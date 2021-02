La tromperie mortelle! Vidéo fortement censurée !! Regardez pendant que vous le pouvez! Le docteur a été censuré en permanence après cette vidéo !!

Historique des tromperies virales: Dr Robert Willner 1994

Le Dr Robert Willner, auteur du célèbre livre «Deadly Deception», a prouvé que les virus ne causent pas de maladie. Il a soutenu la théorie du Terrain et a démystifié l’idée que le sexe et le VIH ne causent pas le SIDA. «La peste bubonique a tué la moitié de la population européenne. La question à laquelle vous devez vous poser et à laquelle vous devez répondre, si vous voulez être un être humain rationnel, c’est pourquoi cela n’a-t-il pas tué l’autre moitié? Aux États-Unis, en 1919, 18 millions de personnes sont mortes de la grippe. Ma question est: pourquoi n’a-t-il pas tué les 92 millions restants? La réponse à cela et chaque journaliste la doit à ses lecteurs est très simple, les bugs ne causent pas la maladie, à moins qu’il y ait un terrain convenable. Donc, la réponse à toutes les maladies n’est pas de prendre le fusil de chasse et de faire sauter un être humain, mais simplement de prévenir la maladie pour commencer, en vivant en paix et en harmonie, non seulement avec vos semblables, mais avec tous les organismes sur ce point. planète. » Vidéo tirée de la chaîne: UnifyThePeople – https://www.youtube.com/watch?v=8CP1P…

DR. ROBERT WILLNER INJECTE «HIV» EN LUI-MÊME À LA TÉLÉVISION – Copie de salope au cas où YT ci-dessus serait retiré.

https://www.bitchute.com/embed/tbpKu2rPalHs/

TUER LE MESSAGER: Le Dr R. Willner s’est injecté du «VIH» pour prouver que le VIH ne cause PAS le sida»- 3 mois plus tard, il est mort dans un «accident de voiture» (Flashback)

https://beforeitsnews.com/prophecy/2021/01/the-deadly-deception-heavily-censored-video-watch-while-you-can-doctor-was-censored-permanently-after-this-video-2518154.html

Chromosome 8; Dr Andrew Kaufman et David Icke

MÊME LES ATTAQUES AU MOYEN DE REVUES NÉGATIVES NE PEUVENT PAS ARRÊTER LA VÉRITÉ À EXPOSER

================================================== = ==============================

ANGLAIS

Une description de comment et pourquoi le test PCR identifie simplement des morceaux d’ARN qui n’ont rien à voir avec un soi-disant virus et plus à voir avec des fragments de matériel génétique humain. Cela signifie que le test RT-PCR est inutile pour diagnostiquer une maladie, mais idéal pour générer une fausse pandémie.

Remarque Andrew Kaufman a déclaré précédemment qu’il était acceptable de prendre le vaccin COVID-19 mais ne croyez pas à ce mensonge. Comme le vaccin COVID-19 contient un dispositif de suivi et avec l’hydroget, il fusionnera avec votre corps (voir Celeste Solum et le Dr Carrie Madej et Anthony Patch). Le vaccin à modification de l’ADN COVID-19 est l’une des marques de la bête et vous perdrez à jamais à être séparé du Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob et votre âme quittera votre corps car le Dieu d’Abraham Isaac et Jacob n’habite pas dans une machine. Le lien neutre poussé par Elon Musk est la deuxième forme de la marque de la bête dans Apocalypse 13: 15-18 où les gens subiront les mêmes conséquences que l’autre marque de la bête qui est le vaccin COVID-19 / passeport Digital ID 2020 / tatouage.

https://beforeitsnews.com/prophecy/2021/01/bombshell-evidence-that-covid-is-testing-chromosome-8-human-dna-faulty-pcr-test-humans-are-the-virus-ground-breaking-videos-banned-by-youtube-including-the-latest-with-amandha-vollmer-phenome-2518167.html

Comment les «vaccins» COVID-19 peuvent détruire la vie de millions (ou milliards) de personnes – Judy Mikovits | Dr. Mercola

L’HISTOIRE EN UN COUP D’ŒIL

* Le vaccin COVID-19 n’est vraiment pas un vaccin dans la définition médicale d’un vaccin. C’est plus précisément une thérapie génique expérimentale qui pourrait tuer prématurément de grandes quantités de population et en désactiver de manière exponentielle plus

* Puisque l’ARNm se dégrade normalement rapidement, il doit être complexé avec des lipides ou des polymères. Les vaccins COVID-19 utilisent des nanoparticules lipidiques PEGylées et le PEG est connu pour provoquer une anaphylaxie

L’ARNm libre peut signaler un danger pour votre système immunitaire et provoquer des maladies inflammatoires. En tant que tel, l’injection d’ARNm thermostable synthétique (ARNm résistant à la dégradation) est très problématique car elle peut alimenter une inflammation chronique à long terme.

* De nombreux effets secondaires fréquemment rapportés des «vaccins» de thérapie génique COVID-19 semblent être causés par une inflammation du cerveau

* Toute personne atteinte d’une maladie inflammatoire telle que la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Parkinson ou la maladie de Lyme chronique et celles présentant un déficit immunitaire / dysfonctionnement acquis de tout pathogène microbien, traumatisme cérébral ou toxine environnementale courent un risque élevé de mourir des vaccins COVID-19 à ARNm

Toutes les informations jointes à cet entretien sont disponibles ici: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/01/31/covid-19-vaccine-gene-therapy.aspx

Les gens tombent comme des mouches du vaccin Covid-19

Une nouvelle vidéo virale montre une infirmière implorant que quelqu’un prenne note de la croissance du nombre de décès dans sa maison de retraite en raison des vaccins contre la covid-19.

«Le Vaccin COVID-19 contre le coronavirus» – Un Dispositif médical – pas un vaccin

waykiwayki Elite à plein régime, partie 14

https://odysee.com/@waykiwayki:f/full14:c

Veuillez également consulter:

– Dr Kary Mullis – Inventeur du test PCR

– DOCUMENTAIRE INDOCTORNATION PLANDÉMIQUE (2020)

– SCAMDEMIC – LE COVID-19 EXPLIQUÉ

– Mon nouveau YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCGplYXnUmepAxu9D-0lTsEw/videos

– Mon Odyssée

https://odysee.com/@11rtyu:3

RÉACTION DU VACCIN EN CAROLINE DU NORD, L’INFIRMIÈRE PARTAGE SON HISTOIRE – 29.01.2021

RÉACTION DU VACCIN: Une infirmière de Caroline du Nord partage son histoire – Vidéo téléchargée sur sa page FB – 29 janvier 2021 – Le vaccin a été pris le 19 janvier 2021.

« Je suis vraiment épuisé et j’ai pris les médicaments que je prends actuellement et ils m’assomment! Si quelqu’un envoie un message ou un commentaire, je promets que je vous répondrai dans la matinée! La quantité de soutien que j’ai obtenue est tellement écrasante! Merci à tout le monde partage et priez pour moi! » – Kristi Simmonds / infirmière autorisée

https://www.facebook.com/kristi.simmonds.1

VOIR LA SUITE PLUS BAS

Fauci a fait arrêter le Dr Simone Gold par le FBI?

La Gestapo américaine, le FBI, a enfoncé la porte et, avec 21 agents courageux, a arrêté un petit médecin de 55 ans et l’a enchaînée sans aucune explication. Son crime était «de s’engager volontairement et sciemment dans une conduite désordonnée […] avec l’intention d’entraver, de perturber ou de perturber le bon déroulement d’une session du Congrès». Nous savons tous qu’il n’y a aucune preuve à cet effet. C’est tout BS. Big Pharma, Big Tech et le petit Bill Gates et Fauci la veulent à l’écart parce qu’elle mène la vérité contre leur plan Covid de mille milliards de dollars. Covid existe, mais comme toute maladie, différents médecins sont autorisés à traiter leurs patients comme ils l’entendent. Nous avons le droit en tant qu’Américains de choisir le médecin que nous voulons ou non.

FAITES UN DON POUR AIDER DR SIMONE GOLD https://securedonors.com/americasfrontlinedoctorsummit+campaignfr

Affidavit pour le mandat d’arrêt du Dr Gold https://www.justice.gov/opa/page/file/1356546/download

« Le FBI arrête lundi la critique du CDC, le Dr Simone Gold, après avoir été filmée dans le Capitole des États-Unis en se promenant avec un porte-voix – le FBI l’a distinguée »

Cliquez sur ce lien

« Le FBI arrête la critique du CDC, le Dr Simone Gold, pour avoir participé à une manifestation au Capitole – le FBI l’a distinguée »

https://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2021/01/fbi-arrests-cdc-critic-dr-simone-gold-for-attending-capitol-protest-fbi-singled-her-out-3562836.html

« Le Dr Simone Gold a-t-il été arrêté pour émeute au Capitole? »

The Washington Post https://www.washingtonpost.com/investigations/simone-gold-capitol-riot-coronavirus/2021/01/12/d1d39e84-545f-11eb-a817-e5e7f8a406d6_story.html

EXPERT: LE VACCIN SINOPHARM «LE PLUS DANGEREUX» AVEC 73 EFFETS SECONDAIRES | ACTUALITÉS EPOCH | CHINE INSIDER

12 janvier 2021 – Un expert chinois en vaccins a affirmé qu’un vaccin contre le virus du PCC développé par Sinopharm, une société d’État chinoise, avait 73 effets secondaires et était le «vaccin le plus dangereux au monde». Son message sur les réseaux sociaux a été supprimé par les autorités en quelques heures et il a été contraint de s’excuser. https://rumble.com/vcpqiv-chinese-expert-sinopharm-vaccine-most-unsafe-with-73-side-effects-epoch-new.html

CELA SE PASSE: INSURRECTION MONDIALE CONTRE L’OCCUPATION BANCAIRE!

NOUS AVONS ÉTÉ DIX ANS TÔT, MAIS MAINTENANT, LES REDDITEURS SONT SUR LE POINT DE RÉALISER LES BONS. CECI EST UNE INSURRECTION MONDIALE CONTRE L’OCCUPATION BANCAIRE. IL EST TEMPS DE BRÛLER NUMÉRIQUEMENT LEUR SYSTÈME CRIMINEL ENTIER.

Origine du virus corona – La prochaine révolution avec Steve Hilton 31-1-21 FoxNews

Source : Bit Chute

Convoyeur de la mort – Unité 731

La principale société pharmaceutique japonaise, Green Cross, a été fondée en 1950 en tant que première banque de sang commerciale au Japon et est devenue une société pharmaceutique internationale diversifiée produisant des médicaments pour le secteur de la santé. Ses fondateurs étaient des criminels de guerre, participants à la torture et aux expériences sur des personnes du détachement 731, comme le lieutenant-colonel Ryoichi Naito et le commandant dudit détachement, le lieutenant-général Masaji Kitano. Ce documentaire est à leur sujet.

Réalisateur: Elena Masyuk, Russie, 2004.

Victime du vaccin Moderna ARNm COVID-19. Merci de partager ceci … les gens doivent être conscients!

YoutubeDL, [31.01.21 21:39] [Vidéo] S’il vous plaît partagez ceci …. les gens doivent être conscients! (https://t.me/Covid19TruthGroup/49971 https://t.me/Covid19TruthGroup/49972

Citation: «Adam, [31.01.21 21:39] [Transféré de 𝚃𝚑𝚎 𝙼𝚊𝚝𝚛𝚒𝚡 𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚝 (𝙿𝚞𝚋𝚕𝚒𝚌)] [Vidéo] ❗️ Caroline du Nord • Kristi Simmonds, RN souffre d’une réaction neurologique et physique globale à l’injection toxique Covid-19 à ARNm expérimentale de Moderna qu’elle a reçue le 19 janvier 2021. Dans cette vidéo qu’elle a postée hier 30 janvier 2021, l’objectif de Kristi est d’atteindre quelqu’un qui peut l’aider avec sa blessure, car les professionnels de la santé et les urgences qu’elle a consultés ne peuvent pas l’aider en ce moment. Message FB original: https://www.facebook.com/100010372592633/posts/1283303835358691/?d=n »

–

Ne passez pas le test COVID-19! Dr. Lorraine Day cite SILVIEW.media. Confirme que le test sur écouvillon concerne https://is.gd/sXU8BZ

Victime du vaccin Pfizer COVID-19, 13 janvier 2021 https://is.gd/nceczi

Tiffany Pontes Douvres s’évanouit en 17 minutes, décédée en 10 heures [2020-12-24] (Vidéo) https://is.gd/y5QnBx

Victime du vaccin COVID-19 Moderna, 7 janvier 2021 (Utilisez le plein écran pour lire) https://is.gd/gz47jQ

Infirmière autorisée à Nashville Tennessee victime du vaccin COVID-19 https://is.gd/JaUbSm

Dødsfall hos sykehjemsbeboere etter koronavaksinering https://legemiddelverket.no/nyheter/dodsfall-hos-sykehjemsbeboere-etter-koronavaksinering

HSE NHPET Ireland admet enfin qu’un virus COVID-19 n’a pas été scientifiquement prouvé qu’il existe https://is.gd/0rhIT2

L’exposition à un champ électromagnétique de 50 Hz induit l’activation du génome du virus Epstein-Barr dans des cellules lymphoïdes humaines infectées de manière latente https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9276003/

Évaluation des effets du rayonnement radiofréquence 900 MHz sur la sensibilité aux antimicrobiens et le taux de croissance de Klebsiella pneumoniae https://sites.kowsarpub.com/semj/articles/20490.html

Google {« n’a pas été évalué pour le potentiel de provoquer une cancérogénicité ou une génotoxicité » https://is.gd/5IkGrn, « n’a pas été évalué pour le potentiel cancérogène ou mutagène » https://is.gd/pt2gIu}

Clé USB Amazon – Partie 1 à 2 – CYM Adrenochrome https://is.gd/NMbJNG

Conseil des arts martiaux et des peuples pour la protection des enfants contre la maltraitance des enfants par le gouvernement https://is.gd/g5WCgu

Le Dr Bodo Schiffmann rapporte qu’un troisième enfant vient de mourir en Allemagne à cause de masques https://is.gd/RlMprU

Nouvelles enquêtes de contrôle de la qualité sur les vaccins: micro- et nanocontamination https://is.gd/ylDmrl

Résultats des tests de vaccins. Premiers résultats des enquêtes vaccinales https://is.gd/jVxB1N

Organisation dangereuse de la BBC https://is.gd/lrOHaf

La BBC est une organisation dangereuse https://is.gd/bnioDD

Interview de la BBC de Mark Steele – Échouer dans leur faux récit de la BBC sur la 5G corona https://is.gd/BjF1JC

Kate Shemirani arrêtée https://is.gd/EjNFu7

Mark Steele informe la police de la 5G à Glasgow Green & COVID-19 The Musical https://is.gd/HWgZHq

Voice for Victoria – Dave Oneegs s’enregistre et Queensland montre un soutien incroyable! https://is.gd/HfsK2A

Mark Steele @ StandUpX Sheffield 5 septembre 2020 et réglage de la police de Sheffield directement https://is.gd/se9xOr

Kate Shemirani et Kevin Corbett devant Downing Street 5 septembre 2020 (Audio normalisé) 1 sur 2 https://is.gd/VLtmre

Comment la police intimide et harcèle Kate Shemirani à Londres et arrêtée illégalement, agressée physiquement https://is.gd/g0yxbj

Ne renvoyez pas vos enfants à l’école, les écoles ne sont plus un endroit sûr pour les enfants https://is.gd/kI1dSs

Écoles de retour en septembre avec Mark Steele et Lee Garrett, 13 août 2020 https://is.gd/TEchXn

Les virus n’existent pas https://is.gd/E4li0z

Depuis le 19 mars 2020, le COVID-19 n’est plus considéré comme une maladie infectieuse à haut risque (HCID) au Royaume-Uni. https://is.gd/gbBKn3

Tentative de coup d’État du dictateur COVID-19 dans et via Victoria Australie Août 2020 https://is.gd/gqLNMo

Étape 5G vers le génocide – Connaissez leur plan Connaissez leurs faiblesses (amélioré) https://is.gd/Fe70pv

Le test COVID est le virus – Les compagnies aériennes appellent au test COVID des passagers – Séquence d’amorces: CTCCCTTTGTTGTGTTGT – Résultat «positif» chez tous les êtres humains – Pratiquez l’auto-exceptionnalisme pour surmonter cette folie – Globalist COVID Massive Failure (Exit Strategy Coming) – NE CONSENTEZ PAS https://is.gd/O1TzJc

Si la loi existe, Daniel Andrews et la police de Victoria doivent faire face à des accusations https://is.gd/amUliJ

Report # 191 | NewsPanel Chine: Génocide des Ouïghours par le PCC, Falun Gong: Dr. Tohti, Dr. Sidick, Mitch Gerber https://is.gd/57S3h9

Joe Imbriano – Maladie mystérieuse dans les écoles – La guerre contre les enfants, l’oxygène – Attaque à venir dans les écoles https://is.gd/zA8fxL

Mark Steele offre ses dernières vues sur la menace croissante des CEM sous la forme de 5G https://is.gd/u9QQca

Lena Pu s’entretient avec Health Australia Party 30 juillet 2020 https://is.gd/K61snu

Intelligence: Youtube {david hawkins jason goodman https://is.gd/8vG8pN derniers téléchargements} & amp; http://abeldanger.blogspot.com

La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et de hauts responsables DÉTENUS au milieu des craintes d’un coup d’État militaire – rapports

PHOTO DE DOSSIER: Le général principal Min Aung Hlaing (à gauche), commandant en chef du Myanmar, serre la main du chef du parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD), Aung San Suu Kyi, le 2 décembre 2015. © REUTERS / Soe Zeya Tun

Le chef de facto du Myanmar, Aung San Suu Kyi, et plusieurs hauts responsables ont été arrêtés au milieu des tensions croissantes avec l’armée, a rapporté Reuters, citant le porte-parole du parti au pouvoir, la Ligue nationale pour la démocratie.

La lauréate du prix Nobel de la paix 1991 aurait été «emmenée» et escortée tôt lundi matin, a rapporté Reuters, citant le porte-parole du parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi, Myo Nyunt.

Nyunt a ajouté que plusieurs autres hauts fonctionnaires, y compris le chef officiel de l’État – le président du Myanmar Win Myint – auraient été placés en détention.

Nyunt, qui a déclaré à Reuters qu’il comptait suivre leurs traces, a exhorté le public à s’abstenir de toute réponse aux développements qui pourraient les mettre en violation de la loi.

« Je veux dire à nos gens de ne pas réagir imprudemment et je veux qu’ils agissent conformément à la loi », a-t-il déclaré.

Les détentions signalées de hauts fonctionnaires ont eu lieu alors que le gouvernement civil de Suu Kyi était de plus en plus en désaccord avec la puissante armée, alléguant une fraude aux élections générales de novembre du comté que le parti au pouvoir de Suu Kyi a déclaré avoir remporté dans un glissement de terrain.

La nouvelle législature bicamérale, où le NDL dirigé par Suu Kyi a obtenu 396 sièges sur 476, devait se réunir lundi pour la première fois. Lors de sa session inaugurale, les législateurs devaient élire le nouveau président et les vice-présidents pour la prochaine période de cinq ans. Le résultat du vote de novembre a porté un coup dur au Parti de la solidarité et du développement de l’Union, soutenu par l’armée, qui a dû se disputer 33 sièges.

L’armée a depuis à maintes reprises crié au scandale sur le résultat des élections, exhortant les responsables électoraux à revoir le décompte final. L’armée a insisté sur le fait que le vote était truffé de fraudes, affirmant avoir trouvé des preuves d’au moins 8,6 millions d’irrégularités dans les listes électorales.

Il y a eu des inquiétudes croissantes quant à la possibilité pour l’armée de faire sortir Suu Kyi du pouvoir. Les craintes ont été alimentées par les récentes déclarations des militaires, connus sous le nom de Tatmadaw, indiquant qu’ils ne prévoient pas d’abandonner leurs revendications électorales.

Mardi, le porte-parole militaire, le général de brigade Zaw Min Tun, a déclaré que l’armée «prendrait des mesures» si le conflit électoral n’était pas résolu. Lorsqu’on lui a demandé si le différend pouvait potentiellement conduire à une prise de contrôle militaire, Tun ne semblait pas avoir exclu la possibilité d’un coup d’État. «Attendez et regardez à ce sujet», a-t-il ajouté. L’avertissement à peine voilé est intervenu deux jours avant que la commission électorale ne rejette jeudi les allégations de l’armée concernant de vastes irrégularités électorales.

Alors qu’elle est arrivée au pouvoir en 2015, capitalisant sur son image d’icône célèbre de la démocratie et de symbole international de la résistance pacifique, Suu Kyi a depuis attiré un torrent de critiques pour avoir minimisé les accusations de massacres de musulmans rohingyas par l’armée, qui ont conduit 700 000 membres de la minorité ethnique à fuir vers le Bangladesh voisin. S’exprimant devant la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye en décembre 2019, Suu Kyi a qualifié les allégations de génocide de «tableau factuel incomplet et trompeur» de la situation sur le terrain.

Les effets secondaires et les lacunes dans les données soulèvent des questions sur le vaccin COVID

Alors que beaucoup ont accroché leur espoir d’un retour à la normale et d’un sentiment de sécurité au déploiement des vaccins COVID-19, les premiers rapports sont préoccupants. Il n’a pas fallu longtemps avant que des rapports d’effets secondaires graves commencent à apparaître dans les médias populaires et sur les réseaux sociaux. Les exemples comprennent:

Malaise persistant1,2 et épuisement extrême3

Réactions anaphylactiques4,5,6

Syndrome inflammatoire multisystémique7

Crises et convulsions chroniques8,9,10

Paralysie,11 dont des cas de paralysie de Bell12

Mort subite en quelques heures ou quelques jours13,14,15

Taux élevé d’effets secondaires

Selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis16, au 18 décembre 2020, 112807 Américains avaient reçu leur première dose de vaccin COVID-19. Parmi ceux-ci, 3 150 ont subi un ou plusieurs «événements ayant un impact sur la santé», définis comme étant «incapables d’accomplir des activités quotidiennes normales, incapables de travailler, nécessitant des soins d’un médecin ou d’un professionnel de la santé».

Cela nous donne un taux d’effets secondaires de 2,79%. Extrapolée à la population totale des États-Unis de 328,2 millions, nous pouvons alors nous attendre à ce que 9 156 780 Américains soient blessés par le vaccin si chaque homme, femme et enfant est vacciné.

Lorsque j’ai vérifié le système de notification des événements indésirables du vaccin (VAERS) le 13 janvier 2021, le nombre total d’événements indésirables signalés pour le vaccin COVID-19 (tout fabricant) s’élevait à 3920.

Efficacité remise en question

Dans un article17 du 4 janvier 2021 dans The BMJ Opinion, Peter Doshi, rédacteur en chef adjoint du BMJ, a de nouveau soulevé des questions sur le taux d’efficacité déclaré des vaccins COVID-19 de Pfizer et Moderna, affirmant que « nous avons besoin de plus de détails et des données brutes. »

Auparavant, dans un article du BMJ du 26 novembre 2020,18 Doshi avait souligné que si Pfizer prétend que son vaccin est efficace à 95%, il s’agit de la réduction du risque relatif. La réduction du risque absolu est en fait inférieure à 1%. C’est l’astuce typique des Big Pharma: confondre les risques absolus et relatifs. Ils ont joué cette carte à pique avec les statines et ont fait des dizaines, voire des centaines de milliards de profits. Il a également souligné que les effets secondaires graves semblent courants:

« Le communiqué de presse de Moderna indique que 9% souffraient de myalgie de grade 3 et 10% de fatigue de grade 3; la déclaration de Pfizer rapportait 3,8% de fatigue de grade 3 et 2% de maux de tête de grade 3. Les événements indésirables de grade 3 sont considérés comme graves, définis comme la prévention de l’activité quotidienne. Léger et les réactions de gravité modérée sont forcément beaucoup plus fréquentes. »

Dans son article du 4 janvier19, Doshi se penche sur des données sommaires récemment publiées20 fournies à la Food and Drug Administration. «Si certains détails supplémentaires sont rassurants, d’autres ne le sont pas», dit-il. En fait, son article souligne encore des préoccupations supplémentaires « concernant la fiabilité et la signification des résultats d’efficacité rapportés » de ces deux vaccins sur la base de ces données.

Lisez entièrement l’article

Source : Mercola