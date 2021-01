L’un des hommes qui a participé au siège du bâtiment du Capitole est John Earle Sullivan, un militant du BLM extrême de l’Utah.

Des images tournées par John Sullivan, un «émeutier professionnel» autoproclamé, et présentées par Rudy Giuliani, sont des preuves accablantes de la nature pré-planifiée de l’attaque du Capitole. Dans la vidéo, Sullivan est montré dans des téléchargements précédents montrant son équipement tactique «Black Bloc» pour porter aux émeutes, ainsi que ses armes d’assaut. Sullivan, sur ses propres comptes de médias sociaux, a appelé ses collègues militants à se rassembler à DC le 6 janvier pour «expulser les fascistes» – à savoir, les partisans de Trump assistant au rassemblement Stop The Steal devant la Maison Blanche.

Dans les clips de l’événement, on l’entend encourager d’autres voyous à mettre le feu au bâtiment. Sullivan était aussi (comme par magie) la personne qui était sur place pour filmer le meurtre d’Ashli Babbit.

Giuliani expose tout l’événement sordide:

Commentaire: Voici une autre chose à considérer: les troubles au Capitole ont commencé avant le discours de Trump (qui a eu lieu à 45 minutes à pied du Capitole):

Rudy Giuliani

YouTube

Traduction : MIRASTNEWS

Source : SOTT

POTUS COMMS, plus de troupes dans DC, RED 4 et Checkmate

Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous explorons certaines communications possibles du président, des forces terrestres supplémentaires à Washington, le Checkmate de Biden, la vraie raison pour laquelle Parler a été supprimé par Amazon, le nouvel EO de Trump sur la Chine et comment cela affecte Pelosi et les Biden et bien plus encore.

IGP4 00180 – 30 000 troupes dans DC Rats Scared Shitless

Loi sur l’insurrection invoquée. Trump a DÉJÀ prêté serment. La destitution est une tentative de remplacer POTUS par Pence. Biden est consommable et Deep State va l’assassiner et blâmer les gens de MAGA.

LES PROTESTATAIRES ARMÉS DU TEXAS SE PRÉPARENT À L’ATTAQUE S’IL y a IMPEACHMENT DU PRÉSIDENT DONALD TRUMP

Source : Bit chute

Source : BIT CHUTE