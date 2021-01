DIVULGATION COMPLÈTE Par Trump Team: COVID-19 Une attaque biologique + Arrestations majeures aux Etats-Unis d’Amérique?

DIVULGATION COMPLÈTE Par Trump Team: COVID-19 Une attaque biologique

Par Ariyana Love

Lors d’un briefing de la capitale de l’État à Washington D.C. le 5 janvier, une divulgation complète a été donnée au public par le Gouvernement des États-Unis concernant Covid-19. Un membre de l’équipe du président Trump, ancien commandant de l’armée de l’air et trois fois Star, le lieutenant-général Thomas McInerney a révélé que « Covid-19 est une attaque à l’arme biologique« .

Ann Vandersteele était présente au briefing et a d’abord publié la divulgation du général McInerny (vidéo: 36 minutes) dans une émission le 9 janvier. En termes militaires, McInerny a qualifié la plandémie de «tromperie tactique».

Regardez la divulgation:

GUERRE !!! Twitter et Facebook PURGE a commencé! Mike Smith hors de l’ombre!

Le général McInerny a souligné qu’il ne s’agissait pas seulement d’un coup d’État électoral contre le président Trump, mais aussi d’une cyberguerre et d’une guerre hybride pour attaquer nos économies. Les verrouillages tuent beaucoup plus de personnes que la grippe Coronavirus.

Alors que certains d’entre nous savaient déjà que Covid-19 est causé par une attaque à l’arme biologique contre l’humanité, je pense que cette révélation n’est que le début d’une série de révélations du président Trump qui sont sur le point de secouer notre monde.

Fonctionnement Antifa

Le général McInerney a confirmé que ce sont les terroristes nationaux d’Antifa et non les partisans de Trump qui se sont précipités dans la capitale, ont fait irruption à l’intérieur et ont tenté d’inciter à une émeute. Il a également révélé qu’une opération White Hat avait lieu à Antifa, lorsque la capitale a été prise d’assaut. Nancy Pelosi a laissé son message avec son ordinateur ouvert et en marche, alors les White Hats sont partis avec son disque dur! Le général McInerney a déclaré que Pelosi était maintenant frénétique. Elle a riposté en affirmant que des «partisans de Trump» avaient volé son ordinateur et qu’elle essayait maintenant de destituer le président.

Pelosi a minimisé l’incident et a signalé son «ordinateur portable» comme «volé» par des «partisans de Trump».

Trahison

L’avocat et dénonciateur Lin Wood a alerté le public le 4 janvier, que le vice-président Mike Pence, Pelosi et McConnell sont derrière le coup d’État contre le président et le peuple américain:

Le 4 janvier, Lin Wood a lancé un avertissement à ses 1,2 million de followers et au grand public que de «mauvais acteurs» pourraient tenter de saboter le président lors de son discours du lendemain. C’est exactement ce qui s’est passé. Twitter a ensuite tenté de le faire taire:

Le 6 janvier, Lin Wood a ouvertement appelé à l’arrestation de Pence sur Twitter et en réponse, Twitter a suspendu son compte pendant trois jours.

Dans le même temps, @ CodeMonkey5 a publié un article sur la trahison des vice-présidents Mike Pence et Rosenstein, sur Twitter. Son compte a également été suspendu:

Le 9 janvier, Twitter avait éliminé le général Flinn, Sidney Powell, Ann Vandersteele, Jim Hoft (Gateway Pundit), Lin Wood, Dr Zelenko (The Zelenko Protocol, a cure for Covid-19), Spiro Skouras, The Last American Vagabond, Francis Leader, le président Trump et bien d’autres dans sa dernière attaque contre la liberté de la presse.

Après avoir été interdit sur Twitter le 6 janvier, Trump est passé à Parlour. Beaucoup de gens le suivaient et il se moquait joyeusement. Ensuite, Google a menacé et tenté de faire chanter Parler pour qu’il applique ses règles de censure sur sa plate-forme. Parlour a refusé, alors Amazon les a expulsés de leur service d’hébergement. Le PDG de Parlour l’a qualifié d’«attaque coordonnée» et a révélé au Gateway Pundit que l’interdiction entre en vigueur dimanche soir. Il a déclaré qu’il faudrait environ une semaine pour trouver un nouveau fournisseur d’hébergement et être de nouveau opérationnel.

Certaines personnes pensent que Parlour deviendra un « honeypot » pour les services secrets, alors ils quittent Twitter et passent à GAB à la place:

Parler removal so all migrate on GAB? After ALL other servers acts as a MAFIA-CLUB? What I said to you earlier this month? GAB will become a "honeypot" for Secret Services. And a sole choice for users. — Adrian Mario (@AdrianM_Ogy) January 11, 2021

Dans son rapport, Ann Vandersteele a révélé que cette attaque mondiale aux armes biologiques causant Covid-19 a été activée par O’Connel, Schumer, Pelosi et le maire Cuomo. Le maire essaie maintenant de faire passer le projet de loi de New York SB416 qui autorise l’État à envoyer des individus / groupes «potentiellement dangereux» dans des camps de quarantaine et de forcer la vaccination. Regardez la vidéo ici.

Le général McInerney a déclaré qu’il s’agissait d’une information Top Secret de Commy (ancien directeur du FBI) ​​selon laquelle ces acteurs de l’État profond (Pelosi et gang) ont vendu un programme Hammer and Score Card aux communistes chinois. C’est un programme de cyberguerre et c’est ainsi que la Chine et l’Italie (Vatican) ont réussi à truquer les votes électoraux en faveur de l’effrayant Joe Biden. Il a dit que c’était la raison pour laquelle nous détruisons maintenant les petites entreprises par le verrouillage, pour rendre les gens dépendants des gouvernements. Il a également déclaré que le socialisme démocratique est la porte d’entrée du communisme.

Vol électoral manquant la preuve – l’Italie l’a fait

La preuve manquante du vol des élections vient également d’être publiée, grâce à une ONG appelée Nations In Action. Le vol des élections a été orchestré par deux acteurs clés du Vatican à Rome, l’entrepreneur général Stefan Seraphini et le général Claudio Graziano. Le général Graziano était membre du conseil d’administration de Leonardo SPA, un entrepreneur de la défense. Leonardo SPA a utilisé une liaison ascendante par satellite militaire pour charger le logiciel et le transférer pour changer les votes de Trump à Biden.

Le coup d’État a été orchestré par Obama avec l’aide de Ramsy, l’ancien Premier ministre italien. Le service de renseignement italien a fourni à l’ONG Nations in Action des preuves de qui était impliqué dans l’orchestration du coup d’État, qui comprenait des membres de la CIA. Leurs photos se sont retrouvées sur Internet et l’État profond en Italie a commencé à paniquer et à remplacer ses agents au sein du gouvernement. Il y a eu des arrestations en Italie et des témoignages confirmant tout cela, juste ces derniers jours:

Obama a pris 400 millions de dollars américains et les a envoyés sur un compte italien pour saper Trump et exécuter le coup d’État contre lui. Il s’agissait des 400 millions de dollars américains (14 palettes d’argent) qui étaient prévus pour l’Iran en 2017. Au lieu de cela, ils ont été acheminés par les Émirats arabes unis et transférés en Italie. Obama, Ramsy et le directeur de campagne d’Obama l’ont orchestré.

Nations in Action a révélé que la preuve de qui a fait et comment ils l’ont fait manquait dans tous les documents devant les tribunaux, mais maintenant ils ont tout. Ce qui manquait dans les procès pour fraude électorale, c’était la manière dont Dominion transmettait l’information électronique. Les votes électoraux sont passés par le serveur de la CIA à Francfort, en Allemagne, à une machine à voter, puis ils ont été transmis en Amérique du Sud et en Chine. L’ONG a également révélé que le système spatial Leonardo SPA avait peut-être travaillé avec le Canada à ce sujet.

Le Vatican a travaillé directement avec Obama pour changer les bulletins de vote. Nations in Action possède toutes les transactions financières électroniques. Je sais qu’Obama a commis une trahison. Le VP Pence a commis une trahison. Anthony Fauci a commis une trahison pour avoir ordonné les verrouillages, ce qui a entraîné des pertes en vies humaines, des moyens de subsistance et la dégradation de l’économie américaine.

Nations in Action attend pour le moment de publier cette nouvelle aux États-Unis, vous êtes donc parmi les premiers à en savoir plus. L’ONG a besoin de notre soutien. Le président Trump a besoin de notre soutien. Veuillez écouter l’interview de Nations in Action ici.

Humains génétiquement modifiés

Il ne s’agit pas seulement de fraude électorale, comme l’a souligné le général McInerney, mais aussi d’ingénierie sociale de notre comportement et de changer ce que signifie être humain. Les sociétés de biotechnologie Pfizer, Moderna, BioNtech, AstraZeneca, Glaxo Smith Kline, etc. ne fabriquent pas de vaccins. Nous n’avons jamais eu de vaccin contenant de l’ARNm synthétique et de la nanotechnologie.

Une généticienne française, Alexandra Henrion Caude, s’est manifestée la semaine dernière pour confirmer que l’ARNm n’est pas du tout un vaccin. Elle a dit que c’était plus proche de la thérapie génique, mais que ce n’était pas non plus une thérapie génique parce qu’elle était utilisée pour «traiter» des personnes en bonne santé.

Mme Caude a déclaré que l’ARNm avait été développé à l’origine pour traiter le cancer. Maintenant, il est utilisé pour modifier génétiquement les humains. Le recodage de notre génome humain avec des nanotechnologies à travers le processus CRISPR d’épissage et de coupe, est une expérimentation médicale qui viole les codes de Nuremberg.

C’est une période très critique pour le monde entier. La cabale d’élite dirigeante a fait un pas en avant et a joué sa main. Ils se sont exposés et leur agenda est clair. Ils veulent l’asservissement total de l’humanité et le dépeuplement par le génocide mondial. Ils demandent notre consentement.

Il a été établi que les masques tuent, l’isolement social tue, les verrouillages tuent et les soi-disant «vaccins» qui sont en fait des armes biologiques, tuent également. Alors arrêtez d’acheter dans leur système de contrôle et de tromperie.

PubMed vient de publier un rapport disant que les injections biotechnologiques pourraient bientôt rendre les gens très malades, lorsqu’ils sont exposés à la souche naturelle et sauvage du coronavirus. On craint qu’une vague à la fin de l’hiver ne soit imputée à un nouveau «brin muté de coronavirus» appelé Covid-21, au lieu de le relier aux injections biotechnologiques qu’ils qualifient à tort de «vaccins».

Science Mag a également sonné l’alarme sur les inquiétudes selon lesquelles nous pouvons nous attendre à des effets indésirables graves des injections biotechnologiques. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Le public doit donc s’y préparer.

Dans sa dernière interview, la biologiste moléculaire et immunologiste en chef irlandaise Dolores Cahill, a déclaré s’attendre à une tempête de cytokine de la combinaison d’ingrédients dans les vils biotechnologiques et a déclaré que « les gens commenceront à mourir après le vaccin Covid ».

Gardez la foi. Nous avons toutes les informations dont nous avons besoin pour convaincre les eugénistes d’élite. Les gouvernements sont poursuivis pour génocide, alors faites votre part et ayez le courage de résister à la tyrannie des masques et des verrouillages. Refusez d’isoler ou d’obéir à des restrictions draconiennes de votre liberté. Nous sommes les nombreux et ils sont les rares. Ils ne peuvent réussir si nous ne respectons pas leur programme prévu.

Le 5 janvier, le président Trump a signé la loi H.R. 6435, «Loi sur la lutte contre les escroqueries pandémiques de 2020», qui oblige la Federal Trade Commission à développer et diffuser des informations au public concernant les escroqueries liées à la plandémie COVID-19.

Le lanceur d’alerte de la CIA, Robert David Steele, pense que le président Trump déclassifiera probablement tous les documents relatifs à la fraude électorale et dit que Trump est en train de former une commission sur la fraude électorale. M. Steele dit qu’il est très probable que le président Trump ait invoqué la loi sur l’insurrection juste avant d’être expulsé de la capitale, la semaine dernière. Le fondateur de Liberty Beacon, Roger Landry, suggère la même chose.

MISE À JOUR: Le procureur Lin Wood a déclaré publiquement que le pape François avait été arrêté pour trafic d’enfants. Regardez cette vidéo pour plus d’informations.

www.facebook.com/100024851286405/videos/855372495301119/

https://www.thelibertybeacon.com/full-disclosure-by-trump-team-covid-19-a-biological-attack/

À propos de l’auteur: Ariyana Love est ambassadrice de bonne volonté en Palestine (ICSPR), présidente d’une fondation internationale, défenseur des droits humains, journaliste et militante. Pour en savoir plus sur Ariyana, visitez son blog à Ambassador Love.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Pourquoi les gens commenceront à mourir quelques mois après les premières «vaccinations» de l’ARNm

Outersite – Bitchute 10 janv.2021

Le professeur Delores Cahill explique l’importance d’un article de 2012 sur la vaccination contre le SRAS qui a révélé des décès ultérieurs parmi les animaux et les enfants ayant reçu le vaccin.

Des preuves circonstancielles des «pandémies» précédentes indiquent que la vaccination de masse est une cause attribuable à la plupart des décès et voici le pistolet fumant … une étude de 2012 qui a montré des décès chez les enfants et les animaux après avoir reçu des vaccins modifiant l’ARN … aka. Vaccin contre le covid

Téléchargé depuis https://video.wakkeren.nl/videos/watch/9bd9f602-e5e9-47e0-b35d-8f1bfd78f0f4

Source : BIT CHUTE

Source : Tap News Wire

Des arrestations majeures viennent d’avoir lieu – Nancy Pelosi – AOC – Joe Biden – Hunter – Kamala Harris – PDG de FB Twitter Youtube Etc

ÉNORME! Il est en train de descendre! Tous ces satanistes ont MAINTENANT été arrêtés!

<iframe width= »755″ height= »503″ src= »https://www.youtube.com/embed/JutN3ocLnMg » frameborder= »0″ allow= »accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture » allowfullscreen></iframe>

Nancy Pelosi en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Alexandria Ocasio Cortez en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Portrait officiel du vice-président Joe Biden dans son bureau de l’aile ouest de la Maison Blanche, le 10 janvier 2013 (Photo officielle de la Maison Blanche par David Lienemann) Cette photographie officielle de la Maison Blanche est mise à disposition uniquement pour publication par les agences de presse et / ou pour un usage personnel imprimé par le (s) sujet (s) de la photographie. La photographie ne peut être manipulée d’aucune manière et ne peut être utilisée dans des documents commerciaux ou politiques, des publicités, des courriels, des produits, des promotions qui suggèrent de quelque manière que ce soit l’approbation ou l’approbation du Président, de la Première Famille ou de la Maison Blanche. Joe Biden en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Joe Biden en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Hunter Biden en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Kamala Harris en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Mark Zuckerberg en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Jack Dorsey en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Ilhan Omar en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Le gouverneur Andrew Cuomo en prison MAINTENANT pour haute trahison!

La mairesse Lori Lightfoot en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Le vice-président Micheal Pence pose pour son portrait officiel à la Maison Blanche, à Washington, DC, le mardi 24 octobre 2017 (Photo officielle de la Maison Blanche par D. Myles Cullen)

Le vice-président Mike Pence en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Adam Schiff en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Président William J. Clinton

Bill Clinton en prison MAINTENANT pour haute trahison!

Hillary Clinton en prison MAINTENANT pour haute trahison!

…. et bien d’autres j’en suis sûr. Que Dieu bénisse le président Trump pour avoir abattu ces satanistes!

Voici une vidéo du général Thomas Mcinerney

Si, pour une raison quelconque, YouTube supprime cette vidéo ci-dessus, en voici une autre copie située sur ma société d’hébergement …

Je suis tellement excité que les mots ne peuvent tout simplement pas expliquer ce que je ressens …

Rouge

Source: http://reddragonleo.com/2021/01/12/major-arrests-just-took-place-nancy-pelosi-aoc-joe-biden-hunter-kamala-harris-ceos-of-fb-twitter-youtube-etc/

Notre commentaire:

Attendre toujours la confirmation.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Une femme avertit les autres de ne pas se faire vacciner contre le COVID expérimental Moderna – Publie une vidéo de ses convulsions

Shawn Skelton. De sa page Facebook.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Une femme d’Oakland City, dans l’Indiana, a averti les autres de ne pas recevoir le vaccin COVID expérimental Moderna après avoir souffert de spasmes de la langue et de convulsions du corps entier.

Le 7 janvier, elle a publié ceci sur sa page Facebook:

Si vous envisagez de vous faire vacciner contre la Covid… .. le MODERNA…. Je le déconseillerais! Je suis en mauvaise posture! Chaque jour empire et je ne reçois ni aide ni réponse! J’ai peur de la mort pour dire le moins! Et trouver quelqu’un disposé à essayer de comprendre cela n’a pas été très efficace! Je suis allé dans 2 hôpitaux aujourd’hui, je suis sorti de diaconesse et je suis allé à St Vincent. Pas de réponse là non plus. Ils disent que voyons un neurologue (qui sait quand ils peuvent me voir) hier, ma langue a commencé à avoir des spasmes et elle n’a pas cessé. Aujourd’hui, tout mon corps a des convulsions toute la journée! Ils m’ont renvoyé chez moi !! Je publie deux vidéos qui sont assez embarrassantes si vous me connaissez, mais je veux que vous voyiez ce qui m’arrive! Merci de prier pour moi.

Le 8 janvier, elle a publié ceci:

Mettre à jour!! Le corps bouge toujours de manière incontrôlable. Toujours pas de réponses! J’ai contacté moderna et leur équipe de sécurité était censée me contacter aujourd’hui mais ne l’ont pas fait! Nous sommes maintenant en route pour Vanderbilt dans le Tennessee. Les guerriers de prière continuent de prier!

Aujourd’hui 11 janvier 2021, quatre jours plus tard, elle a finalement été admise à l’hôpital par son post sur Facebook:

METTRE À JOUR!!!! DIEU EST BON!!! Enfin, je suis admis à l’hôpital sous les soins d’une équipe neurologique! Merci merci merci!!!!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

Le général McInerney sur la carte de pointage, le Dominion et l’ordinateur portable de Nancy Pelosi (6 janvier – Capitol Hill)

Comment voler une élection

X22Report: PANIQUE, ce qui fait un bon film, grands acteurs, contre-mouvements! – Regardez la vidéo

Les patriotes mettent maintenant toutes les pièces en position pour se déplacer sur la [DS]. La fraude électorale, la trahison, la sédition et les crimes contre l’humanité sont désormais terminés: pourquoi Trump attend-il jusqu’au dernier moment, il va jouer la carte Trump. La [DS] panique maintenant, Trump leur a donné de multiples chances de dire la vérité et de faire la bonne chose et ils ne l’ont pas fait. Maintenant, tout sera exposé au public.

https://www.bitchute.com/embed/CGaPUj6nNTmK/

Source : Before It’s News

