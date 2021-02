LA PREUVE: De nombreux bébés avortés sont utilisés dans la création de vaccins

Vous vous souvenez de cette interview à succès avec la chercheuse en vaccins Pamela Acker qui nous a parlé de la réalité des vaccins avortés? Cliquez ici pour la regarder si vous ne vous en souvenez pas.

(Article de John-Henry Westen republié sur LifeSiteNews.com)

Après avoir enregistré plus de 150 000 vues, elle a été supprimée de YouTube et notre chaîne principale a été suspendue. Pourtant, il a obtenu des centaines de milliers de vues sur d’autres plates-formes et il reste sur notre chaîne Rumble.

Mais nous avons été inondés de questions depuis que nous l’avons publié. Toutes sortes de personnes nous demandent de prouver que des avortements datant de plusieurs décennies sont impliqués dans la fabrication de vaccins. Eh bien, aujourd’hui sur mon podcast, je vais vous en donner la preuve, sans l’ombre d’un doute. Et aussi je vais vous donner la clé pour répondre à la plupart sinon à toutes vos questions sur la COVID et les autres vaccins.

Avant de faire cela cependant, je tiens à vous encourager à vous inscrire aujourd’hui à la conférence virtuelle de LifeSite sur les vaccins le vendredi 19 février Démasquer COVID-19: Vaccins, mandats et santé mondiale. Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement pour regarder cet événement historique.

LifeSite aura les meilleurs experts parlant avec les membres du personnel afin de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Des médecins comme le Dr Leland Stillman, des avocats, des chercheurs en vaccins, dont Pamela Acker, des auteurs, des entrepreneurs et Mgr Athanasius Schneider prendront tous la parole. Alors, inscrivez-vous aujourd’hui en cliquant sur ce lien.

Le Dr Stanley Plotkin est considéré comme le parrain des vaccins. Il est un médecin américain qui a travaillé comme consultant auprès des plus grands fabricants de vaccins et des sociétés de biotechnologie, des organisations à but non lucratif et des gouvernements. Dans les années 1960, il a joué un rôle dans la création du vaccin contre la rubéole. Son livre, «Vaccines», est le manuel de référence standard sur le sujet.

Je vais vous montrer des parties de la déposition de 9 heures du Dr Poltkin où il admet à contrecœur les faits horribles et les détails horribles sur la relation entre l’avortement et les vaccins. Le Dr Plotkin a été appelé pour répondre aux questions d’un avocat qui défendait les droits d’une mère qui refusait de vacciner son enfant en raison de préoccupations concernant les ingrédients des vaccins.

Tout d’abord, le Dr Plotkin tente de dissimuler le fait que des centaines, voire des milliers de bébés ont été avortés au cours du processus de commercialisation des vaccins. Ensuite, l’avocat remet à Plotkin une étude publiée avec Plotkin lui-même comme auteur. L’étude a utilisé plus de 70 bébés avortés. Et, après de nombreuses clarifications, il est forcé d’admettre que, oui, cela était lié à son travail avec les vaccins.

Et puis, le Dr Plotkin révèle d’autres aspects macabres du lien entre l’avortement et les vaccins. Non pas que cela devrait faire une différence pour les pro-vie, mais les enfants avortés n’étaient pas des bébés handicapés qui risquaient de mourir dans l’utérus de toute façon. Ce n’étaient pas non plus des fausses couches, comme cela est si souvent présenté pour apaiser la conscience des personnes en conflit au sujet de la prise de vaccins avortés. C’est juste un mensonge complet. Il dit même que tous avaient plus de trois mois de gestation.

Si cela n’est pas assez grotesque, la réponse du Dr Plotkin au prélèvement d’organes sur ces dizaines de bébés, qui ont tous été avortés après le troisième mois de grossesse, est encore plus inquiétante.

Donc, ils étaient des bébés à naître en bonne santé tous au-delà de trois mois de gestation et ils devaient avoir trois mois in utero ou plus parce qu’ils avaient besoin d’avoir développé les organes recherchés par ces scientifiques fous, des organes comme leur hypophyse, les poumons des enfants à naître, leur peau. , leurs reins, leur rate, leur cœur et leur langue.

Il y a eu tellement de ces enfants tués et, pourtant, nous sommes censés utiliser ces vaccins avortés? C’est pourquoi Mgr Athanasius Schneider m’a dit qu’il n’y avait aucun moyen pour les chrétiens de prendre ces vaccins.

Plus tard dans la vidéo, l’avocat demande au Dr Plotkin s’il sait que son client s’opposait aux vaccins parce que ce qu’ils contiennent a été développé à partir de bébés avortés. Et Plotkin dit que malgré cela, l’Église catholique approuve de les prendre. Mais plus que cela, il dit que les chercheurs impliqués iront en enfer pour cela et qu’il est heureux de le faire. Je ne plaisante pas.

Je suis certain que vous aurez d’autres questions. Je suis également sûr que vous avez maintenant beaucoup plus d’informations à partager avec vos amis et votre famille. Mais LifeSiteNews va vous aider encore plus. Nous organisons une conférence sur les vaccins avec les meilleurs experts du monde le 19 février. Elle s’intitule Démasquer COVID-19: Vaccins, mandats et santé mondiale.

Alors que l’incertitude règne dans la population générale, en particulier autour de la COVID et des vaccins, LifeSite se consacre à partager la vérité. Il est temps de comprendre le lien entre les cellules fœtales avortées et les vaccins, la «nouvelle génération» de vaccins tels que les injections d’ARNm, le système de santé dans son ensemble, les implications des verrouillages et des mandats, ainsi que le dilemme éthique et moral de vaccins avortés.

En savoir plus sur: LifeSiteNews.com

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Les médecins mettent maintenant en garde contre les dommages permanents et les événements cardiovasculaires suite à la vaccination COVID-19

De plus en plus de médecins dénoncent les méfaits des nouveaux vaccins COVID-19. Chirurgien cardiothoracique, Dr Hooman Noorchashm, M.D., Ph.D. est l’un d’eux. Le Dr Noorchashm dit que les vaccins Covid-19 provoqueront presque certainement une réponse immunitaire spécifique à l’antigène; cependant, si des antigènes viraux sont présents dans les tissus des receveurs au moment de la vaccination, la réponse immunitaire augmentée par le vaccin retournera le système immunitaire contre ces tissus, provoquant une inflammation pouvant conduire à la formation de caillots sanguins. Cet effet auto-immun destructeur pourrait causer des dommages importants aux cellules endothéliales de patients âgés qui souffrent déjà de maladies cardiovasculaires. Il y a déjà eu de nombreux rapports de décès cardiovasculaires inexpliqués après la vaccination contre la Covid-19 en Norvège, en Allemagne, au Royaume-Uni, à Gibraltar et aux États-Unis.

Le vaccin provoque des lésions vasculaires auto-immunes chez les personnes récemment infectées

Les conclusions du Dr Noorchashm sont cohérentes avec les conclusions de la recherche du Dr J. Patrick Whelan, MD, Ph.D., qui partageait des préoccupations similaires avec la FDA au début de décembre 2020. Whelan a averti qu’un patient récemment infecté est sujet à La vaccination contre la Covid-19 est susceptible de souffrir d’attaques auto-immunes le long des récepteurs ACE-2 présents dans le cœur et dans la microvascularisation du cerveau, du foie et des reins. Le risque est doublé car deux coups sont nécessaires.

C’est un fait bien documenté que le SRAS-CoV-2, le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS], cible facilement les humains à travers l’endothélium vasculaire. Le virus est connu pour pénétrer dans les cellules endothéliales via le récepteur ACE-2 sur l’endothélium. En raison de ce gain de fonction unique, l’une des urgences médicales pouvant survenir chez les patients atteints de covid-19 est les complications thromboemboliques (formation d’un caillot sanguin à l’intérieur d’un vaisseau sanguin). Si des antigènes viraux sont présents dans la muqueuse endothéliale des vaisseaux sanguins, alors le vaccin provoquera une réponse immunitaire spécifique de l’antigène qui attaque ces précieux tissus, provoquant potentiellement des événements cardiovasculaires. La recherche avertit que le vaccin est «presque certain de causer des dommages à l’endothélium vasculaire», en particulier chez les personnes âgées. Cette inflammation endothéliale induite par le vaccin est «certaine de provoquer la formation de caillots sanguins avec un potentiel de complications thromboemboliques majeures chez un sous-ensemble de ces patients», prévient-il.

Le Dr Noorchashm conclut: «Par conséquent, je demande respectueusement que la FDA, en collaboration avec Pfizer et Moderna, instaure immédiatement et au minimum des recommandations claires aux cliniciens pour qu’ils retardent la vaccination de tout patient récemment convalescent, ainsi que de tout patient connu. porteurs symptomatiques ou asymptomatiques – et de dépister activement autant de patients présentant un risque cardiovasculaire élevé que possible, afin de détecter la présence du SRAS-CoV-2, avant de les vacciner.

La FDA et le CDC doivent agir maintenant pour prévenir les événements cardiaques causés par les vaccins Covid-19

Défenseur de l’éthique, de la sécurité des patients et de la santé des femmes, le Dr Noorchashm a fait part de ses préoccupations à la FDA et aux sociétés pharmaceutiques, Pfizer et Moderna. Il demande un meilleur dépistage des personnes récemment infectées qui font la queue pour être vaccinées, afin d’atténuer en fin de compte les dommages causés par le vaccin. Les populations âgées ayant des antécédents de problèmes cardiovasculaires sont les plus exposées à cette blessure potentiellement mortelle due au vaccin. Le médecin demande un consentement éclairé plus complet concernant cet effet grave sur la santé. La Food and Drug Administration (FDA) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont la responsabilité éthique de convoquer des réunions d’urgence et d’établir de nouvelles directives pour l’administration des vaccins, avant que d’autres personnes ne soient blessées.

Lyn Redwood, RN, MSN, directrice et présidente émérite de Children’s Health Defence, a écrit: «Ignorer ces avertissements valides et scientifiquement étayés par des médecins de premier plan peut entraîner des centaines de millions de personnes souffrant de blessures potentiellement mortelles ou de dommages permanents après la vaccination. Le public perd confiance en la vaccination parce que la FDA et les CDC continuent d’ignorer le rôle que jouent les vaccins dans la pathologie de multiples processus de maladies.

Les sources comprennent:

LifeSiteNews.com

TheLancet.com

PubMed.gov

Lance D Johnson

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

VOICI CE QUE LE VACCIN CONTRE COVID-19 PEUT VOUS FAIRE SI VOUS NE MOURREZ PAS

Les vaccins ne sont généralement déjà pas très sûrs, et ils rendent votre système immunitaire naturel paresseux pour lutter contre d’autres virus; Ils contiennent également toutes sortes de toxines, y compris l’aluminium, qui s’accumule dans le cerveau, pouvant causer des problèmes mentaux. Pour un virus avec un taux de récupération de 99,7%, il serait plus sage de laisser votre propre système d’immunité naturelle combattre tous les virus, plutôt que d’être injecté avec des substances étrangères, souvent originaires de Chine communiste, qui n’ont pas été correctement testées en premier, et à partir desquelles vous n’avez aucun recours légal en dommages-intérêts, car ces sociétés de vaccins ont reçu une protection juridique absolue en cas de décès, même.

1. https://www.joshwhotv.com/v/35802

2. https://www.bitchute.com/video/MbGR6zTeLb4A/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Des scientifiques australiens mettent en doute le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus à faible efficacité

Un groupe de scientifiques australiens a appelé le gouvernement fédéral du pays à revoir son utilisation du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus [de la Coronavirus Desease 2019 (COVID-19)]. Ils ont fait valoir que le vaccin est inefficace pour générer une immunité collective et a un faible taux d’efficacité. Cependant, le gouvernement central a rejeté la proposition de suspendre le déploiement prévu le mois prochain.

Le parti travailliste de l’opposition et certains immunologistes ont appelé le gouvernement australien à se procurer des doses supplémentaires des vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna. Les essais cliniques de ces deux vaccins ont montré qu’ils ont des taux d’efficacité plus élevés que celui produit par AstraZeneca.

«Jusqu’à ce que nous obtenions plus de données [montrant] qu’AstraZeneca est aussi bon que les autres, le risque scientifique et médical que vous prenez est que vous n’obtiendrez pas l’immunité collective», a déclaré le président de l’Australian Medical Association in Western Australia (AMA-WA). Andrew Miller. Il a également averti qu’il pourrait y avoir un risque politique d’avoir un bon vaccin pour les riches et un mauvais vaccin pour les pauvres.

Pour éviter ces risques, Miller a déclaré que l’Australie devrait interrompre le déploiement prévu et se procurer les meilleurs vaccins disponibles pour renforcer la confiance du public.

Cependant, le gouvernement central de Canberra a déclaré que le vaccin AstraZeneca – développé en partenariat avec l’Université d’Oxford – fournirait une protection vitale contre le coronavirus de Wuhan. Le médecin-chef de l’Australie, Paul Kelly, a déclaré que le vaccin AstraZeneca est efficace, sûr et de haute qualité et qu’il sera disponible dans le pays une fois que la Australian Therapeutic Goods Administration l’approuvera en février.

Le fabricant britannique de médicaments a accepté de fournir à l’Australie 53 millions de doses de vaccin, ce qui, selon les essais cliniques, a un taux d’efficacité de 70%. L’Australie a également commandé 10 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech – qui seront approuvées par le régulateur australien le mois prochain.

Certains scientifiques ont exprimé leur inquiétude quant à la dépendance de Canberra à des données inexactes sur les vaccins AstraZeneca

En novembre 2020, un scientifique devenu écrivain a souligné la «science fragile» derrière les données sur les vaccins AstraZeneca. Dans un article pour le magazine Wired, Hilda Bastian a souligné de nombreux problèmes avec les soi-disant «résultats prometteurs» publiés par le fabricant de médicaments.

Bastian a souligné qu’une «erreur de dosage», qui n’a jamais été expliquée, a permis à l’entreprise de signaler un taux d’efficacité plus élevé pour son vaccin. Deux doses standard du vaccin AstraZeneca contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] ont atteint un taux d’efficacité de 62%. Cependant, les volontaires ayant reçu une demi-dose initiale et une dose complète ultérieure ont rapporté un taux d’efficacité plus élevé de 90 pour cent. Bastian a noté que les essais cliniques d’AstraZeneca ont été conçus pour examiner l’effet du schéma standard à deux doses, et non le dosage accidentel.

En outre, Bastian a noté que les données d’AstraZeneca provenaient de deux études distinctes. Ces études – l’une publiée en mai 2020 et l’autre fin juin 2020 – étaient sensiblement différentes les unes des autres. «Le fait qu’ils aient pu avoir à combiner les données de [ces] deux essais afin d’obtenir un résultat solide soulève… [un] drapeau rouge», a-t-elle commenté.

Un certain nombre de scientifiques australiens se sont déclarés préoccupés par la dépendance du gouvernement central à l’égard du vaccin d’AstraZeneca, notamment le président de la Société australienne et néo-zélandaise d’immunologie (ASI), Stephen Turner.

Le président de l’ASI a déclaré que le passage à des vaccins à plus haute efficacité «semble être une bonne idée dans une situation idéale». Il a ajouté qu’un examen de la stratégie vaccinale de l’Australie serait approprié. Cependant, l’achat et le déploiement du vaccin Pfizer / BioNTech présentent également des défis car il doit être conservé à une température de -70 degrés Celsius.

Turner a néanmoins fait remarquer que le vaccin AstraZeneca pourrait être un outil utile à court terme. Le vaccin peut être conservé à des températures comprises entre deux et huit degrés Celsius, éliminant ainsi le besoin d’installations spécialisées. Outre les températures plus basses nécessaires au stockage, le vaccin d’AstraZeneca a également le prix le plus bas par rapport aux candidats Pfizer / BioNTech et Moderna.

Malgré ses avantages signalés, le vaccin AstraZeneca a heurté plusieurs obstacles lors d’essais cliniques antérieurs. En septembre dernier, deux participants auraient souffert d’une inflammation de la colonne vertébrale après avoir reçu le vaccin, tandis qu’un troisième est décédé au cours d’essais cliniques au Brésil un mois plus tard. Une enquête plus approfondie a révélé que les ingrédients toxiques du vaccin, tels que le tissu fœtal humain avorté, ont contribué aux effets indésirables associés au vaccin.

Vaccines.news en a plus sur le vaccin AstraZeneca et d’autres candidats vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Les sources comprennent:

FT.com

Wired.com

Ramon Tomey

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Natural News

Wall Street parie-t-il un Psyop? Pendant ce temps, le génocide des vaccins et des masques se poursuit

INTRO VID: https://twitter.com/TheRealTahinis/status/1356230056885018625

Diamond Hands Rocket 💎🙌🚀 – Endr feat. Rob Hustle: https://youtu.be/2-nKnf5dnWM

Une femme a fait son cours d’aérobic régulier en plein air sans se rendre compte qu’un coup d’État avait lieu à #Myanmar. Un convoi militaire atteignant le parlement peut être vu derrière la femme alors qu’elle effectue de l’aérobic: https://twitter.com/AdityaRajKaul/status/1356315137976672259

Comment diffuser des «informations» sur un hôpital: https://twitter.com/PrisonPlanet/status/1355301260493287427

Black Lives Matter nominé pour le prix Nobel de la paix: https://twitter.com/HustusMichael/status/1356407426703044611

7 meurent dans un foyer de soins espagnol après avoir reçu le vaccin Pfizer Covid-19 alors que TOUS les résidents sont testés positifs pour le virus, les secondes doses restent à venir: https://www.rt.com/news/514303-deaths-pfizer-vaccine-covid-spain /

L’utilisation à long terme d’un masque peut contribuer au cancer du poumon de stade avancé, selon une étude: https://phillipschneider.com/long-term-mask-use-may-contribute-to-advanced-stage-lung-cancer-study-finds

CANADA – La mère de Red Deer en larmes alors que son fils est emmené dans un centre d’isolement non divulgué: https://youtu.be/PpIwg4EIepM

VENEZ AU TEXAS POUR FLOTE FEST 2021! – OUI, IL Y A DES ÉVÉNEMENTS À ASSISTER CETTE ANNÉE: https://www.bitchute.com/video/NXIHf4laT8W2

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE