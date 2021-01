Juste à temps pour Biden, l’OMS admet enfin que les tests PCR produisent de faux positifs au coronavirus

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) est enfin claire sur le scandale des tests PCR (réaction en chaîne par polymérase) qui a abouti à un nombre incalculable de personnes testées faussement «positives» pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease (COVID-19)] – mais seulement parce que Joe Biden a maintenant été couronné en tant que «président».

Tout au long de 2020, avec le président Donald Trump à la barre, les protocoles de test PCR ont été frauduleusement calibrés pour effectuer un nombre de cycles excessivement élevé. Plus le nombre de cycles est élevé, apprend-on, plus les résultats sont «positifs».

Cela a été clairement fait exprès pour donner une mauvaise image de Trump et pour justifier le verrouillage du pays afin que l’économie très performante de Trump soit réduite en poussière. Maintenant que le régime Biden occupe la Maison Blanche, cependant, tout change comme par magie pour le mieux.

Soudain, l’OMS et d’autres «autorités» sanitaires admettent que les tests PCR ne sont pas effectués correctement, ce qui est connu depuis un certain temps. [Quel mensonge anti-scientifique vont-ils encore produire pour tromper, rendre faussement malade, blesser, prendre le contrôle et tuer encore plus de personnes ? – MIRASTNEWS]

«Le seuil de cycle (Ct) nécessaire pour détecter le virus est inversement proportionnel à la charge virale du patient», a admis l’OMS dans un communiqué publié pas même une heure après «l’inauguration de Biden».

«Lorsque les résultats des tests ne correspondent pas à la présentation clinique, un nouvel échantillon doit être prélevé et retesté en utilisant la même technologie NAT ou une technologie différente.»

En d’autres termes, si un individu est testé «positif» mais ne présente aucun symptôme correspondant, la valeur Ct élevée produite est plus que probablement incorrecte et doit être ajustée.

Le coronavirus était donc une arme politique après tout

C’est le type d’informations qui, dans un monde juste et honnête, auraient été révélées il y a des mois alors que Trump était toujours reconnu par tout le monde comme étant au pouvoir.

Heck, le New York Times le savait en août, après avoir publié un article révélant que plus de 90% des résultats des tests de coronavirus dans au moins trois États ne correspondaient en aucun cas à une maladie active.

La réponse de la gauche a été qu’il s’agissait simplement de «porteurs asymptomatiques» de la COVID-19. Cependant, la dissémination asymptomatique n’est pas une réalité et semble avoir été utilisée simplement pour susciter la peur de la plandémie.

De nombreux épidémiologistes ont averti que les cycles de test PCR étaient trop étalonnés. Cependant, il n’était pas encore politiquement opportun d’apporter des changements avant le 20 janvier, lorsque Biden a été «assermenté» en tant que «46e président» des États-Unis.

Gardez à l’esprit qu’Anthony Fauci, un «médecin» de la télévision que de nombreux gauchistes considèrent comme le «dieu» de la plandémie du coronavirus, a admis il y a environ un an que les «porteurs asymptomatiques» ne contribuent pas à la propagation de la maladie. Ce récit a changé plus tard, cependant, lorsqu’il est devenu évident que la plandémie pouvait être utilisée comme arme pour ternir la réputation de Trump.

Fauci savait également en juillet que le nombre de cycles de test PCR devait être réduit pour obtenir des résultats plus précis. Même ainsi, il a refusé de faire quoi que ce soit à ce sujet, jouant un rôle complice dans la perpétuation de l’hystérie des coronavirus.

Il s’avère que tout test PCR qui montre un résultat positif en l’absence de symptômes n’a aucun sens si le Ct était fixé à plus de 30 – ce que presque tous étaient alors que Trump était encore en fonction.

«Quand vous pensez aux longueurs que le parti de la fusion permanente a dû parcourir pour faire franchir la ligne d’arrivée à son candidat: bombardement médiatique constant contre Trump, verrouillages à l’échelle nationale, black-out sur les réseaux sociaux, fraude électorale, événements sous faux drapeau et investiture militarisée, Je dois imaginer que c’est une victoire assez fragile», a écrit un commentateur de Zero Hedge à propos du fiasco.

Vous trouverez plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan (COVID-19) et sur la façon dont il est réorganisé sous Biden sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

ZeroHedge.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Censure phénoménale dans les médias mainstream et les médias sociaux? Utilisez tous les autres moyens en votre possession pour compléter les partages des infos importantes qui peuvent sauver des millions ou des milliards de vie!

