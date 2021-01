Le silence sur les chiffres des vaccins Covid suggère qu’une autre balle «battant le monde» est en route de BoJo

Le Premier ministre britannique Boris Johnson regarde sa sœur cadette Susan Cole recevoir le vaccin COVID-19 de l’Université d’Oxford / AstraZeneca lors de sa visite au Chase Farm Hospital, dans le nord de Londres, en Grande-Bretagne, le 4 janvier 2021. © Pool via REUTERS / Stefan Rousseau

Le Royaume-Uni a approuvé deux vaccins pour un programme de vaccination de masse contre les coronavirus. Mais, en l’absence de mise à jour depuis plus d’une semaine sur les injections administrées et les calendriers d’inoculation glissant, il est difficile d’être sûr que le déploiement se déroule bien.

L’année de la pandémie a été celle des chiffres. Partout dans le monde, des populations déconcertées ont été inondées de chiffres sinistres de décès, de nouveaux cas, de guérisons, de taux d’infection, de cibles de test et maintenant, de vaccinations.

Et comme les chiffres ne mentent jamais, les graphiques et les tableaux qui améliorent notre compréhension révèlent toute la pagaille dans la gestion de l’épidémie de coronavirus dans le monde occidental.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé hier soir un troisième verrouillage national pour le Royaume-Uni alors que les décès devenaient incontrôlables grâce à des variantes mutantes de ce virus sanglant. Au moins, ses antennes fonctionnaient, et il a compris que la plupart d’entre nous en avaient assez des «directives du gouvernement», même si nous comprenons qu’un vaccin a été trouvé et est en cours de déploiement.

Et c’est là que je commence à me demander. Parce qu’il y a plusieurs semaines, j’ai vérifié le calculateur de la file d’attente de vaccins pour le Royaume-Uni au nom de ma fille vulnérable pour apprendre qu’elle devrait recevoir le vaccin ce mois-ci. Bien.

En vérifiant maintenant, cependant, cette promesse a glissé et elle pourrait maintenant regarder à la mi-mars avant son inoculation.

C’est malgré deux des sept vaccins potentiels que nous examinons maintenant approuvés pour une utilisation au Royaume-Uni et un total de 357 millions de doses commandées, suffisamment pour vacciner l’ensemble de la population britannique deux fois.

Donc, si ce déploiement «s’accélère au rythme» comme l’a affirmé le Premier ministre hier soir, alors pourquoi est-ce que le seul chiffre pour le nombre total d’avoir reçu le vaccin vieux de plus d’une semaine et toujours bloqué sur 940 000? Sûrement, ils ont compté des quantités la semaine dernière? Qui est responsable de la feuille de calcul?

«Jusqu’à présent, au Royaume-Uni, nous avons vacciné plus de personnes que dans le reste de l’Europe combinée», nous a dit BoJo. Eh bien, ce n’est guère encourageant, car l’approbation et le déploiement centralisés de l’Union européenne signifiaient qu’ils étaient déjà quelques semaines derrière nous de toute façon. Bruxelles a fait une telle ballade de la vaccination que la France, un pays de 67 millions d’habitants, n’a administré que 516 vaccins. C’est vraiment une farce française.

L’Europe n’est pas la seule, bien sûr. Aux États-Unis, l’approche décentralisée désordonnée de la lutte contre Covid-19 se poursuit, les autorités fédérales, étatiques et locales se disputant la logistique et le financement du vaccin, alors que les responsables de la santé publique sont confrontés à près de 21 millions de cas de virus.

Mais revenons à Boris. Alors que la nuit dernière, il a évité de retenir le nombre de morts ou de nouveaux cas – 80 000 le 29 décembre seulement – pourquoi était-il si timide sur les vaccinations? Il ne peut pas être si difficile de compter combien de ces petites bouteilles en verre sont vides à la fin de la journée dans un centre de vaccination.

C’est peut-être l’offre. Dites-nous simplement, nous aimerions savoir. Mais ce n’est peut-être pas le seul problème. Parce que le gouvernement semble également glisser sur son calendrier de vaccination avec les détails complets des cabinets de médecins généralistes, des hôpitaux, des stades sportifs et des centres de congrès qui devraient accueillir des vaccinations de masse toujours en cours presque un mois entier après la première personne au Royaume-Uni, 91- Margaret Keenan, un an, a retroussé sa manche dans le cadre du déploiement.

C’est peut-être, osons-nous le dire, de l’incompétence.

Depuis lors, le programme semble être resté coincé dans une tourbière, personne n’est prêt à expliquer toutes les raisons du ralentissement. Ce qui ne fait qu’empirer les choses.

Parce que si les responsables de la santé publique menant la lutte contre les coronavirus veulent vraiment que la génération pop soit prête à se comporter, alors offrir de bonnes nouvelles et la promesse de plus est le meilleur moyen de garantir cela. S’il y a un million de personnes déjà vaccinées, dites-le nous.

Nous savons que nous avons commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech et 100 millions de la version Oxford / AstraZeneca. Où sont-elles? Qui les reçoit?

Si le gouvernement britannique peut réussir à livrer une seule vantardise, transformer une vantardise sans fondement en quelque chose de plus qu’une descente embarrassante plus tard, alors il pourrait y avoir une chance que le public oblige les demandes à rester à la maison, protéger le NHS et sauver des vies.

Il suffit de mettre à jour les chiffres de vaccination et de passer à autre chose avec le déploiement. Cela pourrait être une victoire facile. Pour une fois.

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.

Portugal: une infirmière «en parfaite santé» de 41 ans décède deux jours après la vaccination Corona BioNTech

Les autorités sanitaires portugaises ont ouvert des enquêtes après le décès d’une infirmière qui travaillait dans une clinique anticancéreuse après avoir reçu une vaccination corona. Selon les médias et sa famille, elle était en «parfaite santé» avant la vaccination.

Source: Gettyimages.ru © Horacio Villalobos

28 décembre 2020: Un employé de l’hôpital attend dans la zone de récupération pendant une demi-heure après avoir été vacciné avec le vaccin Pfizer BioNTech (Lisbonne, Portugal)

Sonia Azevedo a travaillé comme assistante chirurgicale à l’Instituto Português De Oncologia, une clinique de cancérologie à Porto. La personne de 41 ans était l’une des 538 travailleurs de la santé à avoir reçu la première injection partielle du vaccin Pfizer BioNTech le 30 décembre. Elle a passé le réveillon du Nouvel An avec sa famille – et a été retrouvée morte au lit le lendemain matin.

La mère de deux enfants était si fière qu’elle a été l’une des premières à se faire vacciner qu’elle a même changé sa photo de profil Facebook: «Vaccinée contre la COVID-19», a-t-elle écrit sous un selfie avec un masque facial.

« Je voudrais savoir ce qui a causé la mort de ma fille », a déclaré son père Abilio aux médias portugais. Il a décrit Sonia comme une personne « très saine et heureuse » qui « n’a jamais bu d’alcool, mangé quelque chose de spécial ou d’inhabituel ». « Nous ne savons pas ce qui s’est passé. Tout s’est passé rapidement et est inexplicable », a déclaré sa fille Vânia Figueiredo. « Je n’ai rien vu d’inhabituel chez ma mère. Elle allait bien. Elle a juste dit que le site de ponction faisait mal, mais c’est normal », a-t-elle ajouté.

La clinique du cancer a maintenant confirmé le décès de la femme et a exprimé ses condoléances à sa famille et à ses amis. « L’explication de la cause du décès dans ces circonstances suivra les procédures normales », a ajouté l’hôpital. L’autopsie était prévue pour lundi. Jusqu’à présent, cependant, aucun résultat n’est disponible.

Le Portugal, avec ses quelque dix millions d’habitants, a jusqu’à présent enregistré plus de 431 000 cas corona et près de 7 200 décès liés au SRAS-CoV-2.

Le vaccin, développé par Pfizer et BioNTech, est actuellement le seul médicament qui a reçu une approbation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela permet aux organisations des Nations Unies d’acheter et de distribuer le vaccin.

En savoir plus sur le sujet – Israël: des centaines de personnes contractent le COVID-19 après la vaccination Pfizer / BioNTech

Suisse: le personnel infirmier refuse la vaccination corona par rang

Grand scepticisme parmi le personnel infirmier en Suisse: selon les médias, parfois seulement une infirmière sur dix veut être vaccinée contre le virus corona. La raison invoquée est, entre autres, qu’ils ne veulent pas jouer au « cobaye ».

Source: Gettyimages.ru / Les infirmières suisses sont très sceptiques quant à la vaccination corona. (Image du symbole).

Bien que le gouvernement fédéral suisse promeuve la campagne nationale de vaccination, qui a débuté lundi, la réponse du personnel infirmier en particulier ne semble pas très grande. En Suisse aussi, le plan consiste d’abord à vacciner les patients à haut risque, puis à vacciner le personnel infirmier – mais certains résistent.

Le quotidien suisse 20 Minuten rend compte d’une maison de retraite à Saint-Gall, dans laquelle seulement 10% des salariés se seraient inscrits pour se faire vacciner. Selon le rapport, des rumeurs circulent parmi le personnel au sujet de « laquelle, par exemple, la vaccination pourrait affecter la fertilité », a cité Kurt Ryser, le directeur de la maison, dans 20 minutes. La majorité des salariés sont des jeunes femmes, c’est pourquoi ce sujet est actuellement particulièrement source de scepticisme.

Le home manager souhaite donc relancer une offensive d’information dans les prochaines semaines et souligner l’innocuité du vaccin corona. Parmi les résidents, la proportion de ceux qui voulaient se faire vacciner est d’environ 80%, poursuit le rapport.

La responsable d’une autre maison de retraite, Sonja Bühler, à Hilterfingen dans le canton de Berne, rencontre également des résistances en matière de vaccination. « Il y a un grand scepticisme », a déclaré Bühler à 20 Minuten. Beaucoup ne voulaient pas être utilisés comme « cobayes ». « 26 pour cent de l’ensemble du personnel peuvent être vaccinés », a déclaré le directeur de la maison. Vous montrez vous-même l’exemple.

Dans une maison de retraite à Gams, dans le canton de Saint-Gall, le taux n’est également que de 10%, comme le rapporte le journal Tagblatt. Les directeurs de maison de la maison de retraite Lindenhof à Oftringen AG sont également désillusionnés: selon la chaîne d’information suisse SRF, le taux est de 20%. Selon une enquête réalisée à l’automne dernier, seul un tiers des agents de santé suisses souhaitent se faire vacciner le plus rapidement possible.

Selon 20 Minuten, il n’y a pas de chiffres à l’échelle nationale sur le nombre d’infirmières qui souhaitent réellement se faire vacciner, mais les cantons individuels ont fait des estimations. Dans le canton de Berne, par exemple, on dit qu’un taux de vaccination du personnel infirmier de plus de 30 pour cent est attendu.

En savoir plus sur le sujet – « Loterie avec la vie humaine »: un membre du SPD appelle à une commission d’enquête sur la campagne de vaccination

Une pharmacie surprise en train de dispenser un vaccin antigrippal «spécial» uniquement pour les Noirs

Une chaîne YouTube pro-vaccins a révélé par inadvertance au monde que l’industrie des vaccins propose différents vaccins pour les personnes en fonction de la couleur de leur peau.

Allen Pan, qui est emballé par la conception de divers prototypes d’armes vaccinales à des fins de choc, a découvert que sa caméraman Shani, qui a la peau foncée, est sceptique à l’égard des vaccins. Cela l’a incité à avoir une discussion avec elle devant la caméra au sujet de ses préoccupations.

«Je ne pense pas que vous devriez traiter les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui sont sceptiques à l’égard des vaccins, comme des idiots», a déclaré Shani à Pan lors d’un récent segment sur le scepticisme vis-à-vis des vaccins.

« Je n’ai pas un bilan assez bon de notre gouvernement qui prend soin de nous, des médecins qui prennent soin de nous, pour que je me sente à l’aise de ne pas être expérimenté », a expliqué Shani.

«Regardons simplement l’histoire, vous avez le projet Tuskegee, vous avez un radiologue qui a décidé d’irradier ses patients, donc je ne me sens pas du tout à l’aise de mettre quoi que ce soit dans mon corps où je sais qu’ils ne se soucient pas de moi. »

Après avoir discuté plus en détail de la question avec Pan, Shani a finalement accepté de se rendre avec lui dans une pharmacie pour se faire vacciner contre la grippe, la mise en garde étant que Shani ne voulait que «aller là où les Blancs vont» – ce qui est exactement ce que les deux ont fait.

Pan a emmené Shani dans une pharmacie de Beverly Hills, où les deux semblent se faire vacciner contre la grippe devant la caméra. Quand il était temps pour Shani de recevoir le sien, cependant, le pharmacien a sorti un vaccin différent juste pour les Noirs – regardez ci-dessous:

https://api.banned.video/embed/5fea6f09cbbd7417749ce166

Existe-t-il différents types de vaccins COVID-19 pour différentes races?

Vers 2 h 50 dans la vidéo, Shani est entendue rejeter le vaccin noir et dire au pharmacien de lui donner «le bon». Pan est alors entendu reconnaître que la situation est «étrange», ce à quoi Shani répond que «ils doivent être différents», se référant aux deux vaccins.

«Vous feriez mieux d’inclure cela dans la vidéo qu’ils ont essayé de me donner un autre type de vaccin», dit alors Shani à Pan, qui rit en réponse.

Le spectacle visait apparemment à montrer que les vaccins sont sûrs et efficaces, et de rassurer les téléspectateurs de Pan qu’ils n’ont pas à s’inquiéter des nouveaux vaccins contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) qui sont vendus dans le cadre du programme «Operation Warp Speed» du président Donald Trump.

En fin de compte, cependant, la mascarade a produit le résultat inverse en attirant l’attention sur le fait que l’établissement médical ne traite pas tout le monde de manière égale en matière de vaccination.

En fonction de la race ou de l’origine ethnique d’une personne, elle peut recevoir un vaccin différent de celui qu’une autre personne reçoit. Ceci est particulièrement préoccupant car l’eugéniste milliardaire Bill Gates admet ouvertement, avec sa «femme» Melinda, qu’il veut voir les Noirs mis en première ligne pour les piqûres du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS].

Se pourrait-il que les Noirs soient destinés à recevoir une injection WuFlu différente de celle des Blancs? L’un est-il plus dangereux que l’autre ou est-il conçu pour produire un résultat différent?

Pour être clair, les vaccins COVID-19 sont mortels, peu importe comment vous les découpez. Aucun d’entre eux n’est sûr, quelle que soit la couleur de la peau. Cependant, il est possible que certains soient pires que d’autres, ce que cette vidéo de Pan illustre.

«[Shani] donne des raisons légitimes de ne pas se faire vacciner, puis va immédiatement se faire vacciner», a écrit un commentateur de Banned.video. « Profitez du cancer dans la cinquantaine. »

« Bien sûr, son nom de famille est Pan », a écrit un autre, faisant vraisemblablement référence au sénateur californien Richard Pan, qui a dirigé l’élimination des exemptions médicales à la vaccination dans le Golden State.

Vous trouverez plus d’informations sur les vaccins contre le virus chinois sur Pandemic.news.

La science traditionnelle admet que les vaccins COVID-19 contiennent des «nanoparticules» d’ARNm qui déclenchent des réactions allergiques graves

Au moins huit personnes qui ont été vaccinées contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] dans les jours qui ont immédiatement suivi la sortie initiale du jab en décembre ont souffert de graves réactions allergiques que la science traditionnelle prétend maintenant avoir été causées par des nanoparticules d’ARN messager (ARNm) toxiques.

Un composé connu sous le nom de polyéthylène glycol (PEG) qui a été ajouté à la structure de la matrice entourant les ingrédients de l’ARNm utilisés dans Pfizer et BioNTech’s China virus jab déclencherait une anaphylaxie sévère, incitant les autorités à émettre des avertissements sur ses dangers.

«Le PEG n’a jamais été utilisé auparavant dans un vaccin approuvé, mais on le trouve dans de nombreux médicaments qui ont occasionnellement déclenché une anaphylaxie – une réaction potentiellement mortelle qui peut provoquer des éruptions cutanées, une chute de la pression artérielle, un essoufflement et un rythme cardiaque rapide, « Avertit le magazine Science.

« Certains allergologues et immunologistes pensent qu’un petit nombre de personnes précédemment exposées au PEG peuvent avoir des niveaux élevés d’anticorps contre le PEG, ce qui les expose à un risque de réaction anaphylactique au vaccin. »

L’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dirigé par Anthony Fauci, a tenu plusieurs réunions juste après la publication du vaccin pour discuter du problème avec Pfizer et Moderna, ce dernier ayant publié son vaccin COVID-19 peu de temps. plus tard.

Des représentants de la Food and Drug Administration (FDA) étaient présents, ainsi que des «scientifiques et médecins indépendants».

Pour rassurer les Américains que la vaccination contre la COVID-19 est «sûre et efficace», le NIAID a accepté de mettre en place une étude en collaboration avec la FDA qui analysera comment les vaccins contre la grippe en Chine affectent les personnes ayant des niveaux élevés d’anticorps anti-PEG.

«Jusqu’à ce que nous sachions qu’il y a vraiment une histoire de PEG, nous devons être très prudents en parlant de cela comme un accord conclu», prévient Alkis Togias, chef de la branche allergie, asthme et biologie des voies respiratoires au NIAID.

Les vaccins COVID-19 rendent les gens plus vulnérables à la maladie et à la mort

Malgré les risques graves encourus, Elizabeth Phillips, chercheuse en hypersensibilité aux médicaments au Vanderbilt University Medical Center, et participante au déc. 16 réunion du NIAID, croit toujours que tout le monde doit se faire vacciner.

«Nous devons pas nous faire vacciner», aurait-elle déclaré clairement. «Nous devons essayer de réduire cette pandémie. Ces prochaines semaines aux États-Unis seront extrêmement importantes pour définir la marche à suivre.»

Bien avant que ces vaccins ne soient commercialisés, des scientifiques et des experts médicaux qui ne sont pas à la charge de Big Pharma ont soulevé des inquiétudes non seulement au sujet de l’anaphylaxie, mais aussi du fait que les vaccins à ARNm déclenchent ce que l’on appelle «l’amorçage pathogène».

En un mot, l’amorçage pathogène amène le corps à produire tellement d’anticorps en réponse au vaccin que lorsqu’une personne vaccinée rencontre le virus «sauvage» réel dans le monde réel, son système immunitaire réagit par une agression potentiellement mortelle.

Se faire vacciner contre la COVID-19 peut en fait augmenter le risque d’une personne de tomber gravement malade ou de mourir suite à une exposition au virus après la vaccination, en d’autres termes.

« Il n’y a jamais eu de vaccin efficace contre le SRAS ou le MERS, deux virus liés au SRAS-CoV-2 (le virus qui peut conduire à la maladie COVID-19.) », rapporte Informed Choice Washington.

«Les modèles animaux ont révélé que bien que les vaccins expérimentaux contre le SRAS et le MERS puissent créer de grandes quantités d’anticorps, lorsqu’ils sont confrontés à une exposition aux virus sauvages contre lesquels ils étaient censés être protégés, les animaux développent plutôt des réactions pathologiques graves, voire mortelles.

Dr. James Lyons-Weiler a en fait publié une étude sur ce même sujet, avertissant que tous les épitopes immunogènes du SRAS-CoV-2 à l’exception d’un sont similaires aux protéines humaines, suggérant que tout vaccin associé induira un certain degré d’auto-immunité potentiellement mortelle.

Vous trouverez plus d’informations sur les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] sur Pandemic.news.

Les injections d’ARNm de Moderna sont un «système d’exploitation» conçu pour programmer les humains et pirater leurs fonctions biologiques

Les injections expérimentales déployées par Moderna et Pfizer ne ressemblent en rien aux vaccins traditionnels. Ces plates-formes d’ARNm sont un «système d’exploitation» conçu pour programmer les êtres humains et transformer leurs cellules en systèmes efficaces de délivrance de médicaments.

Moderna est maintenant rendu public avec les véritables intentions derrière la plate-forme d’ARNm. La plate-forme technologique de l’ARNm est similaire à un système d’exploitation informatique, admet la société. Les scientifiques préparent une séquence d’ARNm unique qui code pour une protéine spécifique. Une fois injecté à l’homme, ce programme s’effectue dans le corps de l’individu, au niveau cellulaire. La plate-forme ARNm est l’endroit où Big Pharma fusionne avec Big Tech, asservissant les êtres humains à un système de contrôle conçu pour profiter de leurs fonctions cellulaires et biologiques dans un avenir imprévisible.

Modern admet que des systèmes immunitaires sains constituent une menace pour leur plateforme d’ARNm

Alors que les plates-formes d’ARNm sont mises en service sur les populations humaines, les modernes admettent que des réponses immunitaires humaines saines peuvent en fait détruire les séquences d’ARNm avant qu’elles ne pénètrent dans les cellules de la personne.

Le système immunitaire peut attaquer le programme et ses fragments d’ARN, conduisant à des résultats négatifs pouvant inclure des déficiences moléculaires, des défauts hormonaux, etc. ne confèrent jamais d’immunité ciblée aux protéines de pointe de coronavirus. Le corps peut activer ses propres cellules au cours du processus, provoquant des réponses hyper-inflammatoires et des problèmes auto-immunes qui sont les précurseurs d’une défaillance d’organe et de divers processus pathologiques.

Pendant la soi-disant pandémie, les responsables de la santé publique étaient muets sur les mesures que les gens devraient prendre pour mettre en place une réponse immunitaire saine à l’infection. Nous savons maintenant pourquoi ces responsables de la santé publique disaient aux gens qu’ils devaient attendre un vaccin pour revenir à la normale. Les personnes à l’origine de l’expérimentation d’ARNm sur les humains construisent une justification psychologique et un précédent scientifique pour déclarer le système immunitaire humain incapable. De cette façon, les gens soumettront leur corps aux derniers programmes d’ARNm au fur et à mesure qu’ils deviendront dépendants du logiciel biologique qui a été créé pour eux. C’est une porte ouverte vers le transhumanisme, et des millions de personnes y adhèrent.

En jetant la honte sur le système immunitaire humain, les sociétés pharmaceutiques ont également trouvé l’alibi parfait lorsque leurs expériences causent des blessures chez l’homme. Ce n’est pas la technologie injectée qui cause des réactions allergiques, des convulsions, l’infertilité et la mort, affirment les compagnies pharmaceutiques … C’est le système immunitaire de l’homme qui cause toute la douleur et la misère qu’elles exigent. Les sociétés pharmaceutiques exigeront que des programmes et des interventions d’ARNm plus soigneusement élaborés soient nécessaires pour «perfectionner» les êtres humains.

Les nouveaux vaccins à ARNm sont des programmes de dépendance, conçus pour manipuler et asservir les fonctions biologiques humaines

Moderna se vante que «plusieurs centaines de scientifiques et d’ingénieurs se concentrent uniquement sur l’avancement de la technologie de plate-forme de Moderna». Ces scientifiques tentent de «pirater» les humains avec de la bio-information et de rendre les populations dépendantes de la technologie. Moderna a même surnommé leur plate-forme d’ARNm le «logiciel de la vie».

Ces scientifiques recherchent des moyens d’aider l’ARNm étranger à éviter la détection immunitaire. Ils expérimentent également des moyens de tromper les ribosomes de la cellule pour qu’ils traitent l’ARNm comme s’il était naturel. Ils tracent également des moyens d’instruire les cellules humaines pour produire les protéines artificielles à long terme. Moderna a été fondée sur le succès de l’utilisation de l’ARN modifié pour reprogrammer la fonction d’une cellule souche humaine, donc en la modifiant génétiquement.

À mesure que ces «systèmes d’exploitation» à ARN sont installés dans le corps humain, il devient encore plus clair que les sociétés pharmaceutiques cherchent à modifier génétiquement et à posséder des protéines humaines tout en contrôlant les processus biologiques pour les générations à venir. Sur le plan psychologique et physiologique, les êtres humains sont stigmatisés comme du bétail lorsqu’ils se soumettent à ces logiciels d’ARNm.

Ce système n’est pas un médicament, ni une vaccination. Ce système est une manipulation cellulaire complète, utilisant des molécules biologiques étrangères pour coder, décoder, réguler, changer l’expression et modifier les instructions physiologiques chez les êtres humains.

Regardez Dr. Carrie Madej explique comment cette nouvelle plateforme de vaccins peut changer notre façon de vivre, qui nous sommes, ce que nous sommes.

https://www.brighteon.com/embed/f9040036-5a8f-4168-bd95-1f033b4eee78

La confiance dans les vaccins est dans les négatifs

Health authorities on alert after nurse DIES following vaccination with Pfizer’s Covid-19 shot in Portugal https://t.co/PeX0RtPkCQ — RT (@RT_com) January 4, 2021

"Ms Acevedo had not suffered any adverse side-effects after being vaccinated"



I don't know. I think I would call death an adverse side-effect 🤷🏾‍♂️



Portuguese health worker, 41, dies two days after getting Pfizer jab https://t.co/EamYpXVQpu #vaccine #vaccinations #COVID19 #Covid — 🇺🇸 Moral Scold 🇺🇸 #BLEXIT #日本語 #レトロゲーム #gamer (@MoralScold) January 4, 2021

Stérilisation

Dominion Machines DOWN dans trois comtés républicains en Géorgie Course au Sénat [en miroir]

Un agent de santé portugais décède deux jours après avoir reçu le vaccin Pfizer Covid

ROSA KOIRE EXPLIQUE L’AGENDA 21 ET LA GRANDE RÉINITIALISATION [2020-12-20] – DAVE CULLEN (VIDÉO)

Le mot à la mode mondialiste DÉVELOPPEMENT DURABLE est synonyme de COMMUNISME MONDIAL. Il n’a RIEN À FAIRE AVEC LA SAUVEGARDE DE LA PLANÈTE et TOUT À FAIRE AVEC UN CONTRÔLE COMPLET DES MASSES. L’Agenda 21, l’Agenda 2030, la grande réinitialisation, le COVID-19 PLANdemic / SCAMdemic / CASEdemic, la fausse guerre contre le terrorisme et la 4e révolution industrielle sont toutes des méthodes distinctes qui travaillent ensemble pour inaugurer le nouvel ordre mondial. La prise de conscience est la première étape vers la résistance. Les gens doivent apprendre comment ils sont ENSLAVÉS, afin de pouvoir COMMENCER À LUTTER POUR LA LIBERTÉ. LE GRAND RÉVEIL et LE MOUVEMENT DE LA VÉRITÉ sont attaqués et censurés par les Nations Unies, les gouvernements des États-nations, les banques mondiales, les grandes entreprises pharmaceutiques, les grandes technologies, la mafia médicale, les médias grand public et les juifs sionistes. Les globalistes sont les DEMONrats qui travaillent pour que les satanistes / lucifériens poussent leur NOUVEL ANORMAL.

Travailleurs de la santé de première ligne REFUSANT EN MASSE le Vaccin. Les preuves de fraude électorale affluent

Dans cette brève mise à jour, nous explorons le rejet massif des vaccins par le public – y compris le personnel médical des hôpitaux de première ligne. En outre, des preuves de fraude électorale affluent et Lin Wood implique que les juges de la Cour suprême sont soumis à un chantage via des crimes contre les enfants (en relation avec Epstein) Partager c’est aimer.

Source : BIT CHUTE

La théorie du complot en 2020 pourrait être un fait de conspiration en 2021 – BIT CHUTE

Le gouvernement a encore une fois menti

REGARDEZ! N’ÉCOUTEZ PAS!

Par Karl Hobbs Des rapports affirment que le gouvernement a encore une fois été surpris en train de fabriquer de fausses histoires conçues pour terrifier ses citoyens en se conformant à des décrets économiquement et socialement destructeurs

À cette occasion, une autre série de faux rapports sur nos hôpitaux est devenue évidente.

Tout comme il l’a fait lorsque le psyop Covid19 a commencé, le gouvernement dirige le mensonge «Nos hôpitaux sont débordés» sur le public dans une rediffusion de l’attaque de propagande du début de 2020. La saison de la grippe hivernale et ses inévitables pressions annuelles sur le NHS sont sur nous et le gouvernement n’avons pas perdu de temps, comme beaucoup l’avaient prédit, à l’utiliser pour intensifier sa campagne de propagande dans ce qu’on appelle son opération «Covid Terror» contre le peuple.

Le ie devient évident chaque fois que les citoyens décident d’aller LOOK, comme le montre cette vidéo, au lieu d’écouter simplement ce que le gouvernement dit au public.

De nombreux observateurs ont conclu que très peu d’informations données par le gouvernement peuvent être fiables après la révélation d’une succession de faux rapports et de nouvelles preuves que ces faux rapports découlent tant de niveaux élevés d’incompétence qu’on le craignait au départ, mais d’efforts délibérés pour tromper, Le simple fait qu’un citoyen se rende à l’hôpital et regarde la scène réelle met en évidence le décalage flagrant et inquiétant entre les affirmations du gouvernement et la réalité.

L’incapacité évidente du premier ministre à mettre fin à ses mensonges compulsifs est une source de préoccupation supplémentaire, les craintes grandissantes de souffrir de ce qui semble être un grave problème de santé mentale.

Mais bien sûr, d’autres ne tardent pas à souligner que ce ne sont pas seulement le Premier ministre et ses gestionnaires qui sont coupables de ces crimes contre le peuple, mais les collaborateurs et complices dans les médias qui continuent d’aider et d’encourager et de transmettre les mensonges plutôt que de le faire leur travail de les exposer.

Avec l’appel croissant pour Johnson, Hancock et les autres conspirateurs qui ont mené le coup d’État qui a remplacé la démocratie par règle par décret pour subir leur procès, nous pourrions bien voir divers complices médiatiques influents se tenir à leurs côtés.

En attendant, pour faire face au flot de désinformation émanant du gouvernement, la devise est «REGARDEZ! N’écoutez pas!»

