25 Insensés, agendas fous Joe Biden et Kamala Harris pousseront les États-Unis s’ils prennent le pouvoir après avoir truqué les élections

Après avoir truqué les élections et organisé «l’émeute» sous faux drapeau du 6 janvier dans le bâtiment du Capitole à Washington, les démocrates ont des plans horribles à déployer dans leur quête pour réaliser un avenir cauchemardesque orwellien pour l’Amérique… ou du moins ce qui reste de cela.

L’État de droit étant désormais totalement rejeté par toutes les couches du système judiciaire du pays – y compris SCOTUS -, il n’existe plus d’autorité légale de contrôle qui arrêtera la progression rapide des programmes les plus ambitieux de la gauche. Et avec les démocrates prouvant maintenant qu’ils peuvent voler des élections juste devant nous, même avec des preuves accablantes littéralement enregistrées sur des caméras vidéo alors que les crimes de dépouillement des bulletins de vote ont eu lieu, ils savent que rien ne peut les empêcher de réaliser leurs visions les plus folles d’une société marxiste [sans doute également libérale et ultralibérale les plus folles et inhumaine – MIRASTNEWS] enracinée dans l’autoritarisme, la censure et les mensonges.

Big Media, Big Tech et Big Government ont maintenant fusionné en une monstruosité gargantuesque qui ne permet aucune dissidence et aucun défi à son pouvoir. Obéissez ou soyez écrasé. Parler est lancé par Apple pour démontrer ce qui se passe si vous osez souffrir sous l’illusion qu’une chose telle que le premier amendement existe même plus dans ce pays.

Mais ce n’est que le début. Ce qui vient ensuite – si Trump et le Pentagone n’arrêtent pas Biden en premier – rompra cette nation en son cœur.

Voici une liste de 25 choses que les démocrates essaieront probablement de mettre en œuvre en Amérique, d’autant plus que le GOP s’est avéré complètement inutile pour arrêter l’anarchie de la gauche [également des Etats-profonds, libéraux, néolibéraux, sectes satanistes et ultralibéraux – MIRASTNEWS]. Il fut un temps où le GOP a promis que si nous votions pour eux, ils nous protégeraient des cauchemars politiques les plus insensés de la gauche radicale. Mais à partir du 6 janvier, le GOP a rejoint la gauche radicale pour trahir l’Amérique, et il n’y a plus aucun intérêt à voter pour un candidat du GOP.

[Ce qui signifie que le mal est d’abord profondément ancré dans la mentalité des hommes politiques toutes tendances confondues aux Etats-Unis d’Amérique, ne pas le voir serait se faire myope et hara-kiri volontairement – MIRASTNEWS]

25 choses que les démocrates vont probablement pousser si Biden est installé comme président

Appliquer les masques et les vaccins obligatoires à l’échelle nationale, le tout sous peine d’être arrêté. Déclarer la loi sur l’insurrection sous Biden et armer l’armée américaine contre les patriotes et les partisans de Trump en les qualifiant de «terroristes». Exécuter une nouvelle série d’opérations sous faux drapeau pour davantage dépeindre les partisans de Trump comme des insurgés violents. Les mêmes acteurs de crise utilisés lors des émeutes du 6 janvier sont disponibles pour plus de concerts d’acteur, et ils possèdent déjà tout l’équipement MAGA à porter comme costumes pour les caméras de CNN. Utiliser des verrouillages forcés «covid» pour écraser davantage l’économie américaine et pousser la population vers les subventions gouvernementales et les coupons alimentaires, plaçant la plupart des Américains sous le contrôle du régime. Augmenter le salaire minimum à 23 $ l’heure, à travers le pays, provoquant un effondrement total du secteur des petites entreprises et conduisant des dizaines de millions de personnes au chômage et à l’itinérance. Abattre le mur frontalier et encourager des millions de clandestins à envahir l’Amérique où ils reçoivent des cartes de vote et des instructions pour voter pour les démocrates. Interdire tous les AR-15 et les fusils semi-automatiques, détruire le deuxième amendement et confisquer toutes les armes détenues par des particuliers. (Soit dit en passant, c’est environ 500 millions d’armes à feu.) Interdire les accolades de bras, les abaissements à 80%, les magazines de capacité standard et la plupart des munitions afin de désarmer le public et de permettre à l’administration Biden d’atteindre plus facilement son objectif d’extermination génocidaire des chrétiens, des Blancs et des partisans de Trump. [Des noirs également à écouter le programme de la fondation Gates qui prévoyait de les vacciner en premier – MIRASTNEWS]. Monter les machines à imprimer de l’argent et créer des milliards de dollars de nouvelles dettes pour renflouer les villes et les États dirigés par les démocrates. Cela détruira davantage le dollar et conduira à un effondrement financier au cours duquel les personnes qui détiennent encore des dollars comme monnaie perdront tout. (Quiconque est assez stupide pour mettre ses économies en dollars est sur le point d’apprendre une leçon très coûteuse sur l’effondrement de la monnaie fiduciaire qui a été répétée à travers l’histoire du monde.) Protéger Big Tech et son régime de censure afin de parvenir à une domination totale de l’information sur l’Amérique, étouffant toutes les voix indépendantes ou dissidentes par tous les moyens nécessaires, y compris le démantèlement, le droit, la guerre économique ou les menaces d’arrestation. Adopter de nouvelles taxes sur le carbone pour piller les gens qui conduisent des voitures, achètent de la nourriture ou utilisent l’électricité. Contrôler le comportement humain grâce à des attributions de carbone et punir ceux qui dénoncent la nouvelle «tyrannie verte». Rejoindre l’Accord de Paris sur le climat et d’autres accords commerciaux anti-américains que Trump a rejetés, plaçant une fois de plus l’Amérique dans une situation désavantageuse dans les actions commerciales avec d’autres nations, accélérant le pillage mondial de l’Amérique. Supprimer toutes les restrictions sur la Chine et inviter le PCC à continuer d’influencer les médias américains, les géants de la technologie, le marché boursier et les élections, où ils ont déjà une forte implantation. La théorie critique de la race sera poussée dans toutes les écoles publiques dans le cadre de l’endoctrinement de masse des jeunes avec une haine «officielle» envers les Blancs, les chrétiens et les conservateurs. Tous les Blancs seront marginalisés uniquement en raison de la blancheur de leur peau, tandis que les gauchistes prétendent être «tolérants» et «inclusifs» tant que vous êtes un transgenre, un haineux de Trump ou une personne de couleur. [Or Joe Biden ou Bill Gates par exemple sont blancs, comment pourrait-ce être ainsi ? – MIRASTNEWS]. Décrétez des réparations gouvernementales pour forcer les contribuables blancs à financer de nouveaux dons aux gens de couleur (POC) sous la fausse justification que les POC sont des «victimes» et les Blancs sont des «oppresseurs». (En réalité, ce sont les chrétiens blancs et conservateurs qui sont maintenant les victimes marginalisées en Amérique.) [Il doit y avoir fausse route d’analyse et une cécité intellectuelle à ce niveau, car on ne peut pas nier ainsi les souffrances des noirs depuis des siècles et chercher à renverser la victimisation. Un problème mal traité risque fortement de conduire à une mauvaise ou réponse limitée au lieu d’être sociétale – MIRASTNEWS]. Éliminer 1 000 milliards de dollars de dettes étudiantes, obligeant les contribuables à rembourser les prêts pour la formation d’endoctrinement universitaire de gauche. Les NIH seront financés avec des dizaines de milliards de dollars pour créer plus d’armes biologiques telles que Covid-21, Covid-22, Covid-23 [nous parlons de manière générale de COVID-XY – MIRASTNEWS], qui seront toutes libérées pour opprimer le peuple à travers la même série de canulars frauduleux que nous avons tous endurés. en 2020. Lancer des arrestations dans tout le pays de conservateurs pro-Trump pour être placés dans des camps de la FEMA ou exécutés comme «traîtres» après avoir été qualifiés d’insurgés. La même «résistance» que la gauche a célébrée pendant quatre ans sous Trump sera criminalisée et poursuivie sous Biden. [Espérons que les patriotes qui s’y préparaient auront défini une réponse juste et complète adaptée aux défis – MIRASTNEWS]. Poursuivre les politiques écrasantes du «Green New Deal» qui écraseront l’économie américaine et conduiront à une famine de masse en raison de l’effondrement de l’agriculture. La famine est une politique souhaitée par la gauche parce qu’elle veut que les masses soient complètement dépendantes des dons du gouvernement pour la nourriture, le logement et les soins de santé. Installer davantage de machines à voter compromises à travers l’Amérique afin que les démocrates ne perdent plus jamais une autre élection. Le scénario idéal pour les démocrates est de parvenir à un État où les votes des vrais électeurs ne comptent plus du tout. Cela a déjà été réalisé le 3 novembre 2020. Utiliser des lois de domaines éminents largement répandues pour saisir les terres rurales et amener les gens dans les villes de l’Agenda 21 où ils sont plus faciles à contrôler et à surveiller. Utiliser la surveillance 5G de l’Internet des objets pour suivre les mouvements et les archives vocales de tous les individus. Déployer un État policier techno-fasciste Total Information Awareness sous la bannière de la «sécurité». Toute assurance maladie privée sera interdite et un rationnement des soins de santé sera mis en place, y compris des panneaux de décès pour décider qui vit et qui meurt. Ne vous faites pas d’illusions: les Blancs seront considérés comme n’ayant aucune valeur dans la société, donc les Blancs seront tués en premier. [Là on ne peut pas s’entendre car il est bien prévu d’exterminer en premier les africains en raison de l’abondance de ressources naturelles dans le sous-sol de l’Afrique et même de l’Amérique latine, car toutes guerres menées par les Etats-Unis d’Amérique à l’extérieur sont des guerres de prédation. Il s’agit-là d’une propagande haineuse visant à mobiliser les blancs contre les autres aux Etats-Unis d’Amérique, même si la question posée par le vol des élections est bien réelle et aurait pu être résolu correctement par la voie judiciaire – MIRASTNEWS]. Purger toute l’histoire de Trump d’Internet et des archives de la Maison Blanche, en cherchant à effacer et à réécrire l’histoire à la mode orwellienne classique. Purger toutes les preuves des crimes de trucage électoral des démocrates et effacer toutes les preuves des dommages causés par les vaccins ou des origines en laboratoire du coronavirus. Les lois «antiterroristes» seront invoquées pour couper les banques et tous les services financiers à ceux qui expriment leur désaccord envers le régime autoritaire de Biden. Toute personne signalée par le nouveau système de notation du crédit social se verra refuser l’accès aux transports aériens, aux épiceries ou aux bureaux de vote, comme cela se fait actuellement en Chine communiste. Le premier amendement sera annulé par de nouvelles lois sur le «discours de haine» qui seront confirmées par la traîtresse Cour suprême américaine comme étant «justifiées» en raison de «la violence de droite.

Donc, à moins que Trump ne prenne des mesures décisives dans les neuf prochains jours pour dénoncer la corruption criminelle des démocrates et inverser les élections volées, l’Amérique fera face à l’administration la plus délibérément destructrice de son histoire… et la république ne survivra pas.

Avec Biden et Harris à la barre, je prédis que les États-Unis d’Amérique tels que nous les connaissons ne seront plus reconnaissables d’ici 2023. Ce sera un État en faillite d’ici 2025, et le dollar fiduciaire s’effondrera, conduisant à une pauvreté généralisée, au chaos social , la maladie et la mort massive.

C’est exactement ce que veut le PCC. Et Joe Biden est leur homme pour y arriver. Pour la deuxième fois dans l’histoire, nous aurons un président dont la mission première est la destruction complète de la nation qu’il prétend diriger. (Obama était la première fois.)

Préparez-vous en conséquence.

Notre conclusion

Les Américains des Etats-Unis d’Amérique payent là le prix fort de leur laxisme envers les écarts continuels de leurs gouvernants envers les autres peuples en infligeant des guerres bestiales, des injustices monstrueuses illimitées sans que le peuple de cette grande nation ne se lève pour dire stop à l’in-humanisme de leurs actions et politiques. Néanmoins cet agenda est le même qui a été conçu par les Etats-profonds pour tous les peuples puisque qu’environ 7 milliards d’individus doivent disparaître et ne devront restées vivantes que 500 millions de personnes choisies parmi lesquelles les plus riches, selon le plan établi dans l’ombre et dévoilé. JDDM – MIRASTNEWS.

Mike Adams

Traduction et commentaires : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Rudy Giuliani appelle le président Trump à «tout déclasser!» – Qu’attend-il?

CHARGER LES CITOYENS DE LEURS CRIMES ET CORRUPTION pendant DES DÉCENNIES! JUGES, DA DANNY PORTER, AG CARR etc.

40 Technology Pkwy, Peachtree Corners Georgia – DE L’ARGENT POUR LES RÉÉLECTIONS DU SHERIFF BUTCH CONWAY!

LA PLUS GRANDE FRAUDE / RICO de l’histoire américaine!

Pire que Gitmo?

«M & T Bank avait-elle réellement un intérêt dans la maison de Howard Graber? Est-ce qu’ils ou leur mandataire ou cessionnaire ou successeur d’intérêts détenaient réellement le billet à ordre de Graber et / ou avaient le droit d’exécuter ce billet à ordre? question légitime, et à laquelle il faudrait très bien répondre avant que Graber ne soit jeté en prison pendant 170 ans. «

Histoire et rituels de la franc-maçonnerie « écossaise »!

N’IMPORTE QUEL HOMME QUI MET UNE NOIX AUTOUR DE SON COU ET PREND UN SERMENT SANGUIN POUR GARDER DES SECRETS IMMORAUX / ILLÉGAUX POUR VOUS VENDRE ET LES VÔTRES EN ESCLAVE NE DOIT PAS ÊTRE AUTORISÉ À AVOIR L’AUTORITÉ SUR TOUT HOMME QUI NE SE SONT PAS VENDUS EN SAVOIR PLUS AU SUIVRE D’UN AUTRE MAÎTRE. LE MAÇON!

JE TESTIFIERAI TOUT MOMENT N’IMPORTE O!

« Butch » pris avec sa main dans le Bocal à biscuits – ENCORE!

Mme Judge Sheriff « Butch » Conway:

EPSTEIN – Finances Off-Shore:

ALVIN « AB » BROOKS menacé de violer ma femme pour RONALD BUICE et al (M&T BAYVIEW BANK), DA DANNY PORTER, SHERIFF CONWAY et JUDGE HAMILL ET DA DANNY PORTER

« La corruption en Géorgie est tellement, MAIS MAUVAISE, ILS SONT TOUS LIÉS »

https://videos.utahgunexchange.com/watch/quot-the-corruption-in-georgia-is-so-butt-fucking-bad-they-039-re-all-related-quot_7ax1hOPdRBB3rXF.html

AVERTISSEMENT GRAPHIQUE Le FBI interviewe un garçon présumé victime de Bill Clinton – Natas Worship Rituals On Yacht

https://ugetube.com/watch/graphic-warning-fbi-interviews-alleged-boy-victim-of-bill-clinton-natas-worship-rituals-on-yacht_W8c3TXJwVKDDn6F.html

Paula Loves Children: Kirk Pendergrass: Puissiez-vous RIP Chris Hallett 🙏🏻 … Votre rire me manquera 😞 #ECLAUSE

Kirk’s Law Corner:

Le ciel pleure – Que Dieu bénisse Chris Hallett (et réconforte ses amis et sa famille) 16/11/2020

RIP Chris Hallett 11-16-2020

Paula aime les enfants:

Actualités vidéo sur Denise:

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Mises à jour de la situation pour le 10 janvier – D’abord, ils vous font taire, puis ils viennent vous TUER… le génocide de masse contre les conservateurs est le numéro 1 sur la liste des priorités de la gauche

La purge communiste / marxiste / [libérale-ultralibérale également – MIRASTNEWS] / est en marche. La gauche tyrannique [et libérale-ultralibérale – MIRASTNEWS] a maintenant considéré tous les conservateurs, chrétiens, partisans de Trump et propriétaires d’armes à feu comme des «terroristes» qui doivent être complètement réduits au silence par tous les moyens nécessaires. Mais après le silence viennent les champs meurtriers, bien sûr. Souvenez-vous: s’ils pensent que vous n’avez pas le droit de parler, ils ne pensent pas que vous avez le droit d’exister.

Préparez-vous à ce que la guerre éclate à travers l’Amérique. Vous vivez maintenant derrière les lignes ennemies. Quiconque s’oppose au PCC [et libéralo-ultralibérale – MIRASTNEWS] et à ses marionnettes (Biden, Brennan, etc.) sera ciblé pour la destruction économique ou les exécutions cinétiques (escadrons de la mort du gouvernement).

Et à tous les gauchistes qui liront ceci, rappelez-vous simplement: après avoir fini de nous tuer tous, ils auront aussi à s’occuper à vous tuer [comme les républicains et les démocrates l’ont copieusement fait un peu partout dans le monde, y compris en Afrique et en Amérique latine avec les coups d’Etat et les embargos, les guerres, l’extermination des indiens d’Amérique et la traite négrière – MIRASTNEWS].

Aujourd’hui, j’ai publié trois podcasts. Ils sont tous intégrés ci-dessous. Voici les faits saillants couverts:

La réaction excessive et sauvage de la gauche [libérale et l’Etat profond, y compris les républicains associés – MIRASTNEWS] fasciste, qui exige l’élimination de tous les conservateurs de toutes les couches de la société.

Avertissement sur les événements sous faux drapeau qui seront menés par l’État profond le 20 janvier (jour de l’inauguration), afin de diaboliser davantage les partisans de Trump.

Comment fonctionne[nt] la gauche [les libéraux et ultralibéraux et l’Etat profond – MIRASTNEWS]: Ils se joignent à Parler pour publier des messages violents, puis appellent à la censure de Parole en raison de la «violence».

Pourquoi la gauche fasciste terrorisera désormais les conservateurs aussi longtemps qu’ils resteront au pouvoir.

Comment les démocrates vont armer le gouvernement contre l’Amérique conservatrice, en ciblant les Blancs, les chrétiens, les partisans de Trump et les patriotes pour harcèlement, arrestations et exécutions.

Confirmé: les agents du DoD de Trump ont acquis des ordinateurs portables dans les bureaux de Pelosi et Schumer. C’est pourquoi Pelosi perd la raison.

Le FBI saisit les bulletins de vote en Géorgie, les redirige vers les déchiqueteuses pour continuer à cacher les preuves d’un trucage électoral massif et coordonné. [Parce que le président Donald Trump leur a laissé trop de temps sans trouver la bonne réponse pour les en empêcher, une grande contradiction, se laissant même surprendre au Capitole, alors qu’eux à la moindre occasion agissent avec célérité et le projette – MIRASTNEWS]

Texas AG Paxton jure de lutter contre la censure politique scandaleuse de Big Tech.

Sean Davis: «Les Américains sont actuellement témoins des violations antitrust les plus massives et les plus coordonnées de la part de monopoles corrompus financés par les communistes [et capitalistes des Etats-Unis d’Amérique et des Etats profonds – MIRASTNEWS] que ce pays ait jamais vues. Le Rubicon a été franchi. Il n’y a pas de retour en arrière.»

Une «mise à jour de la foi» sur la prière et pourquoi les disciples du [vrai – MIRASTNEWS] Dieu devaient être grondés avant que Dieu n’intervienne.

Le message de Dieu est que le mal sera écrasé par Dieu avec paix. La violence n’est pas la réponse.

Écoutez les trois épisodes ci-dessous. Brighteon.com est soumis à des charges extrêmes aujourd’hui et peut souffrir de problèmes de jouabilité sur certaines vidéos. Si vous rencontrez cela, réessayez quelques minutes plus tard:

Mise à jour de la situation, 10 janvier 2021 – D’abord, ils vous font taire, puis ils vous désarment, puis ils vous tuent

FAITH Update, 10 janvier 2021 – LA PRIÈRE et LA FOI révèlent le véritable chemin pour vaincre le mal

Mise à jour de la situation, 10 janvier 2021 – La dernière fenêtre d’opportunité de Trump se referme rapidement

Retrouvez les nouveaux podcasts de chaque jour sur:

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News