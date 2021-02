Transfuge du KGB – Le vaccin Covid est une arme biologique génocidaire

À gauche, le toxicologue du KGB Igor Shepherd, 54 ans – «Je suis un médecin militaire russe et j’ai vécu en Russie sous le communisme, jusqu’à ce que je déménage en Amérique en 1993. Pendant mon service militaire dans l’armée soviétique, à la fin des années 1980, mes commandants ont les cadets avec l’objectif de la Russie de transformer le monde occidental en communisme mondial. Leurs plans pour faire cela n’étaient pas par une invasion de la guerre, mais par une infiltration prudente dans les gouvernements et les universités. En mars 2020, alors que je regardais les gouverneurs américains, un par un, abandonner la justification médicale scientifique et le protocole approprié de réponse à la pandémie, et faire l’ombre des réponses irréalistes et dures de la Chine communiste à la nouvelle épidémie de coronavirus, je connaissais l’infiltration pour transformer le monde occidental en communisme était en plein élan et que la pandémie de Covid-19 était une ruse totale et complète avec laquelle réinitialiser les gouvernements du monde et asservir l’humanité. – Igor Shepherd [texte de son site Web]

Un transfuge du KGB dévoile un complot communiste derrière Covid

Un avertissement retentit à l’église de Lakeland

Par Jeremy James

http://www.zephaniah.eu/

(extraits par henrymakow.com)

Nous avons récemment reçu un lien vers une conférence courageuse donnée par un ancien citoyen russe dans une église de Loveland, Colorado, le 10 novembre 2020. La conférence, d’une durée d’environ 90 minutes, peut être consultée à l’adresse: https://drive.google.com/file/d/1igLAApM7vkRIZZbmPOTgoUFqsbAoOOlF/view Puisqu’il contient un acte d’accusation cinglant de la trahison du peuple américain par ses propres dirigeants, il est peu probable qu’il reste accessible très longtemps.

L’orateur, le Dr Igor Shepherd, a travaillé pendant de nombreuses années dans l’ex-Union soviétique en tant que professionnel de la santé spécialisé dans le développement d’armes biologiques mortelles. Il savait que ce programme top secret était consacré à l’avancement du communisme mondial et serait utilisé un jour pour détruire les États-Unis. A cette époque, imprégné d’idéologie communiste, il ne voyait rien de mal dans le meurtre de cent millions de personnes. Lui et ses collègues pensaient que c’était un petit prix à payer pour la création d’une utopie communiste mondiale… Le Dr Shepherd a occupé pendant environ sept ans un poste de direction au sein du ministère de la Santé publique de l’État du Wyoming, mais a récemment été démis de ses fonctions en attendant une enquête sur le discours qu’il a donné le 10 novembre. Lui et sa femme, June, savaient que sa carrière en souffrirait s’il franchissait cette étape.

En tant qu’ancien officier du KGB, ayant grandi en Union soviétique et travaillé en étroite collaboration avec l’armée russe, il sait que la conquête communiste planifiée de toutes les nations a été continuellement active depuis la formation de l’Union soviétique en 1917. La supposée «chute» de l’Union soviétique en 1991 n’était qu’une réorganisation de son fonctionnement. Le même groupe d’élite est resté en contrôle tout au long. Les informations biographiques sur son site Web (https://www.stopthevaccine.com/) comprennent les détails suivants sur son séjour en Union soviétique: «Il a grandi en Union soviétique à Saint-Pétersbourg, en Russie, et est diplômé du SM Académie de médecine militaire de Kirov en tant que médecin militaire en médecine interne. Il s’est entraîné dans le cadre de la Force de fusée stratégique russe et s’est spécialisé dans la toxicologie militaire, le contrôle des infections, la prolifération CBRN, les armes de destruction massive et la guerre nucléaire / biologique / chimique.

Les réclamations comprennent:

Trump est un traître. «Trump a participé aux verrouillages et à la distanciation [sociale] et aux violations des droits civils en ignorant la loi suprême de notre pays. Il a plutôt suivi les règles de gouvernance de l’Agenda 2030 qui accordent plus de pouvoir de gouvernance aux juridictions locales. C’était un plan brillant pour démanteler notre nation. Une autre preuve de l’allégeance de Trump à l’ordre mondial est qu’il n’a rien fait pour arrêter les ordres illégaux de l’un de ces gouverneurs ou maires. Bien que nous l’entendions parler de l’iniquité, nous ne le verrons jamais arrêter l’injustice. C’est parce qu’il est à bord avec le Forum économique mondial et Klaus Schwab et d’autres dirigeants mondiaux pour faire avancer un nouvel ordre mondial (qui comprend l’application de vaccinations dangereuses à la population par la force militaire).» – Igor et June Shepherd [texte de leur site Web]

Désarmer les Américains avec des vaccins. «Les vaccins n’ont rien à voir avec notre santé, mais tout à voir avec le contrôle de notre esprit et de notre corps. Ils font partie de la pandémie de canular pré-planifiée pour saper notre mode de vie dans tous les aspects que nous pouvons imaginer. Ils contrôleront ce que nous mangeons, où nous allons, ce que nous faisons et comment nous pensons si nous ne nous élevons pas ensemble dans l’unité et ne repoussons pas. Ils savent qu’en continuant à priver les Américains de plus de libertés, il y aura finalement une énorme opposition d’Américains armés qui se lèvera… Vacciner rapidement la population (Opération Warp Speed)… est une tactique brillante pour éliminer des centaines de milliers de citoyens sans tirer un seul coup. Les injecter avec des vaccins toxiques ou altérant l’ADN paralyserait lentement la nation et permettrait l’achèvement de la grande réinitialisation du Nouvel Ordre Mondial. » – Igor et June Shepherd [texte de leur site Web]

«Pandémie» planifiée. «Une chose est sûre, le Programme 2030 des Nations Unies n’aurait pas été possible d’accomplir cela solidement et rapidement sans la pandémie de Covid-19. Cette pandémie était pré-planifiée afin d’ouvrir le portail vers l’objectif de plusieurs décennies des élites mondiales de gouverner le monde d’une main de fer. Il existe un document fédéral allemand sur la réponse à la pandémie (à partir de la page 55) publié en 2012 qui décrit un scénario de pandémie presque exactement comme nous le voyons aujourd’hui. Le virus dans leur scénario est nommé «modi-sars» (coronavirus modifié)… Le document est étrange car il prédit que la pandémie durera 2 à 3 ans, avec… des «vagues» du virus, des réponses strictes, des pénuries alimentaires, des troubles civils et les changements sociétaux.» – Igor et June Shepherd [texte de leur site Web] Remarque: Le document fédéral allemand (en anglais) est disponible à l’adresse :

Porter un masque. «Seuls les tyrans et les personnes qui haïssent l’humanité forceraient les jeunes enfants et les personnes âgées à être privés de l’oxygène vital nécessaire pour assurer une bonne santé. Faire renoncer chacun à son droit de respirer de l’air frais est absolument diabolique et insensé. Et pourtant, ces fous qui dirigent notre pays s’en tirent avec toutes ces violations des droits civils parce que les citoyens permettent la parodie sans un regard de défi. – Igor et June Shepherd [texte de leur site Web]

Technocratie. «La technocratie est un système idéologique de gouvernance dans lequel ceux qui sont au pouvoir (les technocrates) contrôlent les masses et dirigent les nations grâce à des connaissances techniques avancées. C’est l’une des raisons pour lesquelles la technologie sans fil 5G était importante et s’est déployée, malgré la preuve scientifique de ses dangers pour la santé. Les verrouillages, les fermetures d’entreprises et la distanciation font partie d’un conditionnement pour préparer les masses à ce type de mode de vie sévèrement réglementé. – Igor et June Shepherd [texte de leur site Web]

Guerre biologique silencieuse. «Parce qu’il n’y a pas de pandémie et que le virus est un canular, je crois que ces vaccins sont des armes biologiques de destruction massive, et seront utilisés pour dépeupler le monde, ainsi que pour modifier le génome humain pour d’autres raisons sinistres qui profiteront à leur agenda… Ces vaccins Covid-19 sont des armes pour une élimination douce, comme les nombreux autres médicaments toxiques mis sur le marché depuis des décennies, mais bien pire parce qu’ils ont maintenant la technologie pour jouer avec notre génome humain d’origine. Ils s’en tireront avec des meurtres de masse car si, dans six mois ou un an, des centaines ou des milliers de morts surviennent, cela peut être imputé à «d’autres facteurs» et non au vaccin Covid. C’est ainsi que fonctionne la guerre biologique silencieuse.»- Igor Shepherd [texte de son site Web]

La grande réinitialisation. «La Grande Réinitialisation est un gouvernement mondial planifié de style régime communiste, actuellement en cours (par la force) via la pandémie Covid-19 pré-planifiée et canularisée. C’est un programme mondial totalitaire qui est devenu populaire en 1987 grâce aux Nations Unies. Il s’intitulait Agenda 21 parce que l’objectif était de réinitialiser complètement tous les gouvernements et économies du monde d’ici 2021. Puisqu’ils ne sont pas en mesure de finaliser cet objectif d’ici 2021 et qu’ils devaient prolonger leur calendrier (bien qu’ils aient fait des progrès massifs cette année, en 2020, utilisant cette pandémie), l’Agenda 21 a été mis à jour en Agenda 2030. Cela leur donne dix ans supplémentaires pour achever la prise de contrôle mondiale.» – Igor Shepherd [texte de son site Web]

Presque tous les dirigeants soutiennent le Nouvel Ordre Mondial. «Presque tous les dirigeants du monde, y compris le président Donald Trump, sont en faveur de la mise en œuvre de l’Agenda 21 / de l’Agenda 2030 / du développement durable en tant que nouveau mode de vie, ou en clair, en tant que nouveau mode de vie tyrannique sous leur nouvel ordre mondial technocratique. – Igor et June Shepherd [texte de leur site Web]

Dépeuplement, stérilisation et génocide à long terme. «Comment pouvons-nous faire confiance aux entreprises fabriquant les vaccins Covid-19 lorsqu’elles soutiennent un programme mondial qui approuve le dépeuplement? Comment pouvons-nous être sûrs qu’ils ont développé des vaccins qui sont réellement sûrs pour nous et qui ne seront pas utilisés à des fins de stérilité, de génocide à long terme ou d’altération de l’ADN….? – Igor et June Shepherd [texte de leur site Web]

Bill Gates et les sociétés de vaccins. «Bill Gates, qui est à l’origine de toutes les sociétés de vaccins Covid-19 pour les États-Unis, a été surpris en train de cacher des hormones de stérilité HCG dans son vaccin contre le tétanos en Afrique et aux Philippines, provoquant l’infertilité chez des milliers de femmes. Pensez-vous vraiment que ces mêmes personnes se soucient de votre santé? Les vaccins Covid-19 ne sont pas développés pour sauver votre vie, mais plutôt pour dépeupler, changer la composition de l’humanité grâce au génie génétique et contrôler les populations. » – Igor et June Shepherd [texte de leur site Web]

Dr Andrew Kaufman à Red Pill Expo | La fraude pandémique est plus profonde que vous ne le pensez

L’arme biologique génocidaire au ralenti la plus dangereuse

Vaccins ARNm. L’expérience pharmaceutique la plus dangereuse et la plus meurtrière de l’histoire mondiale… qui modifie à jamais le schéma génétique et endommage le système immunitaire, produisant un syndrome de Covid semblable au SIDA.

Quiconque envisage même le vaccin COVID-19 DOIT regarder la présentation vidéo suivante.

Le vaccin COVID-19 n’est pas un vaccin; c’est une technologie de modification cellulaire qui provoque une maladie auto-immune auto-créatrice semblable au sida »

Après avoir vu cette précédente production du vaccin Covid «vraie affaire», chaque lecteur est encouragé à écouter les deux médecins hautement qualifiés suivants, experts dans les domaines du coronavirus et des vaccins, en particulier le vaccin COVID-19.

Guerre biologique et armement du vaccin COVID-19 (vidéo)

Dr Simone Gold: La vérité sur le vaccin COVID-19 (vidéo)

Quant à une dernière pièce d’introduction sur «L’expérience pharmaceutique la plus dangereuse et la plus meurtrière de l’histoire mondiale», la vidéo publiée ci-dessous n’est certainement pas pour les timides. Néanmoins, chaque parent doit le regarder avant de vaxer ses enfants.

Dr Carrie Madej: Un appel de réveil urgent à propos du nouveau vaccin COVID-19

Réactions graves documentées aux Vaccins Covid à ARNm

La liste des réactions graves et mortelles au vaccin à ARNm augmente de façon exponentielle chaque semaine.

Chaque jour apporte de nouveaux témoignages brûlants et des preuves scientifiques solides qui reflètent qu’un vaccin Covid extrêmement toxique et expérimental a été administré à des personnes très vulnérables qui n’auraient jamais dû être vaccinées — PERIODE!

Le lien suivant «Centre national d’information sur les vaccins» a documenté 329 décès et 9516 blessures attribuables au vaccin (au 22/01/2021) survenus peu de temps après que chaque patient ait reçu sa vaccination contre la COVID-19.

Voir: Ce sont les 501 premiers cas où des vaccins COVID-19 ont été administrés et les patients sont décédés en conséquence.

L’équipe de défense de la santé des enfants a fourni une explication beaucoup plus détaillée de ce résultat comme suit. Cette analyse particulière doit être bien comprise par toute personne dont les parents âgés sont pris en charge par une institution, surtout si elles ont de multiples comorbidités.

ALERTE VACCIN COVIDE! 329 décès + 9516 autres blessures

Le CDC avait également une page «Système de notification des blessures liées aux vaccins» qui répertorie tous les décès et blessures dus au vaccin Covid à ce lien:

https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8

La preuve vidéo-documentaire ci-dessus montre que le vaccin Covid-19 est à la fois extrêmement risqué et carrément dangereux.

Conclusion

Les différents vaccins COVID-19 ne représentent qu’un composant d’un système d’arme biologique beaucoup plus avancé et sophistiqué. Les différents éléments de ce «système d’arme biologique» pleinement opérationnel ont été méthodiquement activés par étapes, et de plus en plus coordonnés les uns avec les autres, depuis le tournant du millénaire.

Voir: OPÉRATION COVID-19: Plan de pandémie exposé, système d’arme furtif lancé par étapes

Il y a en fait plusieurs composants de cette «arme biologique ultime» qui assaillent l’humanité depuis des décennies. Chacun d’eux joue un rôle essentiel dans la propagation et la diffusion du syndrome de Covid dans le monde.

Voir: SYSTÈME D’ARME QUATERNAIRE activé avant chaque explosion de cluster de coronavirus

Il est impératif que chaque résident de la planète Terre ait une compréhension approfondie de la vraie nature et du but secret derrière l’arme biologique COVID-19. Parce qu’une fois qu’un individu est vacciné avec le vaccin Covid, il deviendra inévitablement beaucoup plus vulnérable aux autres armes bien dissimulées du système d’armes biologiques.

État de la nation – 7 février 2021

Cette entrée a été publiée dans SOTN Special.

Un grand nombre de décès en Israël suite au vaccin Pfizer

Message téléphonique automatique téléphonant à Pfizer aux États-Unis

Notre commentaire

Une enquête internationale réellement indépendante ne devrait impliquer ni Bill Gates et ses alliés, ni l'OMS, ni tous les acteurs soupçonnés comme la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne et alliés qui se sont trompés tout au long de la plandémie et qui semblent avoir instauré une censure hermétique sur les grands médias et sur les médias sociaux et même l'internet et la pratique de la science médicale. Elle devrait être composée par des experts indépendants pluridisciplinaires, les seuls capables de ne pas dissimuler les vrais résultats et de faire émerger la vérité sur l'origine du virus et sur la nature réelle des vaccins et les objectifs poursuivis. Elle devra se faire avant que tous ceux qui sont soupçonnés ne fassent disparaître les preuves par divers moyens. Tout autre procédé est considéré par nous comme une fraude. – JDDM – MIRASTNEWS

Un district scolaire entier de l’Ohio annule les cours après que trop de membres du personnel scolaire aient eu des réactions négatives aux injections expérimentales d’ARNm COVID

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Un district scolaire entier de l’Ohio a annulé les cours lundi cette semaine après que tant de membres du personnel aient souffert d’effets secondaires de l’une des injections expérimentales COVID à ARNm de au cours du week-end.

Fox 8 News à Cleveland a rapporté:

Deux jours après que les employés aient reçu leur première série de vaccinations contre la COVID-19, le district scolaire local de Fairless a annulé les cours, l’attribuant à de nombreux effets secondaires en développement et à la maladie. Dans la plupart des cas, jusqu’à 80% des employés éligibles acceptent les vaccinations. Les écoles du comté de Medina ont annulé les cours vendredi pour permettre à tous les employés d’être vaccinés le même jour. D’autres districts choisissent de se faire vacciner en masse le week-end afin de ne pas interférer avec les cours. (Article complet ici.)

Les parents auraient reçu dimanche un texte du surintendant du district scolaire Bidlack informant les parents de la fermeture de l’école, ce qui indique que cette annulation des cours n’était pas prévue et n’a été décidée que le lendemain des injections.

Les médias d’entreprise et les responsables locaux de la santé, bien sûr, ont qualifié cela de résultat «parfaitement normal» et «encourageant» des injections.

Les responsables de la santé publique dans les comtés où les vaccinations ont lieu considèrent les cliniques comme une entreprise colossale, mais sont satisfaits de la façon dont elles vont. Ils ne sont pas non plus surpris qu’un certain nombre de personnes qui se font vacciner signalent des effets secondaires, qualifiant cela parfaitement normal pour tout vaccin. «Je suis très encouragé. Nous voulons nous assurer que tout le personnel de notre école est en sécurité et nous voulons essayer de les protéger, c’est donc très très encourageant pour nous. a déclaré le Dr Maureen Ahmann, directeur médical du département de la santé du comté de Stark. Ahmann a déclaré qu’elle savait que les écoles locales Fairless avaient annulé les cours lundi, mais qu’elle ne connaissait pas le nombre d’employés signalant une maladie liée aux vaccins. «En ce qui concerne spécifiquement les numéros d’appel dans Fairless, je ne leur ai pas parlé, mais je ne suis pas surpris si les gens ont certaines des réactions de ce genre au vaccin. En fait, c’est une bonne nouvelle, car nous savons qu’ils réagissent», a déclaré Ahmann. (Source.)

Si l’un de ces employés du district scolaire continue et souffre d’un handicap grave ou même décède dans les jours à venir, cela sera signalé comme une perte tragique mais les «autorités sanitaires» assureront à tout le monde que cela n’a «rien à voir avec les vaccins. «

Et la grande majorité du public américain continue de faire la queue avec impatience pour recevoir ses injections, méprisant et ridiculisant la minorité «hésitante aux vaccins».

Si nous examinons les schémas historiques des programmes de vaccination de masse aux États-Unis, puis les «flambées» de nouveaux cas, quelle que soit la maladie contre laquelle ils sont vaccinés, comme la rougeole au cours des dernières années, les nouvelles flambées seront certainement imputées aux non-vaccinés, et utilisé comme excuse pour éliminer toutes les exemptions de vaccins et tenter de légiférer pour obliger les gens à se faire vacciner.

La logique, la science et la vérité ne seront pas tolérées, comme le fait connu maintenant que le test PCR utilisé pour identifier COVID est fondamentalement sans valeur.

Même vieille histoire, nouvelle maladie, nouveau vaccin. Mais cette fois, les objectifs sont beaucoup plus ambitieux, car les mondialistes veulent vacciner la population mondiale entière.

Un médecin de 39 ans et le fils de l’ancien juge en chef de Trinidad retrouvés morts après une injection de COVID en Irlande

Dr Keshav Raman Sharma – MORT.

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

L’Irish Sentinel a rapporté que le Dr Keshav Raman Sharma, un consultant respiratoire qui pratiquait à l’hôpital de Wexford, avait reçu l’une des injections expérimentales COVID à ARNm le 5 janvier 2021 et le dimanche suivant, le 10 janvier, avait été retrouvé mort à son domicile.

Il venait d’avoir 39 ans et sa mort a été qualifiée de «soudaine» à ses funérailles et ailleurs.

Le Dr Sharma était originaire de Trinidad et était le fils de l’ancien juge en chef de la République de Trinité-et-Tobago, le juge Satnarine Persad Sharma. (Source.)

Les médias locaux, tout en rapportant sa mort, n’auraient pas commenté le fait qu’il avait reçu l’une des injections COVID à ARNm, mais il a été largement rapporté sur les réseaux sociaux qu’il est décédé peu de temps après avoir reçu le vaccin.

TheJournal.ie a décidé de lancer un «Fact Check» pour démystifier ces allégations, mais le «Fact Check» a seulement confirmé qu’il avait reçu le vaccin, tout en répétant la croyance religieuse dans les vaccins qu’ils ne peuvent pas causer la mort, et que par conséquent, cette affirmation était « Démystifiée. »

Une mauvaise information autour de la mort d’un médecin de l’hôpital général de Wexford au début du mois circule en ligne. Un certain nombre de publications sur Facebook ont ​​indiqué que le Dr Keshav Sharma est décédé le 11 janvier après avoir reçu le vaccin Covid-19, insinuant que les deux événements étaient liés. Bien qu’il soit entendu que le Dr Sharma avait reçu sa première dose de vaccin, sa mort n’était pas liée à cela. La cause du décès n’a pas été rendue publique. À ce jour, aucun décès n’a été signalé pour lequel un vaccin Covid-19 aurait été un facteur contributif, que ce soit en Irlande ou ailleurs dans l’Union européenne. L’Autorité de réglementation des produits de santé (HPRA), l’organisme de réglementation des médicaments en Irlande, a confirmé qu’il n’y avait eu aucun rapport de décès pour lequel il y avait des inquiétudes concernant le vaccin Covid-19. (Source.)

Ainsi, le mot officiel de l’autorité sanitaire gouvernementale «officielle» confirme à nouveau qu’il n’y a absolument aucun lien entre tous les décès signalés dans toute l’Europe par ceux qui ont reçu les injections expérimentales COVID à ARNm et les injections elles-mêmes.

Ceci est, bien sûr, appelé un «appel à l’autorité» en logique, et n’est la preuve de rien, et certainement pas une déclaration scientifique.

Mais la plupart de la population mondiale continue de le croire, car ils pensent que ces «autorités» gouvernementales de la santé protègent le public contre le redoutable virus COVID, plutôt que de protéger l’industrie pharmaceutique qui engrange des milliards de dollars avec leur nouveau marché du vaccin COVID , ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas avoir une mauvaise publicité pour continuer à fabriquer et à distribuer ces nouveaux «vaccins».

Comme je l’ai mentionné dans l’article que nous avons publié hier, il s’agit d’une croyance religieuse, pas d’une science.

Dr Stella demande des excuses après que des études ont prouvé qu’elle avait raison sur HCQ – Les vaccins ne sont pas nécessaires!

Par Brian Shilhavy

Rédacteur, Health Impact News

Le Dr Stella Immanuel, un médecin de Houston qui a guéri des centaines de ses patients présentant des symptômes de COVID en utilisant l’hydroxychloroquine (HCQ), faisait partie d’un groupe de médecins qui s’est rendu à Washington DC l’été dernier pour dire à la nation qu’il y avait un remède pour COVID, qui comprenait le médicament plus ancien, déjà approuvé par la FDA, l’hydroxychloroquine.

Voir notre couverture précédente sur le Dr Immanuel:

«Personne n’a besoin de mourir» – Les médecins de première ligne Storm D.C. affirmant que «des milliers de médecins» sont réduits au silence sur les faits et les traitements de la COVID

Docteur de première ligne Stella: «Je devrais laisser les gens mourir parce que j’ai peur d’Anthony Fauci? Je devrais laisser les gens mourir parce que j’ai peur de l’OMS? Je n’ai peur d’aucun d’eux. Je ne vais pas laisser les gens mourir.»

Le Dr Stella Emmanuel a été autorisé par le Texas Medical Board pour plainte alors que de vrais médecins criminels sont toujours libres après avoir assassiné des millions de personnes

De nombreux autres médecins, certains avec des références très prestigieuses, du monde entier voyaient les mêmes résultats avec le traitement précoce des patients COVID et un taux de réussite proche de 100% sans décès.

Mais la FDA et Anthony Fauci ont refusé d’approuver une autorisation d’utilisation d’urgence pour permettre aux hôpitaux d’utiliser le médicament, déclarant que leurs expériences cliniques n’étaient pas suffisantes et qu’il y avait un manque de littérature évaluée par les pairs.

Ils ont permis que ce manque d’études publiées soit utilisé comme excuse pour empêcher les patients de recevoir ce traitement, entraînant des centaines de milliers de décès, tandis que des MILLIERS DE MILLIARDS de dollars ont été investis dans de nouveaux vaccins et médicaments.

C’est l’un des vrais crimes commis pendant la plandémie.

Pour en savoir plus sur ce scandale, consultez notre page sur l’hydroxychloroquine.

Maintenant, au début de 2021, de nombreuses études ont été publiées documentant l’efficacité de HCQ, et Facebook a annoncé qu’il cesserait de censurer les informations liées à HCQ, et l’American Journal of Medicine a également admis que leur position sur HCQ était erronée. (Source.)

Le Dr Stella Immanuel demande maintenant des excuses aux médias contrôlés par Pharma et aux agences gouvernementales de santé qui l’ont attaquée, ainsi que son personnage, pour avoir recommandé HCQ, déclarant que quelqu’un «doit être responsable» de tous ces décès inutiles.

Ceci est de notre chaîne Rumble, et il est également sur notre chaîne Bitchute.

