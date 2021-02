CANNIBALISME MÉDICAL: Le tissu fœtal avorté est couramment utilisé dans les vaccins contre le coronavirus pour «coder» les protéines de pointe

L’autre jour, le co-fondateur de LifeSiteNews, John-Henry Westen, s’est entretenu avec la chercheuse en vaccins Pamela Acker pour discuter du contenu des vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)], notamment des ingrédients dérivés de bébés humains avortés.

Acker a révélé que les vaccins contre le virus chinois [et/ou américain, français, britannique et alliés – MIRASTNEWS] contiennent ce que l’on appelle des cellules HEK-293, qui proviennent de reins embryonnaires humains. Les vaccins contre les coronavirus de Moderna et Pfizer, qui contiennent la technologie de l’ARN messager (ARNm), ont tous deux été développés à l’aide de cellules HEK-293.

Les cellules HEK-293 ont été utilisées pour développer les codes d’ARNm qui créent des protéines «de pointe» pour le virus chinois. Ils ont également été utilisés dans les phases de test des deux vaccins, car c’est «beaucoup moins cher et dangereux que de le tester sur un être humain», dit Acker.

«L’ARNm est un ARN messager», a expliqué Acker. « C’est l’acide nucléique qui est une copie de votre ADN, puis il est envoyé aux ribosomes dans les cellules et la protéine est produite à l’aide de cette copie messagère. »

«Donc, ce que font les rapports sur les vaccins, c’est de prendre de l’ARN messager qui code pour la protéine de pointe du coronavirus et de l’insérer dans vos cellules afin que vos cellules humaines fabriquent ensuite la protéine de pointe à partir du coronavirus.»

Parce que l’injection directe de protéines de pointe ne fonctionnerait pas aussi bien parce qu’elles ont tendance à se dégrader, l’idée est de créer génétiquement des cellules, via le vaccin, pour produire elles-mêmes ces protéines de pointe.

« L’idée est que si votre corps le fabrique lui-même, vous pouvez obtenir une exposition suffisamment prolongée à la protéine de pointe pour que vous puissiez monter une réponse immunitaire contre celle-ci», explique Acker », ajoutant que ces protéines de pointe artificielles ont été testées dans les cellules HEK-293.

Les tests avec des lignées cellulaires de bébé avortées sont «en cours» dans la production de vaccins, dit Acker

Certaines organisations chrétiennes telles que Focus on the Family ont tenté de justifier l’utilisation de ces lignées cellulaires, affirmant qu’aucun nouveau bébé n’avait dû être avorté pour que les vaccins contre le coronavirus soient développés. Ce n’est peut-être pas le cas, cependant.

Selon Acker, les processus de test avec des cellules HEK-293 «peuvent en fait être en cours dans la production de ces vaccins» – ce qui signifie que ce n’est pas une situation unique en ce qui concerne la façon dont les sociétés de vaccins utilisent ces parties du corps de bébé avortées.

« Donc, il existe toute une industrie basée sur ces cellules fœtales avortées dans la recherche scientifique fondamentale que je pense que les gens ne sont pas très familiers », prévient Acker.

Pour chaque nouveau lot de vaccins contre le coronavirus qui est «testé» avant la libération, davantage de lignées cellulaires HEK-293 sont utilisées, dit Acker.

« Cela n’est pas publié dans la littérature en soi, car aucune des données postérieures aux essais cliniques initiaux n’a été publiée, mais il y a des raisons substantielles de penser que cela se passe », a-t-elle ajouté.

Contrairement à ce que certains ont été faussement amenés à croire, ces lignées cellulaires de bébé et d’autres avortées ne provenaient pas seulement d’un bébé qui a été tué dans les années 1970. Les parties du corps de bébé avortées continuent d’être récoltées et transformées en lignées cellulaires pour le développement de vaccins et d’autres produits pharmaceutiques.

«Il y a WI-38, MRC-5, HEK-293, PER.C6, et il y en a un autre dont j’oublie le nom qui a été développé en 2015 et qui n’est actuellement utilisé dans aucun vaccin, mais qui a le potentiel d’être utilisé dans les vaccins et est utilisé dans d’autres traitements thérapeutiques», dit Acker.

« Donc, il y a un certain nombre de ces lignées cellulaires qui sont actuellement utilisées pour développer une variété de produits thérapeutiques, allant des vaccins aux traitements de la fibrose kystique. »

Ethan Huff

YouTube censure plus de 500 000 vidéos pour protéger le récit de l’hystérie mondialiste COVID-19

Ils tentent d’enfermer la vérité dans une bouteille en la transformant en «théorie du complot» et Bill Gates par exemple aiment ça pour tenter de se «défendre» contre ses contradicteurs

La plate-forme d’hébergement vidéo appartenant à Google, YouTube, a supprimé plus de 500 000 vidéos qui jettent un doute sur le récit officiel de la COVID-19 au cours de l’année écoulée.

La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a annoncé dans une lettre les priorités de la plate-forme pour l’année à venir. Elle se vante de la façon dont sa plate-forme applique la censure de Big Brother.

«Nous avons mis à jour nos politiques pour supprimer la désinformation médicale flagrante sur la COVID-19 afin d’interdire des choses comme dire que le virus est un canular ou promouvoir des remèdes médicalement non fondés au lieu de chercher un traitement», a écrit Wojcicki.

« Nous avons continué à mettre à jour nos politiques COVID-19 pour rester à jour avec la science, et nous avons supprimé plus d’un demi-million de vidéos en vertu de ces politiques depuis février », a-t-elle ajouté.

Wojcicki a clairement indiqué que pousser les vaccins expérimentaux de Big Pharma était une force motrice derrière son programme de censure. Cela fait partie de la ruée folle de coller le plus de personnes possible aux injections le plus rapidement possible avant que les nombreux effets secondaires négatifs ne puissent être pleinement compris.

«Nous voulons aider les gens à comprendre l’importance des vaccinations en leur fournissant des informations opportunes pour prendre des décisions éclairées», a-t-elle écrit.

Big League Politics a rapporté l’année dernière lorsque YouTube a annoncé sa politique de censure, qui exigeait la suppression de toutes les informations non approuvées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mondialiste en disgrâce:

La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a annoncé lors d’une apparition sur CNN que toutes les informations contredisant le récit officiel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) discréditée et disgraciée seront supprimées de la populaire plateforme de partage de vidéos. Wojcicki a expliqué comment sa plate-forme «recueillera des informations faisant autorité» et «supprimera les informations problématiques». «Bien sûr, tout ce qui n’a pas de fondement médical, donc les gens qui disent comme “prenez de la vitamine C”, “prenez du curcuma”, tout cela vous guérira. Ce sont des exemples de choses qui constitueraient une violation de la politique», a-t-elle expliqué. «Tout ce qui irait à l’encontre des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé constituerait une violation de notre politique et la suppression est donc un autre élément vraiment important de notre politique», a-t-elle ajouté. YouTube, dont la société mère est Google, suit les traces de son collègue monopole technologique Facebook. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a montré la voie en termes de contrôle du contenu, de destruction de la liberté d’association et de perfectionnement du cauchemar orwellien avec le coronavirus utilisé comme excuse pour prendre le pouvoir.

Le cauchemar orwellien est en train de se réaliser et les entités Big Tech l’introduisent ouvertement. La censure actuelle n’est que le début, et elle se terminera par l’étouffement permanent des informations alternatives, les consommateurs étant piégés dans une matrice de propagande d’entreprise.

Pour en savoir plus: BigLeaguePolitics.com et Censorship.news.

