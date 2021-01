Les patriotes TEMPÊTENT le bâtiment du Capitole… Les membres de la Chambre paniqués, avertis de «se mettre à couvert» sous leur bureau… Les patriotes américains FED UP avec la HAUTE TRAHISON… ARMES TIRÉES

Le Capitole américain a été pris d’assaut et violé par des patriotes, provoquant l’évacuation du traître Mike Pence ainsi que de plusieurs membres du Congrès sur le parquet de la Chambre, où une trahison et une fraude criminelles sont commises aujourd’hui par le Congrès américain.

Alors que les patriotes ont pris d’assaut le bâtiment, un ordre de verrouillage d’urgence a été émis et les membres du Congrès ont été invités à «se mettre à l’abri» sous leur bureau et à «se préparer» à ce que le bâtiment soit pris d’assaut. Certains membres du personnel disent qu’ils «s’abritent sur place» dans les bureaux du Congrès.

Le peuple américain en a assez de la trahison, de la criminalité, du trucage des votes et de la fraude criminelle de la «classe dirigeante» malhonnête comme Pelosi, Biden, Schumer et d’autres. Le truquage des votes du Dominion ayant maintenant réussi à voler le second tour des élections en Géorgie pour le Sénat américain, les démocrates ont volé la Maison Blanche, la Chambre et le Sénat, tous avec les mêmes systèmes de truquage des votes du Dominion qui sont pleinement connus et documentés pour être engagés dans fraude électorale illégale.

Les traîtres font maintenant face à leur jour de jugement à Washington alors que le peuple américain prouve qu’il en a assez de la fraude et de la criminalité de «l’élite» au pouvoir.

On rapporte que des armes sont tirées et des coups de feu ont été tirés dans le bâtiment du Capitole, bien que nous ne sachions pas encore qui a tiré les coups.

Il est temps pour Trump d’invoquer la loi sur l’insurrection, de déployer les troupes et d’arrêter tous les traîtres.

Sinon, l’Amérique plongera dans une guerre civile ouverte.

Mike Adams

Les Patriotes à l’assaut du Capitole – Bâtiment en verrouillage

Le second tour du Sénat de Géorgie était une RÉVOLTE populiste contre le GOP DE L’ÉTABLISSEMENT !!!

★★★ LE NOUVEL ÂGE CONSERVATEUR SE Lève ★★★

Le second tour du Sénat de Géorgie n’était rien de moins qu’une RÉVOLTE populiste contre l’établissement du GOP! Dans cette vidéo, nous allons regarder ce qui était derrière la perte des deux sénateurs républicains, comment les forces pro-Trump qui dominent le GOP l’ont eu avec l’establishment républicain, et pourquoi les deux hier en Géorgie et aujourd’hui à DC n’est rien de moins que le début du plus grand soulèvement populiste que le monde ait jamais connu! Vous n’allez PAS vouloir rater ça.

L’assaut du Capitole. Juste après le discours de Trump, c’est parti! S’agit-il d’une attaque Antifa déguisée?

Les partisans de Trump se heurtent à la police alors qu’une vague MASSIVE de conservateurs arrive à Washington pour protester contre le vote de la CE.

COMMENTAIRES DES INTERNAUTES

Ce n’est pas un combat conservateur contre libéral Tim. En général, nous pouvons nous tolérer les uns les autres dans le cadre d’un système de lois équitable. Cela fait partie d’un conflit mondial entre mondialistes / corporatistes et nationalistes / populistes. Cela fera une différence – c’est un tournant, tout comme la prise de la Bastille a marqué le début de la Révolution française.

Peu importe si Tim est « en deuil » ou non, vous ne serez jamais les Américains libéraux, vous serez toujours des Américains nazis, vous connaîtrez votre place, à droite ou à gauche, vous souffrirez, marquez mes mots américains, vous mourrez.

Bla bla bla. Juste plus de discussions. Nos dirigeants nous ont laissé tomber. La maison du peuple est à nouveau entre les mains du peuple.

C’est le fruit amer du refus du SCOTUS d’entendre les procès du peuple américain. Sans recours à la soi-disant loi, quel autre choix y a-t-il, sinon une protestation principalement pacifique? À quoi pouvez-vous vous attendre lorsque vous privez les gens de leurs droits et que vous les remplacez par des imprimantes à jet laser? Des fleurs et un hiver d’amour? La sécession est le seul moyen de protestation honorable laissé à ceux qui pensent que les rues sont trop sales pour les âmes sensibles. Pensez-vous que notre soi-disant leadership est à l’honneur? Ne demandez pas, « ils doivent être poursuivis » Mike Pence à moins que vous ne vouliez un non. Il nous a laissé tomber. Tom – Citoyen du Royaume de Dieu. Louez son saint nom.

Ce jour de congé de la vie du 2 mars et des chiennes étaient des comparaisons injustes: DC a fermé des hôtels, des restaurants, des lieux et des Portapotties avec la Garde nationale et les flics bloquant les gens et comme vous le signalez maintenant, les citoyens pulvérisant du poivre. S’il n’y a pas de loi martiale militaire prise en charge et réélection dans les États swing sous observation militaire, c’est alors la guerre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les tueurs en série infâmes et Bill « VAX » Gates

Qu’est-ce que Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy et Bill Gates ont tous en commun? Une compilation de tueurs en série avec Bill Gates, philanthrope passionné de vaccins et eugéniste. « Les morts ne vous dérangeront pas, ce sont les vivants dont vous devez vous soucier. »

– John Wayne Gacy

# dis-non-au-PRICK

Source: BIT CHUTE