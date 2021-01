Différend entre le Pérou et Pfizer: le géant pharmaceutique veut l’immunité légale en cas d’effets secondaires + Décès vaccin COVID aux USA

Ils ne sont pas sûrs de la qualité de leurs mixtures vaccinales ! Cela suppose des vices-cachés très graves. – MIRASTNEWS

Les négociations entre le Pérou et le géant pharmaceutique américain Pfizer sur le vaccin corona sont dans une impasse. Cela a été déclaré par le ministre de la Santé du pays. La raison en est un conflit sur l’immunité juridique de la société pharmaceutique.

Source: Reuters © Ivan Alvarado / Différend entre le Pérou et Pfizer: le géant pharmaceutique veut l’immunité légale en cas d’effets secondaires (image symbole)

Le pays sud-américain est « en contact permanent » avec Pfizer depuis l’été, a déclaré mardi le ministre de la Santé Pilar Mazzetti. Cependant, les pourparlers ont atteint une impasse le mois dernier. Selon elle, il existe certaines clauses dans l’accord, telles que le prix et la livraison, ainsi que l’immunité juridique du géant pharmaceutique dans le cas où la vaccination entraînerait la mort ou des blessures.

« Il y a certains détails avec Pfizer sur lesquels nous ne pouvons pas nous entendre », a déclaré Mazzetti, ajoutant: « Cela a à voir avec les prix et le calendrier de livraison », ainsi que « l’abandon d’éléments clés comme l’immunité judiciaire ».

«Il est vrai que vous avez besoin du vaccin, mais il est également vrai qu’il y a des aspects liés à des aspects de notre souveraineté que le pays doit protéger … cela a à voir avec le risque pour les générations futures.»

Cependant, on espère toujours que la controverse sera résolue afin que l’on puisse dire quand le vaccin arrivera, a déclaré Mazzetti. Fin novembre, le Pérou a annoncé un accord définitif avec Pfizer pour près de 10 millions de doses de vaccin.

La nation latino-américaine n’est pas la première à s’inquiéter de la dérogation lors des discussions avec la société pharmaceutique. Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré le mois dernier qu’il était très clair « que vous n’êtes responsables d’aucun effet secondaire. Si vous devenez un alligator, c’est votre problème ».

Bien que le vaccin de Pfizer ait été approuvé par les autorités sanitaires de plusieurs pays et par l’Organisation mondiale de la santé, plusieurs rapports alarmants de réactions indésirables après la vaccination ont fait surface. Plus récemment, un agent de santé au Portugal est décédé subitement après avoir reçu le vaccin plus tôt cette semaine, tandis que deux résidents de maisons de retraite en Norvège sont décédés quelques jours après avoir reçu la première dose. Cependant, on ne sait pas encore si les décès étaient liés au vaccin.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

USA: Décès après la vaccination COVID-19

Dans l’état de Floride, un médecin est mort inexplicablement plus de deux semaines après avoir reçu le vaccin Pfizer / BioNTech. Sa femme a confirmé que son mari était auparavant en parfaite santé.

Source: Reuters © KAI PFAFFENBACH

Le gynécologue Gregory Michael a reçu le vaccin produit par Pfizer et BioNTech le 18 décembre, avant de mourir inexplicablement environ deux semaines plus tard. Comme son épouse Heidi Neckelmann l’a expliqué au British Daily Mail, le père de famille de 56 ans était auparavant en excellente santé. Elle est sûre que sa mort est liée à la vaccination.

«À mon avis, sa mort était à 100% liée au vaccin. Il n’y a pas d’autre explication», a-t-elle déclaré. « Il était en très bonne santé. Il ne fumait pas, il buvait de l’alcool de temps en temps, mais seulement en compagnie. Il était actif, nous faisions du kayak, c’était un pêcheur hauturier.»

Selon Neckelmann, des taches rouges sont apparues sur les bras et les jambes de son mari trois jours après la vaccination, ce qui est un signe de saignement sous la peau. Après que Michael eut pris des soins médicaux, une pénurie aiguë de thrombocytes (plaquettes sanguines; responsables de la coagulation sanguine) y a été trouvée, ce qui indiquait ce que l’on appelle le purpura thrombopénique idiopathique (PTI). Avec l’ITP, les plaquettes sont perçues par l’organisme comme des corps étrangers et sont détruites. Malgré un traitement médical, Michael est décédé d’une hémorragie cérébrale le 3 janvier.

Sa numération plaquettaire avait précédemment montré un test sanguin à zéro. Les médecins ont pensé que c’était une erreur et ont retesté leur patient. Le deuxième résultat n’a montré qu’une seule plaquette. Cependant, une valeur comprise entre 150 000 et 450 000 plaquettes par microlitre de sang est considérée comme normale. Les médecins ont été surpris que Michael souffre apparemment de PTI. Chez les adultes, elle peut être causée par le VIH, l’hépatite ou H. pylori (un type de bactérie qui cause des ulcères d’estomac). Mais Neckelmann a confirmé que son mari n’avait aucune de ces maladies.

L’ablation de la rate – autrement un traitement possible pour le PTI – était hors de question pour Michael car son sang n’avait pas pu coaguler, ce qui rendait l’opération trop dangereuse. Après deux semaines de perfusions et de traitements expérimentaux qui n’ont pas réussi à augmenter le nombre de plaquettes de Michael, les médecins ont décidé qu’ils n’avaient pas d’autres options de traitement alternatives.

« Ils lui ont donné des médicaments. Ils lui ont donné une quantité incroyable de liquides plaquettaires, on m’a dit toutes les plaquettes dans le comté de Miami Dade. Mais quoi qu’ils fassent, rien n’a fonctionné. Les tests sanguins sont revenus avec zéro plaquette à chaque fois. »

Selon Neckelmann, plusieurs médecins ont dit à son mari que sa maladie était très probablement liée au vaccin. « Il me semble possible qu’il ait d’une manière ou d’une autre demandé à son corps d’attaquer la mauvaise chose, à savoir les plaquettes », a déclaré le joueur de 58 ans.

Le vaccin Pfizer BioNTech a été annoncé comme une percée dans la lutte contre le COVID-19 après avoir été analysé en un temps record par les organismes de santé mondiaux et approuvé pour une utilisation aux États-Unis une semaine avant la maladie de Michael.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

A quoi servent ces mixtures dites vaccins COVID à ARNm ? Malgré plus d’un million de vaccinés: Israël continue de resserrer le verrouillage

Israël a resserré son troisième verrouillage depuis décembre. Les écoles et les jardins d’enfants sont également censés fermer maintenant. Ceci est particulièrement remarquable étant donné que le pays a déjà vacciné environ 15 pour cent de sa population.

Source: Reuters © RONEN ZVULUN / Image d’icône

Israël a resserré son troisième verrouillage depuis décembre. Dans le cadre de la réglementation précédente, par exemple, il était interdit de rester avec des personnes n’appartenant pas à la famille nucléaire. De même, vous n’étiez autorisé à vous déplacer à plus de 1000 mètres de votre lieu de résidence que dans des cas exceptionnels.

Le resserrement renouvelé prévoit désormais, entre autres, de fermer les écoles et les jardins d’enfants. La raison de cette décision était la récente augmentation du nombre de personnes testées positives. En début de semaine, la troisième valeur la plus élevée depuis le début de la crise Corona a été mesurée.

Avant le début de la réunion du cabinet mardi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a évoqué un «dernier effort» à faire. Cependant, la décision du cabinet nécessite toujours l’approbation du parlement, comme le rapporte la Wiener Zeitung.

Le resserrement du verrouillage semble remarquable dans le contexte du fait que plus d’un million de personnes en Israël ont déjà reçu leur première dose de vaccination. Cela correspond à environ 15 pour cent de la population. Cependant, plusieurs milliers de personnes vaccinées avaient développé le COVID-19 environ une semaine après avoir reçu la première dose.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Point de vue – Mise à jour de la situation 8 janvier – Trump combattant depuis un endroit sécurisé, n’a PAS concédé

Intel vient aujourd’hui de nombreuses sources, et je devrai probablement publier un article séparé pour tout couvrir. Surtout, Trump n’a rien concédé, et si vous analysez les mots de sa plus récente déclaration vidéo, il n’y a absolument aucune concession et aucune désignation de Joe Biden comme président:

Une nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier. … Ma priorité est d’assurer une transition de pouvoir fluide, ordonnée et transparente. Ce moment appelle à la guérison et à la réconciliation.

Trump tente simplement de donner l’impression qu’il concède sans utiliser de langage contraignant qui le lierait légalement à un tel résultat. Dire que «Une nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier» sans nommer l’année est, bien entendu, toujours une affirmation vraie. Une nouvelle administration arrive le 20 janvier 2025, par exemple. Il y a aussi une nouvelle administration à venir cette année si Trump jette Pence et a un nouveau vice-président à ses côtés.

Mais pourquoi Trump refuserait-il toujours de concéder tout en essayant de faire croire aux gens qu’il concède? Parce que selon une source qui m’a informé, les contrôleurs mondialistes menacent de faire exploser des bombes sales dans chaque État américain représentant un sénateur qui a voté contre la liste électorale de Biden. La menace contre Trump est que s’il ne concède pas, les bombes sales seront déclenchées, tuant des centaines de milliers d’Américains.

Pourtant, Trump se rend pleinement compte que beaucoup plus d’Américains mourraient sous le régime totalitaire dirigé par les communistes représenté par Joe Biden. Trump ne sera pas menacé de démissionner.

En fait, comme je le couvre dans le podcast d’aujourd’hui, Trump est dans un endroit sûr et il se bat à partir de là, aux côtés des forces loyales de l’armée américaine qui se préparent à une action décisive contre les traîtres de l’État profond qui cherchent désespérément à retirer Trump du pouvoir par tout signifie nécessaire.

Nancy Pelosy, qui fera évidemment face à une arrestation et à des poursuites pour trahison si Trump obtient son deuxième mandat, court autour de D.C. comme une hyène folle, essayant de faire en sorte que Pence invoque le 25e amendement pour destituer Trump immédiatement. Un «procès» de destitution est prévu lundi pour tenter d’éloigner Trump par d’autres moyens, affirmant que Trump a toujours accès aux codes nucléaires et pourrait déclencher un missile nucléaire.

Nancy Pelosi a écrit aujourd’hui dans une lettre urgente:

Ce matin, j’ai parlé au président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley pour discuter des précautions disponibles pour empêcher un président instable de déclencher des hostilités militaires ou d’accéder aux codes de lancement et d’ordonner une frappe nucléaire …

En d’autres termes, Pelosi conspire avec Mark Milley – également un traître – pour retirer Trump du pouvoir avant qu’il ne puisse terminer ses actions de contre-insurrection impliquant l’armée.

L’État profond essaie de contrecarrer Trump sous tous les angles possibles, et la victoire de Trump n’est pas assurée, mais il reste le président américain pour les 12 prochains jours, et il utilise ces jours pour mener une contre-attaque épique contre les criminels qui ont truqué les élections, organisé le «siège» sur le bâtiment du Capitole, et projeter de démolir notre république constitutionnelle s’ils prennent le contrôle de la Maison Blanche.

Voici ce qui est couvert dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui:

Pourquoi les efforts pour expulser Trump par la force déclencheront une guerre civile chaude.

Ce n’est pas une «brèche» si la police vous invite à participer: le faux récit des médias sur les «émeutes» du bâtiment du Capitole.

Trump n’a pas concédé. Aucun langage de concession contraignant dans son discours.

Trump lors du rassemblement de lundi à Dalton, GA: «Nous devons aller jusqu’au bout … vous regardez ce qui se passe au cours des deux prochaines semaines. Vous regardez ce qui va sortir et regardez ce qui va être révélé. «

NPR a attrapé la publication d’un article sur le «siège» de la capitale quelques heures avant qu’il n’ait lieu. (Échos de la mise en scène médiatique du 11 septembre.)

AOC a tweeté à propos des émeutes de gauche: « Pour les gens qui se plaignent, les demandes de protestation mettent les autres mal à l’aise … c’est le problème. » Mais maintenant, elle veut que Big Tech censure quiconque la cite.

Le Congrès opère ses trahisons sous le couvert des ténèbres.

200 PDG d’entreprises américaines de premier plan demandent que Biden soit nommé président afin de pouvoir continuer à piller le pays sous des verrouillages forcés.

Mo Brooks révèle des «preuves croissantes» que le «siège» du bâtiment du Capitole a été initié par des agents d’Antifa.

Les gauchistes construisent un MUR (clôture) de 7 pieds autour de la Maison Blanche et déploient 6200 soldats de la Garde nationale pour protéger leur trahison et le vol des élections. Tout à coup, ils croient aux murs après tout.

Les partisans de Trump ont été immédiatement condamnés dans les médias de gauche, même si des preuves évidentes de vol électoral par les Dems sont rejetées hors du tribunal sans aucune audience. Un double standard brutal conduira cette nation à la guerre contre elle-même.

Les gauchistes déclarent la guerre aux conservateurs et prévoient de les faire taire et de les détruire de toutes les manières possibles, le tout au nom de la «tolérance».

Lin Wood prévient que les comploteurs de coup d’État prévoient maintenant de traquer et d’exécuter les loyalistes de Trump.

Le représentant américain Hank Johnson (dém) dit que la nation devrait traiter les partisans de Trump comme des «nègres», prouvant en outre que les démocrates sont vraiment des fanatiques racistes et haineux.

Biden qualifie les partisans de Trump de «terroristes domestiques» mais est resté complètement silencieux sur le terrorisme et la violence réels des insurgés de gauche.

Lindsey Graham promet d’aider à emprisonner les partisans de Trump, démontrant son dédain pour sa propre base d’électeurs. (Oui, le GOP est terminé.)

Les médias utilisent le récit du «siège» pour pousser à plus de censure de tous les conservateurs, ce qui ne fera que les conduire à plus de frustration et de colère. Ce modèle d’autoritarisme et de marginalisation de tous les conservateurs ne se terminera que par un bain de sang.

