Pourquoi y a-t-il une corrélation entre le déploiement du vaccin et l’augmentation de la mortalité due à la COVID-19?

Un certain nombre d’événements de décès inhabituels ont été signalés dans des maisons de soins à travers le pays depuis le début du déploiement du vaccin. Officiellement, tout lien avec les vaccins a été nié et ils ont tous été considérés comme des preuves de la propagation de la nouvelle variante COVID-19.

Le nouveau conte de variantes de coronavirus, communément proposé par les médias grand public, affirme que le SRAS-CoV-2 évolue constamment vers une itération de plus en plus dangereuse de lui-même. Si cela était vrai, cela renverserait des décennies de virologie, d’immunologie et d’épidémiologie, et en tout cas, comme nous le verrons, une telle affirmation n’est pas étayée par les statistiques.

La soi-disant variante britannique a été découverte pour la première fois en septembre 2020, nous pouvons donc examiner quatre périodes distinctes pour voir si nous pouvons observer son effet. Examinons la période allant du début de la prétendue pandémie mondiale à la fin du premier verrouillage dur.

Jusqu’au 10 mai 2020, l’État britannique a testé 1655281 personnes. À partir de là, ils ont identifié 210 500 soi-disant cas (un résultat de test positif). Cela s’est traduit par 98 799 hospitalisations pour la COVID-19. Il y a eu 32 960 décès déclarés par COVID – 19 au cours de la même période.

Par conséquent, le pourcentage de chances qu’un test découvre un prétendu «cas» de COVID-19 était de 12,7%. La probabilité déclarée qu’un de ces «cas» conduise à une hospitalisation était de 46,9%, et le risque de décès par «cas» confirmé (taux de létalité – CFR) était stupéfiant, et franchement incroyable, de 15,6%.

Ensuite, nous pouvons considérer la période du 11 mai 2020 au 30 septembre 2020. Pendant les mois d’été, vous vous attendez à ce que les chiffres bruts pour toute maladie respiratoire soient beaucoup plus faibles. Cette période nous amène au point où les nouvelles «variantes de préoccupation» étaient bien établies.

Il y a eu 20 738 550 tests effectués, entraînant 235 334 cas et 43 926 hospitalisations. Au total, 9 046 personnes sont décédées pendant cette période. Le pourcentage de chances qu’un test trouve un cas était de 1,1%, avec une probabilité de 18,7% d’hospitalisation ultérieure. Le CFR était tombé à 3,8%.

Examinons à présent la période d’activité des nouvelles variantes jusqu’au début du déploiement du vaccin. Alors que nous nous dirigions vers l’hiver ici, nous pourrions nous attendre à une augmentation générale de la contagion et de la gravité de la maladie.

Entre le 1er octobre et le 9 décembre 2020, 21218805 tests ont été effectués, révélant 1315529 cas. Parmi ceux-ci, 92 999 personnes ont été hospitalisées et 21 674 sont décédées. Le taux de découverte de cas était de 6,2%, le taux d’hospitalisation de 7,1% et le TFC de 1,6%.

Les chances d’un test positif avaient augmenté, suggérant une variante COVID-19 plus contagieuse que celle observée pendant l’été. Cependant, les nouvelles variantes du SRAS-CoV-2 étaient près de 7 fois moins transmissibles que celles observées lors de l’épidémie printanière initiale. Le risque d’hospitalisation était plus faible, et ils étaient également moins de la moitié aussi mortels que les variantes d’été et près de dix fois moins mortelles que les variantes de printemps.

Les données montrent que les nouvelles variantes découvertes à l’automne 2020 étaient à la fois moins contagieuses et moins mortelles que les variantes rencontrées lors de l’épidémie printanière initiale. Ils étaient notablement plus contagieux que les variantes qui persistaient pendant l’été, mais étaient beaucoup moins dangereux.

Enfin, regardons la période récente depuis le déploiement du vaccin. Du 10 décembre 2020 au 31 janvier 2021, 25 982 406 tests ont permis de découvrir 1 995 048 cas. Cela a conduit à 154 019 hospitalisations et à 42 038 décès dits COVID-19.

Le taux de cas est passé de 6,2% à 7,6%, poursuivant la tendance à l’augmentation de la transmission avec les nouvelles variantes répandues, bien qu’il soit resté beaucoup plus bas qu’au printemps. Pourtant, étrangement, les hospitalisations sont passées à 7,7% et le CFR est passé de 1,6% à 2,1%.

Gouvernement britannique – Mortalité quotidienne à la COVID-19

Ces chiffres sont très difficiles à concilier dans une nouvelle perspective de variante. En octobre, novembre et début décembre, les nouvelles variantes avaient représenté un taux accru de transmission – mais des taux d’hospitalisation et de mortalité considérablement inférieurs. La tendance du risque de maladie a continué de baisser, même par rapport aux anciennes variantes d’été.

Pendant le déploiement du vaccin, malgré la baisse continue des taux de mortalité début décembre, les nouvelles variantes du [Coronavirus 2019 – MIRASTNEWS] COVID-19 (Coronavirus Desease 2019) ont soudainement changé de comportement. Les taux d’hospitalisation ont augmenté de plus de 8% et le risque de mortalité de plus de 31%.

On s’attend à ce que les conditions hivernales plus rigoureuses soient à l’origine d’un plus grand nombre d’hospitalisations et de décès, mais ne modifieront pas fondamentalement les caractéristiques de la maladie qui en résulte. Un autre facteur doit avoir été à l’œuvre pendant le déploiement du vaccin.

Moins mortel

Les virus sont en fait des parasites; il n’y a aucun avantage évolutif pour eux de tuer leurs hôtes. Par conséquent, les variantes virales conduisent à de nouvelles souches prédominantes qui infectent plus d’hôtes tout en en tuant moins. Les variantes les plus mortelles ont tendance à être perdues par rapport aux variantes moins mortelles. C’est pourquoi une forme de coronavirus représente environ 30% des rhumes.

Jusqu’au lancement du vaccin, la réduction de la létalité est clairement identifiable dans les statistiques. Alors, d’où viennent toute la peur et l’alarme concernant les Britanniques, les Brésiliens, les Sud-Africains, le Kent, et qui sait combien d’autres variantes?

Une fois de plus, le gouvernement britannique comptait sur ses experts préférés de l’Imperial College London (ICL) pour sa nouvelle variante d’alarme. ICL a proposé une autre simulation informatique, montrant des prédictions effrayantes sur la «variante de la lignée globale» B.1.1.7.

ICL a déclaré que la sous-variante de B.1.1.7 (N501Y) était jusqu’à 70% plus transmissible. Ils se sont encore trompés, ou comme d’habitude, mais le Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes (NERVTAG) a utilisé la «science» d’ICL pour donner une certaine légitimité aux gouvernements affirmant que la pandémie COVID-19 faisait toujours rage.

ICL et NERVTAG ont désigné N501Y comme une variante préoccupante (VoC). Au milieu de toute la panique, peu de gens semblaient remarquer qu’il n’y avait aucune preuve que ces variantes effrayantes présentaient un risque supplémentaire.

Écrivant sur la variante britannique nouvellement découverte en décembre, des médecins du Johns Hopkins Medical Center ont expliqué pourquoi il n’y avait aucune raison de paniquer:

Les mutations dans les virus… ne sont ni nouvelles ni inattendues… Cette souche particulière a été détectée dans le sud-est de l’Angleterre en septembre 2020. En décembre, elle est devenue la version la plus courante du coronavirus, représentant environ 60% des nouveaux cas de COVID-19… Nous ne sommes pas voir toute indication que la nouvelle souche est plus virulente ou dangereuse en termes de provoquer une maladie COVID-19 plus grave.

Le professeur Michael Yeadon a également observé que la notion de risque accru lié aux variantes du SRAS-CoV-2 ne tenait pas compte de l’immunité humaine existante. Même si une variante se répandait plus facilement, elle ne pourrait le faire que parmi un nombre toujours plus petit d’hôtes potentiels.

De plus, le génome du SRAS-CoV-2 est vaste par rapport aux minuscules variations génétiques qui seraient si mortelles. Une étude récente de l’immunité des cellules T par des scientifiques californiens a démontré comment le système immunitaire humain est capable de s’adapter aux nouvelles variantes du SRAS-CoV-2. Les scientifiques ont découvert:

En attaquant le virus sous de nombreux angles, le corps dispose des outils nécessaires pour reconnaître potentiellement différentes variantes du SRAS-CoV-2.

Le système immunitaire humain se défend normalement contre l’ensemble du virus, pas seulement contre un composant génétique spécifique. Pour ce faire, il décompose le virus complet en ses séquences nucléotidiques constituantes. Prêt à résister à chacun de ces signaux génétiques, il ne se laissera pas berner par une mutation génétique mineure dans une protéine de pointe. Le professeur Yeadon a déclaré:

Ce qui se passe au nom de sauver des vies ne résiste tout simplement pas à un examen scientifique.

Il est difficile de comprendre comment les experts d’ICL n’ont pas pu régler cela par eux-mêmes. L’équipe ICL était dirigée par le professeur Erik Volz. Tout comme ils l’ont fait après avoir publié leurs modèles COVID-19 extrêmement imprécis au printemps, ils ont immédiatement commencé à revenir en arrière sur leurs affirmations selon lesquelles la nouvelle variante était jusqu’à 70% plus transmissible.

L’affirmation d’une transmission accrue de 70% provenait d’une comparaison faite entre les modèles pour N501Y et A222V. S’adressant au consortium COVID-19 Genomics UK (COG-UK) sur le fonctionnement de ces modèles, Volz a déclaré:

[L’ajustement] du modèle n’est pas particulièrement bon… il y a beaucoup de valeurs aberrantes au début et il y a beaucoup de valeurs aberrantes assez tard… nous ne nous attendrions pas à ce qu’un modèle de croissance logistique soit nécessairement approprié dans ce cas.

Volz et l’équipe ICL ont ensuite utilisé un modèle qui n’était «pas particulièrement bon» pour faire la comparaison de toute façon, ajoutant que leurs simulations devaient fonctionner avec un «échantillonnage très bruyant». Volz a souligné que les données étaient limitées et que les ensembles de données inappropriés étaient incomplets. Il a dit qu’il était trop tôt pour dire avec précision quel pourrait être l’impact du N501Y.

Rien de tout cela n’a empêché le Premier ministre britannique d’utiliser la science «pas particulièrement bonne» d’ICL pour affirmer que les nouvelles variantes étaient jusqu’à 70% plus transmissibles.

Une frénésie d’alimentation des médias s’est ensuivie, avec une liste toujours croissante de variantes. Peut-être enhardi par cela, Boris Johnson a ensuite déclaré que les nouvelles variantes étaient également 30% plus mortelles. Même les médias mainstream ont rapporté les objections scientifiques à celui-là. NERVTAG est intervenu pour défendre le Premier ministre.

Alors que le président du NERVTAG, le professeur Peter Horby, a reconnu qu’il n’y avait aucune donnée pour étayer l’affirmation de M. Johnson et que le risque qu’il ait raison était «très, très faible», il a offert une étrange défense au nom de Boris.

Horby a émis l’hypothèse que si le gouvernement n’avait pas fait une affirmation sans fondement qui plus tard, par un hasard miraculeux, s’est avérée vraie, il pourrait être accusé de dissimulation.

Nonobstant cet argument insondable, au niveau épidémiologique le plus élémentaire, la nouvelle variante du récit était erronée. Les statistiques le prouvent. Ils montrent également que la forte augmentation de la mortalité qui est en corrélation précise avec le déploiement du vaccin COVID-19 ne peut pas être facilement expliquée en blâmant de nouvelles variantes.

Corrélation dans un vide de données

La corrélation ne prouve pas le lien de causalité mais c’est un motif d’enquête. Alors peut-être pouvons-nous anticiper un rapport de l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) dans les jours et les semaines à venir.

La MHRA prévoyait certainement un nombre significatif de réactions indésirables aux médicaments (EI) des vaccins COVID-19. Ils ont lancé un appel d’offres pour une solution logicielle d’IA pour répondre au besoin projeté. La MHRA a déclaré:

La MHRA recherche de toute urgence un outil logiciel d’intelligence artificielle (IA) pour traiter le volume élevé attendu de réactions indésirables au médicament (EI) du vaccin Covid-19 … il n’est pas possible de moderniser les systèmes hérités de la MHRA pour gérer le volume d’EIM qui sera généré par un vaccin Covid-19.

Un contrat de 1,5 million de livres sterling a été attribué à Genpac UK pour augmenter le système de surveillance des effets indésirables du vaccin «carte jaune» de la MHRA. Le contrat a été signé début novembre 2020, offrant à Genpac UK l’opportunité de mettre à niveau le logiciel Yellow Card à temps pour le déploiement de la phase un des vaccins COVID-19.

La MHRA signale les notifications d’effets indésirables qu’elle reçoit via son système interactif de profils d’analyse des drogues (iDAP). À ce jour, et pour une raison inconnue, aucun rapport iDAP n’est disponible pour aucun des vaccins COVID-19. L’état MHRA:

Les informations concernant les effets indésirables soupçonnés des vaccins ne sont actuellement pas disponibles via les iDAP mais sont disponibles sur demande.

Malgré de nombreuses demandes pour ces données, la MHRA n’a encore divulgué aucune information. Compte tenu de la corrélation apparente entre l’augmentation de la mortalité et le déploiement du vaccin, cela est inexplicable. Clairement, les MHRA anticipaient une possible corrélation: ils ont investi dans des logiciels sur mesure pour faire face à l’éventualité.

La MHRA a informé le Financial Times que les vaccins COVID-19 avaient subi des tests rigoureux. C’était une déclaration fallacieuse. Aucun des vaccins COVID-19 n’est sur le point de terminer les essais cliniques. Ils ne sont pas autorisés par la MHRA et n’ont pas d’autorisation de mise sur le marché.

Ils ont été distribués au Royaume-Uni grâce aux modifications législatives apportées au règlement 174 du règlement sur la médecine humaine de 2012 (tel que modifié). Ces changements comprenaient le retrait de toute responsabilité des fabricants et des distributeurs.

Cela a été un grand soulagement pour les dirigeants de sociétés pharmaceutiques. Comme l’a souligné Gary Nabel, directeur scientifique de Sanofi:

Vous parlez de vaccins qui ont des responsabilités potentielles, c’est une inconnue inconnue. Aussi grand que soit un procès de 30 000 personnes, lorsque ceux-ci se répandent dans le monde de millions de personnes, des choses se passent.

M. Nabel a rappelé avec tendresse les sages paroles du célèbre développeur de vaccins Maurice Hilleman:

Chaque fois que je lance un nouveau vaccin, je retiens mon souffle pendant les 30 premiers millions de doses.

Le 8 décembre, Margaret Keenan est devenue la première femme au monde à recevoir un vaccin COVID-19. Le gouvernement britannique a déclaré qu’il faudrait quelques jours pour que la phase 1 du déploiement du vaccin soit opérationnelle au niveau national. Ils ont commencé à publier des données sur le nombre de personnes vaccinées à partir du 11 janvier 2021.

La BBC a rapporté que toutes les maisons de soins en Angleterre avaient reçu le vaccin à la fin du mois de janvier. Cela était conforme à un rapport du 27 janvier 2021 du National Care Forum (NCF) selon lequel 95% des maisons de retraite anglaises avaient reçu le vaccin. BBC Scotland a rapporté que plus de la moitié des maisons de soins en Écosse avaient été vaccinées le 7 janvier. Un programme de vaccination achevé dans les foyers de soins en Écosse semble également très probable.

Jusqu’au 10 janvier 2021, les gouvernements britanniques ont signalé que 2 286 572 personnes avaient reçu leur première dose d’inoculations. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a confirmé ce chiffre et a mis en évidence le plan d’administration des vaccins récemment publié par le gouvernement.

Le plan de distribution des vaccins était basé sur les conseils du Comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI). Leur priorité déclarée pour le déploiement du vaccin au Royaume-Uni a été fixée début décembre 2020, avant le début de la distribution. Les résidents et le personnel des foyers de soins ont été les premiers à être vaccinés. Le JCVI a conseillé:

Pour Pfizer / BioNTech et Oxford / AstraZeneca, le vaccin doit d’abord être administré aux résidents d’une maison de retraite pour personnes âgées et leurs aidants, puis à ceux de plus de 80 ans ainsi qu’aux travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne, puis aux autres. de la population par ordre d’âge et des facteurs de risque cliniques.

Un rapport de 2017 de la Competition and Markets Authority estimait qu’il y avait 410 000 résidents de maisons de soins au Royaume-Uni. Malheureusement, en raison de la nature disparate des prestations mixtes publiques et privées, il n’y a pas de données officielles sur le nombre de résidents plus âgés des foyers de soins. Cependant, il est raisonnable d’estimer 450 000 résidents ou moins de foyers de soins au Royaume-Uni en 2020.

Il est clair que les groupes prioritaires de la phase 1 étaient d’abord et avant tout les résidents plus âgés dans un foyer de soins, suivis de tous ceux âgés de 80 ans ou plus. Avec près de 2 300 000 personnes vaccinées au 10 janvier, cela semble facilement représenter les 450 000 résidents des maisons de soins au Royaume-Uni.

La corrélation de la mortalité par vaccin COVID-19

Nous savons que 2 300 000 personnes avaient été vaccinées le 10 janvier au Royaume-Uni. Nous savons également qu’il y a environ 450 000 résidents de foyers de soins au Royaume-Uni et qu’ils étaient la priorité pour le vaccin. Nous avons également des rapports faisant état d’un niveau élevé de couverture vaccinale d’ici la dernière semaine de janvier 2021.

Le déploiement du vaccin débutant le 8 décembre et la première phase achevée à la fin janvier, il est raisonnable de supposer que la majorité des résidents des foyers de soins avaient été vaccinés à la mi-janvier. L’étendue précise de la couverture dans une région semble avoir largement dépendu du moment où le programme de vaccination local a commencé.

L’Office of National Statistics a estimé la population britannique de plus de 80 ans à 3 362 599 en 2019. Le groupe prioritaire de vaccination des plus de 80 ans vivant dans des maisons de soins représente environ 13,4% de la population nationale des plus de 80 ans.

Le rapport de surveillance des vaccins COVID-19 du Royaume-Uni enregistre le pourcentage de tous les plus de 80 ans qui ont reçu un vaccin COVID-19 entre le 8 décembre 2020 et le 10 janvier 2021. Au 10 janvier, le taux de déploiement le plus bas en Angleterre était de 27,9% dans le Région du Sud-Est, et le plus élevé était de 43,8% dans le Nord-Est et dans le Yorkshire. Encore une fois, cela semble être plus que suffisant pour avoir effectué une proportion élevée de vaccinations à domicile.

Distribution gouvernementale de vaccins pour la période 08/12/20 – 10/01/21

Le 19 janvier, la Care Quality Commission signalait une augmentation de 46% des décès dans les foyers de soins COVID-19 en Angleterre. Ils ont dit que l’augmentation des cas était en ligne avec la propagation de l’infection dans la communauté. Ils n’ont pas mentionné que cela était également lié à la diffusion communautaire des vaccins.

Il est possible qu’une nouvelle variante inconnue puisse expliquer cela, mais les statistiques du NHS sur la mortalité chez les plus de 80 ans révèlent également une corrélation claire entre une forte augmentation de la mortalité et la distribution des vaccins. Comme indiqué ci-dessus, cette augmentation fait suite à une période de baisse de la mortalité dans le même groupe d’âge. Les variantes connues n’expliquent pas cela.

Angleterre COVID-19 Mortalité 01/03/20 – 20/01/21

Le 19 janvier, le ministre du déploiement des vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré que le déploiement du vaccin était «une course contre les morts». Il a affirmé que la moitié des résidents des centres de soins en Angleterre n’avaient pas encore reçu le vaccin. Il n’a pas mentionné que de nombreux foyers de soins vaccinés avaient également connu une augmentation de la mortalité.

La maison de soins Pemberley House à Basingstoke a subi une épidémie mortelle qui a coïncidé avec le déploiement de la vaccination. Bien que 22 résidents soient morts, la MHRA a déclaré que les vaccins n’étaient pas responsables. Un porte-parole anonyme de la MHRA a déclaré:

Nous sommes attristés d’apprendre les décès survenus depuis la vaccination Covid-19. Cependant, notre surveillance ne suggère pas que les vaccins Covid-19 aient contribué à des décès.

Cette surveillance est le système de la carte jaune. La surveillance de la MHRA revient à ce qu’une personne lui signale un effet indésirable suspecté d’un vaccin. Apparemment, la MHRA prendrait ensuite note de l’ADR. Cependant, à moins qu’ils ne lancent une enquête, ne commandent une autopsie, n’analysent des prélèvements sanguins, ne parlent à des témoins, etc., leur surveillance revient à presque rien.

Il n’y a aucune preuve qu’une enquête ait eu lieu pour l’un des résidents décédés dans le foyer de soins de Pemberley après le déploiement du vaccin. En l’absence d’enquête, la confiance fondée sur la surveillance de la MHRA n’a pas de sens. Leurs déclarations semblent être des platitudes plutôt que d’indiquer une réelle préoccupation, voire un intérêt.

La définition d’un décès COVID-19 au Royaume-Uni est le décès de toute cause où la COVID-19 a été mentionné sur le certificat de décès au cours des 28 derniers jours. Cela signifie que les personnes décédées ont été testées positives pour le virus SRAS-CoV-2 dans les 28 jours suivant le décès, et non pas qu’elles avaient nécessairement la maladie COVID-19.

Les critiques de Lockdown et les sceptiques quant aux statistiques du gouvernement sur la COVID-19 ont longtemps fait valoir qu’il n’y avait souvent aucune preuve claire qu’un décès attribué à la COVID-19 n’était pas plutôt causé par d’autres comorbidités sous-jacentes. Pour cela, ils ont été accusés d’être sans cœur et indifférents aux décès COVID-19.

Dans un article ultérieur faisant état de 24 décès à Pemberley et de neuf autres à la maison de soins Seagrave House, un porte-parole de la MHRA aurait déclaré:

Il n’est pas surprenant que certaines de ces personnes tombent naturellement malades en raison de leur âge ou de leurs conditions sous-jacentes peu de temps après avoir été vaccinées.

Si quelqu’un décède dans les 28 jours suivant une vaccination, cela n’est jamais considéré comme un décès dû à la vaccination. Sans autopsie, nous ne pouvons pas savoir qu’un décès a été causé par un vaccin. On pourrait dire la même chose de la COVID-19 comme cause de décès. Cependant, si le gouvernement utilisait les mêmes critères de qualification de 28 jours pour les décès consécutifs à des vaccins, de nombreux décès suspects liés à la vaccination seraient enregistrés et signalés.

Au 17 janvier, l’Agence norvégienne des médicaments avait signalé 33 effets indésirables mortels suspects du vaccin, mais aucun d’entre eux n’était lié au vaccin; les 55 décès dus au vaccin COVID-19 signalés au système américain de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) n’étaient pas liés au vaccin; la mort de deux vaccinés danois destinataires n’était pas non plus liée, de même que la mort d’une infirmière portugaise de 41 ans décédée deux jours après son vaccin; aucun blâme du vaccin n’a été attribué à la suite du décès d’un agent de santé du comté d’Orange, en Californie, après son vaccin, dont la veuve – remarquablement – aurait dit qu’il reprendrait le vaccin; lorsqu’un médecin mexicain de 32 ans a subi une inflammation catastrophique du cerveau après avoir reçu son vaccin, cela n’avait rien à voir avec son injection; et lorsqu’un obstétricien de Miami est tombé malade après avoir reçu son vaccin et est décédé peu après du PTI résultant, un effet secondaire connu du vaccin, cela n’était pas non plus attribuable au vaccin.

Aux États-Unis, la maison de retraite St. Anthony (Auburn, New York) a signalé une épidémie de COVID-19 qui a débuté le 21 décembre. 32 résidents sont décédés, dont 20 sont décédés en une semaine entre le 5 et le 12 janvier. Leur programme de vaccination a commencé le 22 décembre, bien que cela n’ait rien à voir avec aucun des décès.

Lorsque douze personnes sont décédées et 51 ont été infectées lors d’une épidémie de COVID-19 à West Park Care Home à Fife en Écosse, STV news a rapporté que cela faisait suite à l’inoculation des résidents avec le vaccin COVID-19. La directrice de la santé publique du NHS Fife, Dona Milne, a évoqué les progrès importants qu’ils avaient accomplis dans le comté pour protéger les plus vulnérables avec l’achèvement de la première série de vaccinations dans les maisons de soins.

Pourtant, d’autres rapports médiatiques sur le même groupe de décès COVID-19 dans le même foyer de soins n’ont fait aucune mention des vaccinations. Ils ont fait état de verrouillages complets, de situations d’urgence et de bilan alarmant de la COVID-19. Ils ont parlé aux équipes du NHS et aux responsables locaux de la santé publique – mais ont omis de signaler que tous les défunts avaient presque certainement été vaccinés.

Comment savaient-ils que la corrélation n’était pas pertinente? Pourquoi n’ont-ils pas pensé qu’il était dans l’intérêt public de signaler cela?

Des deux côtés de l’Atlantique, les médias grand public sont extrêmement réticents à l’idée même de faire allusion à toute critique des vaccins. Afin d’encourager les communautés ethniques noires et minoritaires aux États-Unis à se faire vacciner, ABC News a rapporté la vaccination de la légende du baseball Hank Aaron. Quand il est malheureusement décédé deux semaines plus tard, les éloges des médias grand public ont oublié de mentionner sa promotion très médiatisée de la vaccination COVID-19. L’histoire originale d’ABC News a ensuite été retirée de leurs archives.

Par conséquent, nous serions stupides si nous ne prenions pas en considération les autres faits cruciaux qui auraient pu être omis des rapports d’épidémies mortelles soudaines dans les maisons de retraite britanniques. Les affirmations selon lesquelles ces événements se sont produits avant le début des programmes de vaccination sont-elles crédibles?

Le 19 janvier 2021, le Guardian a signalé un groupe important de décès dans une maison de soins du Lincolnshire. Ils ont déclaré que 18 des 27 résidents de The Old Hall Care Home sont décédés à l’approche de Noël. Ils ont noté que «les décès ont été si soudains [que] le personnel n’a pas eu la chance d’administrer un traitement de fin de vie ou de faire en sorte que les êtres chers leur disent au revoir.

Quatre jours plus tôt, le 15 janvier, un reportage de la BBC sur les mêmes décès indiquait que les habitants d’Old Hall prévoyaient de recevoir le vaccin vital. Le Guardian n’a fait aucune mention de la vaccination et la BBC tenait à souligner qu’aucune des personnes décédées n’avait été vaccinée. Il semble qu’il n’y ait pas eu de corrélation dans ce cas. Cependant, l’opportunisme fréquent des médias grand public avec la vérité, en particulier en ce qui concerne les vaccins, suscite le doute.

Le NHS a rapporté que le Lincolnshire était l’un des premiers comtés du Royaume-Uni à commencer le déploiement du vaccin. Elle a été l’une des premières à adopter, avec son programme commençant le 8 décembre 2020, le jour même où Margaret Keenan a reçu son vaccin. Si les habitants d’Old Hall n’avaient pas été vaccinés, il semble qu’ils faisaient partie des rares malchanceux.

Mort sur le rocher

Le territoire britannique d’outre-mer de Gibraltar fournit une étude du microcosme. Les statistiques COVID-19 du gouvernement de Gibraltar montrent que leur premier cas a été enregistré le 18 mars 2020, le premier décès étant survenu le 1er novembre. Le nombre total de décès était passé à six au 22 décembre, lorsque la nouvelle variante B.1.1.7 a été identifiée pour la première fois. Entre le 22 décembre et le 10 janvier, la nouvelle variante a fait six autres décès, portant le total à 12.

Gibraltar a commencé son déploiement de vaccins le 10 janvier 2021. Au 30 janvier 2021, la mortalité par COVID-19 sur le Rocher était passée à 75. Cela représentait une augmentation de 525% du taux de mortalité sur une période de vingt jours, après près de dix mois d’infections emportant une poignée. Cette augmentation d’ordre de grandeur correspondait précisément au déploiement du vaccin.

Statistiques de mortalité de Gibraltar de virusncov.com

S’exprimant le 29 janvier, alors que le nombre de morts était de 73, le Ministre principal de Gibraltar a donné une conférence de presse. Après avoir exprimé sa tristesse et pleuré «le plus grand nombre de vies humaines résultant d’une cause» de l’histoire de Gibraltar, le Ministre principal a encouragé la presse à voir cette catastrophe dans son contexte. Il a ensuite informé la presse:

À Gibraltar, nous avons maintenant finalisé la première dose d’inoculation des quatre cohortes les plus à risque et de la ligne de front … Nous commençons maintenant à fournir la deuxième dose à nos quatre catégories prioritaires … Nous recevrons demain une nouvelle livraison du vaccin Pfizer à cet effet , encore une fois sur les ailes des anges de la RAF.

Les Fact-Checkers n’ont pas tardé à nier tout lien avec les vaccins. Ils ont cité une déclaration du gouvernement de Gibraltar, selon laquelle seulement six personnes vaccinées sont mortes. Cette affirmation n’était pas un fait.

Le Ministre en chef a déclaré que leur programme de vaccination suivait la priorité JCVI. En seulement dix-neuf jours, ils avaient finalisé la première dose d’inoculation des quatre cohortes les plus à risque. Cela signifie que tous les Gibraltariens âgés de plus de 70 ans et ceux à haut risque clinique ont été vaccinés.

Reportage après reportage dans les médias locaux a décrit comment le service d’hébergement pour personnes âgées a été détruit par les décès qui ont commencé à augmenter rapidement le 10 janvier. À titre d’exemple, le 17 janvier, avec 13 morts en deux jours, le Gibraltar Chronicle rapporte:

Tous ceux qui sont décédés ce week-end sauf trois étaient pris en charge par les services résidentiels pour personnes âgées. Le plus jeune au début des années 70, l’aîné à la fin des années 90. Tous ont été enregistrés comme étant des décès dus à Covid-19.

S’exprimant le 26 janvier, le ministre en chef Fabian Picardo a déclaré:

Ces Gibraltariens qui perdent malheureusement la vie à cause de ce virus sont les mêmes personnes qui ont survécu à l’évacuation.

L’évacuation de Gibraltar a eu lieu à l’été 1940.

Le lendemain, Fabien Picardo a affirmé que seulement six des 61 personnes décédées dans les 19 jours entre le début du déploiement du vaccin et sa déclaration totalement incroyable avaient été vaccinées. Ceci malgré le fait qu’un total de douze Gibraltariens étaient morts de la COVID-19 au cours des dix mois précédents.

Les Fact-Checkers n’ont rien vérifié, n’ont rien recherché et ont simplement utilisé les fausses affirmations de Picardo pour défendre le déploiement du vaccin. Ce faisant, comme le MHRA, ils ont manifesté un véritable mépris à la fois pour la vérité et les vies perdues. Ils n’étaient pas du tout intéressés.

Il est possible, bien que peu probable, que l’augmentation marquée et rapide de la mortalité observée dans les communautés touchées par la COVID-19 dans le monde puisse s’expliquer par de nouvelles variantes. Mais il semble, partout où vous regardez, qu’une augmentation dramatique de la mortalité est en corrélation avec les programmes de vaccination COVID-19.

Les nombreuses anomalies et contradictions suggèrent que nous n’avons pas l’histoire complète. Si des réactions indésirables au vaccin étaient attendues, où se trouvent-elles?

La corrélation ne prouve pas la causalité – mais ignorer la corrélation signifie le déni. Il ne faut pas avoir peur de poser une question parfaitement légitime:

Pourquoi y a-t-il une corrélation entre le déploiement du vaccin et l’augmentation de la mortalité due à la COVID-19?

