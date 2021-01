Le pape sera vacciné contre Covid la semaine prochaine, qualifie l’opposition aux vaccins de «déni suicidaire»

Que le vrai Dieu intervienne, foudroie et fasse confondre les manipulateurs, menteurs et serviteurs de Satan, s’ils existent! – Nous souhaiterions choisir ce vaccin à ARNm au hasard et par surprise parmi ceux proposés aux populations mondiales, ainsi que les médecins et infirmières qui interviendront – MIRASTNEWS

Le pape François dirige une messe pour la fête de l’Épiphanie dans la basilique Saint-Pierre cette semaine. © Médias du Vatican / Document via REUTERS

Le pape François a qualifié l’opposition aux vaccins Covid-19 de «déni suicidaire» et a annoncé qu’il recevrait un vaccin contre la maladie à coronavirus la semaine prochaine.

Dans une prochaine interview, le leader de l’Église catholique, âgé de 84 ans, affirme que se faire vacciner «éthiquement» contre le virus devrait être un devoir pour tous.

«La semaine prochaine, nous commencerons à le faire ici (au Vatican) et j'ai pris rendez-vous, nous devons le faire», a déclaré Francis à la chaîne de télévision italienne Canale 5.

Des segments de l’interview ont été publiés samedi et l’intégralité des commentaires devrait être diffusée dimanche. « Il y a un déni suicidaire que je ne peux pas expliquer, mais aujourd’hui, nous devons nous faire vacciner », a ajouté le pontife.

Les commentaires interviennent alors que les médias italiens rapportent que le médecin personnel du pape est décédé samedi «à la suite de complications pulmonaires causées par Covid-19».

Le professeur Fabrizio Soccorsi serait décédé samedi matin après l’âge de 78 ans. Il était médecin personnel du pontife depuis 2015.

Le pape François évoque également l’attaque du Capitole américain dans l’interview, se disant «choqué» par le chaos qui s’est déroulé à Washington, DC cette semaine.

«Même dans les réalités les plus matures, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui pousse les gens à descendre dans la rue contre la communauté, contre la démocratie, contre le bien commun», a-t-il déclaré.

De nombreux décès après le vaccin COVID, la technologie d’extinction génétique DARPA, le vaccin psyop et la guerre contre vous

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (09/01/20).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

(https://www.rokfin.com/TLAVagabond)

(https://odysee.com/@TLAVagabond:5)

(https://www.bitchute.com/channel/24yVcta8zEjY/)

Liens de source vidéo:

Liens à venir…

5 études du NIH / National Library of Medicine de 2004 à 2020 constatant toutes des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d’oxygène dans le sang:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29395560/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32590322/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15340662/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26579222/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31159777/

Étude de masque en tissu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

CERTAINES des études de masque sur l’efficacité:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2749214

https://www.cmaj.ca/content/188/8/567

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5779801/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19216002/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4420971/

https://academic.oup.com/cid/article/65/11/1934/4068747

https://www.jstage.jst.go.jp/article/bio/23/2/23_61/_pdf/-char/en

https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736

https://www.journalofhospitalinfection.com/article/0195-6701(91)90148-2/pdf

https://web.archive.org/web/20200717141836/https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data

https://www.nap.edu/catalog/25776/rapid-expert-consultation-on-the-effectiveness-of-fabric-masks-for-the-covid-19-pandemic-april-8-2020

https://www.nap.edu/read/25776/chapter/1#6

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article

https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6599448/

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-1342

https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y

https://clinmedjournals.org/articles/jide/journal-of-infectious-diseases-and-epidemiology-jide-6-130.php?jid=jide

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130147308702355

«Les vaccins causent des dommages neurologiques» partager cette vidéo

Objectif: Santé – Le programme Covid

Dans cet épisode d’Objectif: Santé, nous examinons les dernières machinations des conspirateurs d’élite Covid. Les passeports de vaccins à l’horizon promettent un nouveau système de caste, dans lequel les non-vaccinés sont confrontés à de plus grandes restrictions. Envie de voyager, de voir votre équipe sportive ou interprète de musique préférée ou même d’utiliser les transports en commun? Pas sans vaccin, non!

Mais ce n’est pas parce que vous recevez le vaccin que vous pouvez arrêter le port du museau (masque) ou la distanciation sociale, déclare le Dr Gupta de MSNBC. Pendant ce temps, Fauci nous assure à tous que le pire reste à venir pour la pandémie, mais dit également que les vaccins ne conféreront pas d’immunité, seulement atténueront les symptômes – tellement … ce ne sont pas des vaccins, alors?

Rejoignez-nous pour un autre objectif: une discussion scintillante sur la santé!

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/the-covid-agenda/ac1aeb950fd96527953cf3e36c9cef1e523a304c/70ac85

Pour d’autres actualités liées à la santé et plus, vous pouvez nous trouver sur:

♥ Twitter:

♥ Facebook: https://www.facebook.com/objecthealth/

♥ Brighteon: https://www.brighteon.com/channel/objectivehealth

♥ LBRY: https://lbry.tv/@objectivehealth:f

Et vous pouvez consulter toutes nos émissions précédentes (avant YouTube) ici:

♥ https: //docs.google.com/spreadsheets/d/16H-nK-N0ANdsA5JFTT12_HU5nUYRVS9YcQh331dG2MI/edit? Usp = partage

Durée: 00:38:49

Téléchargement: MP3 – 32,7 Mo

Un médecin de Miami décède après avoir reçu la première dose du vaccin Pfizer

Alors que les États-Unis voient 4K (4000) décès confirmés par COVID-19 en une seule journée, le CDC rapporte une autre réaction potentielle choquante aux nouveaux vaccins à ARNm-vecteur COVID-19: un médecin à Miami est décédé deux semaines après avoir reçu sa première dose de Pfizer -BioNTech jab.

(Article de Tyler Durden republié sur ZeroHedge.com)

L’amour de ma vie, mon mari Gregory Michael MD, obstétricien qui avait son bureau au Mount Sinai Medical Center à… Publié par Heidi Neckelmann le mardi 5 janvier 2021

Heidi Neckelmann, la veuve du Dr Gregory Michael, a déclaré que son mari avait été vacciné le 18 décembre et était décédé 16 jours plus tard. Il avait 56 ans, selon Sputnik. Les patients reçoivent généralement une deuxième dose du vaccin 3 semaines après la première. Neckelmann a également partagé la nouvelle dans un message Facebook, cité ci-dessus.

«Dans mon esprit, sa mort était à 100% liée au vaccin. Il n’y a pas d’autre explication», dit-elle. «Il était en très bonne santé. Il ne fumait pas, il buvait de l’alcool de temps en temps mais seulement en société. Il a travaillé, nous avions des kayaks, c’était un pêcheur en haute mer», a-t-elle ajouté.

De plus, le médecin a commencé à ressentir des symptômes inhabituels et, trois jours après la vaccination, de petites taches ont commencé à apparaître sur les pieds et les mains de Gregory Michael. En réponse, il s’est rendu aux urgences du mont Sinaï. Comme sa formule sanguine n’était pas dans les limites normales, il a été admis aux soins intensifs, a déclaré sa femme à Sputnik. Peu de temps après, il a subi un accident vasculaire cérébral et est décédé.

Trois jours après la vaccination, de petites taches ont commencé à apparaître sur les pieds et les mains de Gregory Michael. En réponse, il s’est rendu aux urgences du mont Sinaï. Comme sa formule sanguine n’était pas dans les plages normales, il a été admis à l’unité de soins intensifs, selon Heidi Neckelmann. Malheureusement, peu de temps après, il a subi un accident vasculaire cérébral et est décédé.

Selon Darren Caprara, directeur des opérations au bureau du médecin légiste de Miami-Dade, la mort de Gregory Michael est la première que le bureau du médecin légiste du comté a vu où un vaccin COVID-19 aurait pu jouer un rôle.

Auparavant, Carlos Palestino, le beau-frère du médecin mexicain Karla Cecilia Perez, était paralysé des heures après avoir reçu le vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19, selon des rapports.

Il y a eu plusieurs rapports anecdotiques sur des patients décédant après avoir reçu le vaccin en Europe, aux États-Unis et ailleurs, dans les deux essais et pendant la phase d’urgence du déploiement.

En savoir plus sur: ZeroHedge.com

MASONIC PEDOGATE – Sacrifice sexuel rituel par le sang hier, aujourd’hui et demain

JE NE SAVAIS RIEN sur la franc-maçonnerie avant que le shérif du comté de Gwinnett « Butch » Conway, le juge Hamill, DA « Danny » Porter et LEUR Consigliere Alvin « AB » Brooks ne m’en a parlé.

MASONIC = SATANIC = PUR MAL!

Qui sont les francs-maçons?

Les politiciens?

FBI?

CIA?

JUGES?

AVOCATS?

MEMBRES D’UN GANG?

BANQUIERS?

Shérif du comté de Gwinnett « Butch » Conway

Procureur du district du comté de Gwinnett « Danny » Porter

Le procureur général de la Géorgie Chris Carr?

Gouverneur de Géorgie Brian Kemp?

Juge Hamill du comté de Gwinnett

LA PLUS GRANDE FRAUDE / RICO de #AmericanHistory!

https://progressive.org/magazine/home-wrecker-abusive-mortgage-servicer-transforms-nequarthoods/

Opération Restauration – Géorgie CRIMINAL Statuts relatifs à la FRAUDE:

http://operationrestorationinc.proiwebsites.com/CriminalStatutes

R acketeering

J’ai influencé et

C orrupt

Loi sur les organisations

https://threadreaderapp.com/thread/1111474648959668225.html

«M & T Bank avait-elle réellement un intérêt dans la maison de Howard Graber? Est-ce qu’ils ou leur mandataire ou cessionnaire ou successeur d’intérêts détenaient réellement le billet à ordre de Graber et / ou avaient le droit d’exécuter ce billet à ordre? question légitime, et à laquelle il faudrait très bien répondre avant que Graber ne soit jeté en prison pendant 170 ans. «

Impasse SWAT: l’expulsion entraîne un incident de 4 heures avec le propriétaire et l’épouse agressés:

https://www.gwinnettdailypost.com/archive/swat-standoff-eviction-results-in–hour-incident/article_9323c92c-bb93-52b8-840b-52c7bf1c7373.html

Pire que Gitmo?

Histoire et rituels de la franc-maçonnerie « écossaise »!

https://archive.org/details/scotchritemasonr01blan/page/n4

N’IMPORTE QUEL HOMME QUI MET UNE NOIX AUTOUR DE SON COU ET PREND UN SERMENT SANGUIN POUR GARDER DES SECRETS IMMORAUX / ILLÉGAUX POUR VOUS VENDRE ET LES VÔTRES EN ESCLAVE NE DOIT PAS ÊTRE AUTORISÉ À AVOIR L’AUTORITÉ SUR TOUT HOMME QUI NE SE SONT PAS VENDUS EN SAVOIR PLUS AU SUIVRE D’UN AUTRE MAÎTRE. LE MAÇON!

JE TESTIFIERAI TOUT MOMENT N’IMPORTE O!

https://www.minds.com/newsfeed/931715516475035648?referrer=ExposingCorruption

« Butch » pris avec sa main dans le Bocal à biscuits – ENCORE!

https://www.ajc.com/news/local-govt–politics/feds-want-reimbursement-for-gwinnett-sheriff-70k-muscle-car/zkOidGb5oRfCHGO5RlZGsL/

Mme Judge Sheriff « Butch » Conway:

https://www.facebook.com/Exposing-Judge-Carla-Brown-710454135666761/

BLACKSTONE / BAYVIEW / LAKEVIEW / M & T BANK – PARADISE PAPERS-

EPSTEIN – Finances Off-Shore: Cliquer ici

2020 a révélé que l’Église chrétienne corporative fait partie du système mondial satanique

Le Dr R. Albert Mohler Jr. est président du Southern Baptist Theological Seminary – l’école phare de la Southern Baptist Convention et l’un des plus grands séminaires du monde. Source de l’image.

Ce que nous avons appris en 2020

Par Chuck Baldwin

ChuckBaldwinLive.com

Nous avons beaucoup appris en 2020. J’y vais droit à cela.

En 2020, nous avons appris que l’église de l’establishment est heureuse de rendre à César les choses qui sont à Dieu.

Je vais le dire tout de suite: ces pasteurs et églises qui ont refusé de résister aux verrouillages, fermetures et restrictions de Covid en 2020 se sont rendus à l’esprit de l’antéchrist et sont devenus une partie du système bestial babylonien d’Apocalypse 18.

Vraiment, le sel a perdu sa saveur, et comme Jésus nous l’a dit, «il n’est désormais plus bon à rien». (Matthieu 5:13)

Ce qui a commencé comme des organisations religieuses exonérées d’impôts créées par le gouvernement en 1954 s’est transformé en maisons gouvernementales à part entière de prostitution spirituelle en 2020. Les prostituées de rue sont plus honorables que ces «saints» penauds, pleurnichards et sans épines. Au moins, les prostituées de rue sont honnêtes sur ce qu’elles font, et elles n’essaient pas de cacher leur comportement pervers derrière la façade de Dieu.

Personne ne personnifie peut-être l’assujettissement bestial de la chaire comme le président du Southern Baptist Theological Seminary (Louisville, Kentucky), Albert Mohler.

Un dirigeant de premier plan au sein de la plus grande dénomination religieuse non catholique des États-Unis exhorte les chrétiens du monde entier à se faire vacciner contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis , France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] parce que c’est censément ce que Jésus veut qu’ils fassent pour «aimer ton prochain». Albert Mohler, chef du Southern Baptist Theological Seminary à Louisville, Ky., A écrit un long article pour son bulletin The Briefing qui compare la vitesse de distorsion des vaccins COVID-19 du président Donald Trump à l’atterrissage sur la lune, qualifiant les jabs d’exemple de «succès» de la «domination» de l’humanité sur la terre, ordonnée par Dieu. Parce que des dizaines de millions de chrétiens envisagent vraisemblablement de renoncer au tir, Mohler tente de les manipuler pour qu’ils se conforment en utilisant la Bible comme une arme pro-pharmaceutique. Mohler présente «sept points à considérer», prétendument tirés de la Bible, qui démontrent – selon lui, en tout cas – comment Dieu veut que tous les croyants soient piégés par les injections expérimentales. «Faire pression contre les maladies et les virus fait partie de notre mandat», écrit Mohler, suggérant que les personnes qui croient en Dieu ont le devoir biblique de se faire vacciner chaque fois que le gouvernement leur dit de le faire. «Le traitement médical est une extension de la grâce commune de Dieu et les chrétiens l’ont toujours compris.» Bizarrement, Mohler présente l’exemple du célèbre évangéliste américain Jonathan Edwards comme preuve de la «légitimité des vaccinations». Malgré le fait qu’Edwards soit mort d’une injection de vaccin toxique qui lui a donné «un cas mortel de variole», ce que Mohler admet ouvertement, la volonté d’Edwards de se faire vacciner montre qu’il appréciait «la science de la médecine», comme tous les chrétiens , selon Mohler. Edwards est un exemple pour nous tous, poursuit Mohler, car il «a fait valoir qu’une vision du monde biblique chrétienne comprend». Ce point, selon Mohler, est que tout est «ordonné et intelligible» grâce aux produits pharmaceutiques et aux vaccins, qui sont apparemment «basés sur la doctrine chrétienne de la création». Mohler répond également aux préoccupations des chrétiens au sujet des vaccins COVID-19 contenant des ingrédients fabriqués à partir de bébés humains avortés, rejetant la gravité de cela en affirmant, en substance, que «personne qui produit ces vaccins COVID-19 n’a été directement impliqué dans la réalisation de l’avortement », rendant ainsi les injections moralement alignées sur les croyances chrétiennes. «Certaines personnes pourraient aborder la question de la vaccination à travers des termes auto-définis», écrit Mohler, suggérant que ceux qui rejettent le vaccin COVID-19 sont égoïstes. (Source)

En 2020, l’église de l’establishment s’est avérée impuissante, inepte, illégitime, indéfendable, non sincère, irresponsable et non pertinente. Aucun vrai chrétien ne peut rester dans une telle «église», et aucune véritable volonté chrétienne. Le plus tôt ces misérables congrégations masquées se dessèchent et se fanent, mieux c’est! Ils conduisent le pays dans les chaînes serviles de l’antéchrist.

Des millions de vrais chrétiens devraient clouer leurs propres 95 thèses aux portes de leurs églises apostates et s’éloigner, tout comme l’a fait Martin Luther. Et le plus tôt sera le mieux!

Lisez l'article complet sur ChuckBaldwinLive.com.

Gary Barnett: Si vous vous rendez à votre gouvernement détourné, vous serez asservi ou, plus probablement, exécuté comme un «mangeur inutile».

Continuez ici:

https://www.instagram.com/tv/CJylJPyg… pour la sauvegarde, veuillez suivre mon nouveau compte Instagram: http://instagram.com/insidemeiseveryt…

L’alliance de censure Démocrate-Big Tech vient d’organiser une masterclass sur le contrôle des médias pour les dictateurs du monde entier

Le PDG de Twitter Jack Dorsey (à gauche), le président élu Joe Biden (C) et le PDG de Facebook Mark Zuckerberg (à droite) © Reuters / Anushree Fadnavis, Kevin Lamarque et Stephen Lam

Malgré le miaulement des médias américains sans fil, le vrai coup d’État de cette semaine n’a pas été commis par les partisans du président Trump, mais par ses opposants. Ils rédigent un manuel sur le changement de régime moderne, et il est prêt pour l’exportation.

Lorsque les partisans du président Donald Trump se sont introduits dans la capitale américaine mercredi, ils n’ont pas agi comme une force unifiée déterminée à prendre le pouvoir. Au lieu de cela, ils ont pris des selfies, pillé des souvenirs et se sont livrés à un petit vandalisme. Alors que le déchaînement s’est terminé par une tragédie pour le manifestant abattu par la police, le policier mortellement blessé et les trois autres personnes qui ont souffert d’une «urgence médicale» et sont décédés, il a été rapidement étouffé et le Congrès est retourné au travail ce soir-là pour certifier la victoire aux élections de Joe Biden.

Leur chef de file les a même exhortés à rentrer chez eux et s’est engagé à assurer la transition «transparente» du pouvoir à Joe Biden. Pire. Coup. Déjà.

Pourtant, les politiciens de tous bords et leurs facilitateurs dans les médias l’ont rapidement déclaré une «insurrection armée», une «tentative de coup d’État» et un exemple de «terrorisme intérieur» [pour tenter d’étouffer dans l’œuf l’écho des fraudes massives aux élections et le coup d’Etat électoral qu’ils ont honteusement perpétrés dans ce qu’on appelait abusivement l’antre de la démocratie mondiale – MIRASTNEWS]. Le républicain de «Jamais Trump» Kurt Bardella a décrit les événements de mercredi comme «symboliquement pires que Pearl Harbor ou le 11 septembre», tandis que les experts ont décrit les détritus et le hooliganisme comme une attaque contre le «temple de notre démocratie» – vous savez, le même temple où les respectables politiciens votent sur quelle terre étrangère leurs jeunes soldats mourront.

Worse than 9/11 according to our sacred news media: pic.twitter.com/MnxmiCWXrj — Louis Le Vau 💢 (@LouisLeVau) January 8, 2021

Il y a des arguments sans fin à faire pour dénoncer l’hypocrisie des élites américaines, qui sont restées les bras croisés alors que les émeutiers de Black Lives Matter et d’Antifa ont brûlé et pillé le pays tout l’été, mais les principes n’ont pas d’importance pour ces gens. Seul le pouvoir nu et la volonté de l’exercer.

Et ils l’ont fait. Comme il est devenu très clair depuis mercredi, le vrai coup d’État n’était pas contre la classe dirigeante américaine, mais par elle.

Le président Trump a été immédiatement condamné par les médias et les législateurs des deux partis, comme prévu. Cependant, la condamnation a été suivie d’un chœur d’élus exigeant que Trump soit démis de ses fonctions pour inaptitude à diriger, en utilisant le 25e amendement. À défaut, les démocrates ont commencé à rédiger à la hâte des articles de mise en accusation contre le président, avec un vote à leur sujet prévu dès lundi. [Une véritable prise de pouvoir par coup d’Etat électoral, ruse et chevaux de Troie que ni Trump ni ses partisans n’ont pas pu percevoir et éviter – MIRASTNEWS].

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a décidé de restreindre les pouvoirs de Trump en tant que commandant en chef, en consultant les hauts responsables militaires pour empêcher ce qu’elle a appelé «un président instable de lancer des hostilités militaires ou d’accéder aux codes de lancement et d’ordonner une frappe nucléaire.» [Que peuvent faire les plus de 80 millions d’électeurs qui ont réellement voté pour Donald Trump et floués ? – MIRASTNEWS].

Le nouveau président Joe Biden a comparé les républicains pro-Trump aux nazis et a promis de charger le ministère de la Justice de mener une répression contre le «terrorisme intérieur». L’équation des partisans de Trump aux terroristes ici est implicite.

Alors que les politiciens utilisaient tous les outils à leur disposition pour enfermer Trump, leurs alliés de la Silicon Valley ont pris une décision sans précédent. Trump a été définitivement banni de Twitter, son principal moyen de communication avec le public, tandis que des milliers de comptes appartenant à ses partisans ont été supprimés. Un grand nombre d’autres sociétés de médias sociaux ont suspendu indéfiniment le président, Facebook allant plus loin et interdisant tous les messages offrant «des louanges et du soutien» aux émeutiers, interdisant le partage d’images depuis l’intérieur du Capitole et interdisant l’organisation de manifestations similaires.

L’importance de l’implication de la Silicon Valley ne peut être surestimée. Big Tech a travaillé main dans la main avec le grand gouvernement [Les Etats profonds mondialisés – MIRASTNEWS] pour démettre le président des États-Unis d’Amérique et empêcher ses partisans de s’organiser.

Pourquoi une telle répression serait-elle déclenchée avec un peu plus d’une semaine à la présidence de Trump? Les sociétés de médias sociaux ont offert la justification de «nous protéger», mais c’est probablement une échappatoire.

Au contraire, en donnant à Trump le traitement d’Alex Jones, ils l’ont effectivement fait du poison politique et ont entravé toute tentative qu’il pourrait faire pour annoncer une candidature pour 2024. Ils ont également défini une feuille de route sur la manière dont l’alliance Washington / Silicon Valley fera face à toute menace future pesant sur son pouvoir. L’ancienne Première Dame Michelle Obama l’a rendu explicite jeudi lorsqu’elle a appelé les entreprises de technologie à intensifier leurs efforts de censure afin que la future «insurrection» puisse être évitée.

Couper l’accès d’un opposant aux médias est la première étape du manuel de changement de régime, et le gouvernement américain le saurait, en ayant écrit plusieurs d’entre eux. Lorsque des manifestants parrainés par les États-Unis ont destitué le dirigeant serbe Slobodan Milosevic en 2000, le premier bâtiment qu’ils ont saisi après le Parlement était une chaîne de télévision. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a évité une panne de communication en utilisant FaceTime pour s’adresser au public lors d’une tentative de coup d’État contre lui en 2016. L’Égyptien Hosni Moubarak a coupé l’accès à Internet alors que les manifestants s’organisaient contre lui en 2011. Chaque coup d’État ou contre-coup d’État dépend du contrôle des médias, et la seule différence entre la déplatforming de Trump et les exemples ci-dessus est que pour la première fois, des stratégies de changement de régime étranger sont ouvertement déployées par les Américains, contre les Américains, en Amérique.

Alors que les journalistes et les experts les plus méprisables du pays applaudissent les tyrans de la technologie qui n’ont pas de comptes à rendre, les dictateurs en herbe à l’étranger prennent sûrement des notes. Construire des relations avec les titans de la technologie est l’équivalent moderne de la saisie d’un studio de télévision, et les mouvements populaires peuvent être facilement supprimés avec leur coopération. Si la démocratie la plus bruyante et la plus fière du monde le fait, pourquoi pas?

Et qui peut dire que les géants de la Silicon Valley s’arrêteraient eux-mêmes à la frontière américaine? Qu’est-ce qui les empêche de prendre une aversion pour un politicien à l’étranger et de les étouffer comme Donald Trump? Après tout, si le chef de la nation la plus puissante du monde peut être supprimé, quelle chance ont les autres?

De retour aux États-Unis, Trump a beaucoup plus de partisans que la foule qui a fait irruption dans le Capitole mercredi. Il en a 75 millions [en réalité plus de 80 millions en raison des vols électoraux, selon certaines sources – MIRASTNEWS], plus que la population du Royaume-Uni. Privé de la possibilité de s’exprimer librement en ligne et avec ses opinions qualifiées d’«extrémistes», quelqu’un serait-il surpris s’il décidait de prendre des mesures plus drastiques?

Après tout, le manuel de changement de régime se termine par un avertissement: une tentative de coup d’État ne traite que «des problèmes immédiats et des intérêts à court terme plutôt qu’à long terme». Pour les États-Unis, ces conséquences à long terme pourraient amener la classe politique à vouloir revenir au hooliganisme de mercredi.

Les déclarations, opinions et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de RT.

Graham Dockery

Graham Dockery est journaliste, commentateur et écrivain irlandais à RT. Auparavant basé à Amsterdam, il a écrit pour DutchNews et une multitude de journaux locaux et nationaux.

IGP4 00167 – La révolution violente est inévitable

Tous les développements de cette semaine sont accablants, donc je vais couvrir ce que les autres ne couvrent PAS, et vous donner un synopsis pour vous assurer que le plan Deep-State (État Profond) a échoué et que le Coup de Gras est sur le point d’être dévoilé.

Le compte Twitter du président Trump a été supprimé.

POTUS activera prochainement EAS.

Trump n’assistera pas à l’inauguration de Biden

https://tinyurl.com/y382okgr

ORDONNANCE EXÉCUTIVE sur l’ingérence électorale

https://tinyurl.com/y52r7e67

DÉMISSIONS

https://qresear.ch/resignations

Voir Santa Surfing sur NESARA

Voir Rudy Giuliani

Voir Pete Santilli à 36 minutes en

Comment destituer un président s’il part dans 12 jours?

Voir « Beyond The Noise »

L’analyse médico-légale de Rudy & Georgia a DE NOUVEAU

Forces démoniaques exposées

Voir également:

Bonjour Biden, Bill Gates, Big Pharma, Big Tech, Gorges Soros et les Etats Profonds : Les États-Unis ont perdu plus de 110 000 restaurants, préparant le terrain pour un effondrement de l’immobilier commercial aux proportions épiques

L’industrie de la restauration est au milieu d’un effondrement complet et total qui ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant. Si vous demandez à Google combien de restaurants il y a aux États-Unis, il vous dira qu’il y en a 660 755, même si ce nombre date de quelques années. Mais pour les besoins de cet article, c’est une estimation assez bonne. Les Américains adorent manger au restaurant et les employés de la restauration sont parmi les travailleurs les plus acharnés de tout le pays. Il est donc incroyablement triste de voir de plus en plus de restaurants faire faillite. Dans certains cas, les restaurants qui servent leurs communautés depuis des décennies décident de fermer définitivement leurs portes. Par exemple, au cours du week-end, le Sammy’s Roumanian Steakhouse à New York a annoncé qu’il avait enfin atteint le bout de la route…

Le restaurant emblématique de New York, le Sammy’s Roumanian Steakhouse, a fermé ses portes emblématiques du sous-sol alors que la pandémie de coronavirus continue de paralyser l’industrie de la restauration. Le luminaire du Lower East Side était célèbre pour ses tartinades de latkes, son foie haché et ses bouteilles de vodka congelées dans des blocs de glace et était connu comme un lieu de fête bruyant fréquenté par des célébrités.

Malheureusement, Sammy est loin d’être le seul.

En fait, dans un article récent qu’il a écrit pour Fox Business, Adam Piper a déploré le fait que plus de 100 000 restaurants américains aient fait faillite pendant cette pandémie…

Les gouvernements des États et locaux ont utilisé la pandémie de coronavirus comme une licence pour voler la liberté et l’opportunité à la poursuite d’une omnipotence sans précédent. Des actions déraisonnables, inutiles et hypocrites ont contraint plus de 100 000 restaurants à fermer et à mettre en danger d’innombrables autres.

Et selon Bloomberg, le nombre réel de restaurants morts est désormais de plus de 110 000…

Plus de 110 000 restaurants ont fermé définitivement ou à long terme à travers le pays alors que l’industrie est aux prises avec les effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19.

Pensez-y juste.

Plus d’un restaurant sur six aux États-Unis a déjà disparu, et la National Restaurant Association prévient qu’il y aura plus de carnage dans les mois à venir parce que l’industrie est en «chute libre économique»…

«L’industrie de la restauration ne peut tout simplement plus attendre un soulagement», a déclaré Sean Kennedy, vice-président exécutif des affaires publiques de l’association, dans une lettre au Congrès. «Ce que ces résultats montrent clairement, c’est que plus de 500 000 restaurants de tous types d’entreprises – franchisés, chaînes et indépendants – sont en chute libre sur le plan économique.»

Voilà à quoi ressemble une dépression économique.

Avec des dizaines de milliers de restaurants vides et des dizaines de milliers d’autres ne payant pas de loyer, le décor est planté pour une catastrophe immobilière commerciale d’une ampleur et d’une ampleur sans précédent.

Bien sûr, il y a des millions de pieds carrés d’espace de bureau et de commerce de détail qui ne sont pas non plus productifs actuellement. Dans un article récent, Lee Adler a qualifié ce cauchemar de l’immobilier commercial imminent de «monstre dans la pièce»…

Je pense que s’il y a quelque chose qui illustre le problème de la tête dans le sable des banques, c’est bien celui-ci. Financement immobilier commercial (CRE). Il y a un monstre dans la pièce. Tout cet espace vide. Ne produit plus de revenus.

Pour l’instant, les grandes institutions financières font de leur mieux pour cacher leurs pertes à venir, mais selon Adler pour certains secteurs, les pertes seront tout simplement inévitables…

Multifamille se coupera les cheveux mais survivra. Je suppose que l’industrie, bien que surévaluée et surévaluée, produira suffisamment de revenus pour s’en sortir. Bureau et commerce de détail? Embrasse-le au revoir. C’est fait. Plus de. Fichu.

Malheureusement, il est juste sur la cible.

La crise de l’immobilier commercial à venir va faire ressembler l’effondrement des prêts hypothécaires à risque de 2008 et 2009 à un pique-nique dominical.

Et plus cette pandémie se prolongera, plus les pertes deviendront finalement importantes.

Pour l’immobilier résidentiel, la grande histoire est que des hordes d’Américains fuient les deux côtes et se déplacent vers de plus petites communautés au centre du pays.

Ainsi, même si les prix des logements baissent considérablement dans les grandes villes de la côte est et de la côte ouest, ils augmentent rapidement dans des villes comme Pittsburgh, Boise et Austin…

Selon la Federal Housing Finance Agency, les petits marchés métropolitains comme Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati, Indianapolis, Kansas City, Boise, Idaho, Austin, Texas et Memphis, Tennessee, connaissent actuellement certaines des plus fortes hausses de prix du pays. Les prix dans ces villes sont maintenant au moins 10% plus élevés qu’un an plus tôt.

Et comme je l’ai mentionné hier, nous commençons à voir une hyperinflation pour les propriétés haut de gamme dans les zones rurales et suburbaines du pays.

Tout récemment, un ami a vendu une maison située pas trop loin de nous pour un prix qui m’a presque fait perdre les yeux. J’ai littéralement eu du mal à croire au prix incroyablement élevé qu’ils ont pu obtenir, mais c’est ce qui se passe dans un environnement hyperinflationniste.

2020 a peut-être été un «désastre financier personnel» pour 55% de tous les Américains, mais grâce à l’hyperinflation du marché boursier, les riches ont plus d’argent à investir dans l’immobilier haut de gamme que jamais.»

Malheureusement, toute cette impression d’argent sauvage ne pourra pas empêcher le crash à venir de l’immobilier commercial.

Peu importe leur argent, de nombreux Américains ont tout simplement trop peur du COVID pour manger au restaurant en ce moment, et cela restera le cas dans un avenir prévisible.

Et nous allons continuer à voir plus d’Américains émigrer des grandes villes sur les deux côtes, et davantage d’entreprises dans ces zones urbaines centrales continueront à échouer.

Alors que le krach de l’immobilier commercial se déroule, de nombreuses institutions financières ne pourront tout simplement pas y arriver sans l’aide du gouvernement.

Alors, le gouvernement fédéral va-t-il les renflouer?

On ne sait jamais, mais chaque dollar que le gouvernement fédéral emprunte et dépense ne fait qu’empirer nos problèmes à long terme.

Tous les dominos commencent à tomber, et nous en sommes encore aux tout premiers chapitres de cet effondrement économique.

Malheureusement, la plupart des Américains ne comprennent toujours pas ce qui se passe et la plupart d’entre eux n’ont aucune idée que les conditions économiques vont bientôt s’empirer.

*** Le nouveau livre de Michael intitulé « Lost Prophecies Of The Future Of America » ​​est maintenant disponible en format broché et pour le Kindle sur Amazon. ***

