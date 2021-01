Mise à jour de la situation, 17 janvier 2021 – Les démocrates construisent des murs autour de Trump et de DC pour empêcher les gens d’entrer pendant que l’Amérique supplie Trump de passer à l’action

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui (17 janvier) met l’accent sur le fait que tout a été mis en place pour que le président Trump prenne des mesures décisives pour arrêter le coup d’État illégal contre l’Amérique, mais il est entouré de créatures des marais traîtres comme Mark Meadows qui l’isolent de la réalité et lui disant qu’il ne peut pas agir.

Ils ont construit un mur autour du président, en d’autres termes, afin d’écarter tout conseil de personnes compétentes comme Patrick Byrne ou Sidney Powell.

Les mêmes démocrates affamés de pouvoir ont construit un mur autour de DC, semble-t-il, parce qu’ils doivent isoler les législateurs traîtres du peuple américain afin que leur acte final de trahison ne puisse pas être protesté. Cela met en valeur la philosophie des démocrates: terminer le vol derrière des troupes armées ou dans l’obscurité de la nuit. Censurer ou menacer le peuple américain tout en qualifiant à tort tous les conservateurs de «terroristes» afin de justifier les campagnes terroristes dirigées par le gouvernement contre le peuple.

Les mêmes démocrates qui appellent maintenant à plus de murs, de clôtures et de barbelés à la capitale sont universellement opposés aux murs à la frontière sud. «Les murs sont mauvais», nous ont-ils dit ces quatre dernières années. Mais maintenant, les murs sont soudainement impressionnants quand ils empêchent les manifestants de manœuvrer à portée de voix de leur marionnette bien-aimée du PCC, Joe Biden.

Les ChiComs sont également en mouvement, les troupes chinoises préparant l’invasion des États-Unis par le nord et les troupes du PCC assistées par les cartels du sud. En plus de cela, les roquettes chinoises peuvent se cacher dans des conteneurs d’expédition et être activées à distance via des commandes satellites pour frapper des cibles américaines telles que des infrastructures de réseau électrique.

Voici deux photos de 2016 qui révèlent les premiers systèmes d’armes basés sur des conteneurs en Chine. Maintenant, des conteneurs comme celui-ci sont repérés dans tout le pays en nombre inhabituel, souvent dans les parkings du Wal-Mart (qui est en réalité le China-Mart).

Juste au cas où vous seriez curieux de connaître la profondeur de la pénétration du PCC aux États-Unis, regardez le portrait sur le mur de cette maison de luxe où l’ancien représentant du Tennessee Harold Ford Jr. s’entretient avec Fox News. Ces gens adorent Mao!

Également couvert dans le podcast de mise à jour de la situation d’aujourd’hui:

Mon engagement à vous apporter des informations véridiques et honnêtes, qu’il s’agisse d’une bonne ou d’une mauvaise nouvelle.

Discerner la différence entre les personnes de bonne foi et les acteurs de mauvaise foi . Il y a des agents actifs de la CIA qui mènent actuellement des campagnes de désinformation pour tromper les partisans de Trump dans un état d’inaction.

et les acteurs de . Il y a des agents actifs de la CIA qui mènent actuellement des campagnes de désinformation pour tromper les partisans de Trump dans un état d’inaction. Sidney Powell prévient que Trump est entouré de créatures des marais de l’État profond qui bloquent tous les mouvements possibles pour sauver la république.

Mike Lindell tente de rencontrer Trump, mais ils l’ont en grande partie fermé, bloquant davantage le président des citoyens inquiets ou des chefs d’entreprise qui proposent des solutions.

Tous les outils dont Trump a besoin ont été mis en place, mais il n’arrive jusqu’à présent pas à appuyer sur la gâchette. Cela changera-t-il bientôt?

Les démocrates et les médias de gauche soutiennent soudainement les murs lorsqu’ils servent leur agenda politique.

Gouvernement américain. Un document d’évaluation conjointe des menaces non classifié révèle un niveau insensé de paranoïa contre les «extrémistes violents locaux» (HVE) qui, selon le FBI, possèdent des capacités d’invisibilité. C’est pourquoi personne ne peut voir tous les HVE, car ils sont invisibles.

Biden en tant que «président» est totalement illégitime, tout comme le Congrès, en raison des élections truquées de 2020. Toutes les lois qu’ils adoptent sont nulles et non avenues à compter de leur création. Les Américains peuvent emprunter une page à SCOTUS et affirmer que les lois de Biden n’ont «aucun statut».

L’Institut de virologie de Wuhan a mené des recherches militarisées et liées à l’armée pour produire le coronavirus.

Les mouvements de troupes chinoises au Canada remontent maintenant aux régions au nord du Minnesota, du Wisconsin et du Michigan. Une invasion chinoise est-elle imminente?

Le représentant démocrate californien Eric Swalwell est de retour au comité de la sécurité intérieure, bien qu’il ait couché avec une espionne chinoise, et il dit maintenant qu’il se concentrera sur «l’extrémisme nationaliste blanc». Ce terme désigne toute personne blanche qui aime son pays et qui croit que les élections ont été truquées. En d’autres termes: les gens NORMAUX.

Hong Kong menace de retirer les domaines Web des sites Web .hk qui critiquent le gouvernement chinois. La purge du nom de domaine commence.

Les dirigeants étrangers condamnent les États-Unis pour une censure brutale contre les conservateurs.

Patrick Byrne prévient que les autoritaires de gauche viendront pour tous les podcasts et applications actuellement utilisés par les conservateurs, y compris Signal et Telegram.

Les gauchistes commencent leur campagne pour la déshumanisation de tous les conservateurs afin qu’ils puissent justifier leur déchaînement génocidaire qui est sur le point d’être lancé, qui implique des exécutions massives de porte à porte de conservateurs.

Mon avertissement à tous les conservateurs de quitter les villes contrôlées par les démocrates maintenant, avant que la purge / les exécutions ne commencent.

S’il a prêté serment, Biden prévoit de dépasser la FEMA et de déployer la FEMA pour administrer des vaccins à 100 millions d’Américains en 100 jours. Il s’agit d’un programme d’euthanasie de masse qui contribuera à réduire la population américaine de 330 millions à moins de 100 millions au cours des prochaines années.

L’Opération Trust s’est révélée être un «canular de pacification» pour tromper les partisans de Trump en acceptant la défaite. Rappelez-vous, « Trust Jeff Sessions? » C’était le cri de guerre de Q pendant plusieurs années. Les sessions se sont avérées être un traître.

L’opération Trust est décrite dans le livre du transfuge soviétique Anatoliy Golitsyn, «New Lies for Old».

L’Amérique est sur le point de plonger dans l’anarchie totale et la guerre civile.

Si Trump ne prend aucune mesure, il condamne la nation à une guerre d’usure sanglante pour les années à venir, coûtant des millions de vies et détruisant complètement l’économie.

Plus de détails se trouvent dans le podcast complet:

Brighteon.com/99381a21-1b8e-49be-9015-55aadf4002ad

https://www.brighteon.com/99381a21-1b8e-49be-9015-55aadf4002ad

Aujourd’hui, j’ai également publié un court addendum qui explique plus de détails sur les personnes de bonne foi par rapport aux acteurs de mauvaise foi, et comment faire la différence:

Brighteon.com/68edcacc-b890-4ecb-9b9f-9a4c93304748

Écoutez le nouveau podcast de chaque jour sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Big Tech et Big Pharma s’associent: Oracle va gérer la base de données américaine de vaccination contre le coronavirus

La société de technologie Oracle a annoncé qu’elle serait en charge de la base de données américaine de vaccination COVID-19. Dans un communiqué de presse du 15 décembre, la société a déclaré qu’elle servirait de centre de stockage de données central pour les Centers for Disease Control and Prevention. Le «centre d’échange national» d’Oracle recevra des données de toutes les juridictions américaines qui vaccinent leurs résidents.

Le cloud Oracle National Electronic Health Records (EHR) découle des premiers jours de la pandémie de coronavirus de Wuhan. Le PDG d’Oracle, Larry Ellison, a contacté la Maison Blanche en mars 2020. Il a demandé au président Donald Trump s’il existait une base de données contenant des données en temps réel sur l’efficacité et les résultats du traitement COVID-19. Ellison a ensuite proposé d’en créer un pour l’administration Trump gratuitement.

Le chef de la société de technologie a ensuite réuni une équipe d’ingénieurs Oracle «pour créer une base de données et un site Web enregistrant les cas de coronavirus». Les ingénieurs devaient travailler avec des agences gouvernementales telles que les National Institutes of Health et la Food and Drug Administration à cette fin.

La base de données d’Oracle a attiré l’attention pour la première fois en juillet 2020, lorsque le directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), le Dr Anthony Fauci, a lancé la COVID-19 Prevention Trials Network (COVPN). Le COVPN est le résultat de quatre réseaux antérieurs sur le VIH / SIDA. Malgré la fusion, les quatre réseaux poursuivraient toujours leurs objectifs d’origine.

Un communiqué de presse du NIAID a déclaré que le COVPN «devrait exploiter plus de 100 sites d’essais cliniques aux États-Unis et dans le monde». La même version reconnaissait la contribution d’Oracle, car le site COVPN «propose une plate-forme de collecte de données personnalisée qu’Oracle… a créée et offerte, pour identifier en toute sécurité les participants potentiels à l’essai.»

Le directeur de l’opération Warp Speed, le Dr Moncef Slaoui, a fait plusieurs fois référence à Oracle EHR Cloud. En septembre, il a déclaré au magazine Science: «Nous travaillons très dur sur un système de pharmacovigilance très actif pour nous assurer que lorsque les vaccins sont introduits, [nous pouvons] absolument continuer à évaluer leur sécurité.»

Un article d’octobre 2020 sur Slaoui par le Wall Street Journal mentionnait officiellement l’implication d’Oracle dans la base de données. Il a mentionné que l’Opération Warp Speed ​​avait sélectionné Google et Oracle « pour collecter et suivre les données sur les vaccins ». (Connexes: les informations publiées sur la mauvaise gestion des données de santé publique par Google sont horribles.)

Le PDG d’Oracle, Larry Ellison, a fait pression pour une base de données gouvernementale avant même la pandémie

Les relations avec le gouvernement d’Ellison remontent aux débuts d’Oracle. En 2014, il a révélé que la Central Intelligence Agency était le premier client de son entreprise pour une «base de données relationnelle». Il a finalement adopté le nom Oracle d’un projet antérieur de l’agence. La société d’Ellison a finalement gagné la première place dans le secteur de la gestion de bases de données au début des années 2000, en combattant ses concurrents IBM et Microsoft.

Ellison a d’abord lancé l’idée d’une base de données du gouvernement central deux jours après les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Il a d’abord rencontré le directeur de la National Security Agency Michael Hayden le 13 septembre pour présenter un projet de système de surveillance des données. Ellison a ensuite rendu visite à l’ancien procureur général John Ashcroft pour discuter d’une idée de carte d’identité nationale.

Le PDG d’Oracle a défendu le besoin de bases de données du gouvernement central dans deux articles d’opinion. Dans un éditorial du WSJ d’octobre 2001, Ellison a rappelé aux lecteurs que le gouvernement maintenait déjà des milliers de bases de données pour garder une trace des personnes – en dehors de celles utilisées pour les cartes d’identité gouvernementales.

Il a écrit dans l’éditorial: «La seule chose que nous pourrions faire pour rendre la vie plus dure aux terroristes serait de garantir que toutes les informations contenues dans une myriade de bases de données gouvernementales soient intégrées dans un seul fichier national. Une base de données nationale combinée avec la biométrie, les empreintes du pouce [et] de la main, des scans de l’iris ou d’autres nouvelles technologies pourraient détecter de fausses identités. Nous n’avons pas besoin d’échanger nos libertés contre nos vies. » (Connexes: les tests de coronavirus consistent en réalité à récolter votre ADN pour une base de données gouvernementale.)

Ellison a doublé le besoin d’une base de données centrale dans un éditorial du New York Times de janvier 2002. Il a mentionné que cela était «techniquement simple» et pouvait être réalisé en quelques mois. «Tout ce que nous avons à faire est de copier les informations des centaines de bases de données des services répressifs dans une seule base de données.»

Surveillance.news en a plus sur Big Tech et Big Pharma collaborant sur une base de données de vaccination COVID-19.

Les sources comprennent:

WakingTimes.com

Oracle.com

NIH.gov

WSJ.com 1

WSJ.com 2

NYTimes.com

Ramon Tomey

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

REGARDER: Charles Barkley dit que les athlètes devraient bénéficier d’un traitement préférentiel pour les vaccins

Charles Barkley, légende de la NBA et analyste de TNT, affirme que les athlètes devraient bénéficier d’un traitement préférentiel pour les vaccins car ils paient des impôts élevés.

(Article de Dylan Gwinn republié sur Breitbart.com)

Les commentaires sont survenus dans l’édition de jeudi soir de la NBA sur TNT, alors que la NBA est aux prises avec une série de reports liés à Covid.

Charles Barkley: NBA and NFL players should get 'preferential treatment' for vaccine because of the taxes they pay (via @gifdsports) pic.twitter.com/Yahjph5aAS — Ryan Glasspiegel (@sportsrapport) January 15, 2021

Les co-animateurs de Barkley, en particulier Kenny Smith, ont immédiatement et vigoureusement contesté la croyance de Barkley selon laquelle le montant d’argent gagné devrait déterminer sa place dans la liste des traitements «à vie ou à mort». Barkley a défendu son affirmation en disant qu’il voulait dire «impôts», pas revenu. Cependant, bien sûr, le montant des impôts que l’on paie est déterminé par son revenu.

Donc, en réalité, Barkley soutient que les personnes qui gagnent plus d’argent devraient bénéficier d’un «traitement préférentiel» sur les vaccins.

Bien que l’idée de Barkley soit probablement un choc pour beaucoup, le fait est que nous vivons dans un monde où les riches et les puissants bénéficient d’un «traitement préférentiel» en ce qui concerne le coronavirus. Comme en témoigne l’un des dizaines de récits différents d’élus – sans masque – assistant à des fonctions qu’ils ont interdites à leurs électeurs.

Alors, Barkley est-il coupable d’avoir une mauvaise idée? Sûr. Mais son vrai crime, du moins envers la classe ayant droit qui paie «des impôts élevés», c’est qu’il a dit à haute voix ce qu’ils croient tous.

En savoir plus sur: Breitbart.com

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News