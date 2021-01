Mise à jour de la situation pour le 25 janvier 2021 – Le déclencheur pour que l’armée se déplace contre Biden (vous n’aimerez pas ça)

Beaucoup de gens ne voudront pas entendre la mise à jour de la situation d’aujourd’hui, même si elle fournit encore de nombreuses actions et justifie l’optimisme. Ce que les gens veulent entendre, ce sont des solutions instantanées: «Joe Biden sera démis de ses fonctions samedi» ou «il y aura une nouvelle élection le 4 mars sous la république rétablie».

Je suis désolé de signaler que ces réclamations ne sont pas viables pour le moment.

Sur la base des informations que je reçois, Trump ne sera pas rétabli en tant que président d’ici le 4 mars, le 1er avril ou de si tôt. Bien que Trump eusse signé les documents pour céder le contrôle à l’armée dans le cadre d’un scénario limité de pouvoirs d’urgence, l’armée ne voulait pas agir contre Biden le jour de l’inauguration de peur qu’une guerre civile à l’échelle nationale ne commence immédiatement après.

J’aurais largement préféré qu’ils déménagent ce jour-là, et vous l’auriez probablement fait aussi. Mais comme nous l’avons vu à maintes reprises, même si Trump a mis en place tous les mécanismes pour que les États-Unis se défendent contre le coup d’État communiste dirigé par les démocrates et leur marionnette Biden, le timing des événements continue de nous frustrer tous.

Comme je l’ai appris, le scénario de la guerre civile préoccupe les militaires, car il déstabiliserait les États-Unis et rendrait le pays de plus en plus vulnérable aux attaques d’agresseurs étrangers (à savoir la Chine). Le plan du jour de l’inauguration a donc été annulé. Il y a eu en fait une activation de nombreuses unités quelques jours avant l’inauguration, et de nombreux membres du personnel en service actif pensaient que ce serait «aller le temps». Mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’un autre scénario «dépêchez-vous et attendez» qui est trop courant dans les militaires.

Ainsi, nous nous retrouvons avec un faux président Biden qui dirige la table avec des décrets exécutifs scandaleux qui causent déjà des dommages à l’économie américaine et au marché du travail. Le seul sursis est que ces OCOM seront éventuellement annulés et annulés, mais cela ne nous aide pas aujourd’hui.

Du côté des bonnes nouvelles, le FBI avait également prévu de mener des opérations sous fausse bannière contre les conservateurs le jour de l’inauguration, mais comme personne ne s’est montré pris au piège du FBI, ce piège a échoué. C’est tout à l’honneur des conservateurs qui ont évité d’être pris dans une autre opération sous faux drapeau.

Voici maintenant la partie que vous n’aimerez vraiment pas.

Comme cela m’a été dit, l’armée a la preuve complète que l’élection a été truquée par des agresseurs étrangers travaillant avec des acteurs nationaux. Ils connaissent la liste complète des traîtres séditieux et des opérateurs traîtres, et il y a effectivement une liste d’arrestation en place. Cependant, l’armée est réticente à agir contre Biden jusqu’à ce que la popularité de Biden baisse en raison de son déploiement de mauvaises politiques (qui a déjà commencé, bien sûr).

Lorsque l’armée prend sa décision, elle souhaite que la grande majorité du public américain soutienne cette initiative. Quelque chose comme 70%, semble-t-il. Et donc la guerre est en cours pour que les patriotes réduisent les cotes d’approbation de Biden tandis que les faux médias d’information tentent de propulser les chiffres d’approbation de Biden de plus en plus haut en couvrant tous ses scandales et en le dépeignant comme une sorte de saint.

Naturellement, nous savons tous que les sondages sont truqués. Mais il en va de même pour les hauts dirigeants qui dirigent l’armée. Ils ne feront pas confiance aux sondages des médias grand public, comme aucune personne rationnelle ne le ferait. Rasmussen serait apparemment un meilleur indicateur du niveau réel de soutien public, et il existe d’autres sociétés de sondage indépendantes qui peuvent également fournir des résultats tout aussi honnêtes.

Ne tuez pas le messager, d’ailleurs. Ce n’est pas moi qui prends ces décisions, je rapporte simplement ce qui m’arrive à partir de sources bien placées et crédibles. Apparemment, les militaires ressentent le besoin de se positionner du bon côté du sentiment politique, de sorte que le public voit les militaires comme sauvant la nation d’un certain destin (ce qu’ils feraient en fait).

Malheureusement, il semble que nous devrons tous vivre quelques mois de cette catastrophe alors que Biden tente de déchirer cette nation et de réaliser une destruction économique totale, ce qui est vraiment le troisième mandat d’Obama en jeu. Attendez-vous à ce qu’une avalanche de lois dégoûtantes soit précipitée par le Congrès et signée par le faux prez Biden. Notez que certains chapeaux blancs pensent que c’est une étape nécessaire pour que l’Amérique puisse voir les dégâts que les démocrates vont causer. La plupart des gens n’apprennent que de la douleur et de la souffrance. La plupart des Américains ont oublié ce que signifie lutter pour la liberté, et ils le tiennent pour acquis. Ils ne le feront plus longtemps! Quand ils «perdront» leurs libertés sous le régime Biden, ils mendieront d’être sauvés…

Alors préparez-vous pour une randonnée difficile cette année. Ne pensez pas non plus que le 4 mars est une date spéciale. C’est probablement beaucoup trop tôt pour que les choses se passent.

