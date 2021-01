Un expert en virus affirme que la pandémie de coronavirus est «le plus grand canular» jamais perpétré dans le monde + Allergies vaccins COVID > allergies vaccins grippes

Un virologue expert, un pathologiste et ancien président d’une importante association médicale au Canada a déclaré aux responsables de la province de l’Alberta que la pandémie de coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] est un grand canular. C’est pourquoi les politiques et les mandats concernant les masques faciaux, la distanciation sociale et les verrouillages économiques destructeurs «devraient tous cesser demain».

Le 13 novembre, les conseillers municipaux d’Edmonton, la capitale provinciale de l’Alberta, se sont réunis pour discuter de la possibilité de prolonger le mandat du masque de la ville pour les lieux publics jusqu’à la fin de l’année. Les auditeurs de la réunion ont été autorisés à téléphoner pour discuter de leur soutien ou de leur opposition au mandat. L’une des personnes qui ont appelé était le Dr Roger Hodkinson.

Hodkinson s’est présenté comme ancien président du comité d’examen en pathologie du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et chef de la direction de Western Medical Assessments, une société de biotechnologie qui fabrique des tests COVID-19 et qui possède des bureaux à Edmonton et en Caroline du Nord.

Hodkinson est également un pathologiste général certifié, un membre du College of American Pathologists et est reconnu par la Cour du Banc de la Reine en Alberta comme un expert en pathologie. (Connexes: les Forces armées canadiennes lancent une enquête après qu’un soldat a appelé à la désobéissance du public à la vaccination contre le coronavirus.)

«Il y a une hystérie publique totalement infondée impulsée par les médias et les politiciens», a déclaré Hodkinson, qui a clairement indiqué qu’il était contre les mandats masqués et toute tentative de poursuivre ou de renforcer les verrouillages.

Hodkinson a poursuivi en qualifiant la pandémie de coronavirus de «le plus grand canular jamais commis sur un public sans méfiance». Il a ajouté qu’il croyait fermement que la COVID-19 [Coronavirus 2019 Desease] n’était «qu’une autre mauvaise grippe».

« Les résultats de test positifs, soulignés en néon, ne signifient pas une infection clinique, » a-t-il ajouté, déclarant que de nombreuses personnes atteintes du COVID-19 mais asymptomatiques devraient cesser de «conduire l’hystérie publique» autour du virus, car cela conduit à la ruine de plus de vies par des mandats masqués et des verrouillages économiques.

Regardez cet épisode spécial de Brighteon Conversations avec Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il interviewe le Dr Paul Cottrell au sujet des mensonges propagés concernant les vaccins contre le coronavirus, les tests PCR et plus encore.

https://www.brighteon.com/24460df7-d935-47f8-b6b2-e7472e6493a2

Hodkinson plaide contre les masques et les verrouillages

Hodkinson a poursuivi en expliquant comment il pensait que les masques faciaux ne fonctionnaient pas comme les gens le pensent, affirmant que les politiques qui encouragent ou exigent l’utilisation de masques en papier ou en tissu «sont simplement un signal de vertu».

Il a poursuivi en disant que les masques faciaux sont « totalement inutiles », « qu’il n’y a aucune preuve de leur efficacité quelle qu’elle soit » et que toute tentative de pousser les mandats de masque est « complètement ridicule ».

«Ils ne sont même pas portés efficacement la plupart du temps. C’est complètement ridicule. Voir ces personnes malheureuses et sans instruction – je ne dis pas cela dans un sens péjoratif – voir ces personnes se promener comme des lemmings obéissant sans aucune base de connaissances pour mettre le masque sur leur visage.»

Hodkinson a également fustigé les protocoles de distanciation sociale, les qualifiant d’inutiles comme des masques faciaux, car le coronavirus se propage «par des aérosols qui parcourent environ 30 mètres avant d’atterrir». Les règles de distanciation sociale en Alberta recommandent que les gens restent à au moins deux mètres les uns des autres.

Il existe de nombreuses preuves pour étayer les affirmations de Hodkinson contre les masques et la distanciation sociale. Une importante étude danoise a révélé que les masques faciaux ne fournissent pas une «protection claire» au porteur contre l’infection par la COVID-19.

Cette étude, qui a impliqué environ 6000 participants, a révélé que la différence de taux d’infection entre les personnes qui portaient régulièrement des masques et les personnes qui n’en portaient pas n’est «pas assez grande pour conclure avec certitude à un avantage de l’utilisation de masques pour se protéger de l’infection.»

Une autre étude a conclu que si les soi-disant «interventions non pharmaceutiques» comme la distanciation sociale, les verrouillages et les masques faciaux peuvent aider à ralentir la propagation de la COVID-19, cela entraînera très probablement une augmentation massive des cas de grippe l’hiver prochain.

Hodkinson a poursuivi en disant que rien ne peut vraiment être fait pour arrêter la propagation du coronavirus, et que tout ce que les gens peuvent vraiment faire est de protéger les personnes les plus vulnérables et les plus susceptibles de succomber à la maladie, telles que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli.

L’expert virologue a noté que seulement «un sur 300 000» de moins de 65 ans est décédé du coronavirus en Alberta. D’après ces statistiques, il est «scandaleux» pour l’Alberta – et pour le reste du Canada, d’ailleurs – de verrouiller l’ensemble de leurs économies, en particulier pour une maladie qui, selon lui, n’est «qu’une mauvaise grippe» pour les jeunes.

«C’est la politique qui joue à la médecine, et c’est un jeu très dangereux», conclut Hodkinson. «Je suis absolument scandalisé que cela ait atteint ce niveau. Tout devrait s’arrêter demain.

Des groupes médicaux au Canada critiquent fortement Hodkinson

D’autres groupes et individus éminents du domaine médical se sont depuis prononcés contre Hodkinson pour ses déclarations. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada a affirmé que Hodkinson n’avait jamais été président. Ils n’ont pas nié qu’il était pathologiste général agréé depuis 1976.

Leur déclaration a poursuivi en disant qu’ils croient que la COVID-19 est «une menace sérieuse pour la santé des Canadiens» et que le Collège royal appuie toutes les recommandations et ordonnances en matière de santé données au public par l’Agence de la santé publique du Canada, y compris les mandats de masques. , les réglementations de distanciation sociale et les verrouillages économiquement restrictifs.

L’Alberta Medical Association s’est également prononcée contre Hodkinson. Ils ont publié une déclaration sur les réseaux sociaux selon laquelle les médecins de laboratoire de l’Alberta approuvent «l’utilisation de masques, le lavage des mains et l’éloignement physique ainsi que toutes les autres mesures de santé publique pour empêcher la propagation de la COVID-19».

L’Associated Press a tenté de contacter Hodkinson mais n’a pas reçu de réponse.

Apprenez-en davantage sur la façon dont les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux comme en Alberta utilisent la pandémie comme justification pour adopter des mandats de masque obligatoires, des règlements de distanciation sociale et des verrouillages économiques régressifs en lisant les derniers articles sur Pandemic.news.

Les sources comprennent:

WakingTimes.com

APNews.com

Alberta.ca

TheLocal.dk

DailyMail.co.uk

TheWatchtowers.org

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Communications de sauvegarde pour Natural News et le Health Ranger: site de sauvegarde IP d’urgence, Telegram, Brighteon

La purge techno-tyrannie fasciste contre l’humanité est en cours.

Le représentant Devin Nunes a appelé à l’arrestation de tous les PDG de Big Tech, exigeant qu’ils soient inculpés de racket criminel et de violations des droits civils.

L’effort mené par le PCC pour abattre l’Amérique est maintenant en cours. Des pannes Internet se produisent déjà et des pannes de réseau électrique sont signalées dans le monde entier (Pakistan, Vatican, Paris, Berlin, etc.). La gauche marxiste va bientôt libérer des escadrons de la mort à travers le pays pour rechercher et exécuter tous les conservateurs qu’ils peuvent trouver. (Voir mon podcast ci-dessous: d’abord ils vous font taire, puis ils vous désarment, puis ils vous tuent.)

Apple, Google, Facebook, YouTube, Twitter, Vimeo, Pinterest, Mailchimp et d’autres géants de la technologie commettent tous une trahison contre l’Amérique. Tous leurs dirigeants et PDG devraient être arrêtés et accusés de trahison. Toutes leurs opérations devraient être saisies et fermées, leurs biens saisis et distribués à tous ceux qui ont été censurés au cours des cinq dernières années.

Nous appelons le secrétaire d’État Mike Pompeo à ordonner immédiatement au département d’État de saisir les noms de domaine d’Apple.com, Google.com, YouTube.com, Twitter.com, Facebook.com, Vimeo.com, Pinterest.com et autres des techno-tyrans désormais impliqués dans cette conspiration fasciste pour faire tomber les États-Unis d’Amérique. Toutes ces entreprises ont également participé au truquage des élections. Ce sont des combattants ennemis engagés dans des actes de cyber-guerre contre les États-Unis.

Beaucoup soupçonnent que les noms de domaine des plates-formes conservatrices seront supprimés de tous les serveurs DNS du monde entier. Cela rendrait impossible pour quiconque d’accéder à un site Web via son nom de domaine habituel tel que NaturalNews.com.

Pour cette raison, nous avons mis en place un site Web IP d’urgence de sauvegarde offshore qui diffusera des messages audio et texte d’urgence à mesure que le retrait global s’accélère.

NOTEZ CECI. Vous pouvez le saisir dans votre navigateur pour accéder à notre site de sauvegarde:

http://45.89.97.6/

Nous avons également lancé une chaîne Telegram pour diffuser des alertes d’urgence. Voici l’URL de Telegram:

https://t.me/RealHealthRanger

De plus, nous gérons nos propres serveurs de messagerie afin que nous ne puissions pas être déplacés par d’autres fournisseurs de messagerie. Abonnez-vous immédiatement à notre newsletter par e-mail, via ce lien:

https://www.naturalnews.com/readerregistration.html

Je continuerai à publier des mises à jour quotidiennes de podcast sur Brighteon.com, sur le canal Health Ranger Report, mais Brighteon peut être arrêté par la purge DNS, et nous n’avons pas de sauvegarde d’adresse IP pour Brighteon:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Je poste également sur Brighteon.social, qui est en cours d’extension avec des serveurs supplémentaires pour gérer la charge de trafic élevée. Mon nom d’utilisateur sur cette plateforme est @HealthRanger

Je suis également sur Parler.com à @HealthRanger mais Parler, comme vous le savez, est déplatformé par Amazon AWS plus tard dans la journée, dans le dernier acte de trahison criminelle et de cyber-guerre contre le peuple américain.

Je suis actuellement programmé pour apparaître sur le Alex Jones Show demain (lundi) à midi central, sous réserve de l’évolution des circonstances bien sûr. Là, je parlerai du coup d’État criminel – le «massacre en ligne» – qui se déchaîne maintenant contre l’Amérique.

Notez que le silence des conservateurs n’est que la première étape. Ensuite, ils chercheront à désarmer tous les conservateurs, suivi du lancement d’escadrons de la mort gouvernementaux pour commettre un génocide contre les Blancs, les conservateurs, les chrétiens, les propriétaires d’armes à feu et les partisans de Trump.

J’explique cela dans le podcast de mise à jour urgente de la situation d’aujourd’hui:

Brighteon.com/3ff72957-4e00-4716-b524-79ec7d508d17

https://www.brighteon.com/3ff72957-4e00-4716-b524-79ec7d508d17

Si l’un de nos sites tombe en panne, vérifiez les sites alternatifs et vérifiez Telegram. Utilisez le site de sauvegarde IP d’urgence si nécessaire. Nous sommes physiquement en sécurité et nous combattons comme des fous pour la survie de notre république. Et Trump aussi. Prières appréciées. Dieu bénisse l’Amérique.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Étude CDC: des réactions allergiques sévères aux vaccins contre le coronavirus se produisent à un taux plus élevé que les vaccins contre la grippe

Les responsables fédéraux de la santé ont annoncé que les réactions allergiques graves aux vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus 2019 Desease (COVID-19)] se produisent à un rythme plus élevé que des réactions similaires aux vaccins contre la grippe.

Cette annonce a été faite par des responsables de la santé des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), qui ont publié une étude publiée dans la revue Morbidity and Mortality Weekly Report, affirmant que les réactions allergiques, connues sous le nom d’anaphylaxie, se produisent à un taux de 11,1 par million de doses administrées. Soixante et onze pour cent des réactions se produisent dans la demi-heure suivant la vaccination. En revanche, on estime que les vaccins contre la grippe ne causent que 1,3 cas par million de doses.

Le CDC insiste sur le fait que les vaccins contre les coronavirus sont toujours sûrs

Malgré le fait que les gens sont plusieurs fois plus susceptibles d’avoir une réaction allergique à un vaccin contre le coronavirus qu’au vaccin contre la grippe, les responsables des CDC veulent toujours qualifier l’incident de très rare.

«Le taux d’anaphylaxie des vaccins COVID-19 peut sembler élevé par rapport aux vaccins contre la grippe, mais je tiens à vous rassurer, il s’agit encore d’un résultat rare», a déclaré le Dr Nancy Messonnier lors d’un appel avec des journalistes. Messonnier est le directeur du Centre national de la vaccination et des maladies respiratoires du CDC.

«C’est toujours une bonne proposition de valeur», a-t-elle ajouté. «Même si le taux est plus élevé que ce que nous constatons après les vaccinations de routine, l’anaphylaxie reste encore rare.»

Malgré le réconfort, Messonnier a déclaré que le CDC a constamment mis à jour ses recommandations au fur et à mesure que des réactions allergiques et d’autres «événements indésirables» sont signalés.

Le CDC a en outre conseillé aux personnes qui présentent une réaction allergique à la première dose du vaccin COVID-19 de ne pas recevoir la deuxième dose. Les agents de santé qui administrent les vaccins ont également été invités à observer toute personne ayant des antécédents d’anaphylaxie ou des antécédents de réactions allergiques aux vaccins pendant au moins 30 minutes après avoir été vaccinée. (En relation: le Royaume-Uni déploiera des «installations de réanimation» dans les centres de vaccination contre les coronavirus pour traiter la vague de réactions allergiques causées par les vaccins.)

Les messages des CDC concernant la question des vaccinations pour les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques ont également été très déroutants. Alors qu’ils soulignent que les avantages de se faire vacciner l’emportent de loin sur les risques, ils ont averti les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques à l’un des composants des vaccins de ne pas les obtenir.

«Nos systèmes de sécurité des vaccins n’ont détecté aucun signal inquiétant», affirme Messonnier. «Cela signifie qu’à l’heure actuelle, les avantages connus et potentiels des vaccins COVID-19 actuels l’emportent sur les risques connus et potentiels de contracter la COVID-19.»

« Cela ne signifie pas, cependant, que nous ne pourrions pas voir d’éventuels événements de santé graves à l’avenir. »

Le CDC et la Food and Drug Administration (FDA) ont émis des autorisations d’utilisation d’urgence pour les grandes sociétés pharmaceutiques qui ont développé des vaccins contre les coronavirus, comme Moderna et Pfizer. Ils examinent les données concernant les événements indésirables graves et tentent de réfuter le fait qu’il existe un lien entre eux et les vaccins. Messonnier elle-même estime que les réactions pourraient être «fortuites».

Messonnier a également brièvement évoqué les informations selon lesquelles de nombreux travailleurs de la santé envisageaient de ne pas se faire vacciner, affirmant que c’était définitivement préoccupant.

«Il est extrêmement important que nous fournissions les informations correctes aux travailleurs de la santé et que nous nous débarrassions rapidement de la désinformation. Nous en avons besoin non seulement pour se protéger, mais aussi pour éduquer leurs patients afin que tout le monde comprenne ces vaccins … ont un bon profil de sécurité, ils fonctionnent et ils … peuvent nous aider à mettre fin à la pandémie.

Regardez cet épisode spécial de Brighteon Conversations avec Mike Adams, le Health Ranger, alors que lui et le chercheur sur le cancer, le sceptique des vaccins et le défenseur de la liberté de la santé, Ty Bollinger, discutent des mensonges concernant les vaccins contre les coronavirus et déchirent la conspiration mondiale qui les entoure.

Le nombre de réactions allergiques graves au vaccin contre le coronavirus augmente rapidement

Au moment de mettre sous presse, le CDC a signalé qu’il y avait eu au moins 21 cas d’anaphylaxie parmi les près de 2 millions de personnes qui avaient reçu le premier vaccin de Pfizer et du vaccin COVID-19 de BioNTech entre la mi et la fin décembre.

«Nous surveillons de près tous les rapports suggérant des réactions allergiques graves après la vaccination et mettons à jour le libellé d’étiquetage si nécessaire», a déclaré un porte-parole de Pfizer au grand média CNBC.

Sur les 21 cas publiés par le CDC, 18 ont des antécédents documentés d’allergies ou de réactions allergiques graves à des médicaments, des produits médicaux, des aliments ou des piqûres d’insectes. Sept de ces personnes ont également des antécédents d’anaphylaxie, dont une qui a eu un épisode anaphylactique après un vaccin contre la rage et une autre après un vaccin contre la grippe A (H1N1).

Dix-neuf des cas ont été traités avec de l’épinéphrine, 17 ont été traités dans les services d’urgence d’un hôpital. Pire encore, quatre ont été hospitalisés, dont trois envoyés aux soins intensifs.

Le CDC note que 83 autres vaccinés ont eu des réactions allergiques qui n’étaient pas considérées comme graves. Ces symptômes comprennent des éruptions cutanées, des démangeaisons excessives et des gorges irritées et irritées. Ces symptômes surviennent dans la demi-heure après avoir reçu la première dose du vaccin. Semblables aux patients qui souffrent d’anaphylaxie, ces cas ont également des antécédents de réactions allergiques.

Il n’existe pas de base de données fédérale sur les réactions allergiques graves confirmées, et les données actuelles du CDC ne contiennent pas d’incidents signalés du 24 décembre à nos jours. Mercredi 6 janvier, près de 5 millions de doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna ont été administrées. Cela signifie qu’au minimum, il y a eu 55 réactions allergiques graves aux vaccins.

Le CDC rapporte également avoir reçu 4393 rapports d’effets secondaires ou d’autres réactions graves après avoir reçu une injection du vaccin par le biais du Vaccine Adverse Event Reporting System, un programme du gouvernement fédéral pour la sécurité des vaccins cogéré par la FDA et le CDC.

Le gouvernement fédéral a exclu la plupart de ces cas, déclarant qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour être considérés comme une réaction allergique ou qu’ils n’ont aucun rapport avec les vaccins.

Alors que les gouvernements fédéral et des États continuent de déployer les vaccins contre les coronavirus au cours des prochains mois, il est probable que de plus en plus de personnes déclareront avoir eu des réactions au vaccin.

Apprenez-en davantage sur le déploiement en cours des vaccins contre les coronavirus aux États-Unis et dans le reste du monde en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

CDC.gov

MedPageToday.com

CNBC.com

NBCNews.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

La Chine empêche l’équipe d’enquête de l’OMS enquêtant les origines du coronavirus d’entrer dans le pays

La Chine a empêché une équipe de scientifiques enquêtant sur les origines du coronavirus de Wuhan d’entrer dans le pays. Selon des responsables chinois, les visas de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’avaient pas encore été approuvés. L’OMS essaie d’envoyer depuis quelques mois une équipe composée d’experts de la santé mondiale de différents pays.

[Sont-ils réellement indépendants ? Enquêtent-ils également aux Etats-Unis d’Amérique, en France, en Grande-Bretagne, et alliés ? Pour que la vérité scientifique éclate il y a lieu que l’enquête soit réellement indépendante, pluridisciplinaire et impartiale – JDDM – MIRASTNEWS]

Le directeur exécutif du programme OMS pour les urgences sanitaires, le Dr Mike Ryan, a déclaré que l’équipe de l’OMS avait travaillé en étroite collaboration avec des collègues chinois pour rendre le voyage possible. «Nous fonctionnions tous en sachant que l’équipe commencera le déploiement [le 5 janvier]. Nous ne voulions pas mettre des gens en l’air inutilement s’il n’y avait pas de garantie de leur arrivée en Chine réussie», a-t-il expliqué.

Deux membres de l’équipe venant d’une longue distance avaient déjà commencé leur voyage – jusqu’à ce qu’il devienne clair que les autorités chinoises n’approuvaient pas leurs visas. L’un des deux experts était rentré, tandis que l’autre se trouvait encore dans un pays tiers en transit. L’équipe espérait qu’il s’agissait «simplement d’un problème logique et bureaucratique qui peut être résolu très rapidement».

La mission visait à visiter la ville de Wuhan, dans l’est de la Chine, pour enquêter sur le premier cas de COVID-19. L’OMS s’entretenait avec des responsables chinois depuis juillet 2020 pour faciliter l’enquête de l’équipe en Chine. Un certain nombre de scientifiques se sont penchés sur la façon dont l’agent pathogène du SRAS-CoV-2 est passé des animaux aux humains. Cependant, la mission de l’OMS n’examinera pas l’affirmation selon laquelle le virus proviendrait d’un laboratoire.

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervient

Le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé sa consternation à ce sujet. «Je suis très déçu de cette nouvelle, étant donné que deux membres de l’équipe ont déjà commencé leur voyage et que d’autres n’ont pas pu voyager à la dernière minute», a-t-il commenté.

Néanmoins, Tedros a appelé la Chine à autoriser l’équipe à entrer. Il a déclaré: «J’ai été en contact avec de hauts responsables chinois… [et] j’ai de nouveau clairement indiqué que la mission était une priorité pour l’OMS et l’équipe internationale.»

Ryan a confirmé l’intervention de Tedros: «Dr. Tedros a pris des mesures immédiates et s’est entretenu avec de hauts responsables chinois, et leur a pleinement fait comprendre le caractère critique absolu de cette situation. Le directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS a fait observer que le directeur général de l’organisation avait «exprimé très clairement» la déception suscitée par le refus de visas à ses homologues chinois. Il a poursuivi: «Nous sommes convaincus qu’en toute bonne foi, nous pourrons résoudre ces problèmes dans les heures à venir et recommencer le déploiement de l’équipe le plus rapidement possible.»

Les États-Unis ont critiqué la mission d’enquête de l’OMS à Wuhan

Le scientifique allemand Fabian Leendertz, qui fait partie des membres de l’équipe qui doivent se rendre à Wuhan, a déclaré que la mission ne viserait pas à rejeter la responsabilité sur une partie. La mission se concentrera plutôt sur «comprendre ce qui s’est passé». Leendertz a déclaré à l’Agence France-Presse: «Il ne s’agit pas de trouver un pays coupable ou une autorité coupable. Il s’agit de comprendre ce qui s’est passé pour éviter cela à l’avenir [et] pour réduire le risque.» (Connexes: des citoyens chinois poursuivent des responsables de Wuhan pour dissimulation de coronavirus.)

Cependant, les États-Unis ont critiqué la mission de l’OMS pour avoir refusé de tenir la Chine responsable de la pandémie mondiale. En novembre, Garrett Grigsby, directeur des affaires mondiales du département américain de la Santé et des Services sociaux, a déclaré que l’enquête semblait «incompatible» avec le mandat de l’OMS. Il a commenté: « Comprendre les origines de la COVID-19 grâce à une enquête transparente et inclusive est ce qu’il faut faire. »

Le président américain Donald Trump lui-même a accusé la Chine d’avoir dissimulé des informations clés pendant les premiers stades de la pandémie. Il a également qualifié l’OMS de marionnette de Pékin, retirant par la suite son financement et son adhésion à l’organisation. Il a expliqué dans un tweet du 7 avril: «L’OMS a vraiment tout gâché: pour une raison quelconque, [elle est] largement financée par les États-Unis, mais [elle est] très centrée sur la Chine. Nous allons lui donner un bon aperçu.»

Visitez Pandemic.news pour en savoir plus sur l’enquête de l’OMS sur les origines du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Les sources comprennent:

TheGuardian.com

France24.com

Twitter.com

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Mise à jour de la situation, 9 janvier 2021 – Alerte rouge d’urgence Amérique en guerre

L’Amérique est en train de sombrer dans la guerre totale, avec Big Tech, Big Media et l’État profond fusionnant maintenant en un régime autoritaire unique qui est armé contre tous les conservateurs, les chrétiens et les partisans de Trump.

La purge massive est en cours. Trop d’exemples à citer, mais voici un début:

Sidney Powell, le général Flynn, les membres du personnel de Trump, CodeMonkeyZ et d’autres bannis définitivement de Twitter.

Apple et Google ont déjà retiré Parler de leurs magasins d’applications, pour interdire aux gens d’utiliser Parler sur leurs appareils mobiles.

Amazon AWS, le système d’infrastructure informatique, a annoncé qu’il déplaçait Parler aujourd’hui.

Delta Airlines fait atterrir un avion et amorce deux passagères pour qu’elles aient une conversation privée qui a soutenu Trump, pendant le vol. Vous ne pouvez même plus parler de Trump!

Les médias d’entreprise conspirent maintenant avec le FBI pour rechercher et arrêter tous les manifestants de la capitale (ils n’ont rien dit sur les manifestations du BLM / Antifa).

Le projet Lincoln demande que tous les membres du personnel de Trump soient mis sur la liste noire de tous ceux qui ont un emploi n’importe où dans les entreprises américaines.

John Brennan appelle à l’humiliation publique nationale de tous les partisans de Trump.

Les démocrates introduisent une avalanche de nouvelles lois anti-armes pour retirer les armes aux conservateurs, dans la perspective d’un génocide de masse et d’exécutions coordonnées par le gouvernement de tous les conservateurs, chrétiens et partisans de Trump.

Aujourd’hui, nous avons publié deux podcasts pour le 9 janvier. Voir les deux ci-dessous.

Les faits saillants de ces podcasts:

Nous vivons maintenant en 1984 à Orwell.

Big Tech devient complètement marxiste. Purge totale de la «police de la pensée». Complètement illégal. Actes de guerre contre l’Amérique.

Confirmé que l’ordinateur portable de Nancy Pelosi a été volé lors des raids dans le Capitole.

Les raids ont peut-être été conçus pour acquérir des ordinateurs portables et des disques durs de Pelosi et Schumer. C’est pourquoi Pelosi perd la tête dans une «rage de chienne de chèvre» pour essayer de démettre Trump de ses fonctions immédiatement.

Plus d’Antifa / BLM ont été identifiés comme menant le raid sur le bâtiment du Capitole, ce qui signifie qu’Antifa pensait détourner l’événement, mais en réalité, le personnel en civil du DoD détournait le détournement d’Antifa. (Parce que les agents du DoD ont infiltré Antifa depuis longtemps maintenant.)

Le NORAD s’active pour se défendre contre la possibilité d’une guerre nucléaire.

Le processus de destitution commencera lundi, mais le Sénat ne votera pas pour condamner parce que McConnell tente de sauver la réputation du GOP.

Glenn Greenwald: «Une poignée d’oligarques de la Silicon Valley décident qui peut et ne peut pas être entendu, y compris le président des États-Unis. Ils exercent ce pouvoir unilatéralement, sans normes, sans responsabilité ni appel.

Les émeutiers de gauche ont été qualifiés de «héros». Les manifestants de droite ont été qualifiés de «terroristes».

Explication des systèmes de communications militaires «GIANT VOICE» pour porter des alertes d’urgence.

Pourquoi le GOP déteste ses propres électeurs (et le GOP est terminé).

Mouvement Walk Away supprimé de Facebook. Purge totale en cours.

Rumeur selon laquelle la Chine offre 250 000 soldats pour protéger l’inauguration de Biden (non confirmée, possible désinfo).

Biden s’est préparé à faire monter les presses à imprimer lors du pillage final de l’Amérique, avec des milliards de milliards à distribuer aux villes et aux États de la DEM.

REMARQUE: Brighteon est actuellement soumis à une charge extrêmement lourde et les vidéos peuvent ne pas être lues de manière fiable ou apparaître ci-dessous. Vous devrez peut-être réessayer quelques minutes plus tard.

Brighteon.com/37d76f5e-7903-4e6d-a51f-0c5726f7a031

Brighteon.com/92ccb90c-502a-4d05-b36c-dd29f68e97b1

Écoutez les nouveaux podcasts de chaque jour sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Les sources comprennent:

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les autorités israéliennes verrouillent le pays pour la TROISIÈME fois malgré une campagne de vaccination contre le coronavirus

Israël entamera un troisième verrouillage national contre les coronavirus malgré le succès de son programme de vaccination contre les coronavirus. Les autorités du pays attribuent le verrouillage à une souche à propagation plus rapide du coronavirus de Wuhan. Émergeant pour la première fois au Royaume-Uni en décembre 2020, les autorités israéliennes ont confirmé quatre cas de la souche B117 quelques jours après que le Premier ministre britannique Boris Johnson ait signalé la variante la plus infectieuse.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré aux ministres lors d’une réunion du cabinet du 5 janvier que le pays était «en état d’urgence». Les ministres ont convenu d’un verrouillage de deux semaines qui débuterait le 8 janvier au cours de la même réunion. Le mandat de verrouillage ordonne aux écoles et aux entreprises non essentielles de fermer et limite les résidents dans un rayon d’un kilomètre de leur domicile.

Selon les règles de verrouillage, toutes les écoles passeront à l’enseignement en ligne – les centres d’éducation spéciale et les établissements pour jeunes à risque étant exemptés. Seuls les lieux de travail considérés comme essentiels resteront ouverts conformément aux directives.

Le parlement israélien a par la suite approuvé plusieurs exemptions à la limite de rayon d’un kilomètre pour les résidents. Les traitements médicaux, les cérémonies religieuses et les activités subventionnées par l’État pour les personnes âgées «pour aider à leur bien-être pendant la pandémie» figuraient parmi les exemptions approuvées par la Knesset. Il a également approuvé le voyage de Noël pour les chrétiens orthodoxes: l’Église orthodoxe célèbre Noël le 7 janvier.

Le pays a également annoncé de nouvelles directives de voyage visant à freiner la propagation de la souche de coronavirus B117 Wuhan, plus infectieuse. Toute personne arrivant d’un autre pays devra immédiatement subir un test de coronavirus et se soumettre à une quarantaine de 14 jours. Tous les voyageurs entrants seront placés dans une installation de quarantaine gérée par l’État et ne seront autorisés à partir que s’ils sont testés négatifs pour le coronavirus de Wuhan.

Les ministres israéliens ont convenu que les voyageurs à l’étranger qui ont acheté un billet d’avion avant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures seront autorisés à voler. Cependant, un comité spécial pourrait accorder des autorisations de vol dans des cas spécifiques.

Israël rejoint la liste des pays avec un programme de vaccination contre les coronavirus répandu

Israël a annoncé le verrouillage dans le cadre du programme de vaccination de masse du pays qui s’est déroulé sans heurts. Cela contrastait avec des programmes similaires aux États-Unis et dans d’autres pays où le déploiement des vaccins était lent. Un certain nombre d’épidémiologistes ont déclaré que la campagne de vaccination d’Israël en avait fait un modèle potentiel pour le reste du monde en raison de son efficacité.

Les responsables de la santé du pays ont vanté que le nombre de personnes vaccinées au cours des neuf premiers jours du programme de vaccination COVID-19 avait dépassé le nombre total de cas de COVID en Israël depuis le début de la pandémie en mars 2020. (En relation: le ministère de la Santé donne aux Israéliens la «libre circulation»» Des dérogations pour les convaincre de se faire vacciner rapidement contre le coronavirus.)

Israël avait déjà vacciné environ 7% de sa population de plus de 9,2 millions d’habitants – soit environ 640 000 personnes – depuis la dernière semaine de décembre 2020. Jusqu’à 90% de la population «à risque» recevra leur deuxième dose de coronavirus dans les 25 prochains jours, selon le ministère israélien de la Santé.

Les premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech sont arrivées en Israël le 9 décembre, le pays s’attendant à davantage d’expéditions. Il a également acheté des doses de vaccin aux fabricants de médicaments Moderna et AstraZeneca, mais celles-ci n’ont pas encore été livrées. Le pays travaille également sur son propre vaccin, mais il n’y a pas eu de détails sur le moment où il sera prêt.

Lors d’une interview exclusive à CNBC, le directeur général associé du ministère de la Santé, le Dr Itamar Grotto, a déclaré qu’Israël avait un avantage précoce. Le fonctionnaire a fait remarquer: «Nous avons un registre national de vaccination qui a été établi il y a quelques années. L’ensemble du pays est sur une seule base de données. » À l’origine, le registre de vaccination a été établi pour s’assurer que les enfants effectuent les vaccins nécessaires. (En relation: Si vous refusez les plans de vaccination contre le coronavirus en Espagne, vous serez ciblé et inscrit sur une liste gouvernementale.)

Une épidémie de poliovirus sauvage en 2013 a préparé Israël à la pandémie de coronavirus de Wuhan sept ans plus tard. Il a réussi à contrôler l’épidémie de poliovirus grâce à un programme de vaccination intensif, ce qui a conduit au développement du registre actuel des vaccins. L’infrastructure a permis à Israël d’avoir un avantage sur les autres pays luttant contre la pandémie.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, Israël compte actuellement 463 448 cas de COVID-19 avec 398 368 guérisons et 3 529 décès.

Visitez Pandemic.news pour en savoir plus sur les mandats de verrouillage et les campagnes de vaccination contre la COVID-19 [Coronavirus Desease 2019 – MIRASTNEWS].

Les sources comprennent:

CNBC.com

Reuters.com

Haaretz.com

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un ancien patient du COVID-19 revit le virus après la vaccination

Un ancien patient de 33 ans du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] de Géorgie a revécu les horreurs de sa précédente rencontre avec le virus après avoir pris une photo du nouveau vaccin de Pfizer contre la maladie redoutée le 17 décembre 2020.

«J’ai d’abord dû m’asseoir pendant environ 15 minutes et j’ai senti ma bouche sécher, ma langue était un peu picotée, pas enflée. J’ai été examiné pour un choc anaphylactique. J’ai ressenti comme un choc d’adrénaline et j’ai senti mon cœur battre, ma tension artérielle était élevée – je suis resté aux urgences pendant une heure pour l’observation», a-t-il écrit. «J’ai ressenti le même genre de sensation lorsque j’ai eu un COVID en juillet.»

Il était juste l’une des plus de mille personnes ayant reçu le vaccin COVID-19, qui ont subi des effets indésirables du médicament. Environ 308 d’entre eux se sont retrouvés dans une salle d’urgence.

Une femme du Michigan vaccinée le 16 décembre 2020 a été envoyée aux urgences après avoir éprouvé des étourdissements, des vertiges, une oppression thoracique et des picotements dans les mains. Elle pensait avoir eu une crise de panique. Un agent de santé de l’hôpital régional de Bartlett, en Alaska, a été emmené aux urgences et y a passé plusieurs nuits avec une suspicion de réaction allergique grave, ou anaphylaxie, après avoir reçu le vaccin de Pfizer.

Certains patients ont rapporté avoir eu des nausées, des tremblements, des douleurs lancinantes et une respiration sifflante. Les rapports des patients envoyés aux urgences des hôpitaux ont été documentés sur le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). (Connexes: une nouvelle étude affirme que les enfants vaccinés semblent être «significativement moins en bonne santé» que non vaccinés.)

VAERS sert de système d’alerte précoce pour détecter d’éventuels problèmes de sécurité dans les vaccins homologués aux États-Unis. Il a été créé en 1990 et géré par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA). Tout le monde peut signaler un événement indésirable au système.

Un agent de santé de l’hôpital régional de Bartlett, en Alaska, a été emmené aux urgences et y a passé plusieurs nuits avec une suspicion de réaction allergique grave, ou anaphylaxie, après avoir reçu le vaccin de Pfizer.

Des problèmes avec les vaccins COVID-19 nouvellement approuvés sont apparus presque immédiatement après le début de leur administration. Des milliers de personnes se sont déclarées incapables de travailler ou d’accomplir leurs activités quotidiennes au VAERS, ou d’avoir besoin des soins d’un professionnel de la santé, après avoir reçu l’une des doses de la première tranche. Le système a reçu 1 156 rapports d’événements indésirables, dont 17 «mettant la vie en danger» et deux qui ont entraîné une «invalidité permanente».

Le CDC a déjà publié une annonce disant que toute personne ayant eu une réaction allergique après avoir reçu l’un des vaccins ne devrait pas recevoir une deuxième dose. Les vaccins sont administrés en deux doses, à trois semaines d’intervalle.

Réactions de vaccination normales, effets secondaires

Il est courant de ressentir de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête et des douleurs aux membres pendant les trois premiers jours suivant la vaccination. Il peut également y avoir une rougeur, un gonflement ou une douleur autour du site d’injection. Ces réactions montrent que le vaccin fonctionne et elles ont également été rapportées par des personnes ayant déjà reçu des vaccins COVID-19 de BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Sputnik V.

Les effets secondaires graves comme les chocs allergiques sont considérés comme des cas isolés. En fait, les 308 personnes vaccinées envoyées aux urgences ne représentent qu’un minuscule 0,0064% des 4,8 millions de vaccinations totales effectuées au 5 janvier.

Aucun effet secondaire grave n’est survenu pendant la phase d’approbation du vaccin BNT162b2 développé par BioNTech en Allemagne et Pfizer aux États-Unis. Mais depuis que le vaccin est utilisé, certains patients ont souffert de réactions allergiques sévères immédiatement après l’injection. Un Américain et deux Britanniques ont subi un choc anaphylactique, associé à une rougeur de la peau et un essoufflement.

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a mis en garde les personnes allergiques à certains ingrédients du vaccin ou ayant déjà subi un choc anaphylactique, contre la vaccination. (En relation: le Royaume-Uni déploiera des «installations de réanimation» dans les centres de vaccination contre les coronavirus pour traiter la vague de réactions allergiques causées par les vaccins.)

Le vaccin ARNm-1273 de la société américaine Moderna est un vaccin à base de gènes qui est très similaire en principe au vaccin BioNTech / Pfizer. Au cours des essais, les participants n’ont signalé que des réactions légères ou modérées. Mais un rapport intérimaire d’un groupe de surveillance indépendant a déclaré que près de 10% des personnes vaccinées par l’ARNm-1273 souffraient de fatigue. Quelques-uns ont également eu des réactions allergiques et une paralysie du nerf facial.

Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la FDA et l’Agence européenne des médicaments (EMA) ont déclaré que tous les vaccins approuvés sont sans danger.

Sources:

TheEpochTimes.com

DW.com

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Whitlock: Ignorer les préoccupations des partisans de Trump détruira l’Amérique

Mercredi après-midi, des manifestants en colère, non armés et pour la plupart pacifiques ont pris d’assaut le Capitole. Ils ont causé des centaines de dollars de dommages à «The People’s House», l’édifice financé par les contribuables où travaillent des législateurs élus.

(Article de Jason Whitlock republié sur TheBlaze.com)

Ils ont pris des photos assis au bureau de Nancy Pelosi. Ils ont poussé les meubles à leur place. Ils ont poussé leur chemin devant les forces de l’ordre non préparées et débordées. Ils ont brisé une fenêtre ou deux.

Si la police n’avait pas tiré et tué une ancienne combattante non armée de l’armée de l’air de 14 ans, la manifestation organisée par les partisans de Trump aurait plus en commun avec un raid de culottes de la fraternité des années 1950 qu’une émeute politique.

Ici, je suppose, je devrais m’excuser de ne pas me joindre au reste des médias pour feindre l’indignation et appeler à ce que les intrus soient jugés pour trahison. Mais je ne suis ni indigné ni vengeur à cause de leur acte de désobéissance civile.

Je comprends bien. Ce fut une répercussion inévitable de 2020 et de ce dont nous avons tous été témoins au cours de la dernière décennie. C’était la troisième loi de Sir Isaac Newton qui a pris vie.

«Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée.»

Depuis quatre ans maintenant, les élites milliardaires et millionnaires qui contrôlent le monde universitaire, les médias grand public, la politique, la culture populaire et le monde du sport ont présenté les partisans de Trump comme des déplorables racistes dignes d’être éliminés de la société.

Ces mêmes élites ont passé la dernière décennie à élever Michael Brown, George Floyd, Jacob Blake, Rayshard Brooks, Eric Garner et d’autres suspects criminels résistants au statut d’icône tout en collectant simultanément des fonds de caution pour les manifestants prêts à émeute, à piller, à brûler et à vandaliser dans le nom de la justice raciale.

Cette hypocrisie flagrante ne restera pas incontestée. Vous ne pouvez ignorer les désirs, les préoccupations et les sentiments de 74 millions de citoyens. Vous ne pouvez pas les qualifier de nazis et répondre à toutes leurs plaintes par des allégations de racisme ou de sexisme. C’est du fascisme.

À ce stade, les déplorables doivent être félicités pour leur retenue. Antifa et Black Lives Matter recherchent, brûlent et détruisent jusque dans les petites heures. Les Deplorables sont retournés dans leurs chambres d’hôtel à la tombée de la nuit et ont regardé nos législateurs retourner travailler à l’intérieur du Capitole à 20 heures.

Les critiques disent que le président Trump a provoqué la «violence» politique de mercredi. Son refus de concéder une élection corrompue a poussé ses partisans à envahir le Capitole de drapeaux, à mettre Ashli ​​Babbitt en danger et à faire suffisamment de dégâts matériels pour retarder la confirmation du collège électoral de trois ou quatre heures.

Bien. Coupable comme accusé.

Mais notre président pour les deux semaines suivantes n’était pas Lee Harvey Oswald, un seul provocateur. Il avait beaucoup de collaborateurs. Ils travaillent sur tous les grands réseaux d’information et de sport par câble. Ils jouent dans la NFL et la NBA. Ils représentent les deux partis politiques, occupent des postes élevés à Hollywood, chez Netflix, Google, Facebook, Twitter et Instagram.

Les gens qui agitent le plus fort les doigts à Trump et aux Deplorables ont sanctionné, financé et encouragé la violence politique tout au long de 2020 et pendant une grande partie de la dernière décennie.

Le sang d’Ashli ​​Babbitt est entre les mains de Jack Dorsey et Mark Zuckerberg autant, sinon plus, que du président Trump. C’est pourquoi Dorsey et Zuckerberg se sont précipités pour faire taire Trump sur leurs plateformes respectives, Twitter et Facebook.

La tension et la violence politiques sont fomentées, planifiées et monétisées sur les plateformes de médias sociaux de la Silicon Valley. La «violence» de mercredi a frappé la mauvaise cible. Le Capitole est l’endroit où les élites mondiales échangent de l’argent contre de l’influence et des privilèges. C’est là que les politiciens à 150 000 dollars par an deviennent des multimillionnaires, établissant des relations chaleureuses avec des lobbyistes de la grande technologie et des sociétés américaines qui cherchent à s’attirer les faveurs de la Chine.

Le Capitole est un terrain sacré pour les élites. La façon dont vous pourriez vénérer un édifice d’église est la façon dont les millionnaires et les milliardaires vénèrent le Capitole.

Les multimillionnaires de la NBA ont déclaré avoir joué avec «le cœur lourd» mercredi soir après avoir vu le Capitole profané. Ils ont fait des analogies tordues et illogiques entre la désobéissance civile non violente et les émeutes, les pillages et la violence qui ont eu lieu à Minneapolis, Atlanta, Kenosha et dans tout le pays tout l’été.

« Cela me rappelle ce que le Dr Martin Luther King a dit, à savoir qu’il y a deux Amériques séparées », a déclaré Jaylen Brown, la star des Boston Celtics. «Dans une Amérique, vous êtes tué en dormant dans votre voiture, en vendant des cigarettes ou en jouant dans votre jardin. Et puis dans une autre Amérique, vous arrivez à prendre d’assaut le Capitole et pas de gaz lacrymogène, pas d’arrestations massives, rien de tout cela.

Brown a raison. Il existe deux réalités américaines différentes. Il y a le monde de la fausse réalité créé par et pour les élites et leurs groupies. Dans ce monde, les élites progressistes feignent de s’inquiéter pour les pauvres Noirs en défendant la cause d’une petite poignée de criminels noirs résistants, blessés par des policiers blancs chargés de les maîtriser. Les élites ne s’intéressent pas aux milliers d’hommes et de garçons noirs tués chaque année en raison de la violence aléatoire des gangs, des rues et de la drogue. Ces vies noires n’ont pas d’importance. Les élites progressistes vivent dans une matrice de médias sociaux où elles appellent les Crips et les Bloods pour les protéger de la police.

Le reste de l’Amérique vit dans un univers alternatif animé, au moins partiellement, par la réalité, les faits et le bon sens. Nous ne voyons pas les normes de la civilisation occidentale comme la racine de tout mal. Nous n’avons aucun intérêt à perturber la famille nucléaire. Nous ne pensons pas que l’assaut du Capitole soit analogue aux mois de pillage, d’incendie criminel, de tirs, d’émeutes et d’anarchie que nous avons observés tout au long de 2020.

L’entraîneur des Philadelphia 76ers, Doc Rivers, un homme que je respecte énormément, vit dans une réalité différente de la mienne. Son interprétation du chaos de mercredi me déroute.

«Aucun chien policier n’a attaqué les gens, aucun club de billy ne frappe les gens. Les gens sont escortés pacifiquement hors du Capitole », a déclaré Rivers aux journalistes mercredi. «Cela montre donc que vous pouvez disperser pacifiquement une foule. Cela prouve essentiellement un point sur une vie privilégiée à bien des égards. Je vais le dire, car je ne pense pas que beaucoup de gens le souhaitent: pouvez-vous imaginer [mercredi], si c’étaient tous des noirs qui ont pris d’assaut le Capitole, et que se serait-il passé? Pour moi, c’est une image qui vaut mille mots pour que nous puissions tous la voir, et probablement quelque chose avec laquelle nous devons encore tenir compte.

De quoi parle-t-il? Nous avons vu des bâtiments incendiés cet été. Nous avons vu des «manifestants» rôder dans les rues d’Atlanta avec des armes semi-automatiques. Nous avons vu des manifestants réprimander et cracher sur des policiers. David Dorn, un policier noir retraité de 77 ans, a été assassiné. Certaines parties de Portland sont attaquées par Antifa et Black Lives Matter depuis des mois.

Il n’y a eu aucun chien, aucun club de billy.

Nous n’avons pas à imaginer comment les forces de l’ordre réagiraient face aux manifestants noirs et sans loi. Il a été diffusé sur CNN, MSNBC et FOX News tout l’été. La police a été remarquablement retenue.

Les médias, les athlètes et les célébrités ont traité les manifestants noirs comme des héros. Les politiciens ont pris les genoux et ont porté du kente pour montrer leur allégeance aux manifestants noirs. Tous les animateurs sportifs et entraîneurs-chefs nationaux ont souscrit à l’affirmation selon laquelle la police représente une plus grande menace pour les hommes noirs que pour les hommes noirs. Nous sommes inondés de publicités télévisées faisant la promotion de Black Lives Matter. La NFL a célébré les criminels impliqués dans des fusillades au volant. Une longue liste de personnalités médiatiques se sont relayées pour rationaliser chaque action violente et anarchique entreprise par Antifa ou Black Lives Matter. Personne ne se soucie que George Floyd ait enfoncé une arme dans le ventre d’une femme noire enceinte ou que Jacob Blake ait agressé sexuellement une femme noire. Le New York Times a chargé un groupe de femmes journalistes noires de réécrire l’histoire américaine pour l’adapter au récit de la théorie critique de la race enseignée dans nos établissements universitaires.

Les préoccupations propagées par les ministres de la victimisation noire sont une priorité élevée dans la société américaine. Les pécheurs sont excommuniés de leur emploi. Il y a tellement d’argent, de célébrité et d’adulation à rejoindre l’Église de la victimisation noire que des Blancs tels que Shaun King et Rachel Dolezal ont désavoué leur héritage naturel pour s’identifier comme noirs.

Un partisan de Trump? Il ou elle est un paria américain. Un raciste. Un coon. Un idiot. Une capitulation. Quelqu’un à réduire au silence ou à ignorer.

Les partisans de Trump ne partiront pas tranquillement ou pacifiquement. C’est aussi leur pays. Leurs préoccupations sont légitimes. Les législateurs qu’ils ont chassés au sous-sol du Capitole ont vendu l’homme et la femme de la classe ouvrière américaine.

Ils ont vendu ma mère et mon père et le mode de vie qui m’a permis de passer de la pauvreté à une vie de confort et de privilège. Mon père était un petit homme d’affaires d’Indianapolis qui possédait une taverne qui accueillait des ouvriers syndiqués à l’heure. Ma mère était ouvrière à Indianapolis et à Kansas City.

Les Noirs avec lesquels j’ai grandi, ceux qui fréquentaient le Masterpiece Lounge et partaient en tournée avec ma mère, n’étaient pas des citoyens du monde. Ils étaient des diplômés du secondaire qui voulaient que leurs enfants gravissent les échelons économique et social.

Ils avaient beaucoup en commun avec les partisans de Trump. Nous ne pouvons pas voir ce terrain d’entente maintenant parce que les médias grand public et les médias sociaux nous ont tellement polarisés de manière irrationnelle que nous pensons que la couleur de la peau explique tout.

La couleur de la peau n’explique pas le phénomène Trump, la passion de ses adeptes. Le Trumpisme est enraciné dans un rejet de l’élitisme, de l’idolâtrie et de la laïcité omniprésents dans la culture américaine moderne.

En septembre 1620 – il y a quatre cents ans – 102 passagers sont montés à bord du Mayflower, fuyant le sud de l’Angleterre et la société élitiste construite là-bas. C’étaient les Trumpers d’origine, la lie de la société européenne en quête de liberté de religion et d’expression.

Le trumpisme est le cri de citoyens américains qui ne souhaitent pas adopter les cultures et les coutumes de la France, de la Chine, de l’Italie, de Cuba, du Venezuela, du Canada ou de tout autre endroit où les élites mondiales romantisent. Le Trumpisme est le cri de la classe ouvrière qui croit que les milliardaires des Big Tech construisent une Amérique qui les coupe du rêve américain. Le Trumpisme est le cri des Américains qui accordent plus d’importance à l’authenticité qu’à la fraude du politiquement correct.

Le prix à payer pour ignorer leurs cris sera la guerre, une guerre civile.

En savoir plus sur: TheBlaze.com

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News