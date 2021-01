WUHAN-GATES – 30. Le plan milliardaire de vaccins de l’OMS entre les mains de Gates & Big Pharma: un ancien directeur de GSK dirige COVAX avec Gavi

Par Fabio Giuseppe Carlo Carisio

À présent, même le sentiment de honte a été perdu… Le projet mondial de vaccination contre la pandémie COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé appelé COVAX s’est retrouvé entre les mains du lobby de Bill Gates qui est également un investisseur de premier plan dans 4 des grandes multinationales pharmaceutiques fabricants de vaccins (BioNTech, GlaxoSmithKline-GSK, qui contrôle également 68% des succursales commerciales de Pfizer en Italie et dans d’autres régions du monde, et enfin Moderna).

En pratique, l’autoproclamé maniaque philanthrope des flacons et des seringues lève des millions de dollars auprès des nations et des fondations du monde entier pour leur permettre d’acheter des antidotes vendus par le cartel Big Pharma à un prix contrôlé (voir WuhanGates 23), pour un projet d’immunisation mondiale qui face à un business très certain pour les actionnaires (les mêmes fonds d’investissement spéculatifs du Lobby des Armes) on ne sait pas quels effets génétiques ou pathologiques cela pourrait avoir sur la population mondiale.

Le conflit d’intérêts est si macroscopique et éhonté que le réseau Sputnik International, financé par le gouvernement de Moscou et manifestement plus intéressé à encourager le vaccin russe Sputnik V déjà acheté par 23 pays, appelé COVAX «syndiqué» montrant les connexions sensationnelles non seulement avec Gates mais avec les principales multinationales qu’il contrôle.

La PDG de COVAX est Aurélia Nguyen, une descendante probable de la lignée noble vietnamienne, qui a également entrepris des recherches pour l’OMS sur les politiques de médicaments génériques. Elle est comptable agréée et possède une maîtrise en politique, planification et financement de la santé de la London School of Hygiene & Tropical Medicine et de la London School of Economics. De 2011 à 2020, avant la création de COVAX sous les auspices de l’OMS, elle a travaillé comme manager pour Gavi Alliance, une ONG fondée en 1999 avec 750 millions de dollars par la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a jusqu’à présent investi environ 4 milliards de dollars pour les projets mondiaux de vaccination menés grâce aux vaccins vendus par les entreprises contrôlées par Gates dans le tourbillon habituel des conflits d’intérêts

Mais avant de rejoindre Gavi en 2011, Aurélia Nguyen a occupé plusieurs postes au sein de GlaxoSmithKline, où elle a dirigé l’élaboration des politiques de GSK sur l’accès aux médicaments et aux vaccins dans les pays en développement. GSK, qui augmentera ses revenus grâce au vaccin ARNm messager Comirnaty produit par Pfizer (sa filiale) avec BioNTech, la société allemande financée par Gates à hauteur de 55 millions de dollars, est également la société qui a vu ses bénéfices croître en Italie grâce au projet pilote sur 12 vaccins obligatoires à l’âge scolaire promu par le Global Health Security Agenda créé par l’ancien président Barack Obama, dont Gates était le principal donateur politique, Pfizer ayant plutôt soutenu la candidature de Joseph Biden.

Malgré ces intrigues commerciales louches, l’Organisation mondiale de la santé, financée avec près d’un milliard d’euros de la fondation Gates qui a parrainé la nomination de l’Éthiopien Tedros Adhanom Gebreyesus au poste de directeur général, a permis la réalisation du projet mondial de vaccination de l’Alliance Gavi en collaboration avec CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), une autre ONG fondée par Gates et présentée à Davos en 2017. (en savoir plus)

