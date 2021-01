La légende du baseball Hank Aaron décède deux semaines après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus lors d’un coup publicitaire

Le 5 janvier, la légende de la Major League Baseball (BLM) et Hall of Famer Henry Louis «Hank» Aaron a publiquement pris un vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] lors d’un coup visant à persuader plus d’Afro-Américains de se faire injecter. Un peu plus de deux semaines plus tard, Aaron mourut au bon moment.

La raison pour laquelle cet écrivain dit «au bon moment» est qu’il existe maintenant un schéma clair et indéniable de personnes âgées – Aaron avait 86 ans quand il est mort – décédant environ deux semaines après avoir reçu une injection de poison chinois.

Aaron a été parmi les premiers personnages majeurs à être injecté dans le cadre du programme «Operation Warp Speed» lancé par Donald Trump pour une vaccination de masse accélérée contre le WuFlu. Aaron avait précédemment déclaré aux médias qu’il était excité de se faire piquer.

«Cela me fait me sentir merveilleux», a déclaré Aaron à l’Associated Press (AP) juste avant d’être empoisonné avec une aiguille chinoise. «Je n’ai aucun scrupule à ce sujet … Je suis assez fier de moi pour faire quelque chose comme ça … C’est juste une petite chose qui peut aider des millions de personnes dans ce pays.»

La légende des Braves d’Atlanta et la cause officielle du décès du roi des courses à la maison n’ont pas encore été rapportées par les médias grand public, qui travaille vraisemblablement des heures supplémentaires pour effacer de l’existence toutes les preuves que le gars a récemment reçu une injection de produits chimiques d’ARN messager d’édition de gêne (ARNm) à la vitesse de la chaîne.

Si vous choisissez de vous faire vacciner contre le coronavirus, vous demandez à mourir.

Tout en portant son masque facial de manière incorrecte devant la caméra, Aaron voulait que son injection soit diffusée dans le monde entier afin d’encourager plus de gens, en particulier les Noirs, à se faire vacciner.

Aaron est apparu à la Morehouse School of Medicine d’Atlanta avec son épouse Billye, où il a reçu la première de ce qui aurait été deux doses de vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] corrompant l’ADN de Moderna (COVID-19).

Fait intéressant, la Californie a interrompu son programme d’injection de vaccin Moderna dans tout l’État après qu’un «nombre inquiétant» de réactions indésirables graves a été observé. Quelques jours plus tard, la campagne de vaccination Moderna a rapidement repris.

Le leader des droits civiques Andrew Young et l’ancien secrétaire américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) Louis Sullivan ont tous deux été vaccinés avec le vaccin Moderna aux côtés d’Aaron dans l’installation de Morehouse.

De nombreux Noirs à travers le pays choisissent de renoncer à la vaccination contre le coronavirus de Wuhan Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] parce qu’ils se souviennent vivement de l’expérience de Tuskegee des années 1930 et d’autres programmes d’eugénisme qui ont été utilisés à travers l’histoire pour essayer d’exterminer les «personnes de couleur».

«Le gouvernement fédéral a essentiellement menti aux Noirs pendant des décennies – en leur disant qu’ils recevaient des soins de santé gratuits, alors qu’en fait ils recevaient des soins horriblement inappropriés afin que le service de santé publique américain puisse secrètement étudier les effets de la syphilis lorsqu’elle n’est pas traitée», a révélé TMZ à propos de Expérience de Tuskegee.

Rien n’a changé, bien sûr, à part le fait que les programmes d’eugénisme d’aujourd’hui visent à peu près tout le monde, y compris les personnes à la peau claire.

L’AP a mené une enquête en décembre montrant que plus de 40% des Noirs ne recevraient pas de vaccin contre le virus chinois. Espérons qu’après avoir vu Aaron mourir et avoir connecté les points, beaucoup d’autres diront non aux aiguilles empoisonnées et adopteront les remèdes naturels comme une alternative sûre et efficace.

«Tout le monde fait la queue comme un bon petit mouton et reçoit son vaccin contre le virus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] MAINTENANT (nouvel ordre mondial)!» a écrit un commentateur NoQreport soulignant l’absurdité de tout cela. «Tout le monde intervient et obtient un vaccin non testé pour lutter contre un virus qui tue 0,01% des personnes de moins de 60 ans !!! Ne soyez pas timide, montez tout de suite!»

Un autre a souligné que la mort d’Aaron servait de plus de munitions aux Américains pour rejeter toute tentative de rendre les vaccins de Wuhan obligatoires afin d’acheter, de vendre et de voyager.

Pour en savoir plus sur la façon dont les attaques virales chinoises blessent et tuent des gens en masse, consultez Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

NoQreport.com

NaturalNews.com

Science.news

TMZ.com

NaturalNews.com

FoxLA.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Quelle blague effrayante!

Source : BIT CHUTE

Miroir de yt

Chaîne de nouvelles Breitbart

Fauci doit être pendu pour ses mensonges et sa trahison!

J’ai essayé de commenter sur YouTube mais bien sûr mon commentaire a été supprimé. BASTARDS!

Dr Kevin Corbett et Kate Shemirani mettent à jour le monde sur l’augmentation de la tyrannie COVID, et plus encore!