Un médecin spécialisé dans les armes biologiques qualifie les vaccins COVID-19 de «médecine armée» + 501 décès aux États-Unis suite aux vaccins Covid-19 à ARNm

Alors que certains médecins encouragent les gens à faire la queue pour leur vaccin COVID-19, d’autres expliquent courageusement pourquoi se précipiter pour obtenir un vaccin non testé n’est peut-être pas une si bonne idée.

La Dre Lee Merritt, ancienne présidente de l’Association des médecins et chirurgiens américains, a admis qu’elle pensait que les vaccins actuels contre les coronavirus sont en fait des armes biologiques très dangereuses qui sont déployées contre la population.

La Dre Merritt en sait beaucoup sur les armes biologiques, après les avoir étudiées pendant qu’elle était chirurgienne orthopédique pour la marine des États-Unis pendant près d’une décennie. Elle a également publié plusieurs articles évalués par des pairs et a siégé au conseil d’administration de l’Arizona Medical Association.

Dans une interview accordée à The New America, le Dr Merritt a déclaré qu’elle pensait que nous vivions à une époque de «guerre de cinquième génération» où des agents biologiques secrets, la propagande et la guerre économique sont utilisés à la place des armes sur le champ de bataille pour transformer le marée de puissance entre les nations.

Elle a dit que les vaccins sont plus efficaces lorsqu’ils sont utilisés contre des virus mortels et incurables comme la polio et la variole. Cependant, les scientifiques ont déjà trouvé des traitements prometteurs contre les coronavirus, tels que l’hydroxychloroquine et la vitamine C administrée par voie intraveineuse [et même d’autres en Afrique à base d’artémisia par exemple – MIRASTNEWS], ce qui fait se demander pourquoi un vaccin est si urgent.

Elle a déclaré: «Si nous sommes actuellement en guerre biologique dans le cadre de cette guerre multidimensionnelle, si vous avez un traitement dans votre poche arrière, ils ne peuvent pas vous terroriser avec des virus et c’est important parce que… [le vaccin] n’empêche pas transmission de leur propre aveu.»

Bien sûr, les médias censurent régulièrement les informations sur les moyens efficaces de prévenir et de traiter la maladie, laissant les masses croire qu’un vaccin est la seule option. Les médias sociaux font également de leur mieux pour réduire au silence ceux qui partagent des informations sur les moyens naturels de réduire vos risques, et les principales plateformes font également des heures supplémentaires pour empêcher les gens de discuter des dangers potentiels de ces vaccins.

Les vaccins COVID-19 ne ressemblent en rien aux vaccins traditionnels

Malheureusement, comme elle le souligne, les vaccins contre les coronavirus ne ressemblent en rien aux vaccins que nous utilisons depuis longtemps. Avec ces vaccins, l’ARN messager est injecté dans le corps des personnes, ce qui modifie leur code génétique afin qu’elles commencent à produire leur propre version modifiée du virus, que le système immunitaire apprend à combattre – du moins en théorie.

Cependant, non seulement ce vaccin particulier n’a jamais été testé sur le long terme, mais toute cette approche de la vaccination n’a jamais fait l’objet d’études à long terme pour prouver son innocuité chez l’homme. Des études animales ont montré une «amélioration dépendante des anticorps» qui voit le virus pénétrer dans le corps sans être détecté parce que le système immunitaire d’une personne le considère comme faisant partie du corps, dit-elle, ce qui peut provoquer une mort rapide.

En fait, elle dit que le plus long qu’ils ont jamais suivi des personnes après avoir reçu le vaccin est de deux mois, ce qui n’est pas assez de temps pour déterminer s’il y aura un problème de renforcement des anticorps.

C’est précisément ainsi, dit-elle, comment un adversaire étranger entreprendrait une guerre biologique clandestine contre ses ennemis sans que le processus ne leur soit retracé.

Elle appelle les vaccins «une arme binaire parfaite», déclarant: «Je ne sais pas exactement à quoi cet ARNm est programmé et vous non plus et la plupart des médecins non plus. Les médecins ne peuvent pas accéder à ces données. C’est pour les gars tout en haut de ce projet … Si j’étais la Chine et que je voulais abattre nos militaires, je ferais juste un ARNm dont je sais qu’il n’existe pas dans la nature, donc personne ne mourra d’un vaccin puis deux ans plus tard, je libère tout ce que j’ai fait… et cela provoque la mort de cette amélioration immunitaire.

Quand vous voyez toutes les images de personnes retroussant fièrement leurs manches pour obtenir le vaccin contre le coronavirus, il est assez effrayant de penser à ce qui pourrait se passer si la Dre Merritt a raison et que les masses se font volontairement injecter une forme de médicament militarisé.

Effet indésirable au vaccin COVID dans l’IMSS

Source : BIT CHUTE

Cela s’est produit un jour après la vaccination de la personne en question. Source: Médecins pour la vérité.

VACCIN COVID DE LA MORT – LA 1ERE INJECTION CHANGE VOTRE ADN ET TUE LES PERSONNES ÂGÉES – LA 2ÈME INJECTION TUE 50% DE QUI LA PREND

https://www.bitchute.com/embed/h7fOqow6C1CX/

https://beforeitsnews.com/business/2021/02/covid-death-vaccine-1st-shot-changes-your-dna-kills-the-elderly-2nd-shot-kills-50-who-get-it-3643841.html

501 décès aux États-Unis suite aux vaccins Covid-19 signalés aux CDC au 29 janvier 2021

501 décès aux États-Unis à la suite de vaccins Covid-19 ont été signalés au système de notification des événements indésirables du vaccin (VAERS) des CDC au 29 janvier 2021.

Le tableau indiquant le nombre total de décès suite aux vaccins Covid est affiché ici:

L’étude de 2010 qui a révélé que «moins de 0,3% de tous les événements indésirables liés aux médicaments [1 sur 333] et 1 à 13% des événements graves [1 sur 8, à 1 sur 100] sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même, moins de 1% des événements indésirables liés aux vaccins sont signalés.» est posté ici:

CDC: plus de 500 décès suite à des injections expérimentales d’ARNm – «Hésitation au vaccin» en augmentation

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le CDC a effectué un autre vidage de données dans le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), une base de données financée par le gouvernement américain qui suit les blessures et les décès causés par les vaccins.

Les données vont jusqu’au 29 janvier 2021, avec 11249 événements indésirables enregistrés, dont 501 décès à la suite d’injections de vaccin COVID à ARNm expérimentales par Pfizer et Moderna.

Outre les 501 décès enregistrés, il y a eu 2443 visites aux médecins des urgences, 156 incapacités permanentes et 1066 hospitalisations.

Près de 70% des décès enregistrés concernaient des personnes de plus de 65 ans.

Comme nous l’avons déjà signalé, le système de déclaration VAERS étant volontaire, des études montrent que moins de 1% de toutes les blessures et décès dus aux vaccins sont enregistrés.

Un rapport de 2011 de Harvard Pilgrim Health Care, Inc. pour le département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a déclaré que moins d’un pour cent de tous les événements indésirables liés aux vaccins sont signalés au gouvernement:

Bien que 25% des patients ambulatoires subissent un événement indésirable médicamenteux, moins de 0,3% de tous les événements indésirables médicamenteux et 1 à 13% des événements graves sont signalés à la Food and Drug Administration (FDA). De même, moins de 1% des événements indésirables liés au vaccin sont signalés. Les faibles taux de notification empêchent ou ralentissent l’identification des médicaments et vaccins «problématiques» qui mettent en danger la santé publique. De nouvelles méthodes de surveillance des effets indésirables des médicaments et des vaccins sont nécessaires. (Source.)

À la lecture des notes d’accompagnement de ces cas qui ont été signalés au VAERS, il est clair que de nombreux professionnels de la santé hésitent à déclarer ces cas, craignant probablement des répercussions.

Dans certains cas, les membres de la famille ont déposé le rapport parce que l’établissement de santé a refusé de le faire.

Quelques exemples:

(VAERS ID # 913733) Ma grand-mère est décédée quelques heures après avoir reçu le rappel du vaccin Moderna Covid-19. Bien que je ne m’attends pas à ce que les événements soient liés, l’hôpital traitant ne l’a pas reconnu et je voulais être sûr qu’un rapport a été fait . (VAERS ID # 914621) Résident dans notre établissement de soins de longue durée qui a reçu la première dose du vaccin Moderna COVID-19 le 22/12/2020, le seul effet secondaire documenté était une légère fatigue après avoir reçu. Elle est décédée le 27/12/2020 de causes naturelles par rapport. A déjà été dans et hors des soins palliatifs, a résidé dans une maison de soins infirmiers pendant 9 ans et plus, des personnes âgées atteintes de démence. En raison de la proximité de la vaccination, nous avons estimé que nous devrions signaler le décès, même s’il n’est pas soupçonné d’être lié. (VAERS ID # 914895) Injection donnée le 28/12/20 – aucun événement indésirable et aucun problème hier; Décès aujourd’hui, 30/12/20, vers 2h aujourd’hui (inconnu si lié – Administrateur marqué comme causes naturelles)

Il est important de noter que la position officielle du CDC sur ces blessures et décès enregistrés dans la base de données VAERS est qu’aucun d’entre eux n’est lié aux injections COVID à ARNm.

Le CDC n’a même pas de catégorie pour les «décès par vaccin», et par conséquent, il n’y a jamais eu d’incident enregistré sur un certificat de décès d’un décès par vaccin. Voir:

Un commis aux certificats de décès révèle en quoi la déclaration des causes de décès est subjective et les statistiques du CDC ne sont pas fiables lors de la prise de décisions en matière de santé publique

Admettre que les vaccins peuvent causer la mort et des blessures chez certaines personnes serait une mauvaise affaire pour l’industrie pharmaceutique.

Et pourtant, les directives que la FDA a publiées lorsqu’elle a donné une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) à ces deux injections expérimentales, indiquent très clairement qu’il s’agit de «vaccins» expérimentaux qui ne sont PAS approuvés par la FDA, que l’efficacité et les risques pour ceux-ci les injections sont INCONNUES et qu’il existe une longue liste d’effets secondaires possibles de ces injections, y compris la MORT. Voir:

Pourquoi quelqu’un choisirait-il de recevoir une injection COVID expérimentale à ARNm?

Êtes-vous «hésitant» à obtenir une injection COVID expérimentale à ARNm? Vous êtes en bonne compagnie

Si vous avez fait vos propres recherches et appris les faits entourant ces injections COVID expérimentales à ARNm, qui ne peuvent même pas être définies légalement comme des «vaccins» (voir: Dr David Martin sur les vaccins expérimentaux à ARNm COVID: Ce n’est PAS un vaccin! C’est un Medical Device), et j’ai déterminé qu’il n’est pas sage de risquer d’être injecté avec ces produits expérimentaux, je connais de première main le ridicule et le mépris que vous devez endurer en ce moment.

Vous avez probablement des amis et des membres de votre famille qui vous attaquent, peut-être même violemment, parce qu’ils ne comptent que sur ce que le gouvernement et les grandes sociétés pharmaceutiques, ainsi que leurs médias d’entreprise, rapportent.

Je sais ce que tu traverses. En tant que rédacteur en chef de Health Impact News, je reçois tous les jours des courriels en colère et menaçants de la part de personnes qui pensent que je ne suis pas apte à vivre et que je devrais brûler en enfer pour m’opposer aux vaccins. Et beaucoup d’entre eux sont des «chrétiens».

Voici un exemple d’e-mail que j’ai reçu hier:

Objet: vos «articles de presse» sur le vaccin Covid-19 Corps du message: Vous êtes utilisé de Satan pour saper la vérité. Dieu vous aide. Je suis chrétien depuis 75 ans et pasteur et pasteur d’église depuis plus de 40 ans. La théorie du complot ne devient pas un enfant de Dieu… une fausse utilisation unilatérale, «patriotique», de la Parole de Dieu pour renforcer une telle vision est méprisable. Prouvez-moi l’une de ces nouvelles et je m’en excuserai. Où en enfer avez-vous obtenu vos «informations»? Quel est ton but ? Je prie pour votre repentir.

Je ne réponds pas aux e-mails comme celui-ci, car tout ce que je publie est bien documenté et bien fourni, et n’a pas besoin de défense contre les attaques ad hominem. Lorsque les gens ne peuvent pas débattre sur le bien-fondé des faits, ils ont toujours recours à des injures et à des attaques personnelles, et souvent à un appel à l’autorité (j’en sais plus que vous car j’ai des références importantes!).

J’encourage toutes les personnes confrontées à des attaques similaires à s’en éloigner et à NE PAS s’engager.

Il y a un plan clair en place pour réduire la population mondiale, et la foule pro-vaccin sera la plus rapide à mourir et à inaugurer la Grande Réinitialisation, ce qui ne sera peut-être pas ce que les mondialistes prévoient. Voir:

Quelle «grande réinitialisation» choisirez-vous?

Alors ne perdez pas votre temps à vous disputer avec des morts. Ayez pitié d’eux et priez pour eux, pendant qu’il est encore temps pour eux de se repentir.

Mais soyez assuré que vous êtes en bonne compagnie, si vous refusez ces injections COVID expérimentales à ARNm.

Dans le rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité des CDC (MMWR) publié aujourd’hui, 5 février 2021, le CDC rapporte que si 77,8% des résidents des établissements de soins de longue durée (ESLD) choisissent les injections COVID expérimentales à ARNm, seulement 37,5% des le personnel de ces ESLD a choisi de le recevoir. (Source.)

Ce sont des infirmières et d’autres membres du personnel médical qui ont un siège au premier rang pour observer les effets que ces injections ont sur leurs résidents, et la grande majorité d’entre eux refusent les injections pour eux-mêmes, et c’est un gros problème que le CDC essaie. pour savoir comment y remédier.

L’article le plus populaire que nous avons publié jusqu’à présent cette année, de loin, est le témoignage d’un jeune homme qui est un infirmier auxiliaire certifié (AIIC) qui est devenu un dénonciateur et a rendu public ce qu’il voyait là où il travaillait.

Il rapporte que les patients qu’il a connus et soignés (il est aussi «pasteur laïc»), après avoir reçu l’injection à ARNm, sont des résidents qui marchaient seuls, mais qui ne peuvent plus marcher. Ce sont des résidents qui avaient l’habitude d’avoir une conversation intelligente avec lui, mais qui ne peuvent plus parler.

Et maintenant, dit-il, ils sont en train de mourir. «Ils tombent comme des mouches.» Voir:

Dénonciateur des foyers de soins de l’AIIC: les personnes âgées meurent comme des mouches après des injections COVID! S’EXPRIMER!!!

Nous avons posté sa vidéo sur notre chaîne Bitchute et sur notre chaîne Rumble, où elle a été vue plus de 160 000 fois avec 139 commentaires au moment de la rédaction de cet article. De nombreux commentaires font écho à ses expériences.

Alors, supportez les attaques, la honte, le ridicule, les menaces et les injures. Cela en vaut la peine, et sachez que vous n’êtes PAS seul.

Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu’un veut venir après moi, il doit se renier, prendre sa croix et me suivre. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la trouvera. A quoi bon pour un homme s’il gagne le monde entier, tout en perdant son âme? Ou que peut donner un homme en échange de son âme?» (Matthieu 16: 24-26) Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée. Car je suis venu retourner «un homme contre son père, une fille contre sa mère, une belle-fille contre sa belle-mère – les ennemis d’un homme seront les membres de sa propre maison». Quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi; quiconque aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi; et quiconque ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas digne de moi. Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. (Matthieu 10: 34-39)

Un homme californien qui a célébré les vaccins décède après un deuxième vaccin Pfizer contre le coronavirus

Un homme de 60 ans en Californie est décédé après avoir reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer / BioNTech contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. Le résident du comté d’Orange, Tim Zook, a reçu la deuxième dose du vaccin COVID-19 le 5 janvier à l’hôpital de Santa Ana où il travaillait. Zook a été admis aux urgences de son lieu de travail quelques heures après sa vaccination. Il a ensuite été transféré dans un autre hôpital, où il est décédé le 9 janvier.

Le jeune homme de 60 ans travaillait comme technicien en radiologie au South Coast Global Medical Center de Santa Ana. Son épouse Rochelle Zook a déclaré que Tim était en surpoids et souffrait d’hypertension depuis l’âge de 19 ans. Il avait été traité pour cette maladie jusqu’à sa mort prématurée.

Fervent partisan de la vaccination, Tim a affiché son enthousiasme à l’idée de recevoir sa deuxième dose du vaccin COVID-19 Pfizer / BioNTech sur Facebook. Mais deux heures et demie plus tard, il a commencé à se plaindre de douleurs abdominales et de difficultés respiratoires. Les collègues de Tim l’avaient déjà escorté aux urgences de South Coast Global.

Rochelle a déclaré que les tests n’ont pas montré d’insuffisance cardiaque congestive, de blocage des artères ou de problèmes de valve. Même les tests COVID-19 sur Tim sont revenus négatifs. «Il se présentait comme COVID mais le test [a continué] à revenir négatif. Ils l’ont testé à nouveau: pas d’insuffisance cardiaque congestive», a-t-elle fait remarquer. Sa respiration s’est néanmoins aggravée, ce qui a conduit à son intubation.

« Il ne pouvait tout simplement pas respirer par lui-même: il avait des problèmes d’estomac, il ne se sentait tout simplement pas bien », a déclaré le fils de Tim, Kyle Zook. « Il a dit aux médecins: » Mettez-moi sous respirateur, je veux vivre. « Ce sont ses derniers mots », a ajouté Kyle.

Tim a été placé dans un coma médicalement provoqué le 7 janvier. Une chute de tension artérielle soudaine a incité son transfert au centre médical UC Irvine, où il est décédé deux jours plus tard. Les enquêteurs examinent actuellement si la vaccination a joué un rôle dans la disparition de Tim. Pendant ce temps, la famille Zook attend un rapport de toxicologie pour en savoir plus sur la cause du décès de Tim. (Connexes: un médecin de Miami décède après avoir reçu la première dose de vaccin Pfizer.)

La famille Zook soutient toujours la vaccination malgré la mort de Tim

Rochelle a demandé à son mari si le vaccin avait quelque chose à voir avec la douleur à l’estomac et le problème respiratoire qu’il avait éprouvé, ce à quoi Tim a répondu par la négative. Elle a poursuivi: «Nous ne savons pas s’il s’agissait du vaccin ou… d’autres conditions sous-jacentes dont aucun de nous n’était au courant.»

Malgré ce qui est arrivé à son mari, Rochelle a déclaré que Tim «croyait fermement aux vaccins et a préconisé que d’autres soient également vaccinés.» Elle a défendu la position de Tim en déclarant: «Mon mari sera le premier à vous dire qu’il aurait recommencé. Il prendrait le vaccin et voudrait que nous… le fassions tous. Kyle a partagé les sentiments de ses parents, exhortant les gens à se faire vacciner. «Prenez le vaccin, s’il vous plaît. Mon père voudrait que les gens se font vacciner. Il ne veut pas que les gens passent par [COVID-19].»

La famille Zook n’a pas l’intention d’attribuer la mort de Tim au vaccin COVID-19 Pfizer / BioNTech pour le moment.

Rochelle a déclaré qu’elle «ne mettait aucun blâme sur Pfizer ou une société pharmaceutique», car elle voulait seulement connaître la vérité. «Une fois que nous savons ce qui s’est passé, si ce n’est pas le vaccin, qu’il en soit ainsi. Nous avons besoin de réponses. Si tel est le cas, des recherches [supplémentaires] doivent être effectuées», a-t-elle commenté.

Pendant ce temps, Pfizer a déclaré qu’il examinait l’incident. Il a insisté sur le fait que le vaccin BNT162b2 administré à Tim était sûr.

La porte-parole de l’entreprise, Sharon Castillo, a déclaré dans un e-mail à l’agence de presse de Los Angeles KTLA 5 qu’elle avait été informée de ce qui s’était passé et qu’elle «examinait en profondeur la question».

Les travailleurs médicaux soutiennent les vaccins depuis très longtemps maintenant. C’était jusqu’à ce qu’ils voient de première main les risques liés à l’obtention des vaccins COVID-19 à ARNm. En conséquence, l’hésitation à la vaccination a été élevée parmi les travailleurs médicaux. Soit dit en passant, certains pays ont réservé les doses initiales de leurs vaccins COVID-19 aux agents médicaux de première ligne.

Mais malgré les risques, certains agents de santé, comme l’infirmière du Tennessee, Tiffany Dover, sont restés catégoriques quant à la vaccination. L’infirmière gestionnaire du CHI Memorial Hospital de Chattanooga était ravie de recevoir le vaccin COVID-19 aux côtés de ses collègues.

Elle a reçu le vaccin COVID-19 le 17 décembre, mais s’est sentie étourdie et s’est évanouie quelques instants plus tard. Dover a repris connaissance et a déclaré à News Channel 9 qu’elle souffrait d’une maladie dans laquelle elle s’évanouissait chaque fois qu’elle ressentait de la douleur. Les médecins du CHI Memorial ont insisté sur le fait que le vaccin Pfizer / BioNTech n’avait rien à voir avec l’évanouissement de Douvres.

VaccineDeaths.com en a plus sur les décès de Tim Zook et d’autres travailleurs médicaux dus aux vaccins contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS].

Une mère de 58 ans et grand-mère de six enfants en Virginie meure quelques heures après avoir reçu une injection expérimentale à ARNm de Pfizer

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

La chaîne 3 WTKR affiliée à CBS rapporte qu’un résident de 58 ans du comté de Gloucester, en Virginie, est décédé «quelques heures» après avoir reçu l’injection COVID expérimentale à ARNm de Pfizer.

Elle était mère et grand-mère de 6 enfants et serait décédée des suites d’une anaphylaxie. De WTKR:

«Elle pourrait beugler du fond de son âme», a déclaré Lisa Jones. Drene Keyes, 58 ans, résidente de Gloucester, était une chanteuse talentueuse, mère et grand-mère de six enfants. «Elle était une personne tellement aimante et généreuse», a déclaré Jones. De manière inattendue, Lisa a perdu sa mère samedi quelques heures après que Keyes ait reçu le vaccin Pfizer à Varsovie. «Juste avant son départ, je l’aidais à mettre ses chaussures», dit-elle. Keyes souffrait de diabète, d’apnée du sommeil et était obèse. Son travail l’a rendue éligible pour la première dose. Ainsi, samedi, Keyes a reçu le vaccin Pfizer et a passé 15 minutes pendant la période d’observation obligatoire. La collègue avec qui elle était a dit qu’elle essayait de monter dans la voiture et a dit: «Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas.» Les médecins ont dit plus tard à Jones que sa mère ne pouvait plus respirer et a commencé à vomir. Ils ont également administré un EpiPen, une RCP et de l’oxygène. Elle a été rapidement transportée à l’hôpital VCU Tappahannock. «Ils ont essayé d’éliminer le liquide de ses poumons. Ils l’ont appelé «œdème pulmonaire éclair», et les médecins m’ont dit qu’il pouvait être causé par l’anaphylaxie», a déclaré Jones. «Le médecin m’a dit que souvent pendant l’anaphylaxie, des produits chimiques sont libérés à l’intérieur du corps d’une personne et peuvent provoquer cela.»

Comme la plupart des gens désireux de recevoir les nouvelles injections de COVID en raison des campagnes de marketing des autorités sanitaires locales et des médias d’entreprise contrôlés par Pharma, Keyes pensait qu’elle faisait quelque chose de bien pour se protéger et ne lirait probablement jamais les directives de la FDA pour les personnes prévoyant les injections, et apparemment ceux qui les lui ont administré ne les ont pas non plus lues, ou si elles l’ont fait, elles les ont ignorées.

Ces cliniques et hôpitaux reçoivent-ils des pots-de-vin en fonction du nombre de coups administrés?

Sa fille est naturellement bouleversée:Les risques ont également été précisés sur les documents reçus par Keyes avant son tir.

«Ma mère voulait se protéger, et cela ne s’est pas passé ainsi», a déclaré Jones. Jones pense que des recherches supplémentaires doivent être effectuées, en particulier pour les personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents. «Pourquoi autorisons-nous les personnes atteintes d’affections sous-jacentes à être des cobayes pour un vaccin qui est encore en phase d’essais cliniques et d’utilisation d’urgence?» Questionna Jones. Elle espère que cela servira d’avertissement aux gens de voir leur médecin et de subir un dépistage préalable avant d’être vaccinés. «La douleur que ressent ma famille à cause de cette perte inattendue ne devrait pas se répéter pour les autres», a déclaré Jones.

Ne devenez pas une autre victime des médicaments expérimentaux de Big Pharma! J’ai écrit un article que vous pouvez utiliser pour avertir les autres, qui donne des informations importantes sur le site Web de la FDA où les gens peuvent être mieux informés avant de prendre une décision sur l’opportunité de recevoir ou non ces injections, qui ne répondent même pas à la définition d’un vaccin. » Voir:

Pourquoi quelqu’un choisirait-il de recevoir une injection COVID expérimentale à ARNm?

Une femme décède peu de temps après avoir pris le vaccin Pfizer COVID-19

Le vaccin Moderna vient de tuer la légende du baseball Hank Aaron

Source : Bit Chute

Le CDC et Pfizer enquêtent la mort d’un médecin de Floride après une vaccination contre le coronavirus

Les autorités sanitaires américaines examinent maintenant la mort d’un médecin de Floride le 3 janvier, quelques jours après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS] fabriqué par Pfizer. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la société pharmaceutique enquêtent sur la mort subite de l’obstétricien de Miami Gregory Michael. L’homme de 56 ans est décédé 16 jours après avoir reçu le vaccin BNT162b2 fabriqué par Pfizer et son partenaire allemand, BioNTech.

Le fabricant de médicaments américain a déclaré qu’il enquêtait activement sur l’incident, mais il ne pense pas que la mort de Michael ait un lien direct avec le vaccin. Dans une déclaration au New York Times, Pfizer a fait remarquer qu’il «surveillait de près tous les événements indésirables» chez les personnes vaccinées avec son vaccin.

«Aucun signal de sécurité lié n’a été identifié dans nos essais cliniques [ou] l’expérience post-commercialisation jusqu’à présent», indique le communiqué. Néanmoins, la firme pharmaceutique a étendu ses sympathies à la famille endeuillée.

Pendant ce temps, le CDC et le Florida Department of Health mènent également une enquête concomitante sur la question. Dans un e-mail envoyé le 8 janvier, Darren Caprara, directeur des opérations du département des médecins légistes du comté de Miami-Dade, a déclaré que la cause réelle du décès restait à déterminer car les études étaient toujours en cours. Des échantillons d’une autopsie avaient été envoyés au CDC.

Dans une déclaration distincte, le CDC a déclaré qu’il prévoyait d’évaluer le cas et de «fournir des mises à jour en temps opportun sur ce qui est connu et sur les actions nécessaires».

La femme raconte à quel point son mari en parfaite santé a succombé aux effets indésirables du vaccin

L’épouse de Michael, Heidi Neckelmann, a déclaré au Daily Mail dans une interview que son mari était actif et en bonne santé et n’avait aucune condition préexistante. Elle pense que le vaccin COVID-19 qu’il a reçu le 18 décembre a causé sa mort. «Dans mon esprit, sa mort était à 100% liée au vaccin», a déclaré Neckelmann.

Michael n’a pas ressenti de réaction immédiate à la piqûre, mais il a remarqué des taches rouges sur ses pieds et ses mains trois jours après la vaccination. Lorsqu’il a cherché un traitement médical au centre médical Mount Sinai de Miami Beach où il travaillait, les médecins ont découvert qu’il avait développé une maladie rare caractérisée par une diminution du nombre de plaquettes.

«Tous les résultats sanguins sont revenus normaux, à l’exception des plaquettes qui sont revenues à zéro: au début, ils ont pensé que c’était une erreur. Alors ils ont refait le test… un décompte manuel qui est censé être plus précis. Cette fois, il n’a montré qu’une seule plaquette », a déclaré Neckelmann.

Les plaquettes empêchent les saignements excessifs en aidant le sang à coaguler. Une numération plaquettaire normale serait comprise entre 150 000 et 450 000 plaquettes par microlitre de sang.

Les médecins ont finalement diagnostiqué à Michael un purpura thrombopénique idiopathique (PTI), une maladie auto-immune rare. Les personnes atteintes de PTI ont un système immunitaire qui confond les plaquettes avec des corps étrangers, ce qui oblige le corps à les détruire. Neckelmann a commenté que les médecins parlant à son mari ont déclaré qu’il était très probable que le vaccin «ait ordonné à son corps d’attaquer la mauvaise chose».

Michael a ensuite reçu des médicaments et une quantité incroyable d’infusions de plaquettes. «Mais peu importe ce qu’ils ont fait, rien n’a aidé. Les tests sanguins sont revenus avec zéro plaquette à chaque fois», a raconté Neckelmann.

N’ayant pas le choix après avoir vu sa numération plaquettaire, les médecins ont dit à Michael qu’il devait subir une intervention chirurgicale pour retirer sa rate. Il n’était pas candidat à l’origine car son sang était incapable de coaguler, ce qui rendait la procédure dangereuse. Michael est mort d’un accident vasculaire cérébral hémorragique avant de pouvoir subir la procédure.

La mort de Michael s’ajoute à une longue liste d’effets indésirables du vaccin COVID-19

Si l’enquête détermine que le vaccin BNT162b2 a poussé Michael à développer un PTI, ce serait le premier décès connu lié au vaccin Pfizer-BioNTech. Dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, les agents de santé et les résidents des maisons de retraite ont été les premiers à se faire vacciner contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. Des effets indésirables ont également été rapportés.

Deux agents de santé du Service national de santé ont eu des effets indésirables après avoir reçu le vaccin COVID-19. Les autorités britanniques ont noté que les deux agents de santé utilisaient des stylos auto-injecteurs pour leurs allergies. Cela a incité le régulateur de la santé du Royaume-Uni à publier de nouvelles directives contre l’administration du vaccin aux personnes ayant des antécédents de réaction allergique importante à un vaccin, à un médicament ou à un aliment.

Pendant ce temps, une infirmière du Tennessee s’est évanouie quelques instants après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]. L’infirmière gestionnaire de l’hôpital CHI Memorial, Tiffany Dover, est tombée inconsciente après avoir été vaccinée avec le vaccin Pfizer-BioNTech. Un médecin debout derrière Douvres a réussi à l’empêcher de tomber au sol. L’infirmière responsable a déclaré à News Channel 9 lorsqu’elle a repris connaissance: «Cela m’a frappé tout à coup, je pouvais le sentir venir.»

Visitez VaccineDeaths.com pour en savoir plus sur les décès liés au vaccin contre le coronavirus de Wuhan [et/ou Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et alliés – MIRASTNEWS]..

Un médecin italien de 45 ans «Dans la fleur de l’âge et en parfaite santé» tombe mort après l’injection COVID à ARNm de Pfizer: une infirmière de 39 ans et un technicien chirurgical de 42 ans sont également morts

Par Brian Shilhavy

Editor, Health Impact News

Les médias italiens ont fait état de plusieurs décès parmi les jeunes agents de santé hospitaliers, peu de temps après avoir reçu les injections expérimentales COVID à ARNm de Pfizer.

Le médecin italien Mauro Valeriano D’Auria, 45 ans, est décédé. Source.

Mauro Valeriano D’Auria, gastro-entérologue à l’hôpital Umberto I de Nocera Inferiore, serait mort d’une crise cardiaque en jouant au tennis, le 24 janvier 2021.

On disait qu’il était «dans la fleur de l’âge et en parfaite santé».

Il s’était vanté sur sa page FaceBook qu’il avait pris le «vaccin» pour Covid-19 et qu’il était parfaitement sûr. (Source.)

Luigi Buttazzo, infirmier technicien en matériel chirurgical, 42 ans – décédé. Source.

Luigi Buttazzo, infirmier de 42 ans, technicien en matériel chirurgical à l’hôpital Tor Vergata de Rome, aurait été retrouvé mort au lit, selon un rapport publié le 27 janvier 2021.

Il aurait juste reçu la deuxième dose de l’injection à ARNm de Pfizer.

Une crise cardiaque est suspectée. (Source.)

Infirmière de 39 ans, Elisabeth Durazzo – décédée. Source.

Elisabeth Durazzo, une jeune infirmière en service à l’hôpital Fabrizio Spaziani de Frosinone, serait décédée subitement dans son sommeil d’un arrêt cardiaque.

Son hôpital a été l’un des premiers hôpitaux du Latium qui, entre la fin décembre et le début janvier, ont obligé tout leur personnel de santé à participer à un effort de vaccination massif contre Covid, en utilisant l’injection expérimentale COVID à ARNm de Pfizer.

Elle a été vaccinée le 13 janvier 2021 et a été retrouvée morte avec son petit-fils 10 jours plus tard. (Source.)

Comme c’est le protocole standard actuellement avec les autorités sanitaires gouvernementales, aucun de ces trois décès n’est imputé aux injections de COVID.

Nous sommes juste censés croire que ces 3 jeunes travailleurs hospitaliers sont tous morts d’un arrêt cardiaque de «causes naturelles» malgré l’absence de conditions préexistantes, et que cela n’a rien à voir avec les injections expérimentales de Pfizer COVID à ARNm que chacun d’eux a reçues.

Admettre que les injections expérimentales COVID à ARNm ont quelque chose à voir avec ces décès serait mauvais pour les affaires et le développement de ces nouvelles injections de plusieurs milliards de dollars et le marché qu’ils espèrent développer.

Pharmacienne de 49 ans, Miriam Gabriela Godoy – décédée. Source.

Le pharmacien se fait vacciner et meurt. Ausl (autorités sanitaires): «Le vaccin n’a rien à voir avec ça» – Mais vraiment?

Par DINO GRENADE

Secondopianonews.it

Une pharmacienne de 49 ans, Miriam Gabriela Godoy, de Porto Corsini, une station balnéaire de la côte adriatique, est décédée mercredi dernier après avoir reçu le vaccin anti-Covid. Cela a été rapporté par le Resto del Carlino et Ravenna Notizia qui expliquent comment la femme serait morte d’une maladie.

Le pharmacien s’était fait vacciner le 14 janvier. Le lendemain, elle était allée travailler à la pharmacie et s’était sentie malade. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital Bufalini de Cesena, où elle est décédée quelques jours plus tard, mercredi 20 janvier.

La femme, qui laisse 4 enfants, n’a subi aucune autopsie pour déterminer les causes réelles du décès.

Parmi ses collègues – écrit le Carlino – quelqu’un s’est inquiété ces derniers jours parce que la femme avait récemment reçu le vaccin alors qu’elle se sentait malade: à cet égard, Ausl précise qu’«il n’y a absolument aucune corrélation entre le vaccin et ce qui est arrivé à la femme.»

Mais réellement? Et comment ces «experts» Ausl peuvent-ils affirmer cela sans avoir procédé à aucune autopsie, puis avoir en main la preuve que ce n’était pas le vaccin pour tuer la pauvre femme?

Une triste histoire, comme tant d’autres, ponctuée de nombreux mystères et omissions. (Source.)

Le nombre de morts COVID du CDC est un tour de passe-passe et comment l’ID2020 de Microsoft est rempli parce que COVID

