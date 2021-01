Sidney Powell publie 270 pages de documents prouvant le trucage étranger de l’élection présidentielle de 2020

Par Edward Hendrie

Sidney Powell a publié un classeur de 270 pages de documents qui prouvent hors de tout doute raisonnable que l’ingérence étrangère directe et la fraude ont entaché l’élection présidentielle du 3 novembre. L’illusion de la victoire de Joe Biden était basée sur des bulletins de vote frauduleux et des programmes informatiques. Le président Donald Trump a été le véritable vainqueur de l’élection. La fraude électorale a été orchestrée par des États socialistes étrangers, y compris, mais sans s’y limiter, la Chine.

Sidney Powell a préparé un résumé de 21 pages de l’ingérence étrangère dans l’élection présidentielle américaine de 2020. Voici les faits saillants du rapport de synthèse de Powell:

Ces systèmes électoraux semblent avoir été intentionnellement et délibérément conçus avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections.

Les Etats Unis. Le comité du renseignement du Sénat a entendu un témoignage troublant sur la capacité des opérateurs à «reprogrammer la machine pour faire gagner de manière invisible tout candidat». Id. À 42 ans. Il est incontestable que le FBI et la Division de la sécurité nationale du DOJ étaient au courant de ces problèmes et menaces de sécurité nationale.

Notamment, Dominion Voting Systems ne maintient pas une piste véritablement vérifiable pour un certain nombre de raisons, parmi lesquelles ses journaux de vérification sont modifiables par les opérateurs (et par ceux qui ont un accès non autorisé).

Dominion Voting Systems est détenue et contrôlée par des entités étrangères. En tant que problème de sécurité nationale, la gestion des élections américaines par des entités étrangères donne aux acteurs étrangers une influence stratégique mais cachée sur l’avenir de la politique étrangère, de la stratégie de sécurité nationale et de la stratégie militaire nationale. Étant donné que ces entreprises déplacent des données dans le monde entier, des États et des acteurs étrangers malveillants – voire des États et des acteurs étrangers opportunistes – ont la capacité d’influencer (voire de déterminer) les résultats des élections de la manière la plus favorable à leur gouvernement ou à leurs causes. Cela affecte tous les éléments de la sécurité nationale américaine; Diplomatie; Information; Militaire; Économique; Financier; Intelligence; et application de la loi (DIMEFIL).

Les données électroniques des élections américaines ont été transmises à l’Allemagne, à Barcelone, à la Serbie et au Canada.

Le rapport médico-légal préparé pour le comté d’Antrim, Michigan a révélé que «le système électoral du Dominion est intentionnellement et délibérément conçu avec des erreurs inhérentes pour créer une fraude systémique et influencer les résultats des élections».

Dominion et Smartmatic partagent une adresse physique à la Barbade malgré leur insistance sur le fait qu’il n’y a pas de relation entre les entreprises. Ils ont également un accord de non-concurrence réciproque détaillant les ressources et le code partagés.

Le fait qu’un membre du conseil d’administration de Smartmatic, Peter Neffenberger, soit nommé membre clé de l’équipe de transition présidentielle est un conflit d’intérêts important. En outre, des membres des fondations Open Society de George Soros sont également membres du conseil d’administration de Smartmatic.

De nombreux témoins experts et cyber-experts ont identifié des actes d’ingérence étrangère lors des élections avant le 3 novembre 2020 et se sont poursuivis dans les semaines suivantes.

Il existe des preuves d’une cyber-attaque massive par des intérêts étrangers sur notre infrastructure nationale cruciale entourant notre élection – dont la moindre n’a pas été le piratage du système d’inscription des électeurs par l’Iran.

Staple Street Partners est une société de capitaux propres qui possède Dominion Voting Systems.

Hootan Yaghoobzadeh est le PDG et président de Staple Street Capital, qui est l’entité propriétaire de Dominion. Yaghoobzadeh était un proche confident de Sadaam Hussein et travaillait pour le groupe saoudien Ben Laden. Il a précédemment travaillé pour le groupe Carlyle et Cerberus Capital Management.

