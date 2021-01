GRÉEMENT: la Géorgie a imprimé des bulletins de vote différents pour les comtés GOP et DEM, pour provoquer des erreurs suivies d’un «arbitrage» manuel

Les membres du Comité judiciaire du Sénat et du Sous-comité des élections en Géorgie ont tenu une audition conjointe l’autre jour pour discuter des lois électorales de l’État et traiter les nombreuses «irrégularités» qui ont fait surface lors des élections de 2020.

Le célèbre inventeur et auteur Jovan Pulitzer a témoigné en tant que témoin, démontrant que l’État de Géorgie a utilisé deux bulletins de vote différents pendant les élections: un pour les démocrates et un autre pour les républicains. Les bulletins de vote républicains, comme le montre la photo ci-dessous, portaient un code à barres distinct qui n’était pas présent sur les bulletins de vote démocrates.

Cette disparité a entraîné le rejet des bulletins de vote républicains par les machines du système de vote du Dominion, a expliqué Pulitzer. Il y avait aussi une autre anomalie présente sur les bulletins de vote républicains – voir la photo ci-dessous – qui a amené les machines du Dominion à ne pas savoir où chercher les votes.

Pulitzer s’est également entretenu récemment avec Kevin Freeman de l’Economic War Room, expliquant en profondeur comment l’ensemble du processus de scrutin en Géorgie était frauduleux. L’expertise de Pulitzer en la matière fait de lui une source d’informations crédible, d’ailleurs, et ce qu’il a à dire en vaut vraiment la peine – assurez-vous de regarder ci-dessous (environ 20 minutes):

Raffensperger devrait être pendu publiquement pour trahison

Aucune de ces fraudes n’aurait été possible sans la bénédiction du Sec. d’État de Georgie Brad Raffensperger, qui a non seulement permis que cela se produise sous sa direction, mais l’a également signé. Le gars est en eau profonde et profonde une fois que les accusations sont déposées, semble-t-il.

«Ce genre de chose pourrait complètement invalider les résultats de la Géorgie», a écrit un commentateur du Gateway Pundit à propos des révélations. «Et les tribunaux l’ignoreront», a ajouté cyniquement ce même commentateur.

Raffensperger, comme vous vous en souvenez peut-être, a supervisé un faux « audit » et un « recomptage » des premiers résultats des élections en Géorgie, un processus qui a abouti au même résultat frauduleux que la première fois que les bulletins de vote ont été compilés.

Raffensperger a fait tout son possible pour s’assurer qu’il n’y avait aucune transparence dans le deuxième décompte, rejetant les pétitions des républicains exigeant une correspondance de signature sur les bulletins de vote et leurs enveloppes. Il a également tenu à ne pas divulguer la relation entre Pro V&V, la société qui a effectué «l’audit», et Dominion Voting Systems, qui possède les machines censées être auditées.

Pulitzer a en outre noté dans son témoignage que le soir des élections, les observateurs du scrutin républicain ont été invités à rentrer chez eux en raison d’une «fuite de tuyaux» qui ne s’est jamais produite. Pendant ce temps, des agents démocrates sont restés pour déployer des valises pleines de faux bulletins de vote, qui ont été passés dans les machines du Dominion et comptés pour Biden.

Pulitzer dit qu’il ne lui faudrait pas du tout de temps pour fouiller dans les bulletins de vote et en trouver 10 000 frauduleux, ce qui serait suffisant pour remporter une victoire du président Trump dans l’État. Si le même type de scénario se déroulait également en Pennsylvanie et en Arizona, Trump remporterait le Collège électoral.

«Raffensperger devrait être pendu publiquement», a écrit un autre commentateur, exprimant un sentiment de plus en plus populaire parmi les Américains patriotiques qu’il est temps pour l’État profond de payer pour ses crimes.

«Ils ont tout jeté dans le pot pour produire ce tas de glop visqueux et fétide qu’ils veulent appeler à des élections», a écrit un autre. «Je me souviens des sorcières de Macbeth: « Nous ferons et nous ferons et nous ferons! » Et mon frère l’ont-ils jamais fait !! Pourtant, ces allégations de fraude électorale sont contestées.»

Plus d’informations sur les élections frauduleuses de 2020 peuvent être trouvées sur Trump.news.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les efforts de l’avocat Sidney Powell pour annuler l’élection frauduleuse, vous pouvez le faire sur DefendingtheRepublic.org.

Mise à jour de la situation, 1er janvier – Trump contre la machine à génocide mondialiste

Un programme mondial d’extermination est en cours, et les êtres humains devraient être éliminés de la planète Terre. L’agenda génocidaire des mondialistes exige une obéissance absolue de la part des masses qui marchent vers leur propre disparition, c’est pourquoi les dirigeants nationalistes / populistes sont également visés par les mondialistes.

La victoire de Trump aux élections de 2020 n’est pas simplement une question politique, mais plutôt une question de survie humaine. Aucun être humain sur notre planète n’est en sécurité tant que le PCC existe, et le PCC dirige l’effort d’extermination mondial visant tous les non-chinois dans le monde. Le PCC s’est infiltré et contrôle maintenant la majeure partie de l’Amérique, y compris les législateurs, les tribunaux, les médias et les géants de la technologie.

