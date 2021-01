Israël: des centaines de personnes contractent la COVID-19 après la vaccination Pfizer / BioNTech

Les conséquences sont à court, moyen ou long termes pour la première, la deuxième dose viendra-t-elle amplifier l’ampleur des effets négatifs ? – MIRASTNEWS

Source: Reuters © Amir Cohen / Un juif orthodoxe reçoit une vaccination corona (Ashdod / Israël, 29 décembre 2020)

Environ 240 citoyens israéliens ont contracté le Coronavirus 2019 [SRAS-CoV-2] de la COVID-19 [Coronavirus 2019 Desease] après avoir reçu la première dose du vaccin Pfizer / BioNTech. Les fabricants soulignent que la protection contre les infections de 95% n’est atteinte qu’une semaine après la deuxième dose. Au Mexique, entre-temps, un médecin a été admis à l’unité de soins intensifs après une vaccination BioNTech. Le diagnostic est une encéphalite et une inflammation de la moelle épinière.

Environ 240 personnes en Israël ont contracté [le coronavirus 2019 de la] COVID-19 après avoir été vaccinées. A rapporté la chaîne de télévision israélienne Channel 13 News le 31 décembre 2020. Chaque millième personne vaccinée rapporte des effets secondaires – 51 personnes ont dû recevoir des soins médicaux. Quatre personnes sont décédées peu de temps après l’injection du vaccin.

Les patients ne peuvent pas être infectés par le vaccin Pfizer / BioNTech car, selon le fabricant, il ne contient aucun coronavirus. Cependant, le codage génétique de l’ingrédient actif prend du temps pour adapter le système immunitaire à la lutte contre la maladie. Deux doses de vaccin sont nécessaires pour un effet optimal. Des études montrent que le vaccin prend environ huit à dix jours après la première injection pour fournir une protection estimée à 50% contre l’infection. La deuxième dose doit être injectée 21 jours après la première et, selon le fabricant, augmente l’effet protecteur à 95% environ une semaine après l’injection. Néanmoins, il reste un risque résiduel de 5% d’infection par le SRAS-CoV-2.

De plus, il n’a pas encore été précisé si une personne vaccinée peut continuer à transmettre le pathogène à d’autres personnes. Les médecins affirment qu’il est possible, malgré sa propre protection vaccinale, de transporter le virus dans les muqueuses nasales, où il n’est pas détruit par le système immunitaire de l’organisme. Les virus n’infecteraient alors pas le porteur – mais d’autres personnes le feraient.

Israël mène actuellement une campagne de vaccination massive. Environ un million de citoyens israéliens ont déjà été vaccinés avec le vaccin Pfizer / BioNTech – environ douze pour cent de la population totale. Selon l’Université d’Oxford, Israël a le taux de personnes vaccinées par habitant le plus élevé au monde par rapport à la population totale. Dans la première phase de vaccination, les personnes âgées et le personnel médical sont principalement vaccinés.

Les effets secondaires de la vaccination sont enregistrés en détail en Israël: environ une personne sur 1000 s’est plainte des effets secondaires de la vaccination tels que sensation de faiblesse, étourdissements, fièvre ou douleur, gonflement et rougeur près du point où l’aiguille a été insérée. Selon les informations du Times of Israel, le 1er janvier, 51 personnes ont reçu des soins médicaux après la vaccination. Quatre personnes sont décédées peu de temps après avoir reçu la vaccination.

Le ministère israélien de la Santé a souligné qu’aucun des décès n’était lié à la dose de vaccination. Le dernier cas d’un homme de 88 ans fait actuellement l’objet d’une enquête.

En savoir plus sur le sujet – Israël: un homme de 75 ans décède quelques heures après la vaccination corona

Un médecin mexicain admis à la clinique après la vaccination corona

Au Mexique, selon les autorités, une médecin a été admise dans une unité de soins intensifs le 2 janvier après avoir été vaccinée avec le vaccin Pfizer BioNTech. « Le premier diagnostic est une encéphalomyélite », a annoncé le ministère local de la Santé. Il s’agit d’une inflammation du cerveau et de la moelle épinière. Le ministère a également souligné que l’homme de 32 ans avait présenté des réactions allergiques dans le passé. À ce jour, il n’y a aucune preuve connue des essais cliniques qu’une personne a développé une inflammation du cerveau après avoir utilisé le vaccin Pfizer et BioNTech. Les deux sociétés pharmaceutiques n’ont pas encore été contactées pour commentaires.

Plus d’informations sur le sujet – Après des accidents de vaccination avec cinq fois la dose à Stralsund: les infirmières se plaignent toujours de plaintes

4 personnes sont décédées et 240 ont eu le COVID-19 en Israël après avoir été injectées avec le vaccin expérimental d’ARNm de Pfizer

Un juif ultra-orthodoxe reçoit une vaccination contre la maladie à coronavirus à Ashdod, en Israël. © Reuters / Amir Cohen (Source.)

Par RT.com

Extraits:

Le vaccin n’offrant pas d’immunité immédiate contre le coronavirus, plus de deux cents citoyens israéliens ont été diagnostiqués avec la maladie quelques jours après avoir reçu les injections Pfizer / BioNTech, ont rapporté les médias locaux.

Selon les données de Channel 13 News, le nombre de ceux qui ont contracté Covid-19 malgré leur vaccination était d’environ 240 personnes.

Le vaccin Pfizer / BioNTech, sur lequel s’appuient les autorités sanitaires israéliennes, ne contient pas le coronavirus et ne peut pas infecter le receveur. Mais le code génétique du médicament a besoin de temps pour entraîner le système immunitaire à reconnaître et à attaquer la maladie.

L’Etat juif entreprend actuellement une campagne de vaccination massive, qui a déjà vu plus d’un million de personnes, soit près de 12% de la population, recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech. C’est la plus grande envergure par habitant au monde, selon l’Université d’Oxford. La première phase du programme vise à vacciner les médecins et les personnes âgées avant de s’étendre à d’autres catégories.

Environ une personne sur mille a signalé des effets secondaires bénins après l’injection, notamment une faiblesse, des étourdissements et de la fièvre, ainsi que des douleurs, un gonflement et une rougeur à l’endroit où l’injection a été administrée. Seules quelques dizaines d’entre elles ont nécessité des soins médicaux, a indiqué le ministère de la Santé.

Depuis le début des vaccinations le 20 décembre, au moins quatre personnes en Israël sont mortes peu de temps après avoir reçu le coup, a rapporté la chaîne publique Kan. Cependant, le ministère de la Santé a déclaré que trois décès n’étaient pas liés au vaccin, le quatrième cas d’un homme de 88 ans avec des conditions préexistantes étant actuellement à l’étude.

Lisez l’article complet sur RT.com.

240 Israéliens testés positifs pour le coronavirus après avoir été vaccinés

© REUTERS / RONEN ZVULUN / Nikita Folomov

La vaccination de masse contre la COVID-19 a commencé en Israël à la fin du mois de décembre, le Premier ministre Netanyahu et le président Rivlin recevant les premières doses du vaccin contre le coronavirus. Jusqu’à présent, environ un million d’Israéliens ont reçu le vaccin.

Parmi les personnes vaccinées contre le coronavirus en Israël, 240 personnes ont reçu un diagnostic de COVID-19 peu de temps après avoir été vaccinées, a rapporté Channel 13 News.

Étant donné que le vaccin de Pfizer prend du temps pour développer des anticorps contre le virus SRAS-CoV-2 et nécessite l’injection de deux doses d’inoculation, la seconde étant administrée 21 jours après la première, il existe toujours un risque de contracter la COVID-19. Il est également à noter que si une personne a été infectée avant la vaccination, elle peut toujours être en danger de développer des symptômes de COVID même après l’injection.

De plus, il y a des craintes que les personnes immunisées puissent être porteuses du virus et le propager, car il n’est pas encore clair si les couches muqueuses sont hors de portée des anticorps et qu’elles pourraient porter des particules virales même après qu’une personne est vaccinée.

Selon les données du gouvernement, la majorité de ceux qui ont reçu les injections de coronavirus n’ont signalé aucun effet secondaire, bien que certaines personnes aient demandé une assistance médicale en raison de faiblesse, de vertiges, de fièvre et de diarrhée, qui auraient été causées par la vaccination. Le ministère israélien de la Santé a également signalé des cas de personnes souffrant de réactions allergiques et développant des symptômes neurologiques après avoir reçu les injections du vaccin.

Plus tôt cette semaine, les médias israéliens ont rapporté qu’il y avait quatre cas où des personnes sont décédées après avoir été vaccinées. Il a été prouvé que trois décès n’étaient pas liés à la vaccination, tandis que le quatrième cas est toujours à l’étude.

Israël a vacciné environ un million de personnes contre la COVID-19, soit plus de 10% de ses 9,2 millions d’habitants, a annoncé le gouvernement le 1er janvier.

AMIR COHEN / Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu reçoit un vaccin contre la maladie à coronavirus (COVID-19) au centre médical Sheba à Ramat Gan, Israël, le 19 décembre 2020. REUTERS / Amir Cohen / Pool

Le 20 décembre, Israël a officiellement commencé les vaccinations de masse contre la COVID-19 après que le pays a approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech. Les groupes prioritaires à vacciner comprennent les travailleurs médicaux, les étudiants des facultés de médecine, les employés des établissements gériatriques et les représentants du gouvernement. La veille du coup d’envoi des vaccinations, le Premier ministre Benjamin Netanyahu est devenu la première personne en Israël à recevoir le vaccin contre le coronavirus. Il a eu la photo devant les caméras de télévision, s’engageant à faire d’Israël le premier pays au monde à se remettre de la pandémie de coronavirus.

Outre le vaccin Pfizer / BioNTech, Israël a également conclu un accord d’achat de vaccins avec la société américaine Moderna. Il a également été signalé que le centre médical Hadassah, basé à Jérusalem, avait commandé 1,5 million de doses du vaccin contre le coronavirus Spoutnik V de fabrication russe et attendait l’approbation du ministère de la Santé pour son utilisation.

Un médecin mexicain admis dans une unité de soins intensifs après avoir reçu le vaccin Pfizer

Tuer ou contrôler le maximum de médecins et autres personnels médicaux pour les remplacer par les médecins robotiques à intelligence artificielle ? Que se passera-t-il pour la seconde dose ? – MIRASTNEWS

© REUTERS / DANIEL BECERRIL

BUENOS AIRES (Sputnik) – Un médecin mexicain qui a reçu le vaccin Pfizer contre le coronavirus COVID-19, a été admis dans une unité de soins intensifs avec des convulsions, des difficultés respiratoires et une possible encéphalomyélite, a annoncé samedi le ministère de la Santé du pays.

« Le médecin de 32 ans qui a reçu le vaccin Pfizer COVID-19 a été admis à l’unité de soins intensifs […] après avoir développé des éruptions cutanées, des convulsions, une faiblesse musculaire et des difficultés respiratoires dans la demi-heure après la vaccination », a déclaré le ministère.

La cause de la réaction indésirable, survenue alors que le médecin se trouvait encore dans la zone d’observation après son inoculation, fait actuellement l’objet d’une enquête.

Selon le ministère, le diagnostic préliminaire est l’encéphalomyélite.

« Le médecin est sous observation et traitement par des spécialistes en médecine critique pour réduire l’inflammation cérébrale présentée. Un traitement spécialisé intensif basé sur des stéroïdes et des anticonvulsivants continuera à réduire le risque de séquelles », a déclaré le ministère de la Santé.

Le patient aurait des antécédents de réactions allergiques à d’autres médicaments, tels que le triméthoprime avec sulfaméthoxazole, qui peuvent provoquer des symptômes graves, en particulier des éruptions cutanées, un angio-œdème et une réaction anaphylactique, voire la mort.

Le ministère mexicain de la Santé a souligné dans un communiqué que, selon les données scientifiques actuelles sur le vaccin Pfizer et BioNTech, « personne n’avait développé auparavant d’encéphalite après l’application du vaccin ».

Le ministre chinois des Affaires étrangères révèle les résultats de l’enquête sur les origines du COVID-19

Les enquêtes unilatérales ne suffisent pas, il faudrait une équipe pluridisciplinaire d’enquêteurs internationaux réellement indépendants en Chine, aux Etats-Unis d’Amérique, en France, en Grande-Bretagne et alliés

© AFP 2020 / Ted Aljibe

Alors que la Chine a été le premier pays à signaler des cas de nouveau coronavirus, il n’y avait aucune preuve solide quant à l’origine du virus, qui avait muté pour affecter non seulement les animaux, mais aussi les humains. Cependant, le président américain Donald Trump a constamment affirmé que le gouvernement chinois « avait développé » le pathogène de la COVID-19 dans un laboratoire.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a révélé que Pékin avait lancé une enquête épidémiologique peu de temps après la découverte du virus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 [Coronavirus 2019 Desease – MIRASTNEWS] et a déclaré que la recherche avait montré que la pandémie actuelle était « probablement » causée par une série d’épidémies distinctes dans plusieurs endroits du monde.

Wang Yi a ajouté que la Chine était le premier pays à signaler des cas d’infection à coronavirus [2019] chez l’homme et a noté que Pékin avait immédiatement commencé ses efforts pour identifier l’agent pathogène, procéder au séquençage du génome et rendre les informations publiques. Il a ajouté que le pays devait également faire la guerre non seulement contre le virus et aider d’autres pays à faire de même, mais aussi pour lutter contre la propagation de fausses informations sur la maladie et son origine.

« Nous avons été à l’avant-garde de la lutte contre la désinformation, réfutant les tentatives de politisation et de stigmatisation. Nous étions déterminés à faire en sorte que le récit objectif et la mémoire collective de la bataille contre la pandémie ne soient pas déformés par des mensonges », a déclaré Wang Yi.

La remarque du ministre chinois des Affaires étrangères vient à la lumière des allégations persistantes du président américain Donald Trump selon lesquelles le virus aurait été artificiellement modifié dans un laboratoire biologique en Chine et aurait été libéré accidentellement. Trump a qualifié à plusieurs reprises la maladie de «virus chinois» et de «grippe Kung», mais n’a pas présenté de preuves qui étayeraient ses allégations sur les origines du [Coronavirus 2019 de la – MIRASTNEWS] COVID-19.

En décembre 2019, la Chine a été la première à signaler la mutation d’un coronavirus qui n’avait auparavant affecté que des animaux. Cependant, Pékin a fermement nié les accusations de Trump selon lesquelles l’agent pathogène avait été créé artificiellement dans un laboratoire chinois. Le gouvernement a également nié les insinuations de POTUS selon lesquelles Pékin a délibérément minimisé l’ampleur de l’épidémie dans son pays, conduisant à la propagation de la maladie dans le monde.

Tim Korso

Il y a vraiment une mafia Covid! Chaque mafioso a été mis là pour frapper les gens vivant dans les principaux territoires de la foule.

Rencontrez la mafia italo-américaine Covid

Soumis par l’équipe d’enquête américaine COVID-19

Exclusivité SOTN

Tout d’abord, rencontrez le Parrain: Tony «The Fearmonger» Fauci. Aussi connu sous le nom de Dr. Fauci «The Syringe», il dirige la mafia médicale à l’échelle nationale et est le Capo di tutti i capi du Covid Crime Syndicate dans le monde entier. (En savoir plus sur Covid Boss of Bosses ici: OPÉRATION COVID-19 Point Man Tony Fauci)

La prochaine étape est: Nancy «The Knife» Pelosi. Elle dirige le groupe California Covid parmi d’autres raquettes Corona dans les 50 États. «Nasty Nancy» a fait ses débuts avec le Baltimore Cosa Nostra lorsque son père était maire. (Pour en savoir plus sur l’histoire cachée de Pelosi, cliquez ici: COUP-EN-COURS: Pelosi, la mafia et la noblesse noire)

Ensuite, il y a Andrew «Killer Cuomo» qui fait un génocide gériatrique dans le territoire de New York et son frère tueur à gages, Chris «Fredo» Cuomo, qui déchire la télévision avec les crimes de Covid 24/7. C’est le patron décédé de l’État de New York, en bas au milieu.

Méfiez-vous de Gus « The Jabber » Perna. Il est le général 4 étoiles en charge de l’Opération Warp Speed et vaxxing tout le monde en vue – comme hier! Quand « The Vaxxer » n’est pas en uniforme, beaucoup pensent qu’il est en train de piquer tellement de gens qu’ils ressemblent à des coussins d’épingles.

N’oublions pas Bill «Bust, Broke and Bankrupt» de Blasio. Il a à lui seul causé la pourriture de la Grosse Pomme en une minute à New York après avoir frappé chaque «mom et pop». Même Manhattan s’est écrasé et a brûlé plus vite que vous ne pouvez dire CORNAVIRUS! ! !

Comment oublier Eric « Lockdown » Garcetti de Los Angeles. Ce type est tellement content que Covid a fermé ses portes, il ne peut pas attendre la prochaine vague pour l’utiliser comme excuse pour gérer toutes les entreprises du comté de Los Angeles. Ce type est aussi dangereux qu’ils viennent, en particulier pour les autres familles criminelles de Covid en Californie.

Cherchez Sammy «The Hammer» Liccardo. Quand ce gangster Covid a pris son marteau à San Jose, tout l’endroit a été renversé en un jour et une nuit. Les gens à des centaines de kilomètres à la ronde savent que personne ne joue avec «Da Hamma». Il te tuerait aussi vite que te regarderait si tu avais le Covid.

Aucune liste de Covid Mafia ne serait complète sans Robert «The Rat» De Niro. Il suffit d’interroger le président Trump sur le tueur à gages préféré d’Hollywood, Covid, «Dunderhead De Niro». Ce Covidiot fou accuse le POTUS de frapper plus avec Covid qu’il n’en est offensé dans ses films policiers marxistes culturels.

Enfin, il y a Alyssa «The Axe» Milano qui vient de tweeter que les masques «te protégeront plus qu’un AR-15». HOU LA LA! Milano déforme tout ce qui concerne le CORONAhoax comme si elle lisait directement le script totalement fou de Covid « Godfather ».

State of the Nation

31 décembre 2020

Note de l’éditeur

Maintenant, pour le moment d’enseignement très important pour ceux qui recherchent des connaissances ésotériques mondaines sur la façon dont le monde fonctionne vraiment. Rappelez-vous en lisant l’extrait très révélateur de la «Note spéciale» ci-dessous que l’Empire romain a duré environ 1500 ans sous diverses formes et à différents endroits. Cela n’aurait pu arriver que grâce à une grande force de volonté et à l’énorme capacité de convaincre toutes sortes de personnes de rester dans l’Empire, même si ce n’était pas dans leur intérêt de le faire.

NOTE SPÉCIALE: Un dernier point est que ce n’est pas un hasard si tant d’Italo-Américains se sont retrouvés à divers postes dans la société américaine où ils ont eu un GRAND IMPACT. Vous aviez Vince Lombardi souvent appelé «le plus grand entraîneur-chef de l’histoire de la NFL». Vous aviez Frank Sinatra, qui, selon Bing Crosby, était le meilleur chanteur américain de tous les temps. Vous avez eu Frank Capra, né en Italie, considéré comme l’un des meilleurs réalisateurs de films à l’âge d’or d’Hollywood. Vous aviez Lee Iacocca, «la seule personne à diriger les opérations modernes de deux des trois grands constructeurs automobiles américains». Vous aviez Antonin Scalia, l’un des juristes les plus respectés de l’histoire de la Cour suprême des États-Unis. Vous avez eu Géraldine Ferraro, «la première femme à remporter l’investiture à la vice-présidence sur un billet de grand parti» (il suffit d’écouter son discours de nomination sans précédent). Vous aviez le Joltin ’Joe DiMaggio des Yankees, l’un des meilleurs joueurs de baseball de l’histoire du sport et dont le style inimitable a littéralement changé le jeu pour toujours. Vous avez Al Pacino, Leonardo DiCaprio et Sylvester Stallone. Puis il y a eu Rocky Marciano, «le seul champion poids lourd de l’histoire à avoir terminé sa carrière invaincu». À quoi ça sert? Il y a un modèle défini d’Italo-Américains extrêmement réussis dont le succès a été construit sur une grande puissance personnelle … un charisme extraordinaire … une personnalité très impressionnante … captivante et / ou fascinante … mais en même temps, ils étaient très terre-à-terre et assez sympathiques … et très accessible à l’homme ordinaire. En un mot, ces Italianos ont beaucoup, BEAUCOUP de charme. Ils suintaient et suintaient, CHARME! C’est pourquoi tant de la race profondément compromise des Italo-Américains d’aujourd’hui sont spécifiquement sélectionnés pour faire d’énormes actes sales. Ils peuvent être particulièrement efficaces pour convaincre (vraiment escroquer) pratiquement n’importe qui de faire ce que leurs maîtres mondialistes veulent qu’ils fassent: comme porter un masque stupide. Capiche!

(Source: Pourquoi les VIP italo-américains sont souvent choisis pour faire les sales actes)

Le crime mondial de la Corona contre l’humanité: la science contre le culte de la mort suicidaire

Le récit dominant de Corona: Un mort-vivant éternel mort-né

Il est absurde de tester des personnes symptomatiques pour un et un seul virus respiratoire. C’est de la folie de le faire avec un test RT-PCR hypersensible avec seuil Ct> 35 uniquement sans, en cas de positivité, complémenter un test de confirmation hautement spécifique car la détection théoriquement d’un fragment d’ARN du SRAS-CoV-2 ne prouve pas une infection et certainement pas une maladie provoquée par le SRAS-CoV-2 ou un décès causé par COVID. En outre, toute personne qui décède dans les 28 jours suivant un test RT-PCR positif quelle qu’en soit la cause est désignée comme «décédée AVEC Corona», apparemment pour «comparabilité internationale». Dans mon univers, il ne s’agit pas de fautes médicales, mais d’actes criminels. Et c’est le couronnement de cette folie déjà incroyable de tester (en masse) même des personnes asymptomatiques dans cette méchanceté. À propos, la même folie totale peut être créée avec n’importe quel virus respiratoire.

La famille humaine contemporaine, Homo sapiens, cohabite avec succès avec les virus respiratoires de la grippe, de la bêta-corona et d’autres familles depuis environ 300 000 ans, nos ancêtres depuis bien plus longtemps. Si les tests rapides (de masse), la mise à distance antisociale, la mise en quarantaine, l’isolement, la recherche des contacts, les masques dans la sphère publique, les fermetures d’écoles et les couvre-feux alias le verrouillage des personnes asymptomatiques, anciennement appelées personnes en bonne santé, étaient indispensables, nous aurions disparu il y a des millions d’années. Au lieu de cela, nous appelons notre incroyable arme de défense contre les virus qui sont dangereux pour nous le système immunitaire. Il a été perfectionné pendant des millions d’années.

Dans les latitudes moyennes du nord, la «saison de la grippe» causée par ces virus respiratoires commence en novembre. Bien qu’ils mutent de manière permanente – en raison de leur génome spécialement organisé, les virus de la grippe mutent de manière plus erratique que les virus bêta-corona, ces derniers toujours de manière à devenir plus infectieux tout en étant moins dangereux car ils ne «veulent» pas nous tuer mais coopérer avec nous – seulement environ 10% de la population en tombe malade chaque année en raison de l’immunité innée / croisée. La «vague grippale» saisonnière se termine en avril en raison de l’immunité, que ce soit par infection ou vaccination, de ces personnes sensibles à environ 10%, c’est-à-dire l’immunité collective. Enfin, on apprend à la faculté de médecine que, pour qu’un virus respiratoire se propage de manière pertinente par une personne infectée, il doit y avoir une réplication prononcée de ce virus, donc l’infection de nombreuses cellules du corps, ce qui provoque une inflammation donc des symptômes. L’invention de l’épandeur asymptomatique (super) était un autre couronnement de la folie dans le récit dominant de la couronne.

Quiconque parle d’absurdités intellectuelles comme une «deuxième vague» d’un virus respiratoire, ce qui est une impossibilité biologique, ou «l’immunité collective ne peut être obtenue que par la vaccination», une affirmation factuellement fausse qui manque de toute preuve scientifique et de tout bon sens, voire veut faire la guerre à un virus respiratoire, s’expose instantanément comme un totalement trompé (par les médias), un profane, un psychopathe menteur, ou une combinaison des deux.

Le récit de la couronne dominante était mort-né. Quiconque avait déjà appelé cela en mars a été étouffé ou diffamé au mieux, brutalement arrêté par l’unité anti-terroriste Argus apparemment parce que le dévoilement du crime corona était perçu comme une menace par certains, au pire. Comme aucune infraction légale n’a été prouvée – un mandat d’arrêt n’a jamais été déposé pour de bonnes raisons et mon arme, que chaque ancien premier lieutenant de l’armée suisse possède, a été retrouvée entreposée sans munitions à la maison pendant de nombreuses années – j’ai été détenue psychiatriquement à cause de la «folie COVID» par un interniste d’urgence fou de COVID. Cette décision erronée a été annulée par le tribunal administratif d’Argovie pas avant six jours. Selon le communiqué de presse sur le résultat du rapport d’enquête administrative contre le gouvernement d’Argovie, que j’ai exigé mais pas reçu malgré deux demandes, ce dernier n’est rien d’autre qu’un troupeau d’agneaux innocents.

Depuis lors, de nombreux autres scientifiques et médecins et moi avons confronté les mythes infantiles et absurdes à la réalité encore et encore, décemment mais fermement. Nous avons constamment expliqué le système de croyance suicidaire non scientifique et inhumain du culte de la mort «Coronas Witnesses», qui nous a arraché la thérapie de la «vague de grippe» et a pris le pouvoir presque globalement en 2020. Parce que leur système de croyance plane dans le vide de fait, leurs chefs religieux n’osent jamais se rencontrer dans un discours scientifique, mais nous censurent et / ou nous calomnient eux-mêmes ou par leur porte-parole fantoche, les médias et les trolls des médias sociaux comme des «théoriciens du complot fous», des «nazis», etc., nous attaquer violemment au pire. Je ne mentionnerai ici que quelques réalités récentes, qui auraient achevé l’éternel mort-né mort-vivant dans un univers voué à la science, c’est-à-dire réalité, justice et humanité il y a déjà longtemps.

Le 13 mai, John Ioannidis, professeur de médecine (Stanford Prevention Research), d’épidémiologie et de santé de la population et par courtoisie, de statistiques et de science des données biomédicales, a soumis pour publication l’étude Le taux de mortalité par infection du COVID-19 déduit des données de séroprévalence. Cette méta-analyse de 50 études de séroprévalence démontre un IFR officiel du COVID, quant à lui également accepté par l’OMS, de 0,24% pour la population totale et de 0,04% pour les personnes de moins de 70 ans. Si nous soustrayons ceux qui sont morts SANS COVID, il est très probablement dix fois plus faible, au moins, dans la gamme des autres virus du rhume bêta corona. Par conséquent, outre le fait que l’IFR de la grippe est de 0,1% à 0,3%, il n’y a aucune raison de traiter le SRAS-CoV-2 différemment de tout autre virus du rhume ou de la grippe. Le récit de la couronne dominante était terminé pour la deuxième fois.

Le 11 novembre, le «Tumori Journal» a publié l’étude Détection inattendue des anticorps anti-SRAS-CoV-2 en période prépandémique en Italie. Il démontre la circulation du SRAS-CoV-2 chez des personnes asymptomatiques en Italie dès septembre 2019. Le SRAS-CoV-2 est donc endémique en Suisse depuis le début de la «vague grippale» de l’année dernière, au moins. L’augmentation exponentielle du «nombre de cas de la première vague» de COVID était artificielle en raison d’une augmentation exponentielle du nombre de personnes (faussement) testées positives. Leur diminution correspondait à la fin naturelle de la dernière «saison grippale» en raison de l’immunité d’environ 10% de personnes sensibles, c’est-à-dire l’immunité collective. Le récit de la couronne dominante, y compris les émissions TV-PRopaganda totalement exagérées de Wuhan et du nord de l’Italie, a été terminé pour la troisième fois. C’est étouffé.

Le 18 novembre, «Annals of Internal Medicine» a publié l’étude Efficacité de l’ajout d’une recommandation de masque à d’autres mesures de santé publique pour prévenir l’infection par le SRAS-CoV-2 chez les porteurs de masques danois, un essai contrôlé randomisé, également connu sous le nom de «masque ECR danois étude ». Il ne montre aucun effet significatif du port de masques dans la sphère publique sur le taux d’infection par le SRAS-CoV-2. Le récit de la couronne dominante était terminé pour la quatrième fois. C’est étouffé. Pire encore, en raison des ordres continus de porter des masques dans la sphère publique, la population est non seulement humiliée de plus en plus, mais elle est toujours exposée au risque d’attraper une pneumonie bactérienne et fongique et même de mourir à cause de masques contaminés par des bactéries et des champignons. En particulier, l’aspergillose pulmonaire, qui est déjà fréquente dans la COVID, est une maladie potentiellement mortelle. Incidemment, les masques fournis aux médecins d’Argovie à partir des stocks du gouvernement fédéral de la réserve prépandémique créée en 2007 avaient été rappelés, en raison d’une infestation par Aspergillus fumigatus déjà avant même qu’ils ne soient utilisés, trois mois après l’accouchement en juin.

Le 27 novembre, 22 scientifiques et médecins internationaux (je suis co-auteur), y compris des génies de la PCR, ont soumis l’examen externe par des pairs du test RT-PCR pour détecter le SRAS-CoV-2 révèle 10 failles scientifiques majeures au niveau moléculaire et méthodologique. niveau: conséquences pour les résultats faussement positifs de l’article Corman-Drosten Détection du nouveau coronavirus 2019 (2019-nCoV) par RT-PCR en temps réel à la revue «Eurosurveillance». Nous énumérons dix erreurs méthodologiques graves: conception de test vaguement défectueuse, conception d’amorce inadéquate, différences excessives dans les températures d’hybridation (des séquences de gènes autres que SARS-CoV-2 pourraient également être détectées), protocole RT-qPCR inadéquat problématique, manque de standardisation, pas de définition de résultat de test positif et négatif, omission d’un seuil Ct, échec de validation au niveau moléculaire, absence de contrôle positif pour évaluer la sensibilité et absence de contrôle négatif pour exclure la détection d’autres virus (corona). De plus, deux auteurs sont membres du comité de rédaction d’Eurosurveillance qui a publié le journal le 23 janvier après moins de 24 heures de peer review (record du monde absolu). Enfin, il existe d’autres conflits d’intérêts. Avec notre demande de rétractation du papier Corman-Drosten, qui ne répond pas de loin aux normes minimales de scientificité, la base d’environ 70% des tests RT-PCR pour le SRAS-CoV-2 réalisés dans le monde a été révélée comme inutile – lancer un dé serait moins cher. Le récit corona dominant basé sur ce test rapide, en plus de l’indication complètement erronée à tester, à savoir pas seulement lorsqu’il y a besoin d’une thérapie antivirale spécifique chez les patients gravement malades hospitalisés et dans les systèmes de surveillance, a été terminé pour la cinquième fois. C’est étouffé.

Le 14 décembre, «JAMA» a publié la transmission par les ménages du SRAS-CoV-2: une revue systématique et une méta-analyse, une revue systématique et une méta-analyse de 54 études sur la transmission du SRAS-CoV-2 à domicile. Le taux de transmission asymptomatique est de 0,7% (IC 95%: 0% -4,9%). Par conséquent, dans la sphère publique d’autant plus, il n’y a pas de transmission asymptomatique pertinente du SRAS-CoV-2. Des mesures telles que les tests rapides (de masse), la mise à distance antisociale, la quarantaine, l’isolement, la recherche des contacts, les masques dans la sphère publique, les fermetures d’écoles et les couvre-feux aka les verrouillages pour les personnes asymptomatiques, anciennement appelées personnes en bonne santé, sont donc absurdes et ne font que provoquer d’incroyables psychologiques, physiques. , dommages sociaux et économiques. Le récit de la couronne dominante était terminé pour la sixième fois. C’est étouffé.

Déjà un coup d’œil sur la surveillance en temps quasi réel de l’occupation des soins intensifs (IES-Sytem) ou sur les capacités hospitalières La Suisse fait immédiatement sauter le couvercle de la «deuxième vague» actuelle du crime corona mondial – une «deuxième vague» d’un virus respiratoire est un impossibilité biologique. Le récit corona dominant est terminé pour la septième fois. Pour cette période de l’année, il existe même un nombre exceptionnel de lits d’hôpitaux et de soins intensifs gratuits. S’il y avait vraiment trop peu de lits d’hôpitaux et de soins intensifs localement ou dans l’ensemble de la Suisse, ce ne serait pas le résultat d’un virus respiratoire, mais d’un néolibéralisme antisocial qui, entre-temps, a également complètement économisé le système de santé et l’a donc rendu inhumain, de toute façon. . Dans le système IES, on peut également cliquer sur National Trends, puis voir clairement la base de l’ensemble du cristal de crime corona:

Le test rapide Corman-Drosten – nous attendions en vain l’examen de notre demande de rétractation de l’article Corman-Drosten qui a fait l’objet d’un «peer review» fin janvier, alors que six personnes sur environ 1 400 000 000 en Chine avaient mort avec le SRAS-CoV-2, en moins de 24 heures depuis le 27 novembre jusqu’à aujourd’hui, lorsque chaque minute supplémentaire de cette folie corona détruit d’innombrables vies dans le monde – est fabriquée si misérablement que chaque pays et presque chaque laboratoire le font différemment et avec beaucoup trop seuil Ct élevé. De plus, le taux de faux positifs, qui est déjà trop élevé en l’absence de virus, augmente massivement pendant la «saison grippale» en raison de réactions croisées avec d’autres virus (corona). Dans le graphique de droite (voir aussi la couverture de ce blog), vous pouvez voir comment un test RT-PCR positif – lancer un dé serait moins cher – ici, lors de l’admission à l’hôpital, il suffit d‘étiqueter en vert les «patients non-COVID-ICU» avec le diagnostic COVID (souvent) erroné, c’est-à-dire dans ce cas change leur couleur en «patients jaunes COVID-ICU». Cette escroquerie ne change pas le nombre total de patients en soins intensifs. Les responsables doivent le savoir, sinon ils n’auraient pas réduit les capacités de soins intensifs en Suisse et dans le monde depuis avril, mais les auraient augmentés.

L’origine de la «crise corona» presque mondiale n’est pas seulement une faute professionnelle scientifique. Même si le test RT-PCR était optimal, ayant théoriquement une sensibilité et une spécificité de 100%, il est malfaisant d’utiliser la RT-qPCR et d’autres tests rapides en dehors de la nécessité d’une thérapie antivirale spécifique chez les patients gravement malades hospitalisés et des systèmes de surveillance, d’interpréter leurs résultats sans tenir compte de la valeur Ct et du contexte clinique, et d’ignorer largement les autres pathogènes respiratoires qui provoquent les mêmes symptômes que la COVID, en premier lieu la grippe.

Comment une foi aveugle en un test RT-PCR rapide peut créer une pseudo-épidémie ou même une pseudo-pandémie a été décrite dans cet article du New York Times déjà en 2007:

«J’avais le sentiment à l’époque que cela nous donnait une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler pendant une épidémie de grippe pandémique.»

« Pourtant, disent les épidémiologistes, l’un des aspects les plus troublants de la pseudo-épidémie est que toutes les décisions semblaient si raisonnables à l’époque. »

En résumé: Le crime corona est le crime contre la grippe porcine 2.0 et «Corona» est principalement Influenza 2.0: Rebranding.

Un nombre incroyable de personnes intéressées sautent dans ce train en marche dans leur supposé bonheur, en réalité toujours dans la ruine de presque tous, que leur offre une poignée de conspirateurs, afin d’augmenter leur réputation et / ou leur pouvoir, et / ou pour le faire sonner dans leurs coffres. C’est précisément ainsi que toute «banalité du mal» est générée.

Toute «banalité du mal * prend fin lorsque de plus en plus de petites mais importantes roues dentées empathiques dans le« rouage du bien merveilleux »deviennent courageuses, s’emboîtent et finissent par balayer la «banalité du mal », qui fonctionne de la même manière mais en la direction opposée, comme un tsunami.

Presque tout le monde est tombé dans le mythe d’une pandémie d’un nouveau virus corona killer. Nous ne devons-nous excuser que si, une fois éclairés, nous ne corrigeons pas la voie vers la catastrophe.

Il est de notre responsabilité, médecins, de respecter notre serment et d’informer le public. Il est de la responsabilité des avocats de rétablir la justice.

N’ayez pas peur des mutations des virus grippaux et bêta-corona. Ils mutent pendant des siècles et l’humanité existe toujours. Ayez peur des mutations de nombreux académiciens, journalistes, politiciens et starlettes du spectacle qui en ont fait des laquais de psychopathes multimilliardaires!

Je suppose qu’il est grand temps d’accabler enfin les personnes principalement responsables du crime corona mondial en Suisse avec des poursuites pour effrayer la population et bien d’autres. Cela inclut les gouvernements fédéral et cantonal, l’Office fédéral de la santé publique, le groupe de travail scientifique national suisse COVID-19 et le SRG, le radiodiffuseur public suisse qui enfreint notoirement le statut de la radio-télévision par la désinformation et la propagande, mais aussi de nombreux d’autres collaborateurs intéressés. Apparemment, ils n’ont tous aucune idée de ce qu’ils font terriblement mal. Les preuves nécessaires devant les tribunaux de n’importe quel pays peuvent être trouvées dans ce blog.

Si la spirale du silence des médias n’est pas brisée très tôt par un nombre suffisant de journalistes, ces personnes manifestement irresponsables et des transfections d’ARNm mortelles non efficaces, aussi appelées «vaccins corona», qui n’ont même pas été testées de manière adéquate dans des expériences animales les développements de vaccins ont échoué pendant environ 20 ans dans les «études de provocation animale» qui n’ont apparemment jamais été menées correctement ici – nous conduiront à notre suicide collectif avant même que les poursuites ne soient traitées.

Je nous souhaite à tous un joyeux Noël et une nouvelle année plus courageuse, et n’oubliez jamais: si un tel est bon pour notre ego, partager c’est prendre soin de l’humanité!

P. S.

Personne ne me reprochera de ne pas l’avoir (trop) averti encore et encore sur lui depuis mars, d’abord chuchotant, puis parlant doucement, puis parlant de plus en plus fort et enfin, le samedi de Pâques, en criant.

https://www.thomasbinder.ch/post/the-prevailing-corona-narrative-a-stillborn-eternal-undead

LIN WOOD – ÉPISODE 3 | UNE LUMIÈRE SUR LA VÉRITÉ BRILLE À PROPOS DU CHEF DE LA JUSTICE ROBERTS, DE JOE BIDEN, OBAMA, DES CLINTONS, BILL GATES, MIKE PENCE, ET PLUS

Lin Wood explique pourquoi il est maintenant temps de faire la lumière sur le juge en chef Roberts, le juge Stephen Breyer, Joe Biden, Obama, Clintons, Bill Gates, Mike Pence, Mark Meadows, Pat Cippoloni, le président H.W. Bush, le président George W. Bush et George Soros.

Site Web: www.FightBack.Law

NOTABLE CITATION – «11 Heureux serez-vous, quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront, et diront faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. – Matthieu 5:11

Lin, comment était ton Noël?

Lin, à Noël, une bombe à Nashville a frappé le centre AT&T, provoquant des pannes d’Internet et de courant en SE. Police toute la nuit à WH. Cyberattaque sur une base de l’Air Force… que se passait-il?

FAITS: POURQUOI NASHVILLE? POURQUOI ATT?

La salle 641A est une installation d’interception de télécommunications exploitée par AT&T pour la NSA américaine, dans le cadre de son programme de surveillance sans mandat, Patriot Act.

Quelle partie du pays ce «hub» couvre-t-il? GÉORGIE.

Quelque chose à penser en ce qui concerne le centre de données AT&T et SunGard qui aurait pu être la cible réelle de Nashville. Les centres de données ne sont pas autonomes, en particulier lorsqu’ils sont exploités par des entreprises comme celles-ci. Ils sont répliqués à plusieurs endroits, généralement dispersés géographiquement pour se prémunir contre les catastrophes nationales. Vous pouvez perdre un centre de données… même une région… et les données sont sauvegardées ailleurs.

REGARDER la vidéo montrant l’EXPLOSION de Nashville – https://www.youtube.com/watch?v=m4s_MwSVwWQ&feature=youtu.be

Lin, vous avez écrit: «De nombreux chefs d’entreprise et dirigeants politiques des deux partis, avocats et JUGES sont vraiment inquiets que Sidney @ SidneyPowell1 soit nommé avocat spécial, @EmeraldRobinson!

LIRE: https://www.dropbox.com/sh/tesn8qg2tfn26dl/AAA9u03eM-wOkNWC7Y4dHSDoa?dl=0

Lin, Sidney Powell vient de publier 270 pages de pages de preuves liées à la fraude électorale de 2020… quelle est la signification de cela?

ACTION: Téléchargez les 270 pages de preuves aujourd’hui en m’envoyant un texto directement au 918-851-6920.

Lin, vous avez écrit: «Covid-19 était une attaque planifiée contre notre pays – une PLANDÉMIE. Cependant, les vraies PANDEMIQUES sont:

(1) LE COMMUNISME infecte les dirigeants des deux partis.

(2) PEDOPHILIA infecte les hauts fonctionnaires, les politiciens, les chefs d’entreprise et les célébrités.

(3) TRAITE DES ENFANTS.

J’aimerais que vous partagiez vos réflexions à ce sujet?

Lin, vous avez tweeté: «Il semble y avoir une pandémie de décisions mal motivées par les juges du titre III dans les affaires de fraude électorale de 2020. Je me demande combien de ces juges connaissent le programme de surveillance intitulé «Sunset»? Ou qu’est-ce que ce programme d’espionnage illégal a révélé à leur sujet? » Qu’est-ce que le programme Sunset?

Lin, le jour de Noël, il y a eu une explosion à Nashville, que s’est-il passé et pourquoi est-ce important?

Lin, il y a eu un incendie à City Blue Imaging à Rochester, NY!

Pourquoi est-ce important?

REMARQUES: City Blue a-t-il imprimé des bulletins de vote utilisés lors des élections du 11/3? Si tel est le cas, est-ce que l’incendie de City Blue vous concernerait lors de l’explosion de Nashville / AT&T ou est-ce juste moi? »

https://www.wxxinews.org/post/listen-president-city-blue-imaging-talks-about-devastating-fire

Lin, vous avez tweeté: «Il est temps de faire passer la lumière rouge de la vérité sur le juge en chef John Roberts, le juge Stephen Breyer, Joe Biden, Obama, Clintons, Bill Gates, le vice-président Mike Pence, Mark Meadows, Pat Cippoloni, Bush 41 & 43, George Soros, Cocaïne Mitch, etc. »… Je vais jeter un nom, et j’aimerais que vous partagiez ce que tous les Américains doivent savoir sur cette personne:

Républicain – Juge en chef John Roberts

Lin vous avez tweeté: «Je ne peux pas imaginer les pressions ressenties par le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis. Travail pénible! Je parie que c’est encore plus difficile quand vous savez que Nancy Pelosi, Rod Rosenstein, John Podesta et John Brennan ont un enregistrement accablant et incriminant de vous! Un moyen difficile de gagner sa vie !!! »

Démocrate – Vice-président Joe Biden

Démocrate – Président Barack Obama

Républicain – Pat Cippoloni

Républicain – Mark Meadows

Républicain – Gouverneur de Géorgie Kemp

Républicain – George H.W. Buisson 41

Républicain – George W. Bush 43

Jake Tapper de CNN – https://twitter.com/LLinWood/status/1343668619989934080?s=20

George Soros

Bill et Hillary Clintons

Bill Gates

NOTABLE CITATION – «Cela semble être une question assez simple, capable de répondre par oui ou par non. Quelle a été la réponse de Bill? Je connais le mien: Bill Gates est un serpent corrompu et maléfique et ne devrait JAMAIS faire confiance. Il devrait être en prison. – Bois de Lin – https://twitter.com/LLinWood/status/1343955637810683905?s=20

Le plan controversé financé par Bill Gates pour atténuer les rayons du soleil avance tranquillement https://www.theblaze.com/news/bill-gates-plan-dim-suns-rays?utm_content=buffer4d8c5&utm_medium=referral&utm_source=facebook&utm_campaigndfb-fbIwAR2O64mx36oZ9NTZmanxj8fCTAy7FEjh8VcQ4wvU41yK1ZmN588Nad1iyBQ

Républicain – Vice-président Mike Pence

NOTABLE CITATION – «Les yeux commencent à se concentrer sur VP Pence @vp.

Quel genre d’homme est-il? Il professe une forte foi en Dieu. S’il est fidèle à sa foi professée, Pence ne certifiera JAMAIS un mensonge. @realDonaldTrump a gagné. Joe Biden a triché. Nous en apprendrons bientôt beaucoup sur Pence. » – Bois de Lin

Cocaïne Mitch

Directeur du FBI Christopher Wray

Vous avez tweeté: «Le temps passe vite quand vous êtes occupé à dire la vérité! Heure de la pause déjeuner. Mais d’abord, quelques autres vérités:

1. Le directeur du FBI, Christopher Wray, doit être renvoyé immédiatement.

2. Recherchez les relations des cabinets d’avocats @kslaw avec Wray, @RodRosenstein et Sally Yates.

3. Les oiseaux d’une plume s’assemblent. »

Lin, vous êtes un avocat célèbre, et sur votre fil Twitter, vous avez écrit quelques questions difficiles que vous aimeriez poser au juge John Roberts sous serment, la première est: «Juste avant de rendre un autre vote anti-conservateur inexplicable, vous prétendez que vous a subi une chute au Chevy Chase Country Club nécessitant une hospitalisation. Pourquoi n’avez-vous pas signalé la chute au public pendant plusieurs jours? » Lin, expliquez à nos auditeurs pourquoi vous pensez que cette question est importante à poser au juge John Roberts? https://twitter.com/LLinWood/status/1342633814292627457?s=20

Lin, votre prochaine question que vous vouliez poser au juge Roberts sous serment est la suivante: «Identifiez tous les témoins de votre chute au Chevy Chase Country Club.»

Demander un ami.

Ensuite, vous avez demandé: «De quelles blessures avez-vous souffert de la chute?»

Lin, vous avez ensuite écrit: «Pouvons-nous examiner les dossiers médicaux en public?»

Lin, que peuvent faire nos auditeurs en ce moment s’ils veulent soutenir le combat pour leur Dieu, compte tenu des libertés américaines?

Étape 1 – Les compteurs de votes DOMINION appartenant à des Canadiens sont utilisés dans 28 États

L’ancien PDG d’Overstock.com explique la technologie utilisée pour truquer les élections de 2020

Le compte bancaire communiste chinois lié au gouvernement a donné 400 millions de dollars aux systèmes de vote du Dominion avant les élections américaines – http://www.christianitydaily.com/articles/10232/20201203/communist-chinese-gov-t-linked-bank-account- donné-400m-aux-systèmes-de-vote-du-dominion-avant-les-élections.htm

Étape 2 – DOMINION obtient son logiciel de Sequoia Voting Systems (anciennement connue sous le nom de SMARTMATIC, une société du Delaware appartenant à des Vénézuéliens proches de la famille communiste vénézuélienne Chavez et Maduro)

Étape 3 – Ensuite, nos votes sont stockés sur un serveur à Francfort en Allemagne.

Le comité de recomptage de Trump a vu des données brutes provenant de serveurs Dominion saisis sur la façon dont LES VOTES ONT ÉTÉ COMMUTÉS par un algorithme dans le logiciel !!! «Les choses qui vont sortir vont secouer les globalistes jusqu’au fond» – https://twitter.com/Bls1022/status/1328833128652296195?s=20

BREAKING EXCLUSIVE: NOUS L’AVONS OBTENU! – Le colonel Waldron confirme que les États-Unis ont une copie du trafic et des paquets de données de la nuit électorale envoyés outre-mer à Francfort! (VIDÉO) – https://www.thegatewaypundit.com/2020/12/breaking-exclusive-got-col-waldron-confirms-us-copy-election-night-data-traffic-packets-sent-overseas-frankfurt- vidéo/

Étape 4 – Ensuite, nos votes sont comptés à Barcelone, en Espagne et Smartmatic dispose d’une fonction logicielle spéciale qui permet aux utilisateurs de modifier les votes

Leur logiciel leur permet de changer le VOTE

Oh… et Smartmatic possède DOMINION

Écoutez Rudy Giuliani et Jenna Ellis sur le Dan Bongino Show https://youtu.be/PSCik12dpTo?t=3647

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-imposing-certain-sanctions-event-foreign-interference-united-states-election/

Secrétaire à la Défense – Christopher C. Miller Par intérim depuis le 9 novembre 2020

Directeur du renseignement national – John Ratcliffe a prêté serment en tant que (DNI)

RAPPORT DE RUPTURE: FBI, US Marshals et Texas Rangers attaquent le quartier général de SolarWinds à Austin au Texas!

Les nouvelles règles du DOJ pourraient autoriser les pelotons d’exécution, l’électrocution et les gaz toxiques pour les exécutions podcost est dans le lien ci-joint

Les Nations Unies et les origines de «The Great Reset»

«La liberté fait face à un nouvel ennemi. La tyrannie se présente sous le déguisement d’un pouvoir expert et d’une dictature bienveillante. Les nouveaux dirigeants ne justifient pas leur droit à la domination en raison de la providence divine, mais revendiquent désormais le droit de gouverner le peuple au nom de la santé et de la sécurité universelles sur la base de preuves scientifiques présumées.

Source

Version audio

Par Antony P. Mueller

(abrégé par henrymakow.com)

… Sous la direction de Staline, Churchill et Roosevelt, vingt-six nations ont accepté en janvier 1942 l’initiative de créer une Organisation des Nations Unies (ONU), qui a vu le jour le 24 octobre 1945.

Depuis sa création, les Nations Unies et ses branches, telles que le Groupe de la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont préparé les pays du monde… [pour] un gouvernement mondial …

La prochaine étape décisive vers la transformation économique mondiale a été franchie avec le premier rapport du Club de Rome. En 1968, le Club de Rome a été créé au domaine Rockefeller Bellagio en Italie. Son premier rapport a été publié en 1972 sous le titre «Les limites de la croissance».

Le président émérite du Club de Rome, Alexandre King, et le secrétaire du club, le général Bertrand Schneider, informent dans leur Rapport du Conseil du Club de Rome que lorsque les membres du club cherchaient à identifier un nouvel ennemi , ils ont répertorié la pollution, le réchauffement climatique, les pénuries d’eau et les famines comme les éléments les plus opportuns pour être imputés à l’humanité, ce qui implique que l’humanité elle-même doit être réduite pour maîtriser ces menaces.

Depuis les années 1990, plusieurs initiatives globales en faveur d’un système mondial de contrôle ont été entreprises par les Nations Unies avec l’Agenda 2021 et l’Agenda 2030.

L’Agenda 2030 a été adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015. Il a lancé son plan de changement mondial en appelant à atteindre dix-sept objectifs de développement durable (ODD). Le concept clé est le «développement durable» qui inclut le contrôle de la population comme un instrument crucial.

Sauver la terre est devenu le slogan des guerriers de la politique verte. Depuis les années 1970, le scénario d’horreur du réchauffement climatique a été un outil utile entre leurs mains pour gagner une influence politique et finalement régner sur le discours public.

Entre-temps, ces groupes anticapitalistes ont obtenu une influence dominante dans les médias, les systèmes éducatifs et judiciaires, et sont devenus des acteurs majeurs de l’arène politique.

Dans de nombreux pays, en particulier en Europe, les soi-disant partis verts sont devenus un élément central du système politique. Beaucoup de représentants sont assez ouverts dans leurs demandes de rendre la société et l’économie compatibles avec des normes écologiques élevées qui nécessitent une réinitialisation profonde du système actuel.

En 1945, [Julian] Huxley a noté qu’il est trop tôt pour proposer carrément un programme de dépeuplement eugénique mais a indiqué qu’il sera important pour l’organisation «de voir que le problème eugénique est examiné avec le plus grand soin, et que l’esprit du public est informé des problèmes en jeu, de sorte que ce qui est maintenant impensable peut au moins devenir pensable.

La prudence de Huxley n’est plus nécessaire. Entre-temps, les branches des Nations Unies ont acquis un tel niveau de pouvoir que même à l’origine des sous-organisations mineures des Nations Unies telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont été autorisées à ordonner à des gouvernements du monde entier d’obéir à leurs ordres. L’OMS et le Fonds monétaire international (FMI) – dont la conditionnalité pour les prêts est passée de la restriction budgétaire à la mesure dans laquelle un pays suit les règles fixées par l’OMS – sont devenus le tandem suprême pour travailler à l’établissement du nouvel ordre mondial.

Comme l’a souligné Julian Huxley dans son discours de 1945, c’est la tâche des Nations Unies de supprimer la liberté économique, car «le laisser-faire et les systèmes économiques capitalistes» ont «créé beaucoup de laideur» (p. 38) . Le moment est venu d’œuvrer à l’émergence «d’une culture mondiale unique» (p. 61). Cela doit être fait avec l’aide explicite des médias de masse et des systèmes éducatifs.

CONCLUSION

Avec la fondation de l’ONU et de ses sous-organisations, la volonté de faire progresser les programmes d’eugénisme et de transhumanisme a fait un grand pas en avant. Avec les activités du Club de Rome, ils ont une étape pour lancer la grande réinitialisation qui se déroule actuellement.

Avec l’annonce d’une pandémie, l’objectif d’un contrôle gouvernemental global de l’économie et de la société a fait un autre pas vers la transformation de l’économie et de la société.

Dr. Antony P. Mueller est un professeur allemand d’économie qui enseigne actuellement au Brésil. Écrire un e-mail. Voir son site Web et son blog.

https://www.henrymakow.com/2021/01/un-origins-great-reset.html?_ga=2.224737626.1172455493.1609518139-903648786.1588285733

