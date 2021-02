L’expérience de lancement de ballons SCoPEx de Bill Gates en Suède, «Block the Sun», est un problème alors que des groupes environnementaux expriment des critiques

Un projet controversé de géo-ingénierie solaire a été critiqué par des groupes environnementaux en Suède. Les scientifiques de l’expérience de perturbation stratosphérique contrôlée (SCoPEx) ont prévu de lancer un ballon à haute altitude en juin 2021 depuis la ville suédoise la plus au nord de Kiruna, située dans la province de Laponie. Le projet visait à refroidir la terre et à lutter contre le réchauffement climatique en reproduisant l’effet d’une grande éruption volcanique.

Des groupes environnementaux suédois ont écrit au gouvernement et à la Société spatiale suédoise (SSC) pour exprimer leur opposition au projet SCoPEx. Ces organisations comprenaient la Société suédoise pour la conservation de la nature, Greenpeace Suède et les Amis de la Terre Suède. Les groupes ont noté dans leur lettre que le vol inaugural du ballon SCOPEX pourrait être la première étape vers l’adoption d’une technologie potentiellement «dangereuse, imprévisible et ingérable».

Les groupes ont déclaré: «Nous appelons le gouvernement suédois à s’opposer à l’implication de la CSE dans les tests proposés par SCoPEx, car ils sont fondamentalement incompatibles avec le principe de précaution, en violation des normes internationales et en contradiction avec le cadre de politique climatique de la Suède.» Ils ont souligné que la technologie utilisée par SCoPEx a «le potentiel de conséquences extrêmes» et qu’«il n’y a aucune justification pour tester et expérimenter une technologie qui semble trop dangereuse pour être jamais utilisée.»

Un comité consultatif indépendant déciderait si le vol d’essai en ballon de juin se déroulerait ou non. Il est prévu de rendre une décision le 15 février. Le vol d’essai qui sera facilité par des scientifiques de l’Université de Harvard visait à évaluer si le ballon pouvait transporter du matériel pour une future expérience à petite échelle. Si le ballon s’avérait capable, la prochaine étape consisterait à répandre des particules réfléchissant les radiations dans l’atmosphère terrestre.

L’utilisation de ces particules appelées aérosols stratosphériques a été proposée par certaines parties comme une solution alternative pour lutter contre le changement climatique. Les aérosols stratosphériques devraient constituer un «plan B» pour le réchauffement planétaire au cas où les gouvernements du monde entier ne prendraient pas les mesures nécessaires. Des études semblent renforcer le soutien à la géo-ingénierie solaire utilisant ces particules, vantant que la technologie est plus sûre et plus abordable.

Cependant, les critiques de la géo-ingénierie solaire ont fait valoir que le monde n’a pas encore compris les répercussions de son utilisation. Ils ont également souligné que les injections d’aérosols stratosphériques à grande échelle pourraient faire plus de mal que de bien. Parmi les risques potentiels cités par les critiques figuraient les dommages à la couche d’ozone, le réchauffement de la stratosphère et la perturbation des écosystèmes.

Projet SCoPEx inspiré de l’éruption du Pinatubo

Le projet SCoPEx s’est inspiré de la puissante éruption du mont Pinatubo en 1991 aux Philippines. Le volcan situé dans la province nord des Philippines de Zambales a lancé des particules de dioxyde de soufre dans l’air. Ces mêmes particules ont persisté dans la stratosphère et ont réfléchi le rayonnement solaire, abaissant la température de la Terre de 0,6 degré Celsius (33,08 degrés Fahrenheit.) En tant que telle, la technologie de géo-ingénierie solaire utilisée pour SCoPEx est encore à un stade théorique au moment de la rédaction. (Connexes: contradiction moronic: Comment pouvons-nous tous passer à l’énergie solaire si Bill Gates bloque le soleil avec la pollution?)

Le SSC a confirmé que le vol en montgolfière du SCoPEx serait mis en attente. Un porte-parole de SSC a déclaré que le vol ne se poursuivra que «à condition qu’il soit conforme aux réglementations nationales et internationales». Ils ont ajouté: «Le processus pour savoir si ce vol est conforme à la loi et éthique est en cours.» Pendant ce temps, SCoPEx a déclaré que toute expérience impliquant un rejet de particules nécessiterait un examen plus large avec différentes parties prenantes – y compris la société civile suédoise.

Fait intéressant, Bill Gates est impliqué avec SCoPEx, en partenariat avec l’Université de Harvard pour lui fournir le financement nécessaire. Le biostatisticien et fondateur de JunkScience.com, Steve Milloy, a critiqué Gates et le projet dans une interview d’OANN. Il a commenté: « C’est comme si Bill Gates décidait à quelle température nous devrions vivre. »

Milloy a critiqué Gates pour «avoir tenté de résoudre un problème qui n’existe probablement pas».

«Il est regrettable que ce soit la meilleure chose que Bill Gates puisse faire avec son argent», a-t-il déclaré. (En relation: le dernier programme de dépeuplement de Bill Gates? Polluer le ciel, effondrer l’écosystème et faire mourir de faim tout le monde.)