Tous ces Américains qui ont pris de l’argent au PCC pour trahir leur propre pays devraient, bien sûr, être arrêtés, poursuivis pour trahison et exécutés publiquement s’ils sont reconnus coupables. Ils ont trahi non seulement leur nation, mais toute leur espèce. Ce sont des ennemis de l’humanité.

Dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui du 1er janvier 2021, nous explorons:

Ce que nous avons appris de 2020: une transparence incroyable sur la corruption et la criminalité totales de presque toutes les institutions d ‘«autorité», de l’OMS au CDC, FDA, FBI, DOJ, SCOTUS, etc. C’était l’année de la mise en lumière marais putride et regarder les cafards des marais paniquer et essayer de fuir.

Bitcoin pour 30 000 USD est un vote contre le pouvoir de la banque centrale et un signe que les êtres humains souhaitent être libres.

Plus de 140 républicains de la Chambre disent maintenant qu’ils s’opposeront à la liste des votes électoraux de Biden le 6 janvier.

Défiez le VP Pence de me prouver le contraire: vous n’êtes pas un patriote à moins que vous n’agissiez pour défendre la république le 6 janvier. Choisissez-en un: traître ou patriote. Il n’y a plus de juste milieu.

Que se passera-t-il le 6 janvier? Trois résultats possibles: 1) Biden gagne, 2) Aucune décision (retard), 3) Trump gagne. Nous mettons actuellement le résultat de la victoire de Biden à 80% de probabilité le 6 janvier.

Le fait que les membres du GOP soulèvent des objections le 6 janvier obligera la Chambre et le Sénat à voter au sol sur la liste des électeurs à choisir. Ce vote révèle la liste des traîtres qui devraient faire l’objet d’arrestations et d’accusations de trahison pour avoir voté en faveur d’une ardoise illégale (l’ardoise Biden d’États frauduleux). Il s’agit d’échecs 4D, où Trump oblige les traîtres à admettre publiquement qu’ils sont des traîtres. Les votes à la Chambre et au Sénat révèlent tout!

pour avoir voté en faveur d’une ardoise illégale (l’ardoise Biden d’États frauduleux). Il s’agit d’échecs 4D, où Trump oblige les traîtres à admettre publiquement qu’ils sont des traîtres. Les votes à la Chambre et au Sénat révèlent tout! Les options de Trump après le 6e seront cimentées après la trahison du 6 janvier par le Congrès. Trump déclarera ensuite que les tribunaux ont échoué, le Congrès a échoué, les médias ont échoué, la censure Big Tech est une trahison, et Trump sera obligé d’invoquer l’autorité militaire pour défendre la république et éventuellement de relancer l’élection sans la fraude et le scrutin du Dominion. farce des Dems.

Plus de fraude électorale en Géorgie révélée par Pulitzer.

La campagne de porte-à-porte de l’Arizona révèle qu’un pourcentage énorme d’électeurs «fantômes» sont décrits par Bobby Piton.

Possibilité que le résultat du 6 janvier retarde les résultats de l’élection présidentielle jusqu’au 4 mars.

Relecture du 12e amendement. Il faut des représentants des délégations des États, et les États ne sont pas en session. Ce serait une impasse.

Une explication plus détaillée de la manière dont les futurs sénateurs, gouverneurs et autres courtiers du pouvoir se soumettent volontairement à des enregistrements vidéo en train de violer des enfants afin qu’ils puissent être «approuvés» par les contrôleurs mondialistes (c’est-à-dire l’effet de levier d’Epstein). C’est pourquoi presque toutes les personnes les plus puissantes en politique sont les criminels les plus tordus et les agresseurs psychotiques des êtres humains.

afin qu’ils puissent être «approuvés» par les contrôleurs mondialistes (c’est-à-dire l’effet de levier d’Epstein). C’est pourquoi presque toutes les personnes les plus puissantes en politique sont les criminels les plus tordus et les agresseurs psychotiques des êtres humains. Un brainstorming sur ce que Trump pourrait déployer devant le Congrès le 6 janvier: Serait-ce Epstein? Serait-ce la preuve des liens financiers de Biden avec la Chine? Une liste de tous les membres actuels de la Chambre et du Sénat qui ont commis une trahison?

L’extension par Trump de son décret exécutif sur les droits de l’homme et la traite des enfants lui donne un effet de levier supplémentaire contre les législateurs qui ont participé aux rituels d’Epstein (pédophilie). Pourrait-on voir plus de 100 membres du Congrès démissionner soudainement?

La Maison Blanche publie une nouvelle stratégie de protection planétaire pour empêcher la Terre d’être contaminée par des microbes d’autres mondes.

Des drones sous-marins chinois capturés par des pêcheurs indonésiens.

Armes nucléaires à faible rendement (armes nucléaires tactiques) livrées à l’US Navy et déployées.

Le Corps des Marines américain dispose désormais de 30 000 suppresseurs d’armes pour les troupes de combat.

Écoutez le podcast complet ici:

Brighteon.com/946ac8f4-6497-4075-8230-db56ab9987a0

Écoutez le nouveau podcast de mise à jour de la situation chaque jour sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Le FBI SAVAIT: Le Bureau a reçu des courriels il y a un an montrant Hunter Biden pêchant à utiliser l’influence de VP papa pour décrocher le concert du conseil d’administration de Burisma

Si vous avez encore des doutes sur le fait que le FBI n’est rien de plus qu’un gardien du marais de DC et de l’état profond que les rats des marais protègent, cela devrait les dissiper.

Comme nous l’avons déjà signalé, Hunter Biden a des liens «commerciaux» douteux avec les oligarques en Russie et en Ukraine, ainsi qu’avec des entreprises «gérées» par ou liées au Parti communiste chinois au pouvoir.

Comme nous l’avons également signalé, papa Joe Biden est également impliqué dans certaines de ces mêmes transactions commerciales louches, selon d’anciens partenaires commerciaux et associés.

Maintenant, nous apprenons que non seulement le FBI savait ces choses, mais que le bureau les savait bien avant les élections de 2020, ce qui signifie que Joe Biden aurait pu (et aurait probablement dû être) inculpé de six manières dimanche mois avant même le début du scrutin, mais a été autorisé à courir (et à gagner, par tricherie) parce qu’il était infiniment plus important pour l’establishment de Washington de se débarrasser du président Donald «Je rendais l’Amérique à nouveau formidable» Trump.

Juste les rapports d’actualité:

Dans les semaines qui ont précédé la conclusion d’un accord avec une société gazière ukrainienne en 2014, Hunter Biden a élaboré une stratégie avec son partenaire commercial sur la façon de tirer parti d’un prochain voyage officiel à Kiev de son père, alors vice-président Joe Biden, pour conclure l’accord lucratif, selon des courriels obtenus il y a un an par le FBI.

Les communications examinées par Just the News montrent que le jeune Biden a qualifié son père de «mon gars» et s’est attribué le mérite d’avoir «ajouté de la valeur» parce que le vice-président a fait des commentaires aux dirigeants ukrainiens sur la production de gaz naturel qui pourrait profiter à son nouveau client.

Selon les notes de service, Hunter Biden a fait pression sur Burisma Holdings pour qu’elle signe un accord de conseil avec lui et son partenaire commercial Devon Archer avant que le vice-président de l’époque ne se rende en Ukraine du 21 au 22 avril 2014.

Et rappelez-vous, Joe Biden a régulièrement affirmé: «Hé, je ne sais rien des accords commerciaux de mon fils!» – à l’exception de ceux qu’il aide son fils à obtenir en vendant l’accès et l’influence, bien sûr.

La note note en outre que Hunter Biden savait déjà que Burisma allait le nommer à son conseil d’administration avec Archer à la mi-avril 2014, environ un mois avant l’annonce officielle de la nomination. Ils montrent également que Hunter Biden voulait que le cabinet ukrainien lui verse des honoraires de conseil supplémentaires ou un à son cabinet d’avocats Boies Schiller Flexner, ou «BSF», comme indiqué dans les e-mails.

L’accord Burisma «devrait inclure une provision de l’ordre de 25 000 p / m avec des frais supplémentaires, le cas échéant, pour un travail plus approfondi à BSF pour notre protection», a noté Hunter Biden. «Compléter séparément de nos accords respectifs concernant la participation au conseil.»

Selon les documents obtenus précédemment par Just the News, Burisma a versé au cabinet d’avocats un acompte d’un quart de million de dollars le 5 juillet 2014, en plus de plus de 3 millions de dollars entre 2014 et 2016 à un cabinet lié à la fois à Archer et à Hunter Biden appelé Rosemont Seneca Bohais.

Quant au FBI, les courriels ont été fournis au bureau en décembre dernier; ils étaient contenus dans un ordinateur portable que Hunter Biden aurait déposé pour être réparé dans un magasin du Delaware. Et oui, le FBI a procédé à leur siège pendant près d’un an avant les élections car l’objectif a toujours été de se débarrasser de Donald Trump.

Et les e-mails sont authentiques. Brian Della Rocca, l’avocat du propriétaire de la boutique informatique Mac Isaac, a confirmé au point de vente que les e-mails étaient effectivement contenus sur le disque dur de l’ordinateur portable «prétendument» déposé par Hunter Biden.

La semaine dernière, cette excuse pathétique pour un président élu, Joe Biden, a doublé les affirmations précédentes selon lesquelles les informations contenues sur l’ordinateur portable étaient simplement de la «désinformation russe» – mais nous savons que ce n’est pas le cas. Et vous pensiez qu’Hillary Clinton était corrompue.

Pourtant, il semble que ceux qui sont plus corrompus et habilitants que les Bidens et les Clinton sont les punks de l’État profond qui dirigent le FBI.

