Mise à jour de la situation, 12 janvier 2021 – Sources FRACTURE sur le résultat: Trump gagne-t-il dans une guerre non conventionnelle? + Vaccins COVID à ARNm

Les clowns de la CIA qui répandent de la désinformation délibérée sur le net font un travail remarquable en poussant le bruit et la confusion. En conséquence, mes sources sont maintenant fractionnées en réalités divisées, où dans une réalité Trump a abandonné et s’est rendu alors que dans une autre réalité, Trump est sur le point de remporter une victoire décisive et d’étonner le monde.

Dans le podcast d’aujourd’hui, j’aborde les deux arguments en faveur de ce qui se passe actuellement et j’expose des détails sur la manière dont les services secrets américains ont tenté de faire arrêter Alex Jones pour terrorisme à Washington.

Plus important encore, je discute de la question de savoir si l’expansion des troupes à Washington fait partie d’une stratégie de guerre non conventionnelle menée par le président Trump et Chris Miller, le secrétaire à la Défense. Si Biden n’est pas inauguré le 20, la gauche radicale organisera une tentative de siège de révolution de couleur de Washington D.C., mais grâce à ces manœuvres de Trump et Miller, il y a 15 000 soldats en place avec le soutien des démocrates et des médias. Peut-être qu’ils sont joués et ne le réalisent pas encore.

Voici les deux documents Whitehouse.gov mentionnés dans le podcast:

Le président Donald J.Trump approuve la déclaration d’urgence du district de Columbia

Décret exécutif sur la lutte contre la menace des investissements en valeurs mobilières qui financent les entreprises militaires chinoises communistes

Voici ce que je couvre d’autre dans le podcast d’aujourd’hui:

Le FBI envisage de mener des opérations sous faux drapeau dans les bâtiments du capitole de l’État afin de diaboliser davantage les conservateurs et de préparer le terrain pour la confiscation des armes à feu à l’échelle nationale.

La véritable histoire de la façon dont les services secrets américains ont tenté de faire d’Alex Jones accusé de terrorisme le 6 janvier. Mais ils ont échoué et Jones a évité le piège. (Ceci est en partie basé sur mon appel téléphonique privé avec Alex Jones hier.)

Il y a eu un coup d’État en Amérique, mené par les mondialistes, l’État profond et le PCC.

Mes sources sont maintenant fracturées, certains affirmant que Trump s’est rendu et d’autres affirmant que Trump remportera une victoire décisive.

Les mauvaises sources disent que tout le monde autour de Trump refuse de suivre les ordres de peur d’être accusé de trahison.

Les bonnes nouvelles sources disent que Trump est toujours en train de manœuvrer pour une attaque contre-insurrectionnelle décisive contre les comploteurs de coup d’État et les traîtres de l’État profond.

Chris Miller du DoD a signé l’ordre de mobilisation de 15 000 soldats de la Garde nationale dans la région de DC.

Fait important, lorsque Trump annonce la loi sur l’insurrection, toutes les troupes de la Garde nationale sont fédéralisées sous Trump.

Remarque: nous pensons toujours que Trump a déjà invoqué la loi sur l’insurrection, mais cela n’a pas encore été rendu public.

Des sources affirment que les démocrates et les médias de gauche ont été amenés à soutenir une accumulation massive de troupes à Washington, car ils pensent à tort que ces troupes protégeront Biden. En réalité, disent-ils, Trump les commandera.

La plupart des troupes de la Garde nationale sont fidèles à Trump et méprisent Biden.

Le théâtre de «siège» du 6 janvier au Capitole était nécessaire pour acquérir l’ordinateur portable de Pelosi et pour inciter la gauche à soutenir une accumulation massive de troupes à Washington.

Les troupes sont nécessaires pour protéger Trump de la tentative de «révolution de couleurs» de la gauche radicale, qui s’activera au moment où ils verront Biden ne pas être inauguré.

Aucun résultat n’est certain. Il y a deux voies et de nombreux traîtres toujours au sein de l’administration Trump. Les propres plans de Trump peuvent être contrecarrés à la dernière minute.

Discussion sur la conscience, Dieu, la divinité et le rôle de la souffrance pour le chemin de la découverte de soi.

Pourquoi la vraie guerre dépasse le domaine de la 3D et existe dans le domaine de la spiritualité et de la conscience.

L’humanité est-elle prête à passer à un état d’existence supérieur, associé à la responsabilité personnelle? Ou resterons-nous coincés dans le stade «infantile» des combats et de la souffrance?

Mike Adams

Taux d’événements indésirables causés par les vaccins contre le coronavirus 50 fois plus élevé que les vaccins contre la grippe

VIGILANCE ACCRUE DES POPULATIONS POUR LES VACCINS COVID A ARNm : PROCÉDURES ULTRA DÉMOCRATIQUES RÉCLAMÉES

Tous les tenants et journalistes des MÉDIAS MAINSTREAM (Grands médias), BIG TECH (Twitter, Facebook, Google et autres), BIG PHARMA, BILL GATES et alliés, les représentants politiques élus (présidents de la République, Gouvernements, Députés, Sénateurs, Maires et autres), les 1% des plus riches et autres soutiens bruyants des vaccins COVID à ARNm sont invités à se faire vacciner en premier avant les populations qui les élisent, pour montrer leur bonne foi sur la qualité et la sûreté des mixtures vaccinales proposées, sans possibilité pour eux sous le contrôle direct des populations, de tricheries diverses, comme par exemple avec Anthony Fauci aux Etats-Unis d’Amérique, et avec les mêmes solutions proposées aux populations et choisies au hasard dans les mêmes lots, devant une multitude de témoins choisis au hasard par des populations non désignées à l’avance et caméras réellement indépendants. Sans ces précautions d’usage, ce serait une farce destinée par la ruse à blesser, contrôler à distance ou tuer les populations à court, moyen ou long termes.

Jean de Dieu MOSSINGUE

MIRASTNEWS

Le nombre de personnes souffrant d’événements indésirables graves après la vaccination contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] est 50 fois plus élevé que le nombre de vaccins contre la grippe saisonnière, indiquent de nouveaux rapports.

Le système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) connaît une augmentation du nombre de nouveaux cas de blessures causées par le vaccin COVID-19 qui dépasse massivement les cas similaires pour les vaccins antigrippaux et autres vaccins.

Jusqu’au 22 décembre, avec moins d’un million de doses de vaccins contre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] distribués, la plateforme VAERS des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a reçu 307 rapports de visites aux urgences, ainsi que 17 événements «potentiellement mortels».

Un certain nombre de décès ont également été signalés, ce qui est profondément préoccupant si l’on considère le fait que les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] ne sont accessibles au public que depuis moins d’un mois.

«En 2019-2020, environ 175 millions de doses de vaccin contre la grippe ont été administrées», a tweeté l’ancien journaliste du New York Times et auteur de Tell Your Children, Alex Berenson.

«1220 visites aux urgences et 73 événements «mettant la vie en danger»ont été signalés. Les données se trouvent sur le site Web de CDC VAERS.»

Malgré quelques mises en garde sur les raisons de cette disparité massive, Berenson a été essentiellement obligé de conclure que quelque chose ne va vraiment pas avec les vaccins COVID-19, ce qui fait qu’une part beaucoup plus élevée de patients tombent gravement malades ou meurent après avoir été piqués.

«… Les premières doses de vaccin Covid ont principalement été administrées à des personnes en bonne santé dans des milieux où les problèmes peuvent être traités rapidement», note Berenson, accusant en outre les injections d’avoir affecté les personnes en bonne santé d’une manière profondément négative.

«Ces problèmes surviennent AVANT le déploiement auprès de personnes plus âgées et en moins bonne santé – et avant la deuxième dose, qui est connue pour être beaucoup plus dangereuse.»

En clair, seules les personnes stupides se font vacciner contre le coronavirus

En fin de compte, tout cela confirme simplement ce que Berenson admet était reconnaissable dans les essais cliniques – même si nous savons que les essais cliniques ont tendance à sous-estimer les problèmes du monde réel plutôt qu’à les surestimer.

«… Parce que toute société pharmaceutique intelligente tentera de biaiser les essais en sa faveur», dit Berenson.

Tout cela pour dire que se faire vacciner contre le WuFlu est une entreprise extrêmement dangereuse, d’autant plus que Big Pharma décline toute responsabilité en cas de blessure ou de décès. Les personnes blessées par la vaccination sont complètement seules, en d’autres termes.

Étant donné que le risque de tomber malade, et encore moins de mourir, du virus chinois [et/ou français, américain, britannique et alliés – MIRASTNEWS] lui-même est quasiment nul, cela n’a aucun sens de se faire vacciner – en particulier lorsque le risque d’être blessé par le vaccin est plus élevé que le risque de développer des symptômes d’une infection naturelle.

L’État profond médical continuera à le pousser sur les masses, bien sûr, essayera même de le rendre obligatoire, mais restez sur votre position et dites simplement non, pour votre protection et celle de votre famille.

Et bravo à Berenson pour avoir été assez courageux pour dire la vérité sur ces injections alors que tant d’autres refusent de le faire. Anthony Fauci et tous les autres qui les colportent sont coupables de crimes contre l’humanité, et leur jour viendra – espérons-le le plus tôt possible.

«C’est un vaccin expérimental, c’est-à-dire qui n’a pas été entièrement testé, même selon le calendrier du fabricant, et doit donc tomber sous l’égide des violations des droits de l’homme s’il est imposé à des personnes», a écrit un commentateur de Zero Hedge.

«Cela viole également le Code de Nuremberg du consentement éclairé», a répondu un autre. «Ces sociétés de vax et Bill Gates savent à quel point elles sont mortelles… et les sociétés de vax sont à l’abri de poursuites pour décès ou blessures de la vax. Les portes doivent être suspendues à un lampadaire et laissées se balancer comme une piñata pendant que nous lui tirons dessus avec des chauves-souris.

Vous trouverez plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] sur Pandemic.news.

Ethan Huff

INCREASED POPULATION VIGILANCE FOR COVID mRNA VACCINES: ULTRA DEMOCRATIC PROCEDURES CALLED FOR

All the supporters and journalists of MAINSTREAM MEDIA (Major media), BIG TECH (Twitter, Facebook, Google and others), BIG PHARMA, BILL GATES and allies, elected political representatives (Presidents of the Republic, Governments, Deputies, Senators, Mayors and others), the richest 1% and other noisy supporters of COVID mRNA vaccines are invited to be vaccinated first before the populations who elect them, to show their good faith on the quality and safety of the proposed vaccine mixtures, without possibility for them under the direct control of the populations, of various cheating, as for example with Anthony Fauci in the United States of America, and with the same solutions proposed to the populations and chosen at random in the same batches, in front of a multitude of witnesses chosen at random by populations not designated in advance and truly independent cameras. Without these customary precautions, it would be a farce designed by trickery to injure, remotely control or kill populations in the short, medium or long term.

Jean de Dieu MOSSINGUE

Les médecins du NHS ont reçu pour instruction de reporter les soins de routine et d’administrer les vaccins contre le covid-19 à la place

La British Medical Association et le National Health Services (NHS) ont demandé aux médecins généralistes de reporter les contrôles de routine et d’administrer les vaccins Covid-19 à la place. Les systèmes de santé du monde entier ont été radicalement transformés en 2020, la famille et les amis étant exclus de leurs proches et conditionnés à croire que se faire vacciner est le seul moyen pour les gens de reprendre contact humain. Les systèmes de santé ont été réorganisés pour refléter ce système de croyances et le jeu final de la vaccination coercitive est arrivé.

Dans le pandémonium, les soins de santé privés sont devenus une dictature descendante, les injections expérimentales ayant préséance sur toutes les autres formes de soins de santé. L’accès juste et égal aux services nationaux de santé financés par les contribuables a été perturbé en 2020, car les hôpitaux ont fermé, rationné les chirurgies et accès limité à d’autres formes de soins de santé. Désormais, la seule priorité du NHS est de vacciner deux millions de personnes chaque semaine, à commencer par les agents de santé et les plus âgés.

[les agents de santé à éliminer du cercle médical pour être remplacés par les machines à intelligence artificielle et en même temps blesser, contrôler à distance et/ou tuer les personnes âgées pour les retraites à court, moyen ou long termes, selon les objectifs. JDDM – MIRASTNEWS]

Les médecins sont contraints de vacciner en masse les gens et d’ignorer d’autres problèmes de santé

Les personnes âgées ont eu du mal à recevoir des soins cohérents tout au long de [l’année] 2020 et d’innombrables procédures ont été reportées. Maintenant, les aînés sont regroupés en tant que troupeau et on leur dit qu’ils sont la première priorité pour l’inoculation expérimentale. Cette forme dégradante de soins de santé néglige une multitude de problèmes de santé auxquels les aînés sont confrontés, tout en les traitant comme s’ils n’avaient pas de consentement éclairé avec les nouveaux vaccins.

L’organisation caritative Cancer Research UK rapporte que des millions de dépistages ont été ignorés en 2020, mettant la vie de personnes en danger en raison de problèmes de santé qu’ils ignoraient. Le Collège royal des chirurgiens a averti que les opérations contre le cancer seraient reportées pendant la majeure partie de 2021, ce qui exposerait les patients atteints de cancer à un plus grand risque. Les oncologues estiment que l’arriéré des chirurgies ne sera pas éliminé avant l’été 2021. Lors du pandémonium, les hôpitaux ont été invités à annuler les services «non essentiels». Qui doit déterminer quels problèmes de santé sont essentiels et non essentiels, alors que les gens recherchent une aide médicale? Combien de décès en excès en 2020 ont été causés par un diagnostic tardif ou un diagnostic erroné?

Un diagnostic erroné ou un diagnostic retardé est la principale raison des réclamations pour faute professionnelle médicale en ambulatoire. Ce problème, déjà omniprésent dans tout le système médical avant 2020, s’est aggravé après la fermeture des hôpitaux et la restriction des personnes pouvant recevoir des soins. Dans certains cas, les médecins du NHS ont reçu l’ordre de NE PAS «tenter de réanimation cardio-pulmonaire» (DNACPR) sur les patients à domicile pendant les périodes de verrouillage initiales. Cette application inhumaine a certes causé des morts évitables. Comme les hôpitaux sont fermés, de nombreux patients manquent des opportunités de traitement, ou un diagnostic erroné peut conduire à un traitement inutile qui entraîne des effets secondaires néfastes. Les fautes professionnelles médicales continueront d’augmenter car la vaccination est prioritaire sur les soins médicaux importants.

D’autres problèmes de santé qui ont été négligés comprennent la solitude généralisée, l’isolement social et les problèmes de santé mentale qui ont explosé chez les jeunes et conduit à l’abus de drogues et d’alcool et des suicides. De plus, les femmes sont découragées de demander de l’aide médicale pendant les périodes de fermeture. Cela a conduit au doublement des mort-nés pendant la hauteur des écluses. Ces problèmes, et bien d’autres, se répéteront alors que les médecins sont invités à dé-prioriser tous les autres soins de santé afin de pouvoir proposer des vaccins aux sociétés pharmaceutiques.

Pour en savoir plus sur cette expérience de vaccination de masse, lisez Vaccines.news.

Lance D Johnson

