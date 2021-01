La toute-puissance des fraudeurs de l’Etat profond – Les législateurs sont désormais pris pour cible et PUNIS pour avoir exigé l’intégrité électorale + De nombreux morts par Vaccins COVID à ARNm

Donald Trump a laissé tous les autres qui ont défendu sa position dans des problèmes, mesure-t-il cet impact ? – MIRASTNEWS

Pour avoir osé défendre des élections libres et équitables, trois sénateurs républicains de Géorgie ont été rétrogradés et démis de leurs fonctions de président.

Le lieutenant-gouverneur de Géorgie Geoff Duncan, un républicain, a décidé que les Sénateurs d’État Brandon Beach, Matt Bass et Burt Jones devaient tous être mis en pause permanente pour le rôle qu’ils ont joué en essayant de protéger les élections de 2020 contre le détournement par la fraude.

Aucun de ces trois n’aura de rôle supplémentaire dans un comité qui s’occupe des questions de transport d’État. Jones a également été retiré de la présidence du Comité des assurances et du travail.

« Il ne faut pas longtemps pour relier les points », a déclaré Jones. «Nous étions quelques-uns à lutter pour l’intégrité électorale. Et il se trouve que ceux qui faisaient cela n’ont plus leur présidence.»

Bien que Bass soit toujours président, il a été «rétrogradé» de son poste antérieur de chef du comité qui supervisera le redécoupage des comtés de Géorgie plus tard cette année.

« Je ne me mettrai pas dans la surface de réparation et je ne serai pas réduit au silence par ce que je pense être juste et ce que je pense que les gens qui m’ont voté ici voudraient que je fasse », a ajouté Jones dans un communiqué.

Jones s’en tient au principe selon lequel lui et ses collègues de soutien «ne peuvent pas laisser la petite politique s’empêcher de vouloir voir un problème flagrant avec nos élections résolu».

«Il faudra y remédier par le biais du processus législatif», a-t-il ajouté. «Nous continuerons d’essayer d’accomplir cela.»

Kemp, Duncan et Raffensperger ont tous commis une trahison

Un autre des objectifs déclarés de Jones est «d’appeler» Georgia Sec. de l’État Brad Raffensperger, qui a supervisé le faux «audit» et le «recomptage» des bulletins de vote de la Géorgie lors des élections frauduleuses de 2020.

En mars, Raffensperger a également signé un accord de consentement avec le Parti démocrate qui a modifié les exigences de signature statutaire pour tous les bulletins de vote par correspondance et des absents émis dans tout l’État.

Immédiatement après les élections frauduleuses, un groupe de 11 sénateurs d’État, dirigé par Beach, a appelé à une session législative spéciale pour répondre aux préoccupations concernant cet accord avant le second tour du Sénat de janvier. Le gouverneur Brian Kemp, un républicain, et Duncan l’ont tous deux abattu.

«Mes électeurs sont préoccupés par ce décret de consentement. Il a été signé par le secrétaire d’État et n’a pas été voté par l’Assemblée générale», a déclaré Beach.

«Le problème avec cet accord est que le pauvre homme ou la femme qui fait la queue pendant deux heures doit montrer sa licence, faire correspondre sa signature, [et ensuite] obtenir son vote.»

D’un autre côté, ceux qui ont reçu des bulletins de vote par correspondance sans identification appropriée ou correspondance de signature ont vu leurs «votes» comptés de manière égale, ce qui donne à ceux qui ont fait la queue et fait les choses correctement «l’impression que leur vote a été dilué en raison de cet accord par le secrétaire d’État.»

Au Sénat de l’État le mois dernier, Brass et d’autres législateurs républicains ont critiqué les actions de Raffensperger, et Kemp et Duncan l’ont approuvé. Tous les trois de ces traîtres doivent être tenus responsables de la manipulation de l’élection et de son exécution efficace.

« Nous avons entendu des témoignages selon lesquels la loi de l’État n’a pas été respectée, maintes et maintes fois », a déclaré Brass lors de l’audience.

Beach et Jones ont par la suite soutenu un procès intenté par une coalition de sept États contre quatre États du champ de bataille où une fraude électorale a été détectée. La poursuite désignait la Géorgie comme plaignant et citait principalement les modifications illégales des règles de Raffensperger qui avaient été imposées sans un vote approprié de la législature.