Dites la vérité sur nos souffrances et notre destruction économique sous le régime illégitime de Biden

Jusqu’au jour où l’armée décide d’invoquer son serment pour défendre cette nation contre ses ennemis nationaux, nous devons faire notre part pour faire connaître nos souffrances et nos persécutions sous le régime Biden.

Ce n’est pas le moment de garder le silence, mais plutôt de dire la vérité sur la façon dont les politiques horribles de Biden détruisent cette nation, mettent en danger la vie privée des petites filles (avec sa poussée de salles de bains trans), détruisant plus de 40 000 emplois liés au pipeline Keystone, inondant les frontières américaines d’étrangers illégaux et exigeant même la libération des illégaux en détention, dont beaucoup sont des criminels violents.

Si nous voulons aider à sauver cette nation, nous devons maintenant amplifier les histoires vraies de souffrance et d’effondrement sous le régime Biden. Nous devons:

Appelez les législateurs de nos États à annuler les lois inconstitutionnelles de Biden qui portent atteinte à nos droits. Sortez des villes et comtés bleus contrôlés par Soros, et réinstallez-vous dans des zones rouges sûres où l’état de droit existe toujours. Préparez-vous à une inflation et une pénurie alimentaire généralisées sous le régime Biden. Préparez-vous au chaos économique et à un éventuel effondrement si les politiques de Biden sont autorisées à persister. Désamorcer la violence dans la mesure du possible pour éviter de donner au régime Biden plus d’excuses pour étendre son État policier du grand gouvernement qui cible les citoyens.

En même temps, préparez-vous à tous les scénarios possibles tels que la guerre civile, la sécession, l’effondrement économique, les pannes du réseau électrique, etc. Comme je l’ai déjà dit, 2021 va faire en sorte que 2020 ressemble à une promenade.

Enfin, rappelez-vous que pleurnicher n’est pas gagnant. Les gens qui se plaignent encore de Trump, des patriotes, des militaires ou du «plan» ne font absolument rien d’utile. Les gagnants sont des combattants qui font face à la situation actuelle, quelle que soit son apparence. J’encourage les gens à arrêter de pleurnicher et à commencer à gagner. « Je n’ai pas le temps de saigner », comme l’a dit Jesse Ventura dans Predator. Et nous n’avons certainement pas le temps de pleurnicher et de nous plaindre.

Il y a plus dans le podcast de mise à jour de la situation d’aujourd’hui, si vous pouvez supporter les nouvelles, vous ne voudrez peut-être pas entendre:

Brighteon.com/fbf737ac-01d7-4ffc-9a00-60b631a9957c

À partir de demain, les podcasts seront publiés dans l’après-midi au lieu du matin. Regardez le nouveau podcast de chaque jour sur:

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

Mike Adams

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Tulsi Gabbard combat la loi martiale en Amérique

Source : Bit Chute

Alex Jones et Owen Shroyer brisent la résistance croissante à la démonstration de force de Joe Biden sur la loi martiale avant sa domination totalitaire de la dissidence en Amérique

Tous les États doivent adopter immédiatement une charte des droits des vaccins

Le déploiement de l’«Operation Warp Speed» sur les vaccins contre le coronavirus de Wuhan |et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (COVID-19)] bat maintenant son plein, et il semble que se faire piéger devienne un jour une exigence pour voyager, garder un emploi, acheter de la nourriture et faire des affaires. Il est cependant encore temps d’empêcher cette dystopie cauchemardesque de se produire.

Les médecins de première ligne américains, qui nous ont tous ramenés au «sommet des blouses blanches» cet été, ont lancé une nouvelle action visant à faire adopter une loi sur la «charte des droits» des vaccins dans les 50 États.

Le groupe pour la liberté de la santé a mis au point un document de cadre législatif qui peut être facilement appliqué à chaque État avec le simple changement de nom. La «résolution commémorative» est simple: les citoyens ne doivent pas être forcés ou contraints de se faire injecter des «mandats de vaccination COVID-19 inconstitutionnels et médicalement irresponsables».

S’appuyant sur la Déclaration des droits déjà contenue dans la Constitution des États-Unis, la résolution commémorative souligne l’importance de la liberté individuelle et la protège «contre les empiétements d’acteurs étatiques et fédéraux, publics et privés».

Il réitère également le 14e amendement à la Constitution, qui ordonne explicitement aux États de ne pas «priver quiconque de la vie, de la liberté ou de la propriété, sans procédure légale; ni refuser à quiconque relevant de sa juridiction l’égale protection des lois.»

Jetez un œil au document par vous-même sur ce lien.

Dites aux législateurs de votre état d’adopter cette charte des droits des vaccins

Le document poursuit en mettant en évidence des points de données tels que près de la moitié de tous les Américains qui, dans une enquête, ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas se faire vacciner contre le virus chinois. Il attire également l’attention sur le manque de données sur l’innocuité et l’efficacité et sur le fait que Big Vaccine décline toute responsabilité en cas de blessures ou de décès dus aux vaccins.

Toute mesure publique ou privée visant à inciter fortement les gens à se faire piéger afin de «participer à certaines activités et fonctions publiques de la vie quotidienne américaine, y compris mais sans s’y limiter: l’emploi, la fréquentation scolaire en personne, les transports en commun et les concerts» doit être rejeté comme inconstitutionnel.

Il en va de même pour les nouvelles technologies telles que les «passeports vaccinaux» et les «identifiants numériques de santé», qui portent atteinte à l’autonomie personnelle et violent le droit à la vie privée.

Les médecins de première ligne américains espèrent qu’un nombre suffisant d’américains intéressés présenteront la résolution commémorative à leurs législateurs et les exhorteront à l’adopter. Cela garantira qu’aucun Américain, maintenant ou jamais, ne soit contraint d’être agressé chimiquement pour exercer les mêmes droits que tout le monde.

La Charte des droits des vaccins contient six principes fondamentaux qui fonctionnent comme un cadre complet de protection contre cette opération de violence chimique. Chacun couvre les parties concernées, de celles qui administrent les coups à celles qui se font dire qu’elles doivent les prendre.

Le document aborde également de manière importante les modifications apportées aux lignes directrices américaines sur l’égalité des chances en matière d’emploi (EEO) en décembre, qui semblent donner aux employeurs le pouvoir de licencier les employés qui refusent l’injection. En vertu de la Charte des droits des vaccins, cela ne serait plus autorisé.

«Par conséquent, qu’il soit résolu que la législature de [INSÉRER L’ÉTAT] commémore une charte des droits du vaccin COVID-19 dans le but de défendre les libertés constitutionnelles de ses citoyens, de promouvoir une science solide et de définir un cadre de meilleures pratiques pour les autorités de l’État et les régulateurs fédéraux à se développer dans cette phase évolutive d’administration et de mise en œuvre de vaccins expérimentaux», conclut le document.

«Il est en outre résolu que des copies de cette résolution soient envoyées au Président des États-Unis, à la Chambre des représentants des États-Unis, au Sénat des États-Unis, à la Federal Aviation Administration, à la US Equal Employment Opportunity Commission, au Département du travail des États-Unis, et la Division des droits civils du Département américain de la justice.»

Pour contribuer davantage à la lutte contre les vaccins obligatoires contre le coronavirus de |et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (COVID-19)] et autres mandats inconstitutionnels associés à la plandémie, consultez Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

NaturalNews.com

AmericasFrontlineDoctors.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

33 personnes âgées décédées après la première dose de vaccin contre le coronavirus

La Norvège a enregistré 33 décès de personnes âgées ayant reçu une première dose du vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech depuis le début de la campagne de vaccination du pays fin décembre.

Plusieurs pays ont également signalé des décès après vaccination, mais les autorités sanitaires estiment qu’ils ne sont pas liés au vaccin.

Le Danemark, la Finlande, la Suède et l’Islande ont tous signalé des décès après vaccination. Il a également été rapporté que 55 personnes aux États-Unis sont décédées après avoir été vaccinées. (Connexes: compilation d’histoires et de vidéos récentes sur les blessures causées par le vaccin Covid, les effets secondaires et les décès.)

La directrice de l’Institut norvégien de santé publique, Camilla Stoltenberg, a noté que 45 personnes meurent chaque jour dans des établissements médicaux en Norvège. «Ce n’est pas une évidence que cela représente un excès de mortalité ou que les décès sont liés aux vaccins», a-t-elle déclaré

S’il n’y a toujours pas de lien établi entre le vaccin et les décès, la Norvège a réitéré ces derniers jours sa recommandation d’une évaluation médicale avant que le vaccin ne soit administré à une personne très fragile ou mourante.

«Il n’est pas impossible que certains de ceux à qui on propose la vaccination soient si fragiles… qu’il ne vaut pas la peine de les vacciner car ils peuvent potentiellement voir leur état se détériorer. Ces effets sont normaux», a déclaré Stoltenberg le lundi 18 janvier.

À ce jour, plus de 48 000 personnes sur 5,4 millions ont été vaccinées en Norvège.

Le déploiement des vaccins en Norvège se poursuit comme prévu, bien que les médecins du pays soient maintenant invités à examiner attentivement s’il faut vacciner les personnes très fragiles ou en fin de vie.

Des responsables norvégiens enquêtent sur un lien possible entre le vaccin contre le coronavirus et le décès de patients âgés

Les autorités norvégiennes enquêtaient également sur le décès des patients âgés ayant reçu le vaccin Pfizer / BioNTech.

Ils recherchaient la possibilité que les réactions indésirables au vaccin «aient pu contribuer à une issue fatale chez certains patients fragiles».

Selon Sigurd Hortemo, médecin en chef de l’Agence norvégienne des médicaments, les rapports d’effets indésirables avec une issue fatale suggèrent que les effets indésirables courants des vaccins à ARNm, tels que la fièvre et les nausées, peuvent avoir contribué à une issue fatale chez certains patients fragiles.

Des effets secondaires rares apparaissent généralement après qu’un vaccin ou un médicament a été libéré dans le monde réel et testé sur des millions de personnes.

Après avoir administré au moins une dose à plus de 11 millions de personnes, les autorités sanitaires des États-Unis commencent à voir de rares cas de réactions allergiques sévères, bien que traitables, à certains vaccins Covid-19.

Ces effets secondaires rares mais graves sont les raisons pour lesquelles les régulateurs et les autorités sanitaires continuent de surveiller de près les vaccins même après leur approbation.

L’Agence norvégienne des médicaments a déclaré dans un communiqué que tous les décès survenant dans les jours suivant la vaccination feront l’objet d’une enquête.

« Nous ne pouvons pas exclure que les réactions indésirables (telles que fièvre et nausées) au vaccin survenant dans les premiers jours suivant la vaccination puissent contribuer à une évolution plus grave et fatale chez les patients atteints d’une maladie sous-jacente sévère », indique le communiqué.

Le 14 janvier, les autorités norvégiennes ont changé le guide de vaccination du pays et ont déclaré que les personnes «très fragiles» ne devraient pas recevoir le vaccin. «Si vous êtes très fragile, vous ne devriez probablement pas être vacciné», a déclaré Steinar Madsen de l’Agence norvégienne des médicaments aux journalistes.

Pfizer et BioNTech ont déclaré aux organes de presse le lundi 18 janvier qu’ils travaillaient désormais avec l’Agence norvégienne des médicaments pour rassembler toutes les informations pertinentes suite aux décès. «Nos pensées immédiates vont aux familles endeuillées», a déclaré Pfizer.

Pfizer a également rappelé que la campagne de vaccination norvégienne avait commencé avec les personnes âgées vivant dans des établissements médicaux, notant que «la plupart d’entre elles sont très âgées et certaines sont en phase terminale».

Suivez Vaccines.com pour plus de mises à jour et d’informations sur les blessures et les effets secondaires liés aux vaccins.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

EuroNews.com

ABC.net.au

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Kary Mullis vous a mis en garde contre Anthony Fauci – Supprimé par YouTube

Source : Bit Chute

Kary Mullis, lauréat du prix Nobel de chimie et inventeur du test PCR, affirme que Fauci est une fraude.

Kary Mullis, PhD (28 décembre 1944 – 7 août 2019), R.I.P.

Respice Finem (6e ou 7e chaîne YouTube)

https://www.youtube.com/channel/UC3fdmA9JDQXk6whQ9-UrEpg

RESPICE_FINEM_ORIGINAL est sur BitChute @

https://www.bitchute.com/channel/respice_finem_original/

Regarde aussi:

Exosomes et test de PCR du faux coronavirus

Munchausen

Même scénario, mêmes tactiques, mêmes joueurs / Reprise FRAUDÉMIQUE

100 millions de vaccinations en 100 jours – Au secours Au secours!

Ressources vidéo:

* SMHP peut ne pas être d’accord avec tout des producteurs de contenu que nous partageons. Appliquez une réflexion critique et faites preuve de discernement pour arriver à vos propres conclusions concernant le contenu des vidéos / liens.

………………………………………….. .

923 – La vérité cachée à la vue de tous – https://youtu.be/TCh6hpZaxZs

…………………….

Wag The Dog – Guerres et rumeurs de guerres – https://youtu.be/abQ3nM5DA1Q

…………………….

Order Out Of Chaos – Divide & Conquer – Ne tombez pas dans le piège! – https://youtu.be/9CQZCal7tGo

……………………..

Cell Towers – 5G – La vérité vous choquera! – https://youtu.be/Ua1QzJi6Cwc

……………………..

RFID, Blockchain, AI, Bitcoin – La vérité vous choquera! – https://youtu.be/W7nt5FynDw8

……………………..

La première église de l’intelligence artificielle – https://youtu.be/Ll1ww996_I0

……………………..

Technologie 5G – Ce que vous devez savoir! – https://youtu.be/7xd1_gCJNwA

…………………….

Tout le transhumanisme – https://www.nicholson1968.com/

……………………..

Échapper à la matrice par la porte 101 – https://youtu.be/ZPhBrFQ-TOg

……………………..

Colonie – Programmation NWO pour EMP, fausse invasion extraterrestre, loi martiale et une religion mondiale à venir! https://youtu.be/JYDC47BFNr8

……………………..

Nous avons tous été Hoodwinked & Bamboozled! – https://youtu.be/ONe1LyesrHI

……………………..

5G & Nanodust = Contrôle de masse de l’humanité – https://youtu.be/WWZuVfvqF0c

Pékin pris dans un autre mensonge? Les chercheurs du laboratoire de Wuhan sont tombés malades et ont présenté des symptômes de COVID-19 avant l’épidémie

Vendredi 15 janvier, le département d’État américain a publié une fiche descriptive révélant que plusieurs chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) étaient tombés malades avec des symptômes similaires à ceux causés par le coronavirus à l’automne 2019.

Cela a contredit les affirmations d’un chercheur principal de l’établissement qui a déclaré qu’il n’y avait aucune infection parmi les scientifiques du personnel.

«Le gouvernement américain a des raisons de croire que plusieurs chercheurs du WIV sont tombés malades à l’automne 2019, avant le premier cas identifié de l’épidémie [des chercheurs soutiennent que des symptômes similaires ont été observés aux USA – MIRASTNEWS], avec des symptômes compatibles à la fois avec Covid-19 et des maladies saisonnières courantes. Cela soulève des questions sur la crédibilité de l’affirmation publique du chercheur principal de WIV Shi Zhengli selon lequel il n’y avait «aucune infection» parmi le personnel et les étudiants du WIV du SRAS-CoV-2 ou des virus liés au SRAS», indique la fiche d’information.

La fiche d’information a également noté que le Parti communiste chinois (PCC) «a systématiquement empêché une enquête transparente et approfondie sur l’origine de la pandémie de Covid-19, choisissant plutôt de consacrer d’énormes ressources à la tromperie et à la désinformation.»

Les flambées virales accidentelles ne sont pas nouvelles en Chine, y compris l’épidémie de SRAS de 2004 à Pékin qui a pris naissance dans un laboratoire.

Tout ce que le Département d’État veut, c’est la transparence. (Connexes: les autorités chinoises ont caché le fait que le personnel médical de la ville touchée par le coronavirus était infecté.)

«Le PCC a empêché des journalistes indépendants, des enquêteurs et des autorités sanitaires mondiales d’interroger des chercheurs du WIV, y compris ceux qui étaient malades à l’automne 2019. Toute enquête crédible sur l’origine du virus doit inclure des entretiens avec ces chercheurs et une comptabilité complète de leur maladie non signalée auparavant», a déclaré le département d’État.

Comme prévu, les Chinois ont rapidement détourné le blâme.

Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lundi 18 janvier que le gouvernement américain devrait inviter des experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à «effectuer une recherche de l’origine» aux États-Unis, ce qui implique que le pays pourrait être le source du virus.

Elle a également nié les allégations de la fiche d’information et insisté sur le fait que la Chine coopérait aux enquêtes sur l’origine du virus.

Une équipe d’experts de l’OMS est arrivée à Wuhan le 14 janvier. Les experts attendent la fin de leur période de quarantaine obligatoire avant de pouvoir commencer à travailler sur le terrain pour enquêter sur l’origine du virus.

Début 2020, les experts américains se sont continuellement vu refuser l’accès à Wuhan pour mener des recherches.

CCP joue au jeu du blâme

Le régime chinois admet rarement ses propres erreurs. Lorsqu’ils sont poussés dans un coin, les Chinois utilisent le jeu du blâme comme moyen de sortir.

En mars 2020, un autre porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a tweeté que l’armée américaine «avait amené l’épidémie à Wuhan».

Citant Alexander Kekulé, directeur de l’Institut de recherche sur la biosécurité en Allemagne, les médias d’État chinois ont affirmé que le virus qui se propageait dans le monde était «une sorte de variante mutant dans le nord de l’Italie».

Kekulé a réfuté cette affirmation dans une interview par e-mail avec le journal indien Hindustan Times, affirmant que ses propos avaient été sortis de son livre et de son entretien avec la télévision allemande.

«L’origine du virus en Chine est décrite en détail dans mon livre, ainsi que les efforts chinois pour dissimuler l’ampleur de l’épidémie au début. Je n’ai jamais dit que le virus venait d’Italie, c’est de la pure propagande», a écrit Kekulé au média indien.

L’Inde n’a pas été épargnée par le jeu du blâme de la Chine. Le média d’État chinois Global Times a publié un article le 29 novembre de l’année dernière disant que la première transmission interhumaine s’est produite dans le «sous-continent indien», plusieurs mois avant l’épidémie à Wuhan. L’histoire citait une étude chinoise intitulée «La transmission et l’évolution cryptiques précoces du SRAS-CoV-2 chez les hôtes humains». Elle a été menée par trois chercheurs, dont l’un est affilié à l’Académie chinoise des sciences, gérée par l’État.

L’étude, qui a été publiée pour la première fois sur le site Web du document de recherche SSRN en novembre 2020, a ensuite été retirée.

Suivez FluSurvival.com pour plus de nouvelles et d’informations sur la pandémie.

Les sources comprennent:

IndiaToday.in

TheEpochTimes.com

Nolan Barton

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

BioNTech calcule désormais six au lieu de cinq doses de vaccination par flacon

Après le début des vaccinations corona, c’était clair: six doses au lieu de cinq peuvent être obtenues à partir d’une ampoule BioNTech. Spahn était heureux de l’augmentation de 20% – une erreur: les quantités livrées seront réduites et les fabricants factureront six doses de vaccin à l’avenir.

Source: http://www.globallookpress.com © Martin Wagner via www.imago-images.de / Image d’icône

Depuis le 8 janvier, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a autorisé l’obtention de six doses au lieu de cinq à partir d’une ampoule du vaccin corona des fabricants BioNTech et Pfizer. Les sociétés pharmaceutiques ont maintenant réagi et factureront à l’avenir six doses de vaccin par flacon – une augmentation de prix de 20%. Les quantités livrées sont réduites.

Depuis le début des vaccinations corona, il a été rapporté que plus des cinq doses approuvées par l’EMA peuvent être prélevées dans une bouteille du vaccin BioNTech / Pfizer. Cela a permis d’augmenter spontanément le quota de vaccination – un succès au vu des premiers signes de goulots d’étranglement à la livraison.

Le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn (CDU), a déclaré dans une déclaration du gouvernement le 13 janvier:

«À court terme, l’inoculation possible de six au lieu de cinq doses à partir d’une ampoule de BioNTech / Pfizer aidera. Cela peut augmenter le nombre de doses de vaccin disponibles jusqu’à 20 pour cent.

Au début, il semblait que le supplément de 20% était gratuit. Fin décembre, une porte-parole de BioNTech a déclaré au magazine d’information Spiegel: « Nous ne calculons pas la sixième dose ».

C’est clair depuis la semaine dernière – cette affirmation n’est pas vraie. Le 18 janvier, BioNTech a envoyé un calendrier de livraison révisé aux États fédéraux. La société allemande tient compte du fait qu’elle a reçu l’approbation de l’EMA pour six doses par ampoule. Le prix par bouteille augmente de 20%. La quantité livrée augmente également de 20 pour cent la première semaine – la même quantité d’ampoules est livrée. La semaine suivante, le nombre de bouteilles diminue.

Selon les calculs de Spiegel, l’Allemagne devrait recevoir environ 15% d’ampoules en moins que prévu au cours des premières semaines de février, puis environ 7% de moins que prévu initialement. BioNTech le justifie par des travaux de rénovation de l’usine de production de la commune belge de Puurs.

L’astuce est que les fabricants BioNTech et Pfizer n’ont pas stipulé dans leur contrat avec la Commission européenne sur la livraison d’une certaine quantité de vaccin, mais sur le nombre de doses de vaccin. Le nombre de doses de vaccination est facturé. Avec l’augmentation officiellement confirmée de cinq à six doses de vaccin par flacon, les sociétés pharmaceutiques peuvent désormais fournir moins d’ampoules. Vous gardez votre contrat.

Lors de sa conférence de presse du 21 janvier, la chancelière Angela Merkel a souligné la « bonne coopération » avec les laboratoires pharmaceutiques: « La quantité commandée n’est pas intéressante ». En outre, le gouvernement fédéral a «fait ce qui est humainement possible» pour obtenir suffisamment de vaccins pour tous les citoyens allemands. C’est pourquoi le gouvernement fédéral soutient également la construction d’une autre usine BioNTech à Marburg.

Der Spiegel, en revanche, dit clairement: le ministre de la Santé Spahn avait tort de déclarer que les doses de vaccination avaient été augmentées de 20%: «L’annonce de Spahn serait vaine – et l’augmentation de cinq à six doses par ampoule n’aurait pas donné aux pays de l’UE 20% de vaccins en plus, mais plutôt 20% de revenus en plus pour Biontech / Pfizer.» Le gouvernement allemand, en revanche, se bat: «À peu près tout est faux avec le rapport Spiegel». Spahn ne s’attend pas à 20 pour cent de plus de vaccin.

Plus d’informations sur le sujet – AstraZeneca réduit les livraisons de vaccins à l’UE de 60% – Spahn met en garde contre le blâme

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Le lien suspect entre les défenseurs du contrôle de la population et les vaccins COVID

La position d’un fabricant de vaccins, d’un autorisateur de vaccins ou d’un bailleur de fonds sur la vie humaine est-elle pertinente pour votre décision de recevoir ou de refuser le vaccin?

Bill Gates.lev radin / Shutterstock.com

Par Robert L. Kinney III

14 janvier 2021 (LifeSiteNews) – Certains ont probablement entendu parler de la théorie psychologique connue sous le nom de «projection». La plupart des descriptions en ligne de la théorie sont trop compliquées et hors de propos au point d’être soulevées ici, elles ne seront donc pas citées. Mais il existe un type spécifique de projection – appelons-le simplement un phénomène observable plutôt qu’une théorie psychologique – que l’on peut identifier sans aucune expérience en psychologie. Certaines personnes ont tendance à projeter leurs propres bons principes sur d’autres lorsqu’elles ont l’obligation de ne pas projeter ces bons principes. Le phénomène est souvent exprimé verbalement de la manière suivante: «personne ne ferait vraiment cela» ou «personne ne pourrait vraiment être ce mal».

Une étude superficielle de l’histoire de certaines entités politiques, même au cours des 10 dernières années, permet de conclure que «oui, ils peuvent» être ce mal. Des exemples spécifiques ne sont pas nécessaires, mais la plupart des maux impliquent des personnes ou des entités utilisant d’autres êtres humains pour acquérir du pouvoir et pour détruire ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Il est évident que de nombreuses personnes dans le monde ont une idée extrêmement déformée et incorrecte de ce qui est «noble» et bon. Les réponses draconiennes des responsables de la santé publique et des entités gouvernementales américaines à la pandémie de COVID-19 signalée suggèrent que de nombreuses personnes «feraient vraiment cela».

C’est une triste réalité que de nombreuses personnes dans le monde ont des opinions anti-vie et d’autres faussées qui pourraient influencer la façon dont elles utilisent leur pouvoir et leurs positions au gouvernement. Les opinions des personnes impliquées dans la fourniture de données et d’informations sur la COVID-19 et les vaccins contre la COVID-19 sont pertinentes.

Un article précédent sur le Moderna / U.S. Le vaccin COVID-19 du gouvernement fédéral et le vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19 ont mentionné que certains ont trouvé les apparitions publiques de Bill Gates au début de la panique COVID-19 bizarre. L’article mentionnait qu’en même temps qu’il provoquait la peur de la COVID-19, la Fondation Bill et Melinda Gates était impliquée dans le développement d’un vaccin COVID-19 avec Moderna et le gouvernement fédéral dess États-Unis.

Moderna, qui est apparemment connue pour son secret, «a près de 100 projets en cours à la fois», mais aucun de ceux-ci ne s’est avéré sûr et efficace pour le marketing aux États-Unis. Il faut se demander pourquoi pas? Est-ce parce qu’ils savent déjà que la technologie de l’ARNm n’est pas sûre?

Si les entreprises découvrent tôt dans le développement d’un médicament ou d’un vaccin que le médicament ou le vaccin est dangereux pour les animaux ou les humains, elles ne sont pas nécessairement tenues de publier les informations. Ainsi, lorsqu’une entreprise a eu des centaines de projets, dont certains ou plusieurs ont échoué, et n’a pas publié les données, on peut raisonnablement soupçonner que les produits se sont avérés nocifs.

Plus précisément, les technologies du vaccin COVID-19 ne se sont pas avérées sûres à long terme. Ils travailleraient en forçant le corps à fabriquer des choses qu’il ne fabrique pas normalement. De graves préjudices à court terme ont déjà été découverts, mais à tort minimisés. Les préjudices découverts après plus de quelques mois, y compris les cancers, ne peuvent être exclus. Mais c’est un peu une tangente du sujet principal de cet article.

Depuis la rédaction de l’article précédent, il a été déterminé que la Fondation Bill et Melinda Gates est également au moins indirectement impliquée dans le développement de l’autre vaccin COVID-19 autorisé (mais non approuvé) aux États-Unis. Ce vaccin particulier est parfois étiqueté à tort comme «le vaccin Pfizer». Le vaccin lui-même a en fait été développé par une société étrangère nommée «BioNTech», qui s’est ensuite associée à Pfizer.

BioNTech a été fondée par le Dr Ugur Sahin, un immigrant turc en Allemagne, et son épouse Ozlem Tureci. Le Dr Sahin a reçu «un prix pour les musulmans dans la science et la technologie» en 2019, mais la société elle-même existe apparemment depuis 2008 et n’a toujours pas de produits avérés sûrs et efficaces sur le marché. Il convient de garder à l’esprit que les deux sociétés utilisant des vaccins COVID-19 qui ont reçu une «autorisation d’utilisation d’urgence» aux États-Unis – et l’immunité de responsabilité – n’ont aucun produit approuvé sur le marché.

En l’absence de produits sur le marché, BioNTech a fait son introduction en bourse aux États-Unis. marché boursier en 2019. Également en 2019, quelques mois seulement avant la découverte annoncée de la COVID-19, la Fondation Bill et Melinda Gates a acheté pour 55 millions de dollars d’actions BioNTech. Depuis son introduction en bourse, le titre avait augmenté d’environ 800% en décembre 2020. Et BioNTech s’associe actuellement à la société chinoise Fosun Pharma.

Ainsi, notamment, la Fondation Bill et Melinda Gates pourrait apparemment bénéficier des deux vaccins COVID-19 autorisés (mais non approuvés) aux États-Unis.

Il y a une autre raison pour laquelle l’implication de la Fondation Bill et Melinda Gates dans les vaccins COVID-19 mérite d’être signalée. Avant d’en arriver là, cependant, considérez ceci: voudriez-vous savoir si les entités gouvernementales promouvant l’utilisation du vaccin, le fabricant de vaccins ou une personne puissante investissant dans le vaccin soutiennent la réduction de la population? De nombreux libéraux considèrent que la population est mauvaise. Disons, comme certains l’ont dit dans le passé, qu’une entité gouvernementale considérait la croissance future de la population (et donc des familles nombreuses) comme «une menace pour la sécurité nationale» pour une fausse raison que ces entités gouvernantes peuvent constituer. Dites également que les mêmes personnes dirigeantes sont impliquées dans le développement et l’autorisation d’un vaccin. Une personne raisonnable considérerait-elle cette information comme nécessaire avant de décider de refuser ou de recevoir le vaccin?

Ou dites-le de cette façon: est la position d’un fabricant de vaccins, d’un autorisateur de vaccins ou d’un bailleur de fonds sur la vie humaine – et le contrôle de la population, qui, il faut le mentionner, pourrait entraîner une réduction trompeuse et intentionnelle de l’espérance de vie ou de l’infertilité qui sont contraires à la vie humaine – pertinents pour votre décision de recevoir ou de refuser le vaccin? Même le libéral le plus libéral qui soutient le grave mal de la réduction de la population conviendrait apparemment que le consentement éclairé nécessite de savoir qu’un vaccin a été payé, fabriqué ou autorisé par des personnes qui soutiennent la réduction et le contrôle de la population.

Ceux qui soutiennent quelque chose d’aussi pervers que le contrôle de la population ne le diront probablement pas au monde quand ils mettront leurs opinions en pratique; s’ils soutiennent quelque chose d’aussi mauvais que le contrôle de la population, ils pourraient également soutenir l’utilisation de la tromperie et des mensonges pour faire de ce mal une réalité. Il est probablement déraisonnable de penser que de telles personnes diraient: «Eh bien, les gens en Amérique et dans le reste du monde, nous allons contrôler la population ici. Ne vous inquiétez pas, cependant – il est rigoureusement testé et même sûr et efficace.» Il serait donc certainement intéressant de noter que ces personnes expriment clairement ces opinions et participent aux vaccins.

Il est pertinent – et non la «théorie du complot», comme certains l’ont déclaré à tort – de savoir que M. Gates, qui a été fortement impliqué dans les deux vaccins COVID-19 avec une autorisation d’utilisation d’urgence, a soutenu la réduction et le contrôle de la population. En 2010, il a déclaré ce qui suit:

Premièrement, nous avons la population. Le monde compte aujourd’hui 6,8 milliards d’habitants. Cela s’élève à environ neuf milliards. Maintenant, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé et les services de santé reproductive, nous pourrions réduire cela de 10 ou 15 pour cent peut-être. (transcription à 04:21)

Il y a plus d’un point important à souligner à propos de cette déclaration. De plus, on ne sait pas comment sa déclaration et les conclusions évidentes que l’on tirerait de sa déclaration en faveur de la réduction de la population (et de son implication dans les vaccins COVID-19) sont considérées comme une «théorie du complot». Il n’y a pas de théorie là-bas; il a vraiment dit ces mots.

D’une manière générale, il est clair que M. Gates soutient les vaccins COVID-19 – il serait en «quête de vacciner le monde» avec les vaccins COVID-19. Il est étrange qu’une telle personne oublie presque complètement le fait que de nombreuses personnes n’ont pas besoin de vaccination et que de nombreuses personnes ne présentent même pas les symptômes du SRAS-CoV-2. Ainsi, la personne normale pourrait dire: «Parlez pour vous-même, monsieur» sur les vaccins COVID-19. (La suggestion selon laquelle «le seul moyen de ramener les choses à la normale est d’utiliser les vaccins COVID-19» est fausse, mais cela ne sera pas développé ici.)

Revenons au fait que M. Gates pense clairement que c’est une bonne et noble chose de réduire la population mondiale, déclarant: «Si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé et les services de santé reproductive, nous pourrions réduire [la future population mondiale] peut-être de 10 ou 15 pour cent.» Il n’y a que quelques conclusions à tirer d’une telle déclaration combinée à son implication dans les vaccins COVID-19.

Bien sûr, «personne ne ferait vraiment ça», n’est-ce pas?

LifeSiteNews a produit une vaste page de ressources sur les vaccins COVID-19. Regardez-le ici.

https://www.lifesitenews.com/opinion/the-suspicious-link-between-population-control-advocates-and-covid-vaccines

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Les USA en phase de liquider l’entité israélienne ?

La vaccination par Pfizer n’a pas apporté les résultats escomptés. ©AFP

Ce lundi 25 janvier, les médias israéliens ont révélé que le nombre de décès dus à la Covid-19 s’était aggravé depuis le début de la vaccination.

Pour la première fois depuis le début de l’apparition de la Covid-19, le nombre de morts en territoires occupés a atteint les 57 personnes, portant le nombre de décès à 1055 pour les 24 premiers jours de l’année, a rapporté le journal israélien Yediot Aharonot.

En référence au bilan de plus de 1000 morts sur les territoires occupés rien que pour le mois de janvier, le journal Israel Hayom, a publié la note rédigée par un médecin, ce dernier admettant qu’actuellement, le seul moyen de prévenir la propagation du coronavirus est le port du masque, et que les gens ne devraient pas trop compter sur la vaccination.

Alors que Tel-Aviv fait prévaloir le rythme de vaccination, les médecins sur les territoires occupés sont nombreux à prévenir que le coronavirus s’était peut-être muté pour contourner l’immunité qu’a créée le vaccin, craignant progressivement que les vaccins Pfizer et Moderna ne soient pas une solution idéale pour lutter contre la pandémie.

Avec plus de 600 000 cas de contamination et une forte augmentation des patients en réanimation, le coronavirus bat toujours des records en Israël, a annoncé la chaîne 7 de la télévision israélienne.

Dans ce contexte, le journal Haaretz affirme que la fermeture de l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv et les affrontements avec la communauté orthodoxe sont un revers majeur pour le Premier ministre et le ministre israélien de la Santé, qui tentent de jouer la carte de la vaccination comme un succès. D’autant que Netanyahu a promis un retour à la normale sur les territoires occupés avant les élections du mois de mars.

Il y a quelques jours, la conclusion d’un accord permettant à Israël de mettre à la disposition de la compagnie pharmaceutique Pfizer les données des personnes vaccinées avait suscité une vague de critiques quant à la violation de la vie privée des individus.

Israël a obtenu un stock de vaccins contre la Covid-19 du géant pharmaceutique Pfizer en échange notamment du partage rapide de données sur les effets de cette immunisation sur sa population, selon un accord consulté lundi 18 janvier par l’AFP.

Selon plusieurs médias locaux, Israël a déboursé davantage que le prix du marché pour acheter les vaccins. Une information que les autorités du régime ont refusé de commenter. Mais Israël a fait miroiter à Pfizer l’accès rapide à des données à grande échelle sur les effets de son vaccin.

Selon des spécialistes de la protection de données privées, la numérisation à grande échelle des données de santé en Israël pourrait être une violation de la vie privée.

Source : Press TV