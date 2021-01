La Pennsylvanie a certifié plus de 200 000 votes frauduleux

La Pennsylvania House a confirmé que plus de 200 000 votes comptés lors des élections de l’État de 2020 – environ deux fois la différence entre les totaux respectifs de Joe Biden et du président Donald Trump – étaient frauduleux.

Le représentant de Russ Diamond, un républicain, est crédité d’avoir fait la découverte et de l’avoir rendue publique. En un mot, il a constaté que le nombre total de votes enregistrés exprimés en Pennsylvanie était supérieur à 200 000 au-delà du nombre total de personnes qui ont effectivement voté.

Le représentant Diamond et ses collègues ont effectué une analyse approfondie des données du jour du scrutin, révélant ce que les reportages décrivent comme des «écarts troublants» entre les totaux officiels du décompte des voix et le nombre de personnes qui ont légitimement voté.

Ce que cela signifie, bien sûr, c’est que Sec. du Commonwealth Kathy Boockvar et le gouverneur Tom Wolf sont tous deux coupables d’avoir supervisé et certifié une élection frauduleuse – un crime grave, il est important de souligner.

Les résultats officiels des élections dans les comtés enregistrés par le Département d’État (DoS) montrent un total de 6 962 607 bulletins de vote exprimés le 3 novembre.

Cependant, le système DoS / SURE (Statewide Uniform Registry of Electors) montre que seuls 6 760 230 électeurs au total ont effectivement voté aux élections générales de l’État. «Parmi les 6 962 607 votes exprimés au total, 6 931 060 votes au total ont été comptés dans la course à la présidentielle, y compris les trois candidats au scrutin et les candidats par écrit», indiquent les rapports.

«La différence de 202 377 votes de plus que les électeurs votant, ainsi que les 31 547 sur et sous-votes dans la course à la présidentielle, s’ajoutent à un écart alarmant de 170 830 votes, soit plus du double de la différence rapportée à l’échelle de l’État entre les deux principales candidats à la présidence des États-Unis.

Trump a gagné la Pennsylvanie, comme nous l’avions prédit

Même ainsi, Sec. Boockvar a certifié ces résultats frauduleux le 24 novembre. Le gouverneur Wolf a ensuite émis un certificat de vérification des présidents électeurs, indiquant que Biden aurait reçu 80 555 votes de plus que Trump dans l’État de Pennsylvanie.

Dans une lettre, le représentant Diamond et ses collègues ont expliqué qu’ils étaient déjà préoccupés par la façon dont la Cour suprême de Pennsylvanie a sapé le code électoral de l’État en éliminant la vérification des signatures, les cachets de la poste et les dates d’échéance «tout en permettant la prolifération des boîtes de dépôt avec des mesures de sécurité douteuses et le traitement non autorisé des bulletins de vote, ainsi que le traitement discutable des observateurs de scrutin, qui ont tous créé des opportunités globales d’irrégularités lors de l’élection présidentielle de 2020.

« Cependant, nous constatons maintenant des écarts au niveau de la vente au détail qui soulèvent des questions encore plus troublantes concernant les irrégularités dans les résultats des élections », ont-ils ajouté. «Ces résultats remettent en question l’exactitude du système SURE, la cohérence dans l’application du code électoral de Pennsylvanie d’un comté à l’autre et la compétence des personnes chargées de superviser les élections dans notre Commonwealth.»

Dans l’ensemble, les chiffres ne s’additionnent pas en Pennsylvanie. Cela signifie que la «prétendue certification» des résultats de l’élection présidentielle de Pennsylvanie était «absolument prématurée, non confirmée et erronée».

Le président Trump a pris connaissance de l’annonce, en tweetant à ce sujet le 28 décembre. Les quelque 205 000 votes frauduleux, s’ils sont retirés du décompte, «renvoient l’État au président Trump», a-t-il écrit.

Comme nous l’avons signalé en novembre, Trump a gagné et, espérons-le, gagnera la Pennsylvanie une fois la poussière retombée.

«Cela en fait un appel facile pour la législature de Pennsylvanie», a écrit un commentateur du Gateway Pundit à propos des révélations. «Votez Trump.»

Un autre intervenant a noté que le vice-président Mike Pence a maintenant le pouvoir de rejeter tous les votes du collège électoral le 6 janvier. La question est: va-t-il vraiment donner suite ou trahira-t-il le président?

Vous trouverez plus d’informations sur la fraude électorale de 2020 sur Trump.news.

Vous pouvez également soutenir les efforts de l’avocate Sidney Powell pour résoudre la situation de fraude électorale en visitant son site Web.

LES 11 PRINCIPALES STATISTIQUES SUR LA COVID-19 QUE LES ACTUALITÉS MAINSTREAM VOUS CACHENT

Par Corey Lynn à partir de Corey’s Digs

Toutes ces données sont extraites des CDC, de l’OMS, de Johns Hopkins, des conférences de presse du groupe de travail de la Maison Blanche et d’études scientifiques. Tous les liens de source directe sont cités sous la liste des statistiques. Une version PDF imprimable est disponible au bas de cette page pour ceux qui souhaitent imprimer et diffuser ces informations.

90% des individus positifs à Covid sont asymptomatiques. C’est la statistique la plus expressive et la plus significative de toutes.

Les Covid-positifs asymptomatiques ont un taux de propagation de seulement 0,7% – moins de 1%. Ce ne sont PAS des super épandeurs.

Le taux de survie des 0 à 69 ans est de 99,82%. Le taux de survie à 70 ans et plus est de 94,6% avec des comorbidités élevées et d’autres causes de décès.

Le Dr Deborah Birx et les responsables de la santé de l’État ont confirmé que toutes les personnes positives à Covid qui meurent d’autres causes sont comptées comme un décès de Covid, y compris, mais sans s’y limiter: les accidents de voiture, les blessures par balle, une semaine à vivre dans un hospice, la noyade, la démence et l’intoxication alcoolique. La plupart des gens ne sont pas morts «DE» ou «TUÉS PAR» Covid, ils sont morts «AVEC ELLE».

Seuls 6% des certificats de décès indiquent que Covid-19 est la seule cause de décès, ce qui inclut la «cause présumée». En moyenne, il y a 2,9 comorbidités aux décès documentés de Covid. Ce nombre augmente considérablement dans les maisons de soins infirmiers.

Le CDC regroupe les décès par pneumonie, grippe et Covid sous le nom de «PIC», tout en arrêtant de signaler les hospitalisations liées à la grippe parce que «le nombre est trop faible» malgré le fait d’être au milieu de la saison grippale.

38% de tous les décès liés à Covid ont eu lieu dans des maisons de soins infirmiers et des établissements de soins de longue durée, soit plus de 129 000 décès signalés, dont 43% étaient attribuables à la grippe et à la pneumonie, et 31% avaient 85 ans et plus.

Il est scientifiquement prouvé que les masques doivent être portés contre les virus, selon des études, l’OMS et le Dr Anthony Fauci, en plus de 10 mois de personnes les portant, ne montrant pas de meilleur taux de cas que les États et les pays qui ne les ont pas portés, et 85% des personnes testées positives portaient des masques. Le CDC a également signalé: «aucune réduction significative de la transmission de la grippe avec l’utilisation de masques faciaux», par conséquent, ils ne fonctionnent pas non plus pour Covid.

Au cours de la saison grippale 2017-2018, il y a eu 810 000 hospitalisations, dépassant de loin les hospitalisations de Covid pour toute l’année. Plus de 61 000 personnes sont mortes. Il y a eu 195 décès pédiatriques dus à la grippe, bien plus que ce qui a été rapporté pour les décès pédiatriques liés à Covid. Aucun verrouillage, aucune restriction, aucune distanciation sociale ou aucun masque n’était requis.

Il n’y a jamais eu un échantillon d’échantillon de SRAS-CoV-2 isolé et purifié, et l’inventeur de la PCR et d’autres scientifiques ont toujours dit que la PCR ne devrait pas être utilisée pour le diagnostic médical – elle produira des faux / positifs. Le Dr Fauci a confirmé que le seuil de cycle des tests est trop élevé, ce qui crée des faux / positifs.

Les vaccins ont déjà montré des effets secondaires terribles, et ils ne savent pas si cela entraînera la stérilité. Les médecins du monde entier ont mis en garde contre ces vaccins qui ont été diffusés en un temps record sans essais cliniques à long terme.

Il y a une peste mortelle en Amérique bien pire que COVID-19!

«LES DÉMOCRATES ET LES RINO, LE PIRE CAS AU MONDE, DU SYNDROME DE STOCKHOLM »

Et les dictatures du Congrès du «Mandchourien Mitch»

et « Nasty Nancy » Prouvez-le

State of the Nation

«Le Mandchourien Mitch approuve des milliards d’aides aux pays étrangers, mais seulement 600 dollars aux citoyens américains qui sont blessés à coup sûr. Ensuite, Milquetoast Mitch a refusé d’envisager une législation alternative qui aurait pu aider sa circonscription démunie avec 2000 $ par personne de secours Covid. Nancy the Knife donnera volontiers aux Américains un chèque stim de 2000 $, mais seulement si des milliards de projets de porc pour les copains démocrates sont également adoptés. Comme on dit, « C’est la saison des trahisons ». McConnell a fait son truc juste après avoir exigé que le caucus républicain ne conteste pas l’élection de POTUS effrontément volée. On dit même que Nancy et lui sont de connivence pour tuer toutes les manifestations électorales des collèges électoraux n’importe où au Congrès américain le 6 janvier. Bienvenue dans la tyrannie Uniparty fabriquée uniquement aux États-Unis. Y a-t-il un doute maintenant que le peuple américain a le pire cas au monde de syndrome de Stockholm?!»

– L’analyste politique de fauteuil

Lat en face, les gens, tant que des réprouvés sans espoir comme McConnell et Pelosi mèneront le Congrès, cette nation continuera sa spirale descendante qui s’accélère rapidement vers un désert dystopique et post-apocalyptique.

Ce que The Armchair Political Analyst a déclaré ci-dessus est tout à fait vrai, n’est-ce pas? Et, la définition du syndrome de Stockholm qui suit le prouve lorsque le véritable sort des citoyens américains est évalué objectivement.

Il suffit de regarder depuis combien de temps le corps politique américain a permis tant d’abus et d’exploitation flagrants par la classe politique.

La droite vient d’être témoin de la question du leader de la majorité au Sénat, qui a dissimulé des menaces à TOUS les sénateurs de ne pas contester le braquage électoral de Biden. Maintenant, McConnell l’a fait juste après que le président Trump a magnanimement aidé ses efforts de réélection dans le Kentucky!

Apparemment, McConnell jouit d’un tel niveau d’impunité qu’il a vraiment le sentiment qu’il peut le coller au Prez – PENDANT LE PRIME TIME – et s’en sortir sans scot. Non seulement cela, mais «The Turtle» refuse toute ouverture présidentielle pour donner à We the People un soulagement significatif de Covid. HOU LA LA ! ! !

Que cette tortue RINO soit toujours au pouvoir après tant d’années de trahison transparente et de trahison ne peut signifier qu’une chose: le syndrome de Stockholm à part entière est à l’origine de ses réélections.

Mais ce n’est pas seulement McConnell, remarquez. Voici un extrait d’un précédent commentaire politique de la SOTN:

«Peut-être une solution beaucoup plus précise et pertinente question aurait fait remarquer que le plus haut échelon de toutes les trois branches du gouvernement fédéral des Etats-Unis est devenu complètement infesté de traîtres et revers incorrigibles, capitulateurs sans vergogne et subversives, et collaborateurs méprisables et trompeurs.

(Source: La plus grande trahison politique de l’histoire américaine)

Revenons maintenant à l’infâme Nancy Pelosi.

Cet octogénaire à jamais ivre, drogué, atteint de démence et extrêmement dangereux vient d’être réélu pour la énième fois dans la capitale mondiale du syndrome de Stockholm, la Californie.

Vraiment, comment cela se passe-t-il à moins qu’une grande majorité des résidents de l ‘«État du charbon» (autrefois connu comme l’État d’or) ne soient un glouton pour la punition perfide de Pelosi?!?!

Même à la lumière de tant d’exposés sur la famille Pelosi Crime, les démocrates purs et durs sont dépendants de ses abus et actes répréhensibles incessants, de la corruption et de la criminalité.

Qu’est-ce que «corruption et criminalité»?

Regardez ceci: La mafia californienne qui a transformé l’État en un État sanctuaire (vidéo)

Ensuite, il y a ce rapport d’enquête qui fournit des détails sur les courants radioactifs et des antécédents cachés qui devraient donner à chaque californien une raison de voir le Pelosi Crime Syndicate poursuivi en justice jusqu’à San Quentin.

COUP-EN-COURS: Pelosi, la mafia et la noblesse noire

Ainsi, nous voyons clairement que les deux côtés de la fracture politique sont vulnérables à l’état de santé psychologique insidieux connu sous le nom de syndrome de Stockholm.

Plan de traitement

Mais quel est le meilleur moyen de libérer l’électorat d’une situation aussi débilitante?

Premièrement, il doit être compris comme le produit manufacturé de décennies d’ingénierie sociale méticuleuse.

En tant que fait historique, le cas insoluble du syndrome de Stockholm aux États-Unis était le résultat direct du programme de contrôle de masse le plus puissant jamais créé. C’est le Tavistock Institute, situé à la périphérie de la ville de Londres, qui a travaillé en étroite collaboration avec la C.I.A. les opérations psychologiques, qui ont soumis le peuple américain à la programmation de contrôle de l’esprit très subtile et subliminale qui les a subrepticement enfermés dans la plume de la docile compliance.

Une fois que les gens se sont réveillés à cette réalité de la vie en Amérique depuis la Federal Reserve Act de 1913, ils peuvent individuellement et collectivement se libérer de la réserve de rectitude politique du Nouvel Ordre Mondial (NOM) qui récolte les âmes.

De plus, le simple fait de savoir que la cabale mondialiste du NOM, financée par les banquiers, a délibérément établi cette réserve afin que les 1% contrôlent à jamais les 99% peut être une notion assez libératrice.

Par conséquent, plus les patriotes comprennent que des politiciens comme McConnell et Pelosi ne sont rien de plus que des preneurs d’otages, plus vite une rébellion peut avoir lieu qui débarrasse les États-Unis de ces voleurs de corps bien payés. Voir: PONEROLOGIE: La meilleure explication de la cabale incorrigible des psychopathes criminellement fous qui dirige le monde

Conclusion

Qui n’a pas entendu dire que l’une des meilleures définitions de la folie est:

Eh bien, les amis, il est temps de faire quelque chose de différent… et de radicalement différent si la République doit être sauvée.

Par exemple, ce Patriot a eu l’idée: «Ils ont tous besoin d’être accrochés – EN DIRECT – sur Internet! ! ! »

Cependant, avant que cela puisse arriver, cela doit arriver: les gens doivent se dépêcher et réveiller l’effectif!

Ça y est, Patriots! VOUS êtes celui que vous attendiez. Et si vous ne comprenez pas encore cela, alors envisagez la contemplation suivante pour sauver la nation le plus tôt possible.

«Si ce n’est pas nous, alors qui?

Si ce n’est pas ici, alors où?

Si pas maintenant, alors quand? »

Nous sommes à minuit, les gens, et la fenêtre d’opportunité se referme rapidement. Le 6 janvier à Washington, DC, s’annonce comme un moment déterminant, alors faisons cette date avec l’histoire.

Ce n’est pas le travail du président Trump de le faire seul; c’est à nous de le faire ensemble. Parce que dans une grande unité, il y a une grande force. Mais les perps n’ont jamais vu une démonstration écrasante du pouvoir brutal des gens en Amérique……… jusqu’en janvier 2021. Alors montrons-leur!

State of the Nation

31 décembre 2020

Attachement

