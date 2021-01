Pourquoi Bill Gates achète-t-il des terres agricoles à travers l’Amérique? + Notre commentaire

La quatrième personne la plus riche du monde et le principal financier de l’Organisation mondiale de la santé, Bill Gates, est silencieusement devenue le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. L’homme lui-même est cependant la chose la plus éloignée d’un agriculteur. Il ne pouvait même pas soulever une balle de foin, et encore moins saisir les deux brins de ficelle de ramassage avec ses mains nues.

Néanmoins, Gates possède maintenant des dizaines de milliers d’acres de terres agricoles dans dix-huit États. Il possède le plus de terres agricoles de la Louisiane – un superbe portefeuille de 69 071 acres. Comme si cela ne suffisait pas, il possède 47 927 acres supplémentaires dans l’Arkansas et 20 588 acres dans le Nebraska, et détient une participation dans une bande de terrain de 25 750 acres du côté ouest de Phoenix, en Arizona. Alors pourquoi Bill Gates achète-t-il des terres agricoles à travers l’Amérique?

Bill Gates et les expériences agricoles de l’ONU

Le véhicule d’investissement de Bill Gates, Cascade Investments, s’est donné beaucoup de mal pour dissimuler ses gros achats de terres agricoles, et a essayé de couvrir leurs traces avec chaque transaction monstrueuse. L’une des transactions était une acquisition de 171 millions de dollars dissimulée par une LLC avec deux employés dans un bâtiment à parois métalliques sur un chemin de terre au large du Bayou Teche.

Bill Gates est fier de sa philanthropie, alors pourquoi dirigerait-il son véhicule d’investissement personnel pour investir dans les terres agricoles à travers le pays et garder le secret? En 2008, sa fondation personnelle a investi 306 millions de dollars pour diriger les opérations agricoles des petits exploitants agricoles en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. La Fondation Bill et Melinda Gates a utilisé l’argent de la subvention pour soutenir une agriculture «durable» à haut rendement.

Dix ans plus tard, Bill a lancé Gates Ag One pour faire avancer ces efforts. Désormais, Cascade Investments se coordonne avec une filiale, Cottonwood Ag Management, qui fait partie du réseau Leading Harvest, une organisation à but non lucratif qui promeut une agriculture durable. Le réseau Harvest représente maintenant 2 millions d’acres dans 22 États et 2 millions d’acres supplémentaires dans sept autres pays. Le Groupe de travail sur l’agriculture durable est à l’origine de cette transformation de l’agriculture et Bill Gates est l’un des principaux investisseurs. Ce groupe de 13 membres comprend des investisseurs étrangers cherchant à modifier la production alimentaire et agricole aux États-Unis, notamment: Ceres Partners, Hancock Natural Resources Group, The Rohaytn Group et UBS Farmland Investors.

Gates se prépare-t-il à contrôler les agriculteurs américains et à dicter la direction de l’agriculture américaine conformément aux Nations Unies? Se prépare-t-il à lancer des OGM expérimentaux sur des centaines de milliers d’acres de terres agricoles américaines, en dictant le type de semences et de races animales que les agriculteurs utilisent? On ne sait pas si ses terres agricoles sont utilisées à des fins de conservation ou s’il a l’intention d’inviter une influence étrangère et des technologies expérimentales de modification génétique dans l’espace agricole américain.

En Écosse, Bill Gates s’est associé au Royaume-Uni pour développer des «super cultures» et élever des vaches à haut rendement. Les deux entités ont investi 174 millions de dollars dans des programmes de sélection expérimentale qui visent à faire en sorte que les vaches produisent plus de lait, que les poulets pondent plus d’œufs et que les cultures génétiquement modifiées résistent mieux aux maladies. Les expériences visent à «aider» 100 millions d’agriculteurs africains afin qu’ils puissent produire des rendements plus élevés à partir de leurs exploitations agricoles à petite échelle.

Ces accaparements internationaux de terres et ces expériences mondialistes coïncident-ils avec les efforts de la FDA pour fermer les producteurs de lait cru et la guerre du Bureau of Land Management contre les éleveurs indépendants?

Bill Gates et l’essor des villes intelligentes

Une autre raison pour laquelle Bill Gates achète des terres est d’investir dans les villes intelligentes à venir. Le terrain qu’il possède juste à l’ouest de Phoenix est en cours de développement dans une nouvelle métropole appelée Belmont. Lorsqu’il sera terminé, il comptera 80 000 maisons, 3 800 acres d’espaces industriels, de bureaux et de vente au détail; 3 400 acres d’espace ouvert; et 470 acres pour les écoles publiques. La superficie est stratégiquement située sur l’Interstate 10 et sera également accessible à l’Interstate 11. Les 40 miles carrés devraient accueillir 200 000 habitants ou plus, qui seront sans aucun doute soumis à une surveillance 24/7 et à la collecte de données personnelles dans tout ce qu’ils font dans la ville intelligente hyper-connectée. L’influence sardonique de Bill Gate fait partie d’une plus grande INFLUENCE qui cherche à utiliser les Américains et leurs ressources pour le contrôle et l’exploitation internationaux.

Non seulement qu'il est dans les BIG TECH, Big Pharma avec la production des virus et des vaccins COVID-XY ou autres à ARNm créés en laboratoires qui blessent, tuent et permettent le contrôle à distance de l'organisme humain, avec un système d'exploitation dans le corps humain mais il s'ingère aussi et s'accapare avec d'autres minorités milliardaires des moyens de subsistance de toute la collectivité humaine en entrant dans d'autres secteurs d'activités clés. Bill Gates fournit également des aides conséquentes aux médias mainstream (grands médias) comme Le Monde.

