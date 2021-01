Tu peux répéter s’il te plait? L’OMS dit qu’il n’y a «aucune preuve» que les vaccins COVID-19 empêcheront la propagation de la maladie… alors à quoi servent-ils?

L’Organisation mondiale de la santé a été démantelée plus tôt cette année en transportant de l’eau pour le gouvernement chinois afin d’aider Pékin à couvrir sa responsabilité dans COVID-19 et la pandémie mondiale qui en a résulté le virus.

En fait, la dissimulation était si flagrante que le président Donald Trump a pris la décision extraordinaire de couper l’OMS de l’argent des contribuables américains.

Mais maintenant, il semble que l’agence mondiale de la santé tente d’expier ses erreurs passées impliquant la dissimulation du coronavirus de Pékin avec de nouvelles informations accablantes concernant les vaccins COVID-19 très controversés – à savoir, qu’ils ne font rien pour arrêter le propagation de la maladie.

Au cours d’une conférence de presse virtuelle plus tôt cette semaine, la scientifique en chef de l’OMS Soumya Swaminathan a été précise: «Je ne pense pas que nous ayons les preuves sur l’un des vaccins pour être sûrs que cela va empêcher les gens de contracter réellement l’infection et donc pouvoir le transmettre.

"I don't believe we have the evidence on any of the vaccines to be confident that it's going to prevent people from actually getting the infection and therefore being able to pass it on”, says WHO Chief Scientist @doctorsoumya pic.twitter.com/QdTvzj7Nyd — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 28, 2020

Rappelez-vous, c’est tout le but derrière d’un vaccin en premier lieu – non seulement inoculer les gens, mais aussi prévenir la propagation de la maladie que le vaccin est censé cibler.

Donc, s’ils ne font pas ce qu’ils sont censés faire, pourquoi les gouvernements, y compris le nôtre, dépensent-ils des milliards de dollars pour les fabriquer et les distribuer?

Comme l’a noté Zero Hedge, «un examen attentif des recherches publiées par Pfizer et Moderna montre que les études n’ont pas réellement testé si les vaccins empêchent réellement la transmission du virus; l’objectif des essais était de voir si les patients vaccinés présentaient des symptômes de COVID à un taux nettement moins fréquent que les personnes qui n’avaient pas été vaccinées. C’est à peu près tout.»

Bien que les données disponibles puissent en quelque sorte suggérer que les vaccins réduiront les taux de transmission, apparemment les scientifiques (et les fabricants de vaccins) ne disposent pas encore de ces informations.

Cependant, cela semble extrêmement important, compte tenu de l’objectif derrière la vaccination de masse.

Tout cela semble assez évident (encore une fois) que ce vaccin, bien que le cœur de Trump soit manifestement à la bonne place, n’ait été qu’un mécanisme par lequel Big Pharma et des scientifiques cooptés peuvent atténuer les souffrances (et les impôts) des gens. dollars).

Il y a plus: les vaccins sont peut-être déjà en train de tuer des gens.

Les médias israéliens ont rapporté cette semaine qu’un homme de 75 ans de Beit Shean est décédé après avoir reçu son premier vaccin Pfizer (deux sont nécessaires pour une «immunité totale»). Naturellement, selon le ministère de la Santé du pays, les Israéliens et le reste du monde se font dire que le vaccin n’avait absolument rien à voir avec la mort (et pourtant, les personnes qui meurent de maladie cardiaque ou de problèmes pulmonaires et sont COVID-19 positives sont comptés comme «décès COVID»)

Israel National News a rapporté:

L’homme a reçu le vaccin à 8 h 30 du matin et a attendu l’heure habituelle à la clinique de santé avant d’être relâché chez lui.

Quelque temps plus tard, l’homme a perdu connaissance et a ensuite été confirmé mort d’une insuffisance cardiaque.

L’insuffisance cardiaque tant qu’elle est positive avec le coronavirus est due au COVID; l’insuffisance cardiaque et le décès après avoir reçu un vaccin COVID sont… dus à une «insuffisance cardiaque». Je l’ai?

Par ailleurs, des responsables de la santé en Suisse ont déclaré qu’une personne du canton suisse de Lucerne était également décédée après avoir été l’une des premières du pays à se faire vacciner.

«Nous sommes au courant de l’affaire», a déclaré un porte-parole, soulignant en outre que l’affaire avait été renvoyée à l’organisme de réglementation des médicaments du pays, Swissmedic.

Une dernière chose: une infirmière des urgences basée à San Diego est tombée malade du COVID cette semaine après avoir été vaccinée, mais encore une fois, les «experts» disent à tout le monde que les vaccins sont super efficaces et qu’il n’y a rien à craindre.

Ce qui signifie généralement qu’il y a de quoi s’inquiéter.

La 5G et la 4G sont toutes deux liées aux dommages cellulaires et tissulaires, destruction de l’ADN

Les National Institutes of Health (NIH) ont publié un rapport décrivant les risques et dangers posés par les technologies sans fil 5G et 4G, qui sont liés au stress oxydatif aigu et persistant dans le corps.

Une exposition prolongée aux rayonnements 5G et 4G peut endommager les cellules, les tissus, les protéines et l’ADN, ainsi que la suppression de l’immunité naturelle. Ces effets pourraient expliquer pourquoi le coronavirus de Wuhan (COVID-19) a été particulièrement ravageur dans les zones où ces technologies sont prolifiques.

Alors que la COVID-19 a été pratiquement inexistant dans le tiers monde, l’Amérique du Nord et l’Europe voient parmi le plus grand nombre de nouveaux «cas», qui pourraient être le résultat de la friture de leurs populations par la 5G et la 4G toute la journée.

À Wuhan, en Chine, où le nouveau virus est originaire, les tours 5G venaient d’être activées avant la «pandémie», ce qui confirme l’idée que la 5G a contribué à alimenter la vague de maladies et de décès qui y était représentée par les médias.

Comme nos lecteurs se souviennent peut-être des premiers jours de la «pandémie», le virus chinois était également problématique en Russie, au Japon et dans de nombreux pays arabes, qui avaient tous de même des tours 5G installées et au moins partiellement activées juste avant la plandémie.

L’Afrique, quant à elle, n’a vu pratiquement aucun cas de WuFlu, et il se trouve qu’aucune tour 5 G n’est activée à l’heure actuelle – bien que cela arrive.

«Selon notre homme en Alaska, Bill Laughing-Bear, les mauvais effets biologiques des rayonnements non ionisants sont une maladie occidentale», rapporte The Big Wobble. «Avec ce type de pollution atmosphérique énergétique, il y a de nombreuses raisons de s’inquiéter.»

«Par exemple, on sait que l’ADN simple et double brin se décomposera en raison de ces fréquences de téléphone portable. Alors que le simple brin peut parfois guérir, on pense que les cassures d’ADN double brin ne se répareront pas et peuvent entraîner des mutations génétiques.

La 5G tue et Trump en veut plus à travers l’Amérique

Les autres problèmes de santé associés à l’exposition aux rayonnements non ionisants comprennent:

• Mauvaise mémoire et concentration

• Temps de réaction retardés

• Maux de tête

• Diminution des niveaux de mélatonine

• Anxiété

• La douleur chronique

• Pression dans la poitrine et essoufflement

• La nausée

• Vertiges

• Problèmes de tension artérielle

• Les troubles du sommeil

• Fatigue chronique

• Acouphène

Les effets à long terme sur la santé de l’exposition radioactive chronique des technologies de téléphonie mobile comprennent:

• Sclérose en plaques

• La maladie d’Alzheimer

• Malformations congénitales

• Les globules rouges collent ou se déforment en raison du «bouchage du flacon»

• TDA / TDAH chez les enfants

• Problèmes de reproduction

• Problèmes dermatologiques

• La maladie de Parkinson

• Autisme

Bien que les médias traditionnels et les autorités de santé publique continuent de nier tout lien entre les radiations des téléphones portables et les dommages à la santé humaine, les preuves sont là pour quiconque est prêt à y jeter un coup d’œil. Les dommages qu’il cause au système immunitaire sont particulièrement préoccupants car ils transforment les gens en «canards assis» pour que des virus comme COVID-19 arrivent et ravagent leur santé avec facilité.

«Nos idéaux occidentaux ont augmenté à un point tel que notre mode de vie même nous cause des douleurs spirituelles, mentales et physiques», ajoute The Big Wobble, avertissant que la solution, une injection de vaccin, est «tout ce qu’il faut» pour modifier à jamais l’ADN humain et causer encore plus de dégâts.

«L’idée même de la culture occidentale moderne nous apporte de la douleur, nous punit et provoque des remords. Nos modes de vie effrénés infligent des blessures physiques et des maladies et produisent de la frustration et du désespoir. Dans un monde connecté par les médias sociaux, la dépression, la solitude et le suicide sont à des niveaux records.»

Gardez à l’esprit que le président Donald Trump est un ardent défenseur de la 5G, ayant alloué des milliards de dollars aux contribuables pour son déploiement à l’échelle nationale dans le cadre d’un ensemble d’infrastructures d’un billion de dollars.

Vous trouverez plus d’informations sur la 5G et son impact sur la santé humaine sur 5Galert.news.

Mise à jour de la situation, 3 janvier – Les sénateurs annoncent une enquête d’urgence de 10 jours sur la fraude électorale, Pence invoquera probablement le 6

Une douzaine de sénateurs américains ont signé une demande de commission d’enquête électorale d’urgence de 10 jours qui se pencherait sur toutes les allégations connues de fraude électorale et produirait un rapport final. Les spéculations tournent autour du fait que le vice-président Mike Pence invoquera lui-même cette enquête de 10 jours le 6 janvier, refusant d’ouvrir et de lire les votes électoraux des États swing jusqu’à ce que cette enquête de 10 jours soit terminée.

Il y a un précédent historique pour exactement ce genre d’enquête, et Pence a le pouvoir plénier de l’invoquer lui-même, sans l’approbation de personne d’autre. S’il le faisait, cela repousserait probablement le jour de l’inauguration au-delà du 20 janvier, ce qui convient parfaitement au douzième amendement, qui stipule que l’inauguration peut être aussi tard que le 4 mars en cas d’élections contestées.

La commission serait composée de cinq membres de la Chambre, cinq du Sénat et cinq juges de la Cour suprême des États-Unis. À moins que ce groupe ne soit choisi pour inclure des patriotes comme le sénateur Hawley, le sénateur Cruz, les juges Thomas et Alito, le représentant Mo Brooks et autres, un groupe de 5 représentants + 5 sénateurs + 5 juges SCOTUS ressemble à 15 sales traîtres dans une fumée– salle remplie, prête à trahir la république en enterrant toutes les preuves.

Donc, à moins que cette commission ne soit élaborée avec soin, il sera évident dès le départ que ce n’est qu’une ruse. Et cela déclenchera les patriotes pro-américains qui en ont assez des fausses enquêtes, attendant que Bill Barr fasse quelque chose d’utile, ou espérant que les créatures des marais de l’État profond pourraient un jour être arrêtées pour leurs crimes contre les États-Unis.

La mise à jour de situation d’aujourd’hui du 3 janvier examine ce nouveau développement et de nombreuses autres histoires:

Pourquoi l’avortement était la principale cause de décès en 2020.

Le pape François est «l’entité» et le Vatican couvre la pédophilie et le sacrifice d’enfants.

La façon dont le maire de Washington ferme des hôtels locaux avant le rassemblement Trump du 6 janvier est un autre acte de censure extrême contre les conservateurs et les partisans de Trump.

Pourquoi les gauchistes sont des tyrans malveillants qui refusent aux conservateurs le droit de parler, de travailler dans une entreprise américaine, de pratiquer la religion ou même d’obtenir une chambre d’hôtel.

Pourquoi la patience est à court pour de nombreux conservateurs, et pourquoi un jour de jugement arrive pour les gauchistes fascistes et intolérants.

Nous avons besoin d’une toute nouvelle «Opération Warp Speed» pour les tribunaux militaires d’acteurs étatiques profonds traîtres, de PDG de Big Tech, de fake news journalo-terroristes et de tous les autres acteurs pervers et malveillants qui tentent de détruire l’Amérique et d’asservir l’humanité.

Mitt Romney mécontent de la rapidité des vaccinations de masse qui tueront des gens. Romney aurait sans doute été mécontent de l’efficacité de l’extermination de masse du régime nazi via le Zyklon-B.

Le VP Pence accueille maintenant les sénateurs du GOP qui contestent la fraude électorale dans les États swing. (Il est retourné du côté pro-Trump.)

Jerome Corsi pense que le résultat de cette élection ira bien après le 6 janvier et prendra peut-être jusqu’au 20 janvier pour se régler.

Les affirmations farfelues de 220 000 «actes d’accusation scellés» sont probablement absurdes.

Trump dit que davantage de sénateurs américains rejoindront la liste actuelle des objecteurs.

Georgia GOP révèle que leur dossier déposé le 4 décembre n’est toujours pas assigné à un juge. RETARD, RETARD, RETARD. La criminalité des tribunaux est exposée.

Si les tribunaux n’entendront aucune affaire de fraude électorale sur le fond et ne revendiqueront plus aucune compétence pour toute fraude électorale, est-ce que le feu vert pour toutes les élections futures sera déterminé par des opérations d’impression et de bourrage de bulletins de vote en gros? SCOTUS dit que tricher, c’est bien! Les tribunaux de district aussi. Trompez!

Trump tweete dans un langage juridique, publiant une déclaration officielle selon laquelle les élections générales en Géorgie et les élections au second tour sont à la fois «illégales et invalides». Il s’agit d’un langage juridique spécifique, pas simplement des plaisanteries habituelles de Trump.

Deux agences d’espionnage étrangères ont la preuve d’une fraude électorale massive aux États-Unis. Nous pensons que c’est Israël et la Russie. Israël remet ces preuves à l’équipe de Trump.

Que se passera-t-il lorsque Trump sera confirmé vainqueur: les villes de gauche éclatent en violence de masse.

Selon les renseignements des forces spéciales, les opérateurs sont pré-positionnés dans les villes contrôlées par la Dem et utiliseront des fourgonnettes de location civiles pour lancer des extractions ciblées et des arrestations des principaux chefs terroristes d’Antifa et de BLM.

Des unités SOF sont déjà en place dans les villes contrôlées par Dem. Les maires et gouverneurs démocrates sont également sur la liste des arrestations s’ils interviennent. C’est pourquoi Ted Wheeler à Portland s’est soudainement retourné contre Antifa. Il a probablement appris que sa propre arrestation était imminente.

Le «journaliste» libéral Kurt Eichenwald fantasme sur le fait de battre à mort les antimaskers, mais nous nous demandons comment exactement il compte y parvenir lorsqu’il a été «ventilé» pour la première fois en légitime défense.

Fauci, la fraude révèle que les vaccins contre les coronavirus ne préviennent pas les infections, mais ont plutôt été conçus simplement pour masquer les symptômes de covid. C’est un aveu ouvert que les vaccins sont une fraude totale et que la théorie des anticorps de l’industrie du vaccin a été complètement abandonnée par les propagandistes eux-mêmes.

Préparez-vous à une guérilla de gauche aux États-Unis avec une durée possible de quelques mois. Attendez-vous à des perturbations des infrastructures et des meurtres spontanés de partisans de Trump. Préparez-vous à la défense.

Écoutez la mise à jour complète de la situation ici, y compris une horrible interprétation de Mitt Romney parlant allemand comme un nazi fou:

