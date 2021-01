«Catastrophiquement faux»: un tribunal allemand déclare le verrouillage régional INCONSTITUTIONNEL dans une décision «politiquement explosive» + Pape incarcéré, un fake news finalement?

Les États profonds à pensée unique en rage !!!! – MIRASTNEWS

Un tribunal de district allemand a déclaré inconstitutionnel un verrouillage strict imposé par le gouvernement de l’État central de Thuringe au printemps dernier, car il a acquitté une personne accusée de l’avoir violée.

Un cas trivial concernant un homme violant les règles strictes de verrouillage allemand en célébrant un anniversaire avec ses amis a abouti à une décision que les médias allemands ont qualifiée de «politiquement explosive». Un tribunal de district de la ville de Weimar n’a pas seulement acquitté le prévenu, mais a également déclaré que les autorités elles-mêmes avaient enfreint la loi fondamentale allemande.

Le verrouillage printanier de la Thuringe était une «décision politique catastrophiquement erronée avec des conséquences dramatiques pour presque tous les domaines de la vie des gens», a déclaré le tribunal, justifiant sa décision. Il a notamment condamné une restriction limitant les rassemblements privés aux membres d’un ménage et à une personne en dehors de celui-ci.

C’est ce règlement qu’un homme de la région a violé en organisant une fête à laquelle assistaient ses sept amis. Pourtant, le juge a déclaré que le gouvernement régional lui-même avait violé la «dignité humaine inviolablement garantie» garantie par l’article 1 de la loi fondamentale allemande en imposant en premier lieu de telles restrictions.

Selon le tribunal, le gouvernement ne disposait pas de bases juridiques suffisantes pour imposer les restrictions car il n’y avait pas de «situation épidémique d’importance nationale» à ce moment-là et le système de santé ne risquait pas de s’effondrer car l’Institut Robert Koch a rapporté que le nombre de reproduction de la Covid-19 était tombé en dessous de 1. Le juge a également statué que le gouvernement régional n’avait aucun droit d’introduire des mesures d’une telle portée puisqu’il appartenait aux législateurs de le faire.

Le verrouillage imposé en Thuringe représentait «les restrictions les plus complètes et les plus profondes aux droits fondamentaux de l’histoire de la République fédérale», a déclaré le tribunal tout en qualifiant ces mesures d’attaquer les «fondements de notre société» qui était «disproportionnée».

La décision n’a cependant d’effet que sur ce cas précis, qui a vu le défendeur acquitté et libéré de la nécessité de payer une amende de 200 € (243 $). Lorsqu’il s’agit de considérations plus larges, la décision n’est pas juridiquement contraignante, bien que chaque tribunal allemand puisse rendre un jugement sur la constitutionnalité des ordonnances rendues par toute autorité autre que le Bundestag ou un Landtag (un parlement régional).

Pourtant, la décision a suscité beaucoup de remous parmi certains responsables et médias locaux, car l’Allemagne a actuellement mis en place un verrouillage strict assez similaire, imposé par le gouvernement fédéral en novembre et prolongé et resserré à plusieurs reprises depuis.

Cette semaine, le cabinet de la chancelière Angela Merkel a prolongé la restriction jusqu’à la mi-février.

Le parquet régional de Thuringe a déjà déposé une plainte contre la décision de justice rendue mercredi exigeant qu’elle soit réexaminée et éventuellement annulée, l’affaire étant remise à un autre juge. La décision doit être « revue pour développer davantage la loi et garantir une compétence unifiée » en ce qui concerne le verrouillage et sa violation, a déclaré un porte-parole du parquet, Hannes Gruenseisen, aux médias locaux.

Le verrouillage a été un sujet controversé en Allemagne alors que la nation a vu à plusieurs reprises des manifestations contre la mesure dans diverses villes tout au long de l’automne et de l’hiver 2020. À un moment donné, les manifestants ont même comparé leur lutte à la résistance anti-nazie, déclenchant une réprimande cinglante de la part de l’Allemagne. Ministre des Affaires étrangères Heiko Maas.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Pape François: Témoignez de la vérité en révélant des «fausses nouvelles»

Cité du Vatican, 23 janvier 2021 / 04h15 (CNA) .- Le pape François a lancé samedi un nouvel avertissement sur la désinformation, des semaines après avoir fait l’objet d’une histoire virale de «fake news».

Dans son message de la Journée mondiale des communications, publié le 23 janvier, le pape a déclaré que «le risque de propagation de la désinformation sur les réseaux sociaux» était désormais largement reconnu.

«Nous savons depuis un certain temps que les informations et même les images peuvent être facilement manipulées, pour un certain nombre de raisons, parfois simplement par pure narcissisme», a-t-il écrit.

«Être critique à cet égard ne consiste pas à diaboliser Internet, mais plutôt à encourager un plus grand discernement et une plus grande responsabilité pour les contenus envoyés et reçus.»

«Nous sommes tous responsables des communications que nous faisons, des informations que nous partageons, du contrôle que nous pouvons exercer sur les fausses nouvelles en les exposant. Nous devons tous être témoins de la vérité: aller, voir et partager.

Plus tôt ce mois-ci, un faux rapport selon lequel la police italienne avait arrêté le pape au milieu d’un «black-out» du Vatican a été largement partagé sur Internet. Le rapport a été publié sur un site Web canadien, qui avait également publié une allégation fictive selon laquelle l’ancien président américain Barack Obama avait été arrêté pour espionnage.

Dans son message, le pape a également souligné les qualités positives d’Internet.

«La technologie numérique nous donne la possibilité d’obtenir des informations de première main en temps opportun qui sont souvent très utiles», a-t-il déclaré.

«On peut penser à certaines situations d’urgence où Internet a été le premier à rapporter les nouvelles et à communiquer des avis officiels. C’est un outil puissant, qui exige que nous soyons tous responsables en tant qu’utilisateurs et consommateurs.»

«Potentiellement, nous pouvons tous devenir témoins d’événements qui autrement seraient négligés par les médias traditionnels, offrir une contribution à la société et mettre en valeur davantage d’histoires, y compris des histoires positives.»

Le pape a signé le message le 23 janvier, la Veillée du Mémorial de Saint François de Sales, saint patron des écrivains et des journalistes.

La Journée mondiale de la communication, instituée par le Pape Paul VI en 1967, sera célébrée cette année dans de nombreux pays le dimanche 16 mai, solennité de l’Ascension du Seigneur.

Dans son message, le pape François a lancé un appel passionné aux journalistes pour qu’ils s’engagent à nouveau à «des reportages d’enquête originaux».

«Des voix perspicaces ont depuis longtemps exprimé leur inquiétude quant au risque que les reportages d’enquête originaux dans les journaux et à la télévision, à la radio et sur le Web soient remplacés par un reportage qui adhère à un récit standard, souvent tendancieux», a-t-il écrit.

«Cette approche est de moins en moins capable de saisir la vérité des choses et la vie concrète des gens, encore moins les phénomènes sociaux plus graves ou les mouvements positifs au niveau de la base.»

Il a poursuivi: «La crise de l’industrie de l’édition risque de conduire à un reportage réalisé dans les rédactions, devant les ordinateurs personnels ou d’entreprise et sur les réseaux sociaux, sans jamais« sortir dans la rue », rencontrer des gens en face à face pour faire des recherches ou vérifier certaines situations de première main.»

«À moins que nous ne nous ouvrions à ce genre de rencontre, nous restons de simples spectateurs, pour toutes les innovations techniques qui nous permettent de nous sentir immergés dans une réalité plus large et plus immédiate.

«Tout instrument ne s’avère utile et précieux que dans la mesure où il nous motive à sortir et à voir des choses que nous ne saurions autrement pas, à publier sur Internet des informations qui ne seraient pas disponibles ailleurs, à permettre des rencontres qui autrement ne se seraient jamais produit.»

Le pape François a suggéré des sujets spécifiques sur lesquels les journalistes pourraient enquêter.

Il a déclaré: «Nous pouvons risquer de signaler la pandémie, et en fait chaque crise, uniquement à travers le prisme des nations les plus riches, de «tenir deux livres». Par exemple, il y a la question des vaccins et des soins médicaux en général, ce qui risque d’exclure les populations les plus pauvres.»

«Qui nous tiendrait informés de la longue attente de traitement dans les villages pauvres d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique? Les différences sociales et économiques au niveau mondial risquent de dicter l’ordre de distribution des vaccins anti-COVID, avec les pauvres toujours en bout de ligne et le droit à des soins de santé universels affirmé en principe, mais dépourvu d’effet réel.

«Pourtant, même dans le monde des plus fortunés, la tragédie sociale des familles qui sombrent rapidement dans la pauvreté reste largement cachée; les gens qui n’ont plus honte de faire la queue devant les organisations caritatives pour recevoir un paquet de provisions n’ont pas tendance à faire la une.»

Le pape a également salué le «courage et l’engagement» des journalistes, des caméramans, des rédacteurs en chef et des réalisateurs qui risquent leur vie pour découvrir la vérité.

«Grâce à leurs efforts, nous connaissons maintenant, par exemple, les épreuves endurées par les minorités persécutées dans diverses régions du monde, les nombreux cas d’oppression et d’injustice infligés aux pauvres et à l’environnement, et de nombreuses guerres qui autrement seraient négligées, » a-t-il dit.

«Ce serait une perte non seulement pour les reportages, mais pour la société et pour la démocratie dans son ensemble, si ces voix s’éteignaient. Toute notre famille humaine serait appauvrie.

Le thème de la Journée mondiale de la communication de cette année, la 55e commémoration, est «Venez et voyez» (Jn 1, 46) Communiquer en rencontrant les gens tels qu’ils sont.»

Le pape a cité avec approbation le conseil que le bienheureux espagnol Manuel Lozano Garrido (1920-1971) a donné à ses collègues journalistes: «Ouvrez les yeux avec émerveillement sur ce que vous voyez, laissez vos mains toucher la fraîcheur et la vitalité des choses, de sorte que lorsque les autres lisent ce que vous écrivez, eux aussi peuvent toucher de première main le miracle vibrant de la vie.

Francis a également cité William Shakespeare en condamnant la «rhétorique creuse» qui, selon lui, abondait dans la vie publique.

Citant «Le Marchand de Venise», le pape a écrit: «Celui-ci ou celui-là« ne parle infiniment de rien… Ses raisons sont comme deux grains de blé cachés dans deux boisseaux de paille: vous chercherez toute la journée avant de les trouver. et quand vous les avez, ils ne valent pas la peine d’être recherchés.»

«Les paroles fulgurantes du dramaturge anglais s’appliquent également à nous en tant que communicateurs chrétiens. La Bonne Nouvelle de l’Évangile s’est répandue dans le monde entier à la suite de rencontres de personne à personne, de cœur à cœur avec des hommes et des femmes qui ont accepté l’invitation à «venir et voir», et ont été frappés par le «surplus» de l’humanité qui a brillé à travers le regard, la parole et les gestes de ceux qui ont rendu témoignage de Jésus-Christ.

Le pape a déclaré que tous les chrétiens étaient confrontés à un défi: «communiquer en rencontrant les gens, là où ils sont et tels qu’ils sont».

Il a conclu par une prière:

Seigneur, apprends-nous à dépasser nous-mêmes,

Et partir à la recherche de la vérité.

Apprends-nous à sortir et à voir,

Apprends-nous à écouter,

Ne pas entretenir de préjugés

Ou tirer des conclusions hâtives.

Apprends-nous à aller là où personne d’autre n’ira,

Prendre le temps nécessaire pour comprendre,

Faire attention à l’essentiel,

Ne pas se laisser distraire par le superflu,

Pour distinguer les apparences trompeuses de la vérité.

Accorde-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans notre monde

Et l’honnêteté nécessaire pour dire aux autres ce que nous avons vu.

Source: https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-world-communications-day-message-witness-to-the-truth-by-exposing-fake-news-99921/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Before It’s News

Le pape François manquera les événements religieux à venir en raison d’une douleur sciatique sévère

C’est déjà la deuxième fois cette année que Francis est contraint d’annuler des apparitions publiques en raison de son état. Le 1er janvier, il a dû sauter la messe pour la paix dans le monde et un service des vêpres le soir du Nouvel An avant cela.

Le pape François n’assistera pas à au moins trois événements à venir au cours des prochains jours «en raison d’une récidive de sciatique», a déclaré samedi le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, dans un communiqué.

Le pape ratera une messe dans la basilique du Vatican dimanche et la prière de clôture de la Semaine de l’unité des chrétiens lundi. Son discours aux membres du corps diplomatique, qui était également prévu pour lundi, sera reporté, selon le Vatican. Cependant, il dirigera toujours la prière de l’Angélus dans la bibliothèque du Palais apostolique « demain à 12 heures, comme prévu », a ajouté le communiqué.

Le pape de 84 ans souffre actuellement d’un épisode de sciatique, une maladie nerveuse qui provoque une douleur intense du bas du dos à la jambe. En 2007, lors d’un épisode sciatique massif, le Pape en a été paralysé pendant plusieurs jours.

Mercredi, le pape François a adressé un message au président américain Joe Biden le félicitant pour son inauguration et partageant ses prières pour qu’il lui soit accordé «la sagesse et la force» pour servir dans le bureau.

«Sous votre direction, puisse le peuple américain continuer à tirer sa force des nobles valeurs politiques, éthiques et religieuses qui ont inspiré la nation depuis sa fondation», a-t-il déclaré.

Biden est le deuxième président catholique de l’histoire des États-Unis à entrer à la Maison Blanche; le premier était l’ancien président John Kennedy. Biden, 77 ans, est connu pour assister régulièrement à la messe, et l’a fait le jour de son inauguration.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Sputnik News

Passez le mot: le soulèvement a commencé! – #NewWorldNextWeek

Bienvenue dans New World Next Week – la série de vidéos de Corbett Report et Media Monarchy qui couvre certains des développements les plus importants dans l’actualité du renseignement open source. Cette semaine:

Histoire n ° 1: Bill Gates, le plus grand propriétaire américain de terres agricoles

https://archive.is/QFN5x

Bill Gates: le meilleur propriétaire de terres agricoles en Amérique

https://bit.ly/3p35wSJ

Gates Venture vise à pulvériser de la poussière dans l’atmosphère pour bloquer le soleil

https://archive.is/fL8YE

La Fondation Bill Gates a tranquillement encaissé au-delà du stock de viande avant son effondrement épique

https://bit.ly/2MakkAF

Comment la vision «simple» d’Impossible Burger a gagné des centaines de millions de dollars de financement – et le soutien de Bill Gates

https://cnb.cx/3sL5EbO

Histoire n ° 2: Les gestionnaires de Biden choisissent «M. Monsanto» Tom Vilsack pour diriger l’USDA

https://bit.ly/3sItLI6

L’USDA signe avec le Rockefeller’s Council of Foundations pour exploiter les régions rurales des États-Unis (21 août 2011)

https://bit.ly/35ZtOpe

Pourquoi les initiés de Monsanto sont-ils désormais nommés pour protéger la sécurité alimentaire? (13 octobre 2009)

https://bit.ly/38YSobQ

Trump gracie le colonel israélien Aviem Sella, gestionnaire reconnu coupable de l’espion condamné Jonathan Pollard

https://bit.ly/38ZQ7NB

Histoire n ° 3: «Je suis ouvert» – 50 000 propriétaires de restaurants italiens prévoient d’ignorer le verrouillage

https://bit.ly/3bV1uIw

Le Massachusetts annule le mandat de vaccination contre la grippe dans une «victoire importante»

https://bit.ly/2Y1OOrb

L’année à venir – Partie 2: Biosécurité

https://bit.ly/2LK5DV8

Défiez l’ordre des masques illégaux avec Defending Utah

https://bit.ly/2M6MDjs

Un groupe de l’Utah organise des « flash mobs » dans les épiceries pour s’opposer aux masques faciaux

https://bit.ly/35Z2Kq5

Visitez NewWorldNextWeek.com pour obtenir des épisodes précédents dans différents formats à télécharger, graver et partager. Et comme toujours, restez à jour en vous abonnant aux flux de Corbett Report (https://corbettreport.com/support) et Media Monarchy (https://mediamonarchy.com/join).

Ceux aux États-Unis qui souhaitent soutenir notre travail peuvent envoyer des espèces, des chèques ou des mandats (à l’ordre de James Evan Pilato) à:

Monarchie des médias

c / o James Evan Pilato

P.O. Boîte 22486

Santa Fe, NM 87502-2486

Merci..

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

La fête, les escortes gay, la vidéo de la caméra cachée et les «Vatileaks» Pourquoi le pape Benoît a démissionné 2/2

Je sens un ratzinger

La pédophilie de l’Église catholique pourrait bien être la raison pour laquelle le pape a démissionné –

et veut se séquestrer pour le reste de sa vie dans la Cité du Vatican (un État ou un pays souverain) où il jouit de l’immunité légale. Dans un acte absolument extraordinaire et presque sans précédent, le pape Benoît XVI (anciennement Joseph Ratzinger) a décidé d’abdiquer du trône papal le 11 février 2013, ce qu’un pape régnant n’a pas fait depuis près de 600 ans.

Des articles sur la liberté – Alors pourquoi tout d’un coup un pape a-t-il démissionné alors que c’est une tradition catholique de ne pas faire cela? Ratzinger a cité un «manque de force de l’esprit et du corps» comme raison de sa démission. Cela peut sembler une explication raisonnable, mais quand on considère que chaque Pape est normalement assez vieux quand il accède au trône, et que beaucoup continuent à «occuper des fonctions» même lorsqu’ils sont lents, fatigués ou au point de démence, cela ne ça ne va pas du tout. Une explication beaucoup plus probable est que les squelettes dans le placard ont rattrapé le pape, en particulier concernant sa gestion de la pédophilie de l’Église catholique qui dure depuis longtemps (des siècles) dans le monde entier.

Mandats d’arrêt pour le pape et la reine

Le 30 janvier 2013, l’ITCCS (The International Tribunal into Crimes of Church and State), qui avait convoqué une Cour internationale de common law, a conclu son procès contre Ratzinger, la reine britannique Elizabeth Windsor et 28 autres personnalités publiques, et les a tous déclarés coupables de complot criminel, crimes contre l’humanité et génocide. Ils ont eu la possibilité de faire face aux accusations et de se défendre, mais ils ont choisi de l’ignorer. Par la suite, des mandats d’arrêt ont été émis pour leur arrestation dans plusieurs pays, et les forces de l’ordre locales en Italie, en Angleterre, au Canada, etc. ont été invitées à les aider à les appliquer.

Étant donné que ce tribunal est un tribunal de common law et n’est pas la même chose que la Cour de droit international de La Haye, aux Pays-Bas, il est difficile de dire à quel point ses jugements ont du poids et du pouvoir. Cependant, il ne fait aucun doute que toute cette action rend l’élite très nerveuse, et il y a de très bonnes chances que Ratzinger se cache maintenant dans un monastère du Vatican, effrayé pour sa vie s’il ose traverser la frontière.

Pédophilie de l’Église catholique – et dissimulation qui s’ensuit – absolument hors de contrôle

De nombreuses personnes, en particulier les victimes de la pédophilie et de l’agression de l’Église catholique, en ont assez de l’hypocrisie du Vatican qui pontifie, moralisant et disant aux gens quoi faire, tout en hébergeant secrètement des pédophiles et des délinquants sexuels. Les doctrines de l’Église catholique sur la culpabilité et la répression de la sexualité ont créé un terrain fertile pour la pédophilie. Pour aggraver les choses cependant, le Vatican (dirigé par Ratzinger, d’abord en tant que chef de la Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la Foi et plus tard en tant que Pape) s’est engagé dans un déni massif et un évitement de responsabilité en couvrant tout cela et en refusant de problème, déplacer les prêtres agresseurs d’un diocèse à un autre dans l’espoir qu’ils arrêteront comme par magie d’offenser et garderont leurs mains pour eux. Pendant ce temps, le Vatican paie d’énormes sommes (comme 660 millions de dollars) en frais juridiques et en pénalités pour ses délits sexuels.

La pédophilie de l’Église catholique est complètement incontrôlable, causant des souffrances indicibles à des millions de personnes et doit cesser, maintenant! Si le Vatican ne veut rien faire à ce sujet, alors peut-être que les citoyens du monde le feront. Puisse Ratzinger se faire arrêter et assumer la responsabilité de la douleur qu’il a causée et dissimulée.

Makia Freeman est rédactrice en chef de The Freedom Articles et chercheuse principale chez ToolsForFreedom.com, écrivant sur de nombreux aspects de la vérité et de la liberté, allant de la révélation des aspects de la conspiration mondiale à la suggestion de solutions sur la façon dont l’humanité peut créer un nouveau système de paix et d’abondance.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE