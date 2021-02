WallStreetBets les Redditors pour cibler les banquiers qui ont volé leur argent en 2008 avec un coffre de guerre de 65 milliards de dollars

Selon de nouvelles informations, la communauté Reddit WallStreetBets qui a lancé la vague GameStop provoquant la panique à Wall Street, prévoit maintenant de cibler les banquiers qui, selon eux, ont volé leur argent dans le crash économique de 2008 avec leur trésor de guerre désormais accumulé de 65 milliards de dollars.

Les animateurs du rapport Keizer de RT, Max et Stacy, considèrent la «révolte du public» comme des «schmucks» ordinaires qui apprennent des trucs de Wall Street qui offrent un avantage sur le reste du marché.

La foule de Reddit sait que la Réserve fédérale américaine ne peut imprimer de l’argent que pour maintenir le programme de Ponzi de l’économie américaine, dit Max. «Et cette foule en colère de Reddit WallStreetBets est en train de se tuer.»

Il explique: «Ils savent que plus d’argent gratuit arrive. Tout comme les hedge funds de Wall Street ont misé sur les renflouements depuis 1987. Ils ont été renfloués en 2008, ils ont été renfloués après le crash de la dotcom, ils ont été renfloués continuellement et, en fait, ce plan de sauvetage continue à cela jour, sous la forme d’un assouplissement quantitatif.»’

Selon Max, «il y a apparemment 65 milliards de dollars dans le trésor de guerre du plus grand fonds spéculatif du monde actuellement, qui est Reddit et WallStreetBets. Ainsi, ils ont beaucoup d’argent, d’énergie et d’expertise pour s’attaquer aux cibles qui, selon eux, ont volé leur argent en 2008.»

Antifragility, WallStreetBets et Stalin’s finger:

J’ai récemment fait des progrès pour vaincre ma peur et j’ai été étonnamment frappé par les similitudes dans le fonctionnement de l’esprit humain au cours de deux processus apparemment sans rapport. Le premier processus a été mes récents actes de conquête de ma peur: ma peur des conséquences de dire la vérité. En disant la vérité, je veux dire envoyer des articles francs sur les vaccins et les escroqueries mondiales à de nombreuses personnes. Par conséquences, je veux dire éventuellement être attaqué et avoir ma vie ruinée par quelqu’un qui n’aime pas ce que je dis, vous connaissez les personnages habituels.

Mon processus pour surmonter ma peur est difficile à mettre en mots, mais je peux décrire que mes fréquentes luttes doivent se produire dans mon esprit et dans mon cœur et ne peuvent avoir lieu nulle part ailleurs. Mes pensées étaient: «Dois-je envoyer cet e-mail au sujet du vaccin contre la Covid dans le monde où il pourrait y avoir de terribles conséquences dans ma vie?» Et ma réponse très difficile a été: « Oui, car même si je sais que ma vie peut être ruinée, je souhaite vraiment faire la volonté de Dieu à la place de la mienne et je souhaite vraiment aider et protéger les autres. » Avec un souhait authentique et profondément ressenti, la peur peut être vaincue – bien sûr à tout moment avec l’aide de Dieu, sinon ce n’est tout simplement pas possible.

J’ai donc réussi à vaincre mes ondes de peur à zéro pendant des périodes de temps variables et je n’ai pas simplement… aplatir la courbe. Ma vie a changé et je ne suis plus la même personne que j’étais il y a quelques semaines. Je peux subir des conséquences mais maintenant je comprends comment me libérer de la peur et me donner une chance d’avancer. En vainquant ma peur, j’ai repris le contrôle de ma vie et je peux maintenant vraiment vivre.

Il semble donc que ce qui se passe dans l’esprit des investisseurs de WallStreetBets alors qu’ils combattent les criminels de WallStreet est très similaire à ce qui se passe dans mon esprit alors que je surmonte ma peur. La foule du «mal aux autres» (HTO) essaie de détruire notre avenir financier en finançant financièrement des shorts financiers (actions), et la foule HTO essaie de détruire notre avenir spirituel en finançant spirituellement des shorts spirituels (morales). Le groupe HTO utilise une pression financière négative en raison de la pénurie financière: ils votent, approuvent et investissent financièrement dans la mort financière des entreprises dont ils sont financièrement à court. Le groupe HTO utilise également une pression spirituelle négative par court-circuit spirituel: ils votent spirituellement, approuvent et investissent dans la mort spirituelle des personnes qui leur manquent spirituellement.

Je pense que le processus mental utilisé par les investisseurs de WallStreetBets est très similaire, sinon exactement le même que le processus mental utilisé pour vaincre ma peur. Les criminels de WallStreet essaient de contrôler nos investissements financiers en contrôlant nos esprits. Les criminels de WallStreet essaient de contrôler nos esprits en court-circuitant une entreprise et en nous faisant craindre de ne pas investir dans cette entreprise et son avenir parce qu’ils l’ont court-circuitée. Ils votent, approuvent et investissent financièrement dans la mort de cette entreprise, et parce qu’ils le font, nous craignons d’investir dans l’avenir financier de cette entreprise. Les criminels de WallStreet veulent désespérément nous empêcher de réaliser que nous pouvons contrôler nos vies financières en conquérant notre peur et en investissant dans notre avenir financier.

Les criminels de WallStreet essaient également de contrôler nos investissements spirituels et notre avenir spirituel en contrôlant nos esprits. Les criminels de WallStreet enfreignent nos traditions morales et nous craignons alors de ne pas investir dans notre avenir moral parce qu’ils l’ont court-circuité. Ils votent spirituellement pour, approuvent et investissent dans la mort de nos valeurs morales, et parce qu’ils l’ont fait, nous craignons d’investir dans notre avenir moral. En quoi consiste vraiment le combat entre les criminels de WallStreet et les investisseurs de MainStreet? Prix ​​de l’action? Évaluation financière? Le combat consiste vraiment à vaincre notre peur et à reprendre le contrôle de nos vies. Les criminels de WallStreet veulent que nous ayons peur, et ils veulent que cette peur nous empêche de reprendre le contrôle de nos vies.

Les criminels de WallStreet veulent que WallStreetBets meurt alors ils le court-circuitent. Les investisseurs de MainStreet veulent que WallStreetBets vive, donc ils y investissent. Les criminels de HellStreet veulent que nos esprits meurent alors ils nous court-circuitent spirituellement. Nous, le peuple, voulons que notre esprit vive, alors nous investissons spirituellement en nous.

En ce moment, je voudrais suggérer que les criminels financiers de WallStreet peuvent modifier frauduleusement les résultats de notre bourse tout comme les criminels de PennStreet modifient frauduleusement les résultats de notre échange politique. Quel est le mécanisme électronique et mécanique exact par lequel les nombres qui représentent les cours des actions sont déterminés et modifiés sur les tableaux du NYSE? Je crois que nos cours boursiers peuvent être frauduleusement modifiés dans les machines boursières par les criminels de WallStreet, tout comme nos votes sont frauduleusement modifiés dans les machines à voter par les criminels de PennStreet – en d’autres termes par le doigt de Staline: les compteurs déterminent le résultat, pas les électeurs.

Je pense que les criminels de WallStreet sont en train de court-circuiter l’avenir financier vivant de nos «gens» financiers (entreprises) en nous faisant peur et en modifiant frauduleusement les transactions de vote financier à l’intérieur de nos machines à voter financières (bourses). Je pense que les criminels de PennStreet sont en train de court-circuiter l’avenir politique vivant de notre «peuple» politique (nourris, états, comtés, paroisses, villes) en nous faisant peur et en modifiant frauduleusement les transactions de vote politique à l’intérieur de nos machines à voter politiques (machines à voter pour les élections). Je pense que les criminels de HellStreet sont en train de court-circuiter l’avenir spirituel vivant de notre «peuple» spirituel (âmes) en nous faisant peur et en modifiant frauduleusement les transactions de vote spirituel à l’intérieur de nos machines à voter spirituelles (esprits humains).

Nous devons vaincre notre peur et contrôler le processus exact du vote financier: notre vie financière et notre avenir financier en dépendent. Nous devons vaincre notre peur et contrôler le processus exact du vote politique: notre vie politique et notre avenir politique en dépendent. Et nous devons vaincre notre peur et contrôler le processus exact du vote spirituel: notre vie spirituelle et notre avenir spirituel en dépendent.

Le processus mental semble le même dans chaque cas. Nous ne pouvons pas faire de réels progrès tant que nous ne pouvons pas avoir une pensée dans notre esprit sans avoir aussi une peur dans notre cœur. Nous ne pouvons pas faire de réels progrès tant que nous n’avons pas vaincu notre peur. Nous ne pouvons pas faire de réels progrès tant que nous n’assumons pas la responsabilité financière, politique et morale de notre propre avenir et que nous coopérons farouchement avec d’autres faisant de même. Notre courage moral est antifragile: notre courage moral se renforce lorsqu’il est stressé. Alors insistez sur votre courage moral et cherchez Dieu de tout votre cœur. Vainquez votre peur, reprenez le contrôle de votre vie et reprenez le contrôle de votre avenir.

La réinitialisation des devises et le krach boursier pourraient être déclenchés par WallStreetBets, GameStop et Silver Squeez

