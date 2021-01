Tony Blair, la Fondation Gates et la tyrannie de COVID en constante expansion

Par Partenaire contributeur TLB: Christina England, BA, Hons

Selon un document publié par la Fondation Bill et Melinda Gates, intitulé Granted Grants, tout au long de 2020, la Fondation Gates a accordé à l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair plus de six millions et demi de dollars de subventions financières. [1]

Cependant, ce n’étaient pas les seules subventions que la Fondation Gates avait accordées à Blair. Si vous ajoutez le nom de Blair à la barre de recherche, vous verrez qu’il reçoit d’importantes subventions financières de la fondation depuis de nombreuses années.

La majorité de ces subventions lui ont été attribuées pour son travail avec une organisation intitulée Global Health and Development Public Awareness and Analysis.

Malheureusement, il semble y avoir très peu d’informations à trouver sur cette organisation, mais, selon mes recherches, Blair dirige également une organisation appelée Tony Blair Institute, qui est fortement impliqué dans le lancement d’un programme de gestion des vaccins dans plusieurs pays africains.

Dans un document publié le 26 novembre 2020, intitulé Tony Blair Institute et Oracle se combinent pour lancer la gestion des vaccins en nuage en Afrique, l’auteur Brian McKenna a déclaré que:

«Le Tony Blair Institute (TBI) et Oracle ont uni leurs forces pour lancer un programme de gestion des vaccins dans certaines régions d’Afrique.»

Il a continué:

«Le directeur de l’innovation et ministre de l’Éducation de la Sierra Leone, David Moinina Sengeh, a déclaré: «Le gouvernement de la Sierra Leone s’est engagé à utiliser la technologie et l’innovation – la numérisation des services pour améliorer la prestation de services à ses citoyens. Grâce à notre expérience d’Ebola, nous avons pu mettre en place un solide plan national de réponse Covid-19, qui utilise la technologie, les données et l’innovation comme principaux catalyseurs. « Cette collaboration avec Oracle et TBI est importante non seulement pour faire face à Covid-19 et aux besoins de santé plus larges, tels que les vaccinations PEV, mais sera une étape clé dans la mission de notre pays de numérisation pour tous. »

Selon McKenna:

«Le TBI et Oracle seraient en pourparlers avec plus de trente autres pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord qui évaluent en utilisant le même système cloud pour gérer leurs programmes de vaccination contre Covid-19.» «Tony Blair a déclaré dans le communiqué: «Il s’agit d’une initiative extrêmement passionnante et potentiellement révolutionnaire pour enregistrer des informations sur toutes les vaccinations et traitements contre les maladies dans les pays africains.»» «Bien que l’Afrique se soit bien débrouillée avec Covid-19, elle doit encore faire partie des efforts internationaux pour contrôler la maladie, y compris pour les voyages internationaux. Cela signifie la vaccination d’au moins une partie importante de la population, ce qui nécessite un système de données de la plus haute qualité pour que l’expérience vaccinale de chacun soit enregistrée. Oracle peut fournir à ce système des données stockées et détenues en toute sécurité par chaque pays et est prêt à le faire dans le cadre d’un partenariat philanthropique mondial.»

Il ressort clairement du paragraphe suivant de McKenna que Blair possède une boule de cristal, car, selon McKenna, Blair a déclaré que:

«Nous vivrons avec Covid-19 pendant quelques années, et l’enregistrement des données sera vital pour gérer son impact et sa propagation. Et une chose ressort clairement de cette crise: l’application de nouvelles solutions technologiques a des applications pour la numérisation de l’ensemble de l’économie et est cruciale pour l’accélération du développement africain. Cette initiative est un grand test et mon institut est fier d’en faire partie.» [2]

La collaboration de Blair avec Oracle est intéressante. Pourquoi l’ancien Premier ministre du Royaume-Uni développerait-il un système numérique avec une organisation comme Oracle pour suivre et retracer l’état de vaccination dans le monde?

Et d’après mes recherches, il semble que cette entreprise n’est pas tout ce à quoi Blair a été impliqué depuis son départ de Downing Street.

Il vaut la peine d’avoir des amis riches

Selon un article du Daily Mail, publié en 2014, depuis que Blair a quitté Downing Street, il reçoit une contribution financière massive de certains des hommes les plus riches du monde.

L’auteur Matt Chorley a écrit que:

«Les organismes de bienfaisance de Tony Blair ont reçu des millions de livres de certains de ses amis les plus proches, a-t-on appris aujourd’hui. L’ancien Premier ministre a créé plusieurs fondations et initiatives après avoir quitté le numéro 10 en 2007. Maintenant, des détails sont apparus sur les riches hommes et femmes d’affaires qui ont aidé à les lancer et à les maintenir à flot, notamment le fondateur de Microsoft Bill Gates, l’oligarque russe Oleg Deripaska et le magnat du divertissement milliardaire Haim Saban.

En fait, selon le Mail, Blair a reçu tellement de soutien financier qu’il a pu se permettre de s’installer dans des bureaux extrêmement intelligents donnant sur Hyde Park.

Chorley a écrit que:

«Depuis qu’il a quitté Downing Street il y a sept ans, M. Blair a obtenu des dons de la part des plus riches du monde pour financer plusieurs bonnes causes, notamment la Tony Blair Africa Governance Initiative et la Tony Blair Faith Foundation. L’homme d’affaires italien Paolo Pellegrini et son épouse Henrietta ont donné 1 million de livres sterling à l’Initiative de gouvernance en Afrique, selon le Sunday Telegraph. L’argent a été utilisé pour créer des bureaux intelligents donnant sur Hyde Park. Bill Gates, le magnat de Microsoft qui vaut plus de 50 milliards de livres sterling, et son épouse Melinda ont donné 500 000 livres sterling à Africa Governance Initiative l’année dernière. Le couple est connu pour être de bons amis avec M. Blair et sa femme Cherie.

Chorley a poursuivi que:

«La Fondation suédoise du code postal, basée à Stockholm, a donné 750 000 £ à l’Initiative pour la gouvernance en Afrique. Pendant ce temps, le magnat des médias hollywoodiens Haim Saban a donné 415000 £ à la Tony Blair Faith Foundation, a-t-on rapporté. Son épouse Cheryl a fait don de 650 000 £ à une association caritative pour femmes dirigée par Mme Blair. La Fondation a également reçu 320 000 £ du milliardaire ukrainien Victor Pinchuk. L’oligarque milliardaire russe Oleg Deripaska, un ami proche de Lord Mandelson, a donné 300 000 £ pour aider à mettre en place Breaking the Climate Deadlock, mis en place par M. Blair en 2008.» [3]

Cependant, outre les bureaux chics donnant sur Hyde Park, il semble que les vaccinations aient toujours été au sommet de l’ordre du jour de M. Blair, en particulier en ce qui concerne la pandémie actuelle.

Les vaccins contre le Covid-19 sont en tête de la liste des priorités de Blair

Récemment, plusieurs articles grand public publiés par les médias britanniques ont révélé à quel point M. Blair était devenu impliqué dans le programme actuel de vaccination contre Covid-19. Cela a conduit de nombreuses personnes à s’interroger sur ses motivations et à se demander pourquoi l’ancien Premier ministre travailliste aimerait tellement que la population britannique soit vaccinée.

La réponse pourrait se trouver dans un article rédigé par le Evening Standard. Ils ont écrit que:

«Tony Blair a exhorté le gouvernement à accélérer son programme de vaccination en mettant en garde contre un «jeu du chat et de la souris» avec de nouvelles variantes de coronavirus. L’ancien Premier ministre travailliste a prédit qu’il sera difficile pour les gens d’avoir une «vie normale» à l’avenir à moins de «prouver» leur statut vaccinal.» (propre emphase)

Nous pensons que ces mots à eux seuls révèlent exactement pourquoi Blair souhaite que tout le monde soit vacciné le plus tôt possible. Se pourrait-il que les vaccinations soient directement liées à son travail avec Oracle?

Le Evening Standard a révélé que:

« M. Blair a déclaré qu’il recevrait le coup et a ajouté: » Je pense que vous arriverez au stade où il est très difficile pour les gens de mener une vie normale à moins qu’ils ne puissent prouver leur statut vaccinal. «Je pense que vous trouverez une situation dans laquelle les pays vous disent ‘vous ne venez pas ici à moins que nous ne voyions si vous avez été vacciné, si vous avez eu la maladie et avez des anticorps ou si vous avez eu un high récent -test de qualité. «Les gens doivent comprendre que la vaccination sera à la fin votre chemin vers la liberté.» »(Souligné par nous-mêmes) [4]

Cependant, il semble que Blair ne soit pas le seul géant politique à accepter de grosses sommes d’argent de la Fondation Gates et à être directement impliqué dans la délivrance de passeports de santé.

Bill Clinton a reçu d’énormes dons financiers de Gates

La documentation de la Fondation Gates a également prouvé que l’ancien président Bill Clinton a également reçu régulièrement des documents de la Fondation Gates pour son travail avec la même organisation que Blair.

Cependant, ces documents ont également révélé que Clinton a reçu des subventions de la Fondation Gates pour son travail sur les sujets suivants:

Tuberculose

Paludisme

Pneumonie

Planification familiale

VIH

Santé maternelle, néonatale et infantile

Livraison de solutions pour améliorer la santé mondiale

Maladies entériques et diarrhéiques

En d’autres termes, il est fort possible que Clinton reçoive également des subventions financières massives pour son travail sur les vaccinations. [5]

Clinton pourrait-il également approuver l’utilisation des passeports de vaccination?

Fait intéressant, selon les rapports, il a également été constaté que Clinton était indirectement lié à l’utilisation de passeports de vaccination. Un article publié par Modern Diplomacy a révélé que l’ancien assistant de Clinton, Paul Meyer, et la Fondation Rockefeller, une organisation dans laquelle Clinton et sa femme sont fortement impliqués, avaient créé une application mobile pour retracer le statut vaccinal d’un individu. [6] [7] [8]

Un article publié en décembre 2020 par le site Web Modern Diplomacy déclarait:

«Avec l’arrivée des premiers lots de vaccins COVID-19 dans divers pays, il y a eu un certain nombre de déclarations de fonctionnaires et de dirigeants d’entreprises qui réclament un« passeport vaccinal »mondial qui offrira à ceux qui se feront vacciner la liberté de voyager et la possibilité d’accéder aux sites, aux restaurants, aux événements sportifs et même aux écoles.»

Ils ont également déclaré que:

«Le cadre pour la mise en œuvre d’un passeport mondial pour les vaccins a déjà été établi par le Commons Project, une organisation à but non lucratif soutenue par le Forum économique mondial et la Fondation Rockefeller. Certaines de ses personnes clés sont l’ancien assistant de Bill Clinton Paul Meyer, l’ancien vice-président de l’ingénierie de Google Alan Warren et l’investisseur basé à Hong Kong Jennifer Zhu Scott. Le projet Commons a créé le Common Pass, une application mobile dans laquelle les gens s’inscriront lorsqu’ils recevront le vaccin à partir de certains sites de vaccination. Pour monter à bord d’un vol ou entrer dans un restaurant, une personne devra scanner un code QR fourni par le Common Pass qui contiendra son statut vaccinal. S’ils ne sont pas vaccinés, ils se verront refuser l’entrée.» (propre emphase)

Il semble que sans carte de santé ou passeport vaccinal, le public pourrait se voir refuser l’entrée dans les lieux suivants:

«… Des sites, des stades, des transports publics et même des écoles, alors qu’il existe également une forte possibilité qu’elle puisse être appliquée à d’autres industries telles que l’hôtellerie et le divertissement. Le ministre britannique de la vaccination, Nadhim Zahawi, a récemment déclaré que les restaurants, les cinémas et les bars pourraient effectivement interdire ceux qui ne sont pas vaccinés.»

Bien que tout cela soit extrêmement inquiétant, le site Web a déclaré que l’introduction de telles mesures draconiennes pourrait en fait dissuader les gens de se faire vacciner. Ils ont écrit que:

«Mais même s’il y a eu une campagne des médias pour dépeindre ceux qui sont sceptiques à l’égard des vaccins COVID-19 comme une minorité d’«anti-vaxxeurs fous» qui rejettent tout type de vaccination, ce n’est tout simplement pas vrai.

Ils ont continué:

«En fait, une grande partie de la population mondiale hésite à se procurer des vaccins qui ont été développés dans les 10 mois alors que cela prend normalement 10 ans. En particulier, les personnes plus jeunes sans problèmes de santé qui courent un risque minimal de tomber gravement malades à cause du COVID-19 estiment qu’un vaccin potentiellement dangereux pose un risque plus grand pour eux que le virus lui-même. Après tout, personne ne peut nier qu’en raison de la pandémie, des compromis sur la sécurité ont été faits pendant le développement des vaccins. Les essais cliniques pour la plupart des vaccins ont été achevés après le début de la production de masse et ils ont duré quelques mois au lieu des 5-9 ans standard, tandis que les sociétés pharmaceutiques ont été immunisées par les gouvernements occidentaux contre les responsabilités concernant les effets secondaires graves inconnus potentiels de leurs vaccins.

Et a conclu que:

«Dans cet environnement incertain, les entreprises et les gouvernements qui tentent de vacciner l’ensemble de la population en imposant des mesures coercitives telles que les passeports de vaccins numériques ne feront qu’ajouter au scepticisme contre les vaccins COVID-19. De plus, de nouveaux problèmes de confidentialité et de traitement des données de santé personnelles provenant d’entités privées se poseront et compliqueront encore plus la discussion autour de la pandémie, tout en sapant davantage la confiance des personnes dans les institutions existantes.

Ce sont tous d’excellents points, cependant, The Liberty Beacon estime que la phrase finale de l’article devrait suffire à dissuader les gens de recevoir le vaccin:

«D’ailleurs, à quoi servent exactement ces mesures draconiennes lorsque, comme l’a dit le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, le professeur Jonathan Van-Tam, la vaccination des seuls groupes à haut risque suffit à éradiquer les 99% des hospitalisations et des décès dus au COVID -19?» [9] (emphase personnelle)

Formulation intéressante, n’êtes-vous pas d’accord?

https://www.thelibertybeacon.com/tony-blair-the-gates-foundation-ever-expanding-covid-tyranny/

BILL GATES DISCUTE DE LA MARQUE DE LA BÊTE

Source : Bit Chute

Un documentaire sur Bill Gates supprimé a été relancé

Source : Bit Chute

🚨 COVID 🦠💉🧬🧟‍♂️ RÉACTIONS INDÉSIRABLES! CE N’EST PAS UN VACCIN! C’EST UNE MODIFICATION GÉNÉTIQUE IRRÉVERSIBLE

Source : Bit Chute

Traduction: JDDM – MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

VIGILANCE ACCRUE DES POPULATIONS POUR LES VACCINS COVID A ARNm : PROCÉDURES ULTRA DÉMOCRATIQUES RECLAMÉES

Tous les tenants et journalistes des MÉDIAS MAINSTREAM (Grands médias), BIG TECH (Twitter, Facebook, Google et autres), BIG PHARMA, BILL GATES et alliés, les représentants politiques élus (présidents de la République, Gouvernements, Députés, Sénateurs, Maires et autres), les 1% des plus riches et autres soutiens bruyants des vaccins COVID à ARNm sont invités à se faire vacciner en premier avant les populations qui les élisent, pour montrer leur bonne foi sur la qualité et la sûreté des mixtures vaccinales proposées, sans possibilité pour eux sous le contrôle direct des populations, de tricheries diverses, comme par exemple avec Anthony Fauci aux Etats-Unis d’Amérique, et avec les mêmes solutions proposées aux populations et choisies au hasard dans les mêmes lots, devant une multitude de témoins choisis au hasard par des populations non désignées à l’avance et caméras réellement indépendants. Sans ces précautions d’usage, ce serait une farce destinée par la ruse à blesser, contrôler à distance ou tuer les populations à court, moyen ou long termes.

Jean de Dieu MOSSINGUE

Traduction : MIRASTNEWS

Les patriotes prévoient de reprendre le pays aux dangereux technocrates marxistes avec Dave Hodges

Dave Hodges rejoint le programme pour discuter des informations qu’il a reçues sur les plans des Patriotes pour reprendre le pays. Il pense que le pays est en train d’être repris par des technocrates marxistes très dangereux qui sont déterminés à renvoyer les chrétiens, les conservateurs et quiconque contesterait leurs plans. Le comportement que nous avons déjà vu; les émeutes violentes, les villes détruites, les élections volées, la censure de masse, la propagande et la planification des camps COVID ne sont que le début de ce qu’ils ont planifié. Les abonnés peuvent voir la 2ème partie de cette interview sur https://SarahWestall.tv ou sur https://Patreon.com/SarahWestall

Vous pouvez en savoir plus sur Dave Hodges sur son site Web à TheCommonSenseShow.com ou rejoindre son service d’abonnement à TheCommonSenseShow.TV

Veuillez noter que mon site Web est passé de SarahWestall.com à SarahWestall.org

La censure est très grave. Veuillez-vous inscrire aux plates-formes qui ne censurent pas. Allez sur https://SarahWestall.org/Subscribe pour vous inscrire à ma newsletter, Odysee, Bitchute, Gab, Parler, les plateformes de podcast et plus encore!

Regardez les vidéos exclusives en rejoignant Patreon ou sur SarahWestall.tv et regardez sur Roku, Apple TV, Google TV et plus

Source : Bit Chute

Twitter censure Donald Trump mais se plaint de la censure, or l’Ouganda a géré l’interférence électorale de Twitter

Source : Bit Chute

Pourquoi les politiciens américains refusent-ils de traiter la manipulation des élections par les médias sociaux pour ce qu’elle est? Twitter gémit lorsque l’Ouganda met fin à son ingérence dans les élections nationales. Et Andrew Torba parle de Gab – les attaques, comment ils se sont préparés à défendre la liberté d’expression et leur vision de l’avenir.

Il les a tous attrapés !!! Le meilleur est à venir!

Source : Bit Chute

Entretien d’aujourd’hui avec Lin Wood, Epstein est vivant, (avant la trahison et la trahison de Pence) Bientôt la guerre avec la Chine

Lin Wood décrit la corruption derrière la fraude électorale qui a eu lieu, il plonge dans la fausse mort d’Epstein, puis nous apprenons comment tout cela se déroulera dans les prochains jours.

La Chine attend dans les coulisses alors que l’Amérique devient de plus en plus instable d’heure en heure… La Chine a acheté les élections et a pris le contrôle de notre pays sans tirer un coup de feu.

Doit-on s’attendre à une «guerre chaude» sur le sol américain avec la Chine?

Écoutez Lin Wood partager ce qui est dans notre avenir.

Entretien de JakDaniel Fireside avec Lin Wood, Epstein est vivant (avant la trahison et la trahison de Pence)

RUPTURE: Lin Wood s’adresse à la nation: «N’abandonnez pas! 4 ANS DE PLUS! »

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/01/todays-interview-with-lin-wood-epstein-is-alive-before-the-pence-betrayal-and-treason-war-with-china-soon-3739379.html

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

«Ce n’est pas un vaccin» – C’est un dispositif médical qui nous rend malades [VIDEO: Focus on Fauci]

Vidéo: Focus sur Fauci. « Ce n’est pas un vaccin »

SACHA STONE, ROCCO GALATI, ROBERT F.KENNEDY JR., DR. JUDY MIKOVITS & DR. DAVID MARTIN

«Faisons en sorte que nous soyons clairs… Ce n’est pas un vaccin. Ils utilisent le terme «vaccin» pour dissimuler cette chose sous les exemptions de santé publique. Ce n’est pas un vaccin.» Dr David Martin

Cela signifie que tous ceux qui «poussent ce non-vaccin… cette toxine expérimentale non testée» sont désormais complices.

Faites défiler vers le bas pour consulter la transcription complète de la déclaration du Dr Martin

***

Programme vidéo

Clarion Call avec l’hôte Sacha Stone et les invités Dr Judy Mikovits, Dr David Martin, Robert F. Kennedy Jr et l’avocat constitutionnel Rocco Galati.

…

LIENS VIDÉO

https://earthheroestv.com/programs/special-free-live-broadcast-5th-jan-2021-focus-on-fauci-46120-a90064

TRANSCRIPTION

La révélation de la bombe:

«Faisons en sorte que nous soyons clairs… Ce n’est pas un vaccin. Ils utilisent le terme «vaccin» pour dissimuler cette chose sous les exemptions de santé publique. Ce n’est pas un vaccin.»

Dr David Martin

Cela signifie que tous ceux qui «poussent ce non-vaccin… cette toxine expérimentale non testée» sont désormais complices.

Nos dirigeants qui participent activement à ces méfaits doivent être conscients que cette participation aura des conséquences. Ce genre de complicité n’est pas différent de ce dont les médecins et scientifiques allemands ont été accusés et ont été jugés à Nuremberg.

Le Dr David Martin a donné au monde hier le pistolet fumant, de sorte que nous pouvons maintenant affirmer que la santé publique au Canada (et dans le monde) est devenue une arme.

Le Dr David Martin nous a également donné l’idée d’aider «nous le peuple» à reprendre le récit.

«Il s’agit d’ARNm emballé dans une enveloppe de graisse qui est délivré à une cellule. Il s’agit d’un dispositif médical conçu pour stimuler la cellule humaine à devenir un créateur d’agents pathogènes. Ce n’est pas un vaccin. Les vaccins sont en fait un terme légalement défini dans la législation sur la santé publique; il s’agit d’un terme légalement défini selon les normes CDC et FDA. [1] Et le vaccin doit spécifiquement stimuler à la fois l’immunité de la personne qui le reçoit et il doit également interrompre la transmission.

Et ce n’est pas ça. Ils (Moderna et Pfizer) ont été très clairs en disant que le brin d’ARNm qui entre dans la cellule ne sert pas à arrêter la transmission, c’est un traitement. Mais s’il était discuté comme traitement, il n’obtiendrait pas l’oreille sympathique des autorités de santé publique, car les gens diraient alors: «Quels autres traitements existe-t-il?»

L’utilisation du terme vaccin est inadmissible à la fois pour la définition légale et c’est aussi le coup de poing pour un discours ouvert et libre… Moderna a commencé comme une société de chimiothérapie pour le cancer, pas un fabricant de vaccins pour SARS-CoV-2. Si nous disions que nous allons donner aux gens une chimiothérapie prophylactique pour le cancer qu’ils n’ont pas encore, nous serions ridiculisés parce que c’est une idée stupide. C’est exactement ce que c’est. Il s’agit d’un dispositif mécanique sous la forme d’un très petit ensemble de technologies qui est inséré dans le système humain pour activer la cellule afin qu’elle devienne un site de fabrication de pathogènes.

Et je refuse de stipuler dans aucune conversation qu’il s’agit en fait d’un problème de vaccin. La seule raison pour laquelle le terme est utilisé est d’abuser de l’affaire Jacobson de 1905 qui a été déformée depuis qu’elle a été écrite. Et si nous étions honnêtes avec cela, nous l’appellerions en fait ce que c’est: c’est un dispositif chimique pathogène qui est en fait destiné à déclencher une action de production de pathogène chimique dans une cellule. Il s’agit d’un dispositif médical et non d’un médicament, car il répond à la définition CDRH d’un dispositif. Ce n’est pas un système vivant, ce n’est pas un système biologique, c’est une technologie physique – il se trouve que cela n’a que la taille d’un ensemble moléculaire.

Nous devons donc être très clairs pour nous assurer de ne pas tomber amoureux de leur jeu. Parce que leur jeu est que si nous en parlons comme d’un vaccin, alors nous allons entrer dans une conversation sur le vaccin, mais ce n’est pas, de leur propre aveu, un vaccin. En conséquence, il doit être clair pour tous ceux qui écoutent que nous ne tomberons pas dans cette définition ratée, tout comme nous ne tomberons pas dans leur définition chimique industrielle de la santé. Les deux sont fonctionnellement défectueux et constituent une violation implicite de la construction juridique qui est exploitée. Je suis frustré lorsque j’entends des militants et des avocats dire: «nous allons lutter contre le vaccin». Si vous stipulez qu’il s’agit d’un vaccin, vous avez déjà perdu la bataille. Ce n’est pas un vaccin. Il est fait pour vous rendre malade.

80% des personnes exposées au SARS-CoV-2 sont des porteurs asymptomatiques. 80% des personnes qui reçoivent cette injection subissent un événement indésirable clinique. On vous injecte une substance chimique pour induire une maladie et non pour induire une réponse immuno-transmissive. En d’autres termes, rien à ce sujet ne vous empêchera de transmettre quoi que ce soit. Il s’agit de vous rendre malade et d’avoir vos propres cellules qui vous rendent malade.

Lorsque le payeur de la distribution d’informations se trouve être l’industrie qui la distribue, nous perdons. Parce que le seul récit est celui qui sera compensé par les personnes qui rédigent le chèque. Cela vaut pour nos politiciens… et nos médias – cela a été payé – si vous suivez l’argent, vous vous rendez compte qu’il n’y a pas de voix non conflictuelle sur aucun réseau.

– Dr David Martin, 5 janvier 2021,

[1] Le mot «vaccin» provient du latin Variolae vaccinae (cowpox), dont Edward Jenner a démontré en 1798 qu’il pouvait prévenir la variole chez les humains. Aujourd’hui, le terme «vaccin» s’applique à toutes les préparations biologiques, produites à partir d’organismes vivants, qui renforcent l’immunité contre la maladie et qui préviennent (vaccins prophylactiques) ou, dans certains cas, traitent la maladie (vaccins thérapeutiques).

Voir

***

Veuillez soutenir la poursuite du travail de découverte critique du Dr David Martin et de l’équipe New Earth Media afin que nous puissions continuer à fournir ce contenu pertinent ici:

https://www.mightycause.com/story/Kmiw8f

Voir la vidéo Roco Galati sur

https://vimeo.com/497536273

Avec vigilance pour la vérité et la divulgation, NewEarth Media Team

Si vous êtes sur Telegram, rejoignez notre projet New Earth

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube de sauvegarde

Pour Focus sur Fauci

www.lineinthesand.us

Visitez notre Focus sur le fil d’actualité Fauci

https://www.thelibertybeacon.com/this-is-not-a-vaccine-its-a-medical-device-to-make-us-sick-video/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Corrélation criminelle entre le déploiement de Vaxxtermination et les «décès COVID»

Le Bernician – 12 janv.2021

Au cours des dernières semaines, des preuves sont apparues qui montrent qu’il semble y avoir une corrélation directe entre le déploiement du programme de vaxxtermination et le pic soudain de ce que le gouvernement britannique prétend être des «décès COVID».

Demande d’accès à l’information pour la définition gouvernementale du terme «vaccin»

Lorsqu’on a demandé au bureau de BoJo dans une demande d’accès à l’information de divulguer la définition de «vaccin» sur laquelle le gouvernement se fonde, le Cabinet Office a répondu ainsi:

«Je vous écris pour vous informer qu’à la suite d’une recherche dans nos archives papier et électroniques, j’ai établi que les informations que vous avez demandées ne sont pas détenues par le Cabinet Office.»

C’est clairement parce que s’ils admettent qu’un vaccin est –

« Une préparation d’un agent pathogène affaibli ou tué, tel qu’une bactérie ou un virus, ou d’une partie de la structure de l’agent pathogène qui, lors de son administration à un individu, stimule la production d’anticorps ou l’immunité cellulaire contre l’agent pathogène mais est incapable de provoquer une infection grave. »

https://www.wordnik.com/words/vaccine

ils seraient incapables de convaincre le public et les professions médicales de croire que les piqûres COVID peuvent être véritablement décrites comme telles, au motif qu’il est déjà bien documenté qu’elles sont plus que capables de provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, des paralysies, des cancers et la mort subite.

Destruction criminelle préméditée

Ne vous y trompez pas, comme je le crie depuis les toits depuis le début de COVID-1984, le but principal de l’escroquerie est de réduire la population humaine de la Terre jusqu’à 95%, afin de frapper le carbone dicté par l’ONU objectifs d’émissions de dioxyde de carbone d’ici 2030 au plus tard. Le génocide des «mangeurs inutiles» de Kissinger sous un autre nom effrayant.

Comme l’a déclaré ouvertement Klaus Schwab du Forum économique mondial, ceux qui survivront à la Grande Réinitialisation seront heureux d’exister en tant qu’esclaves sans propriété de l’élite bancaire autoproclamée, dans une dictature communiste et totalitaire internationale de proportions huxwelliennes, dont les fondations ont déjà été posés.

Après avoir détruit toute l’économie nationale en neuf mois, tout en rendant encore plus riches les milliardaires exonérés d’impôt sur le produit de l’emprisonnement ouvert par décret gouvernemental irresponsable, ils menacent maintenant de faire de tout ce qui vaut la peine d’être vécu une infraction pénale.

Après avoir détruit la vie de nos enfants et les avoir traumatisés avec la guerre psychologique qui fait peur à des dizaines de millions de personnes, ils menacent maintenant de criminaliser le refus de se faire vacciner.

Ayant déjà commis des meurtres de masse dans les maisons de retraite et les services hospitaliers, simplement en refusant les soins palliatifs à ceux qui en avaient le plus besoin, les résidents des centres de soins tombent comme des mouches, peu de temps après avoir reçu les vaccins contre la grippe et la COVID [Coronavirus Desease] approuvés par l’OMS.

Tout comme ils l’ont fait après l’injection du vaccin antigrippal de l’année précédente.

Corrélation mathématique

C’est donc juste à temps, compte tenu de la poursuite de ce cauchemar dystopique COVID-1984, que j’ai ce qui ne peut être décrit que comme une nouvelle vraiment brillante à partager, malgré les horreurs impliquées de découvrir des preuves convaincantes que le génocide par injection létale est se déroulant sous nos yeux.

Le mathématicien prolifique et brillant, Andrew Mather, vient d’envoyer ce message au tenace Mark Oakford, l’indomptable polymathe Scouse avec lequel je travaille sur les données sur les décès dus aux vaccins:

«Cette poussée du 14 septembre au 21 novembre reflète le déploiement du vaccin contre la grippe. C’est le genre de coïncidence incontestable dont nous avons besoin.»

En d’autres termes, mes collègues combattants de la liberté, Andrew est maintenant en mesure de témoigner devant le parquet privé qu’il peut démontrer mathématiquement la corrélation que Mark et moi avons identifiée [avec l’aide inestimable du courageux chercheur qui nous a fourni les données incriminantes de l’OMS. ], entre le déploiement de la grippe Vaxx et la flambée des décès présumés COVID.

Frais de fraude criminelle et de meurtre de masse

Cela signifie que nous pouvons aller de l’avant avec des accusations de meurtre de masse contre les accusés, ainsi que des accusations de fraude par fausse représentation et non-divulgation, sachant que nous pouvons prouver toutes les allégations au-delà de tout doute raisonnable, avec des liasses de preuves irréfutables à première vue.

Sur la base du fait que nous avons réussi à prédire la récente flambée des décès avant qu’ils ne surviennent, en utilisant les données divulguées par l’OMS – 377 décès pour 100 000 adultes en bonne santé – et à partir des autres données que nous avons vues jusqu’à présent, ce taux de mortalité est reflété le monde.

Néanmoins, nous avons maintenant suffisamment de munitions pour abattre les salauds menteurs, traîtres et meurtriers, avec à la fois des témoignages d’experts et une rhétorique juridique fondée sur des faits et fondée sur des forces nucléaires.

Nous avons également le soutien d’un nombre toujours croissant de juges, de QC, de greffiers, d’avocats, d’avocats, de médecins, de professeurs, d’infirmières, de dentistes, d’universitaires, de journalistes, d’humoristes, d’écrivains, d’analystes de données, de dénonciateurs, de diffuseurs, d’entrepreneurs, de soldats, des vétérans et même des anciens banquiers.

Nous sommes tous unis dans une cause unique – quoi qu’il en coûte, quelle que soit la durée de la lutte, nous avons consacré ce qui reste de notre vie à restaurer la vérité, la justice et la liberté pour le bien des enfants de tous.

Aux fins de laquelle, l’Union populaire de Grande-Bretagne, sous la protection du Traité de confiance communautaire universelle et de la Magna Carta 2020, déposera des informations dans le parquet privé contre l’accusé, dès que les allégations finales auront été rédigées, en tenant en tenant compte des toutes dernières données disponibles.

Restez connecté lorsque les grandes technologies se déplacent

Juste au cas où mes pages Facebook, Instagram, YouTube et Twitter disparaissent, comme tant d’autres, vous pouvez vous abonner à la liste de diffusion de mon blog via le lien dans la barre latérale. Je peux aussi être trouvé sur MeWe, Minds, Bitchute et LBRY.

À moins que cela ne se produise, soyez assuré que la prochaine mise à jour PCP COVID-1984 sera publiée dès que nous serons prêts à agir contre ce cartel criminel en col blanc, avant qu’ils ne tentent de suspendre le procès avec jury de common law, en un dernière tentative pour éviter la justice.

Merci beaucoup pour votre soutien véhément, loyal et passionné de l’affaire, qui est apparue comme le seul espoir réaliste que nous ayons de mettre fin pacifiquement à la tyrannie de COVID-1984 sur ces anciens rivages.

Il n’y a pas de chevalier blanc en armure étincelante venant nous sauver de cette tyrannie meurtrière et ce n’est pas le moment de petites différences. Le moment est venu pour tous ceux qui se considèrent comme membres de la résistance britannique de s’unir sous une même cause – la restauration de nos droits de naissance souverains, la garantie de l’avenir de nos enfants et la dissolution du gouvernement criminel.

Source https://www.thebernician.net/criminal-correlation-between-vaxxtermination-roll-out-covid-deaths/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

«Nancy Pelosi arrêtée pour haute trahison»