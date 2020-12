Mise à jour de la situation, 30 décembre – La CIA et le FBI démêlent pour détruire les principales preuves de fraude électorale

Dans la situation actuelle du 30 décembre, nous analysons une théorie plus complète de l’attentat de Nashville qui révèle un stratagème désespéré de la CIA et du FBI pour détruire les principales preuves de fraude électorale.

Surtout, cet attentat à la bombe est la preuve que le combat est toujours en cours et que l’État profond est terrifié à l’idée que Trump soit sur le point d’exposer ses crimes électoraux. (Ce qu’il fera, semble-t-il.)

Notez également qu’aujourd’hui, le sénateur Josh Hawley (du Missouri) a déclaré publiquement qu’il contesterait les votes électoraux des États swing frauduleux le 6 janvier, invoquant le débat en session conjointe sur la liste des électeurs à reconnaître. Cela signifie qu’il reste la possibilité, même minime, d’une issue juridique / civile pour Trump de remporter la victoire le 6 janvier, ce qui éviterait à Trump d’avoir à invoquer des mesures des autorités militaires plus agressives pour défendre la république contre la fraude électorale généralisée et les acteurs traîtres.

Le podcast complet de mise à jour de la situation est intégré ci-dessous.

Notez que le podcast de demain sera très court, en raison du manque de personnel le jour du Nouvel An.

Voici les faits saillants du podcast d’aujourd’hui, qui est particulièrement hilarant à certains moments:

La «théorie des missiles» pour Nashville gagne en crédibilité grâce à de nouvelles analyses et sources via Jeffrey Prather.

L’absence de cratère de rue s’explique désormais par le fait que la bombe est une munition pénétrante, larguée d’altitude et guidée vers la cible finale via la peinture IR. Dans ses derniers instants, il peut avoir tiré son propre propulseur pour accélérer la vitesse pour une pénétration maximale. Ceci explique la «piste des missiles» dans la vidéo skyline.

Le NY Times avertit maintenant Pence de ne pas invoquer son autorité le 6 janvier, confirmant ainsi que cette tactique serait efficace et devrait être invoquée par Pence.

Biden confirme que l’administration Trump tient Biden dans l’ignorance de la défense nationale, démontrant en outre que Trump n’a aucun projet de transition du pouvoir vers la marionnette chinoise traître Joe Biden.

Les épiceries et les pharmacies à travers l’Amérique sont engagées dans la «formation des camps de prisonniers» avec des mandats de masque, des pancartes au sol pour l’éloignement social et les vaccins obligatoires à venir. Cela tente de normaliser les Américains dans les prochains camps de la FEMA qui abriteront, puis élimineront, des dizaines de millions de nouveaux sans-abri dont les moyens de subsistance ont été délibérément détruits par des verrouillages punitifs.

La plupart des gens ont rejoint une secte de Covid insensée appelée «Branch Covidians», et l’obéissance est obligatoire.

Les masques n’ont plus d’utilité justifiable puisque la science récente prouve que les personnes asymptomatiques ne propagent pas le coronavirus.

Une disposition secrète dans le projet de loi de financement du gouvernement demande au Sénat américain d’exiger que toutes les agences gouvernementales révèlent tout ce qu’elles savent sur les ovnis dans les 180 jours. Le monde se prépare-t-il à la divulgation? (Je reçois plus d’indices de la technologie des armes orbitales maintenant en jeu, au fait…)

L’explication la plus probable de l’attaque de Nashville implique une SDB (bombe de petit diamètre) de 250 lb larguée par un Faucheur MQ9 contrôlé par la CIA, qui a pu s’échapper parce que l’explosion a également détruit les communications de l’espace aérien ZME et les contrôles de la FAA.

Le FBI est rapidement apparu sur les lieux afin d’enterrer les preuves de leurs crimes , confirme Prather. Cela a longtemps été le rôle du FBI: dissimuler les crimes de l’État profond et façonner le discours public ridicule.

, confirme Prather. Cela a longtemps été le rôle du FBI: dissimuler les crimes de l’État profond et façonner le discours public ridicule. L’armée américaine équipe désormais les véhicules Stryker de systèmes d’armes laser à haute énergie d’une puissance de 50 kW. C’est l’explication publique. En secret, la puissance est sans doute beaucoup plus élevée.

La campagne Trump dépose avec SCOTUS pour annuler la fraude dans le Wisconsin. Nous ne nous attendons pas à ce que cela remporte la victoire, mais cela justifie que Trump invoque des solutions militaires après avoir épuisé toutes les options judiciaires / judiciaires civiles possibles.

Les électeurs de l’AZ GOP se joignent au procès contre Pence, dans l’espoir de forcer les tribunaux à conclure que Pence a le pouvoir absolu de rejeter les votes électoraux des États frauduleux.

Sidney Powell présente des preuves de fraude électorale généralisée.

Le GOP est l’histoire. Les partisans de Trump se préparent à abandonner le GOP. Trump est le modèle pour l’avenir de tout parti pro-américain. Mitch McConnell vient de se suicider politique, et il va entraîner tout le GOP avec lui. Bon débarras! Ditch Mitch!

Révélation complète de la structure de propriété derrière Dominion.

L’utilisation de modems sur les machines à voter rend toutes ces élections «incertaines» et invalides.

Une preuve supplémentaire que le vaccin covid-19 propage la Covid, tout comme nous l’avons prévenu, ce serait le cas. Les gens tombent malades de la Covid après avoir reçu le vaccin.

Brighteon.com/c5d8939b-50a8-4894-8be9-65c7199e2e6e

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

#AlexJones HR1: Le monde se réveille aux dangers du vaccin COVID-19 après des réactions violentes et une vague de décès

De plus, Trump promet de ne jamais se rendre alors que des millions de personnes se préparent à marcher sur Washington DC le 6 janvier!

Une édition incontournable de The Alex Jones Show pour des nouvelles et des analyses que vous n’obtiendrez nulle part ailleurs!

Source : BIT CHUTE

Source : Natural News

Big Pharma développe déjà des vaccins COVID 2.0 pour une nouvelle souche «mutante»

L’industrie des vaccins travaille déjà d’arrache-pied pour concocter la prochaine vague de vaccins contre le coronavirus [2019] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] (de la CoronaVirus 2019 Desease (COVID-19)], qui seraient censés être utilisés pour lutter contre une nouvelle souche «mutante» du virus qui, selon les responsables, circule au Royaume-Uni.

Le géant britannique de la drogue AstraZeneca publiera bientôt un jab qui, selon le directeur général Pascal Soriot, est tout à fait capable de conjurer la nouvelle souche du virus chinois. Appelant cela une «formule gagnante», Soriot dit que l’injection sera tout aussi efficace que celles offertes par des rivaux comme Pfizer et Moderna.

Dès cette semaine, les autorités britanniques devraient approuver le tir d’AstraZeneca, qui a été développé en partenariat avec des scientifiques de l’Université d’Oxford. Le vaccin est censé être efficace à 70%, bien que le vrai chiffre ne soit que d’environ 62% lorsque l’on considère «l’erreur de dosage» qui s’est produite pendant les essais cliniques.

«Nous pensons avoir trouvé la formule gagnante et comment obtenir une efficacité qui, après deux doses, est au rendez-vous de tous les autres», a déclaré Soriot aux médias, insistant sur le fait que le vaccin WuFlu d’AstraZeneca est tout aussi efficace que les vaccins rivaux de Pfizer et Moderna.

«Je ne peux pas vous en dire plus car nous publierons à un moment donné», ajouta-t-il mystérieusement comme un gadget presque.

Plus de 600 000 personnes ont déjà été vaccinées avec le vaccin de Pfizer avant Noël

Dès la première semaine de janvier, les Britanniques pourraient se faire prendre avec des mélanges chimiques qui, selon AstraZeneca, les garderont protégés contre l’infection par le nouveau coronavirus, y compris la dernière souche qui est censée faire le tour.

«Jusqu’à présent, nous pensons que le vaccin devrait rester efficace», estime Soriot. « Mais nous ne pouvons pas en être sûrs, alors nous allons tester cela. »

On dit que cette nouvelle souche est beaucoup plus infectieuse que les souches précédentes, bien que cela ne signifie pas qu’elle est plus nocive. Pourtant, AstraZeneca veut que les gens se font piéger pour cela, et des millions d’entre eux obéiront probablement.

La propagation rapide présumée de cette nouvelle variante de la maladie a incité le Premier ministre Boris Johnson à verrouiller le pays juste avant les vacances, avec des menaces d’amende ou d’arrestation pour ceux qui tentaient de voyager en violation.

Près de la moitié de la Grande-Bretagne, soit environ 24 millions de personnes, ont été invitées à rester à la maison isolées pendant les vacances de Noël, et nombre de ces mêmes personnes seront également empêchées de faire quoi que ce soit d’amusant pour le Nouvel An.

Tous les magasins «non essentiels» sont désormais fermés dans ces régions, tout comme les restaurants et les pubs. La seule activité «essentielle» autorisée est de se procurer de la nourriture à emporter – pas de repas à l’intérieur ni de socialisation autorisés, dit Johnson.

Alors que la majeure partie de l’attention s’est portée sur le Royaume-Uni, d’autres pays affirment également maintenant que cette nouvelle souche «mutante» de la grippe chinoise s’est également propagée à l’intérieur de leurs frontières.

Au 24 décembre, les responsables de la santé publique affirment que plus de 600 000 personnes ont déjà reçu la première des deux doses de vaccin Pfizer contre le coronavirus [2019] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [(de la CoronaVirus 2019 Desease (COVID-19)]. Beaucoup commencent également à recevoir le vaccin de Moderna, celui-ci ayant été approuvé peu de temps après celui de Pfizer et juste à temps pour les vacances.

«Combien de« nous pensons »et de« nous ne pouvons pas être sûrs» cet article doit-il contenir avant que quiconque ayant du bon sens ne rejette carrément cela?» a interrogé un commentateur de Headline USA au sujet de l’utilisation répétée par Soriot d’un verbiage incertain pour décrire l’efficacité présumée du vaccin AstraZeneca.

«Chacun de ces vaccins aurait un taux effectif de 95% pour un virus qui a son propre taux de guérison de 99,6%. Hmmm… que faire, que faire?»

Les dernières nouvelles sur le coronavirus [2019] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [(de la CoronaVirus 2019 Desease (COVID-19)] peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

ÉCOUTEZ: un initié du DOD capturé sur bande admettant que des bulletins de vote illégaux ont été déchargés d’un avion en Arizona

Kenneth Scott Koch, membre de la tristement célèbre famille Koch, a été identifié comme l’homme dans un enregistrement audio qui a admis que des bulletins de vote illégaux avaient été largués par avion en Arizona pour «jader» les élections de 2020 en faveur de Joe Biden.

Tel que rapporté par Patriotically Correct, qui a une chaîne populaire sur Parler, Koch a avoué lors d’une conversation téléphonique avec plusieurs autres personnes que des bulletins de vote avaient été introduits, dans certains cas, par des compagnies aériennes étrangères et envoyés à Las Vegas, dans le comté de Maricopa (Phoenix) et d’autres domaines clés à tabuler avec les vrais hommes.

L’une des femmes à l’appel est entendue demander ce qui a été envoyé parce que le manifeste qu’elle a reçu ne «montrait pas le chargement de quelque chose dans l’avion». Elle demande ensuite «ce qui a été déchargé» de l’avion, ce à quoi Koch répond que «les bulletins de vote en ont été déchargés, et ils ont été expédiés par UPS et FedEx ici.»

«Vers ailleurs?» répond la femme.

«Las Vegas», lui répond Koch, indiquant que des bulletins de vote frauduleux ont été envoyés à de nombreux endroits stratégiques où la fraude électorale était nécessaire pour amener une «victoire» à Biden.

« Je pensais que certains d’entre eux étaient allés aux élections du comté de Maricopa? » demande-t-elle alors.

«Non, la plupart d’entre eux sont allés à Las Vegas… avec nos agences gouvernementales, nous n’avons à payer personne», répond-il.

Les plaisanteries vont et viennent pendant un certain temps, et une grande partie de la conversation est difficile à discerner. On parle des «trois pour cent» comme d’un «bon groupe», ainsi que d’autres questions sur la nature de l’élection. À un moment de la conversation, l’une des femmes demande catégoriquement si les bulletins de vote à bord de l’avion étaient «en faveur de Biden», ce à quoi Koch répond avec confirmation.

Vous pouvez écouter la conversation dans son intégralité sur le lien ci-dessous sur Brighteon.com:

https://www.brighteon.com/a14d6e68-73e1-4d56-bf38-e26cf4277a29

Pourquoi la «sécurité privée» gardait-elle le centre de tabulation du comté de Maricopa plutôt que le département du shérif local?

Cette conversation aurait eu lieu au centre de tabulation du comté de Maricopa le 9 novembre ou vers cette date. Le témoin qui l’a capturée a déclaré que Koch se tenait à l’intérieur d’une zone prétendument sécurisée avec deux ou trois autres hommes. Cette zone est décrite comme ayant été derrière une barrière de «liberté d’expression» qui a été érigée dans le stationnement de l’établissement.

La sénatrice élue de l’Arizona Kelly Townsend, après avoir remarqué la conversation en cours, aurait fait un commentaire à l’effet: « Je me demande qui sont ces gars? » Le témoin lui a dit qu’il avait reconnu l’un des hommes et qu’il irait chercher l’identité des autres.

«J’ai approché l’homme que je savais être Scott Koch et lui ai dit un «bonjour» amical, et lui ai demandé si les gars à qui il parlait étaient des« agents du scrutin»», se souvient le témoin.

«Il a répondu que «non», c’étaient des «entrepreneurs de sécurité privés», et que le monsieur du milieu était le propriétaire, et qu’il (Scott) travaillait pour cette entreprise maintenant.»

Le témoin a reconnu cela et a fait une autre petite conversation pendant une minute environ avant de revenir donner la nouvelle à Townsend.

«Je n’y ai pas beaucoup réfléchi à l’époque, mais j’ai trouvé curieux qu’ils aient une «sécurité privée» au centre de tabulation alors que le shérif du comté de Maricopa assurait la sécurité toute la semaine précédente», se souvient le témoin.

Scott Koch était, en fait, l’homme qui parlait pendant l’appel enregistré

Dans nos précédents reportages sur cette histoire, nous avons utilisé le mot «présumé» pour décrire le «initié» du ministère de la Défense (DOD) qui a été entendu parler pendant l’appel enregistré. Nous avons depuis confirmé que cet individu, sur la base des preuves présentées par Patriotically Correct, était Scott Koch.

«Il travaille sur le chasseur de combat F-35», a été entendu un autre homme, pour qui travaille Koch, confirmer dans un autre appel au sujet de l’identité de Koch. «Ce sont des entrepreneurs du DOD. Il a une habilitation de sécurité pour travailler dans l’aviation.»

Ce que cela signifie, en substance, c’est qu’un parent des frères Koch a contribué à faciliter la fraude électorale non seulement en Arizona, mais aussi dans d’autres États clés que Biden devait «gagner» afin d’évincer le président Donald Trump de la Maison Blanche.

«Ce que c’est, c’est un homme qui dit qu’il est un fonctionnaire du DOD et un membre de la famille Koch, ce qui est justifié par l’homme pour lequel il travaille et qui a été vu dans une zone restreinte d’un lieu de dépouillement des votes en Arizona, le tout corroboré par des affidavits sous serment et des documents judiciaires, qui a déclaré sur une bande audio enregistrée qu’il était au courant des bulletins de vote dans un avion dont il reconnaît avoir été utilisé pour «jader» l’élection présidentielle de 2020 en faveur de Joe Biden», déclare Stew Peters, l’hôte de Patriotiquement Correct.

Dans le dernier épisode de son programme, disponible sur iHeartRadio, Peters plonge encore plus profondément dans le scandale avec les derniers développements. Vous ne voudrez pas le manquer!

«Ce n’est qu’une des milliers d’histoires» que le peuple américain a besoin d’entendre, dit Peters.

«Si vous l’avez, apportez-le! Nous n’avons pas peur! Nous apporterons des preuves aux patriotes américains!»

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Peter’s Patriotically Correct sur Parler – et d’encourager vos amis à faire de même.

Vous trouverez plus d’informations sur les élections frauduleuses de 2020 sur Trump.news.

Il y a également plus d’informations sur les efforts de l’avocat Sidney Powell pour remédier à l’élection frauduleuse sur son site Web Defending the Republic.

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News