Les défenseurs de la liberté de la santé déposent une plainte pour consentement éclairé afin d’exempter toutes les personnes de la vaccination obligatoire

Les avocats Greg Glaser et Ray Flores s’attaquent à l’industrie du vaccin avec un nouveau procès. En cas de succès, tous les Américains auront le droit de se dispenser de la vaccination forcée s’ils le souhaitent, quelle qu’en soit la raison.

Alors que les Américains sont déjà protégés en vertu de la Constitution contre une invasion non sollicitée de l’autonomie corporelle par le gouvernement, la poursuite cherche à réitérer et à rétablir cela dans le contexte spécifique des vaccins.

Le 22 février, Glaser et Flores comparaîtront devant la Cour fédérale pour demander une ordonnance du tribunal reconnaissant le rôle que jouent les vaccins dans l’épidémie de santé infantile et exemptant toutes les personnes de la vaccination obligatoire. Il vise également à souligner l’importance de véritables études de groupes témoins qui comparent les résultats pour la santé des vaccinés par rapport aux non vaccinés.

Des images des documents judiciaires tels que déposés sont disponibles sur ce lien.

L’un d’eux montre que les adultes non vaccinés jouissent d’une meilleure santé de 1 248% que les adultes vaccinés. De même, les enfants non vaccinés bénéficient d’une meilleure santé de 1 099 pour cent que les enfants vaccinés. (CONNEXES: Cette étude est arrivée à des conclusions similaires.)

Tous les vaccins sont expérimentaux, dangereux et ne valent pas le risque

Soulignant les déclarations faites par le président Donald Trump en octobre sur le fait que «le remède ne peut être pire que le problème lui-même», la poursuite souligne le fait que les vaccins ne sont tout simplement pas à la hauteur des affirmations faites à leur sujet, en termes de sécurité et d’efficacité. .

Une comparaison des données de l’enquête pilote 2020 fournit la preuve numérique que les vaccins «entraînent une augmentation exponentielle du risque de maladie chronique en Amérique. Il est tout simplement indéniable, sur la base des preuves disponibles, que les personnes non vaccinées sont en meilleure santé que les personnes vaccinées.

«Les vaccins sont un suspect raisonnable dans la pandémie américaine de maladies et de troubles chroniques», explique une autre section du procès.

«Les vaccins comprennent des neurotoxines classées légalement dans des quantités qui n’ont jamais été prouvées sans danger. Les vaccins sont expérimentaux car ils n’ont jamais suivi la méthode scientifique de test avec de vrais placebos ou un groupe témoin d’individus entièrement non vaccinés.»

Un autre graphique décrivant les taux de maladies chroniques au fil des ans montre une forte hausse juste au moment où le programme de vaccination du gouvernement a vraiment commencé à se développer. L’introduction du calendrier de vaccination des adultes a également entraîné une augmentation précipitée des maladies chroniques à l’âge adulte.

Par définition, tous les vaccins sont expérimentaux car aucun d’entre eux n’a été correctement testé en matière de sécurité et personne ne peut dire avec certitude comment chaque personne y réagira. Toutes les approbations réglementaires de vaccins sont appuyées par:

• Faux placebos (appelés «placebos» contenant des neurotoxines)

• Faux contrôles (appelés «contrôles» de personnes également vaccinées)

• Périodes de test à court terme (appelées «tests» avec des périodes de surveillance aussi courtes que 3 jours)

• Surveillance passive à long terme des blessures causées par les vaccins (soi-disant «surveillance» avec un taux d’échec de déclaration inconnu à environ 99%)

«De cette manière, la science des vaccins n’a même pas suffisamment évolué pour reconnaître la définition de base du dictionnaire des mots, et encore moins pour devenir suffisamment avancée pour atteindre le statut de« science établie»», expliquent Glaser et Flores.

Une autre chose à considérer est le fait que de nombreux vaccins proviennent désormais de la Chine communiste. Glaser et Flores préviennent que ces vaccins chinois communistes ont «infiltré les États-Unis» et représentent désormais plus de 50% du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

La Chine communiste «compte plus de 500 entreprises enregistrées pour vendre aux États-Unis et 10 fois plus de sociétés desservant son propre marché», expliquent-ils en outre. «La Chine est au deuxième rang des pays exportateurs de médicaments et de produits biologiques aux États-Unis.»

Cela vaut certainement la peine de lire le procès car il contient beaucoup de données et d’informations montrant que les vaccins sont dangereux et ne fonctionnent pas comme indiqué. Assurez-vous de partager le lien avec vos amis et votre famille.

Pour en savoir plus sur les dangers et l’inefficacité des vaccins, assurez-vous de consulter Vaccines.news.

Le gouvernement britannique admet que les vaccins Covid sont inutiles et n’offrent aucune protection

Le consensus scientifique au début de 2020 était celui de la coercition et de la peur, demandant aux humains partout dans le monde de se séparer, de s’enfermer, de se masquer, de suivre les lignes sur un sol et de tracer des contacts jusqu’à ce qu’un vaccin soit produit et plongé dans les bras de tout le monde.

Maintenant que les vaccins expérimentaux sont en cours de déploiement et offerts à la population mondiale, les autorités de santé publique ne semblent pas lâcher le contrôle. Le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a réprimandé tout le monde dans le pays pour qu’il continue de se masquer et de continuer à suivre les restrictions de verrouillage et la recherche de contacts pour de faux emprisonnements, même après la vaccination.

« Je tiens à réitérer un point important soulevé par les médecins en chef et les conseils cliniques qu’ils ont donnés: même si vous avez eu le coup, les règles s’appliquent toujours », a grondé Matt Hancock lors d’une conférence de presse à Londres.

L’oppression n’a pas de limites: masquage sans fin, verrouillage et vaccins

L’homme derrière la pandémie, le Dr Anthony Fauci, a fait écho à Hancock, avertissant chaque vacciné de continuer à se masquer même après la deuxième dose. Il a même déclaré que deux masques valent mieux qu’un et recommande le double masquage, même après une double vaccination.

Hancock a déclaré que le premier vaccin ne protégeait personne. Il a déclaré qu’il fallait trois semaines et une deuxième dose avant que le corps apprenne à construire une immunité contre les protéines de pointe du coronavirus. Mais il a déclaré que des masques seraient nécessaires même après la deuxième dose, car «nous ne savons toujours pas si vous pourrez transmettre le coronavirus à quelqu’un d’autre», a-t-il déclaré.

Le gouvernement britannique admet essentiellement que les vaccins Covid-19 sont inutiles et n’offrent aucune protection. Si une personne peut encore tomber malade du covid-19 après la vaccination et propager des particules virales vivantes à travers ses expectorations et ses aérosols, les vaccins ne fonctionnent pas. Combien de doses de vaccin seront nécessaires pour le démontrer?

Le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Jonathan Van-Tam, a souscrit à l’évaluation et a averti tous les vaccinés de continuer à suivre les procédures de verrouillage et la recherche des contacts même après les deux premières doses. Van-Tam a admis que «nous ne connaissons pas encore l’impact du vaccin sur la transmission du virus». Attendez, les vaccins Moderna et Pfizer n’étaient-ils pas efficaces à 95%? Pourquoi les responsables de la santé publique s’inquiètent-ils du plus grand miracle médical moderne de l’histoire du monde?

«Ainsi, même après avoir reçu les deux doses de vaccin, vous pouvez toujours donner la COVID-19 [Coronavirus Desease 2019] à quelqu’un d’autre et les chaînes de transmission continueront alors», a averti Van-Tam. «Si vous changez de comportement, vous pourriez toujours propager le virus, maintenir le nombre de cas à un niveau élevé et mettre en danger d’autres personnes qui ont également besoin de leur vaccin mais qui sont plus loin dans la file d’attente». (Connexes: les sept principales raisons pour lesquelles les gens sont toujours testés positifs pour le coronavirus même après la vaccination.)

Les systèmes médicaux sont cassés dans le monde, promettent plus d’échecs avec des vaccins inutiles

Le National Health Service (NHS) continue de mettre dangereusement des personnes sous ventilateurs, en contournant la thérapie immunitaire appropriée et en ignorant les dommages que les ventilateurs font aux personnes infectées. Au moment de la conférence de presse de Hancock, 37 899 personnes ont été admises dans les hôpitaux britanniques, avec 4 076 personnes raccordées à des ventilateurs. Tout au long de la crise du Covid-19, le NHS s’est avéré mal équipé pour fournir des antiviraux et une thérapie immunitaire aux patients malades. Cette catastrophe a révélé la fragilité du système médical moderne. Cette réalité qui donne à réfléchir est accompagnée par des politiciens et des experts en santé publique désemparés, dont le manque de stratégie pour renforcer l’immunité de la population grâce à des campagnes vigoureuses qui promeuvent et distribuent des nutriments renforçant le système immunitaire, des phyto-chimiques antiviraux et des médicaments antiviraux prophylactiques n’ont fait qu’empirer la situation.

Maintenant, après avoir contraint les gens à attendre les vaccinations en tant que saint sauveur, les autorités sanitaires du monde entier préviennent que les vaccins sont inutiles et n’offrent aucune protection après tout. À la fin de 2021, le monde se languira de la dévastation nostalgique de 2020. Si les vaccins «n’arrêtent pas la propagation» comme promis précédemment, quel est le prochain niveau de contrôle et de fraude à déployer dans le monde?

Une aide-infirmière décède après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus obligatoire

Janet Moore, une aide-infirmière chez Admiral’s Pointe Nursing and Rehabilitation à Huron, Ohio, est décédée dans les 48 heures après avoir reçu le vaccin COVID-19 dont son employeur aurait besoin. Moore n’avait aucune comorbidité connue et a été retrouvée insensible dans sa voiture devant son immeuble le 31 décembre.

Son frère, Jacob Gregory, a déclaré à LifeSiteNews que Moore rentrait du travail en voiture ce jour-là. «[Dès] qu’elle est entrée en voiture dans son parking, elle est décédée», a-t-il dit.

Pendant ce temps, les voisins de Moore ont déclaré qu’elle ne se sentait pas bien après avoir reçu le vaccin au travail et qu’elle avait déclaré avoir eu des nausées et des migraines.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait quelle marque de vaccin Moore avait reçu, Gregory a déclaré qu’il pensait que c’était celui de Pfizer et BioNTech SE – mais il n’en était pas tout à fait sûr. Gregory a également mentionné que sa sœur aurait dû se faire vacciner parce qu’elle travaillait avec des adultes plus âgés, qui courent un risque élevé d’infection.

Mais il a dit qu’il n’était pas sûr que Moore aurait été relâchée si elle avait refusé le vaccin. «Je ne suis pas sûr de la pression exercée par [ses employeurs].»

Trisha Brown, administratrice à Admiral’s Pointe, a refusé de commenter la question.

Des ouvriers licenciés des maisons de retraite qui ont refusé de se faire vacciner

Même s’il n’est pas clair si Moore a risqué ou non de perdre son emploi pour avoir refusé de se faire vacciner, l’idée que les travailleurs pourraient subir des répercussions aussi graves n’est pas invraisemblable. En fait, des travailleurs d’une maison de retraite à Janesville, dans le Wisconsin, ont été licenciés pour avoir refusé de se faire vacciner même après avoir exprimé des préoccupations légitimes.

Une douzaine de travailleurs ont été forcés de quitter leur emploi tandis que 27 ont écrit à la direction pour demander que la politique soit modifiée. Ils ont souligné que le vaccin Moderna, que la maison de soins infirmiers utilisait pour son programme de vaccination, avait été mis au point et testé à la hâte et pouvait entraîner des effets indésirables dangereux.

En fait, deux travailleurs ont déjà déclaré avoir eu une forte fièvre après avoir reçu le premier des deux vaccins. Les effets secondaires étaient si graves chez l’un des travailleurs qu’un médecin a déconseillé de prendre la deuxième injection.

Les travailleurs sont également irrités d’apprendre qu’ils doivent prendre un vaccin qui n’a pas été entièrement approuvé par la Food and Drug Administration (FDA). Les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech COVID-19 n’ont reçu qu’une autorisation d’utilisation d’urgence en raison des circonstances. Aucun des deux n’a reçu l’approbation complète de la FDA.

Les travailleurs de la santé présentent des effets indésirables

Selon l’American Health Care Association (AHCA), environ 50% de l’ensemble du personnel de soins de longue durée a refusé de se faire vacciner contre la COVID-19. Le président et chef de la direction de l’AHCA, Mark Parkinson, a attribué cette aversion apparente aux nouveaux vaccins COVID-19 à la désinformation circulant en ligne.

«Il y a des rumeurs rampantes qui se répandent sur les réseaux sociaux selon lesquelles le vaccin peut causer des problèmes de fertilité», a-t-il déclaré. C’est cette rumeur concernant la fertilité, en particulier, qui, selon Parkinson, inquiète plusieurs jeunes femmes employées dans des établissements de santé affiliés à la fédération à but non lucratif.

Mais l’aversion des agents de santé pour les nouveaux vaccins n’est pas sans fondement. Depuis que les États-Unis ont commencé à administrer les vaccins COVID-19 en décembre dernier, plus de 1000 personnes ont déclaré avoir eu une réaction indésirable au vaccin. Des centaines d’autres personnes vaccinées se sont retrouvées dans les salles d’urgence en raison de réactions graves.

Par exemple, une patiente du Michigan a déclaré qu’elle avait ressenti une oppression thoracique et des picotements dans les mains après avoir reçu un vaccin. Elle est également devenue étourdie et a répété à plusieurs reprises aux médecins qu’elle avait une crise de panique.

Dans d’autres cas, les patients ont signalé des nausées et des tremblements, des douleurs lancinantes et une respiration sifflante. Un homme de 33 ans en Géorgie qui a reçu le vaccin Pfizer-BioNTech le 17 décembre a déclaré qu’il devait s’asseoir par la suite. L’homme a également déclaré que sa bouche était devenue sèche. Sa langue, par contre, bien que non gonflée, picotait.

Pendant ce temps, un travailleur de la santé de l’hôpital régional de Bartlett en Alaska a subi une grave réaction allergique après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech. Elle a passé quelques nuits aux urgences avant d’être renvoyée.

En décembre dernier, une porte-parole de Pfizer a déclaré que la société surveillait tous les rapports de réactions indésirables à leur vaccin. Moderna n’a pas commenté la question. (Connexes: un scientifique américain de haut niveau remet en question les allégations de vaccin contre le coronavirus de Moderna.)

Suivez Vaccines.news pour plus d’articles sur les risques pour la santé associés aux nouveaux vaccins contre les coronavirus.

Le gouvernement britannique fait pression sur les chefs religieux pour promouvoir les vaccins contre les coronavirus contaminés par l’avortement

Le gouvernement britannique fait pression sur les chefs religieux pour promouvoir les vaccins contre le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] fabriqués à partir de lignées cellulaires de bébés avortés.

«On nous a demandé d’encourager les paroissiens à accepter l’opportunité de se faire vacciner», a écrit le père Neil McNicholas de la paroisse St Mary and St Romuald en Angleterre dans un bulletin envoyé à sa congrégation le 17 janvier.

Sa paroisse a également annoncé plus tôt: «Le groupe de travail sur les lieux de culte sur le coronavirus – le cardinal Nichols est l’un des représentants de l’Église dans ce groupe – nous a demandé d’essayer d’encourager les paroissiens à accepter l’opportunité d’être vaccinés lorsque cette offre se présente.»

Établi par le gouvernement britannique en mai de l’année dernière, le groupe de travail sur les lieux de culte (PWTF) est chargé de veiller à ce que les églises et autres lieux de culte puissent rouvrir en toute sécurité au milieu de la pandémie COVID-19. Le groupe de travail comprend des dirigeants de toutes les grandes confessions et opère sous la supervision du ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux (MHCLG).

Certains vaccins, dont le vaccin AstraZeneca et celui de l’Université d’Oxford, ont été fabriqués à partir de cellules fœtales humaines. Mais les évêques britanniques ont déclaré que recevoir ces injections était permis étant donné la situation actuelle. D’autres ecclésiastiques, cependant, ont protesté que l’utilisation de vaccins avortés est moralement répréhensible en toutes circonstances.

Le gouvernement britannique collabore avec les chefs religieux

La MHCLG a refusé de nombreuses demandes pour confirmer que le gouvernement fait du lobbying auprès des chefs religieux. Mais LifeSiteNews a pu obtenir la confirmation de la Conférence des évêques catholiques d’Angleterre et du Pays de Galles (CBCEW), l’assemblée permanente des évêques catholiques et des Ordinaires personnels de ces deux pays.

«Le gouvernement britannique encourage toutes les religions à promouvoir l’adoption du vaccin dans leurs congrégations», a déclaré le CBCEW dans un communiqué.

En réponse, les membres du CBCEW se sont tournés vers les médias sociaux pour faire passer le mot. Vincent Cardinal Nichols, président du CBCEW et membre de la PWTF, a récemment publié une photo de lui recevant le vaccin et a encouragé les gens à se faire vacciner également.

«Première dose du vaccin COVID-19 hier! Une expérience si gentille et joyeuse. J’encourage vivement tout le monde à se faire vacciner», a écrit le cardinal sur Twitter le 21 janvier.

Ce n’est pas la première fois que des évêques britanniques conspirent avec le gouvernement pendant la pandémie. En mars 2020, le CBCEW s’est porté volontaire pour fermer des églises même si le gouvernement avait initialement accepté de laisser les églises ouvertes pour la prière privée. Quelques semaines plus tard, le cardinal Nichols a déclaré que ce serait un «scandale» que les églises rouvrent en réponse à une pétition pour les avoir ainsi.

Les évêques britanniques soutiennent les vaccins malgré les liens avec l’avortement

Le CBCEW soutient la vaccination malgré plusieurs objections éthiques concernant l’utilisation de cellules fœtales humaines pour faire des piqûres de COVID-19. En juin, de nombreux groupes pro-vie ont souligné qu’au moins cinq injections de coronavirus sont effectuées à l’aide de cellules de bébés avortés d’il y a des décennies. Ces vaccins incluent le vaccin AstraZeneca-Oxford, qui est déjà utilisé au Royaume-Uni et ailleurs.

«L’utilisation de cellules de fœtus avortés de manière élective pour la production de vaccins rend ces cinq programmes de vaccination COVID-19 contraires à l’éthique car ils exploitent les êtres humains innocents qui ont été avortés», a déclaré David Prentice, vice-président et directeur de recherche de l’Institut Charlotte Lozier, un anti -avortement think tank basé en Virginie.» (Connexes: le groupe Pro-life met en garde contre les vaccins COVID fabriqués à partir de bébés avortés, les mandats de vaccination.)

Pourtant, en décembre dernier, le CBCEW a déclaré que se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca-Oxford, ainsi que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna, ne constituait pas un péché.

«[On] peut en bonne conscience et pour une raison grave recevoir un vaccin provenant de cette manière, à condition qu’il y ait une distance morale suffisante entre l’administration actuelle du vaccin et l’action illicite initiale», a déclaré le CBCEW dans une lettre, se référant au fait que le jab AstraZeneca-Oxford a été réalisé avec des bébés avortés des années 1980.

Mais d’autres ecclésiastiques n’ont pas soutenu ce point de vue. Dans un article publié le 12 décembre, l’évêque kazakh Athanasius Schneider et d’autres cosignataires ont déclaré que l’utilisation d’un vaccin lié à l’avortement est inacceptable en toutes circonstances.

«Affirmer que de tels vaccins peuvent être moralement licites s’il n’y a pas d’alternative est en soi contradictoire et ne peut être acceptable pour les catholiques», lit-on dans le journal.

Apprenez-en davantage sur l’utilisation par Big Pharma des bébés avortés et d’autres pratiques perverses pour fabriquer des vaccins sur MedicalViolence.com.

Budweiser sautera la publicité du Super Bowl cette année et fera plutôt la promotion des vaccins contre le coronavirus

Les grandes entreprises adoptent une approche différente du Super Bowl de cette année, choisissant de faire de la publicité pour des choses comme les vaccins contre le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] plutôt que leurs propres produits.

Pepsi, qui sponsorise à nouveau l’émission de mi-temps que personne ne regardera probablement de toute façon, a décidé de ne même pas se soucier de la publicité pour les produits Pepsi cette année. L’année dernière, Pepsi a dépensé 31 millions de dollars en publicité pendant le Super Bowl.

Le concurrent Coca-Cola fait de même, après avoir fait le «choix difficile» de renoncer à toute publicité pour «s’assurer que nous investissons dans les bonnes ressources en ces temps sans précédent». L’année dernière, Coca-Cola a dépensé 10 millions de dollars en publicités du Super Bowl.

Le mois dernier, The Coca-Cola Company a annoncé qu’elle licenciait également 17% de sa main-d’œuvre mondiale. La demande de sucre gazéifié et d’eau chimique doit être en baisse en raison des verrouillages sans fin.

L’une des plus grandes surprises est la décision d’Anheuser-Busch de ne diffuser aucune publicité pour sa marque Budweiser pendant le Super Bowl LV. Ce sera la première fois que la société ne fait pas de publicité pour Budweiser lors d’un Super Bowl depuis 1983.

Au lieu de cela, Anheuser-Busch prévoit de promouvoir les vaccins contre le virus chinois dans le cadre d’une nouvelle campagne «Bigger Picture». Ces publicités coûteront à l’entreprise 5,5 millions de dollars par spot de 30 secondes, contre 5,6 millions de dollars par spot de 30 secondes qu’elle a payé au cours du Super Bowl de l’année dernière pour faire la publicité de la bière.

Anheuser-Busch diffusera toujours des publicités pour d’autres produits qu’elle fabrique tels que Bud Light, Bud Light Seltzer Lemonade, Michelob Ultra et Michelob Ultra Organic Seltzer.

Les humeurs sont en baisse à cause de WuFlu et les gens ne sont pas intéressés à acheter de la malbouffe tout en regardant les signaux de vertu

La Ligue nationale de football (NFL) est déjà dans les toilettes après sa capitulation face à des racistes anti-blancs comme Colin Kaepernick, un multimillionnaire à la peau chocolatée qui s’est fait un nom à genoux pendant que l’hymne national était joué.

Des dizaines de millions d’Américains ont arrêté de regarder après cette cascade, et maintenant encore plus d’entre eux prévoient de ne pas regarder le Super Bowl à cause de la «pandémie», qui, selon les experts, a gâché l’humeur des sports.

« Je pense que les annonceurs ont correctement compris que c’était une année plus risquée pour le Super Bowl », a déclaré Charles Taylor, professeur de marketing à l’Université Villanova.

«Avec la COVID et l’incertitude économique, les gens ne sont pas nécessairement de la meilleure humeur pour commencer. Il existe un risque associé aux messages potentiellement trop légers. … En même temps, il y a un risque associé à faire quelque chose de trop sombre.»

Pendant ce temps, les nouveaux arrivants comme Triller, DoorDash, Fiverr, Mercari et Huggies sont tous prêts à faire leurs propres débuts au Super Bowl, sans se laisser décourager par les germes chinois et l’exode massif de fans de sport qui boycottent pour toujours la NFL défaillante.

À vrai dire, la NFL a déraillé depuis au moins 2012, lorsqu’elle a recruté des vendeurs de hot-dogs pour surveiller les «terroristes» dans les parkings du stade.

«Les gens regardent toujours la ligue nationale des criminels?» a demandé en plaisantant un commentateur de Zero Hedge. « Je ne sais pas comment tous ces esclaves multimillionnaires parviennent à être opprimés et tout. »

«J’ai arrêté d’acheter toutes sortes de choses. S’en tenir à être minimaliste depuis un an maintenant », a écrit un autre, expliquant comment le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] a changé ses propres habitudes de dépenses personnelles.

«Nourriture limitée au poulet et aux légumes cuits à la vapeur. En meilleure santé Je me suis depuis engagé dans des sports universitaires il y a de nombreuses années. Désencombré ma maison. J’ai vendu beaucoup de choses et j’ai donné le reste. Se sent bien. Travailler sur un immense jardin pour mettre en boîte des choses que j’aime cette année. Beaucoup de travail manuel pour travailler le paysage. Fini le consumérisme.»

Vous trouverez plus d’informations sur le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] sur Pandemic.news.

La manipulation de l’Elite de Wall Street échoue et révèle que le système truqué corrompu s’effondre

La manipulation de Wall Street Elite échoue et révèle que le système truqué corrompu s’effondre

La manipulation de Wall Street Elite échoue et révèle que le système truqué corrompu s’effondre. Les tentatives de manipulation des marchés ont entraîné une réaction encore plus grande et la machine cherche désespérément à vous distraire.

Se quereller sur les questions de guerre culturelle et les démocrates et les républicains nous font perdre notre temps.

Les élites de l’establishment paniquent à l’idée que la gauche et la droite sont unifiées dans leur indignation face aux hedge funds manipulant les marchés.

Dans une tentative de contrôler le système, Wall Street a collaboré avec les grandes technologies pour bloquer les investisseurs de détail et à partir d’aujourd’hui, nous pouvons le voir échouer. Déjà, ces fonds doublent et des rapports émergent selon lesquels ils tentent de vendre encore plus dans l’espoir de gagner de l’argent avec les investisseurs de détail.

Ils pensent qu’ils peuvent vous survivre.

Mais toute la mascarade a révélé le système de copinage corrompu pour ce qu’il est et ils sont désespérés de réinitialiser le récit.

Un tribunal péruvien déclare que Bill Gates, George Soros et la famille Rockefeller ont «créé» une pandémie de coronavirus

L’autre jour, trois des entités les plus perverses de la planète ont été inculpées par un tribunal péruvien de complot en vue de créer le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] pour la domination du monde.

Bill Gates, George Soros et plusieurs membres de la famille Rockefeller ont été jugés responsables de l’avènement et de la propagation du virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS], qui a tué des dizaines de milliers de petites entreprises et changé à jamais le monde pour le pire.

La Chambre d’appel pénale de Chicha et Pisco a décidé que les germes chinois toujours redoutés étaient le produit d’une «élite criminelle du monde entier» – pour la plupart multimilliardaires avec une dépopulation mondiale en tête.

Ces accusés avaient tenté de faire appel, mais les juges Tito Gallego, Luis Legia et Tony Changarei ont émis un délai, le justifiant en raison de la nature «imprévisible» de la «pandémie».

Cependant, cela n’était prévisible que pour les gens ordinaires, car les créateurs présumés du coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] «qui y ont été impliqués et continuent de le gérer avec un secret particulier dans leur environnement» ne sont absolument pas affectés.

En fait, Bill Gates n’a jamais été vu porter un masque facial, et il n’est pas non plus disposé à prendre les vaccins qu’il pousse maintenant tout le monde à se procurer pour leur «sécurité» et leur «protection» contre le WuFlu.

«Aucun gouvernement mondial, personne physique ou morale, ni la défense des accusés ne peuvent prétendre que cette pandémie a la qualité de« prévoyance», à l’exception des créateurs du nouvel ordre mondial, tels que Bill Gates, Soros, Rockefeller, etc.», ont écrit les magistrats dans leur résolution, qui a été publiée sur le portail LP Law.

Il est temps d’accrocher Bill Gates, George Soros et les Rockefeller

Il n’est pas nécessaire de lire beaucoup entre les lignes pour voir que ces juges péruviens comprennent. La plandémie n’est rien de plus qu’une arnaque qui a été éclos par les pires types de criminels que ce monde ait jamais vu; ceux qui ont beaucoup d’argent et un penchant pour le génocide.

Sans l’ombre d’un doute, Gates et al. a financé et créé le coronavirus [2019 ou SRAS-CoV-2] de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] à des fins néfastes – ou comme l’a dit le tribunal, le virus chinois a été «créé par une élite criminelle qui gouverne le monde».

Le document nomme spécifiquement le financier milliardaire et agitateur mondialiste George Soros, le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et toute la famille Rockefeller comme des criminels coupables de «gérer» et de «continuer à diriger» le virus directement dans le «nouvel ordre mondial».

Si seulement notre propre système de justice pénale adoptait la même approche, alors peut-être pourrions-nous enfin mettre fin à tous les verrouillages, au port de masques et à la paranoïa superstitieuse qui ont lavé le cerveau de millions de nos propres personnes. Mieux encore, nous pourrions enfin essayer Gates et al. pour leurs nombreux crimes contre l’humanité et les punir en conséquence.

Pendant ce temps, au lieu de justice, Gates planifie déjà la prochaine plandémie, avertissant ceux qui écoutent réellement ce qu’il a à dire que c’est la guerre.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’être à nouveau pris au dépourvu », a déclaré le geek pleurnichard. «Pour éviter que les difficultés de l’année dernière ne se reproduisent, la préparation à une pandémie doit être prise aussi au sérieux que nous prenons la menace de la guerre.»

Le problème pour Gates, bien sûr, c’est qu’il est l’ennemi dans cette guerre, et quelqu’un que nous devrions tous nous unir pour éliminer pour notre bénéfice collectif.

Que ce soit à droite, à gauche ou quelque part entre les deux, tous les Américains ont intérêt à voir Gates et ses co-conspirateurs enfermés pour toujours, à tout le moins. En vérité, ils méritent tellement plus, et j’espère qu’un jour ils l’obtiendront bientôt avec une vengeance.

Si cette histoire a piqué votre intérêt, vous en trouverez d’autres sur Pandemic.news.

