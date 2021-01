Les réactions au vaccin COVID-19 sont imputées au PEG, mais pourrait-il s’agir du corps répondant à la reprogrammation génétique transhumaniste de l’ARNm?

L’établissement médical joue l’idiotie concernant les événements indésirables causés par les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)], attribuant leur apparition à un additif vaccinal relativement commun, mais toxique, connu sous le nom de polyéthylène glycol (PEG). Cependant, la technologie non testée de l’ARN modifié (ARNm) est plus que probablement le véritable coupable.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, «au moins six réactions allergiques graves» au virus Pfizer / BioNTech China ont été signalées jusqu’à présent. Au moins deux cas d’anaphylaxie ont également été signalés au Royaume-Uni.

Sur la pointe des pieds autour du composant ARNm du vaccin, qui n’a jamais été utilisé auparavant dans un vaccin, les médias mainstream ont fixé le PEG comme cause potentielle – le PEG étant l’additif industriel à base de pétrole qui entoure l’ARNm comme une bulle afin de l’introduire dans les cellules.

Les molécules lipidiques huileuses qui entourent l’ARNm sont stabilisées par le PEG, permettant à la séquence entière de s’insérer dans les cellules humaines pour la reprogrammation. Le résultat final est la production cellulaire de protéines synthétiques «spike» que l’organisme reconnaît supposément comme WuFlu, l’incitant à lutter contre la maladie dans le cadre d’une réponse immunitaire génétiquement modifiée (OGM).

« Bien que je pense que nous ne faisons que spéculer ici … on sait que l’un des composants présents dans les deux vaccins – le polyéthylèneglycol – peut être associé, rarement, à des réactions allergiques », a déclaré Peter Marks, directeur de la Food et le Centre d’évaluation et de recherche sur les produits biologiques de la Drug Administration (FDA), lors d’une conférence de presse le 18 décembre.

« Ce que nous apprenons maintenant, c’est que ces réactions allergiques pourraient être un peu plus courantes que les très rares que nous pensions qu’elles étaient parce que les gens sont exposés au polyéthylène glycol dans diverses préparations pharmaceutiques », a ajouté Marks, notant que la FDA prévoit de surveillez également le déploiement du vaccin Moderna «de très près» puisque les deux jabs contiennent du PEG.

Dans sa propre déclaration, Pfizer a indiqué qu’elle prévoyait également de «surveiller de près tous les rapports suggérant des réactions allergiques graves après la vaccination». Pfizer a également déclaré que ses informations de prescription comprenaient un avertissement sur la manière dont «un traitement médical approprié et une surveillance devraient toujours être facilement disponibles en cas d’événement anaphylactique rare après l’administration du vaccin».

Si vous prenez un vaccin COVID-19, vous deviendrez un OGM

L’hypothèse, en d’autres termes, est que le PEG est le problème, et les personnes qui y sont allergiques devraient simplement éviter le tir – c’est assez simple. Mais que se passe-t-il si le PEG n’est pas ce qui cause réellement des événements indésirables graves? Et si les vaccins contre le virus chinois étaient si graves d’un affront au corps humain et à ses schémas d’ADN naturel que ces réactions d’anaphylaxie sont un signe d’auto-immunité permanente?

Pour être clair, nous savons que le PEG est nocif et ne doit pas être injecté à l’homme. Dans le même temps, il serait négligent d’ignorer le fait que la technologie de l’ARNm est une forme de génie génétique qui modifie de manière permanente le génome humain d’une manière encore largement inconnue. À tout le moins, les vaccins à ARNm bombardent le corps de ceux qui les reçoivent avec des composés de «protéines étrangères» que le système immunitaire ne reconnaît pas. En conséquence, il induit une anaphylaxie, que le scientifique lauréat du prix Nobel Charles Richet a décrit comme un «mécanisme de défense universel contre la pénétration de substances hétérogènes dans le sang, d’où elles ne peuvent être éliminées».

Surtout lorsqu’ils sont mélangés avec des antigènes, les produits chimiques toxiques utilisés dans les vaccins sont un affront à l’immunité humaine, d’où la raison pour laquelle le système immunitaire les rejette, souvent violemment et parfois menant à la mort. Et l’introduction de la technologie de l’ARNm ne fait qu’aggraver cette menace.

Selon certains, ces «vaccins» à ARNm ne sont même pas du tout des vaccins. C’est un animal complètement différent qui a été conçu pour recoder la génétique d’une personne et la transformer en une sorte de transhumain.

Comme l’a posé un commentateur de Zero Hedge, peut-être que ces réactions anaphylactiques sont simplement «les manifestations externes du changement interne du transhumanisme». Un autre a écrit que le but des mondialistes est de «transformer l’humanité en son imag(e)ination et de la contrôler comme du bétail».

Un autre encore a écrit que l’une des questions sans réponse sur ces vaccins à ARNm a à voir avec la façon dont les jabs eux-mêmes sont un type de virus «qui reprend les fonctions normales des cellules saines et les reprogramme pour produire des protéines de pointe synthétiques.

«Une fois que ces cellules sont reprogrammées, elles ne peuvent plus jamais revenir à leur état actuel. Les cellules sont maintenant des usines de protéines de pointe, ce qui oblige constamment le système immunitaire à neutraliser ces particules … Si le corps produit constamment des anticorps pour contrer des milliards de protéines de pointe inertes, vous avez maintenant causé à cette personne une maladie auto-immune.»

De l’avis de cet écrivain, ces jabs COVID-19 sont le début, sinon l’accomplissement, de la marque de la bête écrite dans le livre de l’Apocalypse – surtout s’ils deviennent une exigence pour acheter, vendre, voyager et vivre.

Vous trouverez plus d’informations sur les vaccins contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ZeroHedge.com

ChildrensHealthDefense.org

NobelPrize.org

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Au moins 23 personnes sont décédées des suites de vaccins contre le coronavirus en Norvège (jusqu’à présent)

Il y a eu 13 nouveaux décès confirmés associés au vaccin contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) en Norvège, ce qui s’ajoute aux 23 décès et au décompte qui seraient associés au déploiement du vaccin dans le pays scandinave.

L’Agence norvégienne des médicaments (NMA) a officiellement confirmé les 13 décès, les classant comme des «effets secondaires» des injections de virus chinois. Tous les décès seraient survenus chez des personnes «âgées et fragiles».

Au total, 23 décès ont été signalés en lien avec des injections de WuFlu en Norvège, un chiffre astronomique compte tenu du fait que le virus lui-même a un taux de mortalité quasi inexistant.

«Les rapports pourraient indiquer que les effets secondaires courants des vaccins à ARNm, tels que la fièvre et les nausées, peuvent avoir entraîné la mort de certains patients fragiles», a déclaré le médecin en chef de la NMA Sigurd Hortemo dans un communiqué.

Avec l’aide de l’Institut national de la santé publique (FHI), la NMA évalue tous les rapports d’effets secondaires pour déterminer s’ils ont été causés ou non par les vaccins. L’agence a déterminé que les coups sont en fait dangereux et que les gens devraient probablement les éviter.

«Si vous êtes très frêle, vous ne devriez probablement pas être vacciné», a déclaré Steinar Madsen, responsable de la NMA, lors d’un webinaire destiné aux journalistes sur les vaccins contre le coronavirus.

Combien de personnes doivent mourir avant que le monde ne se rende compte que les vaccins contre les coronavirus sont une arnaque?

Quelques jours plus tôt, la NMA avait lancé une enquête sur le décès de deux résidents de maisons de retraite qui avaient été vaccinés avec le vaccin COVID-19 de Pfizer.

Madsen a noté que les deux décès sont survenus «quelques jours» après que les individus aient été piégés, ce qui a incité une enquête pour savoir si les vaccins étaient directement responsables ou non.

Il a été déterminé plus tard que les vaccins avaient en fait tué les deux résidents de la maison de soins infirmiers. Et nous savons maintenant que des dizaines d’autres sont morts des suites de piqûres avec les poisons de l’ARNm.

« Il y aura probablement des décès à l’approche de la vaccination », a déclaré Madsen. «Nous devons ensuite évaluer si c’est le vaccin qui est la cause du décès, ou si c’est une coïncidence que cela se produise si tôt après la vaccination.»

Selon les responsables de la santé norvégiens, quelque 400 personnes meurent chaque semaine dans des maisons de retraite médicalisées à travers le pays.

«Suite à l’utilisation du vaccin au Royaume-Uni et aux États-Unis, certains cas de réactions allergiques ont été signalés», a ajouté la NMA dans un communiqué.

«La plupart des effets secondaires surviennent peu de temps après la vaccination et disparaissent après quelques jours.»

La plupart des «cas» de coronavirus de Wuhan (COVID-19) n’entraînent même pas d’effets secondaires, sans parler de la mort, alors pourquoi quelqu’un voudrait-il même le vaccin? Telle était la question posée par le représentant Ken Buck du Colorado lors d’un récent segment Fox Business avec Neil Cavuto.

Buck a déclaré à Cavuto qu’il était «plus préoccupé par la sécurité du vaccin» que par les «effets secondaires de la maladie».

«C’est mon choix», a déclaré le républicain de 61 ans. «Je suis Américain et j’ai la liberté de décider si je vais me faire vacciner ou non et, dans ce cas, je ne vais pas me faire vacciner.»

La Norvège adoptera peut-être une approche similaire, si ce n’est déjà fait, qui découragera le public de se faire vacciner. Il n’y a vraiment aucune raison de le faire, et quiconque a un cerveau peut le voir.

« COVID-1984 n’est pas bien pire que la grippe », a écrit l’un de nos propres commentateurs à propos du vaccin, que nos lecteurs semblent, heureusement, rejeter en grande partie comme dangereux et totalement inutile. «Les vaccins obligatoires pourraient conduire au génocide.»

Vous trouverez plus d’informations sur les dangers et l’inefficacité des vaccins contre le coronavirus de Wuhan (COVID-19) sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

NorwayToday.info

NYPost.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

LA VACCINATION COVID-19 N’EST PAS DU TOUT UN VRAI VACCIN !!! EN HONNEUR DE SHAWN SKELTON

ÉTUDE: Les vaccins COVID-19 augmentent le risque de maladies plus graves dont les gens devraient être informés

Les résultats d’une étude publiée dans l’International Journal of Clinical Practuce ont révélé qu’il existe suffisamment de littérature disponible pour déterminer que les vaccins COVID-19 augmentent le risque de maladies plus graves et que les receveurs doivent être informés de tous les risques avant d’être vaccinés. Les scientifiques ont conclu que les vaccins peuvent aggraver la maladie COVID-19 via une amélioration dépendante des anticorps (EAD) et que les risques sont tenus secrets dans les protocoles d’essais cliniques et les formulaires de consentement.

ÉTUDE : Les vaccins COVID-19 augmentent le risque de maladies plus graves dont les gens devraient être informés

Des scientifiques américains ont mené une étude pour déterminer s’il existe une littérature suffisante pour obliger les cliniciens à divulguer le risque spécifique que les vaccins COVID-19 puissent aggraver la maladie lors d’une exposition à un virus provoqué ou en circulation.

L’étude a été entreprise par Timothy Cardozo du Département de biochimie et de pharmacologie moléculaire, NYU Langone Health, New York et Ronald Veazey de la Division de pathologie comparée, Département de pathologie et de médecine de laboratoire, Tulane University School of Medicine, Tulane National Primate Research Center, Covington, LA.

Les scientifiques ont examiné la littérature publiée pour identifier les preuves précliniques et cliniques. Les protocoles d’essais cliniques pour les vaccins COVID-19 ont également été examinés pour déterminer si les risques étaient correctement divulgués.

Les résultats de l’étude ont été publiés dans l’International Journal of Clinical Practuce.

L’étude a conclu que les personnes vaccinées contre la COVID-19 courent un risque plus élevé de contracter des maladies plus graves que celles qui ne sont pas vaccinées. L’étude conclut en outre que ce fait est gardé secret dans les protocoles d’essais cliniques et les formulaires de consentement.

Les vaccins COVID-19 conçus pour susciter des anticorps neutralisants peuvent sensibiliser les receveurs à une maladie plus grave que s’ils n’étaient pas vaccinés.

Les vaccins contre le SRAS, le MERS et le RSV n’ont jamais été approuvés, et les données générées dans le développement et les tests de ces vaccins suggèrent une grave préoccupation mécaniste: les vaccins conçus empiriquement en utilisant l’approche traditionnelle (consistant en un pic viral de coronavirus non modifié ou peu susciter des anticorps neutralisants), qu’ils soient composés de protéines, de vecteurs viraux, d’ADN ou d’ARN et quelle que soit la méthode d’administration, peuvent aggraver la maladie COVID-19 via une amélioration dépendante des anticorps (EAD).

Ce risque est suffisamment obscurci dans les protocoles d’essais cliniques et les formulaires de consentement pour les essais de vaccin COVID-19 en cours pour qu’une compréhension adéquate de ce risque par le patient ne se produise probablement pas, ce qui empêche le consentement véritablement éclairé des sujets de ces essais.

Les scientifiques recommandent que ces risques d’EIM soient divulgués aux personnes vaccinées.

Le risque COVID-19 spécifique et significatif d’EIM aurait dû être et devrait être divulgué de manière proéminente et indépendante aux sujets de recherche actuellement dans les essais vaccinaux, ainsi qu’à ceux qui sont recrutés pour les essais et les futurs patients après l’approbation du vaccin, afin de répondre aux exigences médicales norme éthique de compréhension du patient pour un consentement éclairé.

Cependant, ce n’est pas la première fois que Big Pharma trompe les personnes vaccinées en dissimulant de graves risques pour la santé aux personnes.

Dans son livre controversé, l’auteur renommé Stuart Blume révèle que bon nombre des conseillers les plus influents, tant au niveau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qu’au niveau national, sont des consultants rémunérés de l’industrie des vaccins, soulevant une question très sérieuse – que les intérêts de l’industrie des vaccins et non les gens – la raison pour laquelle il y a 10 ans, l’OMS a simulé une pandémie.

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, Pfizer a payé 2,3 milliards de dollars dans le plus grand règlement de fraude en matière de santé de l’histoire pour résoudre la responsabilité pénale et civile découlant de la promotion illégale de certains produits pharmaceutiques.

Même, le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars d’indemnisation pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’en mars 2020 seulement.

Cependant, il n’existe actuellement aucune loi en Inde qui protégerait les victimes des effets secondaires du vaccin COVID-19.

Pendant ce temps, les gouvernements ont signé des accords secrets pour protéger les sociétés pharmaceutiques de toute responsabilité, laissant les victimes du vaccin sans recours juridique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

23 décès. La Norvège lance une enquête après que des dizaines de personnes meurent des effets secondaires du vaccin COVID-19 expérimental

La Norvège a lancé une enquête après le décès de 23 personnes ayant reçu le vaccin expérimental COVID-19. 13 décès ont été directement liés aux effets secondaires du vaccin contre le coronavirus par l’Agence norvégienne des médicaments.

23 décès. La Norvège lance une enquête après que des dizaines de personnes meurent des effets secondaires du vaccin COVID-19 expérimental

Quatre jours avant le réveillon du Nouvel An, la Norvège a lancé un programme de vaccination de masse dans le pays avec le vaccin expérimental COVID-19 de Pfizer / BioNTech.

Il a été annoncé à l’avance que le vaccin peut provoquer des effets secondaires de gravité variable, et maintenant l’Agence norvégienne des médicaments a cartographié ceux qui se sont produits dans le pays.

Au total, 23 décès ont été signalés dans le cadre de la vaccination contre le coronavirus.

Jusqu’à présent, 13 d’entre eux ont été évalués et se sont avérés être directement liés aux effets secondaires du vaccin COVID-19.

«Parmi ceux-ci, il y a 13 décès, neuf effets secondaires graves et sept effets secondaires moins graves. Il semble que certains de ces patients présentent des effets secondaires si graves sous forme de fièvre et de malaise que cela peut conduire à une maladie très grave, même plus grave, pouvant entraîner la mort», directeur médical de l’Agence norvégienne des médicaments Steinar Madsen a déclaré à la chaîne nationale NRK.

Les neuf patients qui ont eu des effets indésirables graves se sont plaints de réactions allergiques, d’un fort malaise et d’une fièvre sévère. Les sept effets secondaires les moins graves comprenaient une douleur intense au site d’injection.

L’Agence norvégienne des médicaments et l’Institut national de la santé publique (FHI) évaluent conjointement tous les rapports sur les effets secondaires.

En conséquence, la FHI a mis à jour le guide de vaccination corona avec de nouveaux conseils sur la vaccination des personnes âgées fragiles.

«Si vous êtes très frêle, vous ne devriez probablement pas être vacciné», a déclaré jeudi Steinar Madsen de l’Agence norvégienne des médicaments lors d’un webinaire sur le vaccin corona destiné aux journalistes.

La liste des personnes qui meurent après avoir reçu le vaccin COVID-19 ne cesse de s’allonger de jour en jour. Il a été révélé dans un document de la FDA (U.S. Food and Drug Administration) que 6 participants sont décédés au cours des essais de vaccin COVID de Pfizer lui-même.

Récemment, un médecin de Miami en bonne santé est décédé trois semaines seulement après avoir reçu le vaccin expérimental COVID-19 de Pfizer.

Auparavant, deux patients, l’un de nationalité suisse et l’autre d’Israélien, étaient décédés quelques heures seulement après avoir reçu les vaccins COVID-19 de Pfizer. Les autorités des deux pays et le fabricant du vaccin ont cependant déclaré que les décès n’avaient rien à voir avec le vaccin.

Récemment, une femme de Louisiane a souffert de convulsions incontrôlables après avoir reçu le vaccin expérimental Pfizer COVID-19. Les effets secondaires étaient similaires à ceux d’une autre femme d’Oakland City qui souffrait de spasmes de la langue et de convulsions du corps entier après avoir pris le vaccin expérimental Moderna COVID-19.

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, Pfizer a payé 2,3 milliards de dollars dans le plus grand règlement de fraude en matière de santé de l’histoire pour résoudre la responsabilité pénale et civile découlant de la promotion illégale de certains produits pharmaceutiques.

Même, le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars d’indemnisation pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’en mars 2020 seulement.

Cependant, il n’existe actuellement aucune loi en Inde qui protégerait les victimes des effets secondaires du vaccin COVID-19.

Pendant ce temps, les gouvernements ont signé des accords secrets pour protéger les sociétés pharmaceutiques de toute responsabilité, laissant les victimes du vaccin sans recours juridique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Bit Chute

Source : GreatGameIndia

Des hackers publient des données confidentielles sur le vaccin Pfizer-BioNTech après un piratage

© Gonzalo Fuentes Source: Reuters / Un agent de santé prépare une dose du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 (image d’illustration).

Des documents confidentiels concernant les médicaments et les vaccins contre le Covid-19 ont été publiés sur internet après une cyberattaque survenue en décembre 2020 contre l’Agence européenne des médicaments. Le vaccin Pfizer-BioNTech est concerné.

Des hackers qui avaient réussi en décembre à subtiliser des documents confidentiels relatifs notamment au vaccin Pfizer-BioNTech sur les serveurs de l’Agence européenne des médicaments (AEM) les ont publiés en ligne.

Dans un communiqué, l’AEM explique que l’enquête en cours sur cette cyberattaque «a révélé que certains des documents consultés illégalement liés aux médicaments et aux vaccins contre le Covid-19 ont été divulgués sur internet». «Les mesures nécessaires sont prises par les autorités chargées de l’application de la loi», ajoute le texte.

Selon l’agence Bloomberg, ce communiqué de l’AEM sur la violation est intervenue après qu’une société italienne spécialisée en cybersécurité, Yarix, a fait savoir avoir trouvé sur le dark web des documents piratés liés à l’autorisation du vaccin Pfizer-BioNTech et aux processus commerciaux qui lui sont relatifs.

Le quotidien australien The Sydney Morning Herald rapporte à cet égard qu’un hacker a publié un article de blog contenant des fichiers de l’AEM, y compris des messages électroniques confidentiels liés à la production et à la commercialisation de vaccins, citant le PDG de Yarix, Mirko Gatto, dans une interview. Ce dernier à en outre expliqué que des captures d’écran et des documents contenus dans cette publication faisaient référence à un portail de communication sécurisé de l’AEM réservé au personnel autorisé.

L’AEM assure toutefois que les délais liés à l’évaluation et à l’approbation des médicaments et vaccins contre le Covid n’ont pas été affectés par ces fuites. «L’Agence et le réseau européen de réglementation des médicaments restent pleinement fonctionnels et les délais liés à l’évaluation et à l’approbation des médicaments et vaccins Covid-19 ne sont pas affectés», peut-on ainsi lire dans le communiqué.

L’AEM, basée à Amsterdam, avait annoncé le 9 décembre être victime d’une cyberattaque et l’ouverture immédiate d’une enquête «en étroite coopération avec la police». Depuis le début de la pandémie, des pirates informatiques ont été accusés de cibler des entreprises et des instituts de recherche sur les vaccins et les médicaments contre le Covid-19.

Source : RT France

Microsoft, Oracle & Co à toute vitesse sur les passeports vaccinaux Covid-19, citant une demande gouvernementale naissante

Le passeport Covid-19 proposé par le Danemark © Reuters / Ritzau Scanpix

Les géants américains de la technologie et de la santé ont uni leurs forces pour déployer un autre passeport de vaccination Covid-19, en suspens un retour aux voyages internationaux mais soulevant plus de questions sur l’avenir de la vie privée.

Avec Mayo Clinic, une organisation à but non lucratif dans le domaine de la santé, des sociétés de santé et de technologie telles que Microsoft, Salesforce et Oracle se sont unies pour former la Vaccination Credential Initiative, visant à concevoir un «passeport santé» sécurisé qui permet de suivre le statut vaccinal du porteur à travers les frontières.

Dans un communiqué de presse jeudi, le PDG du membre de VCI, la Commons Project Foundation, a fait valoir que de tels passeports étaient nécessaires pour «retourner en toute sécurité au voyage, au travail, à l’école et à la vie, tout en protégeant la confidentialité de leurs données».

Le groupe travaille sur une technologie qui permettra aux destinataires du jab d’emporter une copie cryptée de leurs «justificatifs de vaccination», stockables dans le portefeuille numérique de leur choix. Si le destinataire ne possède pas de smartphone, il pourrait recevoir une version papier imprimée avec un code QR spécialisé. Les participants ont souligné qu’ils voulaient rendre «l’accès électronique aux vaccins, aux tests et aux autres dossiers médicaux» accessible aux riches et aux pauvres, «aussi simple que les services bancaires en ligne», selon les mots du directeur d’Oracle Mike Sicilia.

Cependant, rien ne prouve que la réception des jabs Pfizer-BioNTech ou Moderna récemment approuvés empêchera réellement le destinataire de propager le virus, comme les deux sociétés l’ont admis. Les membres de VCI estiment néanmoins que la capacité de produire une preuve de vaccination est une étape vitale pour la reprise des voyages internationaux et que les gouvernements et les compagnies aériennes exigeront bientôt que les voyageurs apportent cette preuve avec eux.

Alors que VCI et d’autres développeurs de passeports vaccinaux comme CommonPass insistent sur le fait que ces projets sont le résultat de la demande croissante des gouvernements et de l’industrie du voyage pour une preuve de vaccination, certains dans ce secteur pensent que le fait d’exiger des passeports vaccinaux entraînerait la mort du tourisme. Le mois dernier, le chef du Conseil mondial du voyage et du tourisme a averti que les gouvernements obligeant les voyageurs à porter des certificats de vaccination «tueraient leur secteur», tandis que le groupe de défense des droits humains Privacy International affirmait que les passeports de santé deviendraient rapidement un «document d’identité mondial» et empiéteraient gravement sur la liberté humaine.

Cependant, d’autres groupes de commerce aérien ont déclaré publiquement leur soutien à CommonPass et à des applications de passeport de santé similaires. OneWorld, Star Alliance et SkyTeam ont publié une déclaration conjointe en novembre faisant l’éloge de l’idée de «passeports de santé numériques», affirmant qu’une telle technologie encouragerait les gens à retourner aux voyages en avion beaucoup plus rapidement qu’un système patchwork de quarantaines et de mandats d’isolement.

Le Forum économique mondial, l’un des plus gros boosters de passeports vaccinaux, fait pression pour obtenir des documents d’identité mondiaux bien avant la pandémie de Covid-19, et le passeport santé proposé par le VCI ressemble étroitement à son projet d’identité numérique des voyageurs connus. KTDI combine la fonctionnalité d’un passeport avec les capacités de suivi d’une application pour smartphone et comprend non seulement les dossiers médicaux, mais également des données financières. Le WEF a admis qu’il testait actuellement « des composants du concept KTDI dans un contexte réel et transfrontalier » en partenariat avec des organismes de transport aérien, et il travaille avec le projet Commons – un membre du VCI – sur cette initiative.

Los Angeles a annoncé le mois dernier qu’elle autoriserait les bénéficiaires du vaccin Covid-19 à stocker une preuve d’immunisation dans le portefeuille de leur smartphone. Alors que la technologie sera initialement utilisée pour leur rappeler quand obtenir leur deuxième coup, les responsables ont admis qu’elle pourrait éventuellement être utilisée pour permettre aux destinataires un accès privilégié à de grands rassemblements ou aux voyages en avion.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Des experts chinois demandent l’arrêt de l’utilisation des vaccins à ARNm après des décès en Norvège, selon un rapport

© REUTERS / DANIEL BECERRIL

MOSCOU (Sputnik) – Plusieurs médecins spécialistes chinois appellent à la suspension des campagnes de vaccination COVID-19 utilisant des vaccins à base d’ARNm, comme celui produit par Pfizer et BioNTech, en particulier chez les personnes âgées, a rapporté vendredi le journal Global Times, suite aux rapports sur les décès liés à la vaccination en Norvège.

L’agence norvégienne des médicaments a mentionné jeudi 23 décès soupçonnés d’être liés à la vaccination COVID-19.

Selon le média, le virologue Yang Zhanqiu de l’Université de Wuhan a déclaré que si les décès étaient effectivement causés par le vaccin Pfizer, cela indiquerait que les vaccins à ARNm ne sont pas aussi bons qu’on le pensait auparavant.

Un immunologiste de Pékin a déclaré au journal que le monde devrait cesser d’utiliser le vaccin Pfizer, car la technologie de l’ARNm ne s’est pas avérée suffisamment sûre pour une vaccination à grande échelle.

L’expert a ensuite dénoncé les personnes de plus de 80 ans recevant des vaccins contre la COVID-19, citant leur système immunitaire affaibli.

Les experts chinois ont déclaré que les décès devraient être étudiés pour savoir s’ils étaient causés par le vaccin ou par certaines conditions antérieures.

Les soi-disant vaccins à ARN messager incitent les cellules à produire une protéine virale qui à son tour déclenche une réponse immunitaire. Il s’agit d’une nouvelle méthode d’immunisation qui a été utilisée par diverses entreprises pour produire leurs vaccins contre la nouvelle maladie à coronavirus. Cependant, certains expriment des inquiétudes quant au fait que la méthode est trop nouvelle pour être utilisée en toute sécurité.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Les vaccins COVID-19 peuvent avoir de «graves conséquences» pour les personnes âgées et fragiles, avertit la Norvège

© AFP 2020 / FREDRIK HAGEN

Tous les cas mortels impliquant la vaccination contre le coronavirus en Norvège auraient impliqué des personnes de plus de 80 ans dont la santé était «faible».

Les autorités norvégiennes ont annoncé que les vaccins COVID-19 pourraient être trop risqués pour les personnes ayant dépassé un certain âge et qui sont fragiles.

La déclaration intervient alors que les pays européens se déplacent pour vacciner leurs citoyens contre le virus, qui ravage le monde depuis plus d’un an maintenant, et pour évaluer les effets secondaires potentiels de l’inoculation.

Quelque 23 personnes en Norvège ont été déclarées mortes peu de temps après avoir reçu leur injection Pfizer / BioNTech, l’OMS ayant clairement indiqué son intention de suivre de près l’enquête sur ces décès, comme l’a déclaré un représentant de l’organisation à Sputnik.

Les résultats des autopsies menées sur 13 des personnes décédées suggèrent que «les effets secondaires courants peuvent avoir contribué à des réactions graves chez les personnes âgées fragiles», affirme Bloomberg, citant l’Agence norvégienne des médicaments.

«Pour les personnes les plus fragiles, même des effets secondaires relativement légers peuvent avoir de graves conséquences», a déclaré l’Institut norvégien de santé publique. « Pour ceux qui ont une durée de vie restante très courte de toute façon, le bénéfice du vaccin peut être marginal ou non pertinent. »

Le Danemark a commencé sa vaccination de masse avec le vaccin Pfizer le 27 décembre – les résidents des maisons de retraite et le personnel médical d’Oslo ont été les premiers bénéficiaires.

Jusqu’à présent, tous les cas mortels liés à la vaccination ont impliqué des personnes de plus de 80 ans qui étaient faibles, des rapports de la chaîne publique NRK.

Pendant ce temps, 21 cas de réactions allergiques sévères ont été signalés par les autorités américaines entre le 14 et le 23 décembre après l’administration d’environ 1,9 million de doses initiales du vaccin développé par Pfizer Inc. et BioNTech SE.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Bill Gates achète FARMLAND! – Détient la plupart des terres agricoles en Amérique! – Qu’est-ce que ça veut dire?

Source : Bit Chute

Josh Sigurdson rapporte les nouvelles récentes de Bill Gates achetant plus de terres agricoles que quiconque aux États-Unis. Quel but y a-t-il à acheter autant de terres agricoles?

Gates a acheté de nombreuses terres agricoles dans le passé et pas seulement aux États-Unis, mais aussi en Afrique. Il y a toujours une arrière-pensée à Gates qui couvre si lourdement dans une industrie et nous le découvrons toujours dans les années qui suivent. Alors, à quoi cela mènera-t-il? Plus de contrôle sur la production alimentaire? Gates est très impliqué dans Monsanto après tout. Il a également acheté une grande quantité de CN Rail au Canada et est devenu l’un des plus grands distributeurs de vaccins au monde. Il a également acheté des brevets de recherche de contacts avant 2020. Quel est le plan? Et après? Dans cette vidéo, nous le décomposons!

Nicholas J. Fuentes prononce un discours dans la capitale de la Géorgie; Protestations, anti-mondialistes

Source : Bit Chute

Un groupe de patriotes américains s’est récemment rassemblé devant le manoir des gouverneurs de Géorgie pour protester contre la fraude électorale et l’agenda mondialiste.

Mise à jour de la situation, 15 janvier 2021 – LE DÉCLASSEMENT commence, CNN complice d’un raid dans le Capitole

La mise à jour de la situation du 15 janvier 2021 couvre cinq histoires de rupture clés, toutes avec des implications «bombes» pour les événements mondiaux:

Effondrement du récit officiel du raid du Capitole; CNN complice de l’événement organisé, la gauche radicale arrêtée, le FBI admet que Trump n’a pas provoqué l’émeute. La déclassification est en cours alors que Trump annonce la publication d’une pile de documents «à pied» exposant les criminels de l’administration Obama. (Panique totale à DC en cours…) Project Veritas expose Jack Dorsey de Twitter dans une vidéo annonçant des plans pour une censure étendue et à long terme des conservateurs. Le FBI cherche maintenant des boucs émissaires en appelant et en visitant les défenseurs des droits des armes à feu, dans l’espoir de trouver quelqu’un d’assez stupide pour se faire inciter à jouer un rôle dans les événements théâtraux sous faux drapeau du FBI (raids organisés sur les bâtiments du Capitole). Retards du port / navire de Long Beach causés en partie par les garde-côtes américains à la recherche d’armes importées de Chine dans le cadre de la préparation de la guerre contre les États-Unis par la Chine.

La bombe «déclassée» de Trump fait partie de la dénonciation de la cabale corrompue et criminelle qui dirige actuellement l’Amérique. Joe Biden peut même être impliqué, et il est certain que le juge en chef Roberts sera nommé dans certains des documents, car il a signé les mandats illégaux de la FISA.

L’État profond est dans une panique totale, et c’est pourquoi ils essayaient désespérément de démettre Trump de ses fonctions avec une mise en accusation au volant à la suite d’une attaque sous faux drapeau contre la capitale.

Mais Trump détient toujours toutes les cartes, et il est toujours président pour cinq jours de plus.

Voici les faits saillants de la mise à jour de la situation d’aujourd’hui:

Un contact de longue date exprime le scepticisme à l’égard de la promesse de Steve Pieczenik selon laquelle Trump serait assermenté la semaine prochaine. Pieczenik décrit comme un manipulateur de champ de bataille à très haut QI. Qui a raison? Nous le saurons bientôt…

Faites attention au piège du «biais de confirmation» dans vos propres croyances.

Un député conservateur appelle au déploiement à l’échelle nationale des comprimés de vitamine D, une région espagnole a vu une baisse de 82% des décès de covid après avoir distribué de la vitamine D.

Trump prend plus de mesures exécutives pour rompre les liens entre les législateurs corrompus et les entreprises affiliées à la Chine.

Une sale menace à la bombe pour l’Amérique peut expliquer le retard de Trump à agir… ont-ils encore trouvé toutes les bombes?

Le FBI, Antifa et CNN conspirent tous pour créer un grand nombre de fusillades sous faux drapeau dans les capitales des États dans la semaine à venir. C’est du théâtre.

Angela Merkel quittera ses fonctions de chancelière allemande en 2021… – BBC et The Economist

Le gouvernement néerlandais évalue une possible démission… – Reuters

Le Premier ministre estonien démissionne suite à une enquête sur la corruption de son parti – ABC News

Le gouvernement italien au bord de l’effondrement alors que le parti Renzi démissionne – Bloomberg

L’effondrement financier mondial approche rapidement. Le gouvernement britannique a éclaté. La Chine a éclaté. Les États-Unis font exploser une énorme bulle de la dette.

La pénurie d’oxygène au Brésil… n’a aucun sens puisque l’atmosphère est à près de 20% d’oxygène.

Un militant du BLM accusé d’avoir incité de nombreux éléments à l’émeute du Capitole le 6 janvier.

CNN a promu ce même activiste (Sullivan) comme un «journaliste» alors qu’il était en fait complice de la violence.

Jade Sacker de CNN a pénétré dans le Capitole avec un membre de BLM / Antifa applaudissant: « Nous l’avons fait! » … CNN était au courant de toute l’affaire, la mettant en scène comme des éléments de Sandy Hook qui utilisaient des «acteurs de crise» se faisant passer pour des parents ou des tireurs d’élite.

John Solomon rapporte sur Lou Dobbs que Trump a commandé le déclassement des documents du renseignement à Obamagate.

De JustTheNews: « Une révélation explosive dans les documents restants du FBI sur la collusion avec la Russie montre que tout le récit a été créé et divulgué aux médias pour neutraliser la crainte d’Hillary Clinton que son scandale de courrier électronique n’ait pas disparu. »

Les anciens militaires préviennent: 75 000 soldats chinois au Canada, 175 000 au Mexique, se préparant à envahir les États-Unis. Mais les forces américaines les détruiront rapidement.

L’armée américaine a depuis longtemps la preuve de l’attaque aux armes biologiques de la Chine et maintenant de la cyberattaque contre les États-Unis.

«Nous sommes actuellement dans une opération militaire à part entière pour éliminer les menaces et remettre notre président au pouvoir et contrôler la violence dans les grandes villes.»

La plupart des actions ne seront évidentes qu’à la toute dernière minute, peut-être le 19 ou le 20.

Discussion sur la question de savoir si nous sommes tous joués par un psyop élaboré, ou s’il y a vraiment un coup d’État militaire en cours contre l’État profond.

Le président mexicain annonce qu’il mènera les efforts pour mettre fin à la censure des Big Tech.

US Navy + US Coast Guard impliqués dans la recherche d’armes au large du port de Los Angeles / Long Beach à la recherche d’armes en provenance de Chine, contribuant à de longs délais d’accès au port.

Comment le FBI trompe les gens stupides pour qu’ils deviennent leurs boucs émissaires pour des opérations sous faux drapeau. Les agents du FBI ont un QI moyen, mais la plupart des personnes qu’ils ciblent ont un QI très bas. Alors le FBI finit par penser qu’ils sont vraiment intelligents parce qu’ils ont souvent un avantage de QI sur les crétins.

L’absurdité de prétendre que les personnes qui ont violé le bâtiment du Capitole ont utilisé Parler. Ils ont également acheté des voitures à Ford. Ford devrait-il être déplatformé?

Texas AG annonce une enquête sur Big Tech pour censure.

Titre: L’Agence norvégienne des médicaments associe 13 décès aux effets secondaires des vaccins. Ceux qui sont morts étaient fragiles et vieux.

Les vaccins Covid confirmés comme des vaccins «euthanasie» de dépopulation pour les personnes âgées.

Microsoft, Oracle et Salesforce font pression pour obtenir des «informations d’identification pour les vaccins» qui, selon eux, «permettront» aux gens de «revenir à la vie».

Écoutez le podcast complet ci-dessous ou visitez la page d’accueil de NaturalNews.com pour télécharger directement les fichiers MP3.

Brighteon.com/7fa41030-74f8-479b-857a-c62e206d2c9e

Écoutez le nouveau podcast de chaque jour sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

REMARQUE: le podcast de demain sera épique, en raison des informations que nous avons déjà reçues ce matin. Ne le manquez pas.

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

France: Nouvelle enquête contre Sarkozy en raison d’un contrat d’un million de dollars avec une compagnie d’assurance russe

Le parquet français a ouvert une enquête préliminaire contre l’ancien président Nicolas Sarkozy. L’homme de 65 ans aurait conseillé une compagnie d’assurance russe et aurait peut-être également exercé des pressions illégales.

Source: AFP © STEPHANE DE SAKUTIN / L’ancien président français Nicolas Sarkozy le 25 juin 2020 à Neuilly-sur-Seine

L’enquête préliminaire concerne les services de conseil que Nicolas Sarkozy aurait fournis à une grande compagnie d’assurance russe, rapporte le journal Le Monde, citant le parquet. Le politicien, qui a dirigé le palais de l’Élysée de 2007 à 2012, aurait signé un contrat pluriannuel avec la société RESO-Garantia en 2019. Selon les informations des médias, le contrat s’élèvera à trois millions d’euros. L’enquête va maintenant vérifier si l’ex-chef de l’Etat n’a fourni à ses clients que des services de conseil – ce qui est légal – ou s’il s’est livré à un lobbying illégal dans l’intérêt des entrepreneurs russes.

Selon la plateforme d’enquête française Mediapart, les enquêtes sur cette affaire ont débuté l’été dernier. Selon Mediapart, Sarkozy a reçu un paiement initial de 500 000 EUR au titre du contrat début 2020.

RESO-Garantia a été fondée en 1991 et appartient à deux frères russo-arméniens, Sergei et Nikolai Sarkisow. Les deux ont confirmé à Mediapart qu’ils avaient payé Sarkozy en tant que conseiller spécial.

L’homme de 65 ans a été menacé de plusieurs années d’emprisonnement. La justice française avait déjà ouvert une enquête contre l’ancien chef de l’Etat en 2018. Il était soupçonné de corruption, de financement illégal de campagnes et d’aide et d’encouragement au détournement de fonds publics libyens. Le contexte de la procédure était la preuve que l’argent illégal du régime du dirigeant libyen de l’époque, Mouammar al-Kadhafi, aurait été injecté dans la campagne électorale de Sarkozy en 2007. Sarkozy nie toutes les allégations. Le verdict devrait être annoncé le 1er mars.

En savoir plus sur le sujet – France: le procès d’allégations de corruption contre l’ex-chef de l’Etat Sarkozy interrompu

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT