Trump prouve qu’il a toujours fait partie du marais – N’allez PAS à Washington le 6 janvier!

Quand j’ai vu que Trump avait cédé et signé le projet de loi de 2,3 milliards de dollars volant les Américains aux dépens des milliardaires de Wall Street, je me préparais à écrire un article déclarant que ses véritables motivations ont été révélées une fois pour toutes avec ce vol de l’Amérique ainsi que les criminels qu’il a choisi de pardonner.

Mais Matt Agorist du FreeThoughtProject m’a battu (voir ci-dessous).

La seule chose que j’ajouterai ici, c’est que si vous pensez toujours que Trump va sauver la République et que vous prévoyez de vous rendre à Washington DC le 6 janvier pour lui montrer votre soutien, vous pourriez très bien mettre votre propre vie à risque et entreprendre un voyage suicide.

Washington D.C. est un cloaque de corruption et d’activités sataniques, et il pourrait être purement suicidaire pour les patriotes américains et les milices d’être tous là en même temps, donnant à l’ennemi la possibilité d’éliminer autant d’entre vous à la fois que possible.

Pourquoi risqueriez-vous cela? Pour Trump ??

Le président Trump est toujours le président des États-Unis et le commandant en chef des forces armées nationales. S’il veut commencer à arrêter des criminels pour trahison, il n’a pas besoin de mon aide ou de votre aide, du moins pas à Washington D.C., l’un des endroits les plus corrompus de la planète.

Si les Américains veulent reprendre leur pays et assécher le marais, vous feriez mieux de commencer à le faire maintenant, sans l’aide de Trump. On ne sait pas ce que ses maîtres vont lui dire de faire dans les jours à venir, et même s’il n’a pas lui-même de plans néfastes en réserve pour les citoyens et les milices qui pourraient se rendre à Washington DC le 6 janvier, il y en a probablement beaucoup. d’autres qui le font.

Ne le risquez pas !!

Restez à la maison et commencez à planifier dès maintenant pour prendre le contrôle de vos criminels du gouvernement local et national, où vous vous battrez sur votre propre territoire où vous pourrez mieux contrôler la situation.

Il faudra des défections massives de vrais et honorables Américains qui restent dans l’armée et les forces de l’ordre s’il y a le moindre espoir à ce stade de sauver l’Amérique.

Priez Dieu et faites confiance à Dieu, pas à Trump.

En signant le projet de loi de «secours» du COVID, Trump prouve qu’il a toujours fait partie du marais

Matt Agorist

FreeThoughtProject

Plus tôt ce mois-ci, un événement rare s’est produit au cours duquel le président du canard boiteux, Donald Trump, s’est adressé au pays et a dit un tas de mots d’affilée avec lesquels j’étais en fait d’accord.

« Le Congrès a trouvé beaucoup d’argent pour les pays étrangers, les lobbyistes et les intérêts particuliers, tout en envoyant le strict minimum au peuple américain qui en avait besoin », a déclaré Trump. «C’est vraiment une honte.»

Trump a promis un veto au paquet de secours Covid qui comprenait un langage criminalisant le streaming en ligne et le partage de mèmes.

Sérieusement. Les dispositions punitives entassées dans l’énorme projet de loi, a averti Evan Greer du groupe de défense des droits numériques Fight for the Future,

«Menacer les internautes ordinaires d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 dollars pour se livrer à des activités quotidiennes telles que télécharger une image et la télécharger à nouveau… [ou] partager des mèmes.»

En tant que canard boiteux, Trump n’avait absolument rien à perdre en prenant position contre le gaspillage du projet de loi et le coup de pied dans les dents qui représente un paiement de 600 dollars aux Américains.

Appeler un paiement de 600 $ «allégement» lorsque le gouvernement a fermé des entreprises – dont beaucoup de façon permanente – et conduit le chômage à des niveaux records de dizaines de millions est non seulement une insulte à quiconque a un demi-cerveau, mais cela témoigne de l’attitude flagrante insouciante de Les dirigeants américains.

Le Congrès a essentiellement dit: «Voici quelques miettes pendant que nous donnons à nos intérêts particuliers tout le pain.»

Trump a eu une chance d’essayer de corriger les choses en opposant son veto au projet de loi de 5600 pages, plein de ballonnements, de cadeaux à des intérêts particuliers et de tyrannie.

Au lieu de mettre son veto au projet de loi – qu’il a qualifié de «honte» – cependant, il s’est avéré être un membre du marais même qu’il avait promis de drainer pendant les 4 dernières années, et a signé cette honte dans la loi.

Tentant de se couvrir des critiques, Trump a déclaré qu’il avait signé le projet de loi tout en «envoyant un message» au Congrès pour y remédier.

«Je vais signer le paquet Omnibus et Covid avec un message fort qui indique clairement au Congrès que les articles inutiles doivent être supprimés», a déclaré Trump.

Puisque le projet de loi a déjà force de loi, cela ne se produira pas, et il le sait.

Cette décision a coûté à Trump le peu de respect qui lui restait dans sa base. Même ses partisans les plus ardents comme Mike Cernovich ont été forcés de dénoncer sa capitulation face au marais.

« Ce soir était la fin de tous les espoirs restants – délirants ou non – que Trump resterait au pouvoir pour un deuxième mandat », a tweeté Cernovich dimanche soir. «Il a capitulé totalement, un acte de faiblesse pathétique laissant une tache sur sa présidence. Entré un lion, laissé un agneau. Le mouton préféré de Mitch et Pelosi.»

Pour ceux qui y prêtent attention, cependant, Trump n’a jamais été un lion.

Bien qu’il ait parlé d’un grand jeu et soit devenu l’un des présidents, sinon le plus diviseur de l’histoire, Trump a principalement mis en œuvre la volonté de l’État profond tout le temps.

Chaque fois qu’il concédait à la Fed ou augmentait la présence des troupes au Moyen-Orient, ou annulait les droits du deuxième amendement, ses partisans – largement induits en erreur par les points de discussion de Qanon – qualifiaient ces mouvements pro-État profond de «4d échecs».

En réalité, cependant, ces échecs en 4d étaient simplement une couverture pour masquer les pas tyranniques de Trump alors qu’il pataugeait dans le marais et finissait par nager.

Bien que beaucoup de gens aient vu cela dès le début, le dernier clou dans le cercueil à tout doute que Trump était en quelque sorte différent des féodaux néo-conservateurs auxquels il prétend s’opposer, était le pardon des meurtriers de masse tandis que de vrais héros comme Julian Assange, Ross Ulbricht et Edward Snowden restent les ennemis de l’État.

La semaine dernière, au lieu de pardonner aux héros susmentionnés, Trump s’est mis à gracier quatre anciens employés de la société de mercenaires Blackwater qui ont été condamnés – trois d’homicide volontaire et un de meurtre au premier degré – pour avoir participé à un massacre de 2007 dans lequel 17 Irakiens non armés sont morts.

L’une des victimes du massacre était un garçon de 9 ans.

Il a littéralement gracié des enfants meurtriers à un journaliste dont le seul crime était d’informer le monde des crimes de guerre américains.

Nous savons que leur campagne de désinformation a réussi quand les gens pensent que pardonner les enfants meurtriers fait partie de la «lutte contre l’État profond».

Espérons que l’enfant reniflant un vieil homme sénile sur le point de prendre la Maison Blanche le mois prochain ouvrira les yeux de ceux qui ont dormi pendant la présidence Trump. J’espère.

Lire l’article complet sur FreeThoughtProject

Les troupes américaines en Corée du Sud sont les premières à recevoir une vaccination expérimentale de masse contre la COVID

Les troupes américaines en Corée du Sud, ainsi que les travailleurs de la santé civils, ont commencé à se faire injecter aujourd’hui le vaccin expérimental Moderna COVID.

USFK.mil rapporte:

Les forces des États-Unis d’Amérique en Corée ont commencé à inoculer aujourd’hui les agents de santé militaires et civils, les premiers intervenants et l’équipe de commandement de l’USFK avec le vaccin Moderna COVID-19 dans trois centres de traitement médical de l’USFK. Les trois sites administrant le vaccin Moderna COVID-19 sont l’hôpital communautaire Brian D. Allgood de la garnison de l’armée américaine – Humphreys, le 51e groupe médical à la base aérienne d’Osan et le 8e groupe médical à la base aérienne de Kunsan. L’USFK a été précédemment identifié comme l’un des quatre sites à l’étranger pour recevoir le vaccin Moderna COVID-19 dans le cadre du plan de distribution délibéré et échelonné du ministère de la Défense. (Source.)

Comme c’est le cas dans la population générale actuellement, le vaccin est volontaire, car il n’est pas approuvé par la FDA.

Cependant, le commandant de l’USFK, le général Robert Abrams, aurait poussé les troupes à l’obtenir. ZeroHedge.com rapporte:

« Je veux que vous preniez une décision éclairée pour vous et votre famille concernant le vaccin », a déclaré le commandant de l’USFK Robert Abrams dans un communiqué. Le général Abrams avait déjà été photographié recevant personnellement le vaccin afin d’encourager tout le personnel à suivre. Moderna serait administré dans quatre sites américains à l’étranger sur la base d’une autorisation d’urgence de la FDA délivrée il y a une semaine et demi.

Je suis heureux de voir l’armée, du moins jusqu’à présent, rendre volontaire ce vaccin expérimental, car il n’en a pas toujours été ainsi dans le passé. Cela peut prendre beaucoup de courage pour tenir tête à un général ou à un autre commandant qui pousse tout le monde à se faire vacciner, mais c’est votre vie en danger, pour un vaccin expérimental qui n’est même pas nécessaire et qui a été autorisé pour une utilisation d’urgence. par la FDA illégalement.

Pendant la guerre du Golfe, par exemple, les troupes ont dû se procurer le vaccin expérimental contre l’anthrax qui n’a pas été approuvé par la FDA. Ceux qui ont tenté de se retirer n’ont pas été autorisés à le faire.

Lorsque des blessures et des décès ont commencé à se produire après la vaccination, il a été blâmé comme un mystérieux «syndrome de la guerre du Golfe».

Donc, si vous êtes dans l’armée et que vous subissez des pressions pour prendre un vaccin COVID expérimental, apprenez de l’histoire.

Voici le témoignage d’un lanceur d’alerte qui est un ancien médecin et qui a vu de première main comment le vaccin expérimental contre l’anthrax faisait du mal aux gens et a essayé de le signaler à ses supérieurs uniquement pour être arrêté.

https://www.bitchute.com/embed/ihqFJZmAHPq3/

Voir:

Un ancien dénonciateur médical explique comment l’armée teste des vaccins expérimentaux sur des soldats qui les utilisent comme des «rats de laboratoire»

Voici le documentaire «Vaccine Syndrome» qui documente comment plus de 35 000 soldats sont morts du vaccin expérimental contre l’anthrax.

https://www.bitchute.com/embed/IFVeYUExDJzJ/

Voir:

35 000 soldats sont morts du vaccin expérimental contre l’anthrax – plus que ceux qui sont morts au combat en Afghanistan et en Irak réunis

Ces deux vidéos sont diffusées sur la chaîne Health Impact News Bitchute.