Ces mêmes sénateurs ont poursuivi leur combat jusqu’en janvier, demandant à Mike Pence de retarder la certification par le Congrès des résultats du Collège électoral. Pence n’a apparemment jamais reçu cette lettre, ou a choisi de passer la certification malgré tout.

Vous trouverez plus d’informations sur les élections frauduleuses de 2020 sur Tyranny.news.

Les sources de cet article incluent:

LifeSiteNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

LARRY KING DE CNN EST MORT DE COVID-19 À 87 ANS MAINTENANT LA VÉRITÉ EXPOSÉE

Des preuves fuitées montrent que John Sullivan admet se faire passer pour un partisan de Trump tout en étant laissé faire à l’intérieur du bâtiment du Capitole

Trump dépassé par les stratégies de ses adversaires, s’est fait avoir, ruinant son plan de riposte ! N’aurait-il pas pu prévoir ses évènement au regard de ce qui s’est passé avec les démocrates en Ukraine par exemple, en 2014 et anticipé? A moins que… – MIRASTNEWS

Des captures d’écran du directeur d’Insurgence USA, le serveur Discord de John Sullivan, révèlent que l’activiste d’extrême gauche a été laissé pénétrer dans le bâtiment du Capitole par les forces de l’ordre le 6 janvier après s’être vêtu d’un costume «Make America Great Again» (MAGA).

Le révolutionnaire radical a admis avoir prétendu être un partisan de Trump avant d’avoir accès aux salles du Congrès. La «violence» qui a suivi était une attaque sous faux drapeau conçue pour présenter les conservateurs comme des «insurgés» et des «terroristes domestiques» qui doivent être punis pour leurs convictions politiques.

Sullivan et ses camarades ont ouvertement admis dans ce qu’ils pensaient être des correspondances privées que le plan était de revêtir un camouflage pro-Trump tout en étant laissé entrer dans les couloirs du Congrès par des forces de l’ordre complices. CNN était également un co-conspirateur, ayant envoyé la photojournaliste Jade Sacker pour documenter la fausse violation.

L’un des co-conspirateurs de Sullivan a écrit sur le serveur Discord qu’il «devait porter un chapeau et une chemise Trump [sic]», ce à quoi un autre a répondu que simplement «[p] mettre un chapeau Trump ne le fait pas se fondre».

«Cela le fait ressembler à un activiste bien connu qui tentait de lancer un récit de« violence antifa»», a en outre écrit ce même individu.

User DOGbackwards admits to wearing Trump gear “I had to wear a Trump hat and shirtm.” pic.twitter.com/gvQr9c7v7S — Jess 🇺🇸 (@jessiprincey) January 15, 2021

Le siège synthétique avec tous ses éléments manifestement mis en scène était encore suffisant pour convaincre des dizaines de millions d’Américains de gauche que les partisans de Trump sont des «terroristes». Depuis «l’attaque», plus de dommages ont été causés à l’image conservatrice qu’à n’importe quel autre moment de la présidence Trump, ce qui était clairement l’objectif.

Il est indéniablement factuel que les gauchistes ont commis une insurrection au Capitole, pas les partisans de Trump

Dans un autre article, Sullivan lui-même a été vu dans un chapeau MAGA qui, après une inspection plus approfondie, provenait probablement d’un vendeur de rue plutôt que du site Web officiel de la campagne du président Donald Trump.

Pourtant, un autre utilisateur du même fil qui se qualifie de «menace de mort» a ouvertement admis qu’il était «en première ligne de la bataille» pour l’âme de la nation ce jour-là. Cette personne «qui était là personnellement», selon ses propres mots, a ajouté qu’il «y avait une grande quantité d’anti-Trumpers» à l’intérieur du bâtiment prétendant être des partisans de Trump.

Un autre encore a admis avoir attisé la violence en encourageant les poseurs à «contre-protester» avec des armes. En d’autres termes, ce sont les gauchistes qui sont venus au Capitole pour commettre des violences, et non les partisans de Trump comme les faux médias d’information et les hordes de politiciens corrompus continuent de le prétendre.

«Quiconque se rendra à la contre-manifestation (DC) le 6, apportez une arme avec vous», a clairement déclaré cette personne lors de la fuite.

Discord, a user by AUsername123 says “Whoever is going to the counter protest (DC) on the 6th, bring a weapon with you.” pic.twitter.com/qZSG02WZTl — Jess 🇺🇸 (@jessiprincey) January 15, 2021

Un autre aveu explosif est venu d’un autre participant qui a écrit que «[les flics] nous ont tous laissé faire à l’intérieur», ce qui signifie que personne n’a dû pénétrer dans le Capitole contre la volonté des forces de l’ordre. Les policiers qui étaient présents ce jour-là étaient complices du complot et savaient évidemment à l’avance ce qui allait se passer.

«Nous ne sommes pas d’accord avec votre choix mais respectons votre décision», c’est ce que ces flics ont dit aux insurgés avant de «les laisser entrer», a écrit cette personne.

Discord user DOGbackwards admits that “They (Cops) let us all inside” and also said “That was the mantra of the entire coup.” @FBI pic.twitter.com/zSZ7oui5fE — Jess 🇺🇸 (@jessiprincey) January 15, 2021

Sullivan lui-même est intervenu tout au long de la conversation pour discuter de «guerre civile» et de «révolution» tout en posant avec des armes à feu. Sur la photo ci-dessous, vous pouvez clairement voir que l’objectif de Sullivan était de ressembler à un terroriste, et il a certainement réussi.

John Sullivan AKA Jayden X posting on Discord his gear. Also saying “Civil War and Revolution” pic.twitter.com/PTIsIasIHU — Jess 🇺🇸 (@jessiprincey) January 15, 2021

Après être apparu sur CNN pour parler du faux drapeau avec Anderson Cooper, Sullivan a été arrêté. Espérons que Kamala Harris n’appellera pas ses serviteurs à le faire renflouer au nom de la justice sociale, vu que son teint correspond à peu près au sien.

Vous trouverez plus d’informations sur les élections frauduleuses de 2020 et les tentatives incessantes de l’État profond pour influencer le public contre le président Trump et ses partisans sur Trump.news.

Les sources de cet article incluent:

NationalFile.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Twitter.com

Twitter.com

Twitter.com

Twitter.com

Twitter.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

AVERTISSEMENT AU MONDE – CECI DOIT ÊTRE PARTAGÉ AVEC LES AMIS, LA FAMILLE ET À TOUTE PERSONNE QUI NE VOUS CROIT PAS

Si vos amis et votre famille refusent de vous écouter, que diriez-vous d’écouter l’ensemble de l’armée américaine et 800 généraux qui s’entendent sur une chose…

Le lieutenant-général Thomas McInerney explique tout simplement pour que tout le monde puisse l’entendre.

Pour ceux qui croient encore aux médias traditionnels, je vous le dis, allez chercher le vaccin.

Ce sera une personne de moins stupide au monde.

ICYMI: L’ancien Premier ministre italien Matteo Renzi et Obama ont orchestré la fraude électorale de 2020 – 5 janvier 2021

Maria Zack a participé à des recomptages pour de nombreuses élections et est le

Ceci est l’audio complet du témoignage de Maria Zack…

De American Media Periscope (https://www.americanmediaperiscope.net/):

«Le vol de l’élection a été orchestré par Stephan Serafini, un officier du service extérieur de 20 ans. Stephan a coordonné avec le général Claudio Graziano, membre du conseil d’administration de Leonardo. Les services de renseignement italiens nous ont fourni des documents, des appels et des photos des agents de la CIA impliqués.»

«La veille de Noël, nous avons rencontré le président Trump à Mar-a-Lago et l’avons informé qu’il recevait les affidavits des personnes impliquées. Nous avons besoin de l’armée de base comme jamais auparavant parce que les gens qui pensaient avoir volé les élections ont perdu et ils ne le savent pas encore.»

«La nouvelle choquante est le financement – Barack Obama en 2017, a en fait pris 400 millions de dollars, 14 palettes d’argent, et cet argent a été transféré sur différents comptes. Nous avons le plan de voyage exact pour cet argent.»

C’était le plan, le financement, pour démêler la présidence Trump. Des sources internes rapportent que le vol de l’élection présidentielle a été facilité par des satellites et coordonné depuis l’ambassade de Rome par Stefano Serafini, un officier du service extérieur, travaillant de concert avec Barack Obama.

«Serafini a pris sa retraite un jour avant les élections pour ne pas perdre sa pension.»

Serafini aurait coordonné avec Claudio Graziano, officier de l’armée italienne et président du Comité militaire de l’Union européenne, une création Rothschild; et membre du conseil d’administration de SpA, une multinationale italienne spécialisée dans l’aérospatiale, la défense et la sécurité, dont le siège est à Rome et détenue en partie par le gouvernement italien à travers le «Ministère de l’économie et des finances, premier actionnaire de la société.»

Le stratagème impliquait l’utilisation d’un satellite militaire qui a transféré les votes de Donald Trump à Joe Biden – et a été coordonné avec Barack Obama de concert avec Matteo Renzi, l’ancien Premier ministre italien.

« Des experts informatiques de haut niveau auraient témoigné devant un tribunal fédéral italien que les votes avaient été inversés tout au long de l’élection. »

—

NOTRE NOTE: Un affidavit de TOUT CELA a été remis aux membres du Congrès et au chef de cabinet du président Trump POUR LEUR CONSIDÉRATION POUR LE VOTE ÉLECTORAL DU 6 JANVIER! De toute évidence, cet affidavit a apparemment été enterré afin de ne pas être partagé par le Congrès et / ou le Parti démocrate.

> SI <les deux chambres ont reçu l’affidavit et ont choisi de l’ignorer, cela place une majorité du Congrès ainsi que le Sénat dans une position de sédition ou de trahison, selon ce qu’ils savaient de cet affidavit avant leur vote du 6 janvier.

La presse libérale regorge de dénégations et de suppositions incorrectes sur ItalyGate (SpyGate), mais elle ignore totalement UN fait – l’Italie était si nerveuse d’entendre cela qu’elle a remplacé SIX hauts dirigeants de leurs agences de renseignement dans les 24 heures suivant la vérification de ce qu’ils avaient entendu. On dirait que la presse libérale est une fois de plus sélective et manipulatrice dans ce qu’elle rapporte – surprise, surprise …

Comme cela a été remis directement au président la veille de Noël à Mar a Lago, nous pensons que les militaires ont déjà ce dont ils ont besoin, faisant de cet enregistrement et de l’affidavit une partie de la pléthore de preuves en cours d’élaboration pour les prochains tribunaux militaires. Je me demande combien de ces 220 000 actes d’accusation scellés incluent le Congrès et les MSM? …

Lecture recommandée…

Le compte Twitter qui a initié tout cela a été suspendu (surprise, surprise, MAIS quelqu’un a été assez intelligent pour l’archiver avant que le compte ne soit suspendu …

https://archive.vn/ffkbt

Des rumeurs circulent selon lesquelles des espions italiens licenciés étaient liés à un complot visant à éliminer Trump

Cliquez ici: The Gatewaypundit.com

Un haut responsable italien qui a présenté Papadopoulos à Joseph Mifsud est mis en examen en Italie

Cliquez ici: thegatewaupundit

————————————————– ————————————————– ——–

Ce canal est monétisé via PayPal, SubscribeStar et CoinPayments.

Cliquez sur l’icône verte $ en haut de l’une de nos vidéos ou en haut de celle-ci

page pour faire un don – de l’achat d’un café au parrainage de notre propre serveur;

de toute façon, nous sommes tout aussi reconnaissants!

————————————————– ————————————————– ——–

Vous pouvez trouver nos listes de médias sociaux ici:

https://LinkTr.ee/Decisive.Liberty

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Une infirmière s’exprime – De nombreuses infirmières sont malades après avoir pris LE VACCIN COVID-19 EMPOISONNE

Source : Bite Chute

Publié pour la première fois à 02:34 UTC le 7 janvier 2021.

MIROIR SOURCE: (Crédits à FalconsCAFE, vérifiez-les et sous-marins, ils ont beaucoup de bonnes informations sur les vaccins: – https://www.bitchute.com/channel/falconscafe/

Une infirmière s’exprime – De nombreuses infirmières sont malades après avoir été vaccinées contre Covid https://www.bitchute.com/video/S6VhIqky0Rt7/

Citation: « L’infirmière parle de plusieurs collègues infirmières malades après la vaccination Covid. Veuillez soutenir le travail de Jason ici https://www.patreon.com/JasonLiosatos Le livre de Jason ici https://jasonliosatos.com/ Voir les autres émissions de Jason ici https://www.youtube.com/user/GlobalPeaceTV/videos Cours d’art en ligne de Jason https://jasonliosatosartclasses.com/ Peintures de Jason https://jason-liosatos-art.myshopify.com/ »

⚜️⚜️100 000 médecins professionnels de la santé s’opposent au vaccin COVID-19 – DOCUMENT PDF – IMPRIMER ET PARTAGER !!! ⚜️⚜️

https://lbry.tv/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/100,000-doctors-medical-professionals-oppose-COVID-19-vaccine-leaflet:a

⚜️⚜️FICHE ÉCHEC DU MASQUE COVID POUR L’IMPRESSION ET LE PARTAGE⚜️⚜️

https://lbry.tv/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid-masks-fail:8

https://lbry.tv/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid-masks-fail-bw:9

⚜️⚜️ AFFICHE DES TAUX DE SURVIE COVID – DOC PDF POUR IMPRESSION ET PARTAGE⚜️⚜️

https://lbry.tv/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid-survival-rates-poster:4

https://lbry.tv/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid-survival-rates-poster—bw—qr:b

https://lbry.tv/@SixthSense-Truth-Search-Labs:0/covid-survival-rates-poster:4

53 morts à Gibraltar en 10 jours après le début des injections expérimentales d’ARNm de Pfizer COVID

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Gibraltar est une colonie britannique à la pointe sud de la péninsule ibérique rattachée au pays espagnol. Sa population est d’un peu plus de 30 000 habitants et elle est surtout connue pour son énorme «rocher», le «rocher de Gibraltar».

Des habitants de Gibraltar m’ont contacté, déclarant que 53 personnes étaient décédées en 10 jours immédiatement après le déploiement des injections d’ARNm de Pfizer COVID, et l’appelant un «massacre».

Les rapports des médias locaux confirment les décès, mais les attribuent à la COVID et non aux injections de COVID.

Cependant, avant le déploiement des injections, il est rapporté que seulement 16 personnes au total sont mortes «de COVID» depuis le début de la «pandémie» il y a environ un an.

Un Kevin Rushworth a rapporté:

Le petit Gibraltar fait la lumière sur les décès dus aux vaccins

Depuis le début de l’épidémie, trier les véritables décès de Covid des autres est un problème majeur. Maintenant, nous avons le problème supplémentaire des vaccins dans le mélange. Le Royaume-Uni aurait maintenant le taux quotidien de «décès Covid» le plus élevé jamais enregistré. Encore plus élevé que la «première vague», malgré le degré substantiel d’immunité collective qui s’est inévitablement acquise depuis le début. Cette «seconde vague» atypique coïncide avec le déploiement du vaccin. Les deux sont-ils connectés? Gibraltar, normalement appelé simplement «Gib», donne une image très claire. Cette minuscule colonie britannique, longue d’à peine trois milles, annexée à la côte sud de l’Espagne, ne compte que 32 000 habitants. Elle avait relativement peu souffert de l’épidémie avant le 9 janvier de cette année, avec seulement dix-sept décès pour toute la période. Le taux de mortalité était bien en dessous du tableau des décès par million. Ce n’était pas dû à l’isolement, car les travailleurs espagnols ont continué à affluer dans Gib tous les matins et à en ressortir tous les soirs. Depuis le 9 janvier, les «décès de Covid» par million ont grimpé à la troisième place sur le site de Worldometer. Trente-six autres décès en un peu plus d’une semaine. Qu’est-ce qui a changé le 9? La RAF a transporté près de 6000 vaccins Pfizer, refroidis à -70 ° C par de la glace sèche. Ils ont été mis en œuvre rapidement pour éviter les risques de dégradation. Le petit Gibraltar est comme une boîte de Pétri; dans aucun autre endroit, il n’y a eu une relation aussi brutalement claire entre le déploiement du vaccin et l’augmentation des «décès de Covid». Les médias locaux et le gouvernement n’ont même pas évoqué le lien évident. Et les médias ailleurs n’ont pas remarqué. Pourtant, ne pas reconnaître que ces décès exigent, à tout le moins, une enquête immédiate, nécessite un échec criminel de jugement.

Je ne trouve pas la source originale de cette citation, mais les rapports des médias locaux semblent confirmer que les décès sont survenus après le début du programme expérimental d’injection d’ARNm de Pfizer.

13 personnes sont mortes le premier week-end, pour la plupart des personnes âgées, et 27 la première semaine, selon des sources médiatiques locales.

Tiré de The Gibraltar Chronicle le 17 janvier 2021:

Gibraltar a enregistré 13 autres décès liés à Covid au cours d’un week-end «dévastateur» qui a porté le nombre de morts à 43 depuis le début de la pandémie. Au cours de la seule semaine écoulée, 27 personnes sont décédées des suites directes du virus ou en étant infectées. Neuf décès liés à Covid ont été enregistrés dimanche, le pire en une seule journée depuis la crise de santé publique d’il y a près d’un an. Les données austères ont été confirmées par le gouvernement de Gibraltar dans sa dernière mise à jour sur Covid dimanche, alors que le ministre en chef Fabian Picardo a confirmé qu’il s’adresserait à la communauté lors d’une conférence de presse en direct du n° 6 Convent Place à 16 heures lundi. M. Picardo a qualifié les derniers développements de «déchirants», ajoutant qu’il avait lui-même perdu un parent et des amis ces derniers jours. Tous ceux qui sont décédés ce week-end sauf trois étaient pris en charge par les services résidentiels pour personnes âgées, où il y avait encore 130 cas actifs de Covid-19 dimanche. Parmi les morts, six femmes et quatre hommes, les plus jeunes au début des années 70, les plus âgés à la fin des années 90. Tous ont été enregistrés comme étant des décès dus à Covid-19. Deux hommes et une femme qui n’étaient pas pris en charge par ERS sont également décédés ce week-end des complications liées à Covid-19, dont un homme à la fin de la soixantaine.

Le premier lot d’injections expérimentales de COVID d’ARNm de Pfizer a été livré par l’armée le 9 janvier, selon le UK Defense Journal:

Un avion de transport britannique A400M Atlas a livré les premières doses du vaccin Pfizer COVID-19 à Gibraltar. Selon une déclaration du gouvernement de Gibraltar: «Le gouvernement de Sa Majesté de Gibraltar est ravi d’annoncer que la première livraison du vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 le samedi 9 janvier 2021. À son arrivée, le vaccin sera immédiatement transporté directement dans des congélateurs dédiés au sous-sol de l’hôpital St Bernard. et maintenu à -75 degrés centigrades. Cette première livraison est fournie à Gibraltar par le gouvernement britannique dans le cadre de son programme d’approvisionnement des territoires d’outre-mer, en tant que telle, la méthodologie de livraison est la même qu’au Royaume-Uni. 5850 doses du vaccin seront reçues lors de cette première livraison. La deuxième livraison du vaccin est prévue pour la fin janvier. L’objectif de faire vacciner tous les plus de 70 ans avec au moins une dose d’ici la mi-février, en supposant que les vaccins arrivent comme prévu.» Le programme de vaccination du public à Gibraltar débutera le lundi 11 janvier et se déroulera dans l’ancien centre de soins primaires de l’ICC.

Expatica.com a rapporté que les injections avaient commencé le 9 janvier et que le dimanche soir 10 janvier, 5 847 doses avaient été administrées.

Gibraltar a commencé à déployer son programme de vaccination le 9 janvier en utilisant le vaccin Pfizer et dimanche soir, il a administré 5 847 doses – couvrant environ 17% de la population. (Article complet.)

Le gouvernement de Gibraltar a indiqué qu’au 10 janvier, juste un jour après le début des injections, 4 personnes sont immédiatement décédées:

C’est avec un profond regret que le gouvernement confirme la mort de quatre résidents de Gibraltar de la COVID-19. Cela porte à 16 le nombre total de décès liés au COVID-19 à Gibraltar. Le premier était un homme résidant dans les services résidentiels pour personnes âgées, âgé de 90 à 95 ans, décédé la nuit dernière d’une pneumonie à COVID-19 avec septicémie. Cela sera enregistré dans les statistiques d’aujourd’hui comme un décès dû à la COVID-19. Le second était un homme, âgé de 70 à 75 ans, qui était également atteint d’un cancer au moment de son décès. Le patient est décédé aujourd’hui d’une pneumonie à COVID-19. Cela sera enregistré dans les statistiques d’aujourd’hui comme un décès dû à la COVID-19. La troisième était une résidente des services résidentiels pour personnes âgées, âgée de 90 à 95 ans, décédée aujourd’hui des suites d’une septicémie due à la COVID-19. Cela sera enregistré dans les statistiques d’aujourd’hui comme un décès dû à la COVID-19. La quatrième était une femme âgée de 95 à 100 ans, décédée aujourd’hui d’une pneumonie à COVID-19. Cela sera enregistré dans les statistiques d’aujourd’hui comme un décès dû à la COVID-19.

Au lieu d’arrêter immédiatement le programme de «vaccination» COVID, le ministre en chef, Fabian Picardo, a déclaré que les «vaccins» apportaient «un véritable soulagement et l’espoir d’un avenir meilleur».

Au lieu d’arrêter immédiatement le programme de «vaccination» COVID, le ministre en chef, Fabian Picardo, a déclaré que les «vaccins» apportaient «un véritable soulagement et l’espoir d’un avenir meilleur».

Le Ministre en chef, Fabian Picardo, a déclaré: «Je suis extrêmement attristé par la nouvelle d’aujourd’hui de la perte de quatre membres de notre communauté à cause de la COVID-19. Mes pensées et mes plus sincères condoléances vont aux familles et aux amis du défunt. «La gravité de leur mort le même jour que le programme de vaccination de Gibraltar a commencé est particulièrement douloureuse. «Nous ne sommes pas encore sortis du bois. Le déploiement du vaccin nous apporte un réel soulagement et l’espoir d’un avenir meilleur. Mais jusqu’à ce que nous puissions vacciner tout le monde, la meilleure façon de protéger vos proches est de rester à la maison. Rappelez-vous également qu’il faut quelques semaines pour que le vaccin commence à offrir une protection contre la COVID-19, donc même lorsque vous êtes vacciné, vous devez toujours prendre le plus grand soin. «Cela signifie, pour le moment, continuer à rester à la maison, porter un masque si vous devez sortir pour des raisons essentielles et bien vous laver les mains souvent. «J’exhorte chacun à déclarer son intérêt à recevoir le vaccin en utilisant le formulaire en ligne dédié de la GHA, disponible à l’adresse https://www.gha.gi/covid-19-vaccination-interest-form/. Je l’ai déjà fait et j’attends avec impatience mon tour en ligne. Pour l’instant, nous nous concentrerons à juste titre sur la protection de nos travailleurs de première ligne les plus vulnérables et les plus précieux, dont les efforts inlassables et continus nous ont amenés à ce stade où nous pouvons envisager l’avenir avec espoir.» (Source.)

Oui, «massacre» est le terme correct ici, et un autre fonctionnaire du gouvernement semble coupable de meurtre de masse.

Voyez-vous le modèle se développer ici? Injectez d’abord les personnes âgées, regardez-les mourir par injection létale, puis rejetez la faute sur le virus, tout en encourageant tout le monde à se faire vacciner pour se protéger.

Le plus triste, c’est que cela fonctionne réellement. Les gens ne résistent pas. Les foules ne se lèvent pas pour protéger les impuissants et emprisonner les tyrans meurtriers.

Ils obéissent à leur gouvernement en étant de «bons citoyens» et en portant leurs masques, en pratiquant la distanciation sociale et en restant à la maison – comme on leur dit de le faire.

Sauvez ceux qui sont emmenés à la mort; retenez ceux qui titubent vers l’abattage. Si vous dites: «Mais nous n’en savions rien», celui qui pèse le cœur ne le perçoit-il pas? Celui qui garde votre vie ne le sait-il pas? Ne remboursera-t-il pas chacun selon ce qu’il a fait? (Proverbes 24: 11-12)

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News