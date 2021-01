Les vaccins Moderna et Pfizer partagent le même problème: ils ne sont pas sûrs pour les personnes allergiques + treize résidents de maisons de retraite meurent après la vaccination corona

Un médecin du Boston Medical Center (BMC) a eu une réaction allergique après avoir reçu le vaccin Moderna dont on parle tant. L’incident, survenu le 24 décembre, impliquait le Dr Hossein Sadrzadeh, un oncologue gériatrique souffrant d’une grave allergie aux crustacés. Sadrzadeh a signalé des symptômes d’anaphylaxie similaires à ce qu’il ressent avec les crustacés presque immédiatement après avoir reçu le vaccin Moderna.

Selon le New York Times, il s’agit du premier signalement d’un effet indésirable lié au vaccin Moderna, qui a été déployé aux États-Unis une semaine avant l’incident. La Food and Drug Administration (FDA) enquête sur des rapports similaires de réaction allergique au vaccin de Pfizer, qui a été distribué une semaine plus tôt que celui de Moderna.

Ce qui s’est passé et ce qui a pu le déclencher

Dans un communiqué, le porte-parole de BMC, David Kibbe, a confirmé que Sadrzadeh avait été inoculé avec le vaccin de Moderna à 15h30 la veille de Noël. Quelques minutes après avoir reçu le vaccin, le médecin, qui souffre d’allergies graves, a eu une réaction sévère qui l’a obligé à utiliser son EpiPen – un dispositif auto-injectable contenant de l’épinéphrine qui est utilisé dans les situations d’urgence pour traiter les réactions allergiques sévères ou l’anaphylaxie. Sadrzadeh a ensuite été conduit aux urgences où il a été évalué, soigné, observé et renvoyé quatre heures plus tard.

Sadrzadeh a raconté plus tard son expérience dans une interview et l’a comparée à la réaction anaphylactique déclenchée en lui par les crustacés. En plus de se sentir étourdi et faible, il a dit que son rythme cardiaque était monté à 150 battements par minute et que sa langue avait piqué et était devenue engourdie. Sadrzadeh a également déclaré que sa tension artérielle avait chuté et que son système immunitaire était en révolte. Selon un compte rendu de sa visite aux urgences, Sadrzadeh a reçu plusieurs médicaments, dont des stéroïdes et du Benadryl, pour calmer ses réactions immunitaires au vaccin COVID-19. Le médecin a remis un rapport personnel de son expérience à Moderna et à un système national de surveillance de la sécurité des vaccins géré par la FDA et le CDC.

Le vaccin de Moderna est l’un des deux seuls vaccins COVID-19 actuellement autorisés par la FDA pour une utilisation d’urgence pendant la pandémie de coronavirus. Depuis le déploiement du vaccin Pfizer-BioNTech le 14 décembre, les travailleurs de la santé ont reçu la priorité absolue en matière de vaccination. Contrairement aux vaccins développés pour d’autres maladies, ces deux vaccins constituent un nouveau type de médicament injectable. Appelés vaccins à ARN messager (ARNm), ils sont fabriqués avec du matériel génétique copié à partir du coronavirus au lieu d’une version affaiblie ou inactivée du pathogène.

Selon le CDC, l’objectif des vaccins à ARNm est d’instruire les cellules à produire un morceau inoffensif d’une protéine virale – dans ce cas, la protéine de pointe que le coronavirus utilise pour infecter les cellules. Cette protéine inoffensive déclenche alors une réponse immunitaire et permet au corps de construire une défense appropriée contre le virus COVID-19. Ceci, théoriquement, donnerait à quiconque reçoit le vaccin une protection contre la COVID-19 sans avoir à risquer de tomber malade de la maladie virale. (Connexes: Moderna admet que certains composants de la technologie d’ARNm utilisés dans les vaccins peuvent provoquer des «événements indésirables importants».)

Cependant, malgré les assurances répétées de Pfizer et Moderna que leurs vaccins sont sûrs, plusieurs experts ont exprimé des inquiétudes au sujet d’un ingrédient particulier utilisé dans les vaccins à ARNm. Le polyéthylène glycol (PEG) est un composé dérivé du pétrole et est utilisé dans divers produits industriels. Sous forme de minuscules sphères, le PEG est utilisé pour protéger l’ARNm des vaccins Pfizer et Moderna et l’aider à pénétrer dans les cellules. Mais selon le Dr Peter Marks, directeur du Center for Biologics Evaluation and Research de la FDA, ce composé pourrait être à l’origine des réactions anaphylactiques associées aux vaccins.

Le PEG n’a jamais été utilisé auparavant dans un vaccin approuvé, principalement parce qu’il n’est pas nécessaire. Mais il y a eu des rapports de certains médicaments contenant du PEG provoquant parfois des symptômes d’anaphylaxie, tels que des éruptions cutanées, un essoufflement, une chute de la pression artérielle et des palpitations. Les experts ont également évoqué la possibilité que des personnes précédemment exposées au composé aient des niveaux élevés d’anticorps contre lui. Cela les expose potentiellement à un risque élevé de réaction allergique grave s’ils reçoivent l’un ou l’autre des vaccins approuvés.

Le vaccin de Pfizer provoque également des réactions allergiques

Quelques jours à peine après le début de la distribution du vaccin COVID-19 de Pfizer aux États-Unis, des rapports ont fait état de receveurs souffrant de multiples réactions allergiques. Lors d’une conférence de presse tenue la même semaine, un total de cinq cas dans plus d’un État ont été confirmés par la FDA, dont deux se sont produits dans le même hôpital en Alaska. Selon le New York Times, l’une des travailleuses qui a été transportée aux urgences a développé une éruption cutanée sur le visage et le torse, un essoufflement et une fréquence cardiaque élevée – des symptômes similaires à ceux que Sadrzadeh a ressentis plus tard après avoir reçu le vaccin de Moderna.

L’autre destinataire, quant à lui, s’est plaint d’étourdissements et de gorge irritée et a développé des poches oculaires 10 minutes après avoir reçu l’injection. Mais contrairement au premier receveur, qui a dû passer la nuit en unité de soins intensifs, le deuxième a récupéré rapidement et a été libéré en moins d’une heure. La FDA a immédiatement émis un avertissement pour les Américains qui ont des antécédents de réactions allergiques graves, mais a insisté sur le fait que le vaccin était toujours sûr. Certains experts ont cependant noté les similitudes entre les réactions allergiques signalées et celles observées au Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a commencé à administrer le vaccin Pfizer-BioNTech le 8 décembre. Le premier jour du programme de vaccination de masse du pays, deux cas de réactions allergiques ont été signalés et confirmés, ce qui a incité le régulateur médical britannique à émettre un avertissement public pour les personnes ayant des antécédents de réactions allergiques graves. Alors que Pfizer et BioNTech ont rapporté n’avoir trouvé «aucun problème d’innocuité sérieux» dans les essais de stade avancé de leur vaccin, un examen des documents publiés par les deux sociétés a révélé que les personnes souffrant d’allergies graves étaient exclues des essais.

La FDA travaille actuellement avec le CDC pour enquêter sur les effets indésirables signalés. Les deux agences et les trois sociétés à l’origine des vaccins approuvés soutiennent toujours que les vaccins contre la COVID-19 sont sûrs. Au 31 décembre, jusqu’à 10 personnes aux États-Unis avaient souffert d’anaphylaxie après avoir reçu des injections.

Lac de Constance: treize résidents de maisons de retraite meurent après la vaccination corona

Le 31 décembre, 40 résidents d’une maison de retraite ont été vaccinés. Le 26 janvier, 13 d’entre eux étaient décédés et 14 autres avaient été testés positifs pour le coronavirus. La direction à domicile et les autorités nient tout lien avec le vaccin. La deuxième dose doit être administrée le 28 janvier.

Source: http://www.globallookpress.com © Guillaume Bonnefont / Agence de presse Keystone / Image d’icône

Dans la maison de retraite Uhldingen-Mühlhofen sur le lac de Constance, 13 résidents sont décédés en raison d’un diagnostic corona positif depuis le début de l’année. Au 31 décembre 2020, les 40 habitants et près de 20 employés de l’établissement faisaient partie des premières personnes du district du lac de Constance à être vaccinées contre le coronavirus. Peu de temps après, certains résidents et cinq employés ont présenté les premiers symptômes de la maladie COVID-19. 14 résidents et un employé sont actuellement malades. Ceux-ci sont en quarantaine. La deuxième dose du vaccin sera administrée le 28 janvier.

Tanja Kurz, porte-parole presse du prestataire de soins Korian, responsable du domicile, souligne que la vaccination elle-même ne provoque aucune infection. La première vaccination corona n’offre également qu’une protection d’environ 50 pour cent contre une maladie grave: « Ce n’est qu’après la deuxième vaccination qu’il y a jusqu’à 95 pour cent de protection contre le COVID-19. » Le défunt avait entre 76 et 90 ans. Ils avaient des maladies cardiaques, de multiples maladies organiques ou cancéreuses.

Le service infirmier suppose que l’infection à coronavirus a eu lieu immédiatement après la vaccination. Cela peut être déterminé à partir de la chronique des tests corona. Selon Kurz, les résidents sont testés avec un test rapide trois fois par semaine – les employés font un test tous les jours avant de commencer le travail.

« Les résidents ont été testés les 28 et 31 décembre à l’aide d’un test rapide. Tous les tests ont été négatifs. »

Le 3 janvier – trois jours après la vaccination – les premiers résidents ont montré des symptômes suggérant une infection par le coronavirus. Les tests PCR effectués par les médecins « ont confirmé les résultats », dit Kurz.

On ne sait toujours pas comment les résidents de la maison de retraite ont été infectés par le virus. La direction infirmière soupçonne une transmission par des contacts externes. La maison est ouverte aux visiteurs depuis quelques semaines. De plus, les salariés ont de nombreux contacts en dehors de leurs heures de travail. Bien qu’ils portent des masques FFP2 dans le service, la transmission ne peut être exclue. « En tant qu’employeur, nous n’avons aucune influence sur les contacts », souligne Kurz. Malgré un suivi intensif des contacts en coopération avec les autorités, on ne sait pas encore comment le virus est entré dans l’établissement.

Robert Schwarz, porte-parole de presse du bureau de district de Bodenseekreis, exclut catégoriquement tout lien entre vaccination et maladie. Il suppose que l’infection et la vaccination se sont déroulées en parallèle. Dans le Schwäbische Zeitung, il explique:

« On ne sait pas encore si les résidents sont morts de ou avec corona. La vaccination ne peut cependant pas déclencher la maladie. »

En raison de la maladie aiguë, la date de la deuxième dose de vaccination a été reportée. Il était initialement prévu pour le 21 janvier. Maintenant, il devrait avoir lieu le 28 janvier. La porte-parole Kurz confirme:

« La vaccination peut avoir lieu comme prévu, car le nombre d’infections est en baisse. »

Critique d’un parent

Daniela Heigle a son mot à dire dans le journal local Südkurier. Vos grands-parents vivent dans l’établissement d’Uhldingen-Mühlhofen. Sa grand-mère a déjà survécu à la maladie du COVID-19, son grand-père est toujours malade. Elle critique vivement la gestion de la maison – en particulier pour le manque de transparence des informations sur la santé des habitants. La maison de retraite l’a informée de la maladie de son grand-père, mais ne l’a pas informée.

« Pourquoi dois-je faire savoir à mon grand-père qu’il a Corona? »

Les résidents malades vivent actuellement en quarantaine. Cependant, selon Heigle, l’isolement ne contribue pas au rétablissement. Vos grands-parents sont «déprimés»:

«Et parce que grand-père n’a pas le droit de quitter la pièce, son état empire même sans symptômes. Il ne bouge pas, a mal. C’est triste de voir ça.

La mauvaise communication sur ce qui se passe dans la maison de retraite affecte également l’humeur des résidents. Heigle décrit:

« Omi dit qu’ils ne remarquent rien et n’entendent parler de décès que de temps en temps. »

Interrogé par le Südkurier au bureau de presse, la direction de la maison a répondu que tous les résidents avaient été informés personnellement: « Si l’un des résidents ne recevait aucune information de notre part dans l’abondance de commentaires, nous nous excusons expressément. »

Il y a aussi des cas de corona après la vaccination au foyer de soins Queen Paulinenstift dans la communauté voisine de Friedrichshafen: Six résidents ont été testés positifs pour le virus corona depuis le 18 janvier, confirme le chef Christian Muth du Südkurier. Vous êtes en quarantaine depuis lors. Les personnes touchées ne présentent actuellement aucun symptôme. Muth soupçonne: « Cela semble être dû à la première vaccination. Notre médecin d’entreprise le dit aussi. »

Plus d’informations sur le sujet – Vaccin BioNTech / Pfizer: Manque de preuves d’efficacité chez les personnes âgées

Vidéo: Le gouvernement fédéral sur les décès après la vaccination corona: « Ne voyez aucun lien de causalité »

Bill Gates se dit « très surpris » par le nombre élevé de théories du complot « folles » et « perverses » répandues pendant la pandémie

Co-fondateur de Microsoft Bill Gates Charles Platiau / Reuters

« Personne n’aurait prédit que moi et le Dr Fauci seraient si importants dans ces théories vraiment perverses », a déclaré le co-fondateur de Microsoft. [Sauf prédire la pandémie comme un bon devin, ça oui ! – MIRASTNEWS].

Bill Gates se dit surpris par le nombre élevé de théories du complot « folles » et « perverses » à son sujet et sur l’épidémiologiste américain en chef, Anthony Fauci, qui se sont répandues sur les réseaux sociaux (qu’ils ont réussi à embrigader et à censurer pour cacher la vérité au grand public – MIRASTNEWS] pendant la pandémie et a avoué qu’il aimerait le savoir. derrière eux.

« Personne n’aurait prédit que moi et le Dr Fauci seraient si proéminents dans ces théories vraiment perverses », a déclaré le co-fondateur de Microsoft dans une interview à Reuters mercredi [on censure dans les médias sociaux et on finance les grands médias, c’est le plus sûr moyen de manipuler et mentir à la population, puisqu’il n’y a plus de voix dissidente et on peut parler librement, seul sans contradiction, pour déverser des mensonges – MIRASTNEWS]. « J’en suis très surpris. J’espère qu’ils disparaîtront », a-t-il ajouté.

Depuis le début de la pandémie, de multiples fausses nouvelles sont apparues sur Internet, augmentant la désinformation sur le coronavirus, ses origines et les motivations de ceux qui travaillent pour le combattre. Parmi eux, il y a des affirmations selon lesquelles Fauci et Gates ont créé COVID-19 pour essayer de contrôler la population et qu’ils veulent profiter de la propagation du virus et utiliser des vaccins pour insérer des micropuces traçables dans les gens.

[Il fallait donc accepter de débattre avec les contradicteurs au lieu d’imposer tout par la force et attendre que ces soi-disant vaccins soient d’abord distribué selon des plans bien définis. Tout cela c’est de la poudre aux yeux en raison des assurances dus à la maîtrise de la situation par le déni des morts et des blessés. Pourquoi les chiffres sont-ils cachés et pourquoi dans toutes les étapes de la ‘vaccination’ des mesures d’observations transparentes et réellement indépendantes n’ont pas été mises en place ? – MIRASTNEWS].

Mais est-ce que les gens croient vraiment à ces choses? « Nous allons vraiment devoir nous renseigner à ce sujet au cours de la prochaine année et comprendre comment le comportement des gens change et comment nous aurions dû minimiser cela », a-t-il déclaré.

[Si ce qui a été fait était sain, il n’y aurait pas eu toutes ces cachoteries mises en place et si les gens se vaccinent c’est parce que vous avez pris le contrôle de tous les médias, y compris les médias sociaux en leur déversant des mensonges jours et nuits sans contradicteurs. – MIRASTNEWS].

Pendant la pandémie, le magnat a fait don d’au moins 1,75 milliard de dollars par l’intermédiaire de sa Fondation Bill et Melinda Gates pour la réponse mondiale à la pandémie, qui comprend un soutien aux fabricants de vaccins, aux méthodes de diagnostic et à la recherche sur les traitements. [Il a aussi fait don à des médias mainstream. La meilleure façon de savoir qui a créé le virus et de mettre en place une enquête internationale le plus rapidement (afin que les preuves ne soient pas détruites) réellement indépendante composée de scientifique pluridisciplinaire, le reste est du bavardage inutile visant à tromper les gens et peut être à cacher la vérité. Pourquoi a-t-on interdit aux médecins de faire librement leur médecine pour sauver des vies et pourquoi a-t-on fait disparaître certaines thérapies adaptées?. – MIRASTNEWS].

En outre, le milliardaire a décrit Fauci et Francis Collins, directeur de l’Institut national américain de la santé, comme des « gens merveilleux » et « intelligents » et a noté que pendant la gestion de la pandémie par l’administration Trump « il semblait parfois qu’ils étaient seulement des gens sensés dans le gouvernement américain. »

Gates s’est dit « enthousiasmé par l’équipe que Joe Biden a choisie » pour faire face à la crise sanitaire et a déclaré qu’il espérait voir Fauci et Collins travailler efficacement et dire la vérité pendant la nouvelle administration démocratique.

Si vous l’avez aimé, partagez-le avec vos amis!

REUTERS: Bill Gates surpris par les théories du complot sur les coronavirus

Le co-fondateur de Microsoft devenu philanthrope Bill Gates a déclaré mercredi qu’il avait été décontenancé par le volume de théories du complot « fou » et « pervers » à son sujet se répandant sur les réseaux sociaux pendant la pandémie COVID-19, mais a déclaré qu’il aimerait explorer ce qui est derrière eux.

