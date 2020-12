D’autres décès peu de temps après la vaccination corona en Suisse et en Israël

Les effets négatifs à multiples facettes sont à court, moyen et/ou long termes selon les cas ! – MIRASTNEWS

Source: AFP © JACK GUEZ / Image symbolique: une femme en Israël est vaccinée contre le coronavirus

Après la mort d’un homme de 75 ans en Israël lundi quelques heures après une vaccination corona, il y a eu deux autres cas similaires dans son pays d’origine et en Suisse. On ne sait toujours pas de quoi les victimes sont mortes.

Un citoyen suisse est décédé quelques jours après avoir été vacciné contre le coronavirus. Le cas est connu du service de santé du canton de Lucerne, a confirmé l’agence de presse Reuters. Dans un premier temps, une porte-parole de l’autorité n’a fourni aucun détail supplémentaire et n’a pas précisé si le décès était lié à la vaccination. Les autorités ont signalé l’incident à l’Agence suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, qui est chargée de l’approbation des vaccins.

Selon le portail Zeit, il s’agit d’un résident d’une maison de retraite médicalisée. Il aurait réagi négativement aux précédentes vaccinations contre la grippe. La personne aurait été vaccinée contre Corona la veille de Noël et se serait plainte deux jours plus tard de douleurs dans l’urètre et l’estomac. Elle est décédée mardi. À l’exception de sa démence, le patient serait en bonne santé.

La première vaccination a été réalisée dans le canton de Lucerne le 23 décembre. Seul le vaccin BioNTech / Pfizer est actuellement approuvé en Suisse.

Un homme de 88 ans est également décédé en Israël mardi quelques heures après la vaccination corona, comme le rapporte le Jerusalem Post. Un jour plus tôt, un Israélien de 75 ans était mort d’une crise cardiaque peu de temps après avoir été vacciné. Dans les deux cas, les médecins ne voient aucun lien entre les décès et le vaccin.

La famille de l’homme de 88 ans a confirmé à RT que son proche souffrait de diverses maladies antérieures et ne voit également aucun lien entre sa mort et l’administration du vaccin.

RT a également contacté Pfizer, en tant que fabricant du vaccin, pour obtenir des commentaires. Un employé de l’entreprise ne s’adressait qu’au ministère israélien de la Santé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

États-Unis: un infirmier testé positive pour le SRAS-CoV-2 une semaine après la vaccination

Source: Reuters © ARND WIEGMANN / Image symbolique: un médecin montre un résultat de test positif pour le SRAS-CoV-2.

Un infirmier de 45 ans de l’État américain de Californie a été testé positif pour le SRAS-CoV-2. Une semaine plus tôt, il avait été vacciné avec le vaccin BioNTech / Pfizer. Les experts soulignent que la première vaccination n’offre pas une protection à cent pour cent.

Un infirmier qui travaille dans deux cliniques de l’État de Californie a publié sur Facebook le 18 décembre qu’il avait reçu le vaccin BioNTech / Pfizer. Le premier jour après la vaccination, il n’a ressenti que des douleurs dans le haut du bras et aucun autre effet secondaire. Comme rapporté par Reuters, il s’est senti malade six jours plus tard, la veille de Noël. La personne touchée a développé des symptômes corona classiques tels que des frissons, des douleurs musculaires et de la fatigue. Elle avait auparavant travaillé dans le département COVID-19 de l’hôpital. L’homme s’est lui-même testé pour le SRAS-CoV-2 après Noël et a obtenu un résultat positif.

Christian Ramers, spécialiste des maladies infectieuses à la clinique des centres de santé familiale de San Diego, en Californie, a déclaré que ce scénario n’était pas inattendu: «Nous savons d’après les études cliniques sur les vaccins qu’il faut environ dix à 14 jours pour déclencher une réponse immunitaire développer.» Il a ajouté: « Nous pensons que la première dose est d’environ 50 pour cent de protection. Vous avez besoin de la deuxième dose pour obtenir jusqu’à 95 pour cent de protection. » L’expert n’exclut pas non plus que la personne touchée ait pu être infectée avant de recevoir le vaccin, car la période d’incubation peut aller jusqu’à deux semaines.

Selon le médecin, les personnes doivent être prudentes après la vaccination et continuer à se laver soigneusement les mains et à porter une protection respiratoire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Flops du vaccin Covid-19 en Europe – Investment Watch

Par Chris Black

Hier, une femme qui prétend être la scientifique en chef de l’OMS (bureau de Bill Gates) a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le vaccin Covid-19 empêche la transmission virale. Ces gens sont assez stupides, ou ils ne font que lire des scripts écrits par un enfant de 8 ans.

Aucun vaccin n’empêche la transmission virale, ce n’est pas la raison pour laquelle vous prenez un vaccin. Le but de la vaccination est censé vous rendre résistant à la maladie, car vous ne mourez pas ou ne développez pas de symptômes sévères.

Si vous ne suivez pas la logique, demandez-vous ce que signifie l’infection? Selon l’OMS, si votre test de dépistage du [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid-19 est positif par PCR, cela signifie que vous êtes infecté, non? Même si vous n’avez pas de symptômes, vous êtes asymptomatique. Ainsi, vous pouvez être positif pour la Covid-19 et être contagieux, c’est pourquoi ils gardent les personnes testées positives en quarantaine pendant 14 jours, même si vous ne présentez pas de symptômes.

Cela signifie que si vous êtes en bonne santé (car vous n’avez aucun symptôme), vous pouvez toujours propager le [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] Covid-19, selon le dogme de l’OMS.

Et la même logique s’applique à tout virus, ou du moins cela devrait dans un univers aristotélicien.

Pourtant, rien n’a de sens dans le monde des clowns.

Pour revenir aux affaires, voici un titre de Reuters: malgré les progrès de la haute technologie, de nombreux Européens hésitent à prendre le vaccin COVID et cela comprend plus de la moitié du personnel hospitalier. Je vous suggère de lire l’article, même si je ne fais pas confiance à Reuters pour me dire quelle heure est-il.

Maintenant, prenez une charge de ceci: plus tôt ce mois-ci, le Japon a publié des données sur les décès de Covid-19 en 2020. Êtes-vous prêts à apprendre le chiffre?

C’est 2 487 personnes dans un pays de 126 millions, soit 18 décès par million. Tous avaient plus de 65 ans.

De plus, le Japon n’a jamais imposé de verrouillage, pas même de masques obligatoires, toutes les entreprises sont restées ouvertes depuis le début, la vie a continué comme d’habitude, l’économie se porte bien et ainsi de suite.

Comment est-ce possible? C’est simple: le Japon est à 99% japonais, car ils ne bénéficient pas de la diversité, ils ne sont pas dirigés par une cabale transnationale, et leurs médecins et politiciens travaillent pour le peuple japonais, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas sur la paye de Soros / Bill Gates / WEF / OMS / Chine / l’AIPAC.

De retour dans le plus grand pays du monde, AP rapporte, et tous les organes de presse ont commencé à le vomir, que 2020 a été l’année la plus meurtrière aux États-Unis avec 3,2 millions de morts.

Peu importe que le CDC ait signalé un peu plus de 2,6 millions de décès plus tôt ce mois-ci. Peu importe non plus que les chercheurs de Johns Hopkins aient découvert que le virus (TV) n’avait aucun effet sur les décès globaux. Cela est en train d’être nettoyé et le nouveau récit fait 3,2 millions de morts (mieux que 6 millions je suppose).

On suppose que 300 000 personnes sont maintenant mortes de la Covid-10 aux États-Unis. En 2019, 2,9 millions de personnes au total sont décédées. L’affirmation est que 2,9 millions de personnes sont décédées à nouveau en 2020, plus les 300 000 décès excessifs dus à la Covid-19.

Cela n’a aucun sens, car les décès dus à d’autres causes comme les crises cardiaques, le cancer et d’autres ont chuté massivement. Les décès dus à la grippe sont également inexistants. Si la Covid a augmenté le nombre de décès de 300 000, les décès de toutes les autres causes doivent correspondre aux chiffres de 2019. S’ils sont inférieurs, d’où viennent les décès?

Lorsque les chiffres ne s’additionnent pas, changez le récit. On nous joue. Chaque jour est un nouveau mensonge.

Tout comme les votes Biden, les morts se manifestent juste au milieu de la nuit par centaines de milliers.

De plus, l’Université de Floride estime qu’une propagation asymptomatique et pré-symptomatique est fondamentalement impossible. La vérité sera-t-elle dite? Bien sûr, cette étude disparaîtra.

En Irlande, le système de santé national a été contraint d’admettre que le virus SRAS-CoV-2 n’a jamais été isolé. Tout comme au Canada. Cette nouvelle va-t-elle sortir?

Saviez-vous que nous n’avons pas la grippe à cause du port de masques, du lavage des mains et de l’éloignement? Malgré de nombreuses études qui ont prouvé que rien de tout cela ne fonctionne pour arrêter la grippe.

Les mesures pour arrêter Covid ne fonctionnent pas parce que les gens ne leur obéissent pas. Mais la grippe a été éradiquée grâce aux mesures d’arrêt de Covid.

La logique des échecs de 2020 est incroyable.

Voici le truc à propos d’un test PCR. Tout ce qui contient de l’ADN peut donner un résultat positif si l’échantillon est soumis à suffisamment de cycles. La PCR n’est pas une méthode de détection de l’infection. Ils ont utilisé 37 séquences et les ont placées dans un ordinateur avec des modèles d’autres coronavirus. L’IA informatique a ensuite créé une séquence d’un virus qui correspondrait à une supposée nouvelle et nouvelle version.

ACGT c’est tout ce qui est lu. Il a été confirmé que la plupart des tests PCR qui montrent des cas positifs de SRAS-CoV-2 recherchent simplement une séquence d’amorce, plutôt que n’importe quelle partie d’un vrai génome. Si cette séquence d’amorces est trouvée, le résultat est positif. Le problème est que l’amorce se trouve des milliers de fois dans diverses séquences génétiques qui n’ont rien à voir avec le SRAS-CoV-2.

Si par exemple AAAGTCTGAC est trouvé dans un échantillon, et que c’est l’amorce qui est censée se lier au SARS-CoV-2, le test est positif.

Les humains et les vers de terre partagent certaines séquences génétiques. Si j’exécute un test PCR pour un petit échantillon d’ADN de ver de terre et qu’un échantillon de moi trouve qu’il correspond, CELA FAIT DE MOI UN VER DE TERRE ???

C’est pourquoi le test PCR est inutile comme outil de diagnostic. Toute personne affirmant que le test PCR est indicatif d’une infection est une fraude et devrait voir ses informations d’identification révoquées.

L’étude portant sur la transmission du «virus (TV)» a révélé que la transmission à d’autres membres de la famille présentant des cas symptomatiques ne se produisait que 16% du temps. Il a également fallu plusieurs points de contact sur deux minutes à quelques mètres en peu de temps. La propagation asymptomatique était nulle.

Ainsi, «l’agent pathogène le plus infectieux qui soit», qui nécessite des fermetures forcées, des masques, des distances et tout annuler, n’a que 16% de chances de vous infecter si vous survolez un membre de votre famille avec des symptômes actifs.

La question est de savoir comment les gens sont réellement infectés à l’extérieur de la maison, si vous pouvez à peine être infecté dans un.

Toute notre compréhension de la façon et des raisons pour lesquelles les gens tombent malades est probablement erronée. Ce n’est peut-être pas basé sur des conditions externes, mais internes. Essentiellement, les personnes en bonne santé ne tombent pas malades.

Les gens que je connais depuis des années sont maintenant si désespérément dévoués au culte Covidian, qu’ils ne reviendront jamais à la normale.

Les cultistes ne voient jamais à quel point leur comportement est insensé, car ils ne regardent pas de l’extérieur. Alors que des orgies massives et s’habiller en orange toute la journée auraient semblé fous avant qu’ils ne se joignent, ce n’est plus qu’un mode de vie.

Le masque du Covidian est la même chose. Ne pas porter de masque partout où vous allez vous semblera anormal.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

Un Israélien meurt après avoir reçu le vaccin COVID alors que plus de 5000 «événements d’impact sur la santé» rapportés aux États-Unis

PAR TYLER DURDEN

(Zerohedge)

Le patient a reçu le vaccin à 8 h 30 du matin, puis a attendu l’heure habituelle à la clinique de santé avant d’être relâché chez lui après s’être bien senti. Quelque temps après, l’homme a perdu connaissance, puis a été déclaré mort.

Le ministère israélien de la Santé a publié un communiqué sur le décès: «Un homme de 75 ans du nord du pays souffrant d’une cardiopathie active et d’une maladie maligne, qui a subi plusieurs crises cardiaques, a été vacciné ce matin contre le coronavirus et est décédé à la maison peu de temps après la procédure.

Une enquête sur la mort de l’homme a été ordonnée par le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Hezi Levy, qui a nommé un comité d’enquête sur les cas dirigé par le chef de la division Sécurité et qualité du ministère de la Santé.

La nouvelle de la mort de l’homme fait suite à des informations selon lesquelles 5 000 des 215 000 premiers receveurs du vaccin aux États-Unis ont signalé une sorte d‘«effet indésirable sur la santé», qui pourrait être tout ce qui limite sérieusement la capacité d’une personne à fonctionner et / ou à accomplir ses tâches quotidiennes. Ces événements doivent être suffisamment graves pour nécessiter des soins médicaux, mais les détails exacts ne sont pas clairs.

JayTe

Traduction : MIRASTNEWS

Source : The Duran

Trump inculpe le Dr Fauci; chargé comme combattant ennemi

Le ministère de la Justice des États-Unis, au nom du président Donald J.Trump, a finalisé un acte d’accusation scellé nommant le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et membre du groupe de travail sur les coronavirus, un traître à l’Amérique, selon des sources de Washington au courant de la question.

L’acte d’accusation, qui siège actuellement sur le bureau résolu dans le bureau ovale, charge Fauci avec de nombreux crimes et délits graves, dont beaucoup pourraient voir Fauci dépouillé de son permis médical et expulsé vers GITMO pour le reste de sa vie naturelle. Ces accusations incluraient la trahison, la conspiration avec l’ennemi et la fraude. L’article 2 de la section 4 de la Constitution des États-Unis stipule: «Le président, le vice-président et tous les officiers civils des États-Unis seront démis de leurs fonctions après mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits graves.»

Bien que Fauci ne soit ni un homme politique ni un fonctionnaire du gouvernement, il est un fonctionnaire de carrière et peut donc être accusé de délits criminels, comme indiqué à l’article 2, section 4.

Des sources proches de l’enquête de Fauci ont déclaré que Trump était devenu méfiant à l’égard des intentions de Fauci après avoir lu des Tweets liant le médecin à un coup d’État «profond» destiné à paralyser sa campagne de réélection. Ces Tweets prétendaient que Fauci et nul autre que Barack Hussein Obama avaient orchestré un «canular» pour tanker l’économie, annonçant la mort d’un président dont la principale réussite présidentielle était de favoriser une résurgence économique. Les Tweets supposent que le coronavirus est un prétexte pour priver les Américains des droits et libertés qu’ils chérissent, et que Fauci veut inaugurer un nouvel ordre mondial qui abolirait la Constitution et remplacerait les dirigeants américains par du personnel des Nations Unies.

Le comportement louche de Fauci lors des points de presse sur les coronavirus a encore alimenté les soupçons de Trump. Le 20 mars, Trump a qualifié le département d’État de «département d’État profond». Se tenant derrière lui, Fauci fit un geste de main dédaigneux, baissa la tête et se frotta le front.

«Trump a pris cela comme une critique personnelle. Trump ne pardonne ni n’oublie. Il avait un œil sur Fauci, et les actions de Fauci ont contribué à confirmer les soupçons du président», a déclaré notre source.

De plus, Fauci a été un invité fréquent de CNN et MSNBC, des réseaux qui critiquent souvent les efforts de réponse de Trump à la pandémie. Il a utilisé son statut de l’un des médecins les plus notables d’Amérique pour contredire directement les messages de Trump.

Les Tweets, combinés à la conduite radicale du Fauci, ont incité Trump à diriger la Département Justice pour enquêter sur la connexion Fauci-Obama. Les enquêteurs ont appris – et ont apparemment divulgué des fuites – des données prouvant qu’en 2015, Obama a ordonné à Fauci d’autoriser un «don» de 3,5 millions de dollars à un laboratoire de virologie de Wuhan. Fox News et le Washington Post ont publié des articles demandant si Covid-19 provenait de l’installation de Wuhan. En outre, une écoute sur le téléphone et les appareils électroniques de Fauci a révélé que le bon médecin et l’ancien président en disgrâce ont gardé une amitié étroite; des appels téléphoniques et des courriels interceptés ont montré qu’Obama et Fauci avaient conspiré pour saper l’autorité de Trump en demandant à Fauci de donner au président des conseils médicaux malsains sur des questions impliquant la pandémie. Tout d’abord, Fauci a déclaré à Trump que le virus n’était «pas à craindre». Puis il a inversé le cap et a averti que Trump Covid-19 ravagerait complètement le pays à moins que des mesures similaires à la loi martiale ne soient prises immédiatement pour freiner la propagation. Fauci a déformé les faits et les chiffres, et il a artificiellement gonflé le taux de létalité des cas (CFR) en ordonnant au CDC d’étiqueter tous les décès liés à la détresse respiratoire comme des décès Covid-19, même si la personne n’a jamais subi de test Covid-19.

Certains exemples transcendent l’absurdité. Par exemple: dans le Queens, NY, un homme noir de 23 ans rentrait d’un dépanneur à pied quand une voiture s’est arrêtée à côté de lui et son chauffeur a vidé un chargeur de pistolet dans sa poitrine. Deux balles ont frappé sa poitrine, écrasant les deux poumons. Parce qu’il avait des difficultés respiratoires et qu’il avait été mis sous respirateur avant sa mort deux heures plus tard, le personnel de l’hôpital a déclaré que le coronavirus l’avait tué. Ils n’ont pas effectué de test Covid-19.

À Brooklyn, une femme diabétique de 96 ans souffrant d’hypertension est morte lorsque son cœur a cessé de battre. Le bureau du médecin légiste de New York a répertorié la cause du décès: le coronavirus.

Le lendemain, New York a ajouté plus de 3 000 «présomptions positives» à la somme croissante de décès de Covid-19 dans l’État. L’équipe d’enquête de Trump a mis au jour une mine de preuves qui prouvent que le Dr Fauci a contraint l’État à blâmer tous les décès inexacts depuis janvier sur le coronavirus.

«Ce faisant, ils ont amplifié le nombre de morts. Plus il y a de décès de coronavirus, plus Trump a l’air pire. Et les restrictions plus strictes deviennent à mesure que de plus en plus d’États adoptent la loi martiale. Trump en avait assez et a décidé de mettre les vis à Fauci», a déclaré notre source.

Si toutes les informations sont correctes, le procureur spécial de Trump a secrètement inculpé Fauci, accusant le médecin du «Deep State» de crimes en vertu du Patriot Act et du 1917 Espionage Act.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News