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un homme de Floride se développe et meurt d’une maladie auto-immune rare quelques jours après avoir reçu le vaccin Pfizer contre le coronavirus

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le Florida Department of Health et le Miami-Dade County Medical Examiner Department enquêtent sur le décès soudain d’un médecin qui a développé une maladie auto-immune rare plusieurs jours après avoir reçu le coronavirus de Pfizer (COVID-19) vaccin.

Le Dr Gregory Michael, un obstétricien et gynécologue de 56 ans de Miami Beach, a reçu le vaccin au Mount Sinai Medical Center le 18 décembre. Trois jours seulement après avoir reçu le vaccin, il a développé une maladie auto-immune rare connue sous le nom de thrombocytopénie immunitaire aiguë, ce qui a empêché son sang de coaguler. Le 3 janvier, sa femme, Heidi Neckelmann, a écrit dans un message Facebook qu’il était décédé d’une hémorragie cérébrale.

[Les médias mainstream disent que ces décès ne sont pas liés aux vaccins COVID à ARNm empoisonnés – MIRASTNEWS].

Pfizer est immédiatement passé sur la défensive, publiant un communiqué disant qu’ils ne pensaient pas que la mort était en aucune façon liée au vaccin [menteur !!! – MIRASTNEWS]. Néanmoins, la société a déclaré avoir ouvert une enquête sur l’affaire. [Qui sera trafiquée, puisqu’en réalité elle n’est pas menée par des experts réellement indépendants !!! – MIRASTNEWS]

«Il n’y a aucune indication – que ce soit à partir d’essais cliniques de grande envergure ou parmi les personnes qui ont reçu le vaccin depuis que le gouvernement a autorisé son utilisation le mois dernier – qu’il pourrait être lié à la thrombocytopénie… Aucun signal de sécurité n’a été identifié dans nos essais cliniques, l’expérience post-marketing jusqu’à présent… Nos pensées immédiates vont à la famille endeuillée.»

La société a également déclaré que rien dans la technologie utilisée n’indiquait qu’elle pourrait causer la maladie auto-immune rare.

[Voici donc des éléments qui leur échappe réellement pour des études bâclées et à dessein, c’est la raison pour laquelle ont négocié une clause de non responsabilité sur les dégâts causés !!! Donnez à un commerçant par exemple le droit de vendre n’importe quoi à n’importe quel prix et vous verrez ce qu’une telle clause peut causer comme dégâts dans la société ! – MIRASTNEWS].

Depuis que le vaccin contre le coronavirus a commencé à être distribué aux États-Unis, des rapports ont été rapportés sur des personnes souffrant d’effets secondaires, tels que des douleurs aux bras, de la fatigue, des maux de tête, de la fièvre et des dizaines de cas d’anaphylaxie. (En relation: étude des CDC: des réactions allergiques graves aux vaccins contre le coronavirus se produisent à un taux plus élevé que les vaccins contre la grippe.)

[Pourquoi n’ont-ils pas été transparents à toutes les étapes avec tout ce qui est entrepris, c’est parce que ces vaccins à ARNm causent beaucoup de blessés et de morts. Ils cachent la vérité pour ne pas que le public se rebiffe – MIRASTNEWS].

Selon Neckelmann, son mari n’avait «absolument aucun problème médical» ni aucune condition sous-jacente avant de recevoir le vaccin Pfizer. Elle a également déclaré qu’il n’avait jamais eu aucune réaction indésirable à un médicament ou à un vaccin.

«C’était un passionné de pêche en haute mer et surtout un père de famille», a-t-elle ajouté. «Il n’a jamais eu COVID parce qu’il a utilisé un masque N95 depuis le début de la pandémie. Il était catégorique dans la protection de sa famille et de ses patients.

Peu de temps après avoir reçu le vaccin, Michael a développé de minuscules taches appelées pétéchies, qui se forment lorsque de minuscules vaisseaux sanguins s’ouvrent. Reconnaissant que quelque chose n’allait pas, Michael s’est immédiatement rendu aux urgences, où les médecins ont découvert que sa numération plaquettaire était tombée à zéro. Pendant deux semaines, les médecins ont tenté d’augmenter sa numération plaquettaire et des experts médicaux du monde entier ont tenté de le sauver.

«Il était conscient et énergique tout au long du processus, mais deux jours avant une chirurgie de dernier recours, il a eu un accident vasculaire cérébral hémorragique causé par le manque de plaquettes qui lui a coûté la vie en quelques minutes», a écrit Neckelmann dans son message.

Neckelmann a partagé l’histoire du décès de son mari sur Facebook, où elle espère que cela peut aider à sensibiliser davantage de gens aux effets secondaires du vaccin et que «ce n’est pas bon pour tout le monde, et dans ce cas, a détruit une belle vie, une famille parfaite et a touché tant de personnes dans la communauté.

Regardez cet épisode spécial de Brighteon Conversations alors que Mike Adams, le Health Ranger, a une conversation éclairante avec le chercheur et analyste Dr Paul Cottrell, qui envoie un message désastreux à l’Amérique, l’avertissant des mensonges propagés concernant les vaccins contre le coronavirus, coronavirus RT –Tests PCR et plus.

https://www.brighteon.com/24460df7-d935-47f8-b6b2-e7472e6493a2

Un expert affirme que le vaccin contre le coronavirus a causé la maladie auto-immune rare

Des responsables locaux et fédéraux ont également commencé à enquêter sur la mort de Michael. Alors que plusieurs experts en la matière ont convenu que le cas était très inhabituel, ils ont refusé d’exclure la possibilité que le vaccin Pfizer puisse en être la cause.

Le département de la santé de Floride a immédiatement renvoyé le cas au CDC, qui a déclaré dans un communiqué que l’agence évaluerait la situation et fournirait des mises à jour dès que de nouvelles informations seraient disponibles.

Darren J. Caprara, porte-parole du bureau du médecin légiste du comté de Miami-Dade, a déclaré que le comté enquêtait toujours sur la mort de Michael et procéderait bientôt à une autopsie pour identifier la cause.

Citant les lois sur la protection de la vie privée des patients, le Mount Sinai Medical Center a refusé de commenter la question.

Le Dr Jerry L. Spivak, spécialiste des troubles sanguins et professeur émérite de médecine à l’Université Johns Hopkins, estime que – sur la base des informations qu’il a obtenues du post de Neckelmann – le vaccin est lié à l’apparition soudaine de la maladie rare.

«Je pense que c’est une certitude médicale que le vaccin était lié», a déclaré Spivak.

«Cela va être très rare», a-t-il dit, pour ne pas semer la panique. Cependant, Spivak pense également que cela pourrait se reproduire.

Spivak a fondé son diagnostic sur le fait que la maladie de Michael est apparue de nulle part trois jours seulement après avoir reçu le vaccin. Son hypothèse est étayée par le fait que la plupart des personnes qui développent des maladies chroniques qui font baisser leur nombre de plaquettes sont des femmes et des personnes qui souffrent déjà d’autres problèmes de santé.

Un homme en bonne santé comme Michael n’aurait pas dû développer soudainement une telle condition. Mais le fait qu’il l’ait fait suggère qu’il y a eu un déclencheur récent, et la seule chose qui aurait pu déclencher la maladie auto-immune rare était le vaccin contre le coronavirus.

Le Dr Lyn Redwood, président de Children’s Health Defense, a déclaré que le purpura thrombocytopénique idiopathique, le trouble qui a tué Michael, est connu pour se développer après l’inoculation avec d’autres vaccins.

Par exemple, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole est connu pour une dose sur 25 000 à 40 000 du vaccin. La thrombopénie a également été associée aux vaccins contre les hépatites A et B, le papillomavirus humain, la varicelle-zona, la diphtérie-tétanos-coqueluche acellulaire, la polio et le pneumocoque.

Bien qu’il soit catégorique sur le fait que le vaccin a causé cette maladie, Spivak insiste sur le fait qu’il ne devrait pas empêcher les gens d’être vaccinés. Au lieu de cela, il pense qu’en savoir plus sur le cas de Michael peut aider les médecins à concevoir de meilleurs plans de traitement au cas où un tel trouble se reproduirait après la vaccination.

«Si vous faites vacciner suffisamment de personnes, des choses se passeront», a-t-il déclaré.

Apprenez-en davantage sur les dangers possibles des vaccins sur VaccineDamage.news.

Les sources comprennent:

HumansAreFree.com

NYTimes.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Le vaccin Gardasil de Merck a paralysé un jeune homme – une tragédie médicale en cours qui doit être arrêtée

Robert F.Kennedy Jr.et le cabinet d’avocats Baum Hedlund de Los Angeles, en Californie, ont intenté leur cinquième action en justice contre Merck, prenant le vaccin dangereux et trompeur Gardasil de la société pharmaceutique et défendant des jeunes innocents qui ont été handicapés par le vaccin. . Le cabinet d’avocats s’attaque à Merck et au plus grand système judiciaire kangourou, qui protège les fabricants de vaccins de toute responsabilité depuis plus de trente ans.

Le dernier client du cabinet d’avocats, Michael Colbath, était un athlète et un érudit en bonne santé avant d’obtenir le vaccin Gardasil. Après la vaccination, il a subi des blessures graves et a été diagnostiqué avec un syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), une hypersomnie idiopathique (IH), une encéphalomyélite myalgique / syndrome de fatigue chronique (ME / CFS), un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et une gastroparésie.

Le vaccin Gardasil a détruit la vie d’un étudiant et d’un athlète en herbe

Après les tirs, son corps a commencé à s’endormir pendant 15 à 22 heures par jour. À son réveil, il souffrait de transpiration excessive, de mémoire perdue, de confusion, de courbatures, de migraines et de perte de concentration. Les blessures causées par le vaccin lui causent également une paralysie intermittente ou épisodique, un engourdissement; et des douleurs d’estomac. Il doit être surveillé en permanence par des médecins.

Les blessures causées par le vaccin ont détruit sa vie. Avant le vaccin, il était membre de l’équipe de cross-country de son collège. Il était impliqué dans l’orchestre de l’école, pratiquait le Tae Kwon Do et était un boy-scout accompli. En tant que jeune garçon, il a obtenu une certification en secourisme / préparation aux situations d’urgence et a élevé des chiens d’assistance pour les personnes handicapées.

Après la première dose de Gardasil, Michael a subi des blessures graves et aiguës qui ont nui à sa qualité de vie, à sa capacité à marcher et à réussir. Il a dû terminer ses études secondaires de chez lui, car il ne pouvait pas marcher sans aide. Le garçon autrefois en bonne santé souffre maintenant du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, une condition qui désactive les fonctions régulières du système nerveux sympathique et autonome, affectant la circulation, la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Les symptômes comprennent des étourdissements, des évanouissements et une augmentation rapide et inconfortable du rythme cardiaque.

Merck continue de paralyser les jeunes et de détruire des vies

Après la vaccination Gardasil, Michael a commencé à dormir excessivement et s’est fatigué tout au long de la journée. On lui a diagnostiqué une hypersomnie idiopathique, un trouble neurologique chronique qui provoque une somnolence excessive, même après avoir dormi suffisamment. Lorsque son état s’est aggravé, il a commencé à souffrir d’encéphalomyélite myalgique / syndrome de fatigue chronique qui a entraîné une faiblesse, un malaise, une déficience cognitive, une intolérance orthostatique et des douleurs. La douleur a conduit à un syndrome douloureux régional complexe, marqué par une brûlure continue ou une douleur lancinante, généralement dans ses pieds.

Michael est passé du statut d’athlète impeccable et d’étudiant ambitieux à la perte de sa capacité à marcher. Avec de l’aide, il peut désormais marcher environ cinq cents pas par jour. Quand il va en cours à l’Université de Californie à San Diego, il porte des béquilles et a du mal à rester éveillé toute la journée. Maintenant, il a besoin de dix médicaments puissants pour fonctionner au jour le jour, alors qu’il se bat contre les blessures.

Sa mère, comme la plupart d’entre eux, ignorait les dangers de ce vaccin. Merck induit le public en erreur sur la sécurité et la nécessité de son vaccin contre le VPH. Merck fait maintenant la promotion de Gardasil pour les enfants dès l’âge de neuf ans et ne parvient pas à avertir les parents des conséquences tragiques et bouleversantes qui pourraient résulter de l’inoculation nuisible commercialisée de manière trompeuse.

L’avocat du coconseil, Robert F. Kennedy, Jr., a commenté:

«Tout comme avec Vioxx, Merck a placé les bénéfices de Gardasil sur la sécurité des patients et maintenant d’innombrables enfants et jeunes sont confrontés à des problèmes de santé inévitables. À un moment donné, vous devez vous demander: que faudra-t-il pour mettre fin à ce mépris imprudent pour leurs consommateurs?»

Les sources comprennent:

ChildrensHealthDefense.org

NaturalNews.com

Fiddaman.blogspot.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

LE MANIAQUE GÉNOCIDAIRE DES VACCINS COVID-19 BILL GATES VEUT ÉTEINDRE LE SOLEIL

En mars 2015, Bill Gates a montré une photo du coronavirus lors d’une conférence TED et a déclaré au public que ce serait la plus grande catastrophe de notre temps. La vraie menace pour la vie, a-t-il dit, « ce ne sont pas les missiles, mais les microbes ». Lorsque la pandémie de coronavirus a balayé la terre comme un tsunami cinq ans plus tard, il a relancé le langage de la guerre et a décrit la pandémie comme «une guerre mondiale».

En fait, la pandémie n’est pas une guerre. La pandémie est une conséquence de la guerre. Une guerre contre la vie. L’esprit mécanique connecté à la machine d’extraction de l’argent a créé l’illusion que les humains sont séparés de la nature et de la nature en tant que matière première inerte et morte à exploiter. Mais, en fait, nous faisons partie du biome. Et nous faisons partie du viroma. Le biome et le virome, c’est nous. Lorsque nous menons la guerre contre la biodiversité de nos forêts, de nos fermes et dans nos tripes, nous nous faisons la guerre.

L’urgence sanitaire du coronavirus est inséparable de l’urgence sanitaire d’extinction, de l’urgence sanitaire de la perte de biodiversité et de l’urgence sanitaire de la crise climatique. Toutes ces urgences sont enracinées dans une vision du monde mécaniste, militariste et anthropocentrique qui considère les humains séparés et supérieurs aux autres êtres. Des êtres que nous pouvons posséder, manipuler et contrôler. Toutes ces urgences sont enracinées dans un modèle économique basé sur l’illusion d’une croissance illimitée et d’une cupidité illimitée, qui violent les frontières planétaires et détruisent l’intégrité des écosystèmes et des espèces individuelles.

De nouvelles maladies surviennent parce qu’une agriculture mondialisée, industrialisée et inefficace envahit les habitats, détruit les écosystèmes et manipule les animaux, les plantes et autres organismes sans respecter leur intégrité ou leur santé. Nous sommes liés au niveau mondial par la propagation de maladies comme le coronavirus parce que nous avons envahi les maisons d’autres espèces, nous avons manipulé des plantes et des animaux à des fins commerciales et avides, et nous avons cultivé des monocultures. En abattant des forêts, nous convertissons les fermes en monocultures industrielles qui produisent des matières premières toxiques et vides sur le plan nutritionnel, alors que notre alimentation se dégrade grâce à la transformation industrielle avec des produits chimiques synthétiques et le génie génétique, et que nous perpétuons l’illusion que la terre et la vie sont des matières premières. pour être exploité pour le profit, nous sommes en fait connectés.

Selon l’Organisation internationale du travail, «1,6 milliard de travailleurs de l’économie informelle (représentant les plus vulnérables sur le marché du travail), sur un total mondial de 2 milliards et une main-d’œuvre mondiale de 3,3 milliards, ont subi des dommages considérables à gagner un live. Cela est dû aux mesures de blocage et / ou parce qu’elles fonctionnent dans les secteurs les plus touchés». Selon le Programme alimentaire mondial, 250 milliards de personnes supplémentaires souffriront de la faim et 300 000 pourraient mourir chaque jour. Ce sont aussi des pandémies qui tuent des gens. Tuer ne peut pas être une recette pour sauver des vies.

La santé a à voir avec la vie et les systèmes vivants. Il n’y a pas de «vie» dans le paradigme de la santé que Bill Gates et ses semblables promeuvent et imposent au monde entier. Gates a créé des alliances mondiales pour imposer une prescription et des tests descendants pour les problèmes de santé. Il donne de l’argent pour définir les problèmes, puis utilise son influence et son argent pour imposer les solutions. Et dans le processus, il s’enrichit. Son «financement» entraîne l’effacement de la démocratie et de la biodiversité, de la nature et de la culture. Sa «philanthropie» n’est pas seulement du philanthropapitalisme. C’est du philanthro-impérialisme.

La pandémie et la fermeture du coronavirus ont révélé encore plus clairement comment nous sommes réduits à des objets à contrôler, avec notre corps et notre esprit comme les nouvelles colonies qui seront envahies. Les empires créent des colonies, les colonies renferment les communs des communautés autochtones vivantes et les transforment en sources de matières premières à but lucratif. Cette logique extractive linéaire est incapable de voir les relations intimes qui soutiennent la vie dans le monde naturel. Il est aveugle à la diversité, aux cycles de renouveau, aux valeurs de don et de partage, ainsi qu’au pouvoir et au potentiel de l’auto-organisation et de la réciprocité. Il est aveugle aux débris qu’il crée et à la violence qu’il déchaîne. Le verrouillage prolongé du coronavirus a été une expérience de laboratoire pour un avenir sans humanité.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Mon père n’est pas mort de COVID, mais ils l’ont mis sur le certificat de décès

Juste une illustration d’une pratique devenue trop courante: « … quiconque meurt pendant cette période, il faut mettre covid19 sur l’acte de décès, les ordres d’en haut … ». Scott Jensen, sénateur et MD, a déjà sifflé à ce sujet, avec des conséquences désastreuses, article + vidéo:

➡️ https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/huge-mn-senator-dr-reveals-hhs-document-coaching-overcount-covid-19-cases-copy-document-video/:

«Vendredi dernier, j’ai reçu un document de 7 pages qui m’indiquait si j’avais une patiente de 86 ans qui avait une pneumonie mais qui n’avait jamais été testée pour la COVID-19 mais quelque temps après qu’elle eut contracté une pneumonie, nous avons appris qu’elle avait été exposée. à son fils qui ne présentait aucun symptôme mais qui plus tard a été identifié avec COVID-19, alors il serait approprié de diagnostiquer sur le certificat de décès COVID-19», a déclaré le Dr Scott Jensen.

🍀🍀🍀🍀🍀

Il y a tellement de choses qui ne vont pas dans le programme d’opération Covid / Vaccin:

Infirmière à propos des patients mal traités avec des ventilateurs et des défibrillations inutiles:

➡️ https://www.dailymail.co.uk/news/article-8290251/NYC-nurse-claims-coronavirus-patients-literally-murdered.html

INFIRMIÈRES EN CONGÉ DE MALADIE APRÈS UN VACCIN COVID:

➡️ https://www.bitchute.com/video/byADRJ8RJlO9/

FLORIDE INFIRMIÈRE SOUFFLE: «VOUS SAVEZ CE QUI SE PASSE MAINTENANT»

➡️ https://www.bitchute.com/video/bEoSCazHImyL/

🍀🍀🍀🍀🍀

Le mensonge commence par la théorie virale imparfaite:

DR. COWAN EXPLIQUE LA FONDATION ET LES FAUTES DE LA THÉORIE VIRALE:

➡️ https://www.bitchute.com/video/IQvombLBCMpH/

LA THÉORIE DE L’ANTICORPS EST FAUSSE – LE SCIENTIFIQUE DOMINE À NOUVEAU SUR LA LOGIQUE ET LE SENS COMMUN (AMANDHA VOLLMER)

➡️ https://bitchute.com/video/A6Abxkzmm54D/

STEFAN LANKA | LE MYTHE DU VIRUS: ‘GERM THEORY’ = FRAUDE SCIENTIFIQUE PAR KOCH / PASTEUR:

➡️ https://bitchute.com/video/aOKX9wR1PMxA/

STEFAN LANKA – VIRUS DE MISINTERPRETATION:

➡️ https://bitchute.com/video/SEA2QAz6UfWe/

🍀🍀🍀🍀🍀

De quoi s’agit-il alors? « Un virus mortel » est l’écran de fumée parfait:

MISE À JOUR GEMMA O’DOHERTY: ILS ONT ÉTÉ FORCÉS D’ADMETTRE: « LE VIRUS » N’EXISTE PAS

➡️ https://www.bitchute.com/video/IuSF3wSi3brv/

DR. VERNON COLEMAN (25.1.21) ‘C’EST UNE GUERRE … là-bas!’ (C (O) VID WORLD ORDERS REPORT)

➡️ https://bitchute.com/video/aLesOtEJ7BmA/

🍀🍀🍀🍀🍀

C’est ce qu’ils veulent:

ROSA KOIRE – « ILS NE PEUVENT PLUS LE CACHER » # AGENDA21

➡️ https://www.bitchute.com/video/c7zIaJX4g5cL/

LES GUERRES DE L’EAU – ILS PRENNENT TOUT, NOTRE VIE DONNANT DES ESSENTIELS (DIANA LENSKA)

➡️ https://bitchute.com/video/3zE9kKY4jGNP/

LA REPRISE MONDIALE DE TECHNOCRAT – [«QUI – QUOI – POURQUOI – COMMENT»]

➡️ https://bitchute.com/video/nqVrR98XsyFu/

DIANA LENSKA: THE SPARS PANDEMIC 2025-2028 JOHN HOPKINS FUTURE SCENARIO REPORT

➡️ https://bitchute.com/video/VGNuBMa3BPV3/

Le contrôle de l’ADN humain est la dernière frontière:

➡️ https://bitchute.com/video/HyGxNtvGhCy1/

JFK: il y a une conspiration contre le genre humain:

➡️ https://bitchute.com/video/e9luU5Hmt5Yh/

Aaron Russo à propos des Rockefeller et du NWO (2005)

➡️ https://bitchute.com/video/ML9lE6D7iqJP/

Fauci pour « reconstruire l’infrastructure de l’existence humaine »:

➡️ https://bitchute.com/video/zegVBAoChH8y/

🍀🍀🍀🍀🍀

Et nous avons été conditionnés par les livres et les films depuis toujours à accepter le mensonge comme réel:

INGÉNIERIE SOCIALE ET CONTRÔLE DE L’ESPRIT COVID | L’ANTIDOTE EST LA CONNAISSANCE ET LA CONNAISSANCE:

➡️ https://bitchute.com/video/c8Ljrqvcorol/

JEUX OLYMPIQUES DE LONDRES 2012: RITUEL PANDÉMIQUE, PROGRAMMATION, DÉCLENCHEURS

➡️ https://www.bitchute.com/video/I1J0Z81sSXZg/

DEAD ZONE 2003: SRAS – PNEUMONIE – VERROUILLAGES – HYDROXYCHLOROQUINE | SCRIPT ET DÉCLENCHEURS

➡️ https://www.bitchute.com/video/jHfTfDGpLR33/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Rapport Steve Hilton: Le Dr Anthony Fauci est directement responsable du financement des études sur le gain de fonction qui ont abouti à la pandémie de coronavirus

Par Jim Hoft

L’animateur de FOX News, Steve Hilton, a ouvert son émission du dimanche soir avec un développement surprenant sur les origines du coronavirus.

Hilton a discuté de la recherche sur le gain de fonction qui aide à définir la nature fondamentale des interactions homme-pathogène. L’un des plus grands laboratoires de recherche sur la science du gain de fonction était l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan, en Chine.

La recherche sur le gain de fonction est très controversée. En 2014, l’administration Obama a réduit le financement de l’étude biologique risquée.

Le gouvernement a pris la décision à la suite d’incidents de biosécurité dans les laboratoires de recherche fédéraux.

Le Gateway Pundit avait précédemment rapporté que l’administration Obama avait par la suite donné 3,7 millions de dollars à l’Institut de virologie de Wuhan après la fermeture du programme américain.

Steve Hilton a rapporté dimanche que le Dr Anthony Fauci était sur une recherche record où des virus potentiellement dangereux sont générés dans le laboratoire:

Dans son rapport de dimanche, Steve Hilton a révélé comment le Dr Fauci avait financé les projets qui ont abouti à la pandémie de coronavirus.

C’est un segment très accablant de Steve Hilton sur FOX News.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

La recherche choquante de Christine Massey.

Point de vue

Publié par Tapestry

Lorsque, comme l’indique Massey, 46 agences distinctes disent la même chose – «aucun dossier d’isolement disponible» – nous ne nous demandons plus ce qui se passe. Nous sommes fermement dans le territoire de la FRAUDE.

Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, les virologues déforment et torturent le sens du mot «isolé». Ils affirment avoir le virus dans une soupe dans un plat du laboratoire. «Dans une soupe» est tout le contraire de «isolé».

La soupe contient des cellules animales et humaines, des produits chimiques toxiques et des médicaments toxiques et d’autres matériels génétiques. Certaines cellules sont en train de mourir. Les chercheurs déclarent absurdement que la mort doit être le résultat du virus attaquant ces cellules.

Cependant, les produits chimiques et les médicaments pourraient tuer. Et les cellules humaines et animales sont privées de nutriments – ce seul fait suffit à les faire mourir.

Par conséquent, il n’y a aucune preuve que le virus prétendu (et non isolé) se trouve dans la soupe dans le plat du laboratoire.

Cette «preuve d’isolement» est au niveau de prétendre que le soleil est la lune, l’Alaska est une petite ville sur Saturne et un lapin est un vaisseau spatial.

Ce n’est pas un hasard si l’enquête implacable de Christine Massey n’a révélé aucun cas d’isolement réel.

Par Jon Rappoport

Vous pouvez voir le travail de Christine Massey sur son site, fluoridefreepeel [dot] ca. Elle mérite les remerciements de chaque personne réfléchie.

Citant Massey: «Je (CM), avec quelques aides anonymes, avons soumis des demandes d’accès à l’information à diverses institutions canadiennes à la recherche de documents décrivant l’isolement du ‘SRAS-COV-2’ (le prétendu ‘virus COVID-19’) de un échantillon non altéré prélevé sur un patient malade.

« Mes demandes ont été intentionnellement formulées pour éliminer les allégations frauduleuses, illogiques et non scientifiques selon lesquelles ‘le SRAS-COV-2 isolé’, qu’ils sont sont nombreux… »

«Mes demandes ne se limitaient pas aux enregistrements d’isolement effectués par l’institution respective, ni aux enregistrements créés par l’institution respective, mais étaient plutôt ouverts aux enregistrements d’isolement effectués par n’importe qui, n’importe où sur la planète.»

«Des collègues de nombreux autres pays ont obtenu des réponses à des demandes d’informations identiques et similaires de la part de dizaines d’institutions supplémentaires.»

«Au 22 janvier 2021, 46 institutions et bureaux ont répondu à ces demandes. Chaque établissement n’a pas fourni, ni cité, ne serait-ce qu’un seul enregistrement décrivant l’isolement réel de tout «SRAS-COV-2» à partir d’un échantillon de patient par quiconque, n’importe où sur la planète, jamais.»

Voici une réponse typique à une demande Massey, du ministère de la Santé de l’Ontario. La réponse est arrivée au bout de quatre mois: «Il s’agit de vous informer qu’aucun dossier réactif n’a été localisé. Une fouille raisonnable du ministère a été effectuée et aucun dossier conforme n’a été trouvé. Le Dr David C. Williams, médecin hygiéniste en chef, est responsable de cette décision.»

AUCUN enregistrement indiquant que le SRAS-CoV-2 n’a été isolé. «Isolé» signifie «séparé des autres éléments». Cela signifie « nous avons effectivement trouvé le virus et avons pu l’identifier. »

L’ISOLATION RÉELLE SIGNIFIE LE VIRUS EXISTE. L’INCAPACITÉ DE L’ISOLER SIGNIFIE IL N’Y A AUCUNE PREUVE QUE LE VIRUS EXISTE.

Lorsque, comme l’indique Massey, 46 agences distinctes disent la même chose – «aucun dossier d’isolement disponible» – nous ne nous demandons plus ce qui se passe. Nous sommes fermement dans le territoire de la FRAUDE.

Comme je l’ai dit à plusieurs reprises, les virologues déforment et torturent le sens du mot «isolé». Ils affirment avoir le virus dans une soupe dans un plat du laboratoire. «Dans une soupe» est tout le contraire de «isolé».

La soupe contient des cellules animales et humaines, des produits chimiques toxiques et des médicaments toxiques et d’autres matériels génétiques. Certaines cellules sont en train de mourir. Les chercheurs déclarent absurdement que la mort doit être le résultat du virus attaquant ces cellules.

Cependant, les produits chimiques et les médicaments pourraient tuer. Et les cellules humaines et animales sont privées de nutriments – ce seul fait suffit à les faire mourir.

Par conséquent, il n’y a aucune preuve que le virus prétendu (et non isolé) se trouve dans la soupe dans le plat du laboratoire.

Cette «preuve d’isolement» est au niveau de prétendre que le soleil est la lune, l’Alaska est une petite ville sur Saturne et un lapin est un vaisseau spatial.

Ce n’est pas un hasard si l’enquête implacable de Christine Massey n’a révélé aucun cas d’isolement réel.

(Le lien vers cet article publié sur mon blog est ici – avec les sources.)

Utilisez ce lien pour commander les collections Matrix de Jon.

Jon Rappoport

L’auteur de trois collections explosives, THE MATRIX REVEALED, EXIT FROM THE MATRIX et POWER HORS THE MATRIX, Jon était candidat à un siège du Congrès américain dans le 29e district de Californie. Il maintient un cabinet de conseil pour les clients privés, dont le but est l’expansion de la puissance créatrice personnelle. Nommé pour un prix Pulitzer, il a travaillé comme journaliste d’investigation pendant 30 ans, écrivant des articles sur la politique, la médecine et la santé pour CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin Magazine, Stern et d’autres journaux et magazines aux États-Unis et en Europe. Jon a donné des conférences et des séminaires sur la politique mondiale, la santé, la logique et le pouvoir créatif à des publics du monde entier.

Vous pouvez trouver cet article et plus encore sur NoMoreFakeNews.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire