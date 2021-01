Mise à jour de la situation, 20 janvier – Jour du jugement: la république va-t-elle mourir ou renaître? + 12 400 personnes en Israël ont été testées positives pour le coronavirus SRAS-CoV-2 après avoir été injectées avec le vaccin expérimental Pfizer COVID

Alors que les États-Unis regardaient, un Joe Biden décrépit et mentalement incompétent a été «assermenté» aujourd’hui, avec presque aucun membre du public présent, mais avec Biden entouré de 65 000 soldats, comme vous le verriez dans une dictature du tiers monde. .

En vérité, Biden n’a prêté serment à rien. L’élection était illégale, inconstitutionnelle et pleine de méfaits délibérés. Le vol de l’élection rend le régime de Biden nul et non avenu, sans aucun poids légal.

Tout ce que le régime Biden tente de faire à partir de ce jour n’est pas enraciné dans la loi; il est enraciné dans la coercition. Règle par la force brute, en d’autres termes. Application des armes par un régime brutal et autoritaire qui ne peut que pousser la population à se soumettre par une censure intense, des opérations sous faux drapeau et une propagande médiatique implacable.

C’est pourquoi ce n’est pas fini. Biden n’a aucune légitimité et les preuves de fraude électorale existent toujours en abondance. Il est enregistré dans les bulletins de vote eux-mêmes, qui doivent être conservés pendant 22 mois conformément à la loi fédérale. Toute évaluation honnête des bulletins de vote révélerait le vol des élections Biden, et des efforts juridiques sont toujours en cours pour révéler la vérité.

En fait, juste aujourd’hui, une heure après l’investiture du faux président Biden, une déclaration du président du Sénat de l’Arizona Fann révèle que le conseil de surveillance du comté de Maricopa a accepté l’audit de la machine à voter qu’il cachait tout ce temps. Ils ont attendu que Biden ait prêté serment, bien sûr, car ils savent qu’ils ont triché.

Biden sait également que l’élection a été volée. Il a admis avant les élections que les déms dirigeaient l’organisation de fraude électorale la plus élaborée de l’histoire de la politique américaine. À la caméra, rien de moins.

Maintenant, les démocrates font pression pour que tous ceux qui réclament l’intégrité électorale soient qualifiés de «terroristes nationaux». Il s’agit d’une tentative flagrante de militariser le gouvernement fédéral pour cibler et intimider quiconque dénonce la montagne de preuves de fraude électorale qui existe déjà.

À partir d’aujourd’hui, ils pensent avoir réussi à voler l’élection, mais ils savent que les preuves existent toujours qui prouvent qu’ils ont triché, alors maintenant ils doivent passer à l’overdrive pour terminer leur camouflage et essayer de réprimer (ou d’intimider) quiconque dit la vérité.

C’est pourquoi les déms demandent maintenant qu’une véritable police secrète soit lancée en Amérique pour espionner les conservateurs. L’un des principaux facteurs qu’ils rechercheront, ce sont les gens qui disent que Joe Biden est un président «illégitime» ou que l’élection a été volée.

Pourtant, chaque Américain honnête sait qu’il a été volé. Et il en va de même pour la plupart des démocrates, qui sont universellement convaincus que leur vol électoral était «justifié» parce qu’ils détestent vraiment, vraiment Donald Trump. Et lorsque la gauche a suffisamment de haine, elle peut justifier absolument n’importe quoi, y compris le génocide de porte-à-porte des chrétiens, des blancs, des partisans de Trump, des propriétaires d’armes à feu et des conservateurs.

C’est là que tout cela se dirige maintenant: une «révolution culturelle» de gauche au nettoyage ethnique en Amérique. Et si l’armée n’intervient pas et ne prend pas en charge la sauvegarde de notre république constitutionnelle, cette nation sombrera dans un régime brutal de gauche qui arme le gouvernement contre ses propres citoyens et appelle à des massacres massifs de conservateurs en les qualifiant de «terroristes nationaux».

Cela a déjà commencé, en fait.

La mise à jour de la situation d’aujourd’hui du 20 janvier présente plus de détails sur ce à quoi nous assistons:

Le discours d’adieu de Trump n’était pas un discours de concession.

Axé sur la famille, la vie et l’opposition à la censure. Don. Trump Jr., « Le meilleur reste à venir! »

Pourquoi le GOP est mort et un nouveau parti «Patriot» sera probablement lancé.

Pourquoi nous devons avoir foi en Dieu lorsque nous naviguons sur des eaux inexplorées.

Les Dems voulaient que nous sachions qu’il avait été volé. Ils veulent que l’Amérique réagisse afin de pouvoir qualifier tout le monde de «terroristes nationaux».

Là où Trump avait de vraies personnes lors de son investiture, l’équipe de Biden plante des drapeaux dans le sol et est en grande partie abandonnée. (Quelle blague complète.)

Russiagate a déclassé les documents confirmés et partiellement publiés.

12 membres de la Garde nationale ont été démis de leurs fonctions après un «contrôle» du FBI. Aussi une blague complète.

Mike Pompeo déclare que la Chine est engagée dans un «génocide» et des «crimes contre l’humanité». (Aujourd’hui, la Chine a sanctionné Pompeo et 27 autres personnes, dont Steve Bannon.)

Pourquoi le renforcement militaire à DC? Ce n’est clairement pas pour une inauguration qui est presque vide.

Le chef de la Garde nationale admet maintenant 65 000 soldats à Washington. Aujourd’hui, 4 300 personnes ont été remplacées comme maréchaux américains. Qui envisagent-ils d’arrêter, d’autant plus qu’il n’y a pas de manifestants là-bas?

«Bloody» Gina Haspel démissionne de la CIA. Michael Ellis mis en place à la NSA. La démission de Haspel était un marqueur revendiqué par le Dr Steve Pieczenik, qui insiste sur le fait que Trump sera toujours président.

Haspel était une personne clé bloquant l’effort de déclassement.

Les panneaux routiers indiquent aux voyageurs d’éviter d’aller à Washington.

Un aperçu des horreurs à venir si Biden prend le pouvoir: Un cauchemar de «clowns activistes trans radicaux» tentera de régner sur l’Amérique.

Seconde. de la Défense, le général Austin, veut transformer l’armée américaine en un festival réveillé de troupes LGBT et éliminer tous les Blancs, conservateurs et chrétiens de l’armée. (Préparez-vous pour les Gay Marines et les Lesbian Air Force.)

La montée du fascisme numérique: la gauche sait qu’elle a menti, triché et volé les élections, et elle a peur du peuple et de l’armée.

Steve Bannon met en garde contre la formation de la nouvelle police secrète «Stasi» pour espionner les Américains.

Laura Loomer a mis sur la liste secrète des drapeaux rouges sans armes par le FBI vengeur.

La censure Big Tech entre en surmultipliée, déclenchant un voyage «à sens unique» en Enfer pour l’Amérique si cela n’est pas inversé.

Pelosi lance une attaque contre les personnes qui ne soutiennent pas l’avortement.

Les principaux éditeurs et personnalités conservateurs ont ordonné de suivre la ligne sur la promotion des vaccins.

Je publierai une nouvelle mise à jour de la situation jeudi et vendredi. Trouvez-les sur Brighteon.com:

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Fusion finale de la plandémie de coronavirus entre Big Tech et Big Pharma

Une grande partie du Nouvel Ordre Mondial a été projetée sur la planète sous prétexte de lutter contre une «pandémie», qui en réalité n’est guère plus qu’une couverture pour la fusion ultime entre Big Tech et Big Pharma.

Au cas où vous ne le remarqueriez pas, les plateformes de médias sociaux, les sites Web de commerce électronique et même les institutions bancaires réduisent systématiquement au silence la «droite» politique en même temps que les «vaccins» contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) du virus SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS], qui fonctionnent plus comme les injections de génie génétique (OGM) que les vaccins réels, sont en cours de déploiement et de pression sur les masses.

La seule technologie de l’ARNm (ARN messager), qui modifie littéralement l’ADN humain, suffit à soulever quelques sourcils quant au véritable programme de tout ce programme. Et maintenant, nous savons que la fin du jeu consiste à fusionner les informations médicales, financières et personnelles des gens en un seul endroit, un processus rendu possible par la Silicon Valley.

Selon les rapports, le PDG d’Oracle Larry Ellison et son équipe organisent de vastes ensembles de données qui seront éventuellement insérés dans des micropuces injectables, permettant à Big Brother de «suivre et de retracer nos mouvements, nos achats, nos préférences et nos vulnérabilités, et d’utiliser ces informations pour contrôler les populations civiles, réprimer la dissidence et punir la désobéissance».

Le 15 décembre, en fait, Oracle, qui est lié à la CIA, a publié un communiqué de presse indiquant qu’il «servira de CDC [États-Unis. Centers for Disease Control and Prevention] dépôt central de données pour toutes les données de vaccination aux États-Unis.» La société a ajouté que ce système de «centre d’échange national» recevra des données «de toutes les juridictions américaines administrant des vaccins».

L’administration Trump a graissé des roues pour qu’Oracle libère une surveillance massive des vaccins

Ellison a en fait proposé une grande partie de cela il y a près de 20 ans, immédiatement après les attaques terroristes du 11 septembre. Il a promis une base de données sur la sécurité nationale «qui rassemblait tout ce qui était possible pour identifier quelqu’un», et nous voici quelques décennies plus tard avec cette technologie qui devient réalité.

En mars dernier, Ellison a laissé le président Donald Trump utiliser son domaine près de Palm Springs pour organiser une collecte de fonds de golf de 100 000 $ par plaque, après quoi Ellison a appelé la Maison Blanche pour offrir son pitch.

Ellison aurait «demandé à Trump s’il existait un centre d’échange d’informations en temps réel sur l’efficacité et les résultats des traitements», ce à quoi Trump a répondu en demandant «combien?» Ellison lui a répondu «gratuitement» et le reste appartient à l’histoire.

L’équipe Oracle d’Ellison est en train de créer «une base de données et un site Web enregistrant les cas de coronavirus» en collaboration avec les National Institutes of Health (NIH), la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et d’autres agences gouvernementales.

La première reconnaissance publique du programme a été faite le 3 juillet, lorsque le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), Anthony Fauci, a lancé la «COVID-19 Prevention Trials Network» (COVPN), qui visait à recruter des milliers de volontaires -essais à l’échelle pour une variété de vaccins expérimentaux et d’anticorps monoclonaux.

Fauci a fusionné quatre réseaux existants, tous effectuant des recherches sur le VIH et le sida, pour faciliter le déploiement de plus de 100 sites d’essais cliniques aux États-Unis et dans le monde. Le directeur de l’Opération Warp Speed, Moncef Slaoui, a annoncé plus tard en septembre que son équipe «travaillait très dur sur un système de pharmacovigilance très actif pour s’assurer que lorsque les vaccins seront introduits, nous continuerons absolument à évaluer leur sécurité.»

Avance rapide jusqu’en 2021 et Ellison et Oracle regardent leur monstre Frankenstein prendre vie, tout en récoltant des milliards de dollars de bénéfices. L’histoire complète de ce qui va suivre peut être trouvée dans The Defender, un bulletin d’information de Children’s Health Defence.

Plus d’informations à la minute sur les vaccins contre le coronavirus de [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19) du virus SRAS-CoV-2 – MIRASTNEWS] et la poussée vers un nouvel ordre mondial à grande échelle sont disponibles sur Pandemic.news.

Donald Trump quitte Washington, DC: ‘Au revoir. Je t’aime. Nous reviendrons sous une certaine forme’

Le président Donald Trump a fait ses adieux au personnel et aux partisans mercredi, quittant Washington, DC, pour la dernière fois en tant que président à bord d’Air Force One.

L’inauguration du 46e président des États-Unis

Le Grand Jeu (Grand Israël; Chute de l’Amérique, Gouvernance Mondiale sioniste, NOM)

⚜️⚜️100 000 médecins professionnels de la santé s’opposent au COVID-…

Le nombre de décès de Covid augmente à mesure que les receveurs de vaccins meurent après l’injection – REPOST

Republier de Banned.Video à des fins d’archivage.

EXTERMINATION DE MASSE DES PERSONNES ÂGÉES EN COURS DE RÉALISATION DANS LE MONDE VIA LES POLITIQUES & LA MAFIA MÉDICALE ET VACCINALE COVID-19

(Revue des commandes mondiales)

Préoccupations concernant les EFFETS SECONDAIRES latents du «vaccin» Covid

J’ai vu de nombreux rapports, présentations et témoignages de très nombreux experts en virologie, immunologie, médecine et santé générale qui sont ignorés et réduits au silence par la censure. Ils conviennent tous que le rapport risque / récompense pour ce vaccin est très mauvais et qu’il est complètement inutile. Assez dangereux et potentiellement mortel en fait. Des traitements préventifs sûrs, efficaces et bon marché sont facilement disponibles mais supprimés. Vitamines D, C, zinc, hydroxycloroquine et autres. Les liens ci-dessous sont une introduction à l’appui de mes affirmations.

Grand scientifique Delores Cahill –

LA PLANDÉMIE – CORONAVIRUS, 5G ET TROMPERIE VACCINALE – DOCUMENTAIRE COMPLET

Source : BIT CHUTE

Kobe Bryant et la fin des jours

TheRealStrangerThanFiction

Une infirmière dénonciatrice risque un emploi pour dénoncer une «crise prévue du coronavirus»

Une lanceuse d’alerte travaillant dans un hôpital s’est avancée pour révéler une «crise de coronavirus planifiée» dans les établissements médicaux. La dénonciatrice – une infirmière de Floride – a dévoilé l’intrigue dans une vidéo désormais virale. Le supérieur direct de l’infirmière lui a dit, à elle et à ses autres collègues, de «se préparer à une crise de COVID». En réponse, l’infirmière dénonciatrice a enregistré des images exprimant ses réflexions sur la question.

La dénonciatrice s’est présentée comme membre de l’équipe d’anesthésie d’un système hospitalier du comté de Broward, en Floride. Le soir du 14 janvier, l’infirmière responsable de la maison est venue dans son département et a dit à l’équipe de «se préparer à une crise de COVID» qui devait commencer la semaine suivante. L’infirmière responsable a ajouté que l’hôpital ferait partie de l’unité de convulsions du service d’anesthésiologie pour héberger les patients atteints de COVID-19.

EYEWITNESS REPORT – Nurse explains the corruption taking place in her hospital.. pic.twitter.com/LnrwDw7nRV — Tony (@Mrtdogg) January 14, 2021

De plus, l’infirmière responsable de la maison a informé l’équipe que les familles des patients chirurgicaux ne pouvaient pas être autorisées à rendre visite à leurs proches.

À ce stade, l’infirmière dénonciatrice a regardé l’infirmière gestionnaire. Elle a demandé à l’infirmière responsable comment elle savait que les salles de réveil des crises étaient nécessaires, et comment elle savait qu’une crise du COVID-19 se produirait la semaine suivante.

L’infirmière responsable a baissé ses lunettes, a regardé l’infirmière et lui a dit de façon inquiétante: «Vous savez ce qui se passe maintenant.» L’infirmière dénonciatrice a répondu qu’elle l’avait définitivement fait. Pendant ce temps, ses collègues ont haussé les épaules et ont dit: «On y va encore.

La lanceuse d’alerte s’est tournée vers les téléspectateurs, leur demandant si quelqu’un d’autre à part elle trouvait la «crise COVID» plutôt étrange. Elle a terminé sa vidéo en condamnant le système. «Il est grand temps que tout ce système corrompu et puant soit abattu [parce que] je déteste vraiment mon travail en ce moment. Je ne supporte plus la corruption», a-t-elle déploré.

Les crises de coronavirus «planifiées» dans les hôpitaux ont dépassé les premières lignes médicales elles-mêmes

Les hôpitaux de Floride ne sont pas étrangers aux crises de la COVID-19 [Coronavirus Desease 2019 – MIRASTNEWS]. CNBC a rapporté en juillet 2020 qu’un certain nombre de grands comtés de l’État étaient à court de lits dans les unités de soins intensifs (USI). Plus de 40 hôpitaux dans divers comtés de l’État sont presque à court d’espace pour les patients en soins intensifs, a déclaré l’Agence de Floride pour l’administration des soins de santé (AHCA).

L’AHCA a déclaré que plus de 5 000 patients avaient utilisé environ 83% des plus de 6 000 lits d’USI de l’État. Cela laissait environ 1 000 lits gratuits pour les autres patients. Les pays à court de lits sont les comtés de Miami-Dade, d’Orange, de Hillsborough et de Broward, a ajouté l’autorité sanitaire de Floride.

Le personnel médical a été la première ligne de défense contre la pandémie de coronavirus de Wuhan. Cependant, les longues heures de travail et les conditions de travail moins qu’idéales ont aggravé les choses. Cela a conduit un certain nombre d’agents de santé à se mettre en grève, comme dans le cas de certaines infirmières de l’État de New York.

Le Financial Times a rapporté début décembre 2020 qu’environ 200 infirmières avaient quitté leur quart du matin pour une grève prévue de deux jours. L’hôpital Montefiore New Rochelle employait les infirmières, qui étaient membres de la New York State Nurses Association (NYSNA). Les infirmières ont exigé des conditions de travail plus sûres et des effectifs accrus pour mieux faire face à la flambée prévue de patients atteints de COVID-19.

Judy Sheridan-Gonzalez, qui dirige le syndicat des infirmières de l’hôpital, a déclaré que cela les poussait à soigner trop de patients qu’ils ne pouvaient pas gérer. Elle a fait remarquer que cela obligeait les infirmières à choisir le patient à secourir, ce qu’elle a qualifié de «chose horrible à affronter pour les professionnels de la santé».

Le vice-président principal des affaires communautaires de Montefiore, Marcos Crespo, a critiqué le syndicat des infirmières dans un communiqué. Il a déclaré que le syndicat «mettait égoïstement la communauté en danger» au milieu d’un certain nombre d’avantages qu’il offrait – tels que des augmentations de salaire, une assurance maladie et le remboursement des frais de scolarité. Cependant, l’hôpital a refusé de bouger sur la question des effectifs.

Crespo a fait remarquer que «NYSNA est frappant parce qu’ils veulent le pouvoir de dicter les affectations de personnel.» Selon le responsable de l’hôpital, le syndicat a également induit le public en erreur en suggérant que Montefiore est mal équipé pour gérer les surtensions dans les cas de COVID-19.

Sheridan-Gonzalez a commenté les offres mentionnées par Crespo, affirmant qu’elles étaient «trop peu, trop tard». Maria Castillo, une autre infirmière, partageait les mêmes sentiments. Elle a demandé dans un communiqué publié par le syndicat le deuxième jour de la grève ce que Montefiore avait fait jusqu’à présent. Selon l’infirmière de Montefiore, l’hôpital s’est concentré sur le maintien de son image publique plutôt que sur la mise en place d’un personnel suffisant pour soigner les patients malades.

«Ils ont installé un tas de panneaux d’affichage sur l’autoroute… [et] ont acheté des publicités télévisées nous qualifiant de« héros». tous ceux qui sont malades! », a déclaré Castillo.

Corruption.news en a plus sur les irrégularités dans les hôpitaux pendant la pandémie de coronavirus de Wuhan.

Biden choisit un transgenre qui a encouragé des orgies sans Covid en tant que secrétaire adjoint à la santé

Le président élu Joe Biden a coché une autre case sur la diversité, faisant appel à la secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, Rachel Levine, pour son secrétaire adjointe à la santé, ce qui ferait d’elle la première fonctionnaire fédérale transgenre confirmée par le Sénat américain.

Biden choisit un transgenre qui a encouragé des orgies sans danger Covid en tant que secrétaire adjoint à la santé

Levine a fait les gros titres le mois dernier après que son département ait publié des conseils pour les amateurs d’orgie de Pennsylvanie qui souhaitent rester à l’abri de la COVID tout en s’engageant dans des relations sexuelles en groupe. Le responsable de l’Autorité palestinienne a également été critiqué pour avoir retiré sa mère d’une maison de retraite après avoir émis une ordonnance à l’échelle de l’État les forçant à accepter des patients COVID.

De formation pédiatre, Levine a été nommée à son poste actuel par le gouverneur démocrate Tom Wolf en 2017, obtenant la confirmation du Sénat de la PA à majorité républicaine avant de devenir «le visage public de la réponse de l’État à la pandémie de coronavirus», selon NBC Crême Philadelphia.

«Dr. Rachel Levine apportera le leadership constant et l’expertise essentielle dont nous avons besoin pour aider les gens à traverser cette pandémie – quels que soient leur code postal, leur race, leur religion, leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur handicap – et répondre aux besoins de santé publique de notre pays dans cette situation critique. moment et au-delà », a déclaré Biden dans un communiqué, ajoutant« Elle est un choix historique et profondément qualifié pour aider à diriger les efforts de santé de notre administration.

12 400 personnes en Israël ont été testées positives pour le coronavirus après avoir été injectées avec le vaccin expérimental Pfizer COVID

Une infirmière militaire se prépare à administrer le vaccin contre le coronavirus à Tel Aviv. Source de l’image.

Par Ido Efrati et Ronny Linder

Plus de 12 400 résidents israéliens ont été testés positifs au [virus SRAS-CoV-2 de la [Coronavirus Desease 2019 – MIRASTNEWS] COVID-19 après avoir été vaccinés, parmi lesquels 69 personnes qui avaient déjà reçu la deuxième dose, qui a commencé à être administrée au début de la semaine dernière, a rapporté le ministère de la Santé.

Cela représente 6,6% des 189 000 personnes vaccinées qui ont subi des tests de coronavirus après avoir été vaccinées.

Dans certains groupes de personnes vaccinées au cours des différentes périodes post-vaccinales, le ratio de tests positifs correspond au ratio de tests positifs dans la population générale, dont l’écrasante majorité n’était pas encore vaccinée.

Selon les données du ministère, 5 348 personnes ont été trouvées infectées jusqu’à une semaine après avoir reçu le vaccin, sur les 100 000 personnes qui ont été vaccinées puis testées une semaine plus tard – un taux d’infection de 5,4% des personnes vaccinées pendant cette période.

Un autre 5 585 personnes ont été testées positives pour le virus entre le huitième et le 14ème jour après avoir reçu le premier vaccin – 8,3 pour cent des 67 000 personnes qui ont été vaccinées et testées au cours de cette période post-vaccination.

Les gens étaient également testés positifs plus de deux semaines après avoir reçu la première dose, entre le 15e et le 21e jour, période pendant laquelle l’immunité partielle est déjà censée être en vigueur. Sur les 20 000 personnes testées au cours de cette période post-vaccinale, 1 410 personnes ont été testées positives, soit 7,2%. Sur les 3199 personnes qui ont subi des tests de coronavirus entre le jour 22 et le jour 28 après le premier vaccin, 84 se sont révélées positives (2,6%), dont 69 personnes qui avaient déjà été vaccinées deux fois.

Quelque 2,15 millions de personnes ont été vaccinées en Israël au cours du mois dernier, dont 300 000 ont déjà reçu une deuxième dose.

