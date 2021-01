Les autorités sanitaires en état d’alerte après la mort d’une infirmière suite à une vaccination avec le vaccin [accéléré] Covid-19 de Pfizer au Portugal

La confiance aveugle des populations aux vaccins sataniques tue à court, moyen ou long termes ! – MIRASTNEWS

Le Portugal a commencé à vacciner les travailleurs de la santé avec le vaccin Pfizer-BioNTech la semaine dernière (photo d’archive du 28 décembre 2020). © REUTERS / Pedro Nunes

Les autorités sanitaires portugaises enquêtent sur la mort subite d’une assistante de chirurgie pédiatrique à Porto, qui aurait été en «parfaite santé» lorsqu’elle a reçu le vaccin Pfizer contre le coronavirus.

Identifiée lundi comme Sonia Azevedo, 41 ans, la mère de deux enfants travaillait comme assistante chirurgicale à l’Instituto Português de Oncologia (IPO), un hôpital d’oncologie à Porto. Elle faisait partie des 538 travailleurs de la santé de l’IPO qui ont reçu leur première dose du vaccin Pfizer / BioNTech mercredi dernier. Azevedo a dîné avec sa famille le soir du Nouvel An et a été retrouvée morte au lit le lendemain matin.

"Ms Acevedo had not suffered any adverse side-effects after being vaccinated"



I don't know. I think I would call death an adverse side-effect 🤷🏾‍♂️



Portuguese health worker, 41, dies two days after getting Pfizer jab https://t.co/EamYpXVQpu #vaccine #vaccinations #COVID19 #Covid — 🇺🇸 Moral Scold 🇺🇸 #BLEXIT #日本語 #レトロゲーム #gamer (@MoralScold) January 4, 2021

«Je veux savoir ce qui a causé la mort de ma fille», a déclaré son père Abilio au tabloïd portugais orreio da Manhã. Il l’a décrite comme une personne «bien et heureuse» qui «n’a jamais bu d’alcool, n’a rien mangé de spécial ou d’extraordinaire».

Azevedo était si fière d’être parmi les premières à recevoir le vaccin qu’elle a changé sa photo de profil Facebook pour refléter cela. «Covid-19 vacciné» a-t-elle écrit sous un selfie avec son masque facial.

«Nous ne savons pas ce qui s’est passé. Tout s’est passé rapidement et sans explication», a déclaré au journal la fille d’Azevedo, Vânia Figueiredo. «Je n’ai rien remarqué de différent chez ma mère. Elle allait bien. Elle vient de dire que la région où elle avait été vaccinée lui faisait mal, mais c’est normal…»

Le vaccin Pfizer / BioNTech contre le nouveau coronavirus est le seul à ce jour à avoir reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ouvrant la voie à son utilisation généralisée par les agences des Nations Unies et d’autres organismes de santé transnationaux.

L’introduction en bourse a publié une déclaration confirmant la mort d’Azevedo et exprimant ses «sincères condoléances» à sa famille et à ses amis.

« L’explication de la cause du décès suivra les procédures habituelles dans ces circonstances », a ajouté l’hôpital. L’autopsie d’Azevedo était prévue pour lundi.

Le Portugal, qui compte environ 10 millions d’habitants, a jusqu’à présent signalé plus de 427 000 cas et plus de 7 100 décès attribués [au virus SRAS-Cov-2 de la – MIRASTNEWS] Covid-19 (Coronavirus 2019 Desease).

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Mise à jour de la situation, 4 janvier 2021 – Le théâtre électoral est couvert pour l’agenda mondial d’extermination

Les verrouillages sont faits pour empêcher une contestation de masse de type révolutionnaire comme en 1789 en France et faciliter la réussite du plan diabolique – MIRASTNEWS

Les armes biologiques avec les coronavirus, les verrouillages forcés et les dangereux vaccins covid-19 ont tous été déployés dans le même but: mener un génocide mondial de masse contre l’humanité dans le cadre d’un ordre de dépeuplement d’urgence.

Le drame électoral fait simplement partie de la distraction théâtrale du programme mondialiste beaucoup plus vaste qui cible toutes les masses – indépendamment de la politique, de la race ou du sexe – pour une destruction finale.

La plateforme de vaccin ARNm est décrite par Moderna comme un «système d’exploitation» en cours d’installation dans votre corps, sur lequel un «logiciel» sous forme d’ARNm est déployé et mis à jour pour produire des «applications» qui sont des protéines. Tout cela est décrit sur le site Web de Moderna.

L’objectif de l’installation de ce système d’exploitation dans votre corps, bien sûr, est de permettre aux sociétés liées aux mondialistes de contrôler à distance votre physiologie tout en revendiquant la propriété intellectuelle des cellules de votre corps.

Essentiellement, tous ceux qui prennent le vaccin à ARNm sont stigmatisés comme du bétail et contraints à répliquer des brins d’ARNm brevetés au niveau cellulaire, se livrant ainsi à un vol de propriété intellectuelle, permettant aux sociétés de vaccination de revendiquer la propriété de tout votre corps.

La situation électorale s’est effondrée dans le chaos, la commission d’enquête d’urgence de 10 jours semblant maintenant être une autre tactique de retard pour apaiser les patriotes et les partisans de Trump jusqu’au 20 janvier, lorsque Biden prêtera discrètement serment (à moins que Trump et les patriotes arrêtez-le d’abord).

Avec le rapport «Reclaiming a Superpower» maintenant publié par une équipe d’enquêtes sur la cyberguerre, il est clair que littéralement toutes les institutions gouvernementales – les tribunaux, SCOTUS, les gouverneurs, les congrès, les forces de l’ordre, etc. – est complètement corrompu et totalement incapable d’examiner honnêtement les preuves accablantes de fraude électorale qui continuent d’émerger de jour en jour.

Il n’y a pas de solution au gouvernement corrompu qui peut provenir d’un gouvernement corrompu lui-même.

Il semble de plus en plus que la seule vraie solution à tout cela sera un soulèvement des patriotes qui détruisent tout le système corrompu, très probablement par la force.

Voici les faits saillants du podcast Mise à jour de la situation du 4 janvier:

Pourquoi de nombreuses personnes qui prennent des vaccins ARNm seront stériles ou décédées dans les 5 ans.

Pourquoi les vaccinations de masse sont-elles une tentative mondialiste de tuer des milliards de personnes avant qu’elles ne puissent organiser un soulèvement de masse contre le contrôle mondialiste?

Exode chapitre 14, verset 15.

Nancy Pelosi, qui ressemble à un zombie, a été réélue Creeper of the House.

Ric Grennell confirme que Trump est en «bonne position» pour contester les votes électoraux frauduleux.

Lin Wood laisse entendre qu’il pourrait bientôt publier des preuves accablantes qui exposent le juge en chef Roberts.

Peter Navarro confirme que le VP Pence peut reporter l’inauguration à une date ultérieure.

L’effort de la commission d’enquête de 10 jours peut être un stratagème intelligent pour désarmer les patriotes et retarder tout soulèvement jusqu’à ce que Biden puisse être secrètement assermenté.

La composition de la commission nous dira tout: si Roberts y est, la commission ne sera rien d’autre qu’un effort de blanchiment pour enterrer toutes les preuves et cacher la vérité.

Jake Tapper dénonce tout effort visant à considérer la fraude électorale comme un «coup d’État sans effusion de sang», affirmant que quiconque n’accepte pas aveuglément la fraude électorale de Biden est un «traître». (Tapper a passé les quatre dernières années à remettre en question l’élection de 2016, FYI.)

400 anciens agents du renseignement seraient impliqués dans les enquêtes sur les irrégularités électorales. Ceci est nécessaire car le FBI, le DOJ et la CIA sont désespérément corrompus et même complices de la fraude électorale.

Trump lui-même a le pouvoir d’inculper quiconque au pénal, comme s’il était l’AG.

Trump appelle les législateurs des États à rejeter les votes électoraux frauduleux.

Les vaccins Covid-19 ont déjà été administrés à plus de 4 millions d’Américains, soit un peu plus de 1% de la population.

Trump révèle que les décès de covid sont exagérés. Il est sur l’arnaque.

Exploration des impacts économiques de plus de 40 millions d’Américains mourant ou devenant infertiles à cause du vaccin au cours des prochaines années: chute des valeurs immobilières, implosion de toutes les pensions gouvernementales et des marchés financiers.

Moderna admet qu’un système immunitaire fort peut détruire les séquences d’ARNm avant qu’elles n’entrent dans vos cellules. Discussion des applications topiques possibles qui pourraient être administrées avant ou après un vaccin à ARNm pour protéger le corps de l’ARNm.

Les implications sur la propriété intellectuelle de permettre à un «système d’exploitation» de vaccin d’être installé dans votre corps via des vaccins à ARNm: les entreprises possèdent vos protéines, ce qui signifie qu’elles possèdent votre corps.

Les êtres humains qui prennent le vaccin covid-19 (ARNm) se permettent d’être étiquetés comme du bétail. La technologie de suivi des points quantiques ne consiste pas simplement à déterminer qui a été vacciné, mais plutôt à pouvoir scanner le troupeau humain et déterminer quels sujets appartiennent à des entreprises. (Vous êtes une « ressource humaine » et rien de plus pour les mondialistes.)

Regardez et partagez:

Brighteon.com/6b4679ed-a868-4dda-b9a2-e0f0d510bf0e

Écoutez tous les podcasts sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un biologiste moléculaire explique que les vaccins contre le SRAS font de l’homme des organismes génétiquement modifiés (OGM)

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le Dr Dolores Cahill, PhD, est biologiste moléculaire / immunologiste et professeur à l’University College of Dublin en Irlande.

Elle est inventrice, fondatrice et actionnaire de sociétés, et a obtenu des brevets et des licences en Europe, aux États-Unis et dans le monde entier avec des applications pour améliorer le diagnostic précoce précis des maladies (maladies auto-immunes et cancer).

Elle possède plus de 20 ans d’expertise dans la gamme de protéines et d’anticorps à haut débit, le développement de technologies protéomiques, l’automatisation et les applications biomédicales dans la découverte de biomarqueurs, le diagnostic et la médecine personnalisée.

Le Dr Cahill a récemment fait une interview expliquant comment les études précédentes évaluées par des pairs sur les vaccins à ARNm du coronavirus du SRAS menées sur des animaux ont eu des résultats très négatifs, c’est pourquoi aucun n’a été approuvé pour l’homme.

L’une des études dont elle parle dans cette interview est une étude publiée en 2012 intitulée: L’immunisation avec les vaccins contre le coronavirus du SRAS mène à une immunopathologie pulmonaire en cas de défi avec le virus du SRAS.

Donc, le problème lorsque vous injectez de l’ARN messager était que s’il contenait une protéine du virus comme la protéine de pointe, cet ARN plus positif peut entrer dans nos cellules. La protéine de pointe du virus est exprimée dans nos cellules et peut être exposée au système immunitaire lorsque ces cellules meurent, et le corps commence à développer une réponse immunitaire, y compris une réponse anticorps. Alors disons que cela se produit en décembre, et que les gens commenceraient à le faire immédiatement, donc dans deux ou trois semaines, ce processus commencerait. Mais si en février, mars, avril un autre coronavirus circule naturellement en 2021, ce sera comme un défi avec le naturel, vous savez que le SRAS est l’un des coronavirus naturels, ou cela pourrait même être le rhume, que ce qui s’est passé dans cette étude est que les modèles animaux après avoir été mis au défi, sont tombés très malades et que certains d’entre eux sont morts. Ainsi donc, il est dit dans la dernière ligne du résumé: « Il est indiqué de faire preuve de prudence en procédant à l’application d’un vaccin contre le SRAS-CoV chez l’homme. » (Source.) Et donc le nom de cette chose est «réponse dépendante des anticorps», ou «tempête de cytokines», ou «amorçage immunitaire» ou «super amorçage immunitaire». C’est pourquoi il n’y a pas eu de vaccin depuis des décennies sous licence pour le coronavirus, car vous obtenez ce problème que les ARN messagers commencent à exprimer le virus. Et puis, quand il rencontre le coronavirus naturel en circulation, cela pourrait prendre un mois ou un an, ou 2 ans plus tard, que les gens tombent très, très malades très rapidement avec cette tempête de cytokines. Et ils l’ont également vu dans un vaccin respiratoire, le RSV. (Voir l’étude.) La plupart des enfants qui ont reçu ce vaccin contre le VRS, qui avaient le même problème. La plupart des enfants ont souffert d’une maladie grave avec infection, ce qui a entraîné une fréquence élevée d’hospitalisations. Et 2 enfants sur 35 sont morts. Et la conclusion de cela était que la maladie était renforcée par la vaccination antérieure.

Le Dr Cahill explique ensuite que les effets des vaccins à ARNm se produiront des mois plus tard et que nous ne voulons pas qu’ils soient étiquetés comme décès par COVID, alors qu’ils meurent réellement des effets des vaccins à ARNm.

Le Dr Cahill explique ensuite que les effets des vaccins à ARNm se produiront des mois plus tard et que nous ne voulons pas qu’ils soient étiquetés comme décès par COVID, alors qu’ils meurent réellement des effets des vaccins à ARNm.

Donc, ce que les gens doivent savoir, c’est qu’avec ces vaccins à ARN, c’est qu’après avoir été vacciné, le reste de votre vie, vous aurez des décès beaucoup plus élevés chez les enfants selon cette étude parce que vous avez été vacciné. Et quand je suis sorti avec ça en mai 2020 (présentation de diaporama), c’est que les gens peuvent ne pas faire le lien, et ce que nous ne voulons pas, c’est que s’il y a des décès importants, disons en février, mars et avril de l’année prochaine, cela s’appelle Covid-19 ou Covid-21. Nous devrons surveiller si les gens qui meurent, et il y a des prédictions, c’est pourquoi ils ont l’appel d’offres pour de grandes quantités d’événements indésirables du vaccin, c’est que s’il y a une augmentation des décès, c’est bien connu, et nous ne voulons pas que ces décès soient appelés Covid-19 ou Covid-21. Ils sont, ce problème avec ce vaccin, qui rend les gens plus malades que jamais. Le risque de décès est plus élevé, non pas à cause du virus en circulation, mais à cause de la vaccination, des semaines ou des mois à venir.

Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer ce que signifie «tempête de cytokines», le Dr Cahill a poursuivi:

La tempête de cytokines, c’est lorsque vous mettez des gènes d’ARN, un vaccin à ARNm injecté dans votre corps, vous contournez toute la réponse immunitaire naturelle, ce qui (normalement) créerait une réponse immunitaire pour empêcher le vaccin d’entrer réellement dans votre corps. Alors soudainement, l’ARNm pénètre dans votre corps et il est utilisé comme machine humaine dans les cellules pour exprimer les protéines humaines. De sorte que soudainement le virus a été injecté dans votre corps, puis votre système immunitaire voit le virus dans votre corps comme quelque chose qui ne devrait pas être là, et il monte une réponse immunitaire. Mais ce qui est choquant, c’est que normalement vous êtes immunisé et que vous pouvez vous débarrasser des particules virales. C’est une chose lente. Mais lorsque vous l’injectez, cet ARNm, pourquoi il est si mortel, c’est qu’il entre maintenant dans vos gènes et commence à s’exprimer. Et cela commence à stimuler la réponse immunitaire de l’intérieur de votre corps, et vous ne pouvez pas vous en débarrasser à cause de la source de la protéine virale. Vous êtes maintenant devenu comme un organisme génétiquement modifié.

Écoutez l’intégralité de l’interview, qui est également sur notre chaîne Bitchute.

https://www.bitchute.com/embed/jFsuHrwLlTXN/

Si cela vous semble fantastique, sachez que le Dr Cahill n’est pas le seul à expliquer le fonctionnement de ces vaccins à ARNm.

De nombreux autres médecins et scientifiques disent la même chose, et le Dr Cahill était l’un des nombreux médecins et scientifiques à avoir produit la vidéo qui est toujours en train de devenir virale et qui a maintenant été vue plus de 270 000 fois au cours des 3 dernières semaines, juste sur notre chienne. Canal! Voir:

Les médecins du monde entier ont un problème grave AVERTISSEMENT: NE PAS OBTENIR LE VACCIN COVID !!

Des documentaires ont également été produits expliquant en quoi cette «pandémie» est en fait une «plandémie» et que les États-Unis Le gouvernement détient des brevets sur les coronavirus depuis la fin des années 1990. Voir:

PLANDEMIC: un long métrage sorti en ligne au milieu d’une opposition énorme et des tentatives de le censurer

Visitez également notre page Plandemic dans notre centre d’information COVID.

Il s’agit d’un programme eugénique en action sous nos yeux, et si vous n’avez pas encore écouté l’interview de Catherine Austin Fitts que nous avons publiée le 1/1/21, regardez-la maintenant afin d’être informé de ce qui s’en vient Plus tard cette année:

Catherine Austin Fitts explique comment les milliardaires et technocrates mondialistes envisagent de conquérir la planète et comment nous pouvons l’arrêter

Mike Adams

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Amorçage pathogène? Les vaccins COVID-19 propagent en fait la pandémie

Une infirmière de San Diego qui a reçu la première des deux doses du vaccin Pfizer contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagn et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] serait tombée malade et aurait été testée positive pour le nouveau virus quelques jours plus tard.

Dans un message Facebook du 18 décembre, Matthew W., infirmier aux urgences de deux hôpitaux du sud de la Californie, a déclaré qu’il avait reçu son premier vaccin Pfizer le même jour. À part un «bras douloureux», Matthew dit qu’il se sentait bien et qu’il n’avait subi aucun autre effet secondaire notable.

Six jours plus tard, la veille de Noël, cependant, après avoir terminé son quart de travail dans l’unité COVID-19, Matthew, 45 ans, est tombé malade. Au début, j’ai eu des frissons, suivis de douleurs musculaires et de fatigue.

Deux jours plus tard, Michael s’est rendu dans une clinique de dépistage du virus chinois au volant où il a été tamponné. Lorsque les résultats du test sont revenus, Michael a appris qu’il avait COVID-19 à l’intérieur de son corps.

«Ce n’est pas du tout inattendu», déclare le Dr Christian Ramers, spécialiste des maladies infectieuses dans les centres de santé familiale de San Diego. « Si vous travaillez à travers les chiffres, c’est exactement ce à quoi nous nous attendrions si quelqu’un était exposé. »

Étant donné que Ramers siège au comité consultatif clinique pour le déploiement du vaccin COVID-19 dans le comté de San Diego, il doit bien sûr dire ceci. Heck, il le croit probablement aussi, ignorant complètement le fait que le coup n’a pas réussi à protéger Michael contre l’infection.

Selon Ramers, il est parfaitement normal de se faire vacciner contre le WuFlu et de toujours l’attraper. C’est la science en action, insiste-t-il.

«Nous pensons que cette première dose vous donne environ 50% (protection), et vous avez besoin de cette deuxième dose pour atteindre 95%», a déclaré Ramers.

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur la vaccination contre le coronavirus de [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagn et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)], assurez-vous de consulter Pandemic.news.

Les vaccins COVID-19 sont un cauchemar auto-immune

Ramers est une histoire commode, et nous l’entendrons probablement maintes et maintes fois répété par de nombreux autres «experts» médicaux, car ceux qui se font piquer continuent de souffrir de la même maladie contre laquelle ils étaient censés bénéficier d’une protection.

De toute évidence, les vaccins «Operation Warp Speed» du président Donald Trump donnent en fait aux gens la COVID-19, ou peut-être les amorcent de manière pathogène à être plus susceptibles de «l’attraper» après la vaccination.

Il y a une raison pour laquelle il n’y a jamais eu de vaccin efficace contre le SRAS ou le MERS, deux autres coronavirus qui ont été propagés par les médias ces dernières années. Les modèles animaux ont découvert que les injections expérimentales pour ces deux virus rendaient les sujets plus enclins à développer «des réactions pathologiques graves, voire mortelles».

L’échec de ces vaccins expérimentaux «impliquait une pathogenèse compatible avec un amorçage immunologique qui pourrait impliquer l’auto-immunité dans les tissus pulmonaires en raison d’une exposition antérieure à la protéine de pointe du SRAS et du MERS», a expliqué une étude.

Cela signifie qu’il existe un très grand potentiel pour les vaccins COVID-19, en particulier parce qu’ils ont été précipités à toute vitesse, pour induire des réactions auto-immunes dangereuses ainsi qu’une maladie grave «lorsque les receveurs rencontrent soit le virus sauvage, soit un virus similaire, soit une dose ultérieure d’un vaccin. »

Il est fort probable que lorsque Michael recevra sa deuxième dose de vaccin contre le virus chinois, il deviendra encore plus malade, ce pour quoi les médias blâmeront le virus plutôt que le vaccin.

Une fois que ceux qui ont été vaccinés commencent à tomber malades et à tomber morts en masse, vous pouvez également vous attendre à ce que les médias blâment ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner, ainsi que ceux qui choisissent de ne pas porter de masque.

«Tous les épitopes immunogènes du SRAS-CoV-2 ont des similitudes avec les protéines humaines, sauf une», note la même étude susmentionnée, soulignant le fait que les vaccins COVID-19 sont presque certains de déclencher l’auto-immunité.

« Environ un tiers des protéines humaines sont des acteurs clés du système immunitaire adaptatif. »

Les sources de cet article incluent:

10news.com

NaturalNews.com

InformedChoiceWA.org

Ethan Huff

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Si vous refusez les plans de vaccination contre le coronavirus en Espagne, vous serez ciblé et inscrit sur une liste gouvernementale

En Espagne, les responsables gouvernementaux ont déjà prévu de cibler les personnes qui ne se soumettent pas aux vaccins contre le coronavirus. Le ministre de la Santé, Salvador Illa, a averti que quiconque refusera les vaccins sera inscrit sur une liste du registre du gouvernement. Il a déclaré que la liste sera partagée avec tous les «partenaires européens» alors que les gouvernements du monde entier élaborent des stratégies pour supprimer les droits individuels et contraindre les gens à prendre les photos. M. Illa a assuré au public que « leurs données seraient protégées » car la liste est partagée dans toute l’Union européenne. Cette assurance insignifiante est une gifle pour les personnes qui sont visées par le gouvernement en premier lieu.

Les gouvernements commencent à menacer les personnes qui refusent les vaccins en inscrivant leur nom sur une liste noire

La menace de figurer sur la liste des cibles du gouvernement est une forme d’ostracisme social qui contraint illégalement et de manière contraire à l’éthique les gens à se soumettre aux décrets pharmaceutiques et gouvernementaux. La méthode utilise des tactiques de peur psychologique et la pression des pairs pour forcer l’obéissance et contraindre les gens à renoncer à leur droit à l’autonomie corporelle, au consentement éclairé et à la vie privée médicale. Cibler les personnes qui ne se font pas vacciner est désormais accepté comme un comportement normal dans toute l’Union européenne. Cette violation contraire à l’éthique des droits humains est une forme de terrorisme et viole le Code d’éthique médicale de Nuremberg.

Cette liste pourrait finalement être utilisée pour refuser des soins de santé aux personnes qui ne vaccinent pas – une menace courante qui est souvent utilisée en ligne. La liste pourrait être utilisée de manière discriminatoire pour refuser des traitements à des personnes considérées comme des «menaces pour la santé publique». Les personnes figurant sur la liste pourraient être soumises à d’autres exigences médicales inutiles et être détenues de force et isolées, sans application régulière de la loi. La liste pourrait également être utilisée pour refuser aux personnes ciblées toute aide, logement public, nourriture ou autre programme de filet de sécurité. Les personnes figurant sur la liste pourraient se voir refuser des chèques de relance et des allégements fiscaux, car elles sont obligées de payer des fins pour mener une vie saine et normale, non vaccinée.

Ivres de pouvoir, de nombreux gouvernements du monde entier croient maintenant posséder le corps de chaque personne, plongeant le monde dans une ère sombre de l’esclavage vaccinal. Les gouvernements et les entreprises cherchent des moyens de déployer des «passeports vaccinaux» qui donnent aux gens la permission artificielle de retourner au travail, d’entrer dans les stades, de prendre l’avion, d’assister à des concerts, etc. Ces passeports vaccinaux sépareraient toute personne qui ne se conforme pas au nouvel ordre mondial des vaccins. Le Canada explore un système de suivi et de surveillance comme celui-ci, et les grandes compagnies aériennes ont déjà mis en place leurs plans de passeport coercitif pour les vaccins.

Alors que la conscience individuelle est foulée aux pieds et que les droits médicaux sont détruits, les gouvernements et les entreprises posséderaient techniquement tous les êtres humains, les asservissant à une société où tous les humains doivent se soumettre à des décrets pharmaceutiques sans fin pour s’associer, se rassembler, acheter et vendre.

Les Etats Unis doivent diriger le monde et respecter les droits individuels

En seulement deux semaines, Operation Warp Speed ​​a distribué environ 11,5 millions de doses de vaccins contre le coronavirus à des hôpitaux à travers les États-Unis. Même si la distribution était un exploit historique, seulement 2 millions de personnes ont pris la première dose. Il semble que plus de 80 pour cent des doses expérimentales soient rejetées, ce qui a finalement retardé le projet du gouvernement de distribuer 20 millions de doses d’ici la fin de l’année. Les gouvernements des États rendent les vaccinations disponibles par étapes, ciblant certains groupes de personnes au lieu de traiter tout le monde comme un individu. La plupart des États ont poussé les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite à se faire vacciner en premier, mais de nombreuses personnes qui ont été regroupées dans ces groupes ne veulent pas être traitées comme s’il s’agissait d’un animal expérimental, regroupées dans un troupeau, en anticipant l’inoculation.

Parmi les personnes convaincues de se faire vacciner, des milliers ont connu des problèmes de santé qui perturbent leur mode de vie normal. Dans de nombreux cas, ces effets sur la santé ont conduit à une hospitalisation et à la nécessité d’une intervention médicale supplémentaire. La FDA surveille la situation et le système de notification des événements indésirables liés aux vaccins recueille des données préliminaires sur ces urgences sanitaires induites par les vaccins.

Au fur et à mesure que la preuve du préjudice se surmonte, les États-Unis doivent rejeter les mandats de vaccins universels. Les dirigeants américains devraient recommencer à respecter les droits individuels. En tant que soi-disant «pays libre», les États-Unis doivent mettre en pratique ce qu’ils représentent et promouvoir la liberté de la santé dans tous les coins du monde. Si les États-Unis ne sont pas en tête, le monde pourrait bientôt plonger dans une ère sombre d’esclavage vaccinal et de ségrégation à grande échelle des non-vaccinés.

Les sources comprennent:

ZeroHedge.com

Cirp.org

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

NBCNews.com

MedAlerts.org

Lance D Johnson

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le CDC dit maintenant aux compagnies aériennes qui refuser les privilèges d’embarquement afin que l’industrie des vaccins puisse déterminer qui peut voler

Si vous pensiez ne jamais voir venir un moment en Amérique où les gens ne seraient pas autorisés à voyager à moins d’être vaccinés contre un virus qui n’existera peut-être même pas dans un an, détrompez-vous.

Ce jour est venu.

Les Centers for Disease Control and Prevention, ainsi que les autoritaires dans des États pour la plupart dirigés par des démocrates, mettent maintenant essentiellement l’industrie du vaccin au contrôle de qui aura le droit de voler dans un avenir très proche et qui sera refusé, les États-Unis. La garantie du «droit de voyager» de la Constitution soit damnée.

Un article pleurnichard du Washington Post publié le 28 décembre qui joue sur l’aspect pornographique de la peur de la COVID-19 (car l’objectif des statistes, y compris les médias grand public, est le contrôle ultime sur les masses) détaille néanmoins comment le CDC informe les compagnies aériennes qui peuvent et ne peuvent voler selon qu’ils ont été testés positifs pour le virus.

Le papier note:

Le CDC dit sans équivoque de ne pas voyager en cas de maladie ou après avoir été testé positif au coronavirus. Cette année, l’agence a ajouté plus de 400 personnes à une liste «Ne pas embarquer» pour le covid-19; Les personnes figurant sur la liste ne recevront pas de carte d’embarquement pour tout vol commercial à destination ou en provenance des États-Unis.

Mais ce n’est pas seulement les agences fédérales. Les dirigeants d’États à parti unique comme le Maryland, la Californie, Hawaï et d’autres bastions démocrates font également de leurs meilleures imitations du roi George lorsqu’il s’agit d’imposer des restrictions concernant le virus – jusqu’à et y compris l’emprisonnement.

«Comme le montrent de récents exemples très médiatisés, avoir des symptômes ou même un diagnostic ne suffit pas pour maintenir les malades sur le terrain. Un couple d’Hawaï qui a été testé positif pour le virus a été invité à s’isoler à San Francisco; au lieu de cela, ils sont montés à bord d’un avion pour Kauai, où ils ont été arrêtés pour mise en danger imprudente », a rapporté le Post.

Les compagnies aériennes en difficulté qui tentent d’inciter plus de gens à voler ont adopté une foule de règles, y compris le masquage obligatoire afin de remplir les plans. Mais l’industrie a déjà tendance à exiger que les passagers aient des soi-disant «passeports vaccinaux» avant de pouvoir embarquer sur un vol. (Connexes: le Dr Scott Atlas dit que l’Amérique pourrait ne pas survivre à la corruption, à l’incompétence et à la FRAUDE déclenchées par la pandémie COVID-19.)

C’est parce que, comme l’a rapporté le Post, de plus en plus de gens commencent à se plaindre du fait que le «système d’honneur» – c’est-à-dire se fier aux passagers pour être honnête quant à savoir s’ils ont été testés positifs ou s’ils présentent des symptômes de la COVID-19 – pas fiable.

Mais il est également vrai qu’une grande pluralité de personnes qui ont contracté la maladie ne savent pas qu’elles en sont atteintes car elles ne sont pas symptomatiques.

«Les individus peuvent être pré-symptomatiques ou totalement asymptomatiques», a déclaré Joshua Barocas, épidémiologiste à la Boston University School of Medicine, au Post. « Dans les deux cas, ces personnes sont encore contagieuses et les outils de dépistage des symptômes sont totalement inefficaces. »

Il a également déclaré que dans d’autres cas, les voyageurs refusent tout simplement d’être honnêtes parce qu’ils ont des endroits à visiter et des gens à voir.

«Dans certains cas, cela est lié aux affaires, et dans d’autres, c’est simplement parce qu’ils ont pris un risque calculé et que le besoin de voir des amis et de la famille l’emporte sur le risque de Covid», a ajouté Barocas. « Dans tous ces cas, il est clair que [leur] auto-déclaration peut ne pas être efficace. »

Mais alors quoi? Le CDC, selon le Post, n’a pas encore confirmé que toute personne séropositive au virus et ayant volé sur une pièce de théâtre l’a transmise à quelqu’un d’autre.

Alors – quelle est la solution? Eh bien, des vaccins obligatoires, bien sûr, puis une preuve de vaccination.

«Maintenant que les vaccins contre les coronavirus commencent à être déployés aux États-Unis et à l’étranger, de nombreuses personnes rêvent peut-être du jour où elles pourront voyager, faire du shopping et retourner au cinéma. Mais pour faire ces activités, vous aurez peut-être besoin de quelque chose en plus du vaccin: une demande de passeport vaccinal», a rapporté CNN cette semaine.

Bienvenue dans l’Amérique de George Orwell.

Voir plus de rapports comme celui-ci sur Liberty.news.

Les sources comprennent:

CNN.com

SeattleTimes.com

Pandemic.news

JD Heyes

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News