Mise à jour de la situation, 16 janvier 2021 – Le psyop «Operation Trust» révélé, DC se prépare à une guerre à grande échelle + La coalition Big Tech et Microsoft développent un passeport COVID

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui pour le 16 janvier est en grande partie une mauvaise nouvelle, alors écoutez à votre discrétion. Les voies de Trump vers la victoire s’effondrent, mais elles ne sont pas encore terminées. Il reste trois options pour Trump pour rester au pouvoir et obtenir un deuxième mandat:

Le DECLASSEMENT des documents à venir lundi pourraient changer la donne. La loi sur l’insurrection peut encore être déployée, mais il semble que personne dans l’armée ne soit disposé à suivre ces ordres (à moins de garder un très bon secret, ce qui est certainement possible…). L’armée elle-même est peut-être en train de mener un «coup d’État militaire» pro-américain pour renverser l’État profond et sauver la république.

Cependant, la grande majorité des preuves découlant des actions des responsables de Trump – Chris Miller dit qu’il quitte le DoD mercredi, par exemple – indiquent que Joe Biden sera assermenté et que l’Amérique tombera dans un État policier autoritaire de gauche radical. Dans ce scénario, la censure s’aggravera, le discours conservateur sera criminalisé comme «terrorisme», et une posture d’État de police militaire fasciste sera déployée à travers le pays.

Pire encore, il nous semble que le FBI, Antifa et les acteurs de l’État profond préparent un événement sous faux drapeau à grande échelle dans les prochains jours, qui sera utilisé pour justifier le nouveau président Biden de déclarer sa propre loi sur l’insurrection et d’ordonner la confiscation des armes à feu à l’échelle nationale.

Ajoutant à la confusion, nous avons maintenant confirmé qu’une voix proéminente et populaire sur le « net qui a été enveloppée dans le secret – mais dont les vidéos sont largement partagées – est en fait un agent psyop de la CIA chargé de mener des campagnes de désinformation pour pacifier les patriotes. en leur disant qu’il existe un plan secret pour que Trump remporte une victoire de dernière minute. Il y a, en fait, quelques individus que nous savons maintenant être des acteurs de mauvaise foi qui répandent une désinformation délibérée pour pacifier les patriotes dans la non-action pendant que leur nation est conquise par les communistes.

Pour mémoire, cela n’implique en aucun cas Sidney Powell ou le général Flynn, qui sont tous deux des patriotes implacables qui travaillent pour défendre l’Amérique.

Personnes de bonne foi vs acteurs de mauvaise foi

Nous devons également souligner qu’il existe actuellement deux types de personnes qui opèrent:

Gens de bonne foi BAD acteurs de la foi

Les gens de BONNE foi comme moi, ou Scott McKay, Scott Kesterson, etc., sont des gens qui font de notre mieux pour obtenir des informations correctes et exactes. Nous ne sommes pas toujours précis, de sorte que même les personnes de bonne foi peuvent posséder des informations à la fois bonnes et mauvaises, à différents moments, mais nous avons généralement des informations exactes.

Mais les gens de mauvaise foi essaient délibérément de tromper. Telle est leur mission. Cependant, ils peuvent parfois posséder de bonnes informations afin d’établir leur crédibilité afin d’obtenir un résultat psychologique beaucoup plus large.

Ainsi, le vrai défi dans tout cela est de pouvoir discerner qui est une personne de bonne foi par rapport à un acteur de mauvaise foi.

À l’heure actuelle, les acteurs de mauvaise foi abondent.

Les acteurs de mauvaise foi poussent une version moderne de «l’Opération Trust», qui était une psyop bolchevique dirigée dans les années 1920 pour convaincre le pays que l’armée menait une opération secrète pour empêcher les communistes de prendre le relais. Comme le rapporte InformationLiberation.com:

L’Opération Trust était une opération de contre-espionnage bolchevique menée de 1921 à 1926 visant à neutraliser l’opposition en créant la fausse impression qu’un groupe puissant de chefs militaires s’était organisé pour arrêter la prise de pouvoir des communistes.

Le seul historien occidental qui avait un accès limité aux fichiers Trust, John Costello, a rapporté qu’ils comprenaient trente-sept volumes et étaient tellement déconcertants d’agents doubles, de noms de code modifiés et d’opérations de tromperie imbriquées avec «la complexité d’une partition symphonique», que les historiens russes des services de renseignement avaient du mal à séparer le fait du fantasme.

Il ne fait maintenant aucun doute que nous sommes dirigés par un psyop similaire en Amérique, avec de faux noms, des identités mystérieuses, des agents doubles et des opérations de tromperie audacieuses.

En conséquence, il semble que l’État profond ait réussi à retarder pendant quatre ans, empêchant tout véritable jour de comptabilisation des traîtres de gauche, tout en truquant les élections et en volant la Maison Blanche, réussissant même à empêcher les patriotes de se lever en affirmant les gens devraient «faire confiance au plan».

Le véritable plan, semble-t-il, était de pacifier les patriotes et de renverser notre république constitutionnelle, et ce plan n’a plus que quelques jours à peine. Il est important de noter qu’il n’y aura plus jamais d’élections légitimes en Amérique, car l’État profond a maintenant littéralement tout corrompu: les tribunaux, le Congrès, les grandes technologies, les médias, les universités, les vérificateurs de faits, etc. Les élections seront toujours truquées à partir de ce jour, et le vote n’a plus aucun rapport avec le «résultat» d’une élection.

Il y a encore des chemins étroits vers la victoire qui peuvent encore émerger – et il y a toujours la possibilité d’une intervention divine si Dieu choisit de sauver notre nation – mais ces chemins étroits vers la victoire se referment à une vitesse étonnante.

En plus de tout cela, la zone de DC est en train d’être construite comme une sorte de complexe militaire, clairement en prévision de quelque chose de bien plus dangereux que quelques manifestants le jour de l’inauguration.

Avec environ 2,5 millions de cartouches de 5,56 munitions distribuées – ainsi que 500 000 cartouches de calibre .50 pour les véhicules Stryker – Washington DC se prépare pour une attaque à l’échelle de l’État-nation, ce qui indique que le DoD prévoit une invasion de Chine ou d’un autre agresseur étranger.

Certaines des unités actuellement déployées à DC comprennent:

56e équipe de combat de la Brigade Stryker

229e bataillon du génie de la brigade

160e compagnie du génie

261e Brigade des transmissions tactiques du théâtre

198e bataillon expéditionnaire des transmissions

262e société de réparation de composants

177e Escadre de chasse (avions de chasse F-16 avec capacités de combat air-air)

105e Escadre de transport aérien

174e aile d’attaque (drones)

166e Escadron des Forces de sécurité

L’effectif des troupes est passé à 30 000 soldats, Chris Miller du DoD aurait appelé les gouverneurs de tous les États à l’est du Mississippi et réclamé davantage de soldats.

Pourtant, presque tous les patriotes ont déjà décidé de rester à l’écart de cet événement, sachant qu’ils sont mis en place pour un piège à faux drapeau massif par le FBI, CNN, Antifa et d’autres acteurs de l’État profond.

Alors, que se passe-t-il vraiment à Washington?

Dans la mise à jour de la situation d’aujourd’hui, j’explore la possibilité d’une invasion des États-Unis par la Chine, avec des missiles de croisière chinois éliminant des cibles d’infrastructure électrique américaines.

Écoutez ici et soyez prêt pour de mauvaises nouvelles … parce que la vraie situation en ce moment est moche.

Brighteon.com/1308b62b-3610-4ebb-a29d-082e37b0e7b4

Consultez le nouveau podcast de chaque jour sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

LA RÉELLE RAISON POURQUOI JOE BIDEN A ÉTÉ CHOISI POUR INAUGURER LE NOUVEL ORDRE MONDIAL

Le siège du Capitole contre les émeutes lors de l’inauguration de Trump. Le double standard flagrant

Joe Biden «Je rendrai un décret» exigeant des masques «Là où j’ai l’autorité»

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

« Les manifestants » en Allemagne avertissent ne pas se faire vacciner ??? [Veuillez le vérifier dans les commentaires]

Chaka: https://brandnewtube.com/@Chaka

https://brandnewtube.com/watch/doctors-in-germany-warning-do-not-get-vaccinated_QaXxH1yZmmWe8wt.html

⁣Les «manifestants» allemands avertissent que les gens ne se font PAS vacciner

Des «manifestants» en Allemagne se promènent dans les quartiers résidentiels et exhortent les citoyens à ne pas se faire vacciner et avertis des dangers de la vaccination.

D’après le canal Chakas, la traduction serait:

La traduction est comme ceci:

Achtung Achtung Achtung!

– Chers compatriotes, ne vaccinez en aucun cas contre Corona, car ces vaccins sont dangereux et non testés.

Nous ne voulons pas être des lapins de laboratoire pour les tests génétiques.

Les vaccins sont la principale cause de mortalité massive et de stérilisation (infertilité artificielle).

Aucun essai de vaccin à long terme n’a été effectué, la faiblesse de ces vaccins est donc un crime criminel.

Bill Gates veut réduire la population de 50% – Achtung, achtung.

Ce n’est plus une théorie du complot, c’est une vraie guerre entre l’humanité et le mal.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Les injections Moderna et Pfizer Covid ne sont légalement PAS des vaccins !!!

Le Dr David Martin démonte méthodiquement et avec précision la fausse histoire selon laquelle Moderna et Pfizer livrent des vaccins. Il révèle que Moderna admet que leurs brevets disent «thérapie génique» et non «vaccin». Ils ont mis un fragment d’ARN synthétique incorporé dans un transporteur de graisse, dont le seul but est d’atténuer les symptômes associés à la protéine de pointe S-1, et non le virus lui-même. Les ramifications juridiques de cette tromperie sont immenses.

Pour une description beaucoup plus détaillée de cette vidéo avec des liens, visitez TheRapeOfJustice-DeletedYouTubeVideos

Vidéo originale – https://www.bitchute.com/video/amSLD9uxt7yA/

Partagez ceci avec les forces de l’ordre et les législatures de votre État.

Chaîne – TheRapeOfJustice-DeletedYouTubeVideos @

https://www.bitchute.com/channel/therapeofjustice-deletedyoutubevideos/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

VAERS – Les rapports d’effets indésirables de Pfizer et Moderna augmentent à un rythme alarmant …

En miroir de 153News.net —————— https://brandnewtube.com/watch/vaers-pfizer-and-moderna-adverse-reaction-reports-escalating-at -a-taux-alarmant_sMrmjQBfKOwHvYM.html

https://vaers.hhs.gov/eSubDownload/verification

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Trump déclassifie le Russiagate, docs Obamagate. Les médias couvriront facilement cela

The Duran: Épisode 859

Trump déclasse une pile de documents Russiagate et Obamagate à hauteur d’un pied; Définir pour publication dans les jours

https://www.zerohedge.com/political/trump-declassifies-foot-high-stack-russiagate-obamagate-documents-set-release-within-days

James Comey nous troll … « Biden devrait pardonner Trump »

Les passeports de vaccins SONT ICI! – Bienvenue dans le Nouvel Ordre Mondial – L’initiative financée par Rockefeller COMMENCE!

Josh Sigurdson rend compte du déploiement des passeports vaccinaux dont WAM met en garde depuis des années.

Des nouvelles sont annoncées sur la coalition massive poussée par Microsoft et les grandes technologies avec un financement de la Fondation Rockefeller pour garantir des passeports de vaccins numériques dans le monde entier, restreignant les voyages, les comptes bancaires, les emplois et l’acceptation du public pour ceux qui ne disposent pas du vaccin qui est actuellement blesser et tuer d’innombrables personnes et être prouvé par des études majeures pour avoir un niveau inutile de propriétés favorisant l’immunité.

Alors que près de 50% de toutes les personnes aux États-Unis sont contre le vaccin, la plupart le tireront toujours du besoin de confort et de commodité ainsi que d’acceptation sociale et nous saurons alors que nous avons atteint le sommet de la civilisation moderne. alors que l’empire tombe. Alors que le crédit social augmente à l’échelle mondiale, des pays comme la Pologne appliquent déjà les passeports vaccinaux Covid-19. C’est une décision qui changera à jamais le visage non seulement des voyages et des affaires, mais aussi de la liberté fondamentale que tant de gens chérissaient jusqu’à ce qu’ils aient peur d’accepter les mesures les plus insensées jamais imposées aux êtres humains.

Nous continuerons à couvrir cette question de près. Faites votre choix maintenant. Le temps est écoulé.

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur WAM!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

David Icke expose George H W Bush (Un flashback)

Source : BIT CHUTE

Ancien chef du 4e Reich dans lequel nous sommes maintenant. Ce que dit David à environ 7 min. Mark est très intéressant car je pense que cette vidéo a au moins 2 ou 3 ans et il parle de ce qui se passe essentiellement maintenant.

23 morts en Norvège après avoir reçu le vaccin Pfizer COVID-19

Source : BIT CHUTE

Articles à ce sujet ici:

https://nypost.com/2021/01/15/23-die-in-norway-after-receiving-pfizer-covid-19-vaccine/

Et ici:

https://www.express.co.uk/news/world/1384728/Covid-vaccine-latest-side-effects-Pfizer-jab-23-dead-Norway-coronavirus-update

et ici:

https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-covid-nursing-home-residents-norway-die-covid-vaccine-20210115-wuxa3uprrzhrlkcptkgpqqaoiq-story.html

Le vaccin COVID-19 N’EST PAS UN VACCIN! C’EST UN CRÉATEUR DE PATHOGÈNE! A REGARDER ABSOLUMENT!

Source : Bit Chute

Microsoft et la coalition Big Tech développent des passeports COVID financés par Rockefeller [Vidéo]

Microsoft, Big Tech Coalition développent des passeports COVID financés par Rockefeller

«L’effort de vaccination le plus important de l’histoire»

Steve Watson

Une coalition de grandes entreprises technologiques, dont Microsoft, développe un passeport COVID, dans l’espoir qu’un document numérique lié au statut vaccinal sera nécessaire pour voyager et accéder aux services de base.

Le groupe s’appelle Vaccination Credential Initiative (VCI) et comprend Microsoft, Salesforce et Oracle.

Le fournisseur de soins de santé américain Mayo Clinic est également impliqué dans le projet, qui est décrit comme «l’effort de vaccination le plus important de l’histoire des États-Unis».

L’idée est maintenant familière. Toute personne vaccinée recevra un code QR qui peut être stocké sur son téléphone portable dans l’application portefeuille. Ceux qui n’ont pas de téléphone auront accès à une version imprimée.

Nous avons déjà rendu compte du développement de ce «CommonPass», qui bénéficie également du soutien du Forum économique mondial, et maintenant plus de détails ont émergé.

«Le but de l’Initiative des certificats de vaccination est de donner aux individus un accès numérique à leurs dossiers de vaccination», a déclaré Paul Meyer, PDG de l’organisation à but non lucratif The Commons Project, également impliqué dans le projet.

Les géants de la technologie veulent vous aider à prouver que vous avez été vacciné contre le COVID-19, via @FastCompany https://t.co/tNNDzC3cux #vaccinecredential #covidvaccine pic.twitter.com/q0GIsjuc06 – The Commons Project (@commons_prjct) 14 janvier 2021

Meyer a déclaré que le document permettra aux gens «de retourner en toute sécurité au voyage, au travail, à l’école et à la vie, tout en protégeant la confidentialité de leurs données».

Meyer a déclaré que la coalition travaillait avec plusieurs gouvernements et s’attend à ce que des normes soient adoptées qui imposeront des tests négatifs ou une preuve de vaccination, afin de se réengager dans la société.

«Les individus vont devoir produire des carnets de vaccination pour de nombreux aspects du retour à la vie normale», a-t-il ajouté. «Nous vivons dans un monde connecté à l’échelle mondiale. Nous en avions l’habitude de toute façon – et nous espérons le faire à nouveau.

We’re excited to announce that we’ve partnered with @MITREcorp and a broad coalition of industry leaders across healthcare and technology to accelerate digital access to COVID-19 vaccination records. Read more: https://t.co/9tJR8Cbymc #vaccinecredential pic.twitter.com/e9leRz2Bza — The Commons Project Foundation (@commons_prjct) January 14, 2021

Le Financial Times rapporte que le projet Commons a reçu un financement pour le projet de la Fondation Rockefeller, et qu’il est mis en œuvre par les trois grandes alliances aériennes.

La Fondation Rockefeller a déjà vanté ses plans pour une «plate-forme numérique de données et communs Covid-19» ainsi que son désir de «lancer un corps de santé communautaire Covid pour les tests et la recherche des contacts».

«La coordination d’un programme aussi massif devrait être traitée comme un effort de guerre», déclare la fondation sur son site Web, ajoutant qu’il devrait y avoir «un comité bipartisan de test de pandémie public / privé établi pour aider et servir de pont entre les autorités locales, étatiques, et les fonctionnaires fédéraux face aux défis logistiques, d’investissement et politiques auxquels cette opération sera inévitablement confrontée.

Microsoft, Oracle and Salesforce join a push for digital vaccination credentials. Read more via @nytimes on #vaccinecredential https://t.co/AOXrVtRJEW — The Commons Project Foundation (@commons_prjct) January 14, 2021

Le groupe souhaite également voir une normalisation mondiale des soi-disant passeports de vaccination, notant que «le système actuel de carnet de vaccination ne permet pas facilement d’accéder, de contrôler et de partager des dossiers de vaccination vérifiables».

La coalition de grandes entreprises technologiques cherche à «personnaliser tous les aspects du cycle de vie de la gestion de la vaccination et à s’intégrer étroitement aux offres des autres membres de la coalition, ce qui nous aidera tous à revenir à la vie publique», a déclaré Bill Patterson, vice-président exécutif de Salesforce.

«Avec une plate-forme unique pour aider à assurer des opérations sûres et continues et à renforcer la confiance avec les clients et les employés, cette coalition sera cruciale pour soutenir la santé publique et le bien-être», a déclaré Patterson.

Mike Sicilia, vice-président exécutif des unités commerciales mondiales d’Oracle, a ajouté: «Ce processus doit être aussi simple que la banque en ligne. Nous nous engageons à travailler collectivement avec les communautés technologiques et médicales, ainsi qu’avec les gouvernements mondiaux.»

Ken Mayer, fondateur et PDG de Safe Health a également déclaré que le VCI «permettra aux développeurs d’applications de créer des solutions de vérification de l’état de santé préservant la confidentialité et pouvant être intégrées de manière transparente dans les flux de travail de billetterie existants.

En termes plus simples, cela «aidera à relancer les concerts et les événements sportifs», a déclaré Mayer.

Le contexte semble clair. Les personnes sans passeport COVID ne seront pas autorisées à voyager ou à participer à des événements sociaux.

Des centaines d’entreprises technologiques se démènent pour développer des systèmes de passeport COVID.

Comme nous l’avons signalé le mois dernier, l’IATA, le plus grand groupe de pression du transport aérien au monde, s’attend à ce que son application de pass de voyage COVID soit entièrement déployée au cours des premiers mois de 2021.

Une autre application de «passeport COVID» appelée AOKpass de la société de sécurité de voyage International SOS est actuellement en cours d’essai entre Abu Dhabi et le Pakistan.

Nous avons documenté de manière exhaustive les problèmes de confidentialité et de droits associés au passage à l’adoption et, plus important encore, à la normalisation mondiale des passeports dits COVID.

Le groupe britannique de défense des droits de l’homme Privacy International a averti que si des passeports «d’immunité» sont délivrés par certains gouvernements, cela pourrait signaler une dérive vers des «schémas d’identité numérique» et d’autres schémas d’identification obligatoires.

«Une fois que vous avez de multiples utilisations (par exemple, l’accès aux services) dans plusieurs domaines (par exemple, le secteur public, le secteur privé), dans plusieurs pays (par exemple, les voyages), alors nous approchons d’un document d’identité mondial nécessaire pour vivre votre vie», a averti le groupe. .

Le groupe de défense des droits de l’homme basé en Suède, l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), a récemment averti que 61% des pays avaient utilisé des restrictions COVID «qui étaient préoccupantes du point de vue de la démocratie et des droits de l’homme».

Anna Beduschi, une universitaire de l’Université d’Exeter, a commenté l’évolution potentielle vers les passeports vaccinaux par l’UE, notant que cela «pose des questions essentielles pour la protection de la confidentialité des données et des droits de l’homme».

Beduschi a ajouté que les passeports vaccinaux peuvent «créer une nouvelle distinction entre les individus en fonction de leur état de santé, qui peut ensuite être utilisée pour déterminer le degré de libertés et de droits dont ils peuvent bénéficier».

Le chef de la protection des données de l’UE, Wojciech Wiewiórowski, a récemment qualifié l’idée d’un passeport d’immunité d’«extrême» et a déclaré à plusieurs reprises qu’il était alarmant et« dégoûtant».

Un rapport établi l’année dernière par l’organisme de recherche sur l’IA, l’Ada Lovelace Institute, a déclaré que les passeports dits «d’immunité» «présentaient des risques extrêmement élevés en termes de cohésion sociale, de discrimination, d’exclusion et de vulnérabilité.»

Sam Grant, directeur de campagne du groupe de défense des libertés civiles Liberty, a averti que «toute forme de passeport d’immunité risque de créer un système à deux vitesses dans lequel certains d’entre nous ont accès aux libertés et au soutien tandis que d’autres sont exclus.»

«Ces systèmes pourraient entraîner le blocage des personnes qui ne bénéficient pas de l’immunité des services publics essentiels, du travail ou du logement – les plus marginalisés d’entre nous étant les plus durement touchés», a en outre averti Grant.

«Cela a également des implications plus larges, car toute forme de passeport d’immunité pourrait ouvrir la voie à un système d’identité complet – une idée qui a été à plusieurs reprises rejetée comme incompatible avec la construction d’une société respectueuse des droits», a en outre exhorté Grant.

Gloria Guevara, PDG du World Travel and Tourism Council (WTTC), a également qualifié les passeports de «discriminatoires», déclarant: «Nous ne devrions jamais exiger la vaccination pour trouver un emploi ou voyager.»

S’exprimant lors d’un événement Reuters, le chef du WTTC a également condamné la compagnie aérienne Qantas pour son affirmation précédente selon laquelle les personnes non vaccinées ne seraient pas autorisées à monter dans leur avion.

«Il faudra beaucoup de temps pour vacciner la population mondiale, en particulier ceux des pays moins avancés, ou de différents groupes d’âge, par conséquent, nous ne devrions pas discriminer ceux qui souhaitent voyager mais qui n’ont pas été vaccinés», a noté Guevara.

Néanmoins, le spectre des soi-disant «passeports d’immunité» se profile à l’échelle mondiale.

Comme indiqué ci-dessus, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a écrit une lettre à la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, demandant à la Commission de «normaliser» un passeport vaccinal dans tous les pays membres, et qu’il devrait être exigé que les gens se déplacent dans toute la zone, soulignant en outre que «les personnes qui ont été vaccinées devraient être libres de voyager».

La demande devrait être débattue dans les prochains jours.

Les passeports de vaccins ont déjà été vantés par l’UE, les responsables suggérant en avril que les demandeurs de visa devraient également être vaccinés.

Les pays de l’UE, dont l’Espagne, l’Estonie, l’Islande et la Belgique, ont tous indiqué qu’ils étaient ouverts à une certaine forme de passeport vaccinal, ainsi qu’au partage des données au-delà des frontières.

Le Danemark a récemment annoncé qu’il déploie un «passeport Covid», pour permettre à ceux qui ont pris le vaccin de s’engager dans la société sans aucune restriction.

La Pologne a également annoncé son intention d’introduire des passeports vaccinaux, ce qui donnera à ceux qui ont pris le vaccin COVID une plus grande liberté que ceux qui ne l’ont pas fait.

Ayant quitté l’UE, la Grande-Bretagne ne ferait partie d’aucun programme européen standardisé, mais elle a maintenant confirmé qu’elle déploie des passeports vaccinaux, malgré les précédents refus de le faire.

Récemment, le gouvernement de l’Ontario, au Canada, a admis qu’il étudie les «passeports d’immunité» en conjonction avec les restrictions de voyage et d’accès aux lieux sociaux pour les non-vaccinés.

Le mois dernier, Israël a annoncé que les citoyens qui reçoivent le vaccin COVID-19 recevront des «passeports verts» qui leur permettront de se rendre sur les lieux et de manger dans les restaurants.

Une litanie d’autres personnalités du gouvernement et de l’industrie du voyage aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au-delà ont suggéré que les «passeports COVID» arrivent pour que «la vie revienne à la normale».

De plus, les hôtels ont également indiqué qu’ils feraient de même.

Les assureurs ont également indiqué qu’ils se conformeront à toute normalisation des passeports de vaccination et peuvent exiger de voir une preuve de vaccination avant de couvrir ceux qui souhaitent partir en vacances.

Le journal international de l’assurance voyage et santé a rapporté que «si l’UE oblige les voyageurs à se faire vacciner, les fournisseurs d’assurance voyage peuvent refuser de couvrir ceux qui refusent de se faire vacciner.»

Le site Internet d’information de l’UE Schengenvisainfo a également rendu compte de la décision probable des assureurs, soulignant que les anti-vaxxers seront probablement spécifiquement visés par les mandats.

«Même si les voyageurs anti-vax trouvent une faille dans l’exigence et parviennent à entrer dans l’un des États membres, les fournisseurs d’assurance voyage peuvent refuser de les couvrir», indique le rapport.

Il poursuit: «Avec le volume élevé de fausses nouvelles et de théories du complot qui se déroulent depuis des mois sur la pandémie et la vaccination, le véritable défi pour l’UE ne sera pas d’acheter les doses de vaccin nécessaires, mais plutôt de convaincre les gens de être vacciné.»

Le rapport ajoute que «les théoriciens du complot, en Europe et dans le monde, ont ciblé le fondateur de Microsoft Bill Gates, qui est connu pour être un partisan de la vaccination, affirmant qu’il est responsable de la pandémie de coronavirus.»

Alors que des enquêtes ont indiqué qu’environ la moitié des personnes dans le monde ne sont pas disposées à se faire vacciner à ce stade. Cependant, un récent sondage a indiqué que 74% des Américains disent qu’ils sont prêts à obtenir un passeport de vaccination COVID, s’ils sont introduits aux États-Unis.

_________

https://www.thelibertybeacon.com/microsoft-big-tech-coalition-developing-rockefeller-funded-covid-passports-video/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap Nnews Wire