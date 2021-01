La France contrainte de reporter la législation sur les vaccins de la «dictature de la santé»

Un projet de loi radical proposé par le gouvernement français qui verrait des personnes non vaccinées refuser des services de base tels que les transports publics a été mis sur la glace après une réaction massive.

(Article de Paul Joseph Watson republié à partir de Summit.news)

La proposition de loi exige que les citoyens aient la preuve d’un test COVID négatif ou d’un «traitement préventif, y compris l’administration d’un vaccin» afin «d’accéder au transport ou à certains endroits, ainsi qu’à certaines activités».

Cependant, le gouvernement a été contraint de retarder l’adoption de la législation après des manifestations de colère.

Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a publiquement reporté le projet de loi dans une annonce mardi soir.

«Parce qu’il faut avoir confiance pour que les Français aillent se faire vacciner de leur plein gré, parce que nous sommes toujours en état de crise sanitaire… le gouvernement ne présentera pas le texte [à l’Assemblée nationale] avant plusieurs des mois, avant de sortir de la crise », a déclaré Véran.

Le projet de loi a été critiqué par des personnalités politiques de tous horizons, le député conservateur Fabien Di Filippo le qualifiant de «chantage à la vaccination».

Marine Le Pen, dirigeante des IA, a qualifié la mesure de vaccination de «essentiellement totalitaire».

«D’une manière détournée, ce projet de loi ne vise pas à rendre les vaccinations obligatoires, mais empêchera quiconque ne se conforme pas d’avoir une vie sociale», dit-elle.

Le porte-parole du parti RN, Sébastien Chenu, a qualifié le plan de «dictature de la santé», tandis que la sénatrice centriste Nathalie Goulet a déclaré que le projet était «une attaque contre les libertés publiques».

Guillaume Peltier, chef adjoint du parti de centre-droit LR, a averti que la loi permettrait au gouvernement «d’obtenir tout le pouvoir de suspendre nos libertés sans contrôle parlementaire».

Le programme de vaccination de la France, qui doit démarrer dimanche, ne sera pas obligatoire, mais une majorité de 55% des citoyens déclarent qu’ils ne se feront pas vacciner.

Comme nous l’avons souligné précédemment, la France a imposé certaines des mesures de verrouillage les plus strictes d’Europe, les citoyens devant remplir un formulaire à chaque fois qu’ils quittent leur domicile.

Pour en savoir plus: Summit.news

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

L’expérience du vaccin COVID-19 d’Oxford-AstraZeneca est liée à des institutions liées à l’eugénisme

Un examen plus approfondi des développeurs du vaccin Oxford-AstraZeneca COVID-19 révèle des liens jusqu’alors inconnus avec des institutions liées à l’eugénisme telles que la British Eugenics Society, le Jenner Institute et le Wellcome Trust. L’un des développeurs, Adrian Hill, est directement lié au Galton Institute, qui est connecté au mouvement eugénique britannique. Pendant des décennies, ces institutions ont adopté la croyance en l’élimination des personnes les plus indésirables de la population. Affreusement, ce vaccin expérimental est en train d’être déployé dans les pays les plus pauvres.

Une enquête du British Medical Journal a révélé que le Jenner Institute avait sciemment induit en erreur les parents sud-africains au sujet d’un vaccin expérimental contre la tuberculose, entraînant la mort de sept nourrissons en 2009.

Le développeur du vaccin lié à l’eugénisme travaillait sur un vaccin covid-19 avant qu’une pandémie ne soit déclarée

En janvier 2020, le professeur d’Oxford Andrew Pollard a reçu un conseil de la part de scientifiques travaillant pour le groupe consultatif scientifique britannique pour les urgences. Les scientifiques britanniques ont partagé qu’il y aurait bientôt une pandémie mondiale et une ruée vers l’or pour les vaccins appropriés. Même si la plupart des pays du monde ont appris pendant des mois que «on en sait peu sur le virus», le Jenner Institute d’Oxford avait déjà accès à des informations privilégiées et avait déjà commencé à développer un vaccin COVID-19 à la mi-janvier, bien avant la Santé mondiale L’organisation a déclaré une «pandémie mondiale».

Le 30 avril 2020, AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont uni leurs forces pour développer et distribuer ce vaccin COVID-19. L’Oxford Vaccine Group et le Jenner Institute ont travaillé sur le développement et la recherche de vaccins pendant qu’AstraZeneca se préparait à fabriquer et à distribuer les vaccins. Ces entités ont obtenu un contrat d’Opération Warp Speed ​​moins d’un mois plus tard, qui a fourni des fonds importants aux contribuables pour le développement rapide de vaccins.

Il y avait de sérieux problèmes avec les essais cliniques précipités, et ces essais ont dû être interrompus à plusieurs reprises. Les essais n’utilisaient pas de placebo salin. Au lieu de cela, la conception de l’étude a utilisé un vaccin gênant comme placebo. Le vaccin placebo a présenté une foule d’effets secondaires comparables aux effets secondaires du vaccin contre le coronavirus, faussant les données sur sa «sécurité». La conception de l’étude a également mal dosé certains participants, faussant le taux d’efficacité autodéclaré du nouveau vaccin. Le procès a également été entaché par la mort de participants.

Malgré ces problèmes graves, le développeur principal du vaccin Oxford-AstraZeneca, Adrian Hill, a demandé à NBC de faire pression sur la FDA pour qu’elle approuve le vaccin et le précipite dans la population. Hill a déclaré: «Attendre la fin du procès serait le milieu de l’année prochaine. C’est trop tard, ce vaccin est efficace, disponible à grande échelle et facilement déployable.» (Connexes: à mesure que les expéditions de vaccins arrivent, le ministère des Anciens Combattants ciblera d’abord les Noirs et les Hispaniques.)

Les développeurs de vaccins d’Oxford cherchent à régner sur les pauvres, à les contraindre et à les soumettre à des vaccins expérimentaux

Les médias ont défilé le vaccin pendant des mois, affirmant qu’il sauverait les pays les plus pauvres et qu’il serait distribué à plusieurs millions de personnes dans le monde en développement. Le Dr Richard Horton, rédacteur en chef du journal médical Lancet, qui a participé à la suppression des traitements viables covid-19, a déclaré à CNBC que «le vaccin Oxford AstraZeneca est le vaccin qui va pouvoir immuniser actuellement la planète plus efficacement, plus rapidement que tout autre vaccin dont nous disposons», en grande partie parce qu’il s’agit d’un« vaccin qui peut atteindre les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure».

Aucun média n’a osé évoquer le réseau de personnes qui cherchent à profiter de cette escroquerie vaccinale. Aucun média n’a osé défier les institutions liées à l’eugénisme qui sont à l’origine de ces fermetures et restrictions coercitives qui sont appliquées pour forcer le respect des mandats de vaccination.

Vaccitech est une entreprise privée à l’origine du partenariat Oxford-AstraZeneca. Les principaux investisseurs derrière Vaccitech sont d’anciens dirigeants de la Deutsche Bank, Google et le gouvernement du Royaume-Uni. Adrian Hill et Sarah Gilbert, les deux développeurs du vaccin, détiennent environ 10% du capital de la société et tentent de rendre l’injection obligatoire sur une base annuelle.

Ces deux développeurs sont directement liés au Galton Institute et au Wellcome Trust, qui sont tous deux liés au mouvement eugénique britannique. Le Galton Institute est dérivé de la U.K. Eugenics Society et porte le nom du «père de l’eugénisme» – Francis Galton. Ces scientifiques s’intéressent à une chose: le dépeuplement, et ils sont en mesure de récolter des bénéfices pour la vie, donnant pouvoir et richesse à leur lignée pour les générations à venir. Depuis plus d’un siècle, ces groupes infâmes s’efforcent «d’améliorer la race» en réduisant le nombre de personnes «inférieures» dans la population.

Le vaccin Oxford-AstraZeneca est poussé sur des pays comme ceux d’Amérique latine, d’Asie du Sud et du Sud-Est et d’Afrique, les endroits précis où l’Institut Galton a appelé à une réduction de la population dans le passé. Les liens d’Adrian Hill avec le Galton Institute sont une source de préoccupation majeure. L’investissement de Google dans cette entreprise est tout aussi effrayant, en particulier avec leurs capacités d’intelligence artificielle.

En savoir plus sur le lien eugénisme-vaccin sur Eugenics.news.

Les sources comprennent:

GreatGameIndia.com

BMJ.com

NaturalNews.com

Well.uk

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Dans son discours de Noël, le pape François dit que tout le monde devrait se faire vacciner Trump

Plutôt que de souligner la naissance du Sauveur et le don gratuit du salut, le pape François a prononcé un discours de Noël sur le coronavirus de Wuhan (COVID-19) centré sur le communisme et la vaccination de masse.

Tout comme le discours qu’il a prononcé en août, Francis a expliqué comment les vaccins contre le virus de la Chine doivent être administrés «gratuitement» à tout le monde dans le monde. Il a également mis en garde contre «le virus de l’individualisme radical» qui pourrait empêcher certaines personnes de se payer le coup.

Le marché libre et les lois sur les brevets ne peuvent tout simplement pas être autorisés à avoir la priorité sur la distribution universelle des vaccins COVID-19, que Francis, Bill Gates, le président Donald Trump et beaucoup d’autres vantent comme le «remède» à la «pandémie».

«En ce moment de l’histoire, marqué par la crise écologique et les graves déséquilibres économiques et sociaux que la pandémie de coronavirus ne fait qu’aggraver, il est d’autant plus important pour nous de nous reconnaître comme frères et sœurs», a déclaré François dans son traditionnel «Urbi et Orbi »(à la ville et au monde).

Une grande partie du discours de François s’est concentré sur les impacts sociaux et économiques de la plandémie, qui ne peuvent être corrigés, dit-il, qu’en mettant en œuvre un nouvel ordre mondial où les nations agissant dans l’intérêt de l’unité mondiale peuvent aider ceux qui souffrent.

«Je prie tout le monde, chefs d’État, entreprises et organisations internationales de promouvoir la coopération et non la concurrence, de trouver une solution pour tous – des vaccins pour tous – en particulier pour les plus vulnérables et les plus nécessiteux de toutes les régions de la planète», a ajouté Frances.

«Les plus vulnérables et les plus nécessiteux doivent être les premiers», a-t-il ajouté alors qu’une cinquantaine de membres du personnel masqués du Vatican étaient assis derrière lui le long des murs.

Le pape François dit que les personnes qui ne porteront pas de masque vivent dans le péché

Offrir les vaccins «Operation Warp Speed» du président Donald Trump strictement à ceux qui les veulent n’est pas une option, soutient Francis. Tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau ou son orientation sexuelle, a besoin d’un coup de pouce gratuit parce que c’est ce que signifie «aimer son prochain».

«Nous ne pouvons pas nous mettre avant les autres, en plaçant les forces du marché et les lois sur les brevets avant les lois de l’amour et de la santé de l’humanité», soutient Francis. «Nous ne pouvons pas laisser les nationalismes fermés nous empêcher de vivre comme la vraie famille humaine que nous sommes.»

Les gens qui choisissent de ne pas porter de masque pour des raisons médicales ou vivent dans le péché, a en outre suggéré Francis, accusant ceux qui embrassent la liberté de la santé plutôt que la tyrannie du gouvernement de porter «le virus de l’individualisme radical».

François veut que la majorité «triomphe» de ceux qui refusent de se masquer, qu’il a en outre accusés d’être «indifférents à la souffrance des autres frères et sœurs».

En d’autres termes, refuser de porter un masque signifie que vous êtes égoïste et que vous voulez que grand-mère meure, selon Francis, qui ne portait même pas de masque pendant son discours.

Faisant un clin d’œil politiquement correct à «Jésus» vers la fin de son discours, François a déclaré que se faire vacciner et porter un masque était ce que «l’enfant de Bethléem» aurait fait «parce que Jésus lui-même est né pauvre paria».

«Puisse l’enfant de Bethléem nous aider, alors, à être généreux, solidaires et serviables, en particulier envers les personnes vulnérables, les malades, les chômeurs ou les personnes en difficulté en raison des effets économiques de la pandémie et les femmes qui ont été victimes de violence domestique pendant ces mois de verrouillage», a conclu François avant d’appeler à la paix mondiale et à la réconciliation mondiale.

«Le pape François n’est pas l’antéchrist, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé d’être de sa part», a écrit un commentateur d’Infowars à propos du discours.

Vous ne devez en aucun cas contracter un coronavirus de Wuhan (COVID-19). Pour en savoir plus sur les raisons, assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

Infowars.com

NaturalNews.com

Infowars.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les gouvernements ont du mal à convaincre que les vaccins publics contre les coronavirus sont sûrs alors que la confiance continue de baisser

Les gouvernements du monde entier sont confrontés à une forte opposition pour faire vacciner leurs citoyens en raison des problèmes de sécurité liés à la flambée des vaccins contre les coronavirus, alimentés par la vitesse des tests, les effets secondaires des vaccins et une histoire de controverses sur les vaccins.

Une enquête de l’Université de Hambourg en Allemagne a montré que le pourcentage de personnes hésitantes ou non désireuses de se faire vacciner contre le coronavirus a grimpé à environ 40% des répondants dans sept pays européens. Dans un sondage effectué en octobre par l’étude de marché Ipsos, près de la moitié des répondants français et près d’un tiers des répondants japonais ont déclaré qu’ils ne se feraient pas vacciner contre le COVID-19.

L’un des principaux facteurs de la surtension est la vitesse à laquelle les injections ont été développés. Cette vitesse, ainsi que la peur des effets secondaires, ont entraîné une baisse de 5% entre août et octobre parmi les personnes affirmant qu’elles recevraient un vaccin contre le coronavirus, selon l’enquête Ipsos.

Le profond scepticisme dans les vaccins est également enraciné dans les controverses passées sur les vaccins, les coups passés pour divers virus ayant été soit inutiles, soit carrément dangereux. L’anxiété croissante du public survient alors que plusieurs pays sont en train de précipiter les approbations pour revenir à la normale, le Royaume-Uni étant en tête des pays occidentaux après avoir été le premier à approuver un vaccin COVID-19.

Développement précipité, les effets secondaires alimentent les craintes liées aux vaccins

Les inoculations devraient commencer cette semaine au Royaume-Uni après que l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé a approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech pour une utilisation d’urgence le 2 décembre. Aux États-Unis, la Maison Blanche a interrogé le commissaire de la Food and Drug Administration Stephen Hahn pourquoi le l’agence n’agit pas plus vite pour approuver le même injection.

Cependant, le grand public n’est pas satisfait de la vitesse à laquelle les choses se déplacent. «Ils peuvent avoir coupé les coins ronds. Il peut y avoir des effets secondaires», a déclaré Federico Sarti, un agent de voyages italien de 33 ans. Sarti ne prévoit pas de se faire vacciner contre le coronavirus de si tôt, même s’il prend normalement tous les vaccins recommandés. «Le vaccin est plus effrayant que le virus lui-même», a-t-il déclaré.

Wendy Podd, maître de conférences à l’Université de Sunderland en Angleterre, a déclaré que si elle fait généralement confiance aux vaccins, elle n’envisage pas d’en obtenir un pour le moment. Elle a été vaccinée lorsqu’elle était enfant, tout comme ses trois enfants, mais elle craint que les vaccins contre le coronavirus ne soient dangereux.

« Je pense que c’est trop tôt et trop vite », a déclaré Podd. (En relation: la sécurité du vaccin contre le coronavirus restera incertaine jusqu’à ce que des millions de personnes reçoivent leurs vaccins en raison d’un échec de la surveillance des vaccins.)

Les vaccins respectifs de Moderna et de Pfizer, qui ont récemment achevé des essais de phase trois avec des taux d’efficacité présumés élevés, ont été réalisés en moins d’un an au lieu du processus habituel de développement et de test de 10 ans. De nombreux autres vaccins, tels que le vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, ont également été précipités dans le but d’arrêter la pandémie de COVID-19.

«Si nous diffusons ces vaccins trop rapidement et qu’il se révèle qu’il y a beaucoup d’effets secondaires, cela affectera d’autres vaccins. Cela pourrait nuire à la confiance dans les vaccins dans l’ensemble », a déclaré l’immunologiste Masayuki Miyasaka de l’Université d’Osaka au Japon. (Connexes: les poussoirs de VACCIN contre le coronavirus sont des QUACKS.)

Les controverses passées nuisent aux campagnes de vaccination contre le coronavirus

Miyasaka prévoit d’attendre que la gamme complète des effets secondaires soit connue avant de décider de se faire vacciner, et son plan semble être reflété par la majorité des Japonais. Dans une enquête menée en novembre par la société de publicité Dentsu Inc., près de 80% des répondants japonais ont déclaré qu’ils attendraient de voir avant de se faire vacciner, tandis que seulement 7% ont déclaré qu’ils prévoyaient de se faire vacciner immédiatement.

De nombreux experts évoquent les controverses passées concernant le grand nombre de sceptiques japonais en matière de vaccins. En 2013, par exemple, il y a eu des allégations selon lesquelles un vaccin contre un virus qui cause le cancer du col de l’utérus a des effets secondaires graves. Alors que les fabricants de médicaments ont déclaré que des études ultérieures ont montré que le vaccin était sûr, les résultats restent contestés et les niveaux de vaccination japonais pour ce vaccin ont chuté de 70% à environ un pour cent aujourd’hui.

En France, une controverse passée a également entaché la confiance du public dans les vaccins. Antoine Bristielle, professeur agrégé de sciences sociales à Sciences Po Grenoble en France, a déclaré que le scepticisme à l’égard des vaccins était en partie enraciné dans la campagne de vaccination de 2009 contre la pandémie de grippe porcine. De nombreux pays européens ont acheté des millions de doses, pour découvrir que la maladie était plus bénigne que prévu. Les enquêtes qui ont suivi ont porté sur des allégations selon lesquelles le gouvernement français et l’Organisation mondiale de la santé travaillaient en collusion avec les fabricants de médicaments. (Connexes: il y a un fléau de corruption autour de la sécurité des vaccins.)

Aujourd’hui, les nations sont dans une bataille difficile pour faire vacciner leurs citoyens. Les États-Unis et au moins 14 pays européens, dont le Royaume-Uni et l’Italie, développent des stratégies de communication pour apaiser les craintes liées à la vaccination. Pendant ce temps, le Japon a récemment adopté une législation qui rend les vaccins contre les coronavirus gratuits et propose des mesures de soulagement en cas d’effets secondaires indésirables.

Mais Ivan Catalano, un consultant italien travaillant avec Movimento 3V, un parti politique qui s’oppose aux vaccinations obligatoires, a déclaré que les sceptiques ne seraient pas susceptibles d’être émus par les efforts de conversion en raison des incertitudes entourant les vaccins contre les coronavirus.

« Il est peu probable que cela ébranle les croyances des gens déjà contre les vaccins, alors que cela peut rendre plus de gens hésitants », a déclaré Catalano.

Immunization.news en a plus sur les dangers potentiels des vaccins contre les coronavirus.

Les sources comprennent:

WSJ.com

CNBC.com

TheConversation.com

English.KyodoNews.net

Virgilio Marin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

En quoi la prochaine grande dépression sera-t-elle différente de la première? Environ 80% de la population mourra

Alors que le carnage économique de la pandémie de coronavirus se poursuit, un mot interdit depuis longtemps commence à se glisser sur les lèvres des gens: «dépression».

(Article republié de SurvivalDan101.com)

Au 19e et au début du 20e siècle, il n’y avait pas de mot communément admis pour un ralentissement de l’économie. «Panique» était le terme généralement utilisé pour désigner les crises financières, tandis que les longues périodes de crise étaient communément appelées dépressions.

La peste noire, ou la peste noire, a été l’une des pandémies les plus meurtrières de l’histoire de l’humanité. Il a commencé en Asie du Sud-Ouest ou centrale et s’est répandu en Europe à la fin des années 1340. La peste a peut-être réduit la population mondiale d’environ 450 millions à 350–375 millions au 14ème siècle. La population humaine a été réduite plusieurs autres fois dans l’histoire en raison d’épidémies majeures.

Variole (430 avant JC? – 1979):

Tué plus de 300 millions de personnes dans le monde au cours du 20e siècle seulement, et la plupart des habitants autochtones des Amériques.

Grippe espagnole (1918-1919):

Tué de 50 à 100 millions de personnes dans le monde en moins de 2 ans.

Typhus (430 avant JC? – aujourd’hui):

Tué 3 millions de personnes entre 1918 et 1922 seulement, et la plupart des soldats de Napoléon en Russie

Si et quand il y a une «prochaine» Grande Dépression (certains peuvent prétendre que nous sommes déjà entrés dans la suivante – bien que cachée de la vue), la question est «En quoi sera-t-elle différente de la première?»

Les dommages économiques causés par le coronavirus, cependant, menacent d’éclipser le ralentissement de 2008. Le taux actuel de participation à la main-d’œuvre se situe autour de 62% aux États-Unis et les chiffres de chômage combinés actuels (NOV-2020) U3 et U6 reflètent 22,8% (source: ShadowStats.com). Apparemment, environ 44 millions de personnes reçoivent des coupons alimentaires tandis que près de 14% des Américains vivent en dessous du seuil de pauvreté «officiel» (lié au revenu et à la taille de la famille).

La dette nationale américaine est sur le point de s’élever à 28 billions de dollars. Les passifs non financés s’élèvent actuellement à 156 billions de dollars (source: usdebtclock.org). En moyenne, chaque ménage titulaire d’une carte de crédit a une dette de carte de crédit de plus de 15 000 USD, et le ménage américain moyen endetté doit 130 922 USD (source: time.com).

Selon un rapport récent de la Réserve fédérale, près de la moitié des Américains ne pourraient pas couvrir une dépense d’urgence de 400 dollars sans emprunter de l’argent ou vendre quelque chose. De plus, près de 40% des personnes déclarent avoir un solde nul et 70% ont moins de 1 000 $ d’économies, selon un récent sondage (source: GOBankingRates.com). Un autre 24% déclarent n’avoir aucun compte d’épargne.

Aujourd’hui, les Américains sont à nouveau confrontés aux conséquences d’un manquement à l’action et à la croyance erronée qu’une solution miracle est en route. Le passé a déjà montré qu’il existe une meilleure voie à suivre – mais à mesure que la crise des coronavirus se poursuit, il semble plus probable que le FDR ne soit pas l’histoire que Trump prévoit de répéter.

En tant qu’Américains, nous ne sommes vraiment pas riches. En tant qu’Américains, nous nous noyons plutôt dans la dette tout en mettant sur une façade de richesse bidon. La plupart ne possèdent rien. Les banques le font. Et devine quoi? Les banques sont également en difficulté. La Réserve fédérale (une organisation privée) soutient essentiellement les banques (et le «marché») depuis 2008 – et tout cela repose sur une dette plus gargantuesque.

Alors que la plupart des Américains n’ont aucune idée de la situation dans son ensemble ici, un jour (ou sur une période de temps), nous pourrions sombrer davantage dans une «grande dépression» car tant de soi-disant «classes d’actifs» s’effondrent en valeur alors qu’elles rechercher leur propre «vraie valeur» quand ils ne peuvent plus être soutenus.

Bon, revenons à la question actuelle… En quoi la prochaine Grande Dépression sera-t-elle différente?

Récemment, un commentateur a dit:

La «grande dépression» a duré environ 10 ans…. 80% de la population vivait dans des fermes-ish, je parierais que 90% d’entre eux avaient un énorme garde-manger profond, et avaient déjà des jardins et du bétail. En 1935, il y en avait environ 127 millions aux États-Unis, maintenant 320 millions, SI la «plus grande» dépression frappe et 80% se trouvent dans les villes… .. Juste quelque chose à penser.

Quelqu’un d’autre a dit,

« … Mais la plus grande perte est la connaissance de la survie. Dans la «grande dépression», beaucoup ont survécu en empruntant les rails vers des zones qui avaient besoin de main-d’œuvre agricole – essayez cela avec la plupart des citadins aujourd’hui. Non seulement ils ne sont pas physiquement capables, mais ils sont totalement ignorants de l’agriculture, de la nature et, surtout, de la capacité de coopérer dans une société rurale. »

Quelques-unes de mes propres pensées…

À l’époque de la Grande Dépression, les gens avaient un BEAUCOUP PLUS GRAND sens de la moralité, de l’éthique de travail et des compétences pratiques qu’aujourd’hui.

Il y a un nombre énorme de personnes aujourd’hui qui n’ont pas connu de réelles difficultés. Ils ont été choyés, on leur a remis des choses et ils s’attendent à être pris en charge. Ils se mettent en colère quand ils ne parviennent pas à s’en sortir.

Pendant les jours de la Grande Dépression, les personnes «assistées» devaient faire la queue pour recevoir leurs prestations. C’était très visible. Aujourd’hui, les «cartes numériques» cachent tout cela. Le nombre de bénéficiaires de prestations est masqué et tout «apparaît» comme normal…

Aujourd’hui, il est facile d’obtenir un prêt bancaire pour à peu près n’importe quoi. À l’époque de la Grande Dépression, les personnes qui contractaient des prêts étaient beaucoup moins nombreuses. Ils ont dû épargner et travailler pour «ça».

L’agriculture et l’agriculture familiales aujourd’hui sont pratiquement inexistantes par rapport aux années de la Grande Dépression.

Les gens n’ont aucune idée de la taille d’un jardin et des bons types d’aliments qui produiront suffisamment de calories pour aider leur ménage à passer l’hiver. Quelques tomates et courges dans un jardin 10 × 20 ne vont pas le couper…

Combien de personnes savent aujourd’hui comment conserver leur propre nourriture (par exemple, la mise en conserve)? Je dirais TRÈS, TRÈS PEU.

Parce que la plupart des Américains souffrent d’un «biais de normalité» extrême, une plus grande dépression sera pour le moins choquante et dévastatrice. Beaucoup se déchaîneront alors que les villes brûleraient… (peut-être littéralement).

Les gens d’aujourd’hui ne sont PAS éduqués de la même manière qu’à l’époque. Les compétences pratiques ont pratiquement disparu. Auparavant, beaucoup apprenaient des métiers techniques au lycée et certains fréquentaient une école de métiers par la suite. Alors qu’aujourd’hui, «tout le monde» (même ceux qui ne sont vraiment pas si brillants) doit aller au «collège» où on leur enseigne une formation sur la diversité, le politiquement correct, «Dem’s Good – Repub’s Bad, etc.

Aujourd’hui, notre base de fabrication est GONE. À l’époque de la Grande Dépression, nous avons fabriqué des «trucs». Quand une nation fabrique ses propres «trucs», c’est une bonne chose…

La «Grande Dépression» à venir pourrait durer encore plus longtemps que «la Grande Dépression» des années 1930 et aura des conséquences bien pires que jamais pour un plus grand nombre de personnes.

La Grande Dépression qui a eu lieu au cours des années 1930 était une grave dépression économique mondiale, dont le moment variait selon les pays; cependant, dans la plupart des pays, il a commencé en 1929 et a duré jusqu’à la fin des années 1930. C’était la dépression la plus longue, la plus profonde et la plus répandue du XXe siècle.

Si (quand) la prochaine «Grande Dépression» nous frappe en plein visage, vous voudrez peut-être être prêt à survivre au moins 5 à 10 ans, relativement seul, sans l’aide du gouvernement.

Aujourd’hui, la grande majorité des gens vivent dans des zones urbaines et suburbaines et la plupart n’ont jamais été dans une ferme. L’étendue de leur connaissance des fermes est l’étendue de la mesure dans laquelle ils ont pu voir des photos sur Google, Bing ou Yahoo…

Au cours des années 30, beaucoup ou la plupart des gens savaient comment subvenir seuls à leurs besoins fondamentaux. Beaucoup ou la plupart des gens savaient comment faire pousser un jardin réussi. Beaucoup ou la plupart des gens étaient familiers avec le mode de vie physiquement laborieux à cette époque où le luxe était rare et le travail acharné était la réalité normale. Les gens (en général) n’étaient pas aussi «doux».

Au cours des années 1930, beaucoup ou la plupart des gens avaient un sens de la moralité et de la décence qui pâlit par rapport à aujourd’hui. Cette moralité a certainement réduit ce qui aurait pu être bien pire en ce qui concerne les problèmes de société pendant cette période.

La culture américaine était beaucoup plus indépendante et autosuffisante qu’aujourd’hui (c’est le moins qu’on puisse dire), alors que le mode de vie moderne est devenu extrêmement dépendant.

Le gouvernement à cette époque était encore relativement petit et non intrusif, alors que le gouvernement actuel est mêlé à presque tout ce que nous faisons, affaiblissant l’individualisme et la réglementation au point de paralyser.

Une «classe gouvernementale» a explosé en un morceau gargantuesque de notre société – créant une dépendance plutôt qu’une indépendance. Une «grande dépression» au cours des temps modernes d’aujourd’hui deviendrait particulièrement dévastatrice pour tous ceux qui «dépendent».

Pendant la période de la Grande Dépression, le monde a été gravement touché. Aujourd’hui encore plus, la plupart des pays du monde seront touchés – car ils sont financièrement et économiquement liés à des risques systémiques d’une manière dont on n’avait même pas rêvé à l’époque.

Je ne peux m’empêcher de penser à quel point ce serait pire aujourd’hui qu’il ne l’était à l’époque dans les années 1930, surtout en sachant à quel point c’était vraiment mauvais à cette époque. Nous avons tendance à penser et à croire qu’une telle chose ne pourra plus jamais se reproduire, en particulier compte tenu des filets de sécurité d’aujourd’hui et des récoltes apparemment sans fin de dollars récoltés continuellement dans les champs invisibles des arbres à argent. Nous sommes si loin des épreuves d’antan que ces pensées n’entrent jamais dans l’esprit de la plupart. Cependant, il peut être sage de réfléchir au moins à la pensée…

Oh, et encore une chose… rappelez-vous ce qui nous a fait sortir de la Grande Dépression? LA SECONDE GUERRE MONDIALE.

L’histoire peut se répéter ou non, mais elle rime certainement …

En conclusion, mon opinion générale est que la prochaine Grande Dépression sera un désastre complet, et elle deviendra violente à mesure que les vagues de désespoir envahiront le pays. Nous sommes un peuple différent d’alors, et ça va nous mordre dans le $$…

En savoir plus sur: SurvivalDan101.com

Virgilio Marin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

«Jab & go!» Une compagnie aérienne pousse un gadget de vaccin pour promouvoir les vols d’été

La compagnie aérienne à bas prix Ryanair fait la promotion de la vente de vols d’été avec un «Jab & Go!» gadget publicitaire bien qu’il ait déjà déclaré qu’il n’obligerait pas les passagers à prendre un vaccin COVID avant de voler.

(Article de Paul Joseph Watson republié à partir de Summit.news)

Le site Web de Ryanair comporte une bannière avec les mots « RÉSERVEZ L’ÉTÉ – LES VACCINS SONT À VENIR » à côté d’une image générique d’une aiguille à côté des mots « Jab & Go! »

L’annonce semble faire la promotion d’une sorte de forfait où les gens peuvent organiser leur vaccination en même temps qu’ils réservent leur vol, mais le tout n’est qu’un gadget – Ryanair ne s’occupe pas d’organiser des vaccinations.

Cependant, la promotion a laissé de nombreuses personnes se demander si Ryanair signalait qu’elle exigerait que les passagers prennent la photo avant d’être autorisés à voler.

Ryanair out Ryanair-ing themselves with this website splash.



JAB AND GO. 😂😂😂



I'm finding this funnier than I should pic.twitter.com/PMPOpEeD7d — Callum Farmer (@CallumFarmer) December 22, 2020

Si tel est le cas, cela contredit une déclaration précédente du directeur général de Ryanair, Eddie Wilson, qui a déclaré que la société ne prévoyait pas de mandater le coup.

« Avec Qantas, ils sont un opérateur long-courrier – les vaccinations dans ce contexte sont vraiment pour le long-courrier », a-t-il déclaré, faisant référence à l’annonce de la compagnie aérienne australienne selon laquelle elle obligerait les passagers à se faire vacciner.

«Avec le court-courrier et la liberté de mouvement des personnes en Europe… Je pense que nous verrons un paysage entièrement différent au printemps et au début de l’été, pas vraiment pertinent pour les voyages court-courrier et en Europe», a-t-il ajouté.

Comme nous l’avons signalé précédemment, d’autres compagnies aériennes ont indiqué qu’elles n’autoriseraient pas les passagers qui n’ont pas reçu le vaccin à voler, y compris Singapore Airlines, qui est devenue le premier transporteur à lancer officiellement un passeport COVID, qui affichera le statut vaccinal et le test COVID résultats des passagers.

Le mois dernier, une agence de voyage britannique a annoncé qu’elle boycotterait Qantas pour sa politique «pas de vaccin, pas de vol», affirmant que les voyageurs devraient avoir la liberté de choix.

Pendant ce temps, des milliers de Britanniques qui ont réservé des vols pour rendre visite à des membres de leur famille à l’étranger et qui ont par la suite été interdits d’entrer dans des dizaines de pays en raison de COVID ont été encore plus exaspérés lorsque Ryanair a refusé de rembourser leurs frais de vol.

Pour en savoir plus: Summit.news

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News