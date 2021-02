Le gouvernement néerlandais vient de promettre de restituer tous les objets volés de l’époque coloniale à leur pays d’origine

Le gouvernement néerlandais vient de promettre de restituer tous les objets volés de l’époque coloniale dans leur pays d’origine.

Les directives suivent les recommandations d’un rapport publié par une commission consultative dirigée par des experts des principaux musées du pays.

Le document, publié en octobre, appelait à «la reconnaissance qu’une injustice avait été faite aux populations locales des anciens territoires coloniaux lorsque des objets culturels étaient pris contre leur volonté» et recommandait que ces objets soient restitués aux anciennes colonies.

Le gouvernement va maintenant créer un comité indépendant pour évaluer les demandes de restitution et pour informer les musées de la question de savoir si un objet a été acquis involontairement.

«En raison du déséquilibre des pouvoirs à l’époque coloniale, les objets culturels étaient – effectivement – souvent volés», selon une récente déclaration du gouvernement néerlandais.

«S’il peut être établi qu’un objet a effectivement été volé dans une ancienne colonie néerlandaise, il sera restitué sans condition.

Les objets du patrimoine culturel qui ont été volés dans une ancienne colonie d’un autre pays, ou qui sont d’une importance culturelle, historique ou religieuse particulière pour un pays, peuvent également être éligibles au retour.»

«Le passé colonial est un sujet qui touche encore personnellement de nombreuses personnes chaque jour», a déclaré dans un communiqué Ingrid van Engelshoven, ministre nationale de l’éducation, de la culture et des sciences.

«C’est pourquoi nous devons traiter les collections coloniales avec une grande sensibilité. Il n’y a pas de place dans la collection nationale néerlandaise pour les objets du patrimoine culturel acquis par vol. Si un pays veut les récupérer, nous les rendrons.»

Le ministère néerlandais a l’intention de travailler avec des fonctionnaires en Indonésie, au Suriname et dans les territoires néerlandais des Caraïbes pour rechercher des collections coloniales et identifier les artefacts pillés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

RAPPORT Fuité: Des religieuses allemandes ont vendu 175 garçons orphelins pour gangbangs et orgies

Selon un rapport d’enquête divulgué, des religieuses allemandes ont vendu 175 garçons orphelins à des hommes d’affaires pour des gangbangs et des orgies. Certains des orphelins ont été forcés de participer à des «gangbangs et origies» avant d’être renvoyés au couvent où les religieuses les disciplinaient pour avoir «froissé leurs vêtements ou avoir été couverts de sperme».

Un rapport qui n’a pas été divulgué au public documente des actes horribles de viol et d’abus sexuels contre de jeunes garçons qui ont été facilités par des religieuses appartenant à l’archidiocèse catholique de Cologne en Allemagne, selon le Daily Beast.

Les conclusions de l’enquête, qui s’est achevée le mois dernier et découlaient d’une action en justice intentée contre l’archidiocèse par des victimes, n’ont pas été rendues publiques, mais le contenu du rapport aurait été divulgué à plusieurs médias.

Des sections du rapport de 560 pages vues par le Daily Beast détaillent comment des religieuses qui dirigeaient un couvent à Spire, en Allemagne, entre les années 1960 et 1970, «louaient» des orphelins à des hommes d’affaires et des membres du clergé, qui abusaient des enfants, parfois pendant des semaines à la fois avant de les «rendre».

Selon le média, certains des orphelins ont été forcés de participer à des «gangbangs et origies» avant d’être renvoyés au couvent où les religieuses les disciplinaient pour avoir «froissé leurs vêtements ou avoir été recouverts de sperme».

Le rapport conclut que 175 enfants, pour la plupart des garçons âgés de 8 à 14 ans, ont été maltraités pendant deux décennies.

Certains des enfants ont été intentionnellement interdits d’être adoptés ou placés dans une famille d’accueil afin que les religieuses puissent continuer à les embaucher, selon l’enquête.

Cependant, l’enquête a refusé de blâmer directement les religieuses impliquées dans le régime des malades, arguant au contraire que les abus étaient le résultat d’erreurs de gestion «systématiques» et de la «clémence» accordée aux personnes accusées d’avoir participé aux crimes abominables, a rapporté la Beast. .

Les détails ont été divulgués à la presse après que l’archidiocèse a refusé de rendre le rapport public, exigeant que les journalistes qui ont consulté les documents signent un accord de confidentialité.

Tous ceux qui ont assisté à une conférence de presse annonçant la conclusion de l’enquête se seraient retirés, refusant de respecter les conditions de l’Église.

L’archidiocèse de Cologne a déclaré qu’il avait retenu le rapport parce qu’il n’avait pas expliqué pleinement sa méthodologie.

Cependant, Mgr Karl-Heinz Wiesmann, qui dirige l’archidiocèse, a déclaré aux médias que le rapport d’abus était «tellement sanglant» qu’il ne convenait pas au public.

L’évêque prétend avoir été tellement troublé par le rapport qu’il a dû s’absenter un mois de ses fonctions après l’avoir lu.

Les révélations choquantes surviennent moins d’un an après qu’une enquête distincte ait révélé que les autorités éducatives et le Sénat de Berlin avaient soutenu et défendu le placement d’enfants placés sous la garde de pédophiles connus.

Comme rapporté par GreatGameIndia, l’expérience sexuelle écœurante et bizarre a été menée par des responsables du gouvernement allemand et un pédophile scientifique qui a délibérément placé des enfants en difficulté sous la garde de pédophiles pour voir si cela avait des «conséquences positives».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia

La ville grecque de Kalamata bloque le programme pilote 5G en raison du risque d’infertilité

Le conseil municipal de Kalamata en Grèce a décidé de bloquer la poursuite du développement et du fonctionnement du programme de réseau 5G en raison des craintes que cela puisse provoquer l’infertilité de la population locale.

Le conseil a tenu une réunion et a considéré que le rayonnement de la mise à niveau du réseau mobile était dangereux et la plupart des conseillers ont voté en faveur de l’arrêt des tests, ajoutant que le réseau ne devrait fonctionner qu’à Kalamata lorsque les réseaux correspondants étaient en place dans le reste de la Grèce.

La proposition de résilier le contrat d’ici la fin de l’année a été votée par 16 membres, a rapporté le Greek City Times.

La décision appelle à la fin de la coopération avec le réseau éolien «jusqu’à ce que cette technologie passe du stade expérimental au stade de la mise en œuvre complète», a annoncé le Conseil.

Dans le texte lu par les représentants de la mairie, les rayonnements de la 5G des réseaux 2G, 3G et 4G ont été qualifiés de «dangereux».

Selon les rapports, un fonctionnaire de la municipalité de Kalamata a fourni des données sur les mesures scientifiques, affirmant que le rayonnement des antennes est bien inférieur aux limites de sécurité, mais les consultants n’ont pas pris ces données en considération.

Lors de la réunion, il a été soutenu, entre autres, que l’application de niveaux élevés de rayonnement serait préjudiciable à la santé des habitants et pourrait également «causer l’infertilité», des rapports affirmant que de nombreux habitants considéraient qu’ils étaient utilisés comme des «cobayes» et cela pourrait avoir un effet très négatif à l’avenir, les habitants devenant «stériles».

Le maire de Kalamata, Thanasis Vassilopoulos, a suggéré que le contrat avec l’opérateur mobile ne devrait pas être renouvelé avant que de nouvelles mesures n’aient été prises et il a suggéré qu’une discussion ouverte ait lieu en janvier et s’il n’y avait aucune preuve scientifique à l’appui de cette affirmation, le programme pilote devrait reprendre.

Kalamata, avec Trikala et la municipalité de Zografou, étaient les trois municipalités où la technologie 5G devait être testée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : GreatGameIndia