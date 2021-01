Vidéo: Les médecins français s’expriment «Pour la vérité sur Covid-19» + Les personnes âgées meurent comme des mouches après des injections COVID à ARNm!

Rédacteur ER: C’est rafraîchissant de voir que la France, à la différence de l’Allemagne, de l’Espagne et du monde entier, n’avait jusqu’à récemment pas encore formé son propre groupe de médecins dissidents en réponse à l’incohérente tyrannie Covid. Dans l’image ci-dessus, nous voyons la psychiatre Dr. Martine Wonner (au centre), qui a été membre du Parlement pour la première fois dans le parti de Macron, pour en être expulsée pour avoir dit la vérité médicale au pouvoir à plusieurs reprises. La gynécologue / épidémiologiste Dr Violaine Guerin (à droite), qui a parlé avec succès de son utilisation clinique réussie de l’hydroxychloroquine avec des patients, est tout aussi courageuse et franche que pour se retrouver menacée d’une telle divulgation.

Lae discrédit public du Dr Didier Raoult en France fait désormais partie de la légende, tout comme l’internement psychiatrique du Dr Jean-Bernard Fourtillan à la fin de l’année dernière. D’autres médecins dissidents tels que le Dr Christian Perronne ont également été à la pointe du bâton de propagande du gouvernement. Heureusement pour nous, ils sont tous durs et très déterminés, tout comme les Gilets Jaunes. Ces médecins susmentionnés ne font pas partie de la nouvelle équipe dirigée par les Drs. Wonner et Guerin.

Martine Wonner et Violaine Guerin dirigent également le groupe «Laissez-nous prescrire», étant donné les restrictions sur ce que les médecins pouvaient et ne pouvaient pas prescrire à leurs patients pendant la soi-disant «pandémie», restrictions qui sont toujours en place nous croyons. L’hydroxychloroquine avait été commodément interdite en janvier 2020 par la ministre de la « Santé » de l’époque, le Dr Agnes Buzyn (qui a été commodément emmenée par Macron et a maintenant atterri sur ses pieds avec l’OMS) juste avant que les taux d’infection ne commencent à augmenter. La classe politique, quant à elle, avait déjà reçu ses fournitures privées selon le médecin Dr Patrick Pelloux.

Le fait surprenant ici est qu’un média chinois les aide à faire connaître leur cause parce que la France, pays de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, ne l’est pas.

Vidéo: les médecins français s’expriment. «Pour la vérité de Covid-19»

Analyse par Peter Koenig

La nouvelle dynastie Tang (NTD) a diffusé une conférence de presse du 9 janvier 2021 de médecins indépendants français pour la vérité sur Covid-19. Il s’appelle «Coordination Santé Libre» ou «Coordination Santé Libre».

Le Groupe, basé en France, représente plus de 30 000 médecins, autant de personnels soignants et plus de 100 000 citoyens.

Conférence de presse: Santé Libre | Des collectifs de médecins indépendants pour la Covid19 – Une Initiative de médecins libres français (12 janvier 2021)

NTD Television est la plus grande chaîne de télévision internationale indépendante chinoise. Il a été créé en 2001 à New York, d’où il diffuse ses programmes à plus de 100 millions de personnes dans le monde.

En 2010, une antenne française a été créée, destinée principalement aux téléspectateurs européens. NTD est devenu un réseau d’information alternatif efficace.

Étant donné que les «coordinateurs de la santé libre» français indépendants n’ont pas accès aux médias grand public français et européens, ils ont décidé de travailler avec NTD – bénéficiant de la large couverture du réseau de diffusion. Leur objectif est d’informer le plus de gens possible sur la vérité derrière Covid-19, éclairant les mythes, les mystères, les controverses scientifiques et les mensonges purs et simples.

Le groupe de coordination médicale a créé 4 cellules de recherche et d’information du public, couvrant la prévention, le traitement, le dialogue et l’information sur les covidies, notamment

(i) l’interdiction par le gouvernement (français) d’utiliser des médicaments anti-inflammatoires et anti-infectieux traditionnels et efficaces, comme l’ivermectine et d’autres;

(ii) analyser et rendre publics les «chiffres» – les statistiques souvent fausses ou trompeuses sur les nouvelles «infections» ou les nouveaux «cas» – le taux de mortalité (qu’est-ce que cela signifie) – et faire connaître ces concepts corrigés au public;

(iii) les différents aspects et risques des vaccins actuellement disponibles – en grande partie non testés – dans l’ouest, en particulier les dangers des vaccins de type ARNm; et

(iv) l’information du public – qui est actuellement un sujet de désinformation, un chaos de contradictions scientifiques et médicales, de manipulation de faits, de demi-faits et de contre-vérités, et de mensonges purs et simples, ainsi que d’intenses campagnes de peur. Les personnes qui ont peur deviennent faibles, moralement, physiquement et plus vulnérables aux maladies – toutes sortes de maladies – ainsi qu’obéissantes et déprimées, ce qui peut conduire au suicide.

C’est vraiment incroyable ce que cette Coordination médicale française a déjà fait et envisage de continuer à faire pour contrer le récit covid faux et incomplet presque mondial actuel – et apporter la vérité au peuple. – Avec cette fantastique initiative française, il y a une lueur d’espoir à l’horizon que de plus en plus de gens verront à travers cette tentative criminelle de covid.

https://www.thelibertybeacon.com/video-frances-medical-doctors-speak-out-for-the-truth-about-covid-19/

L’ancien membre de la FEMA, Celeste Solum, s’entretient avec David Icke: « Les tests Covid vous marquent magnétiquement et le vaccin est conçu pour le dépeuplement massif et la transformation synthétique du corps humain »

https://www.bitchute.com/embed/Hay3FYxce9yv/

https://davidicke.com/2020/11/20/former-fema-operative-celeste-solum-talks-with-david-icke-the-covid-tests-are-magnetically-tagging-you-and-the-vaccine-is-designed-for-mass-depopulation-and-the-synthetic-transformation-of-the-huma/

Merck va arrêter de fabriquer des vaccins contre le SRAS-CoV-2 de la] COVID-19 après des essais infructueux

Dans un revers majeur, le géant pharmaceutique américain Merck a annoncé qu’il cesserait de fabriquer ses vaccins COVID-19 après l’échec des essais cliniques visant à générer une forte réponse immunitaire.

Le géant pharmaceutique américain Merck a mis au rebut deux candidats vaccins contre le coronavirus après avoir échoué à produire une réponse immunitaire adéquate lors des premiers essais, a annoncé la société lundi.

Les résultats ont été «décevants et un peu surprenants», a déclaré à Bloomberg Nick Kartsonis, vice-président senior de la recherche clinique pour les maladies infectieuses et les vaccins chez Merck Research Laboratories.

Les études n’ont pas encore été publiées dans une revue à comité de lecture pour examen.

Merck a déclaré qu’il se concentrerait désormais sur l’avancement de deux traitements expérimentaux pour la COVID-19 qui sont à un stade avancé de développement.

«Dans le monde du développement pharmaceutique, une élimination rapide n’est pas une mauvaise chose car elle vous permet de repositionner et de réutiliser vos actifs», a déclaré Kartsonis au Wall Street Journal.

Pour les dernières mises à jour sur l’épidémie, consultez notre couverture contre les coronavirus.

Cuba va tester un candidat vaccin COVID-19 en Iran

Cuba prend la tête des pays d’Amérique latine dans la production de son propre vaccin COVID.

Son gouvernement a signé un accord avec l’Iran pour réaliser des essais cliniques massifs de phase trois pour l’un de ses candidats les plus prometteurs.

Cuba n’a pas beaucoup d’infections et ses scientifiques affirment que le grand nombre de cas en Iran en fait un meilleur endroit pour mener les essais cliniques.

Rapports de Lucia Newman d’Al Jazeera.

Dénonciateur des foyers de soins de CNA: les personnes âgées meurent comme des mouches après des injections COVID! S’EXPRIMER !!!

Ils cachent les informations importantes ces meurtriers !!!! – MIRASTNEWS

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

James (il donne son nom de famille dans la vidéo) est un CNA (Certified Nursing Assistant), et il a enregistré cette vidéo en tant que dénonciateur parce qu’il ne pouvait plus garder le silence.

James rapporte qu’en 2020, très peu de résidents de la maison de soins infirmiers où il travaille sont tombés malades de la COVID, et aucun d’entre eux n’est décédé pendant toute l’année 2020.

Cependant, peu de temps après avoir administré les injections expérimentales d’ARNm de Pfizer, 14 sont décédés dans les deux semaines, et il rapporte que de nombreux autres sont sur le point de mourir.

La vidéo est longue (47 minutes), et il est clair que James souffre de stress émotionnel, et il admet qu’il n’a rien à gagner à être rendu public, et qu’il perdra probablement son travail pour cela.

Mais il précise très clairement qu’il s’agissait de patients qu’il connaissait et qu’il prenait en charge (il est aussi un «pasteur laïc»), et qu’après avoir reçu une injection d’ARNm, les résidents qui avaient l’habitude de marcher seuls ne peuvent plus marcher. Les résidents qui avaient l’habitude d’avoir une conversation intelligente avec lui ne pouvaient plus parler.

Et maintenant, ils meurent. « Ils tombent comme des mouches. »

Ses supérieurs expliquent que les décès ont été causés par un «super-épandeur COVID-19».

Cependant, les résidents qui ont refusé de prendre les injections ne sont pas malades, selon James.

James dit très clairement qu’en tant que chrétien, il ne peut plus vivre avec sa conscience et qu’il ne peut plus rester silencieux.

Il n’est pas anti-vaccin, mais partage simplement ce qu’il sait être vrai, concernant les personnes dont il s’occupe dans sa profession depuis plus de 10 ans maintenant.

C’est un modèle très clair maintenant. Injectez aux personnes âgées les injections d’ARNm, puis blâmez leurs maladies et décès sur le virus COVID.

La seule raison pour laquelle Big Pharma et leurs médias d’entreprise sponsorisés s’en tirent, c’est parce que plus de travailleurs de la santé comme James ne se manifestent pas pour parler au nom des impuissants.

Même beaucoup dans les médias alternatifs sont coupables de ne pas avoir couvert ce génocide contre nos aînés, comme le dit James, parce que les gens sont plus préoccupés par l’actualité politique de Donald Trump et Joe Biden, tandis que la grand-mère, le grand-père et d’autres sont tués par ces injections.

James demande aux autres CNA, infirmières et membres de la famille de rendre public et de dire au monde ce qui se passe avec ces injections expérimentales d’ARNm COVID.

Combien de vies doivent encore être perdues avant que nous disions quelque chose?

Si vous savez ce qui se passe, mais que vous ne vous exprimez pas, vous faites partie du problème.

Et honte à vous, dans les médias alternatifs, qui vous souciez plus de savoir quel tyran devrait être président que de couvrir le plus grand crime de génocide que ce pays ait jamais connu.

Sauvez ceux qui sont emmenés à la mort; retenez ceux qui titubent vers l’abattage. Si vous dites: «Mais nous n’en savions rien», celui qui pèse le cœur ne le perçoit-il pas? Celui qui garde votre vie ne le sait-il pas? Ne remboursera-t-il pas chacun selon ce qu’il a fait? (Proverbes 24: 11-12)

La vidéo provient de notre compte Minds.com. Il devrait également être bientôt disponible sur notre chaîne Bitchute et notre compte Rumble. (Toujours rendu au moment de la publication.)

