Bonjour Bill Gates – Un obstétricien de Miami «en très bonne santé», âgé de 56 ans, décède après avoir été injecté avec le vaccin expérimental COVID Pfizer

Gregory Michael MD, un obstétricien qui avait son bureau au Mount Sinai Medical Center à Miami Beach. Image de la page Facebook de sa femme

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le vaccin expérimental Pfizer COVID a coûté la vie à un professionnel de la santé, et on ne peut que se demander quel est le véritable nombre de victimes parmi les professionnels de la santé depuis que le CDC a cessé de signaler les effets indésirables graves le 22 décembre 2020.

Gregory Michael MD, un obstétricien «très en bonne santé de 56 ans» qui avait son bureau au Mount Sinai Medical Center à Miami Beach, est décédé après avoir été injecté avec le vaccin expérimental Pfizer COVID, selon un message de sa femme sur Facebook.

L’amour de ma vie, mon mari Gregory Michael MD, un obstétricien qui avait son bureau au Mount Sinai Medical Center à Miami Beach, est décédé avant-hier en raison d’une forte réaction au vaccin COVID. C’était un homme de 56 ans en très bonne santé, aimé de tous dans la communauté, qui a accouché de centaines de bébés en santé et a travaillé sans relâche pendant la pandémie. Il a été vacciné avec le vaccin Pfizer à MSMC le 18 décembre, 3 jours plus tard, il a vu une forte série de pétéchies sur ses pieds et ses mains qui l’ont amené à chercher de l’attention aux urgences de MSMC. Le CBC qui a été fait à son arrivée a montré que sa numération plaquettaire était de 0 (une numération plaquettaire normale varie de 150 000 à 450 000 plaquettes par microlitre de sang.) Il a été admis à l’USI avec un diagnostic de PTI aigu causé par une réaction au vaccin COVID. Une équipe de médecins experts a essayé pendant 2 semaines d’augmenter sa numération plaquettaire en vain. Des experts de tout le pays ont été impliqués dans ses soins. Peu importe ce qu’ils ont fait, le nombre de plaquettes a refusé d’augmenter. Il était conscient et énergique pendant tout le processus, mais 2 jours avant une chirurgie de dernier recours, il a eu un accident vasculaire cérébral hémorragique causé par le manque de plaquettes qui lui a coûté la vie en quelques minutes. Il était un défenseur des vaccins, c’est pourquoi il l’a obtenu lui-même. Je crois que les gens devraient être conscients que des effets secondaires peuvent survenir, que ce n’est pas bon pour tout le monde et que dans ce cas, cela a détruit une belle vie, une famille parfaite et a affecté tant de gens dans la communauté. Ne laissez pas sa mort être vaine s’il vous plaît sauver plus de vies en faisant de cette information une nouvelle.

Heureusement, j’ai reçu un conseil sur cette histoire d’un ami médecin et j’ai pu l’extraire de Facebook avant de pouvoir l’interdire.

Il sera intéressant de voir si au moins les médias locaux à Miami couvriront cette histoire, puisque sa femme Heidi déclare que sa mort «a affecté tant de personnes dans la communauté».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Heatth Impact News

Une travailleuse de la santé canadienne de 27 ans s’évanouit et subit de multiples crises après le vaccin COVID expérimental de Pfizer

Deborah Tilli, 27 ans, dit qu’elle a accepté la possibilité de mourir en souffrant d’une grave réaction allergique après avoir reçu le vaccin COVID-19. Elle dit qu’elle craignait que ses deux filles, âgées de sept et quatre ans, soient laissées sans mère. Soumis par Deborah Tilli. Source.

Une autre jeune travailleuse de la santé en âge de procréer subit de graves blessures causées par le vaccin expérimental COVID

Par Bobby Hristova

CBC News

Extraits:

Un préposé aux services de soutien personnel a le sentiment que le système de soins de santé l’a «abandonnée» après que quelqu’un a négligé ses allergies, dit-elle, et l’a laissée se faire vacciner contre le COVID-19.

Le vaccin a déclenché une réaction grave qui, selon elle, l’a amenée à s’évanouir, à souffrir de crises multiples, à nécessiter une RCR et à en ressentir encore les effets près d’une semaine plus tard.

Tilli dit que son cas est un récit édifiant pour les personnes allergiques.

Quand elle a découvert pour la première fois qu’elle recevait un vaccin, Tilli dit qu’elle était excitée.

«Je n’avais pas peur, j’étais excité. Je me suis dit: «Je vais être l’un des premiers agents de santé de la ville à recevoir le vaccin», a-t-elle déclaré.

Jeudi vers 11 h 15, elle se préparait à se faire vacciner. Elle a dit qu’elle avait rempli des formulaires de consentement et avait attendu d’être examinée.

C’est alors que Tilli a remarqué que quelque chose n’allait pas. Elle a dit que l’infirmière qui examinait son dossier n’avait pas confiance en ce qu’ils faisaient.

«J’ai une allergie sévère aux bourdons, et l’infirmière est allée là-dessus avec moi et m’a même interrogé à ce sujet, mais… il semblait qu’elle ne savait vraiment pas ce qu’elle faisait», a déclaré Tilli.

Tilli reconnaît qu’elle aurait pu faire plus de devoirs sur le processus de vaccination à l’avance, et que cela pourrait bien avoir été une simple erreur de la part d’une personne qui était également nerveuse de faire le travail.

Mais rien de tout cela ne change ce qui s’est passé après qu’elle a été vaccinée.

«Et si je laissais mes deux filles sans mère?»

Elle s’attendait à n’attendre que 15 minutes avant de rentrer chez elle, dit-elle. Au lieu de cela, Tilli commença à se sentir étourdi. Puis, une égratignure dans sa gorge.

Elle a rejeté cela comme de la nervosité, dit-elle, mais les symptômes ne sont pas partis. Tilli dit qu’elle a contacté un ambulancier pour savoir ce qu’elle ressentait.

Tilli dit que l’ambulancier a vérifié ses signes vitaux et a remarqué que sa fréquence cardiaque était élevée. Elle a reçu une injection de Benadryl et cela a semblé fonctionner pendant quelques minutes. Mais les symptômes sont revenus et ont empiré, dit-elle.

«Le superviseur des ambulanciers paramédicaux était là et il a juste dit: «OK, donnons-lui l’EpiPen»», a déclaré Tilli. «En moins d’une minute, je viens de dire: «Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps», et je me souviens juste de m’évanouir et de me pencher vers la droite.»

Dave Thompson, directeur du service paramédical local, a confirmé à CBC News que Tilli avait été transporté à l’hôpital dans un état stable.

Tilli raconte qu’à son réveil, on lui a dit qu’elle avait des convulsions et qu’elle avait besoin de RCR pendant une brève période. Elle ne se souvient pas de grand-chose pendant la réaction, mais dit qu’un moment est ressorti – accepter le fait qu’elle pourrait mourir.

«Il y a eu un moment où, je ne veux pas dire que j’ai abandonné, mais j’étais juste comme ‘C’est ce que c’est.’ … [Quelques jours plus tard] quand j’étais au lit l’autre soir, je pensais, ‘ Et si je laissais mes deux filles sans mère? », a déclaré Tilli.

Lisez l’article complet sur CBC News.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Heatth Impact News

Un médecin mexicain de 32 ans subit des convulsions et est paralysé après avoir reçu le vaccin expérimental Pfizer

Dr Karla Cecilia Pérez Osorio (à droite).

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

La presse mexicaine rapporte qu’une femme médecin de 32 ans à Coahuila a subi des crises d’épilepsie et est devenue paralysée après avoir reçu le vaccin ARNm COVID expérimental de Pfizer le 30 décembre 2020.

Le Dr Karla Cecilia Pérez Osorio travaillait comme interniste à l’hôpital général de la zone n ° 7, dans la municipalité de Monclova. Elle a ensuite été transférée à l’unité médicale de haute spécialité n° 25 de l’IMSS, à Monterrey, Nuevo Leon.

Elle aurait été évaluée par un neurologue et diagnostiquée avec une myélite transverse, un effet secondaire connu des vaccins, et en particulier des vaccins expérimentaux à ARNm COVID car cette blessure a été observée dans certains des essais vaccinaux des divers essais expérimentaux COVID19 menés dans le monde entier. .

Selon la clinique Mayo, la myélite transverse:

«Peut causer des douleurs, une faiblesse musculaire, une paralysie, des problèmes sensoriels ou un dysfonctionnement de la vessie et de l’intestin… D’autres conditions, comme un accident vasculaire cérébral de la moelle épinière, sont souvent confondues avec la myélite transverse.»

Les autorités médicales mexicaines minimisent la réaction indésirable comme étant «légère», mais des proches ont rapporté hier (4 janvier 2021) que bien qu’elle soit consciente, elle avait des difficultés à parler et à bouger ses jambes et ses bras.

Son mari, Ángel Palestino Gallardo, et sa cousine, Carolina Rivas Gallardo, ont confirmé qu’elle avait des picotements dans les lèvres et les extrémités juste après avoir reçu le vaccin expérimental, alors ils lui ont donné des médicaments et elle est retournée au travail. Mais 20 minutes plus tard, elle a connu une paralysie des bras et des jambes et a subi plusieurs crises jusqu’à ce qu’elle soit inconsciente.

Cet incident fait suite à un rapport provenant du Portugal selon lequel une assistante pédiatrique de 41 ans «en parfaite santé» et mère de 2 enfants est décédée subitement après avoir reçu le vaccin expérimental Pfizer COVID. Voir:

Une assistante pédiatrique de 41 ans «en parfaite santé» meurt subitement après avoir été injectée avec le vaccin expérimental Pfizer COVID

Aux États-Unis, il semble y avoir une dissimulation publique en place pour essayer de dissimuler ces blessures et ces décès, car les CDC ont reçu de nombreuses réactions négatives à leur premier rapport à la suite de l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA (EUA) pour l’expérimentation du vaccin Pfizer.

Le rapport du CDC a montré qu’au cours de la seule première semaine aux États-Unis, 3150 blessures se sont produites, suffisamment graves pour empêcher les travailleurs de la santé de faire leur travail et d’exercer leurs activités normales, nécessitant un traitement médical. Voir:

AVERTISSEMENT: 3 150 blessures au cours de la première semaine de vaccins COVID expérimentaux illégaux parmi les travailleurs de la santé américains! Femmes enceintes incluses

Ce rapport a été fourni lors de la réunion du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) du 22 décembre 2020, et aucun autre rapport ou réunion n’a été publié depuis.

Il faut se demander pourquoi?

Cela n’aide pas lorsqu’une infirmière du Tennessee, Tiffany Dover, s’évanouit devant une caméra en direct juste après avoir reçu le vaccin COVID expérimental de Pfizer, puis disparaît, conduisant l’hôpital à simuler une vidéo d’elle apparaissant supposément vivante, lorsque des détecteurs Internet ont découvert des enregistrements de sa mort. Voir:

L’infirmière du Tennessee qui s’est évanouie devant une caméra en direct après le vaccin COVID est-elle toujours en vie?

Les décès et blessures du personnel médical qui ont été signalés à ce jour se produisent principalement chez les jeunes femmes en âge de procréer.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Heatth Impact News

Communiqué de presse: Les votes ont changé tout au long de la course présidentielle américaine – Institute for Good Governance

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Expert IT senior chez Global Defence Contractor témoigne devant la Cour fédérale italienne; Lui et d’autres ont changé de voix à travers l’Amérique dans la course présidentielle américaine

Rome, Italie (5 janvier 2021) – Un employé du 8e plus grand contractant mondial de la défense, Leonardo SpA, a fait une déposition choquante détaillant son rôle dans l’acte criminel le plus élaboré affectant une élection américaine. Corroborant le rapport de DNI Ratcliff sur l’intrusion internationale, Arturo D’elio a décrit le programme qui a réussi à utiliser les systèmes informatiques et les satellites militaires Leonardo situés à Pescara, en Italie. Les rapports récents d’un piratage à Leonardo semblent maintenant avoir été une couverture orchestrée pour atténuer le retour de flamme sur la société qui appartient en partie au gouvernement italien.

Nations In Action, une organisation gouvernementale de transparence, s’est associée à l’Institute of Good Governance pour enquêter et rechercher de manière approfondie les irrégularités électorales qui ont fourni la preuve tant attendue qu’un complot sans faille visant à détruire l’Amérique a été exécuté avec des ressources extraordinaires et une implication mondiale. Les Américains et les élus ont désormais la preuve que l’élection a bel et bien été volée.

Cela permet à chaque État de rappeler immédiatement sa liste d’électeurs ou de faire face à des poursuites et de demander à toutes les agences gouvernementales fédérales de verrouiller toutes les communications internes, l’équipement et la documentation de l’ambassade de Rome. «Ne vous y trompez pas, c’est un coup d’état que nous arrêterons au nom de la justice et d’élections libres et régulières», a déclaré Maria Strollo Zack, présidente de Nations in Action.

L’Institut pour la bonne gouvernance a publié la déclaration suivante:

Notre mission est de fournir toute la vérité, d’exposer les auteurs de ce crime horrible et de veiller à ce que toute personne impliquée, quel que soit son poste, soit poursuivie dans toute la mesure de la loi. Nations in Action et l’Institut pour une bonne gouvernance adressent les demandes suivantes aux élus:

• Déposez les fonctionnaires du Département d’État en commençant par le personnel de Rome, y compris Stefan Serafini

• Dépouiller immédiatement Leonardo SpA de tous les contrats et saisir les actifs

• Tous les membres du Congrès doivent dénoncer cette ingérence étrangère et nationale ou faire face à des rappels et à des soupçons d’implication

• Mettre en œuvre les sanctions les plus sévères pour les participants qui avaient des connaissances ou qui ont participé et qui refusent d’aider à l’enquête

Maria Strollo Zack, fondatrice de Nations In Action, a ajouté: «Les États doivent poursuivre toutes les activités de vote illégales et fournir des recours législatifs immédiats. Il ne peut y avoir de tolérance zéro pour l’ingérence criminelle dans les élections américaines. Cette conspiration internationale doit faire l’objet d’une action rapide de la part du Président et être pleinement soutenue par les élus pour la protection de l’intégrité du vote et la prospérité de notre grande nation. »

Pour réserver une entrevue médiatique avec Maria Strollo Zack, veuillez contacter:

Marjorie Meyers, Nations en action

646-246-8606 ou Marjorie.Meyers@NationsInAction.org

Marjorie Meyers

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

KEN’S CORNER: L’État Profond EST La Synagogue De Satan

KEN’S CORNER: L’État Profond EST La Synagogue De Satan

Commentaire du rédacteur collaborateur du TLB: Ken LaRive

L’Amérique est en guerre depuis très longtemps (littéralement des siècles) avec ce qui est maintenant défini, dans cette génération, comme «l’État profond». Nos pères fondateurs nous ont avertis de rester vigilants depuis la conception même de notre République constitutionnelle démocratique, mais au fil du temps, incrément par incrément, nous sommes devenus l’oligarchie que nous avons aujourd’hui.

Nos fondateurs connaissaient bien les dangers que ces banquiers centraux posaient à notre Liberté, car ils connaissaient bien, par expérience de première main, le contrôle dominant des cabales bancaires internationales, la tyrannie et l’esclavage abject de l’esprit de l’Église-État… ils ont fui de tous les coins du monde sous une contrainte bien connue… pour la promesse de la Liberté ici en Amérique.

Chaque génération a riposté, par degré et par décret, en essayant de voir et de contrôler la griffe qui a toujours essayé de les dominer et de les contrôler, et bien que nous voulions croire que notre République et sa Constitution sont intactes, rien n’est plus éloigné de la vérité. La plupart des Américains sont des esclaves, spirituels aussi bien que tangibles, et ont depuis longtemps oublié la différence entre la liberté et la liberté, une démocratie et une loi constitutionnelle, avec une dépendance constante à une oligarchie Big Brother qui accorde magnanime les miettes de leur table. La plupart sont dans le déni, mais néanmoins, c’est vrai …

Nous mourons dans des guerres qu’ils orchestrent pour le profit, sans savoir pourquoi, et notre héritage, notre trésor national et l’avenir de nos enfants en tant qu’esclaves pour dettes, assure leur maintien en tant que maîtres autoproclamés. Mais sachez ceci, un élément puissant et englobant peut nous donner du réconfort… notre liberté civile n’est pas accordée par les hommes. Nos droits constitutionnels nous ont été donnés par notre Dieu, et c’est toute la force dont nos âmes auront besoin pour vaincre. La liberté a été définie lorsque Dieu a créé notre âme, avec une conscience et une volonté libres de choisir sa propre destinée. C’était un cadeau formidable et puissant, qui peut nous soutenir maintenant dans notre dernière heure.

Aujourd’hui, il y a une résurgence du mouvement de la liberté, et les hommes sont à nouveau exigeants et recherchent la VÉRITÉ. Les rouages ​​de ce conglomérat Rothschild de banquiers internationaux et de conspirations de cabales d’entreprises internationales sont en train d’être dévoilés, et comme la boîte de Pandore, le couvercle est grand ouvert.

Il y a un nombre croissant de patriotes qui voient que les dangers auxquels nous sommes confrontés ici en Amérique sont terribles … Ils en sont venus à se rendre compte que ce que nos fondateurs ont souffert et sont morts pour nous donner est craché, décrié et déchiqueté, et ils (nous), veulent la récupérer… Mais, comme nos fondateurs l’ont prévenu, ils savent que l’histoire n’a jamais rendu la Liberté sans combat, et que ces pouvoirs sont si grands, avec tant de tentacules, leurs menaces de nous détruire sont en effet bien réelles. En fait, ils nous ont dit catégoriquement qu’une fois la liberté perdue, seul l’effusion de sang la récupérera. C’est une révélation de noter ici que même Jésus-Christ nous a avertis, en tant que chrétiens. Il l’a appelé, La Synagogue de Satan, où les faux Juifs rivaliseraient pour prendre même nos âmes. Regardez autour de vous et voyez que le monde qu’ils ont créé pour nous, ce sont exactement ses mots… ils nous possèdent, nous, verrouillent, stockent et baril, et nous ne sommes même pas autorisés à dire leur nom à voix haute. Dites-le, et vous ressentirez ce pincement de peur et de dégoût dans votre ventre, et vous vous demanderez: qui l’a mis là? Votre Maître l’a mis là, et il est tabou de penser même à les nommer… Cette peur est la mort de la Liberté et la manifestation de votre esclavage.

Je ne doute pas que ce que vous verrez ci-dessous vous fera vraiment peur. C’est sombre, mauvais, violent et sans honneur ni justice. C’est une tyrannie appelée communisme progressiste / marxiste / sioniste, et bien que nous pensions que chaque guerre était menée pour démolir ces idéologies, tout le contraire est vrai. Ils ont été combattus pour étendre leur influence, leur pouvoir de contrôler et de manipuler le monde entier pour leur possession de tapis.

Ce sont de redoutables ennemis, et aucun président n’a déclaré ce qu’ils étaient meilleurs que notre dernier président libéral, JFK, qui a dit: «Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays.» Sa mort a ouvert un vide que les progressistes marxistes espéraient combler, et ce sentiment ne s’est plus jamais exprimé de la gauche. Et à mesure que leur influence gouvernementale augmentait, notre liberté civile mourut, ainsi que la liberté de la presse, et leur propagande médiatique remplit nos esprits d’ordures. Nous appartenons à eux, nous sommes leur bétail, et comme ils contrôlent des méga-sociétés qui prospèrent grâce à la guerre, nous mourons dans une guerre après l’autre… payé avec de l’argent qu’ils impriment à partir de rien… comme une dette. Ils se délectent de savoir qu’ils contrôlent notre passé en réécrivant notre histoire, influencent nos vies avec une distraction ouverte et constante dans l’ici et maintenant, et tiennent les règnes de notre destin par une dette envers eux qui ne peut jamais être payée … de 6 trillions en 2007 à plus de 27 billions aujourd’hui. C’est notre avenir, esclaves de la dette, et si vous n’en voyez pas la pertinence, vous ne méritez pas le précieux cadeau de l’Amérique.

Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, il n’y a qu’une chose que je peux suggérer, c’est de savoir qui vous êtes maintenant, et à partir de là, de vous demander ce que vous étiez censé être. Apprenez, en exigeant la VÉRITÉ, et essayez tout ce que vous pouvez pour la trouver. Cette vie, cette Amérique, vous est prêtée par vos petits-enfants, et vous devriez prendre cela très au sérieux. Vous êtes chargé de leur livrer ce rêve original, et chaque génération doit être vigilante. Nous avons un président, le président Trump, qui veut rendre notre pays au peuple, mais avant que cela puisse arriver, nous devons avoir la capacité de le gérer. Ce monsieur, vient de plusieurs choses profondes, la vérité et la volonté… et les deux sont très rares.

Nous avons le sang de nos ancêtres dans nos veines, c’est vrai, mais ce n’est pas la clé de notre liberté de la tyrannie. Ils avaient une norme qui manquait à la plupart d’entre nous aujourd’hui, et je propose que la différence entre eux et nous est notre dépendance, notre manque de responsabilité envers nous-mêmes, et cela s’appelle une mentalité d’esclave. Quoi de plus horrible que pour un esclavage volontaire, polissant les chaînes dans le déni avec l’espoir d’un déjeuner gratuit.

Peut-être, si je pouvais convaincre, juste quelques-uns, d’ouvrir la porte d’un jardin qui a grandi dans l’esprit et le cœur de nos pères fondateurs, peut-être pourriez-vous réaliser qu’il y a quelque chose de plus grand que nous, quelque chose de digne de mourir … peut-être vous peut trouver le réconfort de la vivre… une lumière à laquelle vous aspirez si longtemps vous remplirait… et vous verriez une VRAIE raison d’être, et vous serez inspiré.

Parce que sans quelque chose de plus grand que vous pour mourir, vous avez très peu de raisons de vivre. Peut-être que cet élément profond est ce qui manque? Cela s’appelle, une raison d’être. Un esclave n’a aucune raison d’être. Il fait ce qu’on lui dit sans poser de questions. Vous connaîtrez l’ampleur, l’étendue de votre liberté… par le nombre de questions que vous pourrez formuler à partir du plus grand de tous les amendements, le premier amendement… Demandez-vous: pouvez-vous dire à haute voix ce que vous pensez?

J’espère que vous me laisserez-vous guider vers les hommes qui m’ont changé, m’ont motivé… m’ont guidé… des hommes qui ont vécu et sont morts au service de nous, leurs enfants… Commençons par John F. Kennedy, et Dwight D. Eisenhower, mais il y en a beaucoup plus…. J’espère qu’elle stimulera en vous cet élément profond nécessaire pour regagner notre liberté et nous libérer des liens de la tyrannie que seule notre République constitutionnelle peut donner.

Le discours de la Kennedy Secret Society…

Le discours d’Eisenhower (complexe militaro-industriel)…

Cela fait environ douze ans que je les ai écoutés pour la première fois, et je me suis souvent demandé pourquoi cela ne m’avait jamais été enseigné au cours de mes dix-sept ans d’éducation formelle. Maintenant, à la retraite, j’étudie l’histoire et la politique avec étonnement, et un peu peur aussi, rétrospectivement. Je sais qu’un essai comme celui-ci ne stimule pas l’esprit moderne des mèmes et de l’immédiateté, et je vais donc couper court… C’est mon plus grand espoir qu’il stimulera une enquête plus approfondie, et je voudrais donc vous indiquer plusieurs directions. aura besoin dans la bataille qui viendra sûrement …

Regardez ce que font le CFR et le FMI… Faites attention à ce que fait l’ONU et à ce que dit la Commission trilatérale, et comparez-le à ce qu’ils font… Gardez un œil sur tous ceux qui sont intronisés dans des groupes tels que la Skull and Bones Society, et regardez pour des expressions telles que «durabilité»; Agenda 21/30 de l’ONU et «vortex polaire». Remettez en question et validez tout ce que les médias disent être vrai, et surveillez les devoirs de votre enfant en lisant tout ce qu’on lui apprend. Remettez en question les tentatives constantes de répandre l’hystérie sur le «réchauffement climatique» et le «changement climatique» et étudiez ce que les soi-disant scientifiques préconisaient il y a 20 ans avec «la prochaine ère glaciaire». Oui, nous sommes bombardés de tous côtés … la liste est longue, alambiquée et ne finit jamais … et elle est conçue de cette façon pour vous distraire de ce qui ne peut être décrit que comme les hommes derrière le rideau …

Edgar Hoover a été sali pour des choses que je ne peux pas réfuter, mais je vais le citer maintenant et laisser tous ceux qui liront ceci pour rechercher ces pensées à la recherche de la vérité. La citation:

«L’individu est handicapé en se retrouvant face à face avec une conspiration si monstrueuse qu’il ne peut pas croire qu’elle existe. L’esprit américain n’est tout simplement pas parvenu à une prise de conscience du mal qui a été introduit au milieu de nous. Il rejette même l’hypothèse selon laquelle les créatures humaines pourraient épouser une philosophie qui doit détruire tout ce qui est bon et descendance.» Très longue histoire ici, mais pour résumer, c’est simplement une poussée des élites de l’ombre qui revendiquent vraiment la propriété de cette planète pour forcer Dieu et la moralité à sortir de notre société afin de détruire nos liens communs et de nous faire sentir tous seuls et impuissants afin qu’ils mettent en place une dictature de style communiste, dans laquelle, tous nos droits à la propriété, à la vie , et la liberté n’existera plus. De l’avis de cet homme chrétien, si cela devait réussir, il en résulterait non pas des millions, mais des MILLIARDS d’hommes, de femmes et d’enfants innocents systématiquement assassinés. Croyez-le, c’est une histoire sans fard…

Veuillez mettre de côté toutes les pensées sur les frontières nationales et les croyances religieuses des sociétés, car certaines élites ultra riches tirent ces nombreuses ficelles dans ce monde pour époustoufler l’esprit. Tout est question de pouvoir et de contrôle… Oubliez vos croyances dans le paradigme avec lequel vous avez grandi et essayez d’affronter la dure et froide vérité. Les événements historiques ne se produisent pas simplement, ils sont faits pour se produire. Oubliez ce que vous avez appris à l’école et pour ceux d’entre vous qui croient que les livres publiés disent toujours la vérité, vous devez vraiment grandir et comprendre que les pouvoirs en place ne sont pas des entités angéliques qui ont à l’esprit les meilleurs intérêts des sociétés …

Ils ne se contentent pas de jouer au golf et au polo et de naviguer sur des yachts, ces gens sont vraiment ivres de leur propre puissance et ne s’arrêteront pas. Ils ne savent tout simplement pas comment s’arrêter, et le seul moyen pour eux d’arrêter sera de nous sucer tous à sec, jusqu’au dernier… Que Dieu vous bénisse, et j’espère de tout mon cœur que nous pourrons nous unifier et survivre. Bonne chance… et rappelez-vous, la liberté ne peut exister sans VÉRITÉ. Exigez cela… en dépit du fait que jamais l’histoire du monde n’a été un pays capable de s’auto-gouverner. Les hommes ont une mentalité de troupeau et ont besoin de conseils… peut-être que si nous pouvons maintenir notre République, nous pourrons à nouveau laisser tomber les chaînes qui nous lient…

Réflexion finale…

Aujourd’hui, le président Trump fait face au même ennemi …

••••

Coup de départ…

••••

Plus d’informations sur Ken LaRive.

https://www.thelibertybeacon.com/the-deep-state-is-the-synagogue-of-satan/

ÉTUDE: Le vaccin DTC Bill Gates a tué 10 fois plus de filles africaines que la maladie elle-même

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News

Italygate: le gouvernement italien est-il directement impliqué dans la fraude électorale américaine contre Trump?

Par Cesare Sacchetti

Apparemment, la Suisse n’est pas le seul pays à avoir joué un rôle majeur dans l’opération de piratage international contre les élections américaines.

Dans le dernier article publié sur ce blog, l’auteur et chercheur suisse-américain Neal Sutz a expliqué comment la Suisse a joué un rôle fondamental dans le coup d’État international contre Trump.

La Suisse a récemment acheté les droits exclusifs de Scytl, la société liée à Dominion Voting System qui, selon plusieurs analyses statistiques, avait fait passer des centaines de milliers de voix de Trump à Biden.

La Suisse connaissait parfaitement les défauts structurels de Scytl mais elle n’a pas averti l’administration Trump du dysfonctionnement technique de ce logiciel.

Cependant, il y a un autre pays qui aurait pu jouer un rôle encore plus crucial dans cette histoire et ce pays est l’Italie.

À cet égard, il existe une version intéressante et sensationnelle du complot de la fraude fournie par Bradley Johnson, ancien agent de la CIA et chef de l’une des stations de l’agence.

Brad Johnson explique le schéma de piratage

Selon Johnson, essentiellement l’Italie était directement impliquée dans la manipulation des votes lors des élections américaines.

L’analyste du renseignement confirme en partie l’histoire du raid des forces spéciales américaines pour récupérer les serveurs de Dominion hébergés dans la station de la CIA à Francfort.

D’autres sources ont confirmé l’authenticité de l’histoire et apparemment le raid a réussi à récupérer les serveurs, qui constituent une preuve irréfutable de la fraude.

Le général Thomas McInerney a affirmé qu’après le raid, une violente bagarre s’était produite entre les paramilitaires de la CIA appelés d’Afghanistan pour défendre la station et le groupe des forces spéciales américaines.

Cinq militaires perdraient la vie dans la dure bataille.

Johnson propose une autre version, encore plus choquante si possible. L’ancien agent de la CIA ne nie pas cette opération mais il affirme que les données piratées ont été transférées de Francfort à Rome, dans l’ambassade américaine située dans la rue centrale de via Veneto.

Selon Johnson, les serveurs de Francfort n’ont hébergé que des traces partielles du piratage, mais le véritable protagoniste principal de l’attaque aurait été Rome.

Le jour des élections, quelque chose de sans précédent dans l’histoire des élections américaines s’est produit.

Du coup, le dépouillement des votes dans les États clés a été simultanément interrompu au milieu de la nuit, alors qu’en Italie, c’était déjà le matin.

L’opération de piratage était en cours, mais les auteurs se sont rendu compte qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas.

«Trump prenait un nombre record de votes», dit Johnson, et le passage des votes de Trump à Biden n’était pas suffisant pour livrer définitivement la «victoire» au candidat démocrate.

L’ambassade américaine à Rome serait impliquée dans l’attaque de piratage

À ce stade, Rome est montée sur scène en recevant les données de Francfort, mais une nouvelle élaboration d’algorithmes était nécessaire pour finalement changer le résultat en faveur de Biden.

Par conséquent, l’opération de recalibrage de l’attaque de piratage aurait eu lieu via Veneto, et si ce fait était confirmé, l’ambassade américaine à Rome serait directement impliquée dans une tentative de renversement de son président.

Dans ce scénario, les puissances subversives infiltrées dans le gouvernement américain, l’État profond, avaient planifié un coup d’État contre leur commandant en chef.

En ce moment, l’ambassadeur américain en Italie est Lewis Eisenberg, ancien membre de Goldman Sachs et contributeur à la première campagne Trump mais en même temps proche des lobbies sionistes néo-conservateurs qui sont les ennemis acharnés du président pour son plan en cours de retrait du L’armée américaine au Moyen-Orient.

Johnson affirme que pendant la nuit des élections à l’ambassade des États-Unis à Rome, il y avait un homme du département d’État américain.

L’ancien agent de la CIA montre dans la vidéo la photo de cet homme, apparemment prise par les autorités italiennes qui menaient une opération de surveillance centrée sur ce fonctionnaire.

Ce fonctionnaire aurait été directement impliqué dans la coordination de l’attaque de piratage.

Le rôle de Leonardo et du gouvernement italien dans la fraude

À ce stade, Johnson offre une révélation encore plus choquante.

Il y a un autre acteur qui a joué un rôle crucial dans cette opération et c’est Leonardo, une société gouvernementale italienne leader dans le secteur de l’aérospatiale et de la défense.

Une fois que les hackers ont créé les nouveaux algorithmes pour transférer plus de votes de Trump à Biden, ils ont renvoyé «ces nouveaux numéros à un satellite militaire italien exploité par Leonardo», affirme M. Johnson.

Après avoir fait cela, les nouvelles données manipulées ont été renvoyées aux machines à voter du Dominion aux États-Unis.

Par conséquent, si cette version est correcte, le gouvernement italien serait directement impliqué dans cette attaque.

Le principal actionnaire de Leonardo est le gouvernement italien, car le ministère italien de l’Economie détient 30% de cette société.

Le PDG de Leonardo, Alessandro Profumo, a été nommé en 2017 par l’ancien Premier ministre italien Gentiloni, apparemment impliqué dans le Spygate, comme cela sera mentionné plus tard, et confirmé en 2020 par le gouvernement sortant de Conte.

M. Profumo a également été récemment reconnu coupable de fraude par un tribunal italien et a été condamné à six ans de prison.

Par conséquent, le gouvernement de Conte aurait joué un rôle décisif dans l’opération de piratage parce qu’il aurait fourni la technologie de Leonardo pour perpétrer une attaque directe contre la souveraineté américaine.

À cet égard, il est important de mentionner que le gouvernement Conte a été parmi les premiers dirigeants internationaux à avoir adressé leurs félicitations à Joe Biden, alors qu’il n’y avait pas, et il n’y a toujours pas, de confirmation officielle de sa prétendue victoire.

L’Italie en violation directe de l’OE 2018

Si les déclarations de M. Johnson sont vraies, l’Italie violerait directement le décret de 2018 contre l’ingérence électorale étrangère signé par le président Trump.

Le président n’était pas au dépourvu devant l’éventualité que des pays étrangers et des forces internes aux États-Unis auraient tenté de se mêler de l’élection.

Le décret stipule clairement qu’après 45 jours depuis le jour du scrutin, un rapport détaillé sur cette ingérence doit être remis au président.

En reportant la remise du rapport à Trump, la communauté du renseignement américain a mis en place un sabotage.

Cependant, il semble que le directeur du DNI, Ratcliffe, aurait pu remettre à Trump certaines parties du rapport et que Trump offrirait le poste de conseiller spécial à Sidney Powell.

L’avocat spécial aurait les pouvoirs pertinents avec lesquels il pourrait saisir les machines à voter, en particulier celles de Dominion, mettre en accusation les auteurs de la fraude et saisir les propriétés des entreprises directement impliquées dans l’attaque de piratage.

L’OE a été clairement conçu pour sanctionner les acteurs étrangers et nationaux qui ont participé à l’ingérence, et l’Italie, si la version de Johnson est exacte, serait en violation directe de cet ordre en ayant perpétré une attaque directe contre la souveraineté nationale américaine.

Si ces allégations choquantes devaient être confirmées, une crise diplomatique sans précédent pourrait s’ouvrir entre l’Italie et les États-Unis.

Le gouvernement américain pourrait fortement sanctionner l’Italie pour cette ingérence.

L’État profond italien a prévu un coup d’État permanent contre Trump

Il s’avère que l’État profond italien pourrait être l’élément clé pour résoudre le crime de fraude électorale contre Trump, mais il serait également fondamental de figurer Spygate, le premier sabotage international contre le président.

Spygate est l’opération d’espionnage illégale conçue contre Trump en 2016 et l’Italie y a joué un rôle majeur, car les services secrets italiens, sous les administrations Renzi et Gentiloni, auraient aidé leur homologue américain dans une tentative de dépeindre à tort Trump comme un «Russe agent ».

Il y a donc un fil rouge qui lie le premier sabotage contre Trump et le second, et ce fil rouge, c’est l’Italie et sa structure subversive infiltrée au cœur des institutions italiennes.

En Italie, il y a une dissimulation sur le Spygate parce qu’apparemment, même la soi-disant «opposition» n’a pas un intérêt particulier à faire la lumière sur cette affaire.

Raffaele Volpi, sénateur de la Ligue et président de Copasir, l’institution italienne qui supervise les services secrets italiens, a déclaré que Spygate est une histoire gonflée par les médias, contrairement à l’administration Trump qui l’a définie comme une tentative de coup d’État.

Apparemment, le premier parti d’opposition en Italie, la Ligue, n’a pas intérêt à parler de Spygate, probablement parce que Salvini, le leader de la Ligue, semble assez proche de Renzi, l’une des figures majeures présumées de ce scandale.

Il est intéressant de noter comment Renzi et Salvini ont créé une sorte d’alliance pour ouvrir la voie à Mario Draghi en tant que prochain Premier ministre italien, et Draghi serait l’homme envoyé par le mondialisme pour déclencher la Grande réinitialisation et donner le coup de grâce à l’Italie. .

L’État profond italien est un marais où les plus hauts rangs de l’État sont profondément liés à la majorité et à l’opposition.

Ce pouvoir subversif au sein des institutions italiennes a été utilisé pour perpétrer un coup d’État permanent contre Trump.

Les médias italiens n’ont aucun intérêt à dénoncer ces pouvoirs car ils y sont liés.

Par conséquent, un nouveau chapitre inquiétant s’ouvre dans l’histoire du coup d’État international contre Trump.

Ce chapitre semble révélateur que tous les chemins de la fraude électorale américaine mènent effectivement à Rome.

https://lacrunadellago.net/

Comment l’élection de 2020 a été truquée depuis l’Italie. «Trump peut désormais utiliser l’acte d’insurrection pour rester au pouvoir. Arrêtez l’état profond maintenant!

Appel téléphonique qui fait sauter le couvercle sur l’ingérence électorale des États-Unis en Italie! RUPTURE MAINTENANT!

Barack Obama & The Ministry of Italy Altered Voting systems via Private Military Contractors and satellites in space.

Full Clip here- https://t.co/qNk3SQkJSc



pic.twitter.com/yTmthKz4kK — 𝙲𝙾𝙼𝙱𝙰𝚃𝙻𝚅𝙻 ⚖️ (@CombatLVL) January 6, 2021

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News