Depuis au moins 2006, les membres des deux partis se sont plaints d’un système de vote défectueux, en particulier des systèmes de vote du Dominion.

Pendant la nuit des élections et le lendemain matin, des centaines de milliers de votes frauduleux sont entrés dans le système électoral américain. Ils l’ont fait en des quantités, des temps et des séquences que les experts en mathématiques et en statistiques ont attesté comme une impossibilité mathématique.

L’analyse a établi qu’il y avait une augmentation de 5,6% des voix pour un candidat à la présidence dans tout le système du Dominion – toutes les autres variables étant gelées.

Un commutateur de vote de la Pennsylvanie capturé lors d’une diffusion en direct sur CNN de l’API de l’ordinateur électoral

Un commutateur de vote de Pennsylvanie attrapé par inadvertance lors de la diffusion en direct de CNN de l’interface de programmation d’application informatique (API) électorale

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (16/01/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

5 études du NIH / National Library of Medicine de 2004 à 2020 constatant toutes des effets vérifiables sur la santé du port d’un masque facial, y compris une réduction scientifiquement vérifiée du taux d’oxygène dans le sang:

Quelque chose ne va pas pour les démocrates! Soudainement, ils font tous marche arrière… Rapport EXPLOSIF!

Pour plus d'informations, consultez:

55 décès aux États-Unis après avoir été vaccinés, déclare VAERS

Source : BIT CHUTE

Washington DC en verrouillage et panique! – Regardez la vidéo

C’est comme une sorte de film dystopique et c’est en fait un peu terrifiant!

Il n’a fait aucun rallye… somnolent juste refroidi dans son sous-sol.

Quiconque pense que ce verrouillage est dû à la cérémonie à venir est fou. Quelque chose est en train de se passer. Allumez vos téléphones, stockez de l’eau et de la nourriture. Quelque chose ne va pas ici.

L’inauguration de Biden devrait ressembler à son Trail de campagne vide, personne ne se présente!

On dirait qu’un dictateur détesté du tiers monde est en cours d’inauguration.

Pourquoi tant de troupes. Les hélicoptères, etc. n’ont aucun sens pour moi. Faux drapeaux? Bientôt disponible!

Rupture: Trump signe un décret pour la loi martiale en vertu de la loi sur l’insurrection, ordonne les arrestations de Biden-Pence avec MyPillow

Le nouveau vice-président sera Mike Lindell, l’inventeur d’oreillers de la fin de la nuit

Tristement célèbre manivelle, «McPillow» quitte la Maison Blanche en affichant un ordre Top Secret / SC de Trump. McPillow n’a pas d’habilitation de sécurité.

Trump a été informé qu’il risquait d’être arrêté immédiatement à 12 h 01 le 20 janvier par des initiés qui mentaient probablement, le conduisant à un nouveau niveau d’inconduite

McPillow ne pouvait s’empêcher de trahir Trump en montrant le plan secret de la loi martiale aux membres de la presse, enterrant encore plus Trump

UK Daily Mail: Même après avoir reconnu la transition à venir, le président Donald Trump a rencontré vendredi l’exécutif de MyPillow Mike Lindell – qui a porté à la Maison Blanche des notes faisant référence à la loi martiale et même à un dernier remaniement du leadership à la CIA.

Lindell, un conseiller de Trump qui a soutenu bon nombre de ses théories du complot sur la fraude électorale massive, est apparu de manière inattendue à la Maison Blanche vendredi après-midi. Un marine était stationné à l’extérieur de l’aile ouest, indiquant que Trump était très probablement là.

Au milieu d’une énorme présence de la Garde nationale à Washington après les émeutes du MAGA de la semaine dernière dans le Capitole, un gros plan des notes de Lindell a révélé des bribes bizarres sur ce qui pourrait être dans son esprit. Lindell, comme Trump, s’est entretenu avec la foule du rassemblement avant que les partisans de Trump débarquent au Capitole.

Un photographe du Washington Post a obtenu un gros plan de papiers portés par Lindell.

Une ligne inquiétante disait «loi martiale si nécessaire au premier indice». Le terme n’est pas sans précédent. L’ancien conseiller à la sécurité nationale, Mike Flynn, en a ouvertement parlé tout en répétant les affirmations de Trump sur une élection «truquée» – et a marqué sa propre réunion à la Maison Blanche par la suite.

Une autre ligne, partiellement masquée par la main de Lindell, faisait très probablement référence à la «loi sur l’insurrection» – sujet de discussion avant les élections sur l’utilisation des forces à l’intérieur du pays. Il disait: « Agissez maintenant à la suite de l’agression contre le… »

D’autres lignes faisaient allusion aux mouvements de personnel recommandés. On pourrait indiquer le déplacement de «Colson NOW as Acting National Security» – suggérant un transfert de personnel au sommet de la National Security Agency. D’autres termes font référence à Fort Mead et à un avocat de haut niveau en cybersécurité, ce qui pourrait identifier Frank Colon, qui, selon sa page LinkedIn, est un avocat de la 780e Brigade de renseignement militaire de Cyber ​​Operations.

Une ligne inquiétante disait «loi martiale si nécessaire au premier indice». Le terme n’est pas sans précédent. L’ancien conseiller à la sécurité nationale, Mike Flynn, en a ouvertement parlé tout en répétant les affirmations de Trump sur une élection «truquée» – et a marqué sa propre réunion à la Maison Blanche par la suite.

Une autre ligne, partiellement masquée par la main de Lindell, faisait très probablement référence à la «loi sur l’insurrection» – sujet de discussion avant les élections sur l’utilisation des forces à l’intérieur du pays. Il disait: « Agissez maintenant à la suite de l’agression contre le… »

D’autres lignes faisaient allusion aux mouvements de personnel recommandés. On pourrait indiquer le déplacement de «Colson NOW as Acting National Security» – suggérant un transfert de personnel au sommet de la National Security Agency. D’autres termes font référence à Fort Mead et à un avocat de haut niveau en cybersécurité, ce qui pourrait identifier Frank Colon, qui, selon sa page LinkedIn, est un avocat de la 780e Brigade de renseignement militaire de Cyber ​​Operations.

Il y a aussi des références à l’avocat de «Kraken» Sidney Powell, qui a supervisé les contestations électorales ratées devant les tribunaux et qui a été à la Maison Blanche après les élections.

«Déplacer Kash Patel à CIA Acting», dit-il, dans une ligne qui pourrait indiquer une proposition d’évincer la directrice de la CIA Gina Haspel, et de mettre à sa place un loyaliste de Trump récemment déménagé au Pentagone.

«J’ai ordonné au DOD de coopérer pleinement avec le président élu Joe Biden», a écrit Patel dans un éditorial publié par Fox News jeudi – après que la transition de Biden se soit plainte pendant des semaines, il ne recevait pas les informations demandées.

D’autres lignes ne sont que de simples extraits, mais elles suggèrent l’obsession de Trump pour une élection «volée» – bien que Joe Biden l’ait battu par 7 millions de voix, soit 306 contre 232 au Collège électoral.

«J’ai obtenu les preuves de TOUS les… comme les élections et toutes les informations concernant… parmi les gens qu’il connaît et qui ont déjà la sécurité… fait des recherches massives sur ces questions», disent les notes.

«L’ingérence étrangère dans les élections Déclenchez… les pouvoirs, indiquez clairement qu’il s’agit d’acteurs nationaux Chine / Iran. Donnez des instructions à Frank», dit-il.

Les notes mentionnent l’avocat de «Kraken» Sidney Powell, ainsi que d’autres personnes.

La réunion intervient quelques jours après que Trump a participé à une vidéo scénarisée dans laquelle il a finalement déclaré: «Une nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier.» Mais il n’a pas dit catégoriquement que Joe Biden avait gagné, même si le vice-président Mike Pence a finalement appelé la Vice-président élue Kamala Harris et a commencé ce qui semble être une tournée d’adieu.

Trump a été recroquevillé dans ses fonctions, avec des calendriers bizarres de la Maison Blanche disant seulement que: «Le président Trump travaillera de tôt le matin jusqu’à tard dans la soirée. Il passera de nombreux appels et tiendra de nombreuses réunions.»

Un message à Lindell n’a pas été renvoyé immédiatement. La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la réunion.

L’obsession de Trump de renverser les résultats se reflète également dans des graphiques qui pourraient être considérés comme le conseiller commercial Peter Navarro marchait sur le terrain de la Maison Blanche. Il disait: «Vote des irrégularités et illégalités par catégorie et par État»

Trump lui-même devrait quitter D.C. le 20 janvier, sans projet de rencontre traditionnelle avec le président élu Joe Biden.

Les bribes inquiétantes des notes de Lindell sur les élections ont été contredites par la réalité sur le terrain à la Maison Blanche vendredi après-midi. Un cortège d’aides a quitté le bâtiment avec des cartons, emportant même de grandes photos encadrées qui ornaient le bâtiment.

Une plate-forme d’observation pour l’inauguration a déjà imprimé des panneaux pour Joe Biden et Kamala Harris. Biden a parlé au Delaware des changements qu’il envisage d’instituer pour le déploiement du vaccin, à la suite d’informations selon lesquelles le nom de l’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump sera l’une des premières choses abandonnées.

Même les assistants de niveau inférieur de l’aile ouest sont déjà partis, laissant un équipage squelette – alors même que le pays faisait face à une flambée incessante d’infections à coronavirus et de décès.

Lindell a posté même après les émeutes avec des allégations sur les moyens de «supprimer la perversité» et de «vaincre la perversité» en affirmant que les partisans de Trump «ont cassé les algorithmes».

Il a publié de brefs commentaires, qui semblent avoir été faits à bord d’un jet privé, dans lesquels il a écrit que «Donald Trump sera votre président pour les 4 prochaines années».

Lindell a retweeté un tweet par Right Side Broadcasting Network le 10 janvier qui a dénoncé l’idée de destitution comme étant inutile. «On dirait beaucoup de difficultés à passer pour destituer quelqu’un qui, si la tradition réussit, quittera ses fonctions dans 10 jours. Que se passe-t-il ici, Nancy? Cela semble un peu désespéré. Il doit y avoir… d’autres facteurs en jeu», a-t-il dit.

Les juges péruviens accusent les élites mondiales de conspiration de la crise pandémique

Les juges péruviens ont accusé les élites mondiales de complot de crise de Covid. Même si cela n’a pas de sens d’un point de vue juridique, la preuve circonstancielle est évidente.

Gates et Rockefeller entravent le travail des juges de paix au Pérou

La Chambre d’appel pénale de Cincha et Pisco au Pérou a rendu une décision inhabituelle sur la raison de la suspension de la procédure pénale devant cette cour.

Cela s’est produit en raison de la pandémie COVID-19, que personne n’a prédit, à l’exception des «élites criminelles mondiales». Ces derniers incluent des milliardaires tels que Bill Gates, George Soros, Rockefeller et d’autres, « qui étaient impliqués dans (le coronavirus) et continuent à le contrôler avec un secret extrême », soulignent les juges dans la décision publiée sur le site lpderecho.pe.

«Aucun gouvernement mondial, aucun individu, aucune entité juridique ou défense de l’accusé ne peut prétendre que cette pandémie a la qualité de« prévisibilité », à l’exception des créateurs du nouvel ordre mondial, tels que Bill Gates, Soros, Rockefeller, etc. dit le verdict.

Ainsi, le tribunal, composé des juges Tito Gallegos, Luis Legia et Tony Changarai, a justifié le retard dans l’examen de l’appel du prévenu, qui demandait l’annulation de sa détention préventive (préliminaire), mais sa requête n’a pas été résolue en raison de mesures de quarantaine.

En outre, le tribunal a affirmé que la cause justifiée (la pandémie de coronavirus) « paralysait » et continuera d’entraver « non seulement le travail judiciaire des magistrats, mais l’ensemble des activités économiques, sociales et culturelles ».

Une fois le verdict rendu public, la plus haute instance judiciaire du Pérou a ouvert une enquête préliminaire contre les juges de paix qui ont signé le verdict. Le but de l’enquête est de rassembler des preuves permettant d’établir l’existence de violations présumées commises par les juges.

Lyudmila Aivar, docteur en droit, professeure, avocate émérite de Russie, a déclaré à Pravda.Ru que pour accuser les personnages susmentionnés de créer et de propager l’infection à coronavirus, il faut:

engager une procédure pénale contre eux;

mener une enquête qui établirait que les personnes accusées ont créé et propagé l’infection à coronavirus.

L’avocat a souligné que c’était un verdict populiste que le tribunal d’instance supérieure devrait soit annuler soit modifier son libellé qui tient les individus spécifiés responsables de la pandémie.

Preuve circonstancielle

Sergueï Shakhmatov, directeur exécutif de la plate-forme environnementale ouverte fédérale des «Verts russes», a déclaré à Pravda.Ru que Bill Gates est connu dans le monde entier comme une personne qui croit qu’il faut tout mettre en œuvre pour préserver la planète et si la population de la planète doit être réduite pour le but, Gates ne s’en soucie pas.

«Je ne serais pas surpris que ce soit Bill Gates qui ait financé la création du nouveau coronavirus. Ce n’est bien sûr pas un fait. Mais l’homme le plus riche de la planète, qui déclare régulièrement la nécessité de réduire la population du globe, pourrait probablement être derrière cela», a déclaré Sergei Shakhmatov.

Comme warandpeace.ru l’a rapporté en 2010, Bill Gates est un adepte de l’eugénisme, une pseudoscience sur le déclin de la population. Lors d’une conférence privée à Long Beach, en Californie, appelée Conférence TED2010, dans son « Innovating to Zero! » discours, avec une proposition de réduire artificiellement les émissions de CO2 dans le monde, Gates a déclaré que la population d’aujourd’hui, forte de 6,8 milliards, passera à 9 milliards.

«Le monde compte aujourd’hui 6,8 milliards d’habitants. Cela va jusqu’à environ 9 milliards. Maintenant, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé et les services de santé reproductive, nous pourrions réduire ce chiffre de 10 ou 15% peut-être. «

Dans une récente interview avec l’actrice et écrivaine Rashida Jones et le spécialiste américain des maladies infectieuses Anthony Fauci, Gates a noté qu’une nouvelle pandémie engloutirait l’humanité dans 20 ans, et au pire – dans trois ans.

Biden et Obama seront-ils exécutés pour TRAHISON?

Alors que l’Italie a commis le sale acte, Obama et Biden étaient les co-conspirateurs criminels opérationnels de haut niveau qui ont concocté et financé le vol électoral. Bien sûr, ils étaient dirigés par leurs maîtres jésuites au Vatican, qui étaient à leur tour commandés par leurs maîtres bien cachés dans la noblesse noire italienne. C’est précisément pourquoi ce vol électoral a eu lieu essentiellement en Italie. Mais c’est la mafia khazar, comme toujours, qui a donné l’ordre.

L’analyste politique de fauteuil

Exclusivité SOTN

Le verdict est tombé.

Mais, tout d’abord, voici le complot de conspiration criminelle hautement organisé visant à voler carrément les élections POTUS de 2020.

Obama a conspiré avec l’ancien Premier ministre italien Matteo Renzi pour employer un entrepreneur italien de défense aérospatiale – Leonardo S.p.A. – pour perpétrer un système de changement de vote massif via satellite pour le compte du candidat POTUS terriblement échoué, Joe Biden. Même le Vatican était partie à ce complot criminel international complexe visant à voler l’Élection du POTUS 2020 comme l’étaient les éléments voyous au Royaume-Uni, L’Allemagne, Israël et autres acteurs étatiques anonymes. Le témoin, qui a soumis un affidavit signé, Arturo D’Elia, a servi de consultant sécurité informatique à l’Agence de communication et d’information de l’OTAN à Rome et a déclaré des capacités de cryptage de la cyberguerre de niveau militaire ayant été utilisés pour effectuer le passage du vote du président Trump au candidat Biden le soir des élections alors que le nombre de votes était mystérieusement changé dans les Etats clés du champ de bataille.

(Sources: L’avocat italien Alfio D’Urso présente des preuves contre l’arrestation du chef de la sécurité Leonardo, Arturo D’Elia, dans le piratage des élections aux États-Unis et l’entrepreneur italien de la défense Leonardo Satellites utilisés dans le piratage d’élections aux États-Unis – Ex CIA Bradley Johnson

Soyons TRES clair: s’il y a deux individus dans tout le firmament politique américain qui avaient eu une très forte motivation pour voler cette élection, ce sont bien Barack Hussein Obama et Joseph Robinette Biden Jr.

POURQUOI?

Parce qu’ils étaient tous les deux désespérés de dissimuler leur série de crimes de 8 ans, ainsi que de cacher leur vague de crimes de 4 ans pendant le mandat de Trump – c’est pourquoi!

Compte tenu de cette réalité incontestable, le duo policier sans précédent Obama-Biden n’a rien reculé pour voler l’élection à Trump.

En fait, les volumes de preuves solides concluantes sont si incriminantes que le peuple américain doit répondre aux graves crimes capitaux de trahison, de sédition, d’espionnage, etc. qui ont été commis par les deux corruptocrates dirigés par l’État profond pour accomplir le vol.

Tant que l’entreprise criminelle Biden-Obama n’est pas poursuivie dans toute la mesure de la loi, la République américaine cesse effectivement d’exister – PERIOD.

Tant que ce braquage électoral effronté, désespéré et imprudent ne sera pas pleinement exposé et que les principaux criminels appréhendés et condamnés pour leurs crimes capitaux flagrants contre le peuple américain, les États-Unis d’Amérique ne verront jamais une autre élection POTUS.

Pourquoi devrait-il y en avoir quand ils sont si facilement volés EN LARGE JOUR, et que personne n’arrête les voleurs électoraux.

Pour ces nombreuses autres raisons graves, il est fort probable que les partenaires criminels Barack Obama et Joe Biden seront confrontés à la justice la plus sérieuse dans un avenir pas trop lointain.

Beaucoup ont déjà appelé à une exécution très publique EN DIRECT SUR INTERNET.

«Ils ont tous besoin d’être accrochés – EN DIRECT – sur Internet! ! !»

Soumis par The Armchair Political Analyst

État de la nation

16 janvier 2021

Lecture recommandée

PREUVES DIFFICILES soumises à Trump concernant le système italien de changement de vote d’Obama

ITALYgate: 400 millions de dollars d’argent d’Obama à l’Iran ont été utilisés pour financer une escroquerie de changement de voix avec l’ancien Premier ministre Renzi

ITALYgate: l’ancien Premier ministre italien Renzi a conspiré pour utiliser un satellite militaire pour changer les votes de Trump en Biden

Histoire de trahison Obama-Italie-CIA | SOTN: Nouvelles alternatives, analyses et commentaires

Le Congrès américain a sciemment certifié une élection frauduleuse après qu’Obama s’est entendu avec l’Italie pour la voler pour Biden!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE: Les votes ont changé tout au long de la course présidentielle américaine – Institute for Good Governance

