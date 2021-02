Un autre Holocauste juif? Une radio locale rapporte que «beaucoup meurent» en Israël suite aux injections expérimentales à ARNm de Pfizer

Le programme de vaccination accélérée d’Israël fournit des données pour le monde. Abir Sultan / EPA – Source.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Plus tôt cette semaine, nous avons publié l’article de Vera Sharav intitulé «La population israélienne consignée par le gouvernement comme sujet humain dans une expérience massive».

Mme Sharav est la fondatrice de l’Alliance for Human Research Protection et est elle-même une survivante de l’holocauste de la Seconde Guerre mondiale. Voir:

Vera Sharav Holocaust Survivor: L’Amérique est à la croisée des chemins – Défiez l’autorité ou devenez comme l’Allemagne nazie

Elle a rapporté:

Le 18 novembre 2020, les hauts responsables de la santé israéliens ont été pris au dépourvu lorsque Pfizer a annoncé que son vaccin était «efficace à 90%» (révisé à 95%) contre Covid-19. Ils avaient commandé des millions de doses de vaccin à Moderna et AstraZeneca mais aucune pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Comment alors, Israël a-t-il acheté environ quatre à cinq millions de doses du vaccin Pfizer en décembre 2020 – suffisamment pour vacciner au moins deux millions de personnes? Il est étonnant que le gouvernement d’Israël ait confié la santé du peuple à Pfizer; en concluant un contrat secret qui engageait la population israélienne à devenir des sujets de recherche, à leur insu ou sans leur consentement. Dans le cadre du contrat, Real World Epidemiological EvidenceCollaboration Agreement, le gouvernement a signé un engagement à vacciner la totalité de la population adulte de sept millions d’adultes et à fournir des données hebdomadaires sur ses citoyens au cours d’une étude de suivi de surveillance de 24 mois. Le gouvernement n’a pas tenu compte des risques médicaux potentiellement graves du vaccin expérimental et des risques pour la vie privée. Israël est considéré comme un endroit idéal pour une vaste étude épidémiologique, englobant 9,3 millions de personnes, en raison de son système de santé universel financé par l’État dans lequel les assureurs conservent 40 ans de dossiers médicaux numérisés, y compris les dossiers de vaccination de chaque citoyen israélien. Ce système centralisé a aidé Israël à administrer plus de 2 millions de doses du vaccin en moins d’un mois. En échange, Israël a reçu en priorité des millions de doses de vaccins. (Article complet.)

Un homme résidant en Israël a rendu public une courte vidéo dans laquelle il joue une partie d’un programme radiophonique local produit par Mordechai Sones sur IsraelNewsTalkRadio.com.

Mordechai commence son émission en lisant les noms de 28 personnes décédées suite aux injections COVID à ARNm expérimentales de Pfizer. La liste commence par quelques rabbins âgés, mais comprend également des jeunes qui n’auraient pas eu de problèmes de santé et sont décédés subitement, y compris une femme de 25 ans.

Après avoir lu ces 28 noms, Mordechai déclare:

La liste se poursuit, mais ne peut être présentée ici dans son intégralité en raison des contraintes de temps.

Mordechai poursuit en déclarant:

Après avoir réussi dimanche à prolonger le verrouillage actuel, cette fois jusqu’à vendredi, le Premier ministre Binyamin Netanyahu a répété que nous utiliserions ce temps pour vacciner un autre million d’Israéliens.

L’Israélien qui a publié ceci sur YouTube déclare:

J’ai fait cette courte vidéo avec une émission audio de Mordechai Sones; afin que je puisse transmettre l’information selon laquelle de nombreuses personnes ici en Israël sont en train de mourir après avoir reçu le vaccin Pfizer Covid-19. Mais aucune de ces informations ne semble faire partie des principaux médias. J’appelle tout le monde à prier et à chercher le Seigneur pour que cette mauvaise chose cesse immédiatement.

Étant donné que cette vidéo récemment publiée sur YouTube est susceptible d’être supprimée prochainement, nous en avons publié une copie sur notre chaîne Rumble et notre chaîne Bitchute (toujours en cours de traitement au moment de la publication).

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Health Impact News

La nanotechnologie portable / implantable est votre nouvelle injection COVID normale et expérimentale

Bienvenue dans The Daily Wrap Up, une émission concise dédiée à vous apporter les nouvelles indépendantes les plus pertinentes, telles que nous les voyons, des dernières 24 heures (06/02/21).

Comme toujours, prenez les informations discutées dans la vidéo ci-dessous et recherchez-les par vous-même, et tirez vos propres conclusions. Quiconque vous dit la vérité, ou prétend avoir la réponse, vous égarera probablement, pour une raison ou une autre. Restez vigilant.

Liens de source vidéo:

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/5-themes-that-will-define-the-future-of-work/

https://www.windowscentral.com/microsoft-universal-digital-identification-and-you

https://homelandprepnews.com/stories/49610-barda-partners-with-vitalconnect-on-wearable-monitor-for-covid-19-patients-nursing-homes/?amp

https://www.medtechdive.com/news/barda-backs-push-for-clinical-grade-wearable-to-detect-signs-of-covid-19/580951/

http://www.sfmins.org/injectable-body-sensors-take-personal-chemistry-to-a-cell-phone-closer-to-reality

https://www.fiercebiotech.com/medtech/profusa-s-wireless-injectable-oxygen-biosensor-nabs-ce-mark

https://mashable.com/article/under-the-skin-sensor-flu-pandemic-coronavirus/

https://www.rt.com/news/514373-wearable-sensor-drugs-tears/

https://www.defenseone.com/technology/2021/02/new-ai-can-detect-emotion-radio-waves/171863/

https://www.theverge.com/2021/2/3/22265031/amazon-netradyne-driveri-survelliance-cameras-delivery-monitor-packages

https://actionnetwork.org/petitions/stop-amazons-army-of-surveillance-vehicles

https://www.newyorker.com/magazine/2021/02/08/the-next-cyberattack-is-already-under-way

https://www.rt.com/uk/507207-vaccine-hesitancy-terrorism-question-basu/

https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-55840781

A healthy 19-year-old immediately has a racing heart and shortness of breath after his second Pfizer vaccine dose. Tests confirm myocarditis, a heart inflammation. He's in the ICU.



"It still has not been confirmed (the vaccine caused this)."



https://www.jpost.com/health-science/19-year-old-hospitalized-with-heart-inflammation-after-pfizer-vaccination-657428

https://www.theatlantic.com/health/archive/2021/02/second-vaccine-side-effects/617892/

https://www.cnbc.com/2021/02/04/uk-trial-experiments-with-mixing-covid-vaccines-.html

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9194107/X-Ray-technician-60-dies-just-two-days-getting-second-dose-Pfizer-jab.html

https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4425

https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-089086/en/

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Source : The Last American Vagabond

Explosif si vrai: « Je suis un scientifique de laboratoire clinique, C19 est faux, Wake up America »

(Derek Knauss) J’ai un doctorat en virologie et immunologie. Je suis un scientifique de laboratoire clinique et j’ai testé 1500 échantillons « supposés » positifs de Covid-19 collectés ici en Californie du Sud. Lorsque mon équipe de laboratoire et moi avons effectué les tests sur les postulats de Koch et l’observation sous SEM (microscope électronique à balayage), nous n’avons trouvé AUCUN Covid dans l’un des 1 500 échantillons.

Rapport connexe: Pfizer a arrêté de tester les résultats du vaccin COVID-19 à la fin du mois d’octobre, a placé des échantillons dans une chambre froide pour être testés le lendemain du scrutin

Source – Préparez-vous au changement

Par Derek Knauss, 9 janvier 2021

Ce que nous avons constaté, c’est que tous les 1500 échantillons étaient principalement de la grippe A et certains étaient de la grippe B, mais pas un seul cas de Covid, et nous n’avons pas utilisé le B.S. Test PCR. Nous avons ensuite envoyé le reste des échantillons à Stanford, Cornell et à quelques laboratoires de l’Université de Californie et ils ont trouvé les mêmes résultats que nous, NO COVID. Ils ont trouvé la grippe A et B. Nous avons tous ensuite parlé au CDC et demandé des échantillons viables de COVID, que le CDC a déclaré ne pas pouvoir fournir car ils ne disposaient d’aucun échantillon. Nous sommes maintenant parvenus à la conclusion ferme à travers toutes nos recherches et travaux de laboratoire, que le COVID-19 était imaginaire et fictif.

La grippe s’appelait Covid et la plupart des 225 000 morts étaient morts de comorbidités telles que les maladies cardiaques, le cancer, le diabète, l’emphysème, etc. et ils ont ensuite contracté la grippe qui a affaibli davantage leur système immunitaire et ils sont morts. Je n’ai pas encore trouvé un seul échantillon viable de Covid-19 avec lequel travailler. Nous, dans les 7 universités qui ont effectué les tests de laboratoire sur ces 1500 échantillons, poursuivons maintenant le CDC pour fraude Covid-19, le CDC ne nous a pas encore envoyé un seul échantillon viable, isolé et purifié de Covid-19. S’ils ne peuvent ou ne veulent pas nous envoyer un échantillon viable, je dis qu’il n’y a pas de Covid-19, c’est fictif. Les quatre documents de recherche qui décrivent les extraits génomiques du virus Covid-19 n’ont jamais réussi à isoler et à purifier les échantillons. Tous les quatre articles écrits sur Covid-19 ne décrivent que de petits fragments d’ARN qui ne faisaient que 37 à 40 paires de bases, ce qui n’est PAS UN VIRUS. Un génome viral comprend généralement 30 000 à 40 000 paires de bases.

Avec aussi mauvais que Covid est censé être partout, comment se fait-il que personne dans aucun laboratoire du monde n’ait jamais isolé et purifié ce virus dans son intégralité? C’est parce qu’ils n’ont jamais vraiment trouvé le virus, ils n’ont jamais trouvé que de petits fragments d’ARN qui n’ont de toute façon jamais été identifiés comme virus.

Nous avons donc affaire à une autre souche grippale, comme chaque année, COVID-19 n’existe pas et est fictif. Je crois que la Chine et les mondialistes ont orchestré ce canular COVID (la grippe déguisée en un nouveau virus) pour amener la tyrannie mondiale et un État de surveillance totalitaire policier mondial, et ce complot comprenait une fraude électorale massive pour renverser Trump.

[Notre commentaire

Pas seulement, les soi-disant « vaccins » ont pour rôle la dépopulation mondiale et le contrôle des fonctions métaboliques des populations avec l’injections des 7 milliards de double doses pour 7 milliards d’individus à massacrer à court, moyen ou long terme afin de ne laisser sur terre qu’une infime minorité prise parmi les plus riches et les plus puissants dont la mission assignée sera de repeupler la terre sur un socle sociétal, civilisationnel et doctrinaire satanique et par la suite, d’utiliser l’intelligence artificielle pour tous les travaux qu’ils auront à faire pour résoudre les questions liées à leurs besoins quotidiens. C’est la raison pour laquelle aucun principe de précaution n’a été décidé et mise en œuvre pour protéger les populations d’un massacre généralisé. L’avantage est qu’ils seront les héritiers de toutes les richesses et ressources naturelles abondantes, l’espace africain ou latino-américain par exemple sera occupé par les planificateurs. Prévoyant cette étape, Bill Gates par exemple a commencé à s’emparer malicieusement des terres agricoles. Il faudrait une enquête internationale constituée d’enquêteurs pluridisciplinaires réellement indépendants pour déceler et faire émerger la vérité dans cette affaire. Car le virus en question peut soit exister, soit être comme soutiennent certains russes une bactérie, soit ne pas exister. Et pour éviter que de fausses solutions soient imposées en essayant des cacher la vérité et dérouter les enquêteurs qui poursuivent leur travail, il faut une vérification minutieuse et pragmatique. Cet article ne pose qu’une de ces trois hypothèses. Or il probable que le virus existe bel et bien et fabriqué en laboratoire(s).

MORT DANS LES 15 MINS QUI SUIVENT LA PRISE DU VACCIN Quel est le bilan? Source: KILLUMINATI 13420

Source : BIT CHUTE

Alors vous traînez celui-là mort. Et alors? Vous regardez le prochain en ligne dire. Tu es la prochaine! C’est fou

Infirmière enceinte tweete une photo se faisant COVID Vax | Puis des semaines de fausses couches plus tard

Source : BIT CHUTE

JDDM – MIRASTNEWS].

Stillness in the Storm Editor: pourquoi avons-nous publié ceci?

Les nouvelles sont importantes pour tout le monde car c’est là que nous apprenons à connaître de nouvelles choses sur le monde, ce qui conduit au développement de plus d’objectifs de vie qui mènent à la sagesse de la vie. Les nouvelles servent également d’outil de connexion sociale, car nous avons tendance à nous rapporter à ceux qui connaissent et croient les choses que nous faisons. Avec la puissance d’un esprit ouvert et recherchant la vérité en main, l’individu peut devenir sage et le collectif peut prospérer.

– Justin

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Tap News Wire

Dr Kevin Corbett et Kate Shemirani – Les derniers décès de Vaxx au Royaume-Uni!

Source : BIT CHUTE

Passer à 8 min 30 pour le contenu principal.

⁣Sons Of Liberty – Tim Brown – 2021-02-06 – Samedi – Les derniers décès des Vaccins au Royaume-Uni et la poussée contre le vaccin & les verrouillages! – Invités Dr Kevin Corbett et Kate Shemirani

Le Dr Kevin Corbett et l’expert en santé et bien-être des Sons of Liberty, Kate Shemirani, se joignent à moi dans cet épisode pour informer tout le monde des derniers décès et effets indésirables des vaccins COVID au Royaume-Uni, ainsi que de la répression contre les verrouillages. Nous discuterons également de leur récente lettre au premier ministre et de la réponse.

CECI EST COMMENT ILS ONT IMPULSIONNÉ CELA SUR TOUT LE PAYS !! #RFB

SOURCE : BIT CHUTE

Les médecins et les infirmières qui administrent le vaccin Covid-19 seront jugés comme des criminels de guerre par le Dr Vernon Coleman

Source : BIT CHUTE

Source originale: https://brandnewtube.com/watch/doctors-and-nurses-giving-the-covid-19-vaccine-will-be-tried-as-war-criminals_7tNEBnZogbdlEXu.html

New Normal Watch: #88 une autre victime – une femme avertit qu’elle a vu l’aide de grand-père mourir après le vaccin COVID

Bien que la cause du décès fasse l’objet d’une enquête à la suite du décès d’une personne quelques heures après avoir reçu le vaccin, la communauté se pose des questions sur la sécurité du vaccin. Une femme Auburn dit avoir été témoin de la tragédie de première main.

Source:

BREAKING NEWS: l’hologramme de la victoire projeté sur le Capitole, des rues évacuées pleines de véhicules d’urgence

Source : BIT CHUTE

Est-ce un hologramme de TRUMP sur le Capitole? Qu’est-ce que c’est? Je sais que l’armée a Hologram Tech, mais je ne savais pas qu’ils l’utilisaient ouvertement comme ça. Mon frère a téléchargé cette vidéo récemment tournée et postée à partir d’un canal Discord pour les véridiques. La vidéo a été postée à 22 h 23 aujourd’hui, mais le ciel semble avoir été tourné entre 18 h 30 et 19 h 30. J’ai supplié mon frère de me l’envoyer, et le voici pour vous tous. Que pensez-vous qu’il se passe?

Pour moi, ça ressemble à TRUMP A GAGNE!

VACCINATION ET CENSURE (Seule la vérité nous rendra libres)

tangentopolis feat. Barbara Loe Fisher (@ Mercola)

Vaccination et censure (la vérité nous libérera)

Veuillez partager: https://www.bitchute.com/video/L3HBoeaERzo6/

• Le Centre pour la lutte contre la haine numérique (CCDH) a publié un rapport contenant des informations fausses et trompeuses sur la cinquième Conférence publique internationale sur la vaccination, parrainée par le Centre national d’information sur les vaccins (NVIC)

• Le CCDH, financé de manière anonyme, a lancé une campagne publicitaire diffamatoire visant à discréditer et à détruire la petite association caritative de NVIC

La conférence numérique à la carte de NVIC était ouverte au public de manière transparente et a présenté des présentations de 51 orateurs des États-Unis et d’autres pays sur la science des vaccins, la politique et la législation en matière de santé publique, le consentement éclairé et les libertés civiles

• Le rapport a trompé les lecteurs en décrivant la conférence 2020 de NVIC comme une réunion «récemment tenue en privé pendant trois jours», ce qui impliquait le secret, même si l’événement était ouvert au public en toute transparence

• Le CCDH a exigé que les entreprises et les gouvernements éliminent pratiquement les individus ou les groupes qui publient des informations en ligne qui ne correspondent pas aux discours du gouvernement et de l’industrie sur la vaccination et la politique de santé publique

• Le droit à la dissidence et à l’exercice de la liberté de pensée, d’expression et de conscience est attaqué en Amérique, même si ces libertés civiles chères sont codifiées dans la Déclaration des droits de la Constitution américaine

Lisez entièrement l’article https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/02/06/vaccination-and-censorship.aspx?cid_source=bitchute&cid_medium=video&cid=articles_vaccination-and-censorship-the-truth-will-set-us-free

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Une nouvelle vidéo exclusive montre les livraisons tard dans la nuit de milliers de bulletins de vote illégaux à la Michigan Arena

MÊME LES ATTAQUES AU MOYEN DE REVUES NÉGATIVES NE PEUVENT PAS ARRÊTER LA VÉRITÉ À ÊTRE EXPOSÉE

ANGLAIS

Une vidéo récemment découverte montre des livraisons tard dans la nuit de dizaines de milliers de bulletins de vote prétendument illégaux à la Michigan Arena

Steven Ahle

C’est enfin là. La vidéo de la présumée décharge massive de votes à Detroit, Michigan à 3h30 du matin.

Le président Trump menait par plus de 100 000 voix lorsqu’ils ont arrêté de compter à Detroit. Ils ont repris le dépouillement après le dépôt des bulletins de vote. Et devine quoi? La camionnette ne livrait pas de nourriture car certains ont essayé de la faire tourner.

Il y avait des urnes et des urnes de bulletins de vote. Soudain, Joe Biden a reçu 150 000 votes en une minute et il a continué à «gagner».

Le dépouillement a eu lieu au TCF Center du comté de Wayne, à Detroit. À 3 h 30, une camionnette est arrivée et a déchargé une énorme quantité de bulletins de vote qui ont été introduits dans le bâtiment, puis dans la salle de dépouillement. La camionnette est enregistrée auprès de la ville de Detroit. La loi du Michigan empêche le décompte des votes après 20 h 00 le soir des élections, soit le 3 novembre. Ces votes ont eu lieu le 4 novembre.

Peu importe ce qui se passe et ce qui est découvert, je ne pense pas qu’ils inverseront les élections, mais il est important que si quelque chose de louche se produit, cela ne se reproduise plus. Nous avons besoin d’élections libres et équitables, ce qui signifie qu’il n’y a pas de récolte de voix ni de scrutin postal universel. Au moins trois témoins ont déposé des affidavits au sujet de la fraude électorale.

Michigander Shane Trejo a assisté au bulletin de vote à 3 h 30:

«Il y avait des milliers de bulletins de vote dans chaque urne. Il y avait au moins 50 boîtes que j’ai vues déchargées à 3 h 30, bien après la date limite de 20 h 00 pour que les bulletins de vote se présentent.

De The Gateway Pundit

Le 3 h 30 était le premier bulletin de vote depuis 22 h 30, lorsque 138 000 bulletins de vote se sont présentés soudainement. Shane a témoigné plus tard qu’il avait remarqué que le bureau du greffier de la ville de Detroit et son emblème étaient inscrits sur la camionnette blanche qui s’était présentée avec les bulletins de vote. Le nom de la greffière municipale Janice Winfrey figurait sur la camionnette et probablement un numéro du bureau de Janet Winfrey. Trejo dit que les bulletins de vote n’ont pas pu être traités lorsqu’ils sont arrivés, donc au moment où ils ont été dépouillés, une nouvelle équipe de scrutateurs était arrivée pour la journée.

L’ancien sénateur de l’État du Michigan, Pat Colbeck, était également présent au TCF Center le matin du 4 novembre. Le sénateur Colbeck a également assisté au bulletin de vote de 3 h 30. Colbeck s’est entretenu avec The Gateway Pundit en novembre: «Je suis retourné là-bas et j’ai vu un camion mini-panneau si vous voulez avec un insigne du Bureau des élections de Detroit sur le côté et un numéro d’identification de véhicule dessus… Et à l’intérieur, et cela entre dans certaines discussions sur la chaîne de possession, rien n’indiquait qu’il y avait un républicain et un démocrate (présent) lors du transfert. Nous ne savons pas s’ils se sont arrêtés dans une petite rue à Coney Island et ont ramassé quelques autres bulletins de vote lors du transfert. Nous n’avons aucun moyen de vérifier ces informations.»

** À 3 h 23, le Gateway Pundit a une vidéo exclusive d’une camionnette blanche enregistrée dans la ville de Detroit entrant dans la porte du centre TCF.

** À 3 h 25, nous avons découvert une vidéo d’une deuxième caméra montrant trois personnes déchargeant plus de 50 urnes de bulletins de vote dans un couloir à l’intérieur du bâtiment TCF et juste à l’extérieur de la salle de dépouillement.

** Les bulletins de vote ont ensuite été transportés sur des chariots dans la salle de dépouillement.

** La camionnette est ensuite vue sur vidéo quittant le centre environ 25 minutes plus tard.

** Ensuite, nous avons vu la camionnette revenir une heure plus tard, entrer à nouveau dans le centre TCF et décharger d’autres urnes de bulletins de vote.

** La camionnette blanche a été escortée par une voiture de sport noire pour les deux livraisons.

** La camionnette blanche a été autorisée à traverser une porte électronique pour entrer dans le complexe TCF.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : BIT CHUTE

Mises à jour réelles des CDC sur le vaccin

Source : BIT CHUTE

Longue liste de ce qui se passe vraiment

HARVEY, LE FILS DE KATIE PRICE, PRÉCIPITÉ À L’HÔPITAL APRÈS UNE RÉACTION «DANGEREUSE» AU VACCIN CORONAVIRUS

Source : BIT CHUTE

Harvey, le fils de Katie Price, s’est précipité à l’hôpital après une réaction «dangereuse» au vaccin contre le coronavirus

HARVEY, LE FILS DE KATIE PRICE, PRÉCIPITÉ À L’HÔPITAL APRÈS UNE RÉACTION «EXTRÊMEMENT DANGEREUSE» AU VACCIN CORONAVIRUS

Le jeune de 18 ans a reçu le vaccin Oxford / AstraZeneca vendredi parce qu’il a de nombreux problèmes de santé qui font qu’il est classé comme «cliniquement extrêmement vulnérable».