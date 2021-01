Mise à jour de la situation, 7 janvier 2021 – Attaque sous faux drapeau ÉTABLIE pour terminer le vol

Le raid sous faux drapeau sur le bâtiment du Capitole hier, dirigé par des agents d’Antifa et du BLM déguisés en partisans de Trump, a préparé le terrain pour justifier la trahison finale de l’Amérique alors que les démocrates et les républicains ont voté pour installer Joe Biden à la présidence, même après une preuve irréfutable d’un trucage électoral généralisé et de la fraude dans les États swing.

Maintenant, les médias de gauche, les Big Tech et les législateurs font valoir que Trump a incité au terrorisme, que tous les partisans de Trump sont des insurrectionnels violents et que le président Biden doit invoquer la loi sur l’insurrection pour «purger» tous les partisans de Trump de la nation. Un directeur d’ABC News appelle même à un «nettoyage» de la nation en éliminant / exécutant tous les partisans de Trump.

La gauche utilise le faux drapeau «d’assaut» pour blanchir toutes les preuves de fraude électorale. D’une manière ou d’une autre, depuis que des personnes se faisant passer pour des partisans de MAGA ont pris d’assaut le bâtiment, les preuves massives de la fraude et de la tricherie écrasantes de Biden n’ont plus d’importance. La gauche prétend une fois de plus occuper le haut niveau moral, alors même qu’elle opère comme des criminels et des salauds.

Dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui, nous fournissons plus de détails sur l’attaque sous faux drapeau et ce que cela signifie pour les options restantes (de réduction) de Trump.

Notamment, la seule raison pour laquelle le sénateur Schumer et d’autres appellent à démettre immédiatement Trump de ses fonctions en vertu du 25e amendement est parce qu’ils savent qu’il est sur le point d’agir contre eux et de procéder à ce que l’avocat Lin Wood décrit comme des «arrestations massives» de traîtres.

«De nombreux traîtres seront arrêtés et emprisonnés au cours des prochains jours», a publié Wood sur Parler tôt le matin. «Le président Donald J. Trump servira encore 4 ans !!!»

Voici les faits saillants de ce qui est couvert dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui, qui est plus courte que d’habitude (seulement 37 minutes):

Dems et GOP conspirent pour mettre DC sous la loi martiale, puis installent Biden en tant que président sous le couvert de la nuit.

La membre du Congrès Cori Bush appelle tous les membres du Congrès qui se sont opposés à la fraude Biden à être expulsés du Congrès. Si vous remettez en question la fraude, vous êtes bannis!

Détails sur l’opération sous faux drapeau et comment Antifa / BLM s’est coordonné avec la police du Capitole pour s’assurer qu’ils ont percé le bâtiment, organisant l’événement «d’assaut» pour les caméras de nouvelles.

La seule «violence» réelle qui a eu lieu hier était le meurtre / l’exécution par la police du Capitole d’une jeune femme partisan de Trump qui n’était pas armée.

La rapidité avec laquelle les médias de gauche oublient toute la violence réelle de la gauche radicale et leurs manifestations, incendie criminel, attaques contre les forces de l’ordre, incendies de bâtiments et de voitures de police, etc.

Comment les agents d’Antifa ont été mis en place par autobus, avec la protection de la police, pour mener leur attaque sous faux drapeau.

Twitter et Facebook agissent contre Trump, bloquant tous ses messages et tweets. Censure totale du président des États-Unis.

Le VP Mike Pence a finalement été exposé comme un traître à part entière à l’Amérique, un autre Benedict Arnold de notre temps. Même Rand Paul refuse de s’opposer au vol de Biden, à la fin.

Pourquoi Biden invoquera la loi sur l’insurrection et déploiera l’armée contre les patriotes et les conservateurs américains.

Trump publie une déclaration de dispersion, dit aux gens de «rentrer chez eux en paix».

Les scénarios restants: 1) Trump invoque l’autorité militaire, 2) Un soulèvement armé contre la tyrannie, 3) Les États peuvent se séparer de l’union ou annuler les lois fédérales.

Notre avis

Trump n’ayant pas su se servir de ses prérogatives au moment le plus opportun croyant pouvoir infléchir un système apparemment corrompu jusqu’à la moelle, les États profonds vont maintenant montrer de quoi ils sont capables et exprimer la signification réelle du satanisme politique et doctrinal, comme ils ont su le faire en miniature en Ukraine, lorsqu’ils ordonnèrent de tirer sur les populations qui manifestaient par des tireurs d’élites perchés sur les toits et rejetèrent les responsabilités sur les autorités en place ! Cette fois c’est un milliard de fois pire, la vraie dictature (médicale, politique, économique, sociétale, religieuse…) commence sous les yeux des populations qui semblent n’avoir encore rien compris de ce qui se trame dans l’ombre contre elles. JDDM – MIRASTNEWS

L’INVASION FAUX DRAPEAU DU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en moins de 3 MINUTES: « LA POLICE ESCALADANT LES PROTESTATAIRES

« La nouvelle Révolution américaine 2.0 est sur l’Amérique. C’était le PIRE événement organisé au Capitole des États-Unis que j’aie jamais vu. Tous ces ACTEURS qui se sont retrouvés au Capitole étaient des acteurs rémunérés. Il y avait ZÉRO Police Présence au Capitole et je suis heureux que Trump soit sorti de Washington. Nous regardons la fin du coup d’État et il était intéressant de voir que les MSM l’appellent un coup d’État et c’est vraiment un coup d’État. Un coup d’État contre Trump. Quoi qu’il en soit, Trump est maintenant dans une base de communications militaires d’élite à Abilene, au Texas, où il regarde son vice-président terminer sa présidence alors qu’il est assis dans le Bird Seat. Préparez-vous à des annonces sérieuses. L’Amérique est au bord du gouffre. La trahison est la fin du jeu.

Remarque : hier dans une de nos publications, une vidéo indiquait qie Mike Pence était arrêté, c’est effectivement faux puisqu’il a participé à la confirmation de l’élection de Joe Biden dans la nuit. Il faut éviter la publication de fausses nouvelles, heureusement que nous mettons des garde-fous en avertissant le lecteur.

Idéologie hitlérienne nazie : Le législateur new-yorkais veut mettre des «porteurs» de coronavirus dans les camps de concentration

Le député Noah Nicholas Perry de New York a présenté un projet de loi qui permettrait le «renvoi et / ou la détention» de toute personne considérée comme «cas, contact ou porteur» du coronavirus [fabriqué en laboratoire(s) – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)], afin de placer cette personne dans un camp de détention, alias camp concentration.

[Sachant que les tests COVID sont peu fiables et produisent dans la plus grande majorité des cas, des faux positifs – MIRASTNEWS].

Connu sous le nom de projet de loi A416, le projet de loi donnerait des pouvoirs étendus aux gouvernements des États pour arracher les gens de leurs maisons et les placer dans des établissements médicaux ou autres «appropriés» dans le cas où une «urgence sanitaire» serait déclarée.

Tant que le gouvernement peut fournir des preuves «claires et convaincantes» qu’une personne est malade ou a simplement été exposée à quelqu’un qui l’est, cette personne pourrait légalement être «expulsée» de son domicile et placée sous la garde du gouvernement.

[Cela peut aussi vouloir supposer que les gouvernements feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour manipuler et répandre le virus autour de tous ceux qu’il a envie d’exposer pour diverses raisons – MIRASTNEWS].

«Les personnes« expulsées» auront le droit d’être représentées par un avocat [qui pourrait lui-même être corrompu car même Trump, président de son état, a eu les plus grandes difficultés à trouver un avocat et a subi une dictature féroce digne du moyen-âge en termes politique, médiatique ou technologique – MIRASTNEWS] et seront autorisées à fournir les numéros de téléphone de leurs amis ou de leur famille pour recevoir une notification de leur détention» [afin de mieux les contrôler et suivre leurs mouvements – MIRASTNEWS], révèle Niamh Harris de Newspunch.

Si elle est adoptée, la loi permettrait au gouverneur ou au «responsable de la santé» d’un État d’approuver unilatéralement ces détentions. Cependant, une ordonnance du tribunal serait requise dans les 60 jours suivant la mise en détention, ainsi qu’une révision judiciaire si une personne se trouve toujours dans un camp de concentration après 90 jours.

Une fois que les «autorités sanitaires» détermineront qu’une personne est «en sécurité» et non plus «contagieuse», elle sera ensuite relâchée dans la société – mais pas avant cette date, la proposition le précise.

Ceux qui sont toujours considérés comme présentant un risque pour la santé pendant leur détention devront se soumettre à un «traitement prescrit, à des médicaments préventifs ou à une vaccination» [pour bien inoculer leur poison de vaccin COVID [ou autres] à ARNm visant à contrôler, blesser gravement, tuer à court, moyen ou long termes – MIRASTNEWS], précise le projet de loi, ce qui signifie que la liberté de choix en matière de santé ne serait pas une option.

Le projet de loi A416 ne mentionne pas spécifiquement le coronavirus, mais c’est évidemment de cela qu’il s’agit

Pour être clair, le projet de loi ne mentionne pas le coronavirus ou le COVID-19 par leur nom. Cependant, il ressort clairement de l’état actuel des choses que c’est à cela qu’il fait référence, avec des implications inquiétantes pour ceux qui refusent de se faire piéger.

Perry a toutefois présenté un projet de loi presque identique lors de la session législative de 2015-2016, de sorte qu’il s’appliquerait également à toutes les autres maladies «transmissibles» que le gouvernement juge «à haut risque».

Le projet de loi devrait être examiné par le comité de la santé de l’Assemblée à un moment donné en janvier, et bien qu’il reste encore un long chemin à parcourir avant d’être potentiellement adopté, beaucoup en mettent en garde maintenant pour éviter que cela ne se produise.

«Je savais que Cuomo était un peu antisémite autoritaire, mais je n’ai jamais pensé que l’État deviendrait littéralement nazi», a écrit le commentateur conservateur Ian Miles Cheong sur son compte Twitter.

Le commentaire de Cheong fait référence aux répressions draconiennes imposées par Cuomo plus tôt cette année contre la communauté juive de New York, qui avait largement refusé de se conformer aux restrictions COVID-19 de l’État.

«C’était une théorie du complot, comme beaucoup d’autres choses, il y a 9 à 10 mois», a écrit un autre commentateur de Twitter sur la façon dont l’idée de camps de concentration pour le coronavirus [fabriqué en laboratoire(s) – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] était évoquée bien avant que Perry ne présente sa proposition.

Si vous souhaitez lire le projet de loi par vous-même, ainsi que laisser un commentaire ou une note à ce sujet, vous pouvez le faire à ce lien.

«Quiconque résiste à l’arrestation, même si la police est armée, est innocent et sera libéré avec tous les droits rétablis», a écrit un commentateur de Newspunch sur la réalité de ce qui se passerait si un projet de loi comme celui-ci était adopté.

«Les ordres pour entrer dans la maison d’un citoyen sont illégaux sur la base des mensonges de Covid. La résistance est légale. Obligatoire et encouragée»

Vous trouverez plus d’informations sur le coronavirus [fabriqué en laboratoire(s) – MIRASTNEWS] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] sur Pandemic.news.

INTRIGUE ITALIENNE DANS L’ÉLECTION VOLÉE DE 2020 | Debbie Georgatos

06 JAN INTRIGUE ITALIENNE DANS L’ÉLECTION VOLÉE DE 2020

Depuis la nuit des élections, la question de 64 000 milliards de dollars, toujours sans réponse, est la suivante: comment se fait-il que cinq États alternatifs aient arrêté le décompte des voix en même temps? C’est la condition sine qua non de l’élection volée – l’acte criminel le plus flagrant de l’histoire américaine et peut-être mondiale – et c’est tout à fait incroyable comme une simple coïncidence. Deux questions clés sont de savoir qui l’a orchestrée et comment.

Une histoire a commencé à émerger sur Internet (https://intelreform.org/2021/01/02/italian-newspaper-lunico-editorial-on-brad-johnsons-recent-interviews-about-rome/) qui a un anneau de vérité (https://twitter.com/KanekoaTheGreat). C’est une explication qui définit de manière plausible un rôle central de coordination / d’exécution qui aurait pu entraîner l’arrêt technique du dépouillement des votes et l’ajustement ultérieur des algorithmes de tabulation suffisants pour apporter la «victoire» à Joe Biden.

Les pièces impliquent des gauchistes italiens amis d’Obama, des systèmes de vote du Dominion et des capacités de communication par satellite au sein du complexe militaro-industriel italien.

L’histoire est si potentiellement explosive qu’elle pourrait même ouvrir la voie à obliger la Chambre et le Sénat américains à mettre de côté ne serait-ce qu’un tampon du 6 janvier du vote du collège électoral pour Biden. (Au moment d’écrire ces lignes, l’action du 6 janvier de la Chambre et du Sénat n’est pas encore connue).

L’histoire de la sensibilisation de Barack Obama auprès des dirigeants italiens politiquement sympathiques n’est pas un secret; Le dernier dîner d’État d’Obama en tant que président a accueilli le Premier ministre italien Matteo Renzi, et environ quatre mois après l’entrée en fonction de Trump, Obama s’est rendu en Italie pour rencontrer l’ancien Premier ministre Renzi (https://www.thegatewaypundit.com/2019/06/obama -et-ancien-PM-italien-renzi-tiennent-une-réunion-secrète-aujourd’hui-experts-y compris-réunion-suspect-papadopoulos-liée-au-scandale-spygate /)

Il y a eu des grondements plus détaillés au cours des quatre dernières années d’implication italienne dans la création et le maintien du canular de collusion russe contre Trump. Rappelez-vous le nom de Joseph Mifsud, le «professeur» maltais (https://www.bizpacreview.com/2019/12/21/papadopoulos-cryptic-response-after-italian-official-is-80-sure-missing-professor- mifsudwho-sparked-russia-probe-is-dead-866815 /) a longtemps «disparu» en Italie au cours de l’enquête Mueller, qui était au cœur de la mise en scène apparente de George Papadopoulos en tant que «source» des efforts supposés de Trump pour obtenir les e-mails d’Hillary. les Russes? Rappelez-vous le licenciement de quatre hauts responsables des services de renseignement italiens (https://www.thegatewaypundit.com/2019/05/exclusive-rumors-swirling-that-fired-italian-spies-were-connected-in-plot-to-eliminate- trump/) après une conversation entre le président Trump et un successeur de Renzi – le premier ministre Giuseppe Conte?

L’histoire qui émerge maintenant dans les médias italiens et les médias sociaux est qu’il peut y avoir un chevauchement significatif entre les personnages italiens du coup d’État n° 1 (le canular de collusion avec la Russie) et du coup d’État frauduleux. Le nom de l’entrepreneur italien de la défense Leonardo (https://theaviationist.com/2020/12/30/leonardo-deep-dive-into-the-main-programs-of-one-of-the-largest-defense-contractors -in-the-world /) a fait surface en référence à sa capacité de communications militaires par satellite.

Existe-t-il des preuves d’une activité de communication par satellite inhabituelle le 3 novembre impliquant des satellites italiens et des serveurs de Francfort et des machines à voter américaines? Quelle est la nature de cette preuve? Où réside-t-il? Qui le contrôle? Peut-il être produit sous forme de preuve? (https://drive.google.com/file/d/1RQMxmbW8ujZmfTUl2D1jXWS996ZgmoHo/view) Voilà les questions.

