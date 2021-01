Le pape François baise la famille royale néerlandaise et le culte satanique du neuvième cercle. Le pape François reconnu coupable de trafic d’enfants, de viol et de meurtre !! Excellentes vidéos!

La famille royale néerlandaise et le neuvième cercle. Maxima a eu un bébé avec Dope Francis puis l’a sacrifié.

Écoutez comment les choses malades se passent dans la famille royale néerlandaise et Dope Francis et le neuvième cercle. Les juifs / jésuites ont créé le neuvième cercle au seizième siècle, originaire d’Égypte et de Babylone et il continue encore aujourd’hui d’enlever des bébés et des enfants, de les violer, de les torturer et de les assassiner pour leurs rituels sataniques. Le culte satanique du neuvième cercle, un groupe de sacrifice d’enfants composé d’élites mondiales, semble régulièrement violer, torturer et assassiner des enfants.

MISE À JOUR: le pape François et la reine Maxima avec Kevin Annett

Le pape François et la reine Maxima ont eu un bébé et l’ont sacrifié dans le rituel satanique du neuvième cercle.

Les règles stipulent qu’un jésuite ne peut pas être un cardinal ou un pape et le jésuite Bergolio est à la fois un cardinal et un pape.

Le pape François tombera d’ici le 23 février – Vatican Insider expose le plan du neuvième cercle

Dans ce rapport de Breaking News, une source confidentielle au Vatican a alerté l’ITCCS que le pape actuel, Jorge Bergoglio, sera démis de ses fonctions par un «coup d’État de palais» initié par les hauts dirigeants du neuvième cercle, un quatre culte sacrificiel d’enfants au sein de l’Église catholique. Son enlèvement aura lieu avant le week-end du 23 au 24 février, lorsque le neuvième cercle organisera un rituel du coven et des sacrifices d’enfants à l’église jésuite San Lorenzo à Rome.

Le pape François reconnu coupable de traite d’enfants, de viol et de meurtre

Par Judy Byington initialement publié sur Before It’s News le 20 juillet 2014

Hier, les accusés, le pape François Bergoglio, le supérieur général jésuite catholique Adolfo Pachon et l’archevêque de Canterbury Justin Welby ont été reconnus coupables de viol, torture, meurtre et trafic d’enfants. Cinq juges de la Cour internationale de justice de common law à Bruxelles ont déterminé que les crimes avaient eu lieu aussi récemment qu’en 2010. Depuis mars dernier, plus de 48 témoins oculaires se sont présentés pour témoigner devant cette Cour de l’ICLCJ au sujet des activités des accusés en tant que membres du Ninth Circle Satanic Child Culte du sacrifice.

On a dit que le culte satanique du neuvième cercle faisait des sacrifices d’enfants dans les cathédrales catholiques romaines de Montréal, New York, Rome, Écosse, Londres, le château de Carnarvon au Pays de Galles, un château français non divulgué en Hollande et dans les pensionnats indiens catholiques et anglicans canadiens de Kamloops, Colombie-Britannique et Brantford, Ontario Canada. On croyait que le culte du sacrifice d’enfants satanique du neuvième cercle utilisait des bosquets privés aux États-Unis, au Canada, en France et aux Pays-Bas pour leurs «partis de chasse humaine» pour les élites mondiales, y compris les membres des familles royales européennes. Des adolescents auraient été obtenus par la mafia, puis déshabillés, violés, traqués et tués. Le procureur en chef a déclaré. «L’Église catholique est la plus grande entreprise du monde et semble être en collusion avec la mafia, les gouvernements, la police et les tribunaux du monde entier.»

Deux adolescentes ont déclaré à la Cour de l’ICLCJ que le pape François les avait violées en participant à des sacrifices d’enfants. Huit autres témoins oculaires ont confirmé leurs allégations d’être témoins de viols et de sacrifices d’enfants. Le culte satanique du neuvième cercle aurait eu lieu pendant les printemps de 2009 et 2010 dans les régions rurales de la Hollande et de la Belgique.

Le pape François a également été reconnu coupable de rites sataniques de sacrifice d’enfants alors qu’il agissait en tant que prêtre et évêque argentin, selon un document scellé obtenu des archives du Vatican. Un deuxième enregistrement daté du 25 décembre 1967, appelé le privilège magistral, aurait montré que chaque nouveau pape devait participer aux sacrifices rituels du culte satanique du neuvième cercle des nouveau-nés, y compris boire leur sang. Les documents ont été présentés à la Cour de l’ICLCJ par un haut fonctionnaire du Vatican et un ancien employé de la Curie du Vatican.

Le mois dernier, un enquêteur de la police irlandaise de la Garda a témoigné devant les cinq juges et 27 membres du jury que des marques sur les os de près de 796 enfants trouvés dans une fosse septique religieuse irlandaise catholique ont indiqué qu’ils avaient été tués rituellement. Le témoin a déclaré que les experts en médecine légale avaient confirmé que la décapitation et le démembrement des bébés dans la fosse commune ressemblaient aux signes habituels de meurtre rituel ou de sacrifice d’enfants.

Un documentaire de la BBC a révélé un scandale de cinquante ans de trafic d’enfants par l’église catholique en Espagne. Plus de 300 000 bébés ont été volés à leurs parents jusque dans les années 1990. Les mères ont appris que leurs bébés étaient morts et avaient été enterrés dans des fosses communes. L’Église catholique aurait gagné 20 milliards de dollars sur les adoptions.

Un autre témoin a déclaré qu’ils étaient présents lors des réunions du pape François avec la junte militaire pendant la sale guerre argentine des années 1970. Selon le témoin, le pape François a aidé à trafiquer 30 000 enfants de prisonniers politiques disparus dans un réseau international d’exploitation des enfants géré par un bureau du Vatican.

Une émission spéciale d’ABC News a laissé entendre que le diable résidait au Vatican. «Des documents d’archives secrètes du Vatican présentés au tribunal indiquent clairement que pendant des siècles les jésuites avaient un plan prémédité pour assassiner rituellement les nouveau-nés kidnappés et ensuite consommer leur sang», a déclaré le procureur général de la Cour de l’ICLCJ aux cinq juges internationaux et aux 27 membres du jury. «Le plan est né d’une notion tordue de dériver le pouvoir spirituel de la force vitale des innocents, assurant ainsi la stabilité politique de la papauté à Rome. Ces actes ne sont pas seulement génocidaires mais systémiques et institutionnalisés par nature. Depuis au moins 1773, ils semblent avoir été joués par l’Église catholique romaine, les jésuites et tous les papes.

Une enquête en cours et permanente a été organisée pour enquêter et poursuivre les autres personnes impliquées dans d’éventuels crimes découverts par la Cour de l’ICLCJ. Le 1er septembre 2014, une enquête devait commencer, intitulée Commission permanente sur la traite des enfants et le sacrifice rituel. D’autres litiges devaient suivre.

Les 48 témoins oculaires ont identifié leurs auteurs comme étant les papes catholiques Francis Bergoglio, Jean-Paul II et Joseph Ratzinger; Des responsables anglicans, de l’Église Unie du Canada et de l’Église catholique, dont les cardinaux et le supérieur général jésuite catholique Adolfo Pachon; la reine Elizabeth et le prince Phillip du Royaume-Uni, l’archevêque anglican de Canterbury Justin Welby et le juge de la Haute Cour Fulford; aux Pays-Bas: cardinaux et royaux néerlandais et belges, dont le prince héritier néerlandais Alfrink Bernhard, le roi Hendrick, épouse de la reine Wilhelmine de Hollande, la reine Beatrix, son père et son vice-Roy, le prince Johan Friso et son épouse Mabel Wisse Smit, anciens ministres, le chef de l’armée néerlandaise et le sous-secrétaire du Raad van State; des responsables de l’armée et des gouvernements canadiens, australiens, britanniques et américains, y compris la CIA des États-Unis, ainsi que d’éminents ministres, juges, politiciens et hommes d’affaires des États-Unis, de la Belgique, des Pays-Bas, du Canada, de l’Australie, de la France, de l’Irlande et du Royaume-Uni.

Les mandats d’arrêt contre People c. Bergoglio et tous ont été émis le 19 juillet 2014. Les archives judiciaires resteraient scellées pour le moment selon le communiqué de presse de l’ITCCS d’hier. Le premier tribunal de l’ICLCJ a examiné 50 000 enfants autochtones canadiens disparus. Le tribunal a terminé en février 2013 des verdicts de culpabilité pour 40 élites mondiales, dont la reine Elizabeth.

Les 50 000 enfants autochtones ont disparu de ces pensionnats canadiens et majoritairement catholiques. Plus de 34 charniers d’enfants ont été identifiés dans certains de ces 80 pensionnats autochtones du Canada. Depuis 2008, la reine Elizabeth et le gouvernement canadien ont constamment refusé les demandes d’excavation de l’ITCCS.

La raison possible n’était pas surprenante. La reine Elizabeth et le prince Phillip ont été reconnus coupables de la disparition de dix enfants autochtones du pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique le 10 octobre 1964. Les parents n’ont plus revu leurs enfants depuis. Le litige semble également entraîner la démission du pape Ratzinger. Les preuves de ces cas peuvent être trouvées dans «Hidden No Longer» de Kevin Annett.

La Cour internationale de l’ICLCJ compte plus de 450 agents de la paix de common law dans 13 pays, avec 51 groupes locaux agréés en activité. Des fonds d’organisation étaient disponibles pour les groupes de common law souhaitant présenter une demande. Pour contacter l’ITCCS, le tribunal de l’ICLCJ à Bruxelles, ses affiliés locaux ou pour faire du bénévolat, envoyez un courriel:

Les satanistes du neuvième cercle gouvernent l’Europe

L’histoire que vous êtes sur le point de lire n’est rien de moins que de fou de chauve-souris – mais si c’est vrai, le monde a besoin de connaître les atrocités commises par l’élite européenne depuis assez longtemps.

À la fin de 2014, plusieurs rapports ont révélé l’existence d’un culte de la mort d’enfants appelé le neuvième cercle, composé d’élite européenne qui, prétendument, se serait livrée à la traite d’enfants pour mener des «chasses aux humains» où des enfants enlevés et drogués étaient déshabillés, violés, torturés, traqué à cheval dans les bois, et tué rituellement par la noblesse européenne et ses invités (connus pour boire le sang de leur victime). Certains récits affirment que ces quelques puissants se sont également tournés vers le cannibalisme et ont mangé une partie de leurs «offrandes» à la divinité démoniaque qu’ils vénèrent.

Il semble probable que cette société secrète tire son nom du classique littéraire de Dante The Inferno, dans lequel le 9ème cercle de l’enfer est le cercle de la trahison, défini comme des actes frauduleux entre des individus liés par l’amour et la confiance.

Qu’y a-t-il de plus perfide que de brutaliser de jeunes enfants innocents? L’idée même est odieuse pour les gens sensés.

Plusieurs témoins oculaires qui ont survécu à leurs épreuves se sont présentés devant la Cour internationale de justice de common law de Bruxelles (ICLCJ) à l’automne 2014. Cinq juges et 27 membres du jury ont pesé les horribles preuves qui leur ont été présentées.

Le mandat de l’ICLCJ est double: «(1) Poursuivre légalement les personnes et institutions responsables de l’exploitation, du trafic, de la torture et du meurtre d’enfants, passés et présents, et (2) Mettre fin à ces actions criminelles et à d’autres en l’Église et l’État, notamment en supprimant ces mêmes institutions.»

Assermentés pour dire la vérité, des témoins ont affirmé que des sacrifices d’enfants se produisaient régulièrement au Vatican, dans les catacombes des cathédrales catholiques, dans des domaines et des bosquets privés et des bases militaires gouvernementales en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Australie, en Irlande, en France, en Angleterre et aux États-Unis. Les enfants venaient de centres de détention en Belgique et aux Pays-Bas, selon un ancien membre d’Octopus, un cartel de la drogue aux Pays-Bas.

Une femme a témoigné devant l’ICLCJ:

«En 2004, j’ai été témoin involontaire de séances de torture, de viol et de meurtre d’enfants drogués pour un groupe de personnes de haut rang des Pays-Bas. J’ai été emmené à une partie de chasse en Belgique près de Bruxelles où j’ai vu deux garçons et une fille âgés de 14 à 16 ans, chassés et tués par les élites mondiales. Le groupe de chasseurs humains était fortement gardé par la Garde royale néerlandaise. On m’a dit que le roi Albert de Belgique était présent.

Ajoutant l’insulte à la blessure, les pénis des garçons décédés auraient été coupés et exposés comme des trophées sur le mur d’un palais de la campagne néerlandaise. Le palais de la reine Beatrix a été identifié comme l’un des terrains de chasse.

À l’âge de quatre ans, la thérapeute néerlandaise Toos Nijenhuis a raconté avoir été forcée d’assister à des meurtres d’enfants où elle a identifié comme l’actuel ancien pape Joseph Ratzinger (alias Benoît XVI), un cardinal catholique néerlandais, et le prince héritier néerlandais Alfrink Berhnard, fondateur de Bilderberger et père de la reine Beatrix des Pays-Bas.

Confirmant la déclaration ci-dessus, un autre témoin a vu le pape Ratzinger assassiner une petite fille. «C’était dans un château français à l’automne 1987. C’était moche, horrible et ne s’est pas produit qu’une seule fois. Ratzinger et Berhnhard étaient parmi les hommes les plus en vue qui ont participé.

World Truth TV a révélé le fait que 34 charniers d’enfants ont été trouvés en Irlande, en Espagne et au Canada.

Le culte du sacrifice d’enfants satanique du neuvième cercle était lié à la disparition de 50 000 enfants indiens d’origine canadienne. Parmi les 80 pensionnats dirigés par le gouvernement canadien, la Couronne britannique et des représentants de l’Église catholique, unie et anglicane, 32 charniers d’enfants non marqués ont été découverts.

La plus grande des 34 fosses communes d’enfants découvertes est située au pensionnat indien Mohawk à Brantford, Ontario, Canada. «Les responsables» ont arrêté une fouille archéologique professionnelle après que des restes d’enfants y aient été découverts en 2008.

Pour des raisons inconnues – pouvez-vous dire «camouflage?» – de nombreuses demandes de fouilles des fosses communes pour enfants par le tribunal de l’ICLCJ ont été rejetées par les responsables depuis lors.

Le Christian Observer a identifié les membres de la secte «les papes Ratzinger et Francis, la reine Elizabeth, le prince Philip, le premier ministre canadien Stephen Harper et au moins 35 autres dirigeants mondiaux de premier plan.

Qu’est-il arrivé à ces malfaiteurs, et pourquoi cela n’a-t-il pas été mentionné dans les médias grand public (mainstream) américains? Selon Before It’s News:

«Des documents d’archives secrètes du Vatican présentés au tribunal indiquent clairement que pendant des siècles, les jésuites avaient un plan prémédité pour assassiner rituellement les nouveau-nés kidnappés et ensuite consommer leur sang. Le plan est né d’une notion tordue de dériver le pouvoir spirituel de la force vitale de l’innocent, assurant ainsi la stabilité politique de la papauté à Rome. Ces actes ne sont pas seulement génocidaires mais systémiques et institutionnalisés par nature. Depuis au moins 1773, ils semblent avoir été joués par l’Église catholique romaine, les jésuites et tous les pape.

Ce sont des révélations étonnantes!

En 2013, la Cour de l’ICLCJ a déclaré la reine Elizabeth et le prince Phillip d’Angleterre coupables de la disparition, le 10 octobre 1964, de 10 enfants autochtones du pensionnat catholique de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Le même cas de 2013 a déclaré le pape Ratzinger coupable de crimes contre l’humanité. Il a démissionné en novembre 2013, le premier pape en 600 ans à quitter le travail le plus sacré du christianisme catholique. Selon The New Yorker, ce pape était au fond du cou dans un scandale international brûlant d’abus sexuels et a autorisé à dépenser des millions de dollars pour défendre des prêtres pédophiles aux États-Unis et à l’étranger.

En août 2014, le pape François a été reconnu coupable de trafic d’enfants, et la reine Elizabeth et le prince Phillip ont reçu des mandats d’arrêt pour leur verdict de culpabilité dans la disparition en 1964 de dix enfants du pensionnat autochtone de Kamloops en Colombie-Britannique au Canada.

Incroyablement, les enfants canadiens disparus sont également liés à l’Université McGill à Montréal, où la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis a dirigé un programme de contrôle de l’esprit appelé MK-Ultra. Encore une fois, du Christian Observer:

«Financé par la Fondation Rockefeller, le président des Associations psychiatriques canadienne, américaine et mondiale, D. Ewen Cameron, a commencé à torturer des enfants dans un programme MKULTRA à l’Université McGill au début des années 1950. En 1964, les enquêtes du Congrès américain auraient mis fin à MKULTRA après un procès couronné de succès contre Cameron et l’Université McGill par la survivante du contrôle mental Linda MacDonald.

La Cour ICLCJ a offert l’amnistie à tout citoyen ou employé du Vatican, de la Couronne d’Angleterre, des églises et des gouvernements qui fournissent un témoignage sous serment ou d’autres preuves pour poursuivre d’autres élites mondiales satanistes pratiquantes. Des récompenses possibles allant jusqu’à 13 600 dollars (10 000 euros) ont également été utilisées pour encourager une plus grande exposition de ce groupe horrible.

Toutes les autres questions mises à part, quel genre de monstres monstrueux participeraient à des activités de sports sanguins à la fois religieuses et récréatives? Ces «sangs bleus» et leurs copains sont-ils vraiment membres des Illuminati – ou du groupe Bilderberg New World Order, comme certains l’ont suggéré?

Gardez à l’esprit que ces royaux européens influencent le paysage politique mondial. C’est un triste témoignage de l’état actuel des choses lorsque les dirigeants mondiaux considèrent que bafouer les droits civils pour leur propre plaisir malade et tordu est acceptable et «comme cela a toujours été».

