Une femme de Louisiane souffre de spasmes incontrôlables après la vaccination contre le coronavirus Pfizer

Une femme de l’État de Louisiane a souffert de spasmes incontrôlables après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus de Wuhan de Pfizer. Le fils de la femme a publié une vidéo sur Facebook montrant tout son corps en convulsions incontrôlables. Elle a été admise à l’hôpital après sa vaccination.

Brant Griner de Lake Charles, en Louisiane, a publié la vidéo de sa mère éprouvant des convulsions incontrôlables. Il a ajouté: «C’est ce que le vaccin COVID-19 Pfizer a fait à ma mère. Elle a été admise à l’hôpital». Griner a mis en garde contre le vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS], en disant aux gens de «faire attention à prendre le vaccin». Il a ajouté: «Je suis sûr que c’est bon pour certaines personnes, mais vous devez y penser: ce vaccin vaut-il la peine d’être pris?»

Les spasmes subis par la mère de Griner reflétaient ceux d’un autre cas, cette fois causé par le vaccin Moderna contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. Shawn Skelton, une résidente d’Oakland City, dans l’Indiana, a affirmé qu’elle avait souffert de tremblements incontrôlables et de spasmes de la langue après avoir reçu le vaccin Moderna. L’employé de la maison de soins infirmiers croit que les convulsions pourraient être une réaction à la piqûre.

Le fiancé de Skelton, Rich Vidiella, a déclaré que les «secousses incontrôlables» avaient commencé à se produire trois jours après avoir reçu l’injection de Moderna. «Personne ne veut le diriger vers le vaccin», a-t-il ajouté.

Le professionnel de la santé, le Dr Craig Everett Haseman, a déclaré que les crises pouvaient avoir été déclenchées par quelque chose qui avait affecté le système nerveux. «Pour provoquer des tremblements incontrôlables… vous devez avoir quelque chose qui affecte votre cerveau ou votre système nerveux. Cela devrait provoquer une sorte d’anomalie neurologique dans la moelle épinière ou le cerveau lui-même», a-t-il expliqué.

En réponse aux affirmations de Skelton, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont fait remarquer que les effets qu’elle avait ressentis «ont tendance à être légers à modérés et disparaissent rapidement». Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Courier & Press, le CDC a déclaré que «certaines personnes présentent des symptômes tels que de la fièvre et des frissons». Ces effets secondaires sont des signes que le système immunitaire «fonctionne et renforce sa protection contre la maladie», poursuit le communiqué. Les effets indésirables graves après la vaccination, le cas échéant, étaient rares.

Les convulsions montrent les risques d’un développement précipité de vaccins

Le co-fondateur de BioNTech, le Dr Ugur Sahin, a déclaré l’année dernière qu’il avait conçu le vaccin BNT162b2 pour Pfizer en quelques heures seulement. Pendant ce temps, la conception du vaccin de Moderna a pris deux jours. L’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump a accéléré le développement des deux vaccins, jusqu’à ce que les deux aient reçu l’approbation d’utilisation d’urgence. Ceux-ci ont ensuite été utilisés pour vacciner les travailleurs de la santé et les résidents des maisons de retraite.

Cependant, le développement précipité des vaccins s’est fait au prix de la sécurité. (En relation: Trump remet en question les directives plus strictes de la FDA pour les vaccins contre le coronavirus Operation Warp Speed.)

La Food and Drug Administration a révélé dans un rapport que quatre volontaires ayant reçu le vaccin Pfizer / BioNTech ont développé la paralysie de Bell. La condition provoque la paralysie d’un côté du visage: Cependant, elle disparaît généralement d’elle-même. Bien que le régulateur américain n’ait pas dit que l’injection avait directement causé la paralysie de Bell chez les volontaires, il a néanmoins averti les médecins de faire attention à la réaction indésirable.

Deux agents de santé à qui on a injecté le vaccin Pfizer / BioNTech contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] dans le cadre de programmes de vaccination de masse sont décédés quelque temps après la vaccination.

L’obstétricien de Miami, le Dr Gregory Michael, est décédé 16 jours après avoir été vacciné. L’épouse de Michael, Heidi Neckelmann, a déclaré que sa mort «était à 100% liée au vaccin». Le médecin de 56 ans est décédé d’un accident vasculaire cérébral hémorragique après avoir développé une maladie auto-immune rare qui a empêché son sang de coaguler.

Auparavant, l’agent de santé portugais Sonia Acevedo est décédé deux jours à peine après avoir reçu l’injection Pfizer. La mère de 48 ans d’un enfant n’a signalé aucun symptôme majeur en dehors de l’inconfort «normal» au site d’injection, a déclaré sa fille. Le père de Sonia, Abilio Acevedo, a reçu un appel indiquant que sa fille avait été retrouvée morte le matin du 1er janvier.

Pendant ce temps, le vaccin Moderna a failli tuer le Dr Hossein Sadrzadeh du Boston Medical Center. Le médecin a eu une réaction allergique grave au vaccin quelques minutes seulement après l’avoir reçu. Sadrzadeh avait besoin d’une intervention médicale au plus tôt malgré l’utilisation d’un stylo auto-injecteur car sa pression artérielle a chuté de façon spectaculaire.

Il a été admis aux urgences le 24 décembre, avec des médecins qui lui ont administré des médicaments anti-allergiques et des stéroïdes. Sadrzadeh s’est finalement senti normal le lendemain, affirmant que ce qu’il avait vécu après la vaccination contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] était la pire réaction allergique qu’il ait eue depuis l’âge de 11 ans.

En savoir plus sur les dangers des vaccins contre le coronavirus de Wuhan en visitant VaccineInjuryNews.com.

Les pilotes et contrôleurs aériens doivent être surveillés pendant 48 heures après avoir pris le vaccin contre le coronavirus «pour assurer la sécurité aérienne»

Bien que la Food and Drug Administration (FDA) ait jugé le vaccin contre le coronavirus sans danger, la Federal Aviation Administration (FAA) choisit de faire preuve de prudence.

La FAA a autorisé l’utilisation du vaccin Moderna COVID-19 pour les pilotes et les contrôleurs de la circulation aérienne le 19 décembre dernier. Cependant, la FAA a exigé une période d’attente de 48 heures avant que les pilotes et les contrôleurs puissent commencer à «effectuer des tâches aéronautiques sensibles à la sécurité». similaire à ce que l’agence a fait avec le vaccin Pfizer-BioNTech.

La politique a été publiée un jour après que la FDA a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence pour l’ARNm-1273 ou le vaccin Moderna.

Le vaccin de Pfizer-BioNTech a reçu l’autorisation de la FDA le 11 décembre et la FAA a autorisé son utilisation le 12 décembre.

Le bureau de médecine aérospatiale de la FAA a déclaré: «Les titulaires de certificats médicaux ou d’autorisations médicales émis par la FAA peuvent recevoir le vaccin COVID-19 Pfizer-BioNTech ou Moderna. Cependant, un intervalle de 48 heures d’interdiction de vol / de service [lié à la sécurité] doit être observé après chaque dose.»

La FAA a informé les pilotes inoculés et les contrôleurs de la circulation aérienne qu’il leur est interdit d’exercer des fonctions de membre d’équipage de conduite ou de contrôle de la circulation aérienne s’ils ne «satisfont pas aux exigences de certification médicale, y compris celles liées aux événements indésirables dus à des médicaments qui les rendent incapables d’accomplir ces tâches.»

Alors que la FDA autorise des vaccins supplémentaires, la FAA évalue et publie des politiques. La FAA a souligné qu’elle observerait strictement la réponse des patients aux vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. L’agence a ajouté qu’elle pourrait ajuster la politique au besoin «pour assurer la sécurité aérienne».

Les contrôleurs aériens et les pilotes ont aidé à expédier les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech le 13 décembre dernier. L’un et l’autre Houston Mills, qui est membre de l’Association des propriétaires et pilotes d’aéronefs (AOPA) et vice-président des opérations aériennes et de la sécurité d’UPS Inc., et le premier officier Neal Newell a volé en toute sécurité la cargaison de Lansing, Michigan, à Louisville, Kentucky.

Le président de l’AOPA, Mark Baker, a félicité les pilotes et les contrôleurs aériens qui sont à l’avant-garde de la lutte contre la pandémie de COVID-19 en cours alors qu’ils ont livré des équipements de protection individuelle et des vaccins.

«Je suis heureux que la FAA agisse rapidement pour évaluer et permettre aux pilotes et aux contrôleurs de prendre l’un des vaccins approuvés par la FDA et de reprendre le travail et de voler après une courte période», a conclu Baker.

En décembre, la FAA a envoyé des conseils aux aéroports pour se préparer à la distribution des vaccins. L’agence a également conseillé d’autres installations qui peuvent servir d’aéroports de dégagement ou de déroutement.

En outre, la FAA a annoncé que certains avions utilisés pour les expéditions de vaccins pourraient être plus gros que les avions utilisés pour les vols de passagers qui desservent habituellement cet aéroport. Les exploitants ont été invités à disposer de services supplémentaires de sauvetage et de lutte contre les incendies.

Les vaccins expérimentaux sont-ils vraiment «sûrs»?

Beaucoup pensent que les vaccins contre les coronavirus sont encore expérimentaux et, comme d’autres médicaments expérimentaux, sont liés à des effets secondaires négatifs.

Par exemple, un segment de CBS de 60 minutes intitulé «La fraude de la grippe porcine de 1976» a révélé des détails choquants sur un vaccin qui a blessé des milliers d’Américains. Ceux qui ont reçu le vaccin ont même poursuivi le gouvernement américain. (En relation: Une femme souffre de convulsions du corps entier après avoir pris le vaccin COVID-19 Moderna expérimental.)

La FDA a rapporté que le vaccin Covid-19 de Moderna provoque des effets secondaires courants tels que fatigue, maux de tête et douleurs musculaires. D’autres symptômes rares du vaccin comprennent des nausées rebelles (vomissements difficiles à contrôler) et un gonflement du visage potentiellement déclenché par les injections.

De plus, plus de neuf participants sur 10 qui ont été vaccinés ont ressenti de la douleur au site d’injection. Au moins sept volontaires sur 10 se sentaient fatigués et au moins six sur 10 avaient des maux de tête ou des douleurs musculaires.

Plus de 44% des personnes vaccinées ont eu des douleurs articulaires et plus de 43% des frissons. L’agence a également constaté que des effets secondaires plus graves ont été enregistrés chez 0,2% à 9,7% des volontaires. Ces symptômes graves étaient plus fréquents après avoir reçu la deuxième dose.

Le vaccin de Moderna nécessite deux injections qui sont administrées en quelques semaines. La FDA a rapporté qu’au moins 15 pour cent des participants vaccinés avaient de la fièvre après avoir reçu la première ou la deuxième dose.

Moins de six pour cent ont signalé des symptômes qui ont duré environ une semaine après la vaccination. Selon l’agence, certains des participants à l’essai avaient une fièvre qui a duré plus d’une semaine.

Bien qu’il y ait eu sept «événements indésirables graves» dans l’essai du vaccin COVID-19, la FDA a insisté sur le fait qu’aucun d’entre eux n’était mortel. Quatre ont été attribués au vaccin par les chercheurs de l’essai et Moderna, avec des effets secondaires, notamment des nausées et vomissements intraitables, un gonflement du visage et une polyarthrite rhumatoïde.

Alors que le vaccin contre le coronavirus Moderna est censé être utilisé sans danger, la FDA recommande de surveiller ceux qui ont été vaccinés pour voir si quelqu’un développe la paralysie de Bell. Sur les 30 000 participants à l’essai, quatre personnes ont souffert de la maladie qui a entraîné l’affaissement de la moitié du visage.

Visitez VaccineInjurynews.com pour lire plus d’articles sur les effets secondaires potentiels du vaccin contre le coronavirus.

Des morts latentes horribles prédites chez les personnes âgées par un professeur de génétique après vaccination avec des vaccins à ARN

LE PROFESSEUR DOLORES CAHILL, PROFESSEUR DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE (FORSCHUNG) ET DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE, École de médecine, University College Dublin, président du Parti de la liberté irlandais, s’exprimant sur RENSE.com, prédit une mort de masse imminente due aux vaccins à ARN (paraphrasé):

(Article de Bill Sardi republié sur LewRockwell.com)

Professeur Dolores Cahill, parlant des vaccins à ARN

«Je suppose qu’il y a potentiellement trois effets indésirables (des vaccins à ARN messager – MODERNA, PFIZER).»

Commençant par une anaphylaxie (réaction allergique sévère, potentiellement mortelle) au cours de la première semaine. Par conséquent, ces vaccins ne doivent pas être administrés lors de la 2ème dose.

Ensuite, les vrais événements indésirables se produiront, contre quel que soit le véritable ARNm dans les vaccins, et lorsque la personne vaccinée rencontrera (ce coronavirus) quelque temps plus tard…. ce qui s’est passé dans les études animales, 20% ou 50% ou 100% des animaux sont morts!

Parmi les personnes de plus de 80 ans, peut-être environ 2,5% subiront des effets secondaires graves, des événements indésirables qui empêchent les gens de travailler ou de vivre normalement.

Ensuite, avec la deuxième vaccination, il pourrait être de 1 sur 10 ou dix pour cent. Pour les plus de 80 ans, je pense que 80% d’entre eux auraient des réactions limitant la vie ou mourraient lorsqu’ils rencontreraient à nouveau l’ARN messager.

Pour d’autres (pas les personnes âgées), cela pourrait être la moitié des personnes qui pourraient être gravement blessées.

Ce qu’il fait, c’est… cette thérapie génique ou dispositif médical met en place une maladie auto-immune de façon chronique. C’est comme injecter des arachides aux personnes allergiques aux noix.

C’est une anaphylaxie dans la première vague. C’est une anaphylaxie + réaction allergique de la 2ème vague. Mais la 3ème réaction se produit lorsque vous rencontrez tout ce que l’ARN messager est contre (virus, bactérie, etc.), et maintenant vous avez stimulé votre système immunitaire pour avoir une maladie auto-immune de bas grade, pas une immunité contre vous-même en soi parce que l’ARNm exprime une protéine virale.

Maintenant, vous vous êtes fait un organisme génétiquement modifié, et donc le système immunitaire qui est censé expulser les virus ou les bactéries… maintenant la réaction auto-immune attaque votre corps de bas niveau.

Maintenant (des mois plus tard) lorsque vous rencontrez le virus qui stimule le système immunitaire à se débarrasser du virus et quand il (le système immunitaire) voit que vous avez des protéines virales dans vos propres cellules et organes, puis environ une semaine plus tard (le le système immunitaire adaptatif entre en jeu, le mécanisme qui produit des anticorps spécifiques contre la mémoire à long terme contre un pathogène) et vous entrez dans une défaillance d’organe. Parce que votre système immunitaire tue vos propres organes. Ces patients se présenteront initialement comme une septicémie. Puis (plus tard) vous mourez d’une défaillance d’organe.

Si vous avez une ou deux comorbidités, l’énergie dont le système immunitaire a besoin pour renforcer votre système immunitaire rendra la personne âgée très fatiguée et épuisée et elle n’aura pas la capacité de survivre si vous souffrez de maladies sous-jacentes.

Normalement, parce que l’ARNm est dans chaque cellule de leur corps, il est presque imparable. Il détruit le cœur, la rate, les poumons ou le foie car l’ARNm exprime la protéine dans chaque cellule.

Juste comme solution, ce dont nous avons besoin de toute urgence, tout comme un référentiel, 1 flacon de vaccin sur 100, ou 1 flacon de vaccin sur 200 injecté, à mettre de côté, notamment chez les personnes âgées dans les maisons de soins. Ils doivent être stockés au hasard dans un biorepository des flacons de vaccins, de sorte que lorsque les gens commencent à mourir, nous pouvons réellement voir ce que contient ce vaccin. Nous devrions faire cela maintenant.

Je crains qu’il y ait peut-être plusieurs ARNm dans ce vaccin, pas seulement quelque chose pour le coronavirus. S’il s’agit de la grippe ou d’autres virus, nous amorcerions ces personnes à d’autres virus naturels (rhume et grippe) qui circulent.

Nous avons un besoin urgent de contrôle qualité pour exiger au hasard que les médecins donnent 1 flacon de vaccin sur 100 à un référentiel et quelqu’un comme moi pourrait analyser de manière médico-légale le contenu de ces vaccins. Ainsi, lorsque les personnes âgées commenceront à mourir, nous le saurons. Nous devrions savoir maintenant ce qu’ils contiennent.

C’est une thérapie génique absolument dangereuse. Ne doit pas être donné aux personnes âgées», a souligné le professeur Cahill.

Les réactions allergiques et les décès commencent

Moderna, fabricant du vaccin à ARN COVID-19, rapporte que seulement 10 des 4 millions de vaccinés ont eu une réaction allergique précoce (dans les 10 minutes suivant l’inoculation). Cependant, il n’y a pas de données sur les 80 ans et plus avec ce vaccin, le groupe contre lequel le Dr Cahill met en garde, qui ont généralement un système immunitaire faible.

Maintenant, tout à coup, il y a des rapports d’un certain nombre de personnes dans un centre de vaccination en Californie qui ont des réactions allergiques à un vaccin à ARN. Alors que les autorités sanitaires affirment que les réactions allergiques sont rares, 10 patients auraient eu besoin de soins médicaux pour des réactions allergiques graves dans les 24 heures suivant la vaccination sur un site en Californie et six agents de santé ont eu des réactions allergiques dans un autre centre de vaccination de San Diego dans un journée.

Lot chaud retiré

Les responsables de la santé ont retiré un lot (41L20A) du vaccin à ARN. De manière inexplicable, les responsables de la santé continuent à offrir une fausse assurance qu’il est «sûr d’utiliser» le vaccin Moderna RNA alors qu’aucune donnée de sécurité concluante parmi de grandes populations n’a encore été réalisée. Personne ne sait si le vaccin Moderna RNA est sûr. Il s’agit d’un vaccin expérimental sans licence. Rappelez-vous, selon le professeur Cahill, les réactions vraiment graves seront latentes – se produiront des mois plus tard.

Là encore, les agences de presse rapportent 33 décès parmi plus de 48 000 personnes âgées de 75 ans et plus suite à la vaccination avec le vaccin COVID-19 Pfizer à ARN . Les responsables de la santé continuent de blâmer ces décès sur la fragilité des sujets plus âgés. Mais c’est précisément le point – ils peuvent être trop vieux et fragiles pour bénéficier de la vaccination.

ARN à ADN

Le coronavirus [SRAS-CoV-2 de la – MIRASTNEWS] COVID-19 (Coronavirus Desease 2019) est un virus à ARN. Le vaccin COVID-19 MODERNA est un vaccin à ARN. L’activation génique implique la transcription de l’ADN en ARN messager, puis en protéines dérivées du gène.

Merle Nass MD, attire l’attention sur le fait que l’ARN messager (ou tout ARN) peut potentiellement être converti en ADN en présence de l’enzyme transcriptase inverse. Cet ADN pourrait alors devenir lié à votre ADN natif. Il est possible que l’ARN-vaccin soit converti en ADN puis inséré de manière permanente dans notre ADN. (Le resvératrol, une molécule de vin rouge, en raison de sa capacité à inhiber la transcriptase inverse, pourrait mettre un terme à ce danger biogénétique potentiel.)

Il serait sage pour les personnes qui se font vacciner de compléter leur alimentation avec des vitamines A et D, du zinc et du resvératrol qui normalisent la réponse immunitaire, en particulier les personnes qui ont connu des réactions allergiques ou qui sont sujettes aux allergies.

Dr Lee Merrit – De sérieuses inquiétudes sur le vaccin Covid! / « Thérapie d’amélioration des gènes »

Vidéo tirée de Lin Wood. – Le Dr Merrit est l’ancien président de l’AAPS « Association of American Physicians and Surgeons ». Parmi ses nombreuses réalisations, elle a effectué son internat en médecine interne au National Naval Medical Center du Maryland et a passé 10 ans en tant que chirurgienne militaire. Elle a également étudié les armes biologiques et est bien qualifiée pour parler des problèmes concernant les nouveaux vaccins qui sont en fait brevetés en tant que «thérapie d’amélioration des gènes» et non en tant que vaccin.

J’apprécie sa description plus détaillée (que j’ai vue ailleurs) de ce qui n’a pas fonctionné dans les études sur les animaux sur les vaccins Corona antérieurs, et il y a d’autres choses qui me semblent correspondre à l’image que nous voyons autour de nous et dont elle parle.

Traduction et ajout vidéo : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Lanceur d’alerte sur les vaccins: le vaccin tue les personnes âgées

C’est DA NUMBAS !! Tests non quantitatifs et doses d’injection non quantitatives. Ils ne peuvent même pas décider du nombre de doses contenues dans un flacon – 5 ou 6? Et, affolée, une infirmière auxiliaire certifiée rapporte les effets dévastateurs du vaccin dans la maison de soins infirmiers. AUCUN décès dû au COVID pour toute l’année 2020, mais au cours des deux premières semaines de vaccination seulement, 14 décès, de nombreux décès imminents et d’autres débilités.

En savoir plus sur l’émission et où vous pouvez la regarder sur thedavidknightshow.com

L’argent des contribuables américains est acheminé vers Wuhan pour construire une arme biologique contre le coronavirus

L’un des principaux «enquêteurs» sondant les véritables origines du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] a été dénoncé comme quelqu’un qui a aidé à canaliser le financement fédéral des États-Unis directement vers le Wuhan Institute of Virology WIV.

WIV a longtemps été soupçonné d’être le point zéro du virus chinois. L’école avait apparemment travaillé sur la modification génétique des coronavirus de chauve-souris lorsque l’un d’entre eux s’est «échappé» du laboratoire, déclenchant finalement une «pandémie» mondiale.

Peter Daszak, un expert britannique en maladies infectieuses, fait partie de l’équipe de 10 membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui est censée enquêter sur l’origine et la manière de ces germes chinois. Daszak est également président de la EcoHealth Alliance basée à New York, une organisation qui prétend être «une organisation mondiale à but non lucratif de santé environnementale dédiée à la protection de la faune et de la santé publique contre l’émergence de maladies.

Tout en travaillant chez EcoHealth, Daszak a mené des enquêtes scientifiques sur la pathogénicité des coronavirus de chauve-souris. Il a également reçu récemment 3,4 millions de dollars en argent des contribuables des National Institutes of Health (NIH) pour étudier «l’origine, la diversité, la capacité à provoquer des maladies et le risque de débordement» desdits coronavirus.

Comme nous l’avons déjà signalé, il a également été découvert qu’EcoHealth était impliqué dans des projets au WIV pour manipuler génétiquement les coronavirus. EcoHealth a également mené une mission de propagande pour dissiper la notion «que le COVID-19 n’a pas d’origine naturelle».

Vous trouverez plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] sur Pandemic.news.

Daszak est-il un gardien de l’information dont le travail est de garder un œil sur les véritables origines du COVID-19?

Juste avant la plandémie, WIV se livrait à une pratique controversée connue sous le nom de «gain de fonction» qui consiste à manipuler intentionnellement des virus, y compris les coronavirus, pour augmenter leur infectiosité.

En 2019, EcoHealth menait des expériences utilisant «la technologie des clones infectieux, des expériences d’infection in vitro et in vivo et l’analyse de la liaison aux récepteurs» afin de «tester l’hypothèse selon laquelle les seuils de divergence en% dans les séquences de protéines S prédisent le potentiel de débordement».

L’année dernière, un porte-parole des NIH – l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dont Anthony Fauci est le chef, est une branche du NIH – a nié qu’EcoHealth ait participé à ces expériences de gain de fonction.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a catégoriquement refusé de répondre aux questions sur le point de savoir si elle avait examiné les antécédents de Daszak avant de l’engager pour jouer un rôle de premier plan dans son équipe de recherche COVID-19.

« Peter Daszak est un écologiste des maladies qui a passé 20 ans à analyser les origines, les causes et les tendances des maladies émergentes comme le SRAS, le Nipah, le MERS, la grippe aviaire et le COVID-19 », a déclaré l’organisation dans un communiqué en conserve. «Tous les experts participant aux groupes d’experts de l’OMS signent une déclaration d’intérêt.»

Interrogé directement, Daszak n’a pas fourni de réponse décrivant son rôle au sein de l’équipe de recherche de l’OMS sur le COVID-19.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables du département d’État ont publié un rapport affirmant que les travailleurs du laboratoire WIV où se déroulait la «recherche» sur les coronavirus étaient tombés malades du nouveau virus des semaines avant l’annonce officielle de la plandémie.

Les responsables chinois communistes ont bien sûr nié que tel soit le cas, ainsi que nié que WIV soit l’origine du coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)]. L’histoire officielle est que le virus chinois est originaire de la viande de chauve-souris sur un marché humide local de Wuhan, situé à seulement quelques kilomètres de WIV.

«Les virus sont des exosomes», a écrit l’un de nos propres commentateurs, ajoutant que «les vaccins sont mauvais».

«Ni l’OMS ni le CDC n’ont publié la séquence complète de leur arme biologique SARS-CoV-2 [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)], rendant ainsi le test PCR sans intérêt, qu’il soit positif ou négatif», a écrit un autre.

Vous trouverez plus d’informations sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] sur Pandemic.news.

La France, pionnière des vaccins, est désormais sceptique face aux vaccins contre le coronavirus

Le peuple français, autrefois pionnier de la vaccination, est devenu de plus en plus sceptique quant aux efforts visant à l’inoculer contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)].

Un sondage Ipsos mené en décembre auprès de 15 pays a révélé que la France se classait au dernier rang en termes de volonté de recevoir un vaccin COVID-19. Dans le sondage, seuls 40% de la population française ont déclaré vouloir le coup. Les sondages montrent également que plus des trois quarts des travailleurs des foyers de soins – parmi les premiers groupes cibles du gouvernement à être vaccinés – ne veulent pas le prendre.

«J’ai un cerveau. Je suis capable de me forger mes propres idées», a déclaré Anna Courreges, une infirmière qui travaille dans une maison de soins de la ville de Béziers, dans le sud de la France. «Il y a une certaine méfiance envers les autorités de ma part, quand on voit comment la crise a été gérée en France depuis le début.»

La vaccination en France démarre lentement

La campagne de vaccination de masse de la France démarre lentement. Seulement 422 000 personnes ont reçu le vaccin en plus de trois semaines depuis que les régulateurs européens ont autorisé l’utilisation du vaccin, loin derrière les autres pays développés.

L’une des principales raisons à cela est que les responsables français se heurtent à une opposition profondément enracinée qui a fait des Français l’un des meilleurs sceptiques mondiaux en matière de vaccins. C’est quelque chose qui a ses racines au 19ème siècle, lorsque les groupes anti-vaccination ont fait campagne contre les techniques modernes de vaccination mises au point par Louis Pasteur.

Ce sentiment a été alimenté encore plus ces dernières années par une méfiance généralisée à l’égard du gouvernement dirigé par le président Emmanuel Macron. Macron a fait face à des années de protestation de la part du mouvement des gilets jaunes anti-établissement.

Une partie de la raison pour laquelle les Français n’aiment pas se faire vacciner est la nouveauté de la technologie derrière les vaccins COVID-19. Les vaccins de Pfizer-BioNTech et Moderna reposent sur ce que l’on appelle l’ARN messager (ARNm), qui sont des molécules qui contiennent des instructions sur la fabrication de protéines. L’ARNm utilisé dans les nouveaux vaccins est dérivé du coronavirus lui-même. Bien que cette technologie ait été étudiée pendant des années dans des essais cliniques, elle n’a jamais été utilisée dans la vaccination de masse.

Certaines des principales voix du scepticisme à l’égard des vaccins à ARNm sont les travailleurs des maisons de retraite, dont beaucoup estiment que la technologie de l’ARNm n’a pas été suffisamment testée ou prouvée efficace. Leurs craintes sont encore aggravées par les rapports de décès liés aux vaccins à ARNm de Pfizer qui ont fait surface dans d’autres pays européens. (Connexes: au moins 23 personnes sont décédées des suites de vaccins contre le coronavirus en Norvège (jusqu’à présent).)

Les scandales ont alimenté la méfiance

Selon Heidi Larson, directrice du Vaccine Confidence Project à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, les précédents scandales médicaux dans le pays ont peut-être également aggravé la méfiance des Français à l’égard des vaccins.

Larson souligne la «gestion» par le gouvernement de différents scandales de santé dans le passé, qui a soit dérouté, soit déçu le public à différents moments.

«Après de grands scandales sanitaires, il y a une baisse de confiance dans les vaccins», a déclaré Lucie Guimier, géopolitique spécialiste de la santé publique à l’Institut de géopolitique de l’Université de Paris.

Un exemple de ces scandales est le scandale du sang infecté qui s’est produit dans les années 1990. Selon les rapports, plus de 1 000 hémophiles en France ont reçu du sang infecté par le VIH. Cette découverte a conduit quatre ministres français à être jugés et trois condamnés. Une autre controverse concernait un lien possible entre le vaccin contre l’hépatite B et la sclérose en plaques. Une tempête médiatique a contraint le gouvernement français à interrompre sa campagne de vaccination en 1998.

«Politiquement, la crise a été très mal gérée», a déclaré Guimier, qui a noté que la fin brutale de la campagne avait rendu le vaccin «dangereux» pour le public alors que les autorités ne trouvaient aucun lien entre celui-ci et la sclérose en plaques.

Mais le scandale qui a eu le plus grand impact sur la confiance en matière de vaccins s’est produit en 2009, lorsque le gouvernement a acheté une offre excédentaire de vaccins H1N1. Alors que le pays a commandé 94 millions de doses du vaccin, moins de six millions ont été vaccinées.

Selon Larson, cet événement a conduit le public à penser que le gouvernement était «au lit avec les grandes entreprises». Larson a précédemment déclaré à Euronews que la dépendance du gouvernement envers les grandes entreprises était le point faible de la «chaîne de confiance» des vaccins.

Suivez Vaccines.news pour en savoir plus sur les efforts déployés pour déployer les vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] dans le monde entier.

Vaccin + 5G = 666

QUI EST LE VRAI PRÉSIDENT? & QUEL EST LE PLAN SUPRÊME?

Maintenant, il est clair que Q est une fraude, un psyop ridicule. Nous savons que l’élection a été annulée et que Trump a parfaitement suivi le scénario du film, cochant toutes les cases qui lui ont été assignées par ses contrôleurs.

Il existe de nombreux plans mais, surtout, il y a le plan suprême et en lien direct avec Trump et Israël.

Les images suivantes sont plus révélatrices que 1000 mots.

Pour plus d’informations en français, voir Béatrice De Galice.

Aujourd’hui, beaucoup savent que le vaccin n’est pas du tout un vaccin. C’est un produit de thérapie génique numérique. Le vaccin associé à la 5G nous privera définitivement de la possibilité de notre évolution dans la conscience. L’ADN est la clé de l’évolution de la conscience et, par conséquent, de l’évolution de l’humanité.

L’ARN dans les vaccins est la mort programmée de l’humanité.

Une fois connectée à la 5G, la personne vaccinée sera totalement contrôlée, privée de ses pensées et sous le contrôle de l’intelligence artificielle.

Vaccin + 5G = 666, pas de retour en arrière

La seule solution est très simple: je dois me connecter avec mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, PAS SI FACILE À FAIRE.

Allez à ACTION NOW et choisissez entre

écoutez votre esprit à l’EGO menteur et aux autorités externes

OU,

Écoutez votre ÂME / autorité intérieure.

-Je consulte et vous propose des outils pour trouver votre solution individuelle, en prenant contact avec votre âme.

Vous pouvez alors évoluer plus efficacement en conscience. 😍

divine.infinite.love8@gmail.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

L’Australie demande des conseils urgents à la Norvège à la suite des morts du vaccin Pfizer

Les vaccins chinois illégaux accusés de nouvelles souches de peste porcine africaine

De nouvelles souches artificielles de peste porcine africaine se propagent dans les élevages de porcs chinois en raison de l’utilisation de vaccins illégaux. La maladie causée par ces souches n’est pas mortelle, mais elle devrait nuire à la production de porc dans le premier pays producteur du monde.

Yan Zhichun, directeur scientifique de New Hope Liuhe, quatrième producteur chinois de porc, a déclaré que deux nouvelles souches de peste porcine africaine avaient infecté plus de 1000 porcs femelles adultes dans plusieurs fermes appartenant à l’entreprise, ainsi que des porcs engraissés pour l’entreprise par des agriculteurs contractuels.

Les souches manquent d’un ou deux gènes et ne tuent pas les porcs comme la souche qui a ravagé les fermes chinoises ces dernières années. Parce que les infections sont bénignes, les responsables estiment que l’utilisation de vaccins non autorisés pourrait avoir causé l’épidémie.

Mais les souches provoquent toujours une maladie chronique qui a réduit le nombre de porcelets nouveau-nés et a forcé New Hope à éliminer les truies infectées. Si l’épidémie n’est pas maîtrisée, la maladie devrait réduire la production de porc en Chine.

De nouvelles souches de grippe porcine ont probablement émergé des vaccins

Les experts soupçonnent que les nouvelles souches peuvent provenir de vaccins illicites défectueux. Le vétérinaire basé à Pékin Wayne Johnson a déclaré qu’il avait détecté une forme moins létale de peste porcine africaine l’année dernière. Le virus manquait de composants génétiques connus sous le nom de gènes MGF360. Les souches de New Hope, selon Yan, n’ont pas ces gènes ainsi qu’un autre ensemble appelé le gène CD2v.

« Je ne sais pas d’où [les souches] viennent, mais nous trouvons des infections bénignes sur le terrain causées par une sorte de virus à gène supprimé », a déclaré Yan.

L’année dernière, l’Institut chinois de recherche vétérinaire de Harbin (HVRI) a mis au point un vaccin vivant contre la peste porcine africaine avec des gènes MGF360 et CD2v manquants. Le vaccin, qui utilise une forme affaiblie du virus, est le premier de ce type à être prometteur. Mais il comporte des risques élevés car il peut revenir à sa forme de type sauvage ou muter pour redevenir infectieux.

Un type similaire de jab a été utilisé en Espagne dans les années 1960. Elle a provoqué une maladie chronique chez les porcs qui a aggravé l’épidémie au cours des trois décennies suivantes. Depuis lors, aucun pays n’a approuvé un vaccin contre la peste porcine africaine.

Yan soupçonne que certaines personnes ont répliqué les séquences d’ADN du virus et que des porcs ayant reçu des vaccins illicites basés sur ces séquences peuvent en infecter d’autres.

«C’est définitivement fait par l’homme. Ce n’est pas une souche naturelle», a déclaré Yan.

Bien que la peste porcine africaine n’affecte pas les humains, elle est extrêmement contagieuse et mortelle chez les porcs. Des initiés de l’industrie ont déclaré que de nombreux agriculteurs chinois se tournent vers des produits non approuvés pour protéger leurs porcs.

Mo Salman, professeur de médecine vétérinaire à la Colorado State University avec une expérience de travail sur la santé animale en Asie, a déclaré que les laboratoires chinois avaient produit plusieurs vaccins non autorisés contre les souches de grippe aviaire asiatique de 2004 à 2005. Il craignait à l’époque que ces vaccins ne produisent de nouvelles variantes dangereuses. Maintenant, il sonne à nouveau l’alarme.

«Les vaccins illégaux actuels [contre la peste porcine africaine] en Chine répètent l’histoire», a déclaré Salman.

Pékin retient les données sur les épidémies

Pékin retient des informations sur les nouvelles souches, reproduisant sa gestion de l’épidémie qui a conduit à la pandémie de COVID-19.

En août dernier, le ministère chinois de l’Agriculture et des Affaires rurales avait testé des porcs pour différentes souches du virus dans le cadre d’une enquête nationale sur l’utilisation illégale de vaccins. Mais aucune découverte à ce sujet n’a été publiée à ce jour. Pékin a également refusé de révéler qui avait produit les vaccins illégaux et dans quelle mesure ils avaient été utilisés.

Le secret de la Chine ramène les premiers jours de la pandémie. Les fuites d’enregistrements d’une réunion avec l’Organisation mondiale de la santé ont confirmé que le gouvernement communiste avait dissimulé ou retardé des informations sur le coronavirus de Wuhan, l’agent pathogène responsable de la COVID-19. Auparavant, la Chine avait également sous-signalé les épidémies qui avaient conduit à l’épidémie de grippe porcine africaine en 2019, selon Reuters. (Connexes: les autorités chinoises ont caché le fait que le personnel médical de la ville touchée par le coronavirus était infecté.)

Cette épidémie a décimé la moitié des 400 millions de porcs chinois. Les prix mondiaux du porc ont atteint des niveaux records et restent élevés à ce jour. Si l’épidémie actuelle n’est pas contenue, la production de porc de la Chine devrait subir un autre coup dur, avec des effets qui peuvent se répercuter sur la chaîne d’approvisionnement mondiale.

En savoir plus sur les médicaments dangereux et leurs effets indésirables sur DangerousMedicine.com.

GUERRE! LE PIRE GÉNOCIDE QUE LA PLANÈTE A JAMAIS CONNU, DEBORAH T

Guerre! Le pire génocide que la planète ait jamais connu, Deborah Tavares Accelerator –

https://brandnewtube.com/watch/war-the-worst-genocide-the-planet-has-ever-known-deborah-t_lxScgJ1RJ3oBORl.html

Document de guerre de la Nasa:

http://www.stopthecrime.net/nasa.html

ARMES SILENCIEUSES POUR DES GUERRES SILENCIEUSES – UNE DÉCLARATION DE GUERRE À L’ÉCHELLE MONDIALE – Un document secret trouvé le 7 juillet 1987 et écrit dans les années 1940 révèle un asservissement mondial choquant et génocide. Dans une interview choquante sur The Power Hour sur le réseau de communication Genesis, Deborah Tavares, de StopTheCrime.net, en révèle plus sur les documents secrets divulgués qui décrivent des réalités extrêmement inquiétantes ainsi qu’une déclaration officielle de guerre contre le monde peuplé. Une découverte de la politique de l’esclavage et du génocide. Le complot ultime contre l’humanité qui opère dans les coulisses depuis des décennies. Vidéo: https://www.youtube.com/watch?V=z_Bk_…

Document gratuit:

www.stopthecrime.net/docs/SILENT.pdf

IEEE Technology Future Death Trap – Deborah Tavares:

https://www.youtube.com/watch?v=ldtI- …

La cuisine de l’humanité: Deborah Tavares interviewe Barrie Trower

https://www.youtube.com/watch?v=JojdE…

L’Agenda 21 des Nations Unies est maintenant la RÉSILIENCE. . .After the Fires and Deconstructing Humanity – Deborah Tavares

https://www.youtube.com/watch?V=9WQfX…

DEBORAH TAVARES – EXTINCTION Plan for Humanity – DEPLOYED Silent Weapon System:

https://www.youtube.com/watch?v=Nl8TP…

Introduction au CAFR – Pourquoi vous ne pouvez pas prendre de l’avance – par Jerry Day

https://www.youtube.com/watch?v=T2aif

… TREMBLEMENT DE TERRE, EMP, ATTAQUE 5G PLANS – Et plus de mauvaises nouvelles

https://www.youtube.com/watch?Time_co .

.. Visitez The Power Hour – http

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

PLANDEMIA PLANDEMIC, Judy Mikovits – Sous-titré en espagnol.

Plandemic est une vidéo publiée en mai 2020, qui diffuse les informations sur la pandémie COVID-19.

À PROPOS DU FILM

L’humanité est emprisonnée par une pandémie meurtrière. Des gens sont arrêtés pour avoir surfé dans l’océan et médité dans la nature. Les nations s’effondrent. Des citoyens affamés se déchaînent pour la nourriture. Les médias ont généré tellement de confusion et de peur que les gens demandent le salut dans une seringue. Des milliardaires de propriétaires de brevets font pression pour des vaccins obligatoires dans le monde. Toute personne qui refuse de se faire injecter des poisons expérimentaux sera interdite de voyager, d’étudier et de travailler. Non, ce n’est pas un synopsis pour un nouveau film d’horreur. Telle est notre réalité actuelle.

Revenons à la façon dont nous sommes arrivés ici …

Au début des années 1900, le premier milliardaire américain, John D. Rockefeller, a acheté une société pharmaceutique allemande qui aiderait plus tard Hitler à mettre en œuvre sa vision eugénique en fabriquant des produits chimiques et des poisons pour la guerre. Rockefeller voulait éliminer les concurrents de la médecine occidentale, il a donc présenté un rapport au Congrès déclarant qu’il y avait trop de médecins et d’écoles de médecine en Amérique, et que toutes les modalités de guérison naturelle étaient du charlatanisme non scientifique. Rockefeller a appelé à la standardisation de la formation médicale, selon laquelle seule son organisation peut agréer des écoles de médecine aux États-Unis et a ainsi commencé la pratique de médicaments toxiques, synthétiques et immunosuppresseurs. Une fois que les gens sont devenus dépendants de ce nouveau système et des drogues addictives qu’il fournissait, le système est passé à un programme payant, créant des clients à vie pour les Rockefeller. Actuellement, l’erreur médicale est la troisième cause de décès aux États-Unis. L’arme secrète du succès des Rockefeller était la stratégie connue sous le nom de «problème-réaction-solution». Créez un problème, augmentez la peur, puis proposez une solution pré-planifiée. Sonne familier?

Avance rapide jusqu’en 2020 …

Ils l’ont appelé COVID19. Nos dirigeants mondiaux de la santé ont prédit que des millions de personnes mourraient. La Garde nationale a été déployée. Des hôpitaux de fortune ont été érigés pour traiter un grand nombre de patients. Des fosses communes ont été creusées. Les nouvelles terrifiantes ont poussé les gens partout dans le monde à chercher refuge pour éviter de se connecter. Le plan est élaboré avec précision. Mais les maîtres de la pandémie ont sous-estimé une chose … les gens. Les professionnels de la santé et les citoyens ordinaires partagent des informations vitales en ligne. Les seigneurs de la grande technologie ont ordonné de faire taire et d’interdire toutes les voix dissidentes, mais il est trop tard. Les masses endormies sont éveillées et conscientes que quelque chose ne va pas. La quarantaine a fourni l’élément manquant: le temps. Soudainement, nos citoyens surmenés ont suffisamment de temps pour faire des recherches et enquêter par eux-mêmes. Une fois que vous voyez, vous ne pouvez pas arrêter de regarder.

La fenêtre d’opportunité est ouverte comme jamais auparavant. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, nous avons l’attention du monde. Plandemic exposera l’élite scientifique et politique qui dirige l’arnaque qu’est notre système de santé mondial, tout en présentant un nouveau plan; un plan qui permet à toute l’humanité de renouer avec les forces de guérison de la nature. 2020 est le code pour une vision parfaite. C’est aussi l’année qui restera dans l’histoire comme le moment où nous ouvrirons enfin les yeux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

‘Fou et maléfique’- Bill Gates surpris par des complots pandémiques

Cette vidéo relève de l’article 107 de la loi sur le droit d’auteur et a été téléchargée à nouveau à des fins humanitaires d’éducation. Je ne revendique la propriété d’aucune des propriétés intellectuelles utilisées dans cette vidéo.

Notre commentaire

Compte-t-il sur la protection de Joe Biden ou souhaite-t-il que la vérité émerge? Que les BIG TECH remettent dans leurs plateformes tout ce qui a été supprimé et censuré par eux, car une partie de la vérité s’y trouve. Il est impossible de parler et de se défendre en faisant ces types d’actes et il n’est pas possible d’être à la fois censeurs, juges et parties, car ce n’est pas ainsi que fonctionne la science. Lui il est dans toutes les sauces, les vaccins, les terres agricoles et la production de viandes (et peut être aussi du poisson et des produits laitiers ?), les médicaments dans les BIG PHARMA, Microsoft avec les BIG TECH, les médias mainstream en les finançant via la Fondation Bill et Melinda Gates et autres secteurs d’activités… Il faudrait naturellement une enquête internationale indépendante pluridisciplinaire pour établir la vérité. Il ne sert à rien de gesticuler surtout lorsqu’on se dit innocent, il faudrait plutôt encourager et soutenir ce genre d’initiative visant à blanchir les innocents. – MIRASTNEWS

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE