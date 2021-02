RÉCLAMATION: les écouvillons de test PCR peuvent contenir des «microdispositifs en forme d’étoile» qui vaccinent secrètement les «réticents à la vaccination» + Au moins 55 personnes décédées aux États-Unis après injection du vaccin COVID

En novembre, l’Université Johns Hopkins (JHU) a publié une étude qui suggère que les écouvillons de test du coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)]. peuvent être lacés avec de «minuscules microdispositifs en forme d’étoile» capables de fournir des vaccins aux personnes à leur insu ou sans leur consentement.

Parce que plus de la moitié des États-Unis sont «hésitants à se faire vacciner», ce qui signifie que la plupart des gens ne veulent rien avoir à voir avec les injections de virus chinois, la «science» a apparemment mis au point une technologie d’injection cachée pour vacciner secrètement les gens à travers les écouvillons de test PCR nasaux ou anaux qui sont coincés dans leurs orifices.

Patrick Smith de JHU a écrit dans un article sur l’étude que ces minuscules microdispositifs en forme d’étoile étaient «[i]nspirés par un ver parasite qui creuse ses dents acérées dans les intestins de son hôte». Cela semble amusant, hein?

«David Gracias, professeur à la Whiting School of Engineering, et le gastro-entérologue Florin M. Selaru, directeur du Johns Hopkins Inflammatory Bowel Disease Center, ont dirigé une équipe de chercheurs et d’ingénieurs biomédicaux qui ont conçu et testé des microdispositifs à changement de forme qui imitent la voie l’ankylostome parasite se fixe sur les intestins d’un organisme», a écrit Smith.

Connues sous le nom de «theragrippers», ces puces de microdispositifs en métal et en «film mince et changeant de forme» sont recouvertes de cire de paraffine thermosensible qui est envoyée dans le corps sans que l’on s’en aperçoive. Chacune de ces puces n’est pas plus grosse qu’un grain de poussière (voir l’image ci-dessous):

Une fois à l’intérieur du corps, les dispositifs en forme d’étoile réagissent à la chaleur en se refermant et en se fixant sur la paroi intestinale avec de petites griffes. Les centres de ces étoiles maintenant fermées sont alors en mesure de délivrer tout médicament implanté à l’intérieur d’eux, dans ce cas, des produits chimiques du vaccin microscopique contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)].

«L’affirmation est que les «theragrippers» de la taille de la poussière peuvent être implantés dans les pointes des écouvillons de test PCR et être livrés à la «victime» innocente», écrit John O’Sullivan pour Principia Scientific International. «C’est peut-être totalement immoral – et probablement illégal – mais c’est certainement faisable…»

«Des milliers de ces sinistres miniatures theragrippers peuvent être déployés dans le tractus gastro-intestinal via un simple prélèvement innocent administré dans le cadre du test COVID-19 déjà effectué par des millions de personnes dans le monde. Tout simplement, vous ne ressentiriez rien», ajoute-t-il – vous pouvez regarder une vidéo sur la technologie sur ce lien.

https://www.brighteon.com/6bbf3d1b-d9b6-4047-9772-dd277bfe3324

Fauci connaît-il les vaccins cachés dans les écouvillons de test PCR?

Si les écouvillons de test PCR contiennent cette technologie cachée, ce qui semble possible, alors les personnes qui pensent être simplement «testées» pour les germes chinois pourraient également se faire vacciner sans autorisation.

C’est la musique aux oreilles d’Anthony Fauci, qui s’est récemment plaint que faire vacciner un grand nombre de personnes contre le WuFlu serait difficile en raison de «l’hésitation à la vaccination».

L’utilisation du mot «hésitation» implique que les gens ne sont tout simplement pas sûrs de devoir se faire vacciner, alors qu’en réalité, la plupart d’entre eux sont sûrs qu’ils ne seront en aucun cas vaccinés.

Un sondage Gallup de la fin de l’année dernière a révélé qu’environ la moitié des États-Unis ne se feront pas vacciner. Les «gens de couleur» étaient très sûrs à l’époque de ne pas recevoir le vaccin, bien que depuis lors, le nombre de «vaccins hésitants» de toutes les races n’a fait qu’augmenter.

Faites pression sur vos législateurs pour obtenir des réponses sur la question de savoir si les gens sont vaccinés en secret ou non

À ce stade, il est crucial que les gens de tous les jours contactent leurs législateurs pour exiger des réponses. Puisque «le congrès appartient à la pharma», pour citer un conseiller médical de haut niveau de la FDA (Food and Drug Administration), il y a de fortes chances que vous obteniez une solution, mais cela vaut toujours la peine d’essayer.

Le président Donald Trump a également averti que l’industrie pharmaceutique contribuait «d’énormes sommes d’argent aux politiciens», qui faisaient alors son offre.

Il y avait même un article publié dans le Helpdesk Report sur «l’hésitation à la vaccination» et les stratégies que les grandes sociétés pharmaceutiques et les législateurs corrompus peuvent employer pour la surmonter. L’une de ces stratégies consiste-t-elle à cacher les vaccins microscopiques dans des écouvillons de test PCR?

Gardez à l’esprit que l’industrie pharmaceutique dépense beaucoup plus d’argent que toute autre industrie essayant d’influencer les politiciens. Il est presque certain que certains d’entre eux sont à bord de programmes comme celui-ci qui incitent essentiellement les gens à se faire vacciner qui, autrement, diraient non au vaccin.

«C’est particulièrement inquiétant car si, pour une raison quelconque, vous devez vous rendre à l’hôpital comme je l’ai fait, ils vous testent», a écrit un commentateur inquiet de Principia Scientific International.

«Juste l’autre jour, cette pensée exacte m’a traversé l’esprit à l’improviste», a écrit un autre. «Que ce soit vrai ou non, ça n’a pas d’importance, mais je suis juste content d’avoir décidé en aucune circonstance, quelles que soient les conséquences (pas de famille donc rien à perdre), que je ferais un test de vaccin. Je préfère mourir lentement de faim. Pas une blague.

D’autres nouvelles de dernière heure sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] peuvent être trouvées sur Pandemic.news.

Les sources de cet article incluent:

VaccineImpact.com

NaturalNews.com

Principia-Scientific.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Après la mort de 440 000 Américains, les médias grand public et Big Tech admettent enfin que l’hydroxychloroquine fonctionne

Maintenant qu’il est beaucoup trop tard pour les près d’un demi-million de personnes en Amérique qui sont déjà décédées après avoir été testées positives pour le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)], Facebook, l’American Journal of Medicine (AJM) et d’autres grands médias et Big Tech les points de vente deviennent soudainement clairs parce qu’ils se trompent complètement concernant la sécurité et l’efficacité de l’hydroxychloroquine (HCQ).

Une nouvelle étude publiée dans l’AJM juste au moment où Joe Biden a été installé en tant que «président» a révélé que le traitement précoce des patients atteints de coronavirus atteints de HCQ entraînait un taux de mortalité considérablement inférieur. Ceux qui ont suivi les conseils mortels de Deborah Birx et Anthony Fauci, en revanche, sont beaucoup plus sujets aux maladies graves ou à la mort.

Les patients qui pouvaient utiliser HCQ à domicile, et en particulier ceux qui le faisaient tôt et régulièrement, n’avaient presque aucun risque de souffrir de complications, encore moins de mourir. Beaucoup de ceux qui ont écouté la télévision et n’ont rien fait d’autre que d’avoir peur se sont retrouvés dans une situation désespérée (voir l’image ci-dessous).

Une autre étude datant d’août a révélé que les pays où l’HCQ était largement prescrit comme remède contre le virus chinois affichaient des taux de mortalité considérablement inférieurs à ceux des États-Unis et d’autres pays où le médicament antipaludique sûr, peu coûteux et générique était interdit par les médecins. état profond.

Le site Web c19study.com contient une archive de 237 études HCQ, 171 d’entre elles évaluées par des pairs et les 195 autres comparant le traitement par rapport aux groupes témoins. Ces études montrent presque uniformément que HCQ utilisé tôt est un remède sûr et efficace contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)].

Plus de 3074 scientifiques évaluant 166 999 patients ont déterminé qu’il n’y a pratiquement aucun inconvénient à prendre HCQ pour le virus chinois, contrairement à ce que les médias traditionnels ont affirmé. Son utilisation pour la prophylaxie pré-exposition, c’est-à-dire avant qu’une personne ne tombe malade, est également efficace.

Birx et Fauci seront-ils tenus personnellement responsables de 440 000 morts américains?

En réponse à la dernière étude, le conseil de surveillance de Facebook sous Biden a décidé d’annuler un cas précédent qui avait déterminé que l’HCQ était dangereux et inefficace. Cela signifie que les utilisateurs de Facebook pourront désormais publier et partager des informations positives sur HCQ sans conséquence.

Facebook avait précédemment affirmé que l’utilisation du HCQ pour essayer de traiter le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] «contribuait au risque de blessures physiques imminentes». Ce n’est plus le cas maintenant que Biden est «président».

L’établissement joue soudainement l’idiot et agit comme si c’était une «erreur» tout ce temps de vilipender l’HCQ, malgré des décennies de recherche montrant son efficacité contre une gamme de coronavirus.

Il est tout à coup politiquement opportun de déployer HCQ pour donner l’impression que les gens «guérissent» grâce à Biden. Quant aux quelque 440 000 Américains qui ont dû mourir, ce ne sont que des pertes politiques pour une cause bien plus grande aux yeux des démocrates.

«Combien de centaines de milliers de victimes ont été tuées à cause du Dr Fauci, du CDC et des fausses déclarations des géants de la technologie sur l’hydroxychloroquine?» écrit Jim Hoft pour The Gateway Pundit.

«Le jihad contre HCQ était de revenir sur Trump. Des centaines de milliers d’Américains sont morts aujourd’hui! Quand ces personnes feront-elles face à la justice?»

En réponse à la nouvelle, un commentateur de Gateway Pundit a plaisanté en disant que le président Donald Trump avait toujours raison.

«Le président Trump en avril 2020: «L’hydroxychloroquine est très prometteuse. Cela pourrait être le remède dont nous avons besoin pour le virus chinois.»

MSM: «Pense-t-il qu’il est médecin? Il va nous faire tous tuer.»

Big Tech: «Tout le monde utilise le terme Hydroxychloroquine et nous allons vous interdire. D’accord? Même si vous êtes médecin.»

Le président Trump le 28/01/21: « Je vous l’ai dit. »

Pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sur le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)] assurez-vous de visiter CoronavirusNutrients.com.

Les sources de cet article incluent:

TheGatewayPundit.com

c19study.com

NaturalNews.com

Ethan Huff

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Couvrir: le ministère de la Santé de New York a sous-déclaré les décès dans les foyers de soins COVID pour donner une belle apparence au Gouverneur Cuomo

En mars 2020, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a émis un ordre direct, permettant aux maisons de soins infirmiers d’accepter des personnes âgées malades et hospitalisées qui se remettaient toujours de la covid-19. Même après que le président Donald Trump a fourni l’assistance de la Marine, le gouverneur Cuomo a défié toute l’aide fédérale, ordonnant aux patients positifs à la COVID de retourner dans des quartiers bondés. C’est la principale raison pour laquelle le secteur le plus vulnérable de la population de New York est tombé malade à un rythme rapide. À New York, les résidents des maisons de retraite ont souffert inutilement à un rythme très alarmant. Maintenant, un nouveau rapport publié par le procureur général de l’État révèle que les décès dans les foyers de soins ont été sous-estimés de plus de 50%! Croyez-le ou non, Cuomo a plaidé pour que les patients atteints de COVID soient envoyés dans des maisons de retraite, où résident les personnes les plus vulnérables.

Une enquête révèle que des milliers de patients des maisons de retraite sont décédés en raison des politiques de Cuomo et de la négligence généralisée des patients

Le procureur général de New York, Lætitia James, a mené une enquête sur les politiques des foyers de soins. Le bureau du procureur général a découvert une grave «négligence du patient» et d’autres «comportements préoccupants». De nombreux patients malades qui ont été renvoyés dans des maisons de retraite médicalisées n’ont pas reçu de soins adéquats, ce qui a finalement infecté les autres de près. Un grand nombre des personnes âgées qui ont été transportées à l’hôpital avec la Covid-19 et des symptômes d’infection respiratoire aiguë sévère n’ont pas été initialement signalées comme victimes des politiques négligentes des maisons de retraite de Cuomo. Le bureau de l’AG découvre de nouveaux cas d’hospitalisation et de décès résultant d’une politique gouvernementale ignorante qui a conduit à une propagation inutile de maladies infectieuses.

Malgré le génocide, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, a à plusieurs reprises salué la gestion de la pandémie par Cuomo, alors même que les données prouvent que Cuomo était la source du problème. Cuomo continue de nier que ses politiques ont eu un impact négatif sur les décès dans les foyers de soins à New York, mais c’est exactement là que la plupart des carnages ont été observés. Ce sont les politiques de Cuomo qui ont conduit à la propagation de la maladie là où elle importait le plus – transformant les patients des maisons de retraite surmédicacés, immunodéprimés et malnutris en canards assis.

Le ministère de la Santé a couvert Cuomo, dissimulant la principale cause de milliers de décès par COVID

Les amis de Cuomo au ministère de la Santé ont essayé de couvrir leur gouverneur. Ils ont affirmé à plusieurs reprises que les patients renvoyés dans des maisons de soins infirmiers n’étaient pas contagieux et n’étaient pas une source d’infection. Lorsque le ministère de la Santé a publié des données sur le nombre total de décès dans les maisons de soins infirmiers, il a intentionnellement omis le nombre de résidents décédés de la covid-19 dans les hôpitaux après avoir été transférés de leurs maisons de soins infirmiers. Lætitia James a mené une enquête sur vingt maisons de retraite. Elle a constaté que de nombreux patients atteints de COVID de retour étaient encore faibles, en convalescence et en fait une source majeure d’infection. James a découvert qu’une maison de soins infirmiers a sous-déclaré vingt-neuf décès dus à la COVID en une seule journée d’août.

«Bien que nous ne puissions pas ramener les personnes que nous avons perdues dans cette crise», a déclaré James, «ce rapport cherche à offrir la transparence que le public mérite et à stimuler une action accrue pour protéger nos résidents les plus vulnérables. Les résidents et les travailleurs des foyers de soins méritent de vivre et de travailler dans des environnements sûrs, et je continuerai de travailler dur pour protéger ce droit fondamental pendant cette période de précarité».

Le bureau du procureur général a également constaté que de nombreux foyers de soins «ne se conformaient pas aux politiques critiques de contrôle des infections». La négligence des patients était une grave préoccupation, car de nombreuses maisons de soins infirmiers manquaient de personnel et de l’équipement de protection individuelle approprié. Les patients des maisons de retraite souffrent déjà de malnutrition. Non seulement leur corps est rempli de médicaments compromettant le système immunitaire, mais aussi, beaucoup ne voient jamais la lumière du jour et souffrent de faibles niveaux de vitamine D et C et d’une glande thymus qui rétrécit. En raison du faible nombre de lymphocytes T, beaucoup sont incapables de développer une réponse immunitaire saine à une infection. Une enquête plus approfondie devrait être menée pour savoir pourquoi les patients des maisons de soins infirmiers sont plus susceptibles de mourir d’infection en premier lieu et pourquoi les systèmes de soins de santé échouent les personnes âgées à un rythme aussi alarmant.

Les sources comprennent:

ThePostMillenial.com

PostJournal.com

Medscape.com

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Au moins 55 personnes sont décédées aux États-Unis après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus, selon une base de données fédérale

Au moins 55 personnes aux États-Unis sont décédées après avoir reçu un vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)], selon des rapports soumis à un système fédéral.

Les données proviennent du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), un programme fédéral qui recueille des informations sur les effets indésirables survenant après l’administration des vaccins. VAERS est un système passif, ce qui signifie que le programme ne collecte pas automatiquement les rapports; au lieu de cela, les personnes touchées – patients, membres de la famille, médecins et autres travailleurs et prestataires de soins de santé – doivent les classer.

Selon le site Web du VAERS, les rapports soumis au système ne représentent qu’une petite fraction des événements indésirables réels. Cependant, la sous-déclaration est considérée comme moins courante pour les événements graves. Cela signifie que si seulement 55 personnes seraient décédées à cause des vaccins contre les coronavirus, il y en a potentiellement des dizaines d’autres qui souffrent d’effets indésirables.

Les décès liés aux vaccins sont survenus chez des personnes ayant reçu les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech. Selon VAERS, beaucoup d’entre eux sont décédés quelques jours à peine après avoir été vaccinés.

L’un des morts était Gregory Michael, un médecin de 56 ans du Mount Sinai Medical Center à Miami, qui a reçu sa première injection du vaccin Pfizer-BioNTech le 18 décembre et est décédé 16 jours plus tard après avoir soudainement développé une maladie sanguine rare. .

«Il était un défenseur des vaccins», a écrit sa femme dans un message sur Facebook, «c’est pourquoi il l’a obtenu lui-même».

«Je crois que les gens doivent être conscients que des effets secondaires peuvent survenir, que ce n’est pas bon pour tout le monde, et dans ce cas, a détruit une belle vie, une famille parfaite et a affecté tant de personnes dans la communauté. Ne laissez pas sa mort être vaine, veuillez sauver plus de vies en rendant cette information d’actualité.»

Une autre personne décédée était une résidente âgée de 66 ans dans le Colorado, qui est devenue insensible deux jours après avoir reçu un vaccin Moderna. Les rapports du VAERS ont déclaré qu’il «a été observé dans son lit, immobile, pâle, les yeux entrouverts et la mousse sortant de [sa] bouche et ne répondant pas».

Un autre cas concernait un homme de 93 ans du Dakota du Sud qui a reçu la première injection de son vaccin Pfizer-BioNTech le 4 janvier vers 11 heures du matin. Deux heures plus tard, il a commencé à se sentir très fatigué. Après avoir été ramené dans sa chambre, il a cessé de respirer. Les travailleurs de la santé n’ont pas tenté de le réanimer parce qu’il avait reçu une ordonnance de ne pas réanimer.

En plus de ces décès et de nombreux autres, il y a eu au moins 96 événements potentiellement mortels liés aux vaccinations contre la COVID-19, ainsi que 24 incapacités permanentes. De plus, 225 personnes ont été hospitalisées suite à leurs vaccinations et 1 388 personnes ont eu des visites aux urgences.

Les responsables des grandes entreprises pharmaceutiques se précipitent pour trouver des excuses pour les décès dus aux vaccins

Au 15 janvier, environ 10,5 millions d’Américains avaient reçu au moins la première injection d’un vaccin COVID-19. Les responsables fédéraux de la santé et les hauts responsables des grandes entreprises pharmaceutiques continuent d’insister sur le fait que, pendant qu’ils enquêtent sur les événements indésirables, aucune preuve crédible n’a été présentée pour suggérer que les vaccins contre le coronavirus sont dangereux.

«Tout rapport de décès suite à l’administration de vaccins fait l’objet d’une enquête rapide et rigoureuse», a déclaré Abigail Capobianco, porte-parole de la Food and Drug Administration (FDA).

«Ce sont des vaccins sûrs et efficaces. Nous avons de bonnes données pour le montrer», a déclaré Nancy Messonnier, directrice du Centre national pour la vaccination et les maladies respiratoires des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les responsables de la santé travaillant pour VAERS ont également tenté de rejoindre le chœur, affirmant que le simple fait que quelqu’un ait soumis un rapport ne signifie pas que le décès a été causé par le vaccin. Les responsables de Pfizer, quant à eux, ont déclaré qu’ils surveillaient de près tous les événements indésirables chez les personnes recevant leur vaccin.

Regardez cet épisode spécial de Brighteon Conversations avec Mike Adams, le Health Ranger, alors qu’il s’entretient avec Ty Bollinger, chercheur en cancérologie, défenseur de la liberté de la santé et sceptique en matière de vaccins. Au cours de cette interview de près d’une heure, les deux ont complètement déchiré la conspiration mondiale en cours de tissage pour justifier la distribution de masse des vaccins COVID-19.

https://www.brighteon.com/3725e604-8d96-4f20-af18-7d628f9022c7

La Norvège a également signalé plus d’une douzaine de décès dus au vaccin contre le coronavirus

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à faire face aux décès dus au vaccin COVID-19. En Norvège, l’Agence norvégienne des médicaments (NWA) a signalé qu’au moins 23 personnes sont décédées après avoir reçu leur première dose. Parmi ces décès, 13 étaient des résidents de maisons de soins infirmiers et avaient au moins 80 ans. Les responsables de la santé ont déclaré que le vaccin avait causé des effets secondaires qui ont conduit à leur décès.

Le Dr Sigurd Hortemo, l’un des principaux responsables de la santé publique de Norvège et médecin en chef de la NWA, a déclaré dans un communiqué de presse que certains des effets secondaires du vaccin COVID-19, tels que la fièvre et les nausées, pourraient avoir contribué à une issue fatale chez certains patients fragiles. La NWA n’a pas spécifiquement déclaré que les vaccins avaient causé des décès, mais elle n’exclut pas non plus cette possibilité.

En réponse aux près de deux douzaines de décès, l’Institut norvégien de la santé publique a envoyé une mise en garde demandant aux services de santé du pays d’envisager de ne pas fournir de vaccins à la population âgée du pays.

«Pour les personnes les plus fragiles, même des effets secondaires relativement légers peuvent avoir des conséquences graves», lit-on dans la note de service. «Pour ceux qui ont une durée de vie restante très courte de toute façon, les avantages du vaccin peuvent être marginaux ou non pertinents.» (En relation: VACCINS EUGÉNIQUES: Les Américains âgés ne devraient pas être les premiers à recevoir le vaccin COVID-19 car ils sont «trop blancs», affirment des experts médicaux.)

Selon des responsables norvégiens, le mémo ne signifie pas que les personnes âgées ne doivent pas se faire vacciner, mais qu’elles doivent faire preuve de prudence, surtout si elles sont malades.

Au moment de la publication, la Norvège avait administré la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech à environ 33 000 personnes.

En savoir plus sur la façon dont le vaccin contre le coronavirus provoque des effets indésirables en lisant les derniers articles sur Vaccines.news.

Les sources comprennent:

TheEpochTimes.com

WBTW.com

WIONews.com

Arsenio Toledo

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Un jeune de 19 ans dans unité de soins intensifs avec myocardite cinq jours après l’injection du vaccin Pfizer COVID-19

Un jeune de 19 ans a été hospitalisé et est aux soins intensifs pour myocardite cinq jours seulement après avoir reçu le vaccin Pfizer COVID-19. Sans traitement, la myocardite peut entraîner une arythmie cardiaque et même la mort. Le jeune homme de 19 ans n’avait aucune condition médicale sous-jacente avant l’événement. Un certain nombre de cas de myocardite (inflammation du muscle cardiaque) liés au COVID-19 ont été signalés, selon les National Institutes of Health des États-Unis.

Un jeune de 19 ans a été hospitalisé pour une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, cinq jours après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin contre le coronavirus, ont rapporté lundi les cliniques médicales d’urgence TEREM à Jérusalem.

Selon la clinique, il n’a toujours pas été confirmé que l’inflammation était un effet secondaire de la vaccination. Cependant, un certain nombre de cas de myocardite liés à la COVID-19 ont été signalés, selon les National Institutes of Health des États-Unis.

«Le fait que les symptômes aient commencé immédiatement après la vaccination soulève le soupçon qu’une réaction immunologique peut avoir provoqué l’inflammation», a déclaré le Dr Abdulhadi Farojeh, directeur médical de TEREM.

Selon le Dr Badarnih Bahaa, il avait eu un rythme cardiaque accéléré depuis le moment de son deuxième vaccin, ainsi qu’un essoufflement et des douleurs aiguës qui irradiaient le long de son bras gauche.

Sans traitement, la myocardite peut entraîner une arythmie cardiaque et même la mort.

Le jeune homme de 19 ans n’avait aucune condition médicale sous-jacente avant l’événement.

Selon les données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), au moins 181 Américains sont morts des vaccins COVID-19 en seulement 2 semaines. [D’autres sources parlent de 329 morts jusqu’au 28 janvier – MIRASTNEWS].

Comme indiqué précédemment par GreatGameIndia, Pfizer a versé 2,3 milliards de dollars dans le plus grand règlement de fraude en matière de santé de l’histoire pour résoudre la responsabilité pénale et civile découlant de la promotion illégale de certains produits pharmaceutiques.

Même, le gouvernement américain a payé plus de 57 millions de dollars d’indemnisation pour les blessures et les décès dus aux vaccins jusqu’en mars 2020 seulement.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

Un travailleur de l’assainissement en Inde meurt seulement 2 heures après avoir reçu le vaccin COVID-19

Dans un autre incident de décès lié au vaccin Covid-19, un travailleur de l’assainissement, M. Jignesh Solanki de la Vadodara Municipal Corporation (VMC), Gujarat est décédé dans les deux heures après avoir reçu dimanche le vaccin contre le coronavirus. Les autorités ont ordonné d’effectuer une autopsie pour déterminer la cause réelle du décès. Cependant, la famille du défunt pense qu’il est décédé des suites du vaccin.

Les membres de la famille du défunt sont cependant d’avis que la cause de la mort subite est le vaccin Covid-19 alors que les autorités ont déclaré que la personne pourrait être décédée des suites d’une crise cardiaque car il avait des antécédents de maladie cardiaque depuis 2016 et était ne pas prendre de médicaments.

Le stand de vaccination contre le coronavirus a été mis en place par l’organisme civique pour que les agents de santé reçoivent le vaccin.

L’épouse du défunt ne sait pas que son mari a reçu le vaccin.

Après avoir été vacciné, il est rentré chez lui mais s’est évanoui après avoir joué avec sa fille.

Elle dit clairement: «Je n’avais aucune idée qu’il allait être vacciné. Nous n’en avions pas discuté. Après avoir été vacciné, il est rentré chez lui, mais s’est évanoui en jouant avec notre fille. Nous soupçonnons que sa mort subite a été causée par la vaccination.»

Le surintendant médical de l’hôpital SSG, le Dr Ranjan Aiyer, a déclaré qu’après avoir reçu le vaccin, il était sous observation pendant une demi-heure et que pendant cette période, il n’y avait aucun signe d’effets secondaires indésirables.

Il a été déclaré mort à l’hôpital SSG, a déclaré Aiyer.

Aiyer a ajouté que si un patient ne déclare pas ses antécédents médicaux et prend des médicaments, il ne devrait pas être vacciné conformément aux directives générales.

«En ce qui concerne Jignesh, il avait arrêté de prendre des médicaments malgré des antécédents de maladie cardiaque. Sur la base de ses antécédents médicaux, nous pourrons avoir une meilleure image», a-t-il déclaré.

Le Dr Devesh Patel, médecin hygiéniste du MVC, a déclaré que le rapport d’autopsie est attendu, qui permettra de déterminer la cause exacte du décès de Solanki.

«Le patient avait des antécédents de maladie cardiaque depuis 2016. Son cœur était faible, mais il ne prenait pas de médicaments, comme nous l’ont dit ses proches», a-t-il déclaré.

Auparavant, un travailleur de la santé indien est décédé 6 jours après avoir reçu le vaccin expérimental COVID-19 Covishield tiré du Serum Institute of India. La famille du défunt a déposé un FIR et souhaite désormais interdire le vaccin.

Dans un autre cas encore, une femme du Rajasthan a été testée positive au COVID-19 31 fois en 5 mois, déroutant les médecins. Ses résultats contredisent le cycle d’incubation du nouveau coronavirus qui se terminerait en 14 jours.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

TOUS LES VACCINS COVID SONT FABRIQUÉS EN CHINE. LE RESTE, CE SONT DES THÉRAPIES GÉNIQUES. APPRENEZ LA DIFFÉRENCE

Pas un mot de moi, apprenez des experts et des fabricants. Et Bill Gates.

SI YOUTUBE REPREND LA VIDÉO, IL Y A DES TÉLÉCHARGEMENTS ALTERNATIFS SUR LBRY ET BRIGHTEON

Le Dr David Martin cite un podcast de Weston A. Price

De toute évidence, je ne recommande jamais rien de Pharmafia, je ne fais que souligner leur BS.

Source: BBC

Aussi ceci:

POURQUOI MODERNA A-T-IL DÉSACTIVÉ CETTE PRÉSENTATION VIDÉO DE LEUR «VACCIN» COVID-19?! TOUT LE MONDE A BESOIN DE LE REGARDER

Tous les vaccins Covid sont fabriqués en Chine. Les autres sont des thérapies géniques. Apprenez la différence

Source: BBC

Silviu “Silview” Costinescu

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire