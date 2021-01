Les Vaccins COVID à ARNm modifient le gène, «avertissement»: le Dr Carrie Madej

Pour une 2021 «plus heureuse» et au-delà, veuillez lire et partager

Les révélations du Dr Carrie Madej sur les composants du des vaccins à ARNm Covid modifiant le gêne et l’agenda caché des mondialistes ont provoqué des ondes de choc sur Internet. YouTube a supprimé la plupart de ses vidéos et celles de nombreux médecins de première ligne parlant du Covid Hoax. Une femme britannique a été arrêtée pour avoir publié une vidéo réalisée à l’intérieur d’un hôpital vide censé être rempli de patients frappés par le canular de la «deuxième vague» actuellement perpétré dans le monde.

Il y a tellement de témoignages scientifiques, de preuves et de prophéties qui donnent à réfléchir pour convaincre même les plus douteux que les verrouillages et toute la propagande Covid ne visent pas à protéger qui que ce soit. Le véritable objectif est de tromper les gens en leur faisant prendre la «marque de la bête» à leur insu et en perdant le salut éternel de leur âme. La Bible nous avertit de «ne pas être trompés» à la «fin des temps» qui est maintenant.

Pour la transcription de la vidéo du Dr Madej ci-dessous et des vidéos supplémentaires de Carrie, y compris une vidéo nouvellement publiée démontrant la technologie de surveillance non amovible «Health App» déjà intégrée à votre smartphone

Copie de la transcription sous la vidéo en cas de disparition.

INTERVIEW VIDÉO AVEC Dr Carrie Madej

Vaccin contre le Covid-19

Par le Dr Carrie Madej

Cette information est très urgente et je vous encourage vraiment à réfléchir à ce que je dis. Ce n’est pas un sujet nouveau pour moi car j’étudie les vaccins depuis 20 ans. Je suis donc très familier et très passionné par ces informations. Tout ce que vous apprenez ici, veuillez le partager avec vos amis, votre famille et sur les plateformes de médias sociaux.

Je m’appelle Dr. Carrie Madej et je suis médecin interne, formé en ostéopathie. Je ne représente aucune entreprise ni aucun groupe. Je ne suis pas payé ou remboursé et les opinions exprimées ne sont que les miennes. Ces informations ne sont pas destinées à diagnostiquer ou traiter un individu. Si vous présentez des symptômes, veuillez consulter votre professionnel de la santé.

La question / le choix le plus important de votre vie est « Que signifie être humain? » C’est une question très importante. Cela va être très important pour ce vaccin Covid-19 en cours de développement. Tout d’abord, quelques faits de base:

Modifier notre ADN

Chacun de nous a suffisamment d’ADN dans son corps qui pourrait s’étendre jusqu’à 10 milliards de kilomètres lorsqu’il est déroulé. Cela représente environ 35 000 téraoctets de données, soit environ 35 millions d’heures de vidéo haute définition.

Alors, quelles informations contient cet ADN? C’est votre plan de vie, comment vous êtes créé et conçu, comment votre corps fonctionne, comment il grandit, comment il se reproduit et même nos pensées et nos souvenirs.

L’ADN est similaire au code informatique ou au code binaire, si vous les connaissez. C’est là qu’il faut un petit changement dans le modèle ou le code et cela aura un effet très grand.

La science a avancé au point que nous pouvons insérer un gène dans le génome humain (1), nous pouvons y mettre quelque chose de plus, ou nous pouvons retirer quelque chose pour qu’il manque un gène.

Vous pouvez transloquer, ce qui signifie que vous pouvez prendre une partie du génome et la déplacer dans une autre zone du génome, en modifiant la conception originale de Dieu.

Vous pouvez même découper une partie du génome de l’homme, prendre un morceau de génome synthétique ou créé artificiellement et l’insérer dans le génome humain. Ceci est également appelé «lignée cellulaire modifiée», «lignée cellulaire synthétique» ou «lignée cellulaire génétiquement modifiée».

Cependant, lorsque vous faites cela, vous réécrivez le code génétique de cette personne. Vous réécrivez / modifiez votre programme logiciel conçu par Dieu. Ce qui soulève la question, combien de changement de notre code ADN personnel faudrait-il pour que nous soyons considérés comme «non humains»? Et est-ce même éthique ou légal?

Cela se passe aujourd’hui. Ce sont des choses très importantes à comprendre et à discuter, car ils le font actuellement et essaient de déployer cette technologie au cours de cette année.

Brevets

Vous ne pouvez pas recevoir de brevet pour quoi que ce soit de naturel ou de nature. Quelque chose de sauvage, quelque chose qui pousse dans la nature, vous ne pouvez pas breveter ou posséder ces graines. Mais vous pouvez breveter tout ce qui a été créé, modifié ou conçu.

Par exemple, Monsanto a modifié génétiquement diverses graines. Par conséquent, cela a créé quelque chose d’un peu différent. Vous pouvez voir du maïs, des tomates ou d’autres légumes dans l’épicerie qui ressemblent à la conception originale de Dieu, mais ce n’est pas le cas. Monsanto a changé l’ADN pour que l’extérieur soit le même, mais l’intérieur est différent. Par conséquent, ils peuvent breveter, contrôler et posséder ces semences.

Transposez donc cela à une lignée cellulaire humaine qui pourrait potentiellement signifier que nous pourrions être brevetés, ou des lignées cellulaires humaines pourraient être brevetées. Et s’il est breveté, il a des propriétaires. Voyez-vous un problème avec cela?

Et si notre ADN était modifié avec des gènes d’une autre espèce? Sommes-nous toujours humains? Est-ce du transhumanisme? Et si notre ADN, notre génome, était modifié et pouvait donc être breveté et détenu? Cela se passe maintenant, aujourd’hui.

C’est ce qu’on appelle la technologie de l’ADN recombinant et de l’ARN recombinant. Et c’est ce qui est proposé pour le vaccin COVID-19.

Les vaccins Coronavirus / COVID-19 sont conçus pour faire de nous des organismes génétiquement modifiés de la même manière que Monsanto a modifié et breveté leurs semences.

Les pionniers de la technologie de l’ADN recombinant sont:

INOVIO (soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates)

GlaxoSmithKline

Sanofi

Moderna (soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates)

J’ajouterai que ce type de vaccin à ADN n’a jamais été utilisé sur les humains auparavant. Permettez-moi de le répéter, cela n’a jamais été sur les humains auparavant. Jamais.

Ils proposent maintenant de prendre quelque chose que nous n’avons jamais utilisé et de l’injecter dans tout le monde qui le rendra transhumain.

Ces essais de vaccins sont accélérés à un niveau et à un rythme que je n’ai jamais vu de ma vie et que je ne m’attendais jamais à voir. Ils sautent les essais sur les animaux et vont directement aux essais sur les humains.

Ils n’utilisent pas du tout une bonne méthodologie scientifique. Ils n’ont pas d’essais randomisés contrôlés par placebo pour aucun vaccin, ce qui est l’étalon-or pour toute thérapie approuvée par la FDA. Ils ne suivent aucun protocole scientifique solide pour s’assurer que cela est sans danger pour nous, pour s’assurer que cela fonctionne pour nous, ou pour en savoir quoi que ce soit à ce sujet – et ils veulent injecter le vaccin et les lignées cellulaires altérant l’ADN dans les masses.

Les fabricants de vaccins, appelés Big Pharma, ont été exonérés de la responsabilité du fait des produits dans les années 1980. Cela signifie que si un vaccin provoque des convulsions, une paralysie, etc., ils ne sont pas responsables en tant que groupe.

Big Pharma est également exempté des essais contrôlés randomisés. Ils font cela avec le vaccin COVID-19, mais ils le font aussi avec d’autres vaccins récemment où ils peuvent simplement dire: «Eh bien, nous avons déjà eu le vaccin ROR, nous n’avons pas besoin de le faire – nous pouvons l’ont légèrement modifié, mais c’est toujours la même chose.»

Quel genre d’état d’esprit est-ce là? Je ne peux pas le croire, car juste un petit changement dans notre ADN peut faire une grande différence. Pire encore, ils sont dispensés d’avoir besoin de preuves pour prouver que ces vaccins feront ce qu’ils disent qu’ils feront.

Par exemple, Big Pharma doit simplement prouver que le vaccin produit des anticorps. Ce n’est pas parce que vous avez des anticorps que vous êtes immunisé contre quelque chose. Sans test, nous ne savons pas avec certitude si cela fonctionnerait vraiment comme le prétend la population. Une véritable étude montrerait que cela fonctionne réellement, ou ne fonctionne pas, dans la population. Mais ils ne testent pas, disant qu’ils n’ont pas le temps. Donc, cela peut ne pas fonctionner du tout!

Demandons-nous quel est le but?

Un autre fait important à connaître sur tous les vaccins est que beaucoup d’entre eux utilisent les lignées cellulaires fœtales avortées MRC5 des années 1960. Il s’agit d’une lignée cellulaire immortalisée. Immortalisé signifie qu’il ne meurt pas. En d’autres termes, c’est une cellule qui a perdu la capacité de passer par l’apoptose – la décomposition et la mort naturelle des cellules. Une cellule qui ne peut pas passer par ce processus de mort est appelée cancer. C’est une définition du cancer. Ils essaient donc d’utiliser beaucoup de mots pour masquer le fait qu’on vous injecte des cellules cancéreuses.

Un autre terme pour les cellules fœtales avortées est les cellules diploïdes. Ils ont d’autres termes pour eux, mais je vous donne simplement les deux principaux termes qu’ils utiliseront si vous regardez la liste des ingrédients.

Certains des vaccins qui utilisent ces lignées cellulaires cancéreuses de fœtus avortés sont:

ROR – rougeole, oreillons, rubéole

Varicelle

Zona

Hépatite A et B

Polio, etc.

Maintenant, je veux juste mettre ce point parce que les gens me disent toujours: «Ce que vous dites est fantastique – il n’y a aucun moyen que cela se passe, absolument pas. Je fais confiance à mon gouvernement et à leurs entreprises, et je fais confiance à Bill Gates. Vous dites de fausses informations.»

Je veux simplement vous dire que de très nombreux médecins et chercheurs ont essayé de communiquer cette information au public pendant de nombreuses années et ont été réduits au silence d’une manière ou d’une autre. Beaucoup de mes collègues ont essayé de le faire et j’ai fait de mon mieux. Nous avons essayé de le faire connaître au public, mais quand il y a suffisamment d’argent derrière, l’information est bloquée.

Vous savez que les médias sont contrôlés et c’est pourquoi vous ne voyez pas les professionnels de la santé et les autres chercheurs parler davantage. Vous en voyez quelques-uns, mais vous ne voyez pas notre groupe parce que nous n’avons pas le sentiment de jouir de la liberté d’expression sans risquer de perdre notre emploi ou notre droit de pratiquer.

Un rapport italien soutenu par le gouvernement italien et un groupe de scientifiques appelé Corvelva nous a donné des conclusions sur certains des vaccins que je viens de mentionner. Ils affirment que ces vaccins ont le potentiel d’augmenter la tumorigenèse, ce qui signifie un risque accru de cancers, un risque accru de mutagenèse ou de gènes mutants. Ils auraient un risque accru de transmettre des infections vivantes. Ceci est bien connu.

Les vaccins Covid-19 contiendront une bactérie qui est un contaminant: les pneumonies à mycoplasmes. (2) C’est une bactérie très courante utilisée comme contaminant. Cela n’a vraiment rien à voir avec le vaccin lui-même, mais ils l’ont là-dedans. Vous attrapez donc une infection en plus du vaccin.

Ce truc est si mauvais qu’il a le potentiel d’être utilisé comme arme biologique. Ils injectent des cancers dans votre corps avec des substances très toxiques, comme des dérivés de mercure, des dérivés d’aluminium et d’autres choses du même genre. En plus de l’effet inconnu de la combinaison ou d’une accumulation de ces vaccins ensemble et de l’effet synergique qui se produit.

Par exemple, si vous avez un vaccin avec une quantité connue d’effets secondaires et un autre avec sa quantité connue d’effets secondaires et que vous les mettez ensemble dans un corps humain dans un certain laps de temps, ce n’est pas seulement comme A plus B égale AB. Les deux ensemble peuvent avoir un effet synergique et avoir des effets secondaires cent fois plus néfastes que ce que vous imaginez. Nous ne le savons pas car aucune étude n’a été menée à ce sujet.

La population pédiatrique est certainement la plus sensible en raison de l’immaturité de son système immunitaire. Ce serait du bon sens.

Revenons à la question de savoir pourquoi les vaccins nous sont si fortement imposés si les recherches actuelles et les preuves de leur utilisation sont erronées. Alors suivons l’argent et cela vous donnera généralement de meilleures idées.

En 2011, la société allemande CureVac a reçu 33 millions de dollars pour la recherche et le développement de vaccins à ARN. Puis en 2013, Moderna therapeutics a reçu 25 millions de dollars pour sa recherche et son développement de vaccins à ARN. Puis en 2015, INOVIO a reçu 45 millions de dollars pour ses vaccins à ADN, qu’ils mentionnent également en admettant l’utilisation de la nanotechnologie de l’ADN. La nanotechnologie utilise des organismes robotiques microscopiques dans leurs vaccins. Toutes ces entreprises sont soutenues ou associées à la Fondation Bill et Melinda Gates.

Il est important de savoir que, jusqu’à présent, ces sociétés n’ont pas été en mesure de faire homologuer ces produits pour l’usage humain en raison du fait que ces vaccins n’ont pas assuré une immunité suffisante dans les essais sur les humains. Une immunité suffisante indique encore une fois que vous avez une certaine quantité d’anticorps. Encore une fois, cela ne montre pas que la personne est complètement immunisée contre le virus ou la bactérie contre laquelle elle tente de vous protéger. Il ne s’agit que de regarder in vitro, dans un tube à essai, combien d’anticorps.

Il n’y a pas encore de bonne science pour prouver l’efficacité de ces vaccins. En 2010, la DARPA, qui est l’agence militaire des projets de recherche avancée de défense du Pentagone, a commencé à se concentrer sur les vaccins à ADN et à ARN et disposait d’un vaccin à ADN synthétique pouvant être administré par électroporation non invasive, qui utilise un autocollant avec des micro-aiguilles sur votre peau – vous pouvez à peine le sentir y entrer. Et selon leurs mots «il s’agit d’améliorer et de subvertir» les humains au niveau génétique. C’est à peu près la même année que Bill Gates a fortement commencé à financer les vaccins à ADN et à ARN avec les sociétés mentionnées ci-dessus.

En 2012, la DARPA a reconnu une interface cerveau-machine qui est l’intelligence artificielle (IA). Ils font en sorte que l’intelligence artificielle et le cerveau humain aient la capacité de former un réseau neuronal… donc les humains auraient la capacité de communiquer par la pensée seule. Mais c’est une rue à double sens, ce qui signifie que les humains peuvent être influencés ou contrôlés à distance.

Les milléniaux adoreront ça. Vous entrez dans votre maison intelligente et pensez à allumer le climatiseur ou le ventilateur ou votre programme préféré, ou de faire cuire quelque chose par la cuisinière et cela se produit parce que c’est le wifi. Mais ils ne pensent pas au fait que la maison intelligente peut aussi vous transmettre des messages! Quiconque contrôle Internet aurait le contrôle.

Un autre programme DARPA est sorti à peu près au même moment, le programme N3 de nanotechnologie non chirurgicale de nouvelle génération. Il implique des interfaces cerveau-ordinateur non invasives ou peu invasives pour lire et écrire directement sur votre cerveau. Cela signifie qu’ils réécrivent ce qui se passe dans votre cerveau, vos souvenirs, vos pensées.

Les gens pensent que c’est passionnant. C’est littéralement la matrice! Si je veux apprendre le karaté, vous le téléchargez dans votre cerveau et votre cerveau saurait comment le faire. Si vous voulez apprendre à devenir un chef de cuisine française, téléchargez simplement l’application et instantanément, vous pouvez le faire.

Vous pourriez probablement apprendre une langue en quelques jours! Cette partie semble cool, mais pensez-vous que vous pouvez contrôler cela? Quelque chose d’autre vous contrôle, autre chose est de réécrire vos émotions, vos expériences, vous pouvez avoir des souvenirs artificiels des choses. Vous ne savez pas ce qu’est la réalité, vous êtes devenu un personnage dans un programme informatique. Vous ne vous contrôlez pas dans cet environnement. Ce n’est pas de la science-fiction – cela se produit aujourd’hui.

Notez également que la DARPA a financé une entreprise qui produit des hydro gels souples et flexibles. Des gels hydro sont injectés sous la peau pour effectuer un suivi de santé. Il est important que vous entendiez cela. Ils se synchronisent avec une application pour téléphone intelligent pour donner à l’utilisateur des informations immédiates sur la santé. Cependant, la nanotechnologie hydro-gel se développe et se propage dans le corps une fois implantée. Nous ne savons pas comment cela affecte notre ADN. Nous savons qu’il peut envoyer des informations directement et en continu grâce à une intelligence artificielle. Donc, nous tous, dans nos téléphones intelligents, avons des applications de santé d’une manière ou d’une autre. C’est dans votre téléphone, parfois vous devez regarder sous une application Google, peu importe – il est là. Vous pouvez le désactiver, mais vous ne pouvez pas l’effacer, c’est impossible.

Ce sont les applications COVID-19 qu’ils publient – cela a à voir avec cela. Ils vous préparent, vous avez l’application, vous avez le logiciel, maintenant tout ce dont vous avez besoin est ce petit hydro gel qui est mis sur votre bras et puis pour toujours tout dans votre corps est surveillé. Pour une femme, votre ovulation, quand vous avez vos règles, combien de fois vous avez eu des relations sexuelles. Pour les hommes, combien de fois vous avez eu des relations sexuelles, combien d’alcool est dans votre corps, toutes vos vitamines et minéraux, si vous êtes tombé, combien de pas vous faites, si vous êtes anxieux, vos émotions, pour dormir. Tout. Ils savent tout de vous en permanence. Et cela va dans un programme d’IA. Qu’est-ce que ça fait? C’est quelque chose pour lequel ils vous préparent déjà sur votre smartphone. Ce n’est pas de la fantaisie, c’est réel.

Donc en conclusion, nous entrons dans un territoire inexploré qui peut changer ce que signifie être humain. Les vaccins contre la COVID-19 ne sont PAS sûrs par aucune méthodologie scientifique. Ils introduisent des lignées cellulaires cancéreuses et mutagènes dans notre corps et ce depuis longtemps. Ils introduisent des toxines dans notre corps, ce qui existe depuis longtemps, et introduisent différents génomes animaux dans notre corps et cela dure depuis longtemps. Ils n’ont PAS la preuve que ce qu’ils feront se produira. Il n’y a absolument aucune preuve pour le moment. Ils n’ont pas besoin d’en avoir la preuve pour diffuser ces vaccins.

La technologie de l’ARN et de l’ADN recombinants entraînera des changements génétiques permanents et inconnus dans le corps d’une personne. Une fois que leur ADN est modifié, il ou elle vivra avec ce changement pour le reste de sa vie avec les effets d’entraînement de ce changement génétique. Alors, qui sait ce que sera ce changement. il n’y a pas de retour en arrière. Ce n’est pas comme «oh oui, j’ai reçu ce vaccin, je n’ai pas fonctionné, donc je ne le referai plus». Non, c’est faire ou mourir avec ça. Je ne sais pas et eux non plus, ou quiconque essaie de commercialiser cela, connaît vraiment le résultat final et cela ne sonne pas bien.

Essentiellement, cela crée une nouvelle espèce et en détruit peut-être une ancienne. Nous, comme chez tous les humains tels que nous le connaissons. Il introduit également la nanotechnologie et ses effets robotiques dans le corps.

Tout cela suggère la possibilité d’utiliser ce vaccin et ses produits auxiliaires (les choses que j’ai mentionnées tout à l’heure. Certains des noms sont comme ID 2020, etc.) et ensuite soudainement nous connecter tous à une interface d’intelligence artificielle. Ce n’est pas une rue à sens unique; c’est une rue à double sens qui peut changer qui vous êtes, ce que vous faites. En gros, vous ferez partie d’un robot.

Donc, je sais que c’est beaucoup d’informations à digérer. Ça me fait peur. Je suis allé à des réunions scientifiques où ils en ont parlé et je suis allé à des réunions d’affaires où ils en parlent. Tout cela est bien réel. J’étudie cela depuis le début de ma vingtaine et c’est très réel.

NOUS devons parler pour nous, nos familles, les générations futures et la race humaine.

Ce n’est pas une blague les gars. S’il vous plaît faites vos propres recherches, autant que vous le pouvez, commencez à parler et restez sur les réseaux sociaux, restez sur tout cela et commencez à inonder les réseaux sociaux avec cela. Nous avons une chance si nous commençons à réveiller plus de gens. C’est avec le plus grand amour et paix que je vous dis cela.

(1) Un génome est l’ensemble complet d’ADN d’un organisme, y compris tous ses gènes. Chaque génome contient toutes les informations nécessaires pour construire et maintenir cet organisme. Chez les humains, une copie du génome entier – plus de 3 milliards de paires de bases d’ADN – est contenue dans toutes les cellules qui ont un noyau.

(2) Mycoplasma pneumoniae est un type de bactérie «atypique» qui provoque généralement des infections bénignes du système respiratoire (parfois appelée «pneumonie de marche». FIN

Le sénateur Robert Kennedy Jr dit Refusez le Vaccin!

Le vaccin Covid doit être évité à tout prix.

Mettre fin à la guerre contre l’homme

Les avertissements du Dr Madej correspondent aux révélations de Catherine Austin Fitts.

Notre plan corps, esprit, esprit / âme est attaqué. Notre humanité est menacée.

Autoriserons-nous l’effacement de toute cause, noyau, mémoire et enregistrement du Seul Vrai Créateur et de notre avenir, ou allons-nous arrêter de construire et de financer des systèmes qui nous asservissent nous et nos semblables?

S’il vous plaît, partagez les preuves à grande échelle pour des raisons évidentes. Je vous remercie.

Sans préjudice et sans recours

Doreen A Agostino

https://ourgreaterdestiny.org/

OMS: Une pandémie plus grande que la COVID arrive

Nous l’avons dit les criminels préparent encore en laboratoires des virus mortels pour de nouveaux vaccins à ARNm ou autres empoisonnés! Seule une enquête pluridisciplinaire réellement indépendante peut arrêter l’hémorragie virale. – MIRASTNEWS

Steve Watson – Summit News 29 déc.2020

«Cette pandémie a été très grave… elle a affecté tous les coins de la planète. Mais ce n’est pas nécessairement le plus gros.»

L’Organisation mondiale de la santé a averti qu’une pandémie pire que le COVID pourrait être imminente et que ce que nous avons vu jusqu’à présent en 2020 n’est «pas nécessairement le plus grave».

Avec les verrouillages mondiaux, le dépouillement international des libertés et la décimation des petites entreprises et de l’économie dans son ensemble, il est difficile d’imaginer comment cela pourrait empirer.

Pourtant, l’OMS prévoit que cela pourrait très bien être le cas.

Le chef du programme des urgences de l’OMS, le Dr Mike Ryan, a déclaré lors d’un point de presse que «cette pandémie a été très grave… elle a affecté tous les coins de la planète. Mais ce n’est pas nécessairement le plus gros.»

«C’est un appel au réveil. Nous apprenons maintenant à mieux faire les choses: science, logistique, formation et gouvernance, comment mieux communiquer. Mais la planète est fragile», a ajouté Ryan.

«Nous vivons dans une société mondiale de plus en plus complexe. Ces menaces continueront. S’il y a une chose que nous devons tirer de cette pandémie, avec toute la tragédie et les pertes, c’est que nous devons agir ensemble. Nous devons honorer ceux que nous avons perdus en nous améliorant dans ce que nous faisons chaque jour», a-t-il poursuivi.

Ryan a également déclaré que malgré le vaccin, le virus est sur le point de devenir endémique et ne disparaîtra jamais.

«Le scénario probable est que le virus deviendra un autre virus endémique qui restera en quelque sorte une menace», a déclaré Ryan.

Le professeur David Heymann, président du groupe consultatif stratégique et technique de l’OMS pour les risques infectieux, a ajouté qu’«il semble que le destin du SRAS-CoV-2 [Covid-19] soit de devenir endémique, comme l’ont fait quatre autres coronavirus humains, et que il continuera à muter à mesure qu’il se reproduit dans les cellules humaines, en particulier dans les zones d’admission plus intense.

Ailleurs au cours de la réunion, le scientifique en chef de l’OMS, le Dr Soumya Swaminathan, a déclaré que le déploiement des vaccins ne signifiait pas que l’éloignement social ou le port de masque pouvait disparaître.

«Je ne crois pas que nous ayons les preuves sur l’un des vaccins pour être sûrs qu’il va empêcher les gens de contracter réellement l’infection et donc de pouvoir la transmettre», a déclaré Swaminathan.

Les commentaires interviennent après que Swaminathan a averti que les mesures de verrouillage restrictives ne tarderont pas jusqu’à «la fin de 2021», lorsque «l’immunité de la population» sera atteinte.

« Il faudra attendre la fin de 2021 pour que nous commencions à voir un certain niveau d’immunité de la population se développer dans certains pays », a déclaré Swaminathan la semaine dernière.

Comme nous l’avons signalé il y a deux semaines, l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), basé en Suède, a constaté que la majorité des pays du monde entier ont mis en œuvre des restrictions liées à la COVID qui ont gravement érodé les libertés de leurs citoyens.

L’étude a révélé que 61% des pays ont utilisé des restrictions «qui étaient préoccupantes du point de vue de la démocratie et des droits de l’homme».

«Ces [restrictions] violaient les normes démocratiques parce qu’elles étaient soit disproportionnées, illégales, indéfinies ou inutiles par rapport à la menace pour la santé», a déclaré le groupe dans son rapport.

Si une pandémie plus grave se profile, comme l’OMS le promet, alors il est clair que de telles érosions de la liberté seront encore amplifiées, si le même schéma est suivi.

Austin Fitts – Ce n’est pas un vaccin; C’est un système d’exploitation

Dans cette vidéo révolutionnaire, Catherine Austin Fitts dit que l’entreprise la plus rentable au monde est l’esclavage et que l’humanité est la cible. Les vaccins COVID contiennent un système d’exploitation qui permettra aux Illuminati de nous surveiller 24h / 24 et 7j / 7 et de désactiver nos comptes bancaires si nous ne nous comportons pas comme ils le veulent.

«Tout comme [Bill] Gates a installé un système d’exploitation sur nos ordinateurs, la vision est maintenant d’installer un système d’exploitation dans nos corps et d’utiliser des «virus» pour exiger une installation initiale suivie de mises à jour régulières.»

Le Dr Joseph Mercola s’agrandit:

Comment commercialiser et mettre en œuvre un système financier dont personne ne voudrait s’il en comprenait toutes les ramifications – un changement si énorme qu’il signifierait non seulement la fin de la monnaie telle que nous la connaissons, mais une révision totale de la souveraineté et des droits individuels?

Dans une vidéo YouTube (ci-dessus) et un documentaire à venir, la gourou de la finance Catherine Austin Fitts décrit le plan compliqué et «désordonné» d’utiliser la crise actuelle des soins de santé pour concevoir un remake total des monnaies mondiales et du mode de vie des personnes de demain .

En comparant le passage à l’élevage de moutons dans un abattoir, Fitts explique comment la pandémie oblige les gens à dépendre de leurs gouvernements pour se protéger d’un ennemi invisible (COVID-19), puis à utiliser la peur pour empêcher les gens de vivre ce qui était autrefois considéré comme une vie normal.

La mentalité de troupeau consiste à encourager le piégeage de la dette au point que les gens deviennent désespérés pour tout type de flux de trésorerie qui peut les aider à faire face à leurs dépenses quotidiennes, jusqu’à ce qu’ils renoncent volontairement à leurs droits en échange de tout soulagement qui leur est offert.

L’essentiel est qu’un système d’esclavage de transhumanisme et de technocratie se crée juste sous le nez des peuples du monde – et les verrouillages actuels, la fermeture de petites entreprises et la redéfinition du «normal» font tous partie d’un système de gouvernance mondiale planifié qui mettra fin à la souveraineté et aux droits individuels à moins qu’il ne soit arrêté maintenant.

Voici un extrait pertinent de Catherine Austin Fitts:

«Si vous regardez ce qui se crée et se propose comme des injectables, il me semble que ces développements technologiques s’organisent autour de plusieurs objectifs potentiels.»

Le premier et le plus important objectif est le remplacement du système de monnaie en dollars américains utilisé par la population en général par un système de transaction numérique pouvant être combiné avec une identification et un suivi numériques. L’objectif est de mettre fin aux devises telles que nous les connaissons et de les remplacer par un système de carte de crédit intégré qui peut être intégré à diverses formes de contrôle, y compris potentiellement le contrôle mental. La «dé-dollarisation» menace le système de réserve mondial du dollar. La masse monétaire M1 et M2 a augmenté dans les deux chiffres au cours de la dernière année à la suite d’un nouveau cycle d’assouplissement quantitatif de la Fed.

La raison pour laquelle nous ne sommes pas entrés dans l’hyperinflation est due à la chute dramatique de la vitesse de l’argent provoquée par la conversion de Covid-19 en un arrêt technique d’une activité économique importante et la mise en faillite de millions de petites et moyennes entreprises. Les gestionnaires du système du dollar subissent une pression urgente pour utiliser les nouvelles technologies pour centraliser les flux économiques et conserver leur contrôle sur le système financier.

Tout comme Gates a installé un système d’exploitation dans nos ordinateurs, maintenant la vision est d’installer un système d’exploitation dans nos corps et d’utiliser des «virus» pour exiger une installation initiale suivie de mises à jour régulières.

Un collègue m’a raconté un jour comment le dictionnaire Webster est né. Webster a déclaré que la manière dont les malfaiteurs changeraient la Constitution n’était pas en la modifiant mais en changeant les définitions.

UNE ATTAQUE DE CAFARD JURIDIQUE

Maintenant, je comprends pourquoi Gates et ses collègues veulent appeler ces technologies des «vaccins». S’ils peuvent persuader le corps politique que les cartes de crédit injectables ou les trackers de surveillance injectables ou les nanotechnologies injectables d’interface cerveau-machine sont des «vaccins», alors ils peuvent bénéficier de la protection d’un siècle ou plus de décisions juridiques et de lois qui soutiennent leurs efforts pour imposer ce qui ils veulent faire.

De plus, ils peuvent insister pour que les contribuables américains financent, par le biais du National Vaccine Injury Compensation Program, les dommages dont ils seraient autrement responsables en raison de leurs expériences – et des violations du Code de Nuremberg et de nombreuses lois civiles et pénales – sur la population générale.

Le schéma est assez intelligent. Faites en sorte que la population en général accepte de définir ses nouvelles préparations injectables de haute technologie comme des «vaccins», et ils peuvent les glisser directement dans le pipeline de vaccins. Pas besoin de s’inquiéter de la maladie et de la mort qui résulteront de quelque chose d’aussi artificiel livré aussi rapidement.

La liberté de responsabilité garantie par la loi PREP à travers la déclaration d’une urgence – et la capacité de maintenir l’urgence grâce à la recherche des contacts – peut les protéger de la responsabilité de milliers, voire de millions de morts et de handicaps susceptibles de faire suite à une telle expérimentation humaine. Idéalement, ils peuvent simplement attribuer les décès à un virus.

Un collègue m’a raconté un jour comment le dictionnaire Webster est né. Webster a déclaré que la façon dont les malfaiteurs changeraient la Constitution n’était pas en la modifiant mais en changeant les définitions – une attaque sournoise légale.

Je crois que Gates et les industries pharmaceutique et biotechnologique tentent littéralement de créer une grille de contrôle mondiale en installant des composants d’interface numérique et en nous connectant au nouveau cloud JEDI de 10 milliards de dollars de Microsoft au ministère de la Défense ainsi qu’au contrat de cloud de plusieurs milliards d’Amazon pour la CIA qui est partagée avec toutes les agences de renseignement américaines.

Pourquoi pensez-vous que le président Trump a organisé l’armée pour stocker des seringues pour les vaccins? C’est probablement parce que l’armée installe le système d’exploitation itinérant pour l’intégration dans leur cloud. N’oubliez pas que le gagnant dans la course à la superpuissance de l’IA est le système d’IA qui a accès au plus grand nombre de données. Accéder à votre corps et à mon corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, génère beaucoup de données. Si les Chinois le font, les Américains voudront le faire aussi.

En fait, le déploiement de «systèmes d’exploitation» humains peut être l’une des raisons pour lesquelles la concurrence autour des télécommunications Huawei et 5G est devenue si féroce. Comme Frank Clegg, ancien président de Microsoft Canada nous l’a prévenu, la 5G a été développée par les Israéliens pour le contrôle des foules.

Face à la «dé-dollarisation» mondiale, c’est ainsi que le syndicat du dollar peut affirmer le contrôle central dont il a besoin pour maintenir et étendre sa puissance financière mondiale en monnaie de réserve. Cela comprend la protection de ses dirigeants contre la responsabilité civile et pénale liée aux niveaux explosifs de fraude financière et médicale au cours des dernières décennies….

Entretiens du rapport Solari:

Stimulus de la banque centrale: Quantitative Easing 5.0 avec John Titus

Deep State Tactics 101 Partie III

Rapports spéciaux de Solari:

VAXXED II: La vérité du peuple avec Polly Tommey

Rapport spécial Solari: Mandats sur les vaccins avec Mary Holland, J.D

Critiques de livres Solari:

Le vaccin contre l’autisme de Forrest Maready

non vacciné par Forrest Maready

Crooked: la maladie d’origine humaine expliquée par Forrest Maready

Grands articles et vidéos:

Défense de la santé des enfants: COVID-19: le fer de lance pour le déploiement d’une «nouvelle ère» de vaccins génétiquement modifiés à haut risque

La vaccination obligatoire, la Constitution et le mandat contre l’hépatite B pour les nourrissons et les jeunes enfants par Mary Holland

Héros de la semaine: 12 mars 2020 – Ancien président de Microsoft Canada, Frank Clegg

Rapport Corbett: Bill Gates x 5

Collection Cup: élaboration d’une liste des meilleures sources sur les risques liés aux vaccins

Lecture connexe:

Children’s Health Defense

VAXXED

VAXXED II: la vérité du peuple

Jon Rappoport chez nomorefakenews.com

https://www.henrymakow.com/

Un rapport officiel du Royaume-Uni conseille à toute personne prenant d’autres médicaments de ne pas se faire vacciner contre la COVID de Pfizer

Dans un rapport d’orientation officiel du gouvernement britannique publié pour aider les professionnels de la santé à administrer le vaccin Pfizer / BioNTech BNT162b2 se trouvent les admissions étonnantes que non seulement les études de sécurité de phase III ne seront pas achevées avant 2023 – mais aussi que les personnes qui prennent d’autres médicaments devraient ne pas prendre ce vaccin car aucune donnée n’est disponible sur les interactions médicamenteuses indésirables potentielles:

Cet article examine le document «Reg 174 Information for UK Healthcare Professionals» et les récits diffusés dans les médias grand public qui contredisent directement ce document… Le court guide officiel de dix pages donné aux professionnels de la santé britanniques contient de nombreuses admissions intéressantes. En effet, le document, diffusé début décembre 2020 pour accompagner le déploiement du vaccin, semble conseiller aux professionnels de santé de ne pas risquer de donner l’injection expérimentale à la majorité des personnes devant recevoir le vaccin, en particulier les populations «prioritaires». Les responsables s’efforcent de vacciner le plus grand nombre possible de la population, avant que toute question publique critique ne puisse être posée et traitée, une situation qui a laissé la sécurité et l’éthique de la campagne de vaccination douteuses au mieux et au pire inhumaines. En parcourant le document Reg 174, il devient très clair que de nombreuses questions et recommandations sont cachées au grand public. Voici dix des principales sources de préoccupation contenues dans le document d’orientation officiel du Royaume-Uni. … L’aveu le plus fascinant de tout le document est peut-être l’absence d’études de compatibilité lorsqu’une personne reçoit le vaccin pendant tout autre médicament ou traitement médical. Le guide indique clairement que «ce médicament ne doit pas être mélangé avec d’autres produits médicaux». Cette phrase complètement stupéfiante amènera beaucoup de gens à supposer que si vous prenez un médicament, vous ne devriez pas recevoir le vaccin. La question de savoir si cela se réfère au mélange d’autres propriétés médicales directement avec le vaccin, ou au dosage simultané de tout autre produit médical n’est pas claire dans les directives officielles.

Selon l’enquête que vous lisez, entre 50% et 70% de la population du Royaume-Uni et des États-Unis prend une sorte de médicament sur ordonnance régulier.

Et si vous incluez des personnes qui prennent également une sorte de médicaments en vente libre – comme l’aspirine, le tylénol ou le sirop contre la toux – vous excluez probablement 90% de la population qui ne devrait pas recevoir ce vaccin.

Mais très peu de gens comprennent même que les vaccins sont des médicaments – et tous les médicaments ont des effets secondaires, et tous les médicaments peuvent avoir des effets indésirables graves avec d’autres médicaments pris en même temps.

Ce vaccin COVID fait l’objet d’une forte promotion chez les personnes âgées – dont beaucoup prennent des anticoagulants pour l’hypertension – et pourtant des études ont montré que les personnes sous anticoagulants peuvent souffrir de complications graves du vaccin contre la grippe.

Mais nous avons déjà commencé à voir la forme des choses à venir avec ces vaccins – tous les effets secondaires débilitants, les maladies auto-immunes et même la mort seront imputés à une «nouvelle souche» de ce coronavirus toujours présent – COVID-21, 22, 23, 24…. jusqu’à ce que tout le monde soit obligé de se soumettre à ces vaccins.

Rappelez-vous, depuis le tout début, lorsque des chercheurs en Israël ont annoncé que c’était de la «pure chance», ils «se trouvaient juste» en train de «travailler» sur ces nouveaux vaccins à ARNm pour COVID – ils ont affirmé que cette nouvelle technologie de vaccin (non testée) pouvait être facilement «peaufinée» être efficace contre les nouvelles souches de virus similaires – sans avoir à revenir à la case départ et à développer un vaccin entièrement nouveau.

Et c’est exactement ce que nous voyons déjà – les «experts» ont rapidement affirmé que les vaccins COVID actuels fonctionneraient sur la nouvelle souche de COVID qu’ils auraient trouvée au Royaume-Uni – et maintenant en Californie – une souche qui serait encore plus contagieuse que COVID «régulier ».

Il n’y aura pas de «retour à la normale» en 2021 – si quelque chose de 2021 s’annonce pire – bien pire.

La fraude par injection – Ce n’est pas un vaccin

Je ne suis pas un scientifique. Je ne suis pas un docteur. Je ne suis pas un ingénieur en biotechnologie. Je ne suis pas avocat. Cependant, je lis, j’écoute, j’apprécie et j’essaie de comprendre ceux qui le sont.

J’étais banquier d’investissement jusqu’à ce que la politique me rende impossible de continuer à pratiquer mon art. J’ai été formé en tant que stratège de portefeuille. Je cartographie donc mon monde en surveillant les flux financiers et l’allocation des ressources. J’ai également reçu une formation de générateur de complots et de fantassins – les complots étant le principe fondamental de l’organisation des choses dans notre monde. Ce n’est que lorsque j’ai quitté l’establishment que j’ai appris que ceux qui ne faisaient pas partie du club avaient été entraînés à dénigrer et à éviter les conspirations – une astuce qui sabote leurs efforts pour gagner le pouvoir.

Ma réponse à la vie en guerre avec les agences du gouvernement américain pendant un certain temps a été de répondre aux questions de personnes suffisamment courageuses et curieuses pour solliciter mon avis. Au fil des années, cette réponse s’est transformée en deux entreprises. L’un était le rapport Solari, qui continue de croître en tant que réseau mondial de renseignement – nous cherchons à nous entraider à comprendre ce qui se passe, à naviguer et à contribuer à des résultats positifs. L’autre servait de conseiller en placement aux particuliers et aux familles par l’intermédiaire de Solari Investment Advisory Services. Après dix ans, j’ai converti cette entreprise en un écran ESG. Ce que veulent ceux qui l’utilisent – ce qui n’est pas autrement facilement disponible sur le marché de détail – est un écran qui reflète la connaissance de la corruption financière et politique. Suivre la corruption métastasante, c’est un art, pas une science.

Lorsque vous aidez une famille à gérer ses finances, il est impératif de comprendre tous ses problèmes de risque. Leur réussite financière dépend de la réussite de l’atténuation de tous les risques – qu’ils soient financiers ou non – qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Tous les risques non financiers ont un impact sur l’allocation des ressources familiales – attention, temps, actifs et argent.

Bon nombre de mes clients et de leurs enfants avaient été dévastés et épuisés par les échecs des soins de santé et la corruption – et le catalyseur le plus courant de cette dévastation était la mort et les blessures causées par les vaccins. Après leurs longues et horribles expériences avec les établissements de soins de santé, ils se demandaient invariablement: «Si la corruption est si mauvaise en médecine, en alimentation et en santé, que se passe-t-il dans le monde financier?» Refroidis par cette pensée, ils recherchaient un professionnel de la finance formé au gouvernement américain et à la corruption financière. Et ils me trouveraient.

Le résultat de ce flux de personnes brillantes et éduquées, dotées des ressources nécessaires pour payer mon temps, a été que, pendant dix ans, j’ai été assez instruit sur les handicaps et la mort infligés à nos enfants par ce que j’appelle maintenant «le grand empoisonnement. » En conséquence, j’ai eu l’occasion de chiffrer à maintes reprises les dommages humains à toutes les personnes concernées – pas seulement les enfants touchés, mais leurs parents, frères et sœurs et générations futures – cartographiant encore et encore et encore les coûts financiers des blessures causées par les vaccins.

Ces cas n’étaient pas aussi inhabituels qu’on pourrait s’y attendre. Actuellement, 54% des enfants américains ont une ou plusieurs maladies chroniques. Les médecins en qui j’ai confiance m’assurent que le nombre est beaucoup plus élevé car de nombreux enfants et leurs familles ne peuvent pas se permettre les soins et les tests nécessaires pour diagnostiquer correctement ce qui les afflige.

L’une des mères présentées dans VAXXED, un documentaire incontournable pour tout citoyen éveillé, tout comme sa suite VAXXED II:

The People’s Truth – a estimé qu’un enfant lourdement autiste coûterait 5 millions de dollars d’une valeur actuelle à élever et à s’occuper au cours de sa vie. Lorsque mes clients qui étaient grands-parents ont insisté sur le fait qu’ils n’interféreraient pas avec les choix de vaccins de leurs enfants parce que ce n’était «pas leur affaire», je disais: «Vraiment? Qui a les 5 millions de dollars? Vous ou vos enfants?

Lorsque vos enfants auront besoin de 5 millions de dollars pour élever leur enfant blessé par la vaccination, allez-vous leur refuser? Vous êtes le banquier, et c’est votre argent qui est en danger ici, c’est donc votre affaire. Voulez-vous dépenser ces 5 millions de dollars pour faire croître une famille forte au fil des générations ou pour gérer un enfant handicapé qui n’avait pas besoin d’être handicapé? Souvent, ces dépenses de 5 millions de dollars se traduisent également par un divorce, une dépression et des opportunités perdues pour les frères et sœurs.

Mes clients m’ont aidé à trouver les meilleures ressources – livres, documentaires, articles – sur les vaccins. Vous trouverez bon nombre d’entre eux liés ou examinés dans le rapport Solari, y compris dans notre bibliothèque.

De toutes les questions que j’avais, celle sur laquelle j’ai passé le plus de temps à rechercher et à réfléchir était de savoir pourquoi. Pourquoi l’establishment médical a-t-il intentionnellement empoisonné des générations d’enfants? De nombreux auteurs qui ont fait des recherches et ont écrit sur les blessures et les décès dus aux vaccins ont supposé qu’il s’agissait d’une erreur – résultant de l’orthodoxie d’un établissement médical qui ne pouvait pas faire face ou gérer ses erreurs et ses responsabilités. Cela n’a jamais eu de sens pour moi. Les écrits de Forrest Maready, Jon Rappoport, Dr Suzanne Humphries et Arthur Firstenberg m’ont aidé à comprendre le rôle des vaccins dans l’escroquerie consistant à économiser de l’argent pour les compagnies d’assurance et les personnes légalement responsables.

Voici un exemple de la façon dont le tour peut se dérouler. Une toxine crée une maladie. La toxine peut être des pesticides, une pollution industrielle ou un rayonnement de technologie sans fil. La toxine endommage des millions de personnes et leurs communautés. Les entreprises ou leur assureur peuvent être tenus responsables des infractions civiles ou pénales. Un virus est blâmé. Un «remède» se trouve dans un «vaccin». L’exposition aux pesticides ou à d’autres substances toxiques est stoppée au moment de l’introduction du vaccin, et hop, la maladie disparaît. Le vaccin est déclaré succès et l’inventeur est déclaré héros. Une catastrophe financière potentielle a été convertie en profit, y compris pour les investisseurs et les fonds de pension. En tant que stratège de portefeuille, j’admets que cela a été une astuce brillante et a probablement protégé le secteur de l’assurance contre les pertes en faillite qu’il subirait s’il devait indemniser équitablement les personnes et les familles détruites.

Grâce au travail de Robert Kennedy et Mary Holland de Childrens Health Defence, je comprends maintenant les énormes profits générés par les soi-disant «vaccins» suite à l’adoption du National Childhood Vaccine Injury Act de 1986 et à la création du National Vaccine Injury Programme d’indemnisation – un mécanisme fédéral sans faute pour indemniser les blessures ou les décès liés aux vaccins en établissant une procédure de réclamation impliquant la Cour fédérale des réclamations des États-Unis et des maîtres spéciaux.

Appelez un médicament ou un cocktail biotechnologique un «vaccin» et les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques sont libres de toute responsabilité – le contribuable paie. Malheureusement, ce système est devenu une invitation ouverte à faire des milliards à partir des «injectables», en particulier là où les réglementations et les lois gouvernementales peuvent être utilisées pour créer un marché par le biais de mandats. Malheureusement, divers systèmes ont été mis au point pour que les agences gouvernementales et les législateurs ainsi que les médias d’entreprise participent aux milliards de bénéfices – ce qui entraîne d’importants conflits d’intérêts.

La Loi sur l’état de préparation du public et la protection civile est entrée en vigueur en 2005, ajoutant à la liberté des entreprises de ne pas être tenues responsables. L’acte

«Est un bouclier controversé de responsabilité délictuelle destiné à protéger les fabricants de vaccins contre les risques financiers en cas d’urgence de santé publique déclarée. La loi accorde spécifiquement aux fabricants de médicaments l’immunité de toute responsabilité financière potentielle pour les essais cliniques du vaccin contre la grippe aviaire, à la discrétion du pouvoir exécutif du gouvernement. PREPA renforce et consolide la surveillance des litiges contre les sociétés pharmaceutiques sous la responsabilité du secrétaire à la Santé et aux Services sociaux (~ Wikipedia.)»

Au fil du temps, cela a évolué vers l’ingénierie des épidémies – la version médicale des faux drapeaux. En théorie, il peut s’agir de «psyops» ou d’événements conçus avec la guerre chimique, la guerre biologique ou la technologie sans fil. Si cela semble bizarre, plongez-vous dans tous les écrits des «personnes ciblées».

J’ai appris cela de première main lorsque j’ai plaidé avec le ministère de la Justice et que j’ai été victime de harcèlement physique important. J’ai essayé d’embaucher plusieurs sociétés de sécurité; ils vérifiaient mes références puis refusaient le travail, disant que c’était trop dangereux. Le dernier a eu pitié et m’a averti de ne pas m’inquiéter pour les armes électroniques, me faisant savoir que mon principal problème serait la guerre biologique de bas grade. Cet expert de la guerre biologique a prédit que l’équipe adverse percerait des trous dans le mur de ma maison et injecterait «l’ennemi invisible». Effectivement, c’est exactement ce qui s’est passé. J’ai vendu ma maison et j’ai quitté la ville. Ce voyage a commencé un long processus d’apprentissage de la manière dont l’empoisonnement et les armes non létales sont utilisés – qu’il s’agisse de faire sortir les gens d’appartements à loyer contrôlé, de rendre malade les personnes âgées pour les déplacer vers des logements plus coûteux subventionnés par le gouvernement, de dénoncer des cibles politiques ou commerciales, ou d’affaiblir ou de tuer. plaideurs – et la liste est longue. L’empoisonnement s’est avéré être une tactique beaucoup plus courante dans le jeu de la guerre politique et économique en Amérique que je ne l’avais compris auparavant.

Après avoir terminé mon litige, j’ai passé plusieurs années à me désintoxiquer de la toxicité des métaux lourds – y compris du plomb, de l’arsenic et de l’aluminium. En parcourant l’Amérique, j’ai réalisé que ce n’était pas que moi. Les Américains ressemblaient de plus en plus à un peuple aux prises avec des charges élevées de toxicité pour les métaux lourds. Dans le processus de réduction significative de mes niveaux inhabituellement élevés de métaux lourds, j’ai appris quelle différence la charge toxique avait fait pour mes perspectives, mon énergie et ma capacité à gérer des informations complexes.

Cela m’amène à la question de savoir ce qu’est exactement un vaccin et ce qu’il y a exactement dans les préparations injectées dans les gens aujourd’hui, ainsi que dans les breuvages de sorcières actuellement en cours de développement.

En 2017, des chercheurs italiens ont examiné les ingrédients de 44 types de soi-disant «vaccins». Ils ont découvert des débris de métaux lourds et une contamination biologique dans chaque vaccin humain qu’ils ont testé. Les chercheurs ont déclaré,

«La quantité de corps étrangers détectés et, dans certains cas, leurs compositions chimiques inhabituelles nous ont déconcertés.» Ils ont ensuite tiré la conclusion évidente, à savoir que, parce que les micro et nanocontaminants n’étaient «ni biocompatibles ni biodégradables», ils étaient «biopersistants» et pouvaient provoquer des effets inflammatoires tout de suite – ou plus tard (voir ceci)

Tissu fœtal avorté, tissu animal, aluminium, mercure, matériaux génétiquement modifiés – et quoi d’autre?

Quels que soient les ingrédients des vaccins à ce jour, rien n’est plus bizarre que les propositions de ce qui pourrait y être inclus à l’avenir.

Les stratégies – déjà bien financées et en bonne voie – comprennent la nanotechnologie d’interface cerveau-machine, les dispositifs de suivi d’identité numérique et la technologie avec une date d’expiration qui peut être gérée et désactivée à distance. Un rapport a indiqué que le gouvernement danois et la marine américaine avaient payé une entreprise de technologie au Danemark pour fabriquer une puce injectable compatible avec l’une des principales crypto-monnaies.

Je lisais récemment l’excellent examen de Mary Holland en 2012 sur les décisions des tribunaux américains en matière de vaccins («Vaccination obligatoire, Constitution et mandat contre l’hépatite B pour les nourrissons et les jeunes enfants», Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics) et je me suis figé et j’ai pensé, «Pourquoi appelons-nous les injectables que Bill Gates et ses collègues font la promotion de« vaccins»? Sont-ils vraiment des vaccins?»

La plupart des gens savent comment Bill Gates a fait et conservé sa fortune. Il a acquis un système d’exploitation qui a été chargé dans votre ordinateur. Il a été largement répandu que les agences de renseignement américaines avaient une porte dérobée. L’explosion simultanée et soudaine des virus informatiques a alors rendu nécessaire la mise à jour régulière de votre système d’exploitation, permettant à Gates et à ses associés d’ajouter régulièrement ce qu’ils voulaient dans votre logiciel. Un de mes développeurs de logiciels les plus avertis m’a dit une fois dans les années 1990 – lorsque Microsoft a vraiment pris son envol – «Microsoft fabrique des logiciels vraiment merdiques.» Mais bien sûr, le logiciel n’était pas vraiment leur affaire. Leur activité consistait à accéder à toutes vos données et à les regrouper. Le capitalisme de surveillance était en marche.

Le ministère de la Justice a lancé une action antitrust contre Microsoft en 1998, au moment même où les 21 billions de dollars commençaient à disparaître du gouvernement américain – sans doute à l’aide de logiciels et de systèmes informatiques spécialement conçus. Au cours des négociations de règlement qui ont permis à Gates de garder sa fortune, il a lancé la Fondation Gates et sa nouvelle carrière en philanthropie. J’ai ri l’autre jour lorsque mon tweet d’un des articles de Robert Kennedy Jr. de Children’s Health Defence – décrivant la technologie horrible que Gates espère déployer grâce aux «injectables» – a inspiré une réponse: «Eh bien, je suppose qu’il est enfin accomplissant son côté de son règlement antitrust.

Si vous regardez ce qui est créé et proposé à la manière des injectables, il me semble que ces développements technologiques s’organisent autour de plusieurs objectifs potentiels.

Le premier et le plus important objectif est le remplacement du système de monnaie en dollars américains utilisé par la population en général par un système de transaction numérique pouvant être combiné avec une identification et un suivi numériques. L’objectif est de mettre fin aux devises telles que nous les connaissons et de les remplacer par un système de carte de crédit intégré qui peut être intégré à diverses formes de contrôle, y compris potentiellement le contrôle mental.

La «dé-dollarisation» menace le système de réserves mondiales du dollar. La masse monétaire M1 et M2 a augmenté dans les deux chiffres au cours de la dernière année à la suite d’un nouveau cycle d’assouplissement quantitatif de la Fed.

La raison pour laquelle nous ne sommes pas entrés dans une hyper-inflation est due à la chute dramatique de la vitesse de l’argent provoquée par la conversion de Covid-19 en un arrêt technique d’une activité économique importante et à la mise en faillite de millions de petites et moyennes entreprises. Les gestionnaires du système du dollar subissent une pression urgente pour utiliser les nouvelles technologies pour centraliser les flux économiques et conserver leur contrôle sur le système financier.

Tout comme Gates a installé un système d’exploitation dans nos ordinateurs, maintenant la vision est d’installer un système d’exploitation dans nos corps et d’utiliser des «virus» pour exiger une installation initiale suivie de mises à jour régulières.

Maintenant, je comprends pourquoi Gates et ses collègues veulent appeler ces technologies des «vaccins». S’ils peuvent persuader le corps politique que les cartes de crédit injectables ou les trackers de surveillance injectables ou les nanotechnologies d’interface cerveau-macine injectables sont des «vaccins», alors ils peuvent bénéficier de la protection d’un siècle ou plus de décisions juridiques et de lois qui soutiennent leurs efforts pour imposer ce qui ils veulent faire.

De plus, ils peuvent insister pour que les contribuables américains financent – par le biais du National Vaccine Injury Compensation Program – les dommages dont ils seraient autrement responsables du fait de leurs expériences – et les violations du Code de Nuremberg et de nombreuses lois civiles et pénales – population générale. Le schéma est assez intelligent. Faites en sorte que la population générale accepte de définir ses nouvelles préparations injectables de haute technologie comme des «vaccins» et elle pourra les glisser directement dans le pipeline de vaccins. Pas besoin de s’inquiéter de la maladie et de la mort qui résultent de quelque chose d’aussi artificiel livré rapidement. La notion d’urgence ainsi que la recherche des contacts et l’absence de responsabilité peuvent vous protéger des millions de décès probables dus à une telle expérimentation humaine. Idéalement, vous pouvez attribuer les décès à un virus.

Un collègue m’a raconté un jour comment le dictionnaire Websters est né. Webster a dit que la façon dont les malfaiteurs changeraient la Constitution n’était pas en la modifiant mais en changeant les définitions – une attaque sournoise légale.

Je crois que Gates et les industries pharmaceutique et biotechnologique tentent littéralement de créer une grille de contrôle mondiale en installant des composants d’interface numérique et en nous connectant au nouveau cloud JEDI de 10 milliards de dollars de Microsoft au ministère de la Défense ainsi qu’au contrat de cloud de plusieurs milliards d’Amazon pour la CIA qui est partagée avec toutes les agences de renseignement américaines.

Pourquoi pensez-vous que le président Trump a organisé l’armée pour stocker des seringues pour les vaccins? C’est probablement parce que l’armée installe le système d’exploitation itinérant pour l’intégration dans leur cloud. N’oubliez pas que le gagnant dans la course à la superpuissance de l’IA est le système d’IA qui a accès au plus grand nombre de données. Accéder à votre corps et à mon corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, génère beaucoup de données. Si les Chinois le font, les Américains voudront le faire aussi. Le rôle des «systèmes d’exploitation» humains peut être l’une des raisons pour lesquelles la concurrence des télécommunications Huawei et 5G est devenue si féroce. Comme Frank Clegg, ancien président de Microsoft Canada nous l’a prévenu, la 5G a été développée par les Israéliens pour le contrôle des foules.

Face à la «dé-dollarisation» mondiale, c’est ainsi que le syndicat du dollar peut affirmer le contrôle central dont il a besoin pour maintenir et étendre sa puissance financière mondiale en monnaie de réserve. Cela comprend la protection de ses dirigeants contre la responsabilité civile et pénale liée aux niveaux explosifs de fraude financière et médicale au cours des dernières décennies.

Ce qui me ramène à vous et moi. Pourquoi appelons-nous ces formulations des «vaccins»?

Si je comprends l’histoire de la jurisprudence, les vaccins, en termes juridiques, sont des médicaments. L’intoxication intentionnelle aux métaux lourds n’est pas un médicament. Les composants de surveillance injectables ne sont pas des médicaments. Les cartes de crédit injectables ne sont pas des médicaments. L’interface cerveau-machine injectable n’est pas un médicament. L’immunité des compagnies d’assurance n’est pas la création d’une immunité humaine.

Nous devons cesser de permettre que ces concoctions soient désignées par un mot que les tribunaux et la population en général définissent et traitent comme des médicaments et protègent contre la responsabilité juridique et financière.

Les auteurs de cette fraude tentent une astuce très soignée – une astuce qui les aidera à aller beaucoup plus vite et à annuler beaucoup de risques à notre mort, maladie et dépense. Je comprends pourquoi ils le font.

Ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi nous les aidons. Pourquoi acceptons-nous d’appeler ces préparations bizarres et profondément dangereuses des «vaccins»? Quoi qu’ils soient, ils ne sont pas des médicaments.

Alors, quelle sera notre convention de dénomination? Quel nom donnerons-nous aux poisons, aux métaux neurologiques nuisibles et aux chaînes numériques?

Peu importe ce que nous les appelons, je sais une chose. ILS NE SONT PAS DES MÉDICAMENTS, CE QUI SIGNIFIE QU’ILS NE SONT PAS DES VACCINS.

Les travailleurs de la santé de première ligne REFUSENT le Vaccin EN MASSE. Les preuves de fraude électorale affluent

Dans cette brève mise à jour, nous explorons le rejet massif des vaccins par le public – y compris le personnel médical des hôpitaux de première ligne.

En outre, des preuves de fraude électorale affluent et Lin Wood implique que les juges de la Cour suprême sont soumis à un chantage via des crimes contre les enfants

Partager c’est aimer.

Cliquez ici pour connaître le meilleur moyen de suivre les actualités et autres mises à jour face à la censure: www.NemosNewsNetwork.com/News

Le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars pour les blessures causées par des vaccins en 2020 alors que le vaccin expérimental COVID est accéléré

Alors que les vaccins expérimentaux COVID ont été accélérés grâce à des accords secrets conclus par les gouvernements pour protéger les sociétés pharmaceutiques contre les responsabilités, le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars en indemnisation pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’en mars 2020 seulement. Pendant ce temps, il n’existe actuellement aucune loi de ce type en Inde qui protégerait les victimes des effets secondaires du vaccin COVID-19.

Contenus [cachés]

Le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars pour les blessures causées par des vaccins en 2020 alors que le vaccin expérimental COVID est accéléré

Le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars pour des blessures causées par des vaccins en 2020

Inconnu de la plupart du public et commodément réprimé par les médias, une réunion a eu lieu le 6 mars 2020 avec la Commission consultative des vaccins pour enfants (ACCV), relevant du département américain de la Santé et des Services sociaux.

Il s’agit de réunions trimestrielles tenues tous les 3 mois, comme l’exige la loi, mais rarement, voire jamais, rapportées par les médias.

La réunion du 6 mars de la Commission consultative sur les vaccins infantiles comprenait un rapport (lire le rapport complet ci-dessous) du ministère de la Justice (DOJ) sur les cas réglés pour des blessures et des décès dus à des vaccins conformément au Programme national d’indemnisation des blessures liées aux vaccins (NVICP).

Le NVICP a été créé à la suite d’une loi adoptée en 1986 qui accordait aux sociétés pharmaceutiques l’immunité juridique contre les poursuites en raison de blessures et de décès résultant de vaccins.

Si vous ou un membre de votre famille êtes blessé ou meurt des suites d’un vaccin, vous devez poursuivre le gouvernement fédéral américain devant ce tribunal spécial pour les vaccins. De nombreuses affaires font l’objet de poursuites pendant des années avant qu’un règlement ne soit conclu.

Le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’à mars 2020 seulement, selon le Programme national d’indemnisation des blessures liées aux vaccins (NVICP)

Le rapport indique que 288 pétitions ont été déposées au cours de la période de 3 mois entre le 16/11/19 et le 15/02/20, avec 181 affaires jugées et 146 indemnisées.

Le rapport répertorie 74 de ces règlements pour blessures et décès dus à des vaccins, et 60 d’entre eux concernent des dommages causés par le vaccin contre la grippe (voir ci-dessous).

Vaccine Injuries & Deaths, rapport du ministère américain de la Justice. Le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’en mars 2020 seulement.

Le programme d’indemnisation des blessures dues aux vaccins visait à l’origine à compenser les blessures et les décès liés aux vaccins chez les enfants grâce au calendrier de vaccination des enfants.

Mais ces dernières années, la plupart des colonies sont allées aux adultes, principalement pour des blessures et des décès dus au vaccin contre la grippe.

Le programme d’indemnisation des blessures dues aux vaccins visait à l’origine à compenser les blessures et les décès liés aux vaccins chez les enfants grâce au calendrier de vaccination des enfants. Mais ces dernières années, la plupart des colonies sont allées aux adultes, principalement pour des blessures et des décès dus au vaccin contre la grippe.

Le gouvernement américain poursuivi pour manque de sécurité des vaccins

Lorsque le Programme national d’indemnisation des blessures liées aux vaccins (NVIC) de 1986 a été promulgué, il contenait certaines dispositions pour s’assurer que les vaccins étaient régulièrement testés pour leur sécurité, puisque les sociétés pharmaceutiques bénéficiaient d’une immunité légale en raison de vaccins défectueux.

Le département de la Santé et des Services sociaux (HHS) du gouvernement fédéral est chargé de ce rapport sur l’innocuité des vaccins, et une poursuite récente a révélé qu’ils n’avaient pas mené de telles études sur l’innocuité des vaccins depuis que la loi a été mise en œuvre en 1986.

Étant donné que ces faits sur les vaccins sont régulièrement censurés par les médias et lors des audiences du gouvernement, la plupart du public ignore en grande partie le NVIC de 1986, et que les sociétés pharmaceutiques ne peuvent pas être poursuivies et qu’il faut poursuivre le gouvernement américain devant un tribunal spécial pour les vaccins.

Aucune loi en Inde pour protéger les victimes du vaccin COVID

Il n’y a actuellement aucune loi en Inde qui protégerait les victimes des effets secondaires du vaccin COVID-19 selon des experts juridiques. Il n’y a pas de loi pour l’indemnisation des vaccins en Inde.

La plupart des pays du monde disposent d’un programme spécifique d’indemnisation pour les vaccins, destiné à indemniser les victimes en cas de blessure, de préjudice ou de décès dû à l’utilisation d’un vaccin particulier.

Cependant, en Inde, il n’existe pas de loi spécifique relative à l’indemnisation des vaccins. Par conséquent, la seule option pour une partie lésée est d’engager des poursuites judiciaires en vertu de ces lois générales.

Accords secrets du gouvernement avec des sociétés pharmaceutiques

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, les gouvernements ont signé des accords secrets avec les fabricants de vaccins contre les coronavirus selon lesquels les sociétés pharmaceutiques ne peuvent pas être tenues légalement en cas de réaction indésirable au vaccin ou, dans le pire des cas, si un patient décède du vaccin.

Un dénonciateur d’AstraZeneca a révélé dans des détails choquants que la société ne pouvait pas être la cible d’une motion constitutionnelle ni faire face à une action en justice pour d’éventuels effets secondaires ou réactions indésirables induits par son vaccin Covid-19. La société a des accords secrets avec les gouvernements selon lesquels AstraZeneca ne peut être tenu responsable et les personnes concernées n’auront aucun recours juridique.

Les médias mainstream ont commodément supprimé le fait le plus important que le fabricant de vaccins COVID-19 Pfizer a dû payer 2,3 milliards de dollars dans le plus grand règlement de fraude médicale de l’histoire pour résoudre la responsabilité pénale et civile découlant de la promotion illégale de certains produits pharmaceutiques.

Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre notre journalisme indépendant et d’investigation basé sur les menaces de l’État profond auquel l’humanité est confrontée. Votre contribution, si petite soit-elle, nous aide à rester à flot. Veuillez envisager de soutenir GreatGameIndia.