La censure Big Tech fait partie d’une opération de nettoyage visant à cacher toutes les preuves et vérités qu’ils ne veulent pas que les gens voient.

Les conservateurs sont les nouvelles personnes «marginalisées» de la société, et nous avons besoin d’un nouveau mouvement des droits civiques pour protéger ceux qui ont des idées conservatrices.

Écoutez le podcast complet ici:

Brighteon.com/7971328a-0cb3-4a11-962b-22a9aea42e5d

Écoutez le nouveau podcast de chaque jour sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les fabricants de vaccins expriment leur confiance dans le fait que leurs vaccins peuvent prendre une nouvelle souche «mutante» du même coronavirus que leurs collègues ont conçu en premier lieu

Les grandes sociétés pharmaceutiques impliquées dans la création de vaccins contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) se préparent à s’attaquer aux «souches mutantes» du virus.

Les autorités sanitaires de l’Union européenne et du Royaume-Uni ont tiré la sonnette d’alarme alors qu’une nouvelle souche de coronavirus a commencé à se propager rapidement dans toute l’Angleterre. Il a été détecté pour la première fois vers la mi-octobre, mais ce n’est que vers la mi-décembre que les scientifiques ont vraiment commencé à s’inquiéter lorsqu’ils ont découvert que cela pouvait être la cause de l’augmentation rapide du nombre de cas à Londres et dans le sud-est de l’Angleterre.

Début novembre, la souche, connue sous le nom de B.1.1.7, était responsable de 28% des nouvelles infections à Londres. À la fin du même mois, il était responsable de 63% des infections.

B.1.1.7 a beaucoup plus de mutations que n’importe quelle variante précédente du SARS-CoV-2. Les chercheurs ont découvert que 23 lettres du code génétique du virus avaient changé, dont 17 pourraient modifier considérablement son comportement. Celles-ci incluent des mutations sur la «protéine de pointe», la protéine qu’elle utilise pour pénétrer dans les cellules humaines.

Il est très rare qu’une variante fasse apparaître autant de mutations en même temps. Les virologues pensent qu’il peut provenir d’un patient dont le système immunitaire était gravement affaibli. Ce patient aurait incubé le virus pendant plusieurs semaines. Pendant ce temps, il a probablement muté plusieurs fois avant d’infecter finalement quelqu’un d’autre.

La modélisation informatique de la propagation virale suggère que B.1.1.7 pourrait être entre 50 et 70 pour cent plus transmissible que les autres souches du SRAS-CoV-2.

Les grandes entreprises pharmaceutiques sont convaincues que leurs vaccins peuvent agir contre une nouvelle souche de coronavirus

Malgré les inquiétudes soulevées concernant B.1.1.7, les autorités médicales comme l’Agence européenne des médicaments continuent de faire valoir qu’il n’y a aucune preuve que la nouvelle souche peut vaincre leurs vaccins nouvellement développés. (Connexes: VACCINE EUGENICS: Les Américains âgés ne devraient pas être les premiers à recevoir le vaccin COVID-19 parce qu’ils sont «trop blancs», affirment des experts médicaux.)

«Toutes les souches actuellement identifiées, y compris B.1.1.7, ne portent que des mutations ponctuelles sporadiques dans la protéine de pointe dont on pense qu’il est peu probable qu’elles perturbent le spectre complet de leur immunogénicité», a déclaré l’analyste de Morgan Stanley David Risinger dans une note.

Les sociétés pharmaceutiques impliquées dans la création de vaccins COVID-19 ont toutes exprimé des messages de confiance disant que les vaccins fonctionneront certainement contre B.1.1.7.

Ugur Sahin, PDG de BioNTech SE, une société pharmaceutique européenne qui s’est associée à Pfizer pour créer un vaccin contre le coronavirus, a déclaré qu’il était confiant dans le vaccin de son entreprise.

Cependant, si le vaccin actuel ne fournit pas une protection adéquate, la société a déclaré qu’elle pouvait «peaufiner» le vaccin en mettant à jour les informations génétiques utilisées par son vaccin, appelées ARN messager. Un porte-parole de BioNTech a déclaré que leurs tests prendraient environ deux semaines.

«La beauté de la technologie de l’ARN messager est que nous pouvons directement commencer à concevoir un vaccin qui imite complètement cette nouvelle mutation», a déclaré Sahin lors d’une conférence de presse le mardi 22 décembre.

BioNTech poursuit son plan de déploiement de vaccins contre les coronavirus dans les 27 États de l’Union européenne. La société a déclaré qu’elle était prête à fournir au moins 12,5 millions de doses (suffisamment pour 6,25 millions de personnes) aux 27 pays membres du bloc d’ici la fin de l’année.

D’autres fabricants de vaccins comme Moderna, Oxford-AstraZeneca et Sanofi ont exprimé des niveaux de confiance similaires quant à l’efficacité de leurs vaccins contre B.1.1.7.

Moderna a déclaré qu’ils pensaient que leur vaccin pouvait encore protéger les gens du virus. Cependant, ils n’ont aucune preuve et exécuteront donc des tests pour confirmer leurs déclarations.

L’Université d’Oxford et AstraZeneca ont déclaré qu’ils étudiaient les qualités de la mutation, mais qu’ils ne pensaient pas que l’efficacité du tir serait affectée.

Sanofi a simplement déclaré qu’elle testerait l’efficacité de son vaccin expérimental contre n’importe quelle variante.

Les pays limitent les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni en raison de préoccupations concernant B.1.1.7

Malgré leur confiance dans leurs vaccins, l’Union européenne et plus d’une douzaine d’autres pays ont toujours interdit les arrivées en provenance du Royaume-Uni.Le Premier ministre britannique Boris Johnson lui-même a placé Londres en lock-out, invoquant la menace de la souche mutée.

Les autorités sanitaires britanniques ont déclaré que si B.1.1.7 s’est répandue dans la majeure partie de Londres et du sud-est de l’Angleterre, elles n’ont aucune preuve indiquant qu’elle est plus mortelle que d’autres souches.

Cette interdiction de voyager inattendue devrait affecter l’économie du pays. Au moins 1500 camions à destination de la France ont été laissés au Royaume-Uni en raison du blocus soudain, et les épiciers ont déclaré que les gens devraient s’attendre à une pénurie de certains produits tels que la laitue, le chou-fleur, le brocoli et les agrumes.

L’UE devrait proposer une réponse coordonnée à la nouvelle souche d’ici le lundi 28 décembre.

Les sources comprennent:

Bloomberg.com

FT.com

MarketWatch.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Des millions mourront des vaccins à ARNm – Professeur Dolores Cahill

Dolores Cahill est professeur de science translationnelle à l’University College de Dublin qui a été forcée de démissionner d’un poste de commission scientifique parce qu’elle n’était pas d’accord avec le verrouillage et a mis en doute la gravité de ce «virus». Cahill…

Pence fait l’éloge de la police du Capitole après avoir abattu une femme non armée lors d’une manifestation non armée

Peu de temps après que le vétéran non armé de l’armée de l’air Ashli ​​Babbit ait été assassiné par la police du Capitole lors du «siège» sous faux drapeau à Washington, D.C., mercredi, le vice-président Mike Pence a félicité les forces de l’ordre pour leur «service».

Dans un tweet, Pence a félicité la police de Capitol Hill et d’autres agents des forces de l’ordre « pour nous avoir gardés en sécurité aujourd’hui », ajoutant que le Capitole « était sécurisé et nous en sommes vraiment reconnaissants. »

Pence n’a fait aucune mention de la mort de Babbit aux mains de ces mêmes policiers, rejoignant le chœur du silence de la plupart des autres politiciens et à peu près toute la gamme des médias grand public qui simulaient «l’indignation» à propos de quelques personnes au hasard laissées entrer dans le Capitole bâtiment pour mettre en scène une «insurrection».

Tout cela était une imposture, nous le savons maintenant, car tous ceux qui ont été introduits dans le bâtiment du Capitole par la police ce jour-là n’étaient pas un partisan du rassemblement «Stop the Steal» du président Donald Trump.

Babbit, cependant, aurait été «un fervent partisan du président Trump», cela venant de son mari qui la décrivait en outre comme «une grande patriote pour tous ceux qui la connaissaient».

Les policiers ont tiré sur Babbit dans le cou, la tuant, et tout l’incident a été enregistré sur bande. Ces mêmes flics ont ensuite procédé à l’application du couvre-feu de 18 heures du maire de Washington, Muriel Bowser, qui a été imposé comme un acte de vengeance pour empêcher les manifestants de fraude électorale d’exercer leurs droits du premier amendement.

Les partisans de Trump «soutiendront-ils toujours le bleu» après le meurtre de Babbit?

Une fois que la foule de partisans de Trump à l’extérieur du bâtiment du Capitole a appris ce qui était arrivé à Babbit à l’intérieur, beaucoup d’entre eux ont commencé à remettre en question leur position de «retour au bleu», reconnaissant que tous les policiers ne sont pas du côté de la liberté et de la justice.

Il est devenu douloureusement évident à ce moment-là que la police de DC n’avait aucun problème avec les émeutiers Black Lives Matter (BLM) et Antifa qui brûlaient la ville en été, car ils se sont presque tous retirés et n’ont rien fait pendant que la ville était détruite.

Pendant ce temps, les patriotes américains qui sont venus à Washington pour tenter de sauver la république de la fraude électorale ont été traités comme des terroristes et invités à rentrer chez eux, pas seulement par le mensonge laissé par le président Trump lui-même, qui a disparu juste après avoir promis de diriger personnellement ses partisans. au bâtiment du Capitole.

Depuis lors, on ne sait pas où se trouve Trump et la plupart de ses comptes sur les réseaux sociaux ont été suspendus. Trump a cependant diffusé jeudi une vidéo mettant l’accent sur une «transition ordonnée» du pouvoir le 20 janvier.

« NOUS. les patriotes apprennent des leçons douloureuses sur la question de savoir qui a vraiment leur dos», a rapporté Big League Politics à propos de la trahison Les partisans de Trump sont issus de la corruption des forces de l’ordre.

«Malheureusement, il semble que les forces de l’ordre ne le font pas, les flics ciblant régulièrement les citoyens pour avoir exercé leur droit au premier amendement à la liberté d’expression. Le nom d’Ashli ​​Babbit doit être utilisé comme un cri de ralliement alors que la lutte pour la liberté s’intensifie.»

Pence a en outre confirmé qu’il était lui aussi un Judas en certifiant les résultats frauduleux des élections qui lui avaient été présentés lors du décompte au Congrès. Pence s’est également battu contre les efforts de la représentante Louie Gohmert (R-Tex.) Qui lui auraient permis de rejeter les électeurs pro-Biden frauduleux.

«Cela fait de Pence un complice du meurtre», a écrit un commentateur de Big League Politics à propos du fiasco auquel nous assistons tous.

«Pence n’est pas l’homme que je pensais être», a écrit un autre. «J’avais l’habitude de respecter cet homme. Le Sénat est une maison d’insensés politiques avides, incapables de respecter leurs serments, et la Chambre, sous la direction de Pelosi, est un navire de mécréants. Notre République est terminée. Dites au revoir au dernier président républicain. Cela ne se reproduira plus jamais. Pleurez pour ce qui était autrefois la «maison des libres et la terre des braves».»

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles concernant l’élection contestée, assurez-vous de consulter Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

BigLeaguePolitics.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La voici: si vous voulez monter à bord d’un avion ou voyager à l’étranger, vous devrez avoir un «passeport vaccinal» COVID

Pire que le nazisme d’Hitlérien !

Si vous ne savez toujours pas si les gouvernements et les grandes entreprises conspirent pour exercer un contrôle maximal sur quiconque n’est pas membre de l’élite politique et commerciale en utilisant la pandémie COVID-19 comme justification, cela devrait vous convaincre qu’ils le sont.

On nous fait croire que pour mettre le monde à l’abri d’un virus qui va s’estomper avec le temps comme les autres virus qui l’ont précédé (SRAS, MERS, grippe porcine, etc.), nous allons avoir d’accepter de nouvelles normes, et cela comprendra le fait d’être forcé de prendre, puis de prouver que vous avez pris, un vaccin COVID-19.

Et parmi les choses «nouvelles normales» que nous allons être obligés d’accepter, il y a ce qu’on appelle un «passeport COVID» ou un «passeport d’immunité».

En bref, vous ne pourrez pas faire grand-chose – monter dans un avion, aller au cinéma, assister à un concert ou entrer dans de nombreux bâtiments (y compris les installations gouvernementales) à moins que vous ne montriez votre passeport vaccinal. Et naturellement, pour obtenir un passeport, vous devrez vous faire vacciner.

Déjà, les grands partisans du gouvernement discutent des moyens d’adopter ces passeports. Et déjà, les grandes entreprises – notamment les compagnies aériennes – mettent en œuvre des règles qui les exigent, à commencer par Singapore Airlines.

Un communiqué de presse de la société déclare:

Singapore Airlines (SIA) a lancé des essais sur un nouveau processus de vérification numérique de la santé, qui sera le premier au monde à être basé sur le cadre des laissez-passer de voyage de l’Association du transport aérien international (IATA). Cela offrira aux clients la possibilité de stocker et de présenter en toute sécurité des informations relatives aux tests Covid-19, ainsi que leur statut vaccinal à l’avenir.

Ce service sera initialement proposé à partir du 23 décembre aux clients voyageant [sic] sur des vols opérés par Singapore Airlines au départ de Jakarta ou Kuala Lumpur vers Singapour. En cas de succès, cela pourrait être étendu à d’autres villes du réseau de routes SIA.

«Les tests et les vaccinations Covid-19 feront partie intégrante des voyages aériens dans un avenir prévisible», a déclaré JoAnn Tan, vice-présidente principale du marketing et de la planification de la compagnie aérienne.

«Nous proposons une solution numérique qui permet la vérification simple et sécurisée de ces informations, et prend en charge la reprise sûre et calibrée de l’industrie après cette pandémie», a-t-elle ajouté. «L’utilisation du solide système Travel Pass de l’IATA fournirait également à nos clients et aux gouvernements l’assurance dont ils ont besoin quant à la sécurité et l’authenticité des informations sur les tests et les vaccinations.

«Le partenariat avec Singapore Airlines pour le premier déploiement au monde du module Timatic Covid-19 de l’IATA Travel Pass est un grand pas en avant», a ajouté Nick Careen, vice-président senior de l’IATA.

«Ensemble, nous démontrerons que les gens peuvent retourner voyager avec l’assurance qu’ils satisfont à toutes les conditions d’entrée du gouvernement Covid-19. Nous prévoyons déjà d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires au cours de la nouvelle année. Cela contribuera à garantir que les clients de SIA seront parmi les premiers à bénéficier de la réouverture de leurs frontières par les gouvernements en imposant des tests ou des vaccinations. Et l’expérience acquise grâce à la collaboration aide à préparer le déploiement mondial éventuel de l’IATA Travel Pass», a-t-il poursuivi.

C’est compris? On ne vous demande pas, à vous le passager / consommateur, ce que vous pensez de la mise en œuvre de cette restriction de voyage massive, on vous dit de l’accepter ou de ne pas voyager. (En relation: l’aéroport d’Heathrow à Londres teste la «technologie de passeport» covid-19 qui obligera les voyageurs aériens à se soumettre aux vaccins.)

Et bien qu’il puisse y avoir d’énormes problèmes constitutionnels aux États-Unis avec l’imposition d’exigences obligatoires pour voyager, il n’y a pas de telles protections dans d’autres pays, ils sont donc libres de faire ce qu’ils veulent.

En parlant des États-Unis, les soi-disant «passeports vaccinaux» sont déjà poussés au niveau national.

Un éditorial d’Aaron Schwid, directeur du droit de la santé publique chez Vital Strategies, et du Dr Tom Frieden, ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention sous le président Obama et président-directeur général de Resolve to Save Lives, une initiative of Vital Strategies, publié par le Washington Post la semaine dernière, explique tout.

George Orwell n’était pas seulement un visionnaire; c’était un prophète.

Voir plus de rapports comme celui-ci sur BigGovernment.news.

Les sources comprennent:

WashingtonPost.com

SingaporeAir.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Des démocrates pathétiques et des propagandistes des «médias grand public» dénoncent les partisans de Trump pour avoir violé le bâtiment du Capitole après avoir ignoré les émeutes Antifa / BLM pendant des mois

Il n’y aura jamais de meilleur exemple de la façon dont les démocrates dégoûtants et malhonnêtes et leurs propagandistes, nos médias «traditionnels», sont devenus que de les voir réagir à la violation certes inquiétante du Capitole américain par des centaines de soi-disant partisans du président Donald Trump mercredi.

Une brève promenade sur Internet le lendemain a fourni plus que quelques exemples de l’hypocrisie flagrante et du gaspillage des démocrates et de leurs alliés médiatiques sycophantiques, que beaucoup ont accusés d’être à l’origine de toute la division dans notre pays.

«Trump a dit à ses partisans de« faire preuve de force. Puis une émeute meurtrière s’est déroulée», a déclaré un titre de Fake News Central CNN, accusant directement le président des quelques centaines de knuckleheads qui ont assailli le bâtiment du Capitole.

«Ce sont les émeutiers de l’attaque terroriste nationale», a déclaré un autre titre de CNN, affirmant à tort que ce que les manifestants se sont livrés était un acte de «terrorisme». Ce qui est encore plus drôle (d’une manière triste mais vraie), c’est que cette histoire est répertoriée sous « CNN Investigates ».

Non, ils ne l’ont pas fait. Ils n’ont rien «enquêté».

Toujours prêt à attiser les tensions raciales, le réseau de «nouvelles» a également présenté un article, «C’était la réponse quand il s’agissait de manifestants noirs dans les rues de DC», avec une photo des soldats de la Garde nationale debout sur les marches du Lincoln Memorial.

Qu’à cela ne tienne, pendant cette période, les anarchistes du BLM et d’Antifa ont littéralement fait des émeutes et détruit et pillé des entreprises. Et peu importe que la maire de DC, Muriel Bowser, ait demandé que la Garde nationale de DC soit déployée avant le rassemblement «Stop the Steal» du président Trump, qui a finalement engendré la ruée vers le Capitole. (Connexes: le conseiller de Trump publie un deuxième rapport explosif dans la série «Art of the Steal» expliquant comment l’État profond aligné sur les Démocrates a volé les élections.)

Pendant ce temps, chez MSNBC tout aussi pathétique, ce titre: «L’indignation grandit face à la réponse de Trump, conduisant à des appels pour le 25e amendement» – qui décrit comment supprimer les présidents «mentalement incompétents» (mieux vaut dépoussiérer le cerveau mort Biden quand il prend Bureau).

Bien sûr, « les appels se multiplient ». Les démocrates se sont mis au courant, et MSNBC n’est rien de plus qu’un moulin de propagande démocrate. Et le Washington Post le prouve avec ce titre: «Pelosi et Schumer demandent instamment l’utilisation du 25e amendement ou la destitution.»

En voici une autre de MSLSD: «Le Capitole n’est pas conçu pour empêcher les hordes de MAGA d’entrer. C’est un problème.»

Remarquez que le président Trump n’a jamais dit à ses partisans de prendre d’assaut le bâtiment du Capitole. Oui, il a dit qu’ils devraient y marcher et donner aux législateurs républicains l’épine dorsale pour contester les faux résultats des collèges électoraux – mais il n’a jamais dit: «Envahissez!»

Non – le «journalisme» à gaz est le problème.

Où étaient ces précurseurs moraux lorsque BLM et Antifa brûlaient des pâtés de maisons, détruisaient des entreprises, attaquaient les partisans du président et pillaient des magasins – au nom de la «justice raciale»?

Nous pouvons vous dire où ils étaient: Excusez-le.

En parlant de CNN, c’est Chris Cuomo, le crétin en chef et le bodybuilder, qui a été déconcerté lorsque les gens ont souligné son hypocrisie sur ces questions.

Notes de l’examen de BizPac:

Chris Cuomo de CNN a critiqué ceux qui lui ont rappelé la maladroite vérité de sa propre hypocrisie face à des manifestations «polies et pacifiques».

L’animateur de CNN a été appelé sur Twitter après avoir publié des commentaires condamnant le président Donald Trump et les manifestations qui ont tourné à la violence au Capitole américain mercredi. Manquant apparemment de conscience de lui-même, Cuomo a tiré des coups de feu verbaux sur Trump et sur ceux qui «ont attisé les flammes» qui, selon lui, ont conduit aux manifestations meurtrières au Capitole américain.

«Vous ne pouvez pas contrôler ce que vous avez causé. Et c’est ce dont vous vous souviendrez », a-t-il tweeté en réponse à l’appel lancé par le président pour que les manifestants« restent pacifiques. «Ils ne sont pas pacifiques, car vous n’êtes pas pour la paix.»

Voir plus de reportages comme celui-ci sur NewsFakes.com.

Les sources comprennent:

CNN.com

MSNBC.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le gouvernement italien impliqué dans un stratagème de fraude électorale élaboré contre Trump

L’auteur et chercheur américano-suisse Neal Sutz a révélé que non seulement la Suisse mais aussi l’Italie ont joué un rôle majeur dans le vol des élections de 2020 pour Joe Biden.

La Suisse, a révélé Sutz, a récemment acheté les droits exclusifs de Scytl, la société espagnole en faillite liée à Dominion Voting Systems qui, selon plusieurs analyses statistiques, a transféré des centaines de milliers de voix du président Donald Trump à Biden.

La Suisse connaissait parfaitement les failles structurelles de Scytl lors de l’achat de l’entreprise et a délibérément omis d’en avertir l’administration Trump avant les élections.

L’Italie était également impliquée, selon l’ancien agent de la CIA Bradley Johnson. L’Italie a joué un rôle direct dans la manipulation des votes pour favoriser les candidats démocrates aux dépens de Trump et des républicains.

Johnson a au moins partiellement confirmé l’histoire du raid des forces spéciales américaines et de la récupération de serveurs du Dominion hébergés dans une installation secrète de la CIA à Francfort. D’autres l’ont également confirmé, qualifiant l’opération de succès car elle a mis en lumière des preuves irréfutables de fraude électorale.

Le général Thomas McInerney a affirmé plus tard qu’à la suite du raid, une violente bagarre s’était ensuivie entre les paramilitaires de la CIA, appelés d’Afghanistan pour défendre la station, et le groupe des forces spéciales américaines qui a mené le raid. La rencontre a fait cinq morts.

Rome était le véritable coupable du piratage des élections de 2020

Johnson ne nie rien de tout cela, mais il l’a ajouté en suggérant que les données piratées obtenues à partir de l’installation de Francfort ont ensuite été transférées à l’ambassade des États-Unis à Rome.

Il s’avère que Rome est le «véritable protagoniste principal» de l’histoire, du moins du point de vue de l’État profond. Le décompte des voix ayant cessé ici aux États-Unis, il a repris en Italie où il était déjà le matin.

«Trump recueillait un nombre record de votes», a déclaré Johnson, notant que le simple changement de voix de Trump à Biden n’était pas suffisant pour offrir une «victoire» au candidat démocrate.

C’est à ce moment-là que Rome a lancé une nouvelle élaboration d’algorithmes pour sceller l’accord pour Biden lorsque tout le reste a échoué. En fin de compte, il suffisait de donner à Biden la «victoire» que l’État profond attendait.

L’opération visant à recalibrer l’attaque de piratage là où Francfort s’était arrêté aurait eu lieu via la Vénétie, ce qui signifie que l’ambassade américaine à Rome était directement impliquée dans la tentative de renverser l’élection et d’évincer le président Donald Trump.

«Dans ce scénario, les puissances subversives infiltrées dans le gouvernement américain, l’État profond, avaient planifié un coup d’État contre leur commandant en chef», rapporte La cruna dell’ago.

L’ambassadeur américain actuel en Italie est Lewis Eisenberg, ancien membre de Goldman Sachs et contributeur à la première campagne Trump. Eisenberg serait à l’aise avec les lobbies sionistes néoconservateurs qui sont les ennemis acharnés du président pour avoir tenté de retirer l’armée américaine du Moyen-Orient.

Selon Johnson, un homme du département d’État américain était présent à l’ambassade des États-Unis à Rome le soir des élections. Cet individu, qui a été capturé par vidéo lors d’une opération de surveillance, semble avoir été directement impliqué dans l’attaque de piratage coordonnée.

«Si les déclarations de M. Johnson sont vraies, l’Italie violerait directement le décret de 2018 contre l’ingérence électorale étrangère signé par le président Trump», explique en outre La cruna dell’ago.

«Le président n’était pas au dépourvu devant l’éventualité que des pays étrangers et des forces internes aux États-Unis auraient tenté de s’immiscer dans l’élection… Le décret stipule clairement qu’après 45 jours depuis le jour du scrutin, un rapport détaillé sur cette ingérence doit être rendu au président.»

Le rapport complet La cruna dell’ago est disponible pour consultation sur ce lien.

Plus d’informations sur les élections frauduleuses de 2020 peuvent être trouvées sur Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

Lacrunadellago.net

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les entreprises tentent d’interdire toute personne n’ayant pas reçu de vaccin COVID

Une année aussi mauvaise que pour un grand nombre de petites et moyennes entreprises à travers le pays grâce aux verrouillages perpétuels et autres restrictions COVID-19, vous pensez que la plupart des personnes qui possèdent une entreprise essaieraient de rendre le service client aussi simple que possible.

Exiger des gens qu’ils prennent un vaccin dont ils ne veulent peut-être pas avant de les laisser entrer ne semble pas être un très bon moyen d’attirer plus de clients, mais cela semble être la direction dans laquelle nous nous dirigeons – tout cela grâce à la peur. du porno généré pour la «grippe chinoise».

Paul Bedard, du Washington Examiner, a plus:

Les entreprises trouvent un soutien solide pour demander aux clients et à d’autres de prouver qu’ils ont été vaccinés contre le coronavirus avant d’entrer, tout comme certains pays le demandent aux voyageurs.

Dans le dernier test d’attitude, 57% ont déclaré que les entreprises devraient être autorisées à interdire les personnes qui n’ont pas été vaccinées une fois qu’elles seront largement disponibles, afin de protéger le personnel.

«Les entreprises qui souhaitent assurer la sécurité de leurs employés et de leurs employeurs ont le droit d’interdire aux clients qui refusent de se faire vacciner d’entrer», a déclaré le dernier «Baromètre de retour à la normale», une enquête qui se concentre sur les entreprises que Bédard suit depuis la pandémie.

«Maintenant qu’un vaccin est disponible, de nombreux Américains le veulent rapidement afin de pouvoir reprendre leurs activités normales et veulent que les entreprises puissent garder ceux qui choisissent de ne pas le faire sortir de leur lieu de travail», a noté Ron Bonjean, un partenaire chez ROKK Solutions pour qui l’enquête est réalisée avec Engagious, et Sports and Leisure Research Group.

L’interdiction des personnes qui n’ont pas été vaccinées va de pair avec les demandes actuelles des entreprises pour que leurs clients portent des masques, souvent en conformité avec les réglementations nationales et locales pendant la pandémie.

Bedard affirme que le Baromètre aurait identifié et suivi les réactions des entreprises et du public au COVID-19; la dernière enquête « a confirmé que les deux restent prudents sur la propagation », a-t-il écrit.

Bien sûr, il y a un désaccord sur les mandats de vaccins obligatoires juste pour que vous puissiez magasiner.

La nouvelle enquête révèle qu ‘«une simple majorité de 51% d’Américains est tout à fait d’accord avec l’affirmation:’ Je recevrai certainement un vaccin COVID-19 lorsqu’il sera disponible.’» Ce faible résultat survient malgré un vaccin poussé par tout le monde au gouvernement et Big Pharma (bien sûr).

Mais parmi les Américains qui disent en obtenir un, 71% sont impatients de le faire, un groupe dirigé par des personnes de 65 ans et plus et des libéraux.

Maintenant, pour les aspects pratiques et juridiques.

D’abord et avant tout, il n’est peut-être même pas légal d’exiger qu’une personne soit vaccinée avant d’être autorisée dans une entreprise. Même maintenant, ceux qui «exigent» que les gens portent des masques ne font pas appliquer le mandat de manière universelle. Un voyage dans n’importe quelle grande surface ou épicerie locale, et vous verrez des clients valser sans période de masque. Et oubliez la distanciation sociale. (Connexes: Robert Kiyosaki: Big Pharma « a menacé de me faire tuer » pour avoir critiqué le vaccin contre le coronavirus.)

En outre, il y a certainement des régions du pays – des zones métropolitaines, pour certains – où les mandats de vaccination se dérouleront très bien, alors qu’un mandat ne sera certainement pas renouvelé dans d’autres parties du pays où la liberté et la liberté sont toujours chéries (voir la plupart des États).

Si les entreprises deviennent trop agressives dans leurs mandats, elles sont susceptibles de faire face à des poursuites judiciaires qu’elles peuvent ou non gagner.

Là encore, les États et le Congrès pourraient également interdire les mandats de vaccination, ce dernier sous l’autorité de la Constitution accordant au pouvoir législatif le pouvoir de réglementer le commerce interétatique.

Mais l’essentiel est le suivant: les entreprises qui sont malmenées après 10 mois de verrouillage perpétuel ne vont pas, dans l’ensemble, attirer plus de clients dans de nombreuses régions du pays en les forçant à se faire vacciner. En fait, cela semble être un excellent moyen d’enrichir davantage Walmart et Amazon; les consommateurs cochés se tourneront simplement vers les détaillants en ligne et continueront à faire leurs achats à domicile comme ils le font depuis des mois.

Voir plus de rapports comme celui-ci sur Pandemic.news.

Les sources comprennent:

WashingtonExaminer.com

NaturalNews.com

JD Heyes

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le CDC exhorte les Américains à se faire vacciner contre le coronavirus malgré un taux de réaction allergique 10 fois plus élevé que le vaccin contre la grippe

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) restent entêtés dans leur foi dans les vaccins COVID-19 même si ces injections provoquent plus de cas de réaction allergique que les vaccins contre la grippe.

Dans un rapport publié mercredi, le CDC a révélé que près de deux douzaines d’Américains ont eu des réactions allergiques potentiellement mortelles après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech entre le 14 et le 23 décembre. Avec seulement 1,9 million de coups administrés au cours de cette période, le vaccin a un taux de plus de 11 cas de réactions allergiques sévères par million de doses. C’est près de 10 fois plus que le taux de vaccins contre la grippe, et cela ne représente qu’une fraction des «vrais» événements indésirables, car la plupart ne sont pas signalés.

Malgré cette découverte alarmante, le CDC a déclaré qu’une réaction allergique sévère est «encore extrêmement rare» et a encouragé le public à se faire vacciner contre le coronavirus une fois qu’il sera disponible pour arrêter la pandémie COVID-19.

Le CDC fait pression pour la vaccination malgré les réactions indésirables aux vaccins

Dans son rapport, le CDC a déclaré qu’un total de 21 personnes âgées de 27 à 60 ans souffraient d’anaphylaxie, une réaction allergique grave qui peut être mortelle si elle n’est pas traitée. Dix-sept d’entre eux avaient des antécédents documentés d’allergies à une grande variété d’allergènes tels que les piqûres d’abeilles et de guêpes, les œufs, les crustacés, les chats, la pénicilline et les stéroïdes.

Deux d’entre eux avaient déjà eu une réaction indésirable aux vaccins – l’un au vaccin contre la grippe H1N1 et l’autre au vaccin contre la rage – tandis que sept avaient des antécédents de choc anaphylactique, où la tension artérielle chute soudainement et les voies respiratoires se rétrécissent. Un choc anaphylactique peut être accompagné d’urticaire, de nausées, de vomissements, d’étourdissements et d’une langue ou d’une gorge enflées, entre autres.

Les effets indésirables, selon le rapport, sont survenus entre deux minutes et 150 minutes après l’administration de la dose. Selon les directives du CDC, les personnes ayant des antécédents d’anaphylaxie ne devraient être surveillées que pendant au moins 30 minutes, tandis que les autres pendant 15 minutes seulement.

Dix-neuf des patients ont été traités avec de l’épinéphrine, une hormone qui détend les muscles des voies respiratoires. Aucun décès n’a été signalé, mais trois personnes ont dû être transportées d’urgence aux soins intensifs. (Connexes: les vaccins COVID-19 contiennent des épitopes mortels qui provoquent des maladies auto-immunes.)

Avec 21 réactions sur près de 1,9 million de doses administrées, le taux d’anaphylaxie du vaccin Pfizer-BioNTech est de 11,1 cas par million de doses. En comparaison, les vaccins contre la grippe ont un taux d’environ 1,3 cas par million de doses, selon le CDC.

«Je suppose que vous pourriez dire mathématiquement que c’est 10 fois le montant. Mais je pense que cela passe à côté car c’est encore extrêmement rare», a déclaré le Dr Nancy Messonnier, directrice du Centre national pour la vaccination et les maladies respiratoires du CDC (NCIRD).

Les 21 cas anaphylactiques, cependant, ne sont que la pointe de l’iceberg. Le rapport indiquait que le vaccin Pfizer-BioNTech avait provoqué 86 autres cas de réactions allergiques non anaphylactiques et 61 événements indésirables non allergiques. Pendant ce temps, sept rapports de cas font toujours l’objet d’une enquête.

«Je continue de croire que le risque de COVID oblige les gens à se faire vacciner dès qu’ils sont à leur disposition», a ajouté Messonnier.

Les agences découragent les personnes souffrant d’allergies graves de se faire vacciner

Des réactions allergiques au vaccin Pfizer-BioNTech ont été signalées pour la première fois au Royaume-Uni lorsque deux travailleurs de la santé ayant des antécédents d’allergies graves ont subi des réactions anaphylactiques après avoir reçu le vaccin le mois dernier. Pour cette raison, l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé a émis un avertissement selon lequel toute personne ayant une réaction allergique grave à un aliment ou à un médicament ne devrait pas recevoir le vaccin.

Le Dr Thomas Clark, responsable de l’épidémiologie de la Division de la méningite et des maladies à prévention vaccinale du NCIRD, a fait écho à la recommandation de l’agence britannique. Clark a déclaré: «Si vous avez des allergies aux composés du vaccin ou à des composés étroitement apparentés, nous vous recommandons de ne pas vous faire vacciner pour le moment.»

Pourtant, certains Américains ayant des antécédents d’allergies continuent de procéder à la vaccination. Le docteur Leonor Corsino, médecin et professeur à l’Université Duke, a souffert d’allergies sévères dans le passé, mais a été inoculé avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Corsino a déclaré lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle avait reçu le vaccin: «Une [raison] est évidemment parce que je voulais être vaccinée pour me protéger et protéger mes patients.»

Mais la scientifique en chef de l’Organisation mondiale de la santé, Soumya Swaminathan, a déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour soutenir que les vaccins COVID-19 peuvent protéger les gens contre le coronavirus. (Connexes: Amorçage pathogène? Les vaccins COVID-19 propagent en fait la pandémie.)

«Je ne pense pas que nous ayons des preuves sur l’un des vaccins pour être convaincus qu’il empêchera les gens de contracter réellement l’infection et donc de pouvoir la transmettre», a déclaré Swaminathan lors d’une conférence de presse virtuelle plus tôt cette semaine.

Pour plus de rapports démasquant la vérité sur les vaccins contre le coronavirus, visitez VaccineDamage.news.

Les sources comprennent:

DailyMail.co.uk

AAAAI.org

CDC.gov 1

USNews.com

CDC.gov 2

ABC11.com

Virgilio Marin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le Brésil critique la grande réinitialisation du WEF – Lutte contre le «contrôle social totalitaire» [VIDEO]

Rédacteur ER: Félicitations à Patrick Wood de Technocracy News pour avoir trouvé cette histoire du mois dernier. Voici le discours de 7 minutes que le ministre brésilien des Affaires étrangères Ernesto Araújo a prononcé à l’ONU, qui mérite d’être entendu. Il est assez clair pour savoir comment le Brésil en tant que NATION aide sa population et son économie pendant la crise du virus:

<iframe width= »686″ height= »480″ src= »https://www.youtube.com/embed/nikOlQVm6vc » frameborder= »0″ allow= »accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture » allowfullscreen></iframe>

Il peut être trouvé sur Twitter:

Le Brésil critique la grande réinitialisation du WEF: «Le contrôle social totalitaire n’est pas le remède à une crise»

ACTUALITÉS TECHNOLOGIQUES

Les plus hauts dirigeants du Brésil comprennent la menace de la technocratie et rejettent la grande réinitialisation prévue par le Forum économique mondial. En conséquence, son administration lutte contre les frelons d’attaque de tous bords qui tentent de les chasser du pouvoir. ⁃ Éditeur TN

********

TIM HINCHLIFFE VIA LA SOCIÉTÉ

Le ministre brésilien des Affaires étrangères dit «non» au programme de «grande réinitialisation» proposé par le Forum économique mondial (WEF), déclarant à la session extraordinaire des Nations Unies (ONU) sur le COVID-19 que «le contrôle social totalitaire n’est le remède à aucune crise. «

«Ceux qui n’aiment pas la liberté essaient toujours de profiter des moments de crise pour prêcher la réduction de la liberté. Ne tombons pas dans ce piège»- Ernesto Araujo

Le 3 décembre, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Ernesto Araujo, a réprimandé la «grande réinitialisation» technocratique du WEF de la société et de l’économie mondiale dans un discours enregistré devant la session extraordinaire de l’ONU.

Bien qu’Araujo n’ait pas prononcé les mots «grande réinitialisation» ou «Forum économique mondial» lors de son discours à l’ONU, il a clairement indiqué dans un tweet du lendemain qu’il faisait référence au programme de «grande réinitialisation» dans son discours.

La «grande réinitialisation» est l’idée originale du fondateur du WEF, Klaus Schwab, qui planifie le programme technocratique pour réinitialiser toute la société et l’économie mondiale depuis de nombreuses années.

«Le contrôle social totalitaire n’est le remède à aucune crise» – Ernesto Araujo

Le Brésil repousse maintenant la grande réinitialisation.

«Le Brésil est un membre fondateur de l’ONU, et par conséquent, est attaché à ses principes fondamentaux: paix et sécurité, coopération entre les nations, respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales», a déclaré Araujo à l’ONU.

«Le COVID-19 ne doit pas être considéré comme un prétexte pour faire avancer des programmes qui extrapolent à partir de la structure constitutionnelle du système des Nations Unies», a-t-il ajouté.

Le ministre brésilien a ajouté: «Les libertés fondamentales ne sont pas une idéologie. La dignité humaine exige la liberté autant qu’elle exige la santé et des opportunités économiques.

«Ceux qui n’aiment pas la liberté essaient toujours de profiter des moments de crise pour prêcher la réduction de la liberté. Ne tombons pas dans ce piège.

«Le contrôle social totalitaire n’est le remède à aucune crise. Ne faisons pas de la démocratie et de la liberté une victime de plus du COVID-19. »

En avril 2020, il a écrit que «le mondialisme remplace le socialisme en tant qu’étape préparatoire au communisme» et il a qualifié le coronavirus de «comunavirus» après avoir lu un récent livret du philosophe et communiste slovène Slavoj Zizek, à partir duquel il a extrapolé ces virus. ont été bénéfiques pour répandre le communisme.

«Le COVID-19 ne doit pas être pris comme un prétexte pour faire avancer des programmes qui extrapolent à partir de la structure constitutionnelle du système des Nations Unies» – Ernesto Araujo

Le ministre brésilien des Affaires étrangères a été un choix controversé du président Jair Bolsonaro, en partie en raison de la conviction d’Araujo que la science du climat était un «dogme» utilisé «pour justifier l’augmentation du pouvoir réglementaire des États sur l’économie et le pouvoir des institutions internationales sur le États-nations et leurs populations, ainsi que pour étouffer la croissance économique dans les pays capitalistes démocratiques et pour promouvoir la croissance de la Chine », a écrit Jonathan Watts, rédacteur en chef de l’environnement mondial du Guardian en novembre 2018.

L’opinion d’Araujo selon laquelle la science du changement climatique et le mondialisme sont des vecteurs de diffusion des idéologies marxistes, ainsi que ses convictions pro-nationalistes, ne lui ont pas valu de nombreux alliés sur la scène internationale.

«Ne faisons pas de la démocratie et de la liberté une victime de plus du COVID-19» – Ernesto Araujo

En tant que membre du cabinet de l’administration Bolsonaro, il a reçu sa juste part de critiques de la part des médias, et sa page Wikipédia dit actuellement qu’il «souscrit aux théories du complot».

Selon Watts, Bolsonaro a choisi un « ministre des Affaires étrangères qui pense que le changement climatique fait partie d’un complot des » marxistes culturels « pour étouffer les économies occidentales et promouvoir la croissance de la Chine. »

Aussi impopulaire que soit parmi les mondialistes, les militants du changement climatique et les médias qu’Araujo puisse être, quand il a dit «non à la grande réinitialisation», dans ses mots, il rejetait l’exploitation de la crise des coronavirus pour promouvoir un programme défini par ceux qui restriction de la liberté.»

Lire l’histoire complète ici…

************

https://www.thelibertybeacon.com/brazil-slams-wefs-great-reset-fights-back-against-totalitarian-social-control-video/